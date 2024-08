13 migliori alternative a Zoho per progetti e CRM (gratuite e a pagamento)

Zoho è ricca di funzionalità/funzione che rivoluzionano il modo di lavorare. Il suo ecosistema unico di oltre 40 app consente di organizzare, gestire e monitorare ogni processo aziendale, che si tratti di marketing, finanza o di assistenza ai clienti .

Se stiamo parlando di project management e client management Zoho Projects e Zoho CRM sono le due app più richieste sotto l'ombrello di Zoho.

Il primo è ideale per l'organizzazione e l'automazione dei flussi di lavoro per team interfunzionali. Zoho CRM, invece, aiuta a costruire processi commerciali, comunicare con i clienti e gestire i contatti.

Si tratta di una bella combinazione, ma ci sono molte ragioni per esplorare le alternative a $$$a. Per istanza, potreste essere insoddisfatti delle funzionalità/funzione di visibilità delle attività della piattaforma o avere problemi di navigazione.

Siamo qui per presentarvi le top 13 alternative a Zoho disponibili oggi. Confrontate le loro funzionalità/funzione e i loro prezzi per scoprire la vostra soluzione perfetta!

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Zoho?

Zoho è una potente suite di software con strumento per il project management per quasi tutti gli aspetti aziendali. Un prodotto all'altezza dovrebbe avere queste funzionalità/funzione chiave:

Integrazioni: Deve lavorare bene con i più diffusi strumenti di comunicazione, organizzazione e collaborazione tra team Scalabilità e personalizzazione: Dovrebbe consentiremappare i flussi di lavoro per nicchie, dimensioni aziendali e progetti diversi Opzioni di collaborazione: Entrambi Progetti Zoho e Zoho CRM dispongono di eccellenti funzionalità di collaborazione, pertanto l'alternativa ideale deve supportare il lavoro di squadra senza soluzione di continuità Strumenti di analisi e reportistica: I migliori Strumenti di PM offrono panoramiche dettagliate delle metriche di esito positivo per progetti, processi, vendite e relazioni con i clienti Gestione delle attività e automazione del marketing: Dovrebbe essere in grado di automatizzare i processi ripetitivi, aiutandovi arisparmiare tempo e a ridurre al minimo il rischio di errori umani Interfaccia semplice per l'utente: Le alternative a Zoho devono offrire un'esperienza senza attriti nell'organizzazione dei progetti **Supporto clienti di qualità: gli sviluppatori del prodotto devono offrire un supporto affidabile

Le 13 migliori alternative a Zoho da usare nel 2024

Scoprite le 13 alternative a Zoho più interessanti che vi aiuteranno a coltivare i vostri progetti e la vostra base di clienti. Alcune opzioni del nostro elenco, come ClickUp, combinano CRM e project management, mentre altre si concentrano su uno dei due aspetti. Scopriamole!

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un sistema all-in-one software per il project management con numerose funzionalità/funzione per controllare qualsiasi aspetto aziendale, sia commerciale che di CRM!

Se lavorate costantemente a campagne di marketing complesse, sfruttate le funzionalità di Le funzionalità/funzione di project management di ClickUp a massimizzare la produttività del team . La piattaforma consente di suddividere gli obiettivi più estesi in parti più piccole grazie al suo Infrastruttura di gerarchia .

Assegnazione di attività e sottoattività, creazione di dipendenze dalle attività, mappare i processi e fissare le scadenze per aiutare i team di project management a raggiungere gli obiettivi senza intoppi. Utilizzate le 100+ della piattaforma automazioni delle attività per smettere di sprecare tempo e risorse in attività di routine.

Sfruttate l'impressionante biblioteca di modelli di progetto di ClickUp per risparmiare tempo nei processi quotidiani. Oltre 1.000 modelli vi aiuteranno a pianificare, creare e gestire progetti, a monitorare le attività cardine e a fornire prodotti e servizi di qualità.

Supponiamo che stiate lottando per ancorare una nuova attività aziendale -utilizzare il sistema ClickUp Modello di piano Business per definire gli oggetti, delineare i traguardi di mercato, identificare i rischi e tracciare una tabella di marcia con KPI realistici.

Con CRM di ClickUp è possibile creare pipeline commerciali, organizzare la base clienti, generare reportistica commerciale , e gestire lead e account da una ClickUp Dashboard !

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

15+ visualizzazioni di progetti in tempo reale

1.000+ integrazioni

Facili Automazioni delle attività

1.000+ modelli personalizzabili

Infrastruttura di gerarchia scalabile (Spazi, Cartelle ed Elenchi)

Dashboard con reportistica in tempo reale

SupportaFlussi di lavoro CRM e la gestione delle risorse del progetto

Eccellenti tutorial per l'utente, guide e supporto clienti

Limiti di ClickUp

L'abitudine all'app può richiedere tempo

Le funzioni di gerarchia possono confondere alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.200+ recensioni)

: 4.7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Forza vendita

Via: Forza vendita Salesforce è un'altra valida alternativa a Zoho CRM. Questa piattaforma robusta permette di completare il controllo sul vostro sistema di gestione delle risorse gestione dei contatti grazie a funzionalità/funzioni che rendono semplice l'organizzazione dei database e delle relazioni con i clienti.

Ciò che pone Salesforce al vertice della piramide CRM è la sua scalabilità. La piattaforma fornisce l'infrastruttura necessaria per gestire grandi insiemi di dati provenienti da fonti diverse. Grazie alle sue potenti opzioni di analisi, non avrete problemi a entrare in empatia con i vostri clienti e a fornire un servizio di qualità.

Per quanto riguarda le personalizzazioni, Salesforce consente di creare campi personalizzati e di utilizzare colori e design che riflettono il vostro marchio.

Inoltre, avrete accesso a un ecosistema aperto per sviluppare le vostre app attraverso Salesforce App Cloud. In questo modo, potrete perfezionare ed espandere il vostro strumento di project management per adattarlo alla perfezione alla vostra azienda.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Salesforce App Cloud permette di creare app CRM personalizzate

oltre 3.000 integrazioni

Adatto a comandare insiemi di dati grandi e complessi

Supporta l'intero sistemaProcesso CRM* Dashboard facile da navigare

Limiti di Salesforce

Alcuni utenti ritengono la piattaforma costosa

L'interfaccia utente potrebbe essere più semplice

Prezzi di Salesforce

Starter : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Professionale : $75/mese per utente

: $75/mese per utente Azienda : $150/mese per utente

: $150/mese per utente Limitato: $300/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2 : 4.3/5 (15.500+ recensioni)

: 4.3/5 (15.500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 17.500 recensioni)

3. Scoro

Via: Scoro Scoro combina informazioni commerciali, finanziarie e consegna dei progetti in un unico ambiente, consentendo di gestire tutte le attività relative ai progetti senza dover passare da un'app all'altra.

Monitorate le attività e le dipendenze in tempo reale, gestite i budget, confrontate gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti e create previsioni.

Scoro non fallisce nemmeno nel reparto CRM. Offre un'esclusiva visualizzazione a 360 gradi dei clienti, dai dettagli di contatto e dalla cronologia delle comunicazioni alla fatturazione. Il layout organizzato consente di individuare facilmente i contatti e di chiudere più rapidamente le trattative.

Utilizzate le potenti funzionalità di quotazione e fatturazione di Scoro per creare fatture personalizzate in pochi secondi. Consente di monitorare i traguardi commerciali del team e di controllare lo stato degli obiettivi finanziari in qualsiasi momento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scoro

Funzionalità/funzione per il settore commerciale, la fatturazione e il CRM

Monitoraggio del tempo delle dipendenze in tempo reale

visualizzazione dei personalizzati a 360 gradi

Potenti opzioni di analisi per il monitoraggio di obiettivi e traguardi

Supportola pianificazione delle risorse Limiti di Scoro

Il motore di ricerca integrato può essere a volte lento

L'interfaccia utente può sembrare angusta

Prezzi di Scoro

Essenziale : $26/mese per utente

: $26/mese per utente Standard : $37/mese per utente

: $37/mese per utente Pro : $63/mese per utente

: $63/mese per utente Ultimate: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Scoro valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (350+ recensioni)

: 4.5/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

4. CRM Pipeliner

Via: Commerciale Pipeliner Avete bisogno di una piattaforma CRM orientata al settore commerciale? Pipeliner CRM fa al caso vostro!

Pipeliner non è un unico strumento di PM, ma è specializzato nel superare le sfide commerciali. Utilizzate la piattaforma per gestire lead e account, automazione dei flussi di lavoro organizzare e gestire la documentazione commerciale e generare reportistica sulle vendite.

la gestione dei lead è un'area in cui Pipeliner è perfetto.

È possibile inserire manualmente i dati dei lead, importare file CSV e moduli web o utilizzare i clipper web per creare i lead. Una volta inseriti i dati, è possibile utilizzare la Vista Team per condividere i lead con i membri del team, riconoscere le opportunità di conversione e personalizzare la pipeline.

Pipeliner CRM dispone di visualizzazioni, moduli e campi personalizzati, in modo da poter creare record di clienti unici in linea con le linee guida della vostra azienda. La piattaforma consente inoltre di impostare ruoli specifici per gli utenti per controllare chi ha accesso a cosa.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipeliner CRM

Specializzato nella gestione dei contatti

Interfaccia facile da usare

Pipeline commerciale organizzata

Supporta oltre 50 integrazioni

Limiti di Pipeliner CRM

I frequenti aggiornamenti della piattaforma possono talvolta interrompere i processi

Il sistema non supporta documenti di dimensioni superiori a 30 MB

Prezzi di Pipeliner CRM

Starter : $65/mese per utente

: $65/mese per utente Business : $85/mese per utente

: $85/mese per utente Azienda : $115/mese per utente

: $115/mese per utente Unlimited: $150/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Pipeliner CRM

G2 : 4.6/5 (450+ recensioni)

: 4.6/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

5. NetSuite

Via: NetSuite NetSuite di Oracle è una suite di gestione aziendale unificata.

La sua soluzione CRM consente di completare il controllo dell'intero ciclo di vita del cliente, dall'individuazione dei lead alla gestione dei clienti all'evasione e alla fidelizzazione .

Automazioni delle funzioni commerciali per fornire al team informazioni sulle relazioni con i clienti e definire le aspettative dei clienti senza grandi sforzi.

Sfruttate le robuste opzioni di reportistica e analisi della piattaforma per raccogliere informazioni accurate sulle operazioni in corso. Esaminatele frequentemente per migliorare la soddisfazione dei clienti, la produttività e l'efficienza.

Con NetSuite è possibile gestire più progetti alla volta, anche se il prezzo della soluzione può variare in base alla dimensione e alla complessità della vostra azienda.

Se gestite un portfolio enorme con diverse scadenze, procuratevi l'app Project 360 Dashboard di NetSuite per passare da un progetto all'altro senza problemi e monitorare e regolare i flussi di lavoro di ciascuno. Memorizzate le informazioni sui clienti, assegnate le risorse e gestire i budget all'interno delle dashboard dei progetti .

Le migliori funzionalità/funzione di NetSuite

Interfaccia interattiva e intuitiva

Automazioni delle funzioni commerciali

Potenti opzioni di analisi e reportistica

App Project 360 Dashboard per una gestione centralizzata

Limiti di NetSuite

La soluzione potrebbe non essere adatta a tutti i budget

I team del supporto clienti potrebbero essere più reattivi

Prezzi di NetSuite

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su NetSuite

G2 : 4/5 (oltre 2.500 recensioni)

: 4/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.300+ recensioni)

6. Commerciale Oracle

Via: Oracolo Volete una soluzione più completa di NetSuite? Potreste scegliere un altro prodotto dell'ecosistema principale, Oracle Sales.

Questa soluzione offre tutte le funzionalità/funzione principali di una piattaforma di PM in un'interfaccia semplice e facile da usare. Con Oracle Sales è possibile:

Pianificare i progetti

Assegnare attività e monitorarne lo stato

Collaborare con il proprio team

Crearepiani di budget per i progetti* Condurre analisi

Generare reportistica

La funzionalità/funzione principale della piattaforma è l'utilizzo di comandi vocali o di testo per completare le attività, che possono aumentare la produttività e l'efficienza.

All'interno di Oracle Sales è disponibile anche una soluzione CRM. Si tratta di una raccolta completa di strumenti che alimentano il processo commerciale, dalla generazione dei lead alla raccolta dei ricavi.

La piattaforma consente anche il monitoraggio dei concorrenti: aggiungete informazioni come il nome del prodotto e le opportunità per vedere se la vostra azienda sta guadagnando o perdendo terreno nei diversi mercati.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle Sales

Funzionalità di project management in un'unica soluzione

Comandi di testo e vocali per completare le attività

Preziose funzionalità di pianificazione, monitoraggio, organizzazione e reportistica dei progetti

Interfaccia libera da ingombri

Monitoraggio dei concorrenti

Limiti di Oracle Commerciale

Alcune funzionalità/funzione possono risultare troppo complesse per i membri del team commerciale

Il mio lavoro con progetti complessi o grandi insiemi di dati può portare a problemi di prestazioni

Prezzi di Oracle Sales

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Oracle Sales

G2 : 3.9/5 (80+ recensioni)

: 3.9/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (60+ recensioni)

7. Planview AdaptiveWork (Clarizen)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/planview-clarizen.jpg Plainview Dashboard /%img/

Via: Planview AdaptiveWork Planview AdaptiveWork (precedentemente noto come Clarizen) ha tutto ciò che ci si aspetta da una soluzione di gestione del lavoro di alto livello: modelli, aggiunta di attività cardine, generazione di report, monitoraggio del tempo e altro ancora.

Ma il cuore di questa piattaforma è la programmazione adattiva e la gestione flessibile delle risorse. È possibile adattarsi alle nuove tendenze e previsioni con un'interruzione minima o nulla dei flussi di lavoro cruciali, quindi Team agili lo apprezzeranno!

Planview AdaptiveWork supporta la collaborazione con collaboratori interni ed esterni. È possibile creare visualizzazioni personalizzate per i collaboratori esterni coinvolti in progetti specifici.

Si consiglia di aggiungere un sistema di approvazione delle spese e dei timesheet per i collaboratori esterni, consentendo loro di accedere alle informazioni sui progetti senza effettuare il login!

Sebbene la piattaforma non offra opzioni CRM, si integra con le più diffuse piattaforme CRM come Salesforce. L'interfaccia è semplice, per cui le integrazioni e le altre funzionalità/funzione dovrebbero essere semplici da capire.

Funzionalità/funzione migliori di Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Adatto alla pianificazione adattiva

Gestisce le esigenze di PM delle grandi aziende

Supporta la collaborazione esterna

Si integra con vari strumenti CRM, di monitoraggio del tempo, di organizzazione e di collaborazione

Dashboard intuitivi

Limiti di Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Il sistema può occasionalmente presentare dei problemi

La creazione di reportistica può essere confusa

Può essere inaccessibile per le aziende più piccole

Prezzi di Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Planview AdaptiveWork (Clarizen)

G2 : 4.1/5 (500+ recensioni)

: 4.1/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (150+ recensioni)

8. Salvia

Via: Salvia Sage è essenzialmente uno strumento di account e gestione aziendale, ma può anche supportare decentemente le operazioni di CRM.

Con Sage CRM è possibile controllare le prestazioni del team commerciale, individuare le aree che richiedono miglioramenti, semplificare i processi esistenti e accorciare i cicli commerciali con una maggiore efficienza.

La piattaforma offre informazioni trasversali all'azienda per aiutarvi a regolare le campagne live e a raggiungere i lead giusti.

Una delle migliori funzionalità/funzioni di Sage è l'automazione delle attività. Si occupa di attività noiose come la ricerca di contatti, la previsione delle vendite e la generazione di preventivi e ordini, mentre voi vi concentrate su attività cognitive più incentrate sul valore.

La piattaforma supporta team interfunzionali collaborazione, evitando la duplicazione delle attività tra i vari reparti con blocchi di comunicazione. I team di marketing possono utilizzare Sage per creare campagne email a traguardo basate sulle informazioni raccolte sui clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Sage

Robuste opzioni di automazione delle attività del CRM

Aumenta le prestazioni del team grazie a funzionalità/funzione di prim'ordine

Aiuta ad accorciare i cicli commerciali

Approfondimenti in tempo reale sulle relazioni con i clienti

Profili dei client intuitivi e facili da gestire

Limiti di Sage

La versione cloud potrebbe beneficiare di un maggior numero di integrazioni

Dashboard limitati e opzioni di personalizzazione a volte complicate

Prezzi di Sage

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sage

G2 : 3.7/5 (100+ recensioni)

: 3.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 3.5/5 (50+ recensioni)

9. Basecamp

Via: Basecamp Volete una piattaforma di project management senza fronzoli, con funzionalità/funzioni robuste inserite in un'interfaccia semplice e priva di fronzoli? Accampatevi in Basecamp!

Basecamp può sembrare semplice, ma non sottovalutatelo! La piattaforma supporta il project management per aziende di qualsiasi dimensione e settore.

Con Basecamp, ogni progetto vive in un'unica pagina grazie a funzionalità come:

Bacheca dei messaggi: Uno spazio per fare brainstorming, proporre idee relative al progetto e aggiornarsi sullo stato di avanzamento Documenti e file: Qui è possibile condividere immagini, video, documenti e fogli di calcolo Da fare: La sezione in cui si assegnano attività, si fissano scadenze e si tengono d'occhio i processi in corso Schedule: Uno spazio pergestire il team di lavoro carichi di lavoro Campfire: Lo spazio designato di Basecamp per il divertimento, dove i compagni di squadra possono chattare su argomenti casuali e non legati al lavoro per alleggerirsi Tabella: ABacheca di tipo Kanban per la gestione dei flussi di lavoro a livello aziendale

Basecamp non ha funzionalità/funzione incentrate sul cliente, ma è possibile integrarlo con piattaforme CRM selezionate, come Enchant e Akita.

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Funzionalità di PM in una dashboard su una sola pagina

Bacheca per una comunicazione senza soluzione di continuità

Altamente scalabile

Supporta alcune integrazioni CRM di terze parti

Limiti di Basecamp

Potrebbe non avere abbastanza opzioni di personalizzazione

Nessuna opzione di videoconferenza per ora

Prezzi di Basecamp

Basecamp : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Basecamp Pro Unlimited: $299/mese per utente (utenti illimitati)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Basecamp

G2 : 4.1/5 (5.000+ recensioni)

: 4.1/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (14.000+ recensioni)

10. QuickBooks

Via: QuickBooks Con QuickBooks è possibile creare fatture, inviare promemoria di pagamento, organizzare le ricevute, generare reportistica, monitorare le spese e altro ancora. Sembra un'attività tipica di programma di account ? Perché lo è!

Allora, da dove viene un programma di account in questo elenco? Beh, non è un errore!

Questo strumento potrebbe non offrire funzionalità complete di PM e CRM, ma può essere proprio quello di cui hanno bisogno le aziende in crescita! Quando si sta lanciando una nuova impresa con un budget limitato, si può esitare a investire in una piattaforma di alto livello.

Se tutto ciò di cui avete bisogno è un programma per gestire i flussi di cassa, QuickBooks può aiutarvi con le sue semplici soluzioni di account.

Quando emettete le fatture con QuickBooks, memorizzate le informazioni sui vostri clienti, il che è sufficiente per i vostri iniziali sforzi di CRM. In seguito, con la crescita della vostra azienda, potrete passare a soluzioni più avanzate.

QuickBooks si integra con piattaforme di PM come Flusso di lavoro e Projectworks, quindi potete cavarvela senza impegnarvi in un costoso software di PM!

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks

Focalizzato sull'account

Soluzione CRM funzionale per le nuove aziende

Design semplice e accattivante

Eccellente documentazione di supporto per ogni funzionalità/funzione

Ricche capacità di integrazione

Limiti di QuickBooks

Opzioni di personalizzazione limitate

L'app mobile è priva di funzionalità/funzione e può risultare goffa

Prezzi di QuickBooks

Inizio semplice : $194,40/anno

: $194,40/anno Essenziale : $291,60/anno

: $291,60/anno Plus: $410,40/anno

Valutazioni e recensioni di QuickBooks

G2 : 4/5 (3.000+ recensioni)

: 4/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.000+ recensioni)

11. Keap

Via Keap Precedentemente noto come Infusionsoft, Keap è un robusto software di gestione dei contatti e delle relazioni con i clienti (CRM) specializzato in automazioni. Le piccole aziende e gli imprenditori individuali utilizzano Keap per organizzare i propri contatti, migliorare la comunicazione con i clienti e aumentare la produttività commerciale.

Le migliori funzionalità/funzione di Keap

L'applicazione consente alle aziende di gestire migliaia di contatti e di mantenere un registro dettagliato di ogni interazione

Le funzionalità/funzioni di automazione ottimizzano le vendite e il marketing, riducendo il tempo e il lavoro richiesto

Il software offre anche funzionalità di e-commerce e di elaborazione dei pagamenti in un'unica soluzione

limiti di #### Keap

Alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nell'impostazione e nella navigazione della piattaforma

L'integrazione con alcune piattaforme esterne può essere limitata.

Prezzi di Keap

Pro: $199/mese per due utenti

$199/mese per due utenti Max: $289/mese per tre utenti

$289/mese per tre utenti Max Classic: Contattare per i prezzi

Keap valutazioni e recensioni

G2: 4,2/5 (1.445 recensioni)

4,2/5 (1.445 recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.220 recensioni)

Controlla questi_

**alternative a Keap_

12. Smartsheet

via Smartsheet Smartsheet è un software basato sul web ideale soprattutto per le aziende di servizi che necessitano di strumenti di project management flessibili e robusti con funzioni di pianificazione, collaborazione e programmazione. Questo software combina elementi di project management, gestione collaborativa del lavoro e automazione dei processi, consentendo alle aziende di operare in modo più efficiente.

Migliori funzionalità/funzione di Smartsheet

La sua dashboard centrale fornisce agli utenti una panoramica completa di progetti e attività

Notifiche, promemoria e aggiornamenti di stato automatizzati per tenere informati gli stakeholder

Potenti integrazioni con strumenti aziendali come l'area di lavoro di Google, Microsoft 365 e Slack

Limiti di Smartsheet

L'interfaccia utente non è così intuitiva come alcuni utenti vorrebbero e può esserci una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Può diventare costoso per i team più grandi o per gli utenti che hanno bisogno di accedere a funzionalità/funzioni avanzate

Prezzi di Smartsheet

**Gratis

Pro : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Business : $22/mese per utente

: $22/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2 :4.4/5 (15.000+ recensioni)

:4.4/5 (15.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

13. Airtable

Via Airtable Airtable è uno strumento di project management e collaborazione basato su cloud che fornisce un'interfaccia di foglio elettronico incredibilmente semplice e user-friendly. Presenta visualizzazioni altamente navigabili come la griglia, la galleria, il modulo, il calendario e il pannello Kanban. La sua funzione unica orientata al database consente ai team di connettere i loro dati in una moltitudine di modi.

Funzionalità/funzione migliori di Airtable

Filtri, ordinamenti e raggruppamenti avanzati consentono ai team di personalizzare le visualizzazioni e i flussi di lavoro

Il collegamento dei record consente la creazione di complessi database relazionali senza bisogno di codici

La collaborazione è facilitata dalla possibilità di commentare un prodotto, un'attività o un dipendente specifico e di condividere visualizzazioni e basi di lavoro

Limiti di Airtable

Alcuni utenti trovano i prezzi confusi e le versioni a pagamento un po' costose

Mancano alcune funzionalità/funzione avanzate e il software può diventare lento quando si gestiscono dati di grandi dimensioni

Prezzi di Airtable

Free Forever: Gratuito

Plus: $10/mese per utente

Pro: $20/mese per utente

Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.500 recensioni)

Sfruttare gli strumenti di gestione delle relazioni con i clienti in ClickUp

Zoho è una piattaforma leader per il CRM e il supporto al PM, ma come avete visto non è l'unica. Dalle funzionalità/funzione all-in-one di ClickUp per il project management alla soluzione CRM scalabile di Salesforce, c'è un esclusivo panorama di alternative a Zoho da esplorare!

Ogni opzione che abbiamo discusso ha punti di forza e limiti unici, quindi confrontate attentamente le funzionalità/funzione e i prezzi per trovare la soluzione perfetta. Abbracciate le possibilità e scegliete un'alternativa a Zoho per rivoluzionare il vostro project management e CRM nel 2024 e oltre!