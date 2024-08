Come ottimizzare un cruscotto di gestione dei progetti per guidare i team e gestire il lavoro

Un dashboard di project management aggiunge valore ai team fornendo approfondimenti e aggiornamenti 24 ore su 24, sette giorni su sette. 🕐

I team distribuiti devono affrontare ostacoli per un project management efficace. La comunicazione diventa più complessa quando i team hanno un tempo di interazione sincrona limitato o i dati del progetto crescono.

Grazie alla visualizzazione dei dati in tempo reale e alla reportistica automatizzata, i dashboard per il project management garantiscono l'accesso alle informazioni cruciali del progetto in qualsiasi momento e ovunque.

La creazione di un dashboard di progetto può sembrare intimidatoria, perché comporta un piano e un lavoro di progettazione. Se non siete sicuri del potenziale ritorno sull'investimento (ROI) per il tempo e il lavoro richiesto per creare un dashboard, è possibile che temiate di renderlo troppo complicato.

I moderni software per dashboard di progetto hanno semplificato il processo, quindi stiamo condividendo i migliori esempi, modelli e consigli per creare un dashboard dinamico! 📊

Cos'è un dashboard di project management?

Un dashboard di project management è uno strumento visivo progettato per aiutare i team a visualizzare le prestazioni del progetto in un'unica posizione centrale Presenta le informazioni relative al progetto attraverso grafici e metriche, consentendo al pubblico di cogliere rapidamente lo stato del progetto, i progressi e i potenziali rischi.

Molti progetti nel mercato moderno sono spesso interdipendenti, il che significa che i loro risultati e il loro esito positivo sono strettamente collegati l'uno all'altro. Questa interconnessione può verificarsi all'interno di una stessa organizzazione, dove più progetti fanno affidamento su risorse condivise, i risultati o Sequenza. 🌐

Coordinare le attività tra diversi fusi orari a volte porta a ritardi e rallentamenti i processi decisionali . Queste sfide risultano in incomprensioni, scadenze non rispettate e produttività ridotta.

Monitoraggio e gestione di attività, risorse e stato del progetto su una dashboard di ClickUp

E con dashboard software come ClickUp, Fogli Google , oppure Excel , avrete a disposizione un intervallo di opzioni di visualizzazione per soddisfare progetti specifici!

Ecco i vantaggi dei dashboard di progetto per ottimizzare le prestazioni del progetto:

**Visibilità migliorata: i dashboard di project management offrono visibilità in tempo reale sullo stato generale del progetto. È possibile identificare rapidamente i colli di bottiglia, monitorare lo stato delle attività e rilevare potenziali problemi prima che si aggravino

**Comunicazione migliore: i dashboard facilitano una comunicazione efficiente tra i membri del team. Gli aggiornamenti sono immediatamente accessibili, mantenendo tutti sulla stessa pagina e migliorando la collaborazione del team

Monitoraggio delle prestazioni: Grazie agli strumenti di visualizzazione, questi dashboard possono monitorare efficacemente le metriche delle prestazioni del progetto. È possibile misurare la produttività del team, il budget del progetto, il project management e molto altro ancora

Grazie agli strumenti di visualizzazione, questi dashboard possono monitorare efficacemente le metriche delle prestazioni del progetto. È possibile misurare la produttività del team, il budget del progetto, il project management e molto altro ancora Decisioni guidate dai dati: Fornendo una visualizzazione completa dei dati del progetto, le dashboard forniscono ai project management il contesto giusto per prendere decisioni informate e guidate dai dati. Questo aiuta a migliorare il project management e la pianificazione del progetto

Fornendo una visualizzazione completa dei dati del progetto, le dashboard forniscono ai project management il contesto giusto per prendere decisioni informate e guidate dai dati. Questo aiuta a migliorare il project management e la pianificazione del progetto Aumento dell'efficienza: La possibilità di vedere attività, scadenze e dipendenze in un unico posto aiuta a semplificare i flussi di lavoro. Le dashboard di project management semplificano l'assegnazione delle attività e prevengono l'utilizzo eccessivo delle risorse, portando a una maggiore efficienza del progetto

La vostra unicità, prima di tutto umana e poi di project manager, è una risorsa che può portare a un project management innovativo e positivo. Sentitevi autorizzati a esplorare diversi software dashboard per il project management per scoprire cosa funziona meglio per voi, il vostro team e i vostri progetti! ⚡️

Come creare un dashboard di progetto con esempi Dashboard di ClickUp agiscono come una tela personalizzabile in cui è possibile interagire con i dati di varie attività, progetti e altro ancora in un unico luogo. Il dashboard facilita la gestione delle risorse (come i singoli reparti, i budget e le attrezzature) assegnate a diversi lavori.

Ecco come creare un dashboard per il project management:

Passaggio 1: Definizione degli oggetti e dei KPI del dashboard

Quali sono i punti dolenti o le sfide specifiche che il team sta affrontando? Da fare per misurare e monitorare? Una volta cancellati gli oggetti, è possibile concentrarsi sul tipo di dashboard da utilizzare.

Scegliete indicatori che possano essere monitorati facilmente e che diano un valore immediato. È inoltre importante selezionare metriche rilevanti che tutti i membri del team apprezzino e comprendano. L'uso di un modello vi aiuterà a costruire rapidamente gli elementi visivi del dashboard. (Ma su questo punto si tornerà più avanti)

Passaggio 2: scegliere un software per dashboard

Con diversi strumento per il project management disponibili, potrebbe essere necessario fare una versione di prova di alcune opzioni. Osservate attentamente la facilità d'uso dello strumento, le capacità di integrazione con i sistemi esistenti, la scalabilità e le misure di sicurezza dei dati. È inoltre utile dare la priorità a uno strumento di project management che allinei e ottimizza i flussi di lavoro del team . ⚙️

E non dovete affrontare questo processo da soli! Chiedete ai membri chiave del team di progetto di condividere le loro prospettive su come il dashboard aggiungerà valore al loro lavoro. Potrete così avere un'idea più precisa delle funzionalità/funzione chiave del dashboard a cui prestare attenzione.

I filtri misti della dashboard di ClickUp consentono di personalizzare ulteriormente i gruppi con gli operatori "e" e "o"

Passaggio 3: progettare il layout del dashboard

Abbozzate il layout del vostro dashboard, tenendo conto delle esigenze del pubblico del vostro dashboard (team, parti interessate o client). Sfruttate grafici, diagrammi e altre visualizzazioni per presentare i dati nel modo migliore. 🎨

Cercate di limitare il numero di elementi della vostra dashboard, assicurandovi di enfatizzare le metriche più importanti. Questo aiuterà gli utenti a identificare rapidamente i dati più importanti gli indicatori di performance chiave (KPI) e prendere più rapidamente decisioni informate.

In questa fase è importante decidere chi ha accesso al dashboard del project management e a quale livello può interagire con i dati. Ad esempio, è possibile consentire ai membri del team di visualizzare il dashboard, ma limitare le modifiche.

Imparare *Come costruire una Dashboard di ClickUp_* che soddisfa le vostre aspettative in termini di design e funzioni!

Passaggio 4: costruire i componenti della dashboard

Iniziare a costruire i componenti del dashboard in base ai KPI e alla struttura dei dati definiti. Utilizzate le funzionalità di trascinamento del software per dashboard per organizzare il dashboard e apportare modifiche man mano.

Una volta che i componenti sono al loro posto, è il momento di personalizzare il dashboard. Utilizzate colori e altri spunti visivi per evidenziare gli elementi chiave o le tendenze dei dati. Questo vi aiuterà a concentrarvi su ciò che è più importante per il vostro team e obiettivi del progetto . 🏆

È inoltre possibile aggiungere elementi interattivi come pulsanti ed elenchi a discesa per consentire agli utenti di filtrare e segmentare i dati in tempo reale. Queste funzionalità/funzione daranno agli utenti un migliore controllo sui dati e permetteranno loro di esplorare ulteriori approfondimenti e tendenze.

Le schede personalizzate delle dashboard ClickUp consentono di monitorare lo stato di avanzamento rispetto alle ore o ai giorni di lavoro punti dello sprint originariamente pianificati

Passaggio 5: Condivisione e raccolta di feedback

Prima di distribuire il dashboard all'intero team, ottenete un feedback dai principali stakeholder e dai membri del team per identificare eventuali miglioramenti o funzionalità aggiuntive che potrebbero migliorare l'utilità del dashboard. Si vorrà sapere se mancano informazioni sul progetto, se i dati sono ingombranti o se i componenti non sono chiari.

Una volta ricevuto e incorporato il feedback, condividete il dashboard con tutto il team per utilizzarlo nel monitoraggio dello stato del progetto. Assicuratevi che tutti sappiano leggere e interpretare il dashboard, in modo da poter identificare rapidamente le tendenze e agire di conseguenza. ✍️

Infine, pianificate revisioni regolari del dashboard del progetto. Questo aiuterà a garantire che tutti gli stakeholder siano aggiornati sullo stato di avanzamento e sulle eventuali modifiche apportate. Inoltre, vi consentirà di acquisire nuove informazioni o di modificare il dashboard in base alle necessità.

Utilizzare il drill-down nei dashboard di ClickUp per modificare o aggiornare le attività all'interno del grafico per ottenere modifiche senza interruzioni

3 Modelli di dashboard di progetto per i vostri destinatari chiave

Uno dei vantaggi dell'utilizzo di un modello di dashboard di progetto è la sua flessibilità e adattabilità per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso del progetto.

Un modello di dashboard ben progettato funge da base che i project manager possono personalizzare in base ai requisiti specifici delle singole campagne o del portfolio progetti. 👩‍💻

1. Modello di dashboard per il project management di ClickUp

il migliore per il monitoraggio delle prestazioni di tutti i progetti

Aprire la visualizzazione ClickUp Sequenza come dashboard sullo stato del progetto

Il Modello di dashboard per il project management di ClickUp è un potente strumento per avviare dashboard personalizzati. Offre diversi tipi di visualizzazione, tra cui un grafico Gantt, per rimanere organizzati durante tutto il progetto. Grazie a funzionalità di collaborazione intuitive, monitoraggio delle attività e opzioni personalizzate, semplifica il project management e il processo decisionale.

I project manager possono allocare in modo efficiente le risorse, monitorare lo stato di avanzamento e adattare la dashboard ai diversi tipi di progetto. Il modello funge da hub centralizzato per i dati del progetto, promuovendo una migliore organizzazione e collaborazione in ogni fase del progetto! 🤝

2. Modello di piano di project management di alto livello di ClickUp

il migliore per il monitoraggio delle consegne dell'intero team

Delineare il l'ambito del progetto e le metriche del progetto da condividere con il team di leadership in ClickUp

I piani di alto livello sono necessari per l'avvio del progetto, per facilitarne la definizione, per comunicare efficacemente con gli stakeholder e per ottenere il consenso. Consentono ai team di adattarsi ai cambiamenti e di stabilire le priorità il processo decisionale strategico senza farsi sopraffare da dettagli intricati. 📃

Il Modello di piano di progetto di alto livello di ClickUp è il perfetto strumento visivo di project management per definire gli oggetti del progetto, allocare le risorse e stabilire priorità chiare per il team. La vista Elenco permette ai project manager di creare un elenco organizzato di attività e risultati, rendendo più facile delineare gli obiettivi del progetto!

3. Modello di rapporto esecutivo sullo stato del progetto ClickUp

il migliore per la condivisione dello stato di avanzamento delle attività con i principali stakeholder e leader_

Utilizzate gli strumenti di dashboard per il project management di ClickUp per allineare le parti interessate in un unico luogo

I dirigenti hanno bisogno di un dashboard di progetto per avere visibilità in tempo reale sui progetti dell'organizzazione. Con una panoramica centralizzata e facilmente accessibile sullo stato dei progetti, sugli indicatori di performance chiave e sui potenziali colli di bottiglia, i dirigenti possono prendere decisioni informate e tempestive. ⏳

Il Modello di rapporto esecutivo sullo stato del progetto di ClickUp sostituisce le email di stato settimanali che si accumulano nel corso del progetto. I dipendenti sono in grado di visualizzare lo stato di avanzamento del progetto, le metriche chiave e i rischi potenziali. Con i modelli precostituiti Campi personalizzati ClickUp e diverse visualizzazioni delle attività, questo modello semplifica il processo di supervisione di più progetti in un portfolio allo stesso tempo.

7 tipi di dashboard per progetti di esito positivo

Con una varietà di tipi di dashboard a disposizione, la sfida consiste spesso nello scegliere quello giusto da allineare alle esigenze e agli oggetti specifici del progetto.

I migliori dashboard per il project management hanno oggetti ben definiti. Il tentativo di coprire troppe cose può ostacolare la produttività, il processo decisionale e l'esito positivo del progetto

Ecco altri sette tipi di dashboard da aggiungere al vostro kit di strumenti per la produttività!

1. Dashboard sullo stato di avanzamento delle attività

Il dashboard sull'avanzamento delle attività è uno strumento importante per il monitoraggio dello stato attuale di un progetto. Questo dashboard presenta tipicamente un grafico delle attività e del loro stato, consentendo ai project manager di monitorare quanto è stato completato e quali sono i passaggi successivi. Può includere dati sulle date di completamento stimate rispetto a quelle effettive, per fornire ulteriore visibilità sulle prestazioni del team.

2. Dashboard per il monitoraggio del budget

Il dashboard di monitoraggio del budget è un elemento indispensabile per tenere sotto controllo le spese del progetto. Questo tipo di dashboard presenta tipicamente punti di dati come i costi totali, le spese progettate e i fondi disponibili. Inoltre, può anche fornire informazioni sul costo per attività o risorsa per aiutare a identificare eventuali problemi di budgeting e/o di spesa. 💰

Organizzare i fornitori, i pagamenti, le attività e altro ancora con un Elenco di ClickUp

3. Dashboard per la gestione del rischio

Il dashboard di gestione dei rischi è essenziale per preparare e mitigare i potenziali rischi nel corso di un progetto. Questo tipo di dashboard fornisce una panoramica di tutti i rischi identificati e dei relativi piani di mitigazione, consentendo ai project management di adeguare rapidamente la propria strategia in caso di nuove minacce. Inoltre, aiuta il team a concentrarsi sui problemi a più alta priorità che ostacolano lo stato.

4. Dashboard delle prestazioni del team

Il dashboard delle prestazioni del team monitora lo stato dei singoli membri, consentendo ai gestori del team di identificare potenziali problemi o aree di miglioramento. Questo tipo di dashboard può includere dati sui tempi di completamento delle attività, sull'accuratezza delle stesse e altre metriche relative alla produttività del team.

Tracciare gli incarichi tra i team di progetto in una vista Carico di lavoro di ClickUp

5. Dashboard della comunicazione con il cliente

Un dashboard per la comunicazione con i clienti è essenziale per rimanere al corrente di qualsiasi domanda o feedback da parte dei clienti. Questo consolidamento semplifica il processo di accesso alle informazioni rilevanti, eliminando la necessità di passare attraverso diversi canali di comunicazione, come email, telefonate e persino messaggi sui social media! 👥

6. Dashboard di allocazione delle risorse

A differenza del dashboard delle prestazioni del team, il dashboard dell'allocazione delle risorse è essenziale per valutare la distribuzione delle risorse tra i vari progetti o attività. In questo modo si ottiene un'allocazione equa ed equilibrata, in linea con le priorità del progetto e gli oggetti dell'organizzazione. Questo tipo di dashboard visualizza una vista dettagliata di dove vengono utilizzate le risorse, consentendo ai project manager di identificare rapidamente eventuali inefficienze.

7. Dashboard per il monitoraggio dei problemi e dei bug

Il dashboard per il monitoraggio di problemi e bug è uno strumento prezioso per identificare, monitorare e risolvere qualsiasi problema o bug riscontrato nel corso di un progetto. Questo tipo di dashboard offre una visualizzazione centralizzata dei problemi attuali e fornisce dati sullo stato di avanzamento di ogni attività ad essi associata. 📈

Inoltre, può aiutare a prevenire costosi ritardi, avvisando i project manager quando le scadenze si avvicinano e il lavoro non è ancora stato avviato.

Costruire un dashboard per il software di project management per tenere traccia dei bug e delle richieste in entrata

