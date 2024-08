Come creare una dashboard di Google Sheets (con oltre 5 modelli)

Volete presentare i dati del vostro team in un cruscotto visivo?

I cruscotti di Google Sheets consentono di tenere facilmente traccia dei progressi e dello stato di un progetto. È possibile confrontare l'avanzamento dei diversi compiti , dare la priorità a quelli più importanti e vedere quali compiti sono in ritardo, in modo da poter intervenire.

Inoltre, grazie agli aggiornamenti automatici provenienti da fonti come Google Analytics, Salesforce e Github, è facile rimanere al corrente di tutto ciò che accade.

In questo articolo vi mostreremo come creare una dashboard in Google Sheets, vi forniremo dei modelli precostituiti e vi illustreremo un'alternativa ancora migliore per le vostre esigenze di dashboard!

Che cos'è una dashboard di Google Sheets?

Una dashboard di Google Sheets è un ottimo modo per visualizzare e tenere traccia dei dati provenienti da più fonti.

Con un semplice clic, è possibile estrarre informazioni da diversi fogli di calcolo e creare rapidamente grafici, tabelle e diagrammi per ottenere informazioni sul progetto o sull'azienda. È inoltre possibile impostare avvisi automatici per rimanere aggiornati sulle variazioni dei dati, in modo da identificare le tendenze e adottare le misure correttive necessarie.

Come creare un cruscotto in Google Sheets

Utilizzate questa esercitazione sui cruscotti di Google Sheets per archiviare i dati del vostro team:

1. Creare un database

È necessario determinare l'origine dei dati per il database del dashboard.

Se è stato creato un database Modulo Google per raccogliere i dati, verrà creato automaticamente un foglio di calcolo con i risultati. In alternativa, è possibile scaricare i dati come file CSV dal proprio strumento di analisi.

Tuttavia, ci sono pochi modi per automatizzare la generazione dei dati in Google Sheets.

Pertanto, è molto probabile che si debba creare un database manualmente.

Questo articolo utilizzerà le "spese mensili di marketing" come esempio di database. Abbiamo aggiunto una colonna per il 'Budget' per rivelare una tendenza di spesa.

Avete a che fare con set di dati molto complessi, come i dati di Google Analytics sulle prestazioni della vostra campagna?

Assicuratevi di utilizzare queste funzioni di GSheet per fare una rapida analisi dei dati:

Formattazione condizionale : formattazione delle celle con condizioni "IF"

: formattazione delle celle con condizioni "IF" Vlookup : ricerca dei dati in verticale

: ricerca dei dati in verticale Hlookup : ricerca di dati in orizzontale

: ricerca di dati in orizzontale Tabella pivot e: ordina e isola i dati con facilità

2. Generare un grafico

Ora, selezionate tutti i dati del foglio di calcolo, andate su Insert e selezionate Chart.

È possibile modificare il grafico a linee predefinito in un grafico a torta, un grafico a barre o qualsiasi altra cosa nell'editor di grafici sulla destra.

Qui è anche possibile modificare altri dettagli del grafico o del diagramma, come i titoli degli assi, l'altezza del grafico e il tema dei colori.

3. Formattare il grafico per renderlo leggibile e utilizzabile

È ora di trasformare il vostro grafico da giardino in un cruscotto a grandezza naturale!

Chiudere l'Editor grafico e selezionare l'area del grafico.

Quindi, trascinarla e spostarla accanto alla tabella dei dati grezzi.

A questo punto, fare clic sul simbolo dei "tre punti" nell'angolo superiore destro dell'area del grafico.

In questo modo si ottengono due opzioni:

Pubblica

Spostare nel proprio foglio

Se si seleziona "Pubblica", Google Sheets genera un link che può essere condiviso con altri utenti. Aggiornare le autorizzazioni per consentire o limitare determinati utenti in questa fase.

grafico in google sheets pubblicare su web

Tuttavia, non vogliamo mentire, il grafico pubblicato è un po' lento.

Provate a modificare i dati grezzi e vedete quanto tempo ci vuole per aggiornare l'area del grafico. 🙄

L'opzione Muovi nel tuo foglio, invece, è veloce nell'aggiornare i dati.

Tuttavia, è necessario continuare a passare da una scheda all'altra per modificare i dati grezzi e vederli riflessi sul grafico.

Ripetendo i passaggi precedenti, è possibile creare più grafici e spostarli in una scheda separata.

Tale visualizzazione dei dati consente di confrontare contemporaneamente diverse metriche.

Questo è un cruscotto di cui Google Sheets può andare fiero!

Modelli di cruscotti dinamici in Google Sheets

1. Modello di cruscotto PPC in Google Sheets di Power My Analytics

Modello di cruscotto PPC in Google Sheets di Power My Analytics

2. Modello di dashboard di Google Sheets Facebook Ads di Power My Analytics

Modello di dashboard di Google Sheets Facebook Ads di Power My Analytics

3. Cruscotto di Google Sheets Amazon MWS di Power My Analytics

Cruscotto di Google Sheets Amazon MWS di Power My Analytics

Limitazioni della creazione di una dashboard in Google Sheets

Capacità di automazione limitata

Integrazioni limitate

Non è uno strumento universale di gestione dei progetti

Gli insiemi di dati di grandi dimensioni possono causare problemi di prestazioni

Non adatto all'analisi di dati complessi

Problemi di sicurezza e privacy dei dati

La migliore alternativa alla dashboard di Google Sheets: ClickUp

Incontrare I cruscotti interattivi di ClickUp!

Cruscotti in ClickUp

Per creare la propria Dashboard, attivare la sezione Dashboard ClickApp per il vostro Spazio di lavoro .

Quindi, aggiungetene uno seguendo i seguenti passaggi:

Fare clic sull'icona Dashboard che si trova nella barra laterale

Fare clic su "+" per aggiungere una Dashboard

Fare clic su "+ Aggiungi widget" per inserire i dati

Questo perché la vostra Dashboard personalizzata è piena di Widget .

Un Widget di ClickUp raccoglie i dati relativi alle attività completate, ai budget spesi o a qualsiasi altra cosa sia necessaria dal vostro spazio di lavoro. Quindi, generano automaticamente utili grafici dinamici di queste metriche chiave.

Non dovrete più perdere tempo con grafici complessi in Google Sheets!

Ecco i tipi di widget che potete aggiungere alla vostra Dashboard dinamica:

Si tratta di un elenco piuttosto esaustivo, ma nemmeno il cielo è un limite per l'eccellenza di ClickUp!

I cruscotti di ClickUp sono fondamentali per la creazione di business intelligence per Agile e Mischia progetti. E aspettate solo di usare il nostro task preconfezionato modelli nel vostro sistema agile e progetti scrum !

Controlla questi Widget di Sprint sul cruscotto di ClickUp:

Grafici di burnup : vedere l'entità del lavoro svolto rispetto al lavoro rimanente

Grafici di burndown : visualizzano il lavoro completato rispetto agli obiettivi

Grafici di velocità : conoscere il tasso di completamento del lavoro

Grafici di flusso cumulativi : vedere l'avanzamento del compito nel tempo

Proprio come le stelle nel cielo, l'elenco di Caratteristiche di ClickUp è infinita.

Ecco una panoramica delle nostre preferite:

I cruscotti ClickUp sono progettati per riunire tutte le metriche più importanti in un unico luogo. Date un'occhiata a questo dell'Università di Wake Forest per vedere come hanno migliorato il reporting e l'allineamento con ClickUp Dashboards:

L'Università di Wake Forest utilizza le dashboard di ClickUp per monitorare le metriche chiave

Wake Forest utilizza i cruscotti ClickUp per lavorare insieme come un team coeso

Qualunque cosa dobbiate misurare, i dashboard ClickUp sono il modo perfetto per ottenere una panoramica in tempo reale delle prestazioni del vostro team.

Abbandona i cruscotti di Google Sheets e prova ClickUp oggi stesso!

Google Sheets è sufficiente per una rapida visualizzazione dei dati? Probabilmente sì.

Ma per tutte le vostre esigenze di gestione dei progetti? Decisamente no.

Come esploratori di lunga data del mondo della gestione dei progetti, dovremmo saperlo. Ecco perché ClickUp è in grado di affrontare ogni sfida e di superare ogni ostacolo alla vostra produttività. I cruscotti di ClickUp vi aiutano a dare un senso ai dati che contano di più, in modo da poter pianificare, regolare e conquistare ogni progetto. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp oggi stesso !