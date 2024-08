Come creare una tabella di marcia su Google Sheets (con modelli)

È probabile che utilizziate l'area di lavoro di Google da anni. Ma sapevate che potete facilmente modellare e creare un programma in un'area di lavoro di Google? Fogli Google ?

Alcuni di noi sono rimasti sorpresi nell'apprendere che è possibile creare una tabella di marcia come quella che segue:

Un programma giornalieromodello di programma per la vostra routine ideale del mattino e della sera

Un modello di orario per i dipendenti per la settimana lavorativa di 4 giorni del vostro team

Un programma scolastico e di allenamento per la stagione di calcio di vostro figlio

Sembra piuttosto utile, vero?

In questo articolo, vi mostreremo i semplici passaggi per costruire una tabella di marcia giornaliera salvarlo come modello e creare regole per evidenziare automaticamente determinate attività ed eventi.

Iniziamo! 🏁

Come creare un'agenda giornaliera in Fogli Google

1. Aprite un modello di pianificazione settimanale dalla galleria dei modelli di Google Fogli selezionando New > Google Sheets > From a template

Creato in Fogli Google

3. Fare doppio clic sulla cella C2 e modificare la data di inizio desiderata. Sebbene il modello di orario di Fogli Google preveda la data di inizio del lunedì, è possibile scegliere qualsiasi giorno della settimana!

Creato in Fogli Google

4. Il prossimo passaggio è facoltativo. Evidenziare le celle superiori e inferiori per cambiare il colore di sfondo del modello. Quindi, eseguire lo stesso trattamento per le celle di testo (Note, Da fare)

Creato in Fogli Google

5. Aggiungere gli elementi del programma

Creato in Fogli Google

6. Creare regole di formattazione condizionale per colorare appuntamenti, eventi, riunioni e promemoria facendo clic sul pulsante Seleziona Tutti sotto la barra della formula

Creato in Fogli Google

7. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto qualsiasi del foglio > Visualizza altre azioni cella > Condizioni formattare

Creato in Fogli Google

Se avete difficoltà a creare categorie di colori, fate una breve pausa! Non preoccupatevi troppo di rendere la vostra agenda degna di Pinterest. La chiave è renderla pratica.

Nell'esempio che segue, ho creato cinque regole con tre categorie di colore (riunioni, impegni personali e sessioni di lavoro):

Se il testo contiene "mtg", evidenziate la cella in verde

Se il testo contiene "deep work", evidenziare la cella blu

Se il testo contiene "pranzo", evidenziare la cella viola

Se il testo contiene "appuntamento", evidenziare la cella viola

Se il testo contiene "portare a spasso il cane", evidenziare la cella viola

Creato in Fogli Google

Ora tocca a voi!

8.Aprite il menu a discesa sotto Regole di formattazione per applicare qualsiasi regola. Quindi, regolare lo stile desiderato in Stile di formattazione_

Creato in Fogli Google

9. Salvare come nuovo modello aggiungendo Template al titolo del foglio

Creato in Fogli Google

10. Fare clic sull'icona della cartella accanto al titolo del foglio > icona Nuova Cartella

Creato in Fogli Google

11. Assegnare un nome alla cartella e fare clic sull'icona Segno di spunta_ per salvare

Creato in Fogli Google

12. Fare clic su Sposta qui per salvare il modello di pianificazione nella cartella creata

Creato in Fogli Google

Esito positivo! Un nuovo programma giornaliero che potete riutilizzare e modificare a vostro piacimento.

Abbiamo altre risorse e raccomandazioni per l'area di lavoro di Google se state cercando altre alternative per migliorare le vostre esigenze di piano! ⬇️

Altri tutorial sui Fogli Google e sui Documenti Google

Modelli di organigramma in Fogli Google

Pianificazione tramite Fogli Google

Programma giornaliero via modello.net

Programma giornaliero del lavoro da casa via modello.net Fogli Google vs. software di calendario moderno

Lo capisco, la vita capita: il vostro computer portatile muore. Riley vi scrive che il suo allenatore di calcio cambia le date degli allenamenti dal martedì al giovedì. Il progetto che è a poche settimane dalla chiusura viene rinviato.

Non so voi, ma il pensiero di modificare righe e colonne di un foglio di calcolo mi fa già venire il mal di testa. Quello che dovrebbe richiedere meno di un minuto per essere aggiornato, in realtà dura quanto un episodio di The Great British Bake Off.

Rispetto ai moderni software di calendario che può trasformare un calendario statico in una risorsa in tempo reale, Fogli Google presenta tre svantaggi evidenti:

Nessuna funzionalità/funzione di gestione delle attività per comunicare o collaborare con le persone Nessuna integrazione nativa con i sistemi di project management Nessun potenziale di scalabilità

Se state pensando: "Ma Fogli Google è gratis e non ho il tempo di imparare un nuovo software!" Vi capisco perfettamente. Tutto sommato, come vi sentireste se un moderno software di calendario potesse fare questo per voi:

Funzionalità/funzione di reportistica per una migliore pianificazione dei progetti in futuro? preparazione.

Stime delle attività per pianificare gli ostacoli imprevisti? attivato.

Più calendari in una sola schermata? disattivato.

Con il senno di poi, il moderno software di calendario è una necessità per risparmiare tempo. E avete a disposizione gratuitamente Alternative a Fogli Google ! Il miglior software gratis? Sono felice che tu me lo chieda.

ClickUp: un rimedio gratis per i mal di testa di Fogli Google ClickUp è la piattaforma di produttività definitiva che consente ai team di gestire progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutti i lavori in un unico strumento. Sia che siate alle prime armi con le app per la produttività, sia che siate dei pianificatori esperti, la personalizzazione di ClickUp può aiutarvi a dare forma alle vostre giornate migliori! ✨

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image7-4.png gestire il lavoro e avviare riunioni direttamente dalla visualizzazione del calendario di ClickUp /$$$img/

Portate documenti, fogli di calcolo, chattare in tempo reale e altro ancora in un'area di lavoro di ClickUp completamente personalizzabile

Un moderno software di calendario come ClickUp offre molto di più della creazione di un modello di programma giornaliero:

Molteplici visualizzazioni del progettocompresi i grafici di Gantt,Bacheche KanbaneTabelle ClickUp* Integrazioni native con altre app per sostenere il flusso di lavoro attuale

Descrizioni di attività/eventi per comprenderne rapidamente il significato

Accesso mobile per essere sempre al corrente anche quando si è in viaggio

Attività ricorrenti per non perdere nulla

Condivisione con i membri del team e con gli ospiti

Monitoraggio del tempo e stima oraria

Bonus:_

Applicazioni per pianificatori digitali_

!

Qual è la cosa che vorresti fare al lavoro o a casa se avessi delle ore in più nella tua settimana? Con La visualizzazione Calendario di ClickUp tutto è possibile! 🔮