Le 10 migliori alternative a Google Forms nel 2024 (gratuite e a pagamento)

state cercando eccellenti alternative a Google Forms?

Google Forms è un creatore di moduli facile da usare che vi aiuta a creare rapidamente sondaggi, quiz e inchieste online.

Tuttavia, la sua semplicità va a scapito della funzionalità e non è in grado di gestire la maggior parte delle esigenze avanzate di creazione di moduli di cui tutti abbiamo bisogno.

Ma non preoccupatevi.

In questo articolo analizzeremo alcune limitazioni significative di Google Forms, quindi esamineremo dieci fantastiche alternative, esplorandone le caratteristiche principali, i pro, i contro, i prezzi e le valutazioni.

Che cos'è Google Forms?

Google Forms è uno strumento di formulazione che aiuta a creare e condividere sondaggi e moduli online.

È disponibile gratuitamente e viene fornito con:

Vari modelli

Opzioni del tipo di campo

Sezioni del modulo

Logica condizionale

Scheda Risposte

Diversi tipi di domande (come quelle a scelta multipla)

via Google Forms

Registrazione agli eventi

3. Wufoo

Tramite Wufoo

Wufoo è un costruttore di moduli online drag and drop che può creare un modulo di contatto, un modulo di sondaggio o un modulo di registrazione per eventi.

ma questa alternativa a Google Forms vi farà fare il pieno di gioia? 😍

Caratteristiche principali di Wufoo

Designer di temi per creare un modello di modulo personalizzato che rifletta il vostro branding

L'esportazione dei dati consente di spostare i dati del modulo in un foglio di calcolo per l'analisi

Le loro automazioni possono trasferire i dati dei moduli direttamente a un CRM, a un sistema di automazione del marketing, ecc.

I professionisti di Wufoo

Permette di raccogliere i pagamenti direttamente attraverso il modulo

Consente al pubblico di caricare file di qualsiasi formato in un modulo web

I moduli sono sicuri in quanto crittografati con la crittografia SSL a 256 bit

I contro di Wufoo

Alcune funzionalità, come la creazione di un modulo che utilizza più colonne, richiedono conoscenze di codifica

Potreste avere difficoltà a incorporare i vostri moduli in una pagina web

Versione gratuita limitata

Prezzi di Wufoo

*Gratuito Cinque moduli 100 voci Dieci campi 100 richieste API e altro ancora

Starter $14,08/mese Dieci moduli 1.000 voci Campi illimitati 10.000 richieste API e altro ancora

$14,08/mese Professionale 29,08$/mese Moduli illimitati 5.000 voci Cinque utenti 25.000 richieste API 5 GB di spazio di archiviazione e altro ancora

29,08$/mese Avanzato $74,08/mese 25.000 voci Dieci utenti 50.000 richieste API 10 GB di spazio di archiviazione Assistenza prioritaria e altro ancora

$74,08/mese Ultimate: $183,25/mese 100.000 voci 20 utenti 100.000 richieste API 20 GB di spazio di archiviazione e altro ancora

$183,25/mese

Recensioni su Wufoo:

"Nel complesso mi piace usare questo modulo e attualmente ho 6 moduli che uso ogni anno e che sono facili da aggiornare ogni anno. Suggerirei solo un metodo migliore per la parte di personalizzazione con i link e gli inserti di campo" - Recensione verificata di Capterra "Sebbene questo software sia ottimo per realizzare moduli semplici e di grande effetto all'interno di pagine web esistenti, non ha la potenza necessaria per moduli più complessi con molte logiche e opzioni coinvolte. Per questo motivo, Wufoo non può essere l'unica soluzione per le nostre esigenze di moduli web e abbiamo bisogno di altri prodotti per svolgere i compiti più complicati." - Recensione verificata di Capterra

💬Wufoo Valutazioni dei clienti

Capterra: 4.4/5 (170+ recensioni)

4.4/5 (170+ recensioni) G2: 4.2/5 (260+ recensioni)

4. Formstack

Tramite Formstack

Formstack è principalmente una piattaforma di produttività sul posto di lavoro che consente di costruire moduli d'ordine , moduli per sondaggi e quiz.

tuttavia, le sue funzionalità sono stacked a vostro favore? 🎇

Caratteristiche principali di Formstack

Creatore di moduli online drag-and-drop per creare bellissimi moduli senza bisogno di codici

Logica condizionale che mostra o nasconde un campo del modulo in base all'input dell'utente

Possibilità di utilizzare URL personalizzati per aumentare la notorietà del marchio

Pro di Formstack

Possibilità di importare facilmente moduli da altre piattaforme nel loro costruttore di moduli online

Moduli compatibili che si adattano a qualsiasi dispositivo desktop o mobile

Analisi efficaci per migliorare i tassi di generazione di lead e ottimizzare la strategia di marketing

Contro di Formstack

Il costruttore di moduli può essere difficile da usare per la maggior parte degli utenti alle prime armi

Non è disponibile un piano gratuito e c'è solo una prova gratuita che termina in 14 giorni

I piani a pagamento non offrono un numero illimitato di moduli

Prezzi di Formstack

Formstack offre quattro piani tariffari:

Starter $50/mese Un utente 20 moduli 1.000 invii Supporto per il caricamento di moduli e file offline e altro ancora

$50/mese Team $83/mese Cinque utenti 100 moduli 10.000 invii 2 GB di spazio di archiviazione e altro ancora

$83/mese Pro $208/mese Dieci utenti 1.000 moduli 100.000 invii 10 GB di spazio di archiviazione e altro ancora

$208/mese Enterprise: _richiedere una quotazione personalizzata Supporta un numero personalizzato di utenti, moduli, invii, temi e spazio di archiviazione Supporto prioritario Supporto single sign-on e altro ancora

_richiedere una quotazione personalizzata

Recensioni su Formstack:

"È stato un piacere lavorare con Formstack. Eccellente servizio clienti e tempi di risposta dell'assistenza, che hanno reso la risoluzione dei pochi problemi che abbiamo avuto molto indolore." - Recensione verificata di Capterra "Formstack è abbastanza semplice da usare. Come tutti i prodotti, ha una curva di apprendimento piuttosto ripida, ma una volta imparato non è male." - Recensione verificata di Capterra

💬Formstack Valutazioni dei clienti

Capterra: 4.2/5 (90+ recensioni)

4.2/5 (90+ recensioni) G2: 4.4/5 (230+ recensioni)

Controlla questi_ **Alternative a Formstack è un costruttore di moduli online che consente di costruire moduli reattivi e adatti ai dispositivi mobili. Consente di raccogliere e accedere rapidamente alle informazioni attraverso i sondaggi, moduli di feedback , moduli d'ordine e altro ancora.

possiamo annotare questo software come la vostra alternativa ideale a Google Forms?

Caratteristiche principali di Jotform

Generatore di report per visualizzare e analizzare i dati di risposta dei moduli

Gateway sicuri per accettare in modo sicuro i pagamenti a credito sui vostri moduli

Smart PDF Forms per convertire istantaneamente i moduli PDF in moduli mobili

I professionisti di Jotform

oltre 10.000 modelli per costruire rapidamente i vostri moduli

Possibilità di migrare facilmente Google Forms a JotForm, in modo che gli utenti non debbano preoccuparsi di creare il loro modulo web da zero

Integrazione con le app di Google Workspace, i software CRM, gli elenchi di email marketing e i sistemi di archiviazione in cloud

Contro Jotform

L'interfaccia utente non è molto intuitiva e può essere complicata da usare

Gli script dei moduli possono talvolta rallentare i siti web

Versione gratuita limitata

Prezzi di JotForm

JotFrom offre quattro piani tariffari:

Gratuito Cinque moduli 100 invii mensili 100 MB di spazio di archiviazione 1.000 visualizzazioni mensili dei moduli e altro ancora

Bronzo $24/mese 25 moduli 1.000 invii mensili 10GB di spazio di archiviazione 10.000 visualizzazioni mensili dei moduli e altro ancora

$24/mese Argento $29/mese 100 moduli 10.000 invii mensili 100 GB di spazio di archiviazione Visualizzazioni illimitate dei moduli mensili e altro ancora

$29/mese Oro $79/mese Moduli illimitati 100.000 invii mensili 1 TB di spazio di archiviazione Visualizzazioni mensili illimitate dei moduli Rimozione del marchio Jotform e altro ancora

$79/mese Enterprise: _richiesta di un preventivo personalizzato Tutte le caratteristiche del piano Gold Accordi sul livello di servizio (SLA) Dominio personalizzato Assistenza prioritaria in tempo reale e altro ancora

_richiesta di un preventivo personalizzato

Recensioni su Jotform:

"Mi piace l'ampio set di funzionalità abbinato alla facilità d'uso. Un prodotto SaaS con un alto grado di personalizzazione, molte funzioni e decine di integrazioni potrebbe diventare rapidamente ingombrante e difficile da usare. Jotform è potente ma rimane intuitivo e semplice da usare" - Recensione verificata di Capterra "La mia esperienza con Jotform è stata piuttosto buona! A parte gli intoppi che ho avuto all'inizio, è un'applicazione di moduli solida. E non devo più preoccuparmi di questo! Posso semplicemente lasciare che il software faccia il suo dovere e non ho bisogno di modificare costantemente le cose" - Recensione verificata di Capterra

💬Jotform Valutazioni dei clienti

6. Moduli HubSpot

via Hubspot Moduli

HubSpot è una piattaforma CRM full stack che viene fornita con una suite di potenti strumenti gratuiti per aiutarvi a far crescere il vostro business, tra i quali anche una costruttore di moduli online . Con HubSpot è possibile creare cinque diversi tipi di moduli: moduli autonomi, moduli incorporati, popup, box a scorrimento e banner a discesa.

Proprio come Google Forms, HubSpot Forms è gratuito, il che significa che gli utenti possono creare tutti i moduli che vogliono con tutti i campi che desiderano, senza costi aggiuntivi.

Caratteristiche principali di HubSpot Forms

Accesso al CRM gratuito di HubSpot, dove è possibile archiviare le informazioni di coloro che compilano i moduli.

Creatore di landing page (disponibile nel piano gratuito).

Costruttore drag-and-drop.

Hubspot Forms Pro

Integrazione nativa con altri strumenti gratuiti di HubSpot: CRM, email marketing, live chat ecc.

Memorizzazione gratuita di un milione di contatti e aziende nel CRM.

Disponibile un piano gratuito per sempre.

Hubspot Forms Cons

Nessun supporto telefonico o via e-mail per i piani gratuiti.

È necessario essere un utente pagante per rimuovere il marchio HubSpot.

Prezzi di HubSpot Forms

HubSpot offre un piano gratuito per sempre che consente di creare un numero illimitato di moduli e di raccogliere un numero illimitato di iscrizioni. È inoltre possibile accedere gratuitamente a un CRM, all'email marketing, alle landing page, alla live chat e ad altri strumenti gratuiti

Per accedere agli strumenti più avanzati e alle funzioni di automazione di HubSpot, i piani a pagamento partono da 50 dollari al mese

Recensioni su HubSpot:

"Con Hubspot abbiamo cercato di mettere tutto il nostro marketing in un unico posto per evitare di creare una ragnatela di strumenti. Abbiamo usato Hubspot per l'organizzazione delle liste, le campagne e-mail a goccia , tracciamento dell'attribuzione, pubblicazione di annunci, servizio clienti, pipeline di vendita, campagne e-mail, ticket di assistenza e altro ancora" - Recensione verificata di Capterra "È difficile personalizzare i moduli di marketing e altro all'interno degli strumenti di contenuto di Hubspot. Sono facili da usare e non richiedono la codifica, ma sarebbe meglio considerare altre opzioni." - G2Crowd

💬Hubspot Forms Valutazioni dei clienti

Capterra: 4,5/5 per HubSpot Marketing Hub (oltre 4.450 recensioni)

G2: 4,4/5 per HubSpot Marketing Hub (oltre 6.650 recensioni)

Nota: HubSpot Forms è presente come parte di HubSpot Marketing Hub su tutte le piattaforme di recensione.

7. Formsite

via Formsite

Formsite è un software per la creazione di moduli online che consente agli utenti di visualizzare i risultati dei moduli correlati grazie a una funzione avanzata di flusso di lavoro.

Caratteristiche principali di Formsite

Pubblicazione di moduli e sondaggi utilizzando un codice QR o un codice a barre 2D

Suddivisione di moduli lunghi in più pagine per facilitarne la compilazione da parte dei rispondenti

Offre una logica condizionale per l'invio di notifiche via e-mail in base alle risposte dei moduli e altro ancora

Formsite Pros

Creazione del modulo con un set di strumenti completo di oltre 40 tipi di elementi

Utilizzate gli elementi di sola amministrazione per segnalare i valori nascosti

Aggiunta rapida di gruppi di elementi con i blocchi di elementi di Formsite

Conseguenze di Formsite

Livello di servizio gratuito limitato: 5 moduli, 10 risultati per modulo e 50 MB di spazio su file

Interfaccia utente obsoleta

Funzioni di personalizzazione limitate per la creazione di moduli

Prezzi di Formsite

Deluxe $21/mese Cinque moduli 500 risultati per modulo 500MB di spazio per i file Assistenza 24/7/365

$21/mese Pro 1 $34/mese Dieci moduli 1.000 risultati/ modulo 1GB di spazio file Branding gratuito e altro ancora

$34/mese Pro 2 $59/mese 25 moduli 2.500 risultati/formulario 2GB di spazio file 1 sub-utente e altro ancora

$59/mese Pro 3 $84/mese 100 moduli 10.000 risultati/ modulo 4GB di spazio su file 5 sotto-utenti e altro ancora

$84/mese Impresa $209/mese 1.000 moduli 50.000 risultati per modulo 10 GB di spazio su file 20 sotto-utenti e più

$209/mese

Recensioni di Formsite:

"Mi sono divertito a costruire moduli con Formsite e, per la maggior parte, posso fare tutto ciò di cui ho bisogno per supportare le esigenze dei miei clienti in modo rapido e molto più economico rispetto allo sviluppo di software personalizzato. Lo consiglierei a chiunque, almeno per valutarlo rispetto ai molti altri sistemi di costruzione di moduli di tipo software as a service che ci sono in circolazione" - Recensione verificata di Capterra "Uso Formsite in due diversi lavori e da anni. È facile incorporare i moduli e ottenere un aspetto molto simile a quello desiderato. La creazione di moduli guidati dalla logica ci fa sembrare un'azienda più grande di quella che siamo. Abbiamo molti casi d'uso per i moduli, dai lead ai sondaggi alle domande di lavoro, per i quali lo usiamo" - Recensione verificata di Capterra

💬 Valutazioni dei clienti di Formsite

G2: 4.6/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

Controlla questi_

**Modelli di sviluppo software_

!

8. Forma di carta

Via Forma di cartaForma di carta è una popolare alternativa a Google Forms che consente agli utenti di costruire soluzioni personalizzabili per automatizzare i processi e portare a termine il lavoro. Questa potente piattaforma è in grado di completare una serie di attività, dall'accettazione di pagamenti alla gestione di prenotazioni e alla raccolta di informazioni.

Caratteristiche principali di Paperform

Oltre 600 modelli precostituiti

Integrazioni native e connessioni con oltre 3.000 app attraverso piattaforme di terze parti (come Zapier)

Completamente personalizzabile: create i vostri temi, scegliete la vostra palette di colori e incorporate i contenuti ovunque vogliate

Professionisti di Paperform

I gateway di pagamento sono gestiti da Stripe, Square, Braintree e PayPal Business

Una soluzione senza codice che offre agli utenti la possibilità di gestire qualsiasi progetto, dall'accettazione dei pagamenti alla raccolta di informazioni e all'organizzazione delle prenotazioni.

Un editor che consente una personalizzazione quasi illimitata e flussi di lavoro avanzati

Conseguenze di Paperform

I modelli di Paperform sono visualizzabili solo attraverso la registrazione per una prova gratuita

Non è disponibile un piano gratuito

Prezzi di Paperform

Essenziale $24/mese Moduli illimitati Un utente Un conto di pagamento Dimensione massima dei file 10 MB/file, e altro ancora

$24/mese Pro $44/mese Possibilità di rimuovere il marchio Paperform Un utente Tre conti di pagamento Dimensione massima dei file 1 GB/file, e altro ancora

$44/mese Agenzia $159/mese Può rimuovere il marchio Paperform Cinque utenti (utenti aggiuntivi +$5/mese) Conti di pagamento illimitati Dimensione massima dei file 1 GB/file e oltre

$159/mese

Recensioni su Paperform:

"Paperform mi ha permesso di automatizzare molte attività della mia azienda, liberando ore del mio tempo ogni settimana" - Recensione verificata di Capterra "Adoro Paperform, ma per favore prendete in considerazione i moduli interattivi. Per favore! Per favore!" - Recensione verificata di Capterra

💬 Valutazioni dei clienti Paperform

G2: 4.6/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4.9/5 (70+ recensioni)

9. Microsoft Forms

Via Microsoft Anche se tecnicamente si potrebbe creare un modulo in Microsoft Word , Moduli Microsoft offre un costruttore intuitivo di sondaggi e quiz con analisi integrate che consentono agli utenti di vedere i risultati in tempo reale man mano che vengono inviati.

Caratteristiche principali di Microsoft Forms

Creazione di moduli efficaci con strumenti facili da usare e suggerimenti chiari per la progettazione

Ottenete un feedback rapido con un sondaggio o raccogliete informazioni più dettagliate con domande articolate

Creazione e condivisione di un modello di modulo a livello di modello nell'ambiente MS Teams

Professionisti di Microsoft Forms

Supporto multilingue

Pre-costruitoModelli di moduli Google* Compatibile con qualsiasi browser e dispositivo

IA integrata e raccomandazioni intelligenti

Conseguenze dei moduli Microsoft

Non è disponibile l'organizzazione in cartelle

Mancanza di funzioni di modifica del testo, quali grassetto, sottolineato, corsivo, pedici, apici, colori e funzioni di calcolo

I rispondenti non possono salvare un modulo online per un utilizzo successivo o aggiornare una risposta inviata

Prezzi dei moduli Microsoft

Microsoft Forms fa parte del piano di abbonamento a pagamento di Microsoft 365, dei clienti di Microsoft 365 Apps for business e dei clienti con un account Microsoft.

Recensioni su Microsoft Forms:

"Microsoft Forms offre un modo semplice per inviare sondaggi interni o esterni a chiunque. Le statistiche sono facili da leggere e/o esportabili. È integrato in Office 365 ed è migliore di SurveyMonkey o dei moduli di Google" - G2Crowd "I moduli di Microsoft sono facili da usare, ma esistono altre alternative come Google Forms, anch'esse gratuite e più facili da usare" - G2Crowd

💬 Valutazioni dei clienti di Microsoft Forms

G2: 4.4/5 (190+ recensioni)

Capterra: N/A

Compara_

Microsoft Forms Vs. Google Forms_

!

10. Zoho Forms

via Moduli Zoho L'ultima alternativa a Google Forms è Zoho Forms, un software dedicato alla creazione di moduli con un sistema di raccolta dati front-end e accessibile su qualsiasi dispositivo.

Caratteristiche principali di Zoho Forms

Attivate notifiche condizionate via e-mail o SMS dal vostro modulo online ogni volta che un nuovo record viene inviato o aggiornato

Misurare le prestazioni di un modulo e ottimizzarle in base alle necessità

Incorporare i moduli nelle pagine web o condividerli con un link pubblico

Professionisti di Zoho Forms

Creare moduli offline

Automatizzare l'assegnazione dei compiti

Impostazione di un flusso di lavoro di firma elettronica

Conseguenze di Zoho Forms

Opzioni limitate per i modelli di modulo

Le funzionalità di base richiedono l'aggiornamento ai piani a pagamento

Assistenza clienti limitata

Prezzi di Zoho Forms

Basic $12/mese 1 utente Moduli illimitati 10.000 invii/mese Rapporti illimitati e altro ancora

$12/mese Standard $30/mese 25.000 invii/mese Rapporti illimitati Integrazione dei pagamenti 2 GB di spazio di archiviazione e altro ancora

$30/mese Professionale $60/mese 75.000 invii/mese Temi integrati e personalizzati Approvazioni e attività 5 GB di spazio di archiviazione e altro ancora

$60/mese Premium $110/mese 150.000 invii/mese Approvazioni e attività Audit dei record 10 GB di spazio di archiviazione e altro ancora

$110/mese

Recensioni su Zoho Forms:

"Ha una buona integrazione con altri prodotti Zoho, ma ha un'integrazione limitata con software e servizi al di fuori del prodotto Zoho. Il design fornito per il modello di modulo è anche abbastanza vecchio e non aggiornato per un nuovo design. Fortunatamente, il processo per creare il mio design personalizzato è abbastanza facile da fare" - Recensione verificata di Capterra "Ottimo per un uso rapido durante l'utilizzo della piattaforma Zoho. Facile da accedere quando si inviano email utilizzando Zoho Email." - Recensione verificata di Capterra

💬 Zoho Forms Valutazioni dei clienti

G2: 4.4/5 (70+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

Scegli la migliore alternativa a Google Forms per il tuo team

Certo, Google Forms è un ottimo strumento di gestione di Google .

Tuttavia, come I moduli di Excel la sua limitata personalizzazione e la mancanza di funzioni cruciali lo rendono un passaggio difficile nella scelta del il giusto costruttore di moduli online .

Ognuno dei sei strumenti che abbiamo elencato ha il potenziale per soddisfare facilmente tutte le vostre esigenze di creazione di moduli e aiutarvi a superare Google Forms.

E non è tutto.

Non abbiamo trattato tutte le alternative a Google Form.

Potete anche dare un'occhiata ai costruttori di moduli online come Ninja Forms e Zoho Forms. Potete usarli per costruire un Modulo WordPress o aggiungerli come plugin di WordPress per creare moduli direttamente per il vostro sito web WordPress.

Detto questo, non c'è ancora niente di meglio di ClickUp!

Vi aiuta a creare moduli avanzati in pochi minuti con funzioni come i campi personalizzati, la trasformazione dei dati del modulo in attività e la condivisione istantanea dei moduli con altri utenti.

Quindi, perché non ottenere ClickUp for libero e tornare immediatamente in forma?