10 modelli gratuiti di sommario esecutivo in Word, Slides e ClickUp

I riassunti esecutivi sono una parte fondamentale di qualsiasi business plan e il loro successo è molto importante!

Nonostante siano una piccola parte di una proposta più ampia, i riassunti esecutivi hanno una funzione importante per gestione del progetto e saranno letti da ogni stakeholder, superiore o investitore che si spera di impressionare. Pertanto, devono essere gestiti con cura.

Il vostro sommario esecutivo deve essere breve e dolce, ma deve anche essere incisivo. Diverso da un abstract, il riassunto esecutivo fornisce una variante condensata di ciò che la vostra proposta di progetto spiega in modo esteso. Consideratelo come la versione "highlight reel" o "SparkNotes" della vostra proposta di progetto documenti di progetto più dettagliati .

Il fatto è che i riassunti esecutivi riguardano la strategia. Possono essere brevi, ma sono intenzionali! E c'è un segreto per ottenere sempre il riassunto perfetto per la vostra proposta: i template. 🙂

I modelli di riassunto esecutivo sono l'unico modo infallibile per garantirvi di centrare i punti di maggiore impatto, ogni volta. Inoltre, vi aiutano a risparmiare tempo e rendere l'intero processo significativamente meno stressante e più formulato.

Seguiteci per saperne di più sui modelli di executive summary e sulle caratteristiche indispensabili da ricercare prima di scaricarli. E potrete anche accedere a 10 dei migliori modelli gratuiti di sommario esecutivo per qualsiasi tipo di proposta! Che utilizziate ClickUp, Word, PowerPoint o simili, abbiamo un modello che renderà i vostri riassunti molto più semplici. 🙌🏼

Che cos'è un modello di sommario esecutivo?

Prima di tutto, che cos'è un sommario esecutivo?

Un sommario esecutivo riassume i punti chiave di un rapporto o di una proposta più ampia in un documento breve e facilmente digeribile. Questo riassunto darà al lettore una solida comprensione di ciò che accadrà e coprirà i punti principali del documento più ampio, tra cui i seguenti piano del progetto il problema che si propone di risolvere, il scopo del progetto , ripartizione dei costi, OKR e altro ancora.

La lunghezza del riepilogo varia a seconda della complessità del progetto, ma una buona regola è quella di considerarlo una "sezione" piuttosto che un documento a sé stante.

ClickUp Docs consente la formattazione ricca e i comandi di comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Per quanto riguarda i riassunti esecutivi nella gestione dei progetti, ecco i cinque punti principali da trattare nel vostro riassunto esecutivo:

Descrizione del progetto: È così che aggancerete il vostro lettore! Limitatevi a due o tre frasi che riassumano il progetto e il suo scopo. Il problema che state risolvendo: Perché state realizzando questo prodotto? Sfruttate questa opportunità per approfondire le ragioni per cui le persone hanno bisogno di questa soluzione. Analisi del mercato: Include il pubblico di riferimento, le ricerche effettuate e i dati a sostegno del successo del prodotto. Il processo: Senza entrare troppo nel merito del flusso di lavoro, cosa occorre per far decollare il progetto? Descrivete le risorse, il budget, le persone e il tempo necessari per rendere possibile il vostro progetto. Proiezioni future e passi successivi: cosa ci guadagna il lettore? In che modo questo progetto creerà profitto per le persone coinvolte e quali sono i prossimi passi da compiere per raggiungere l'obiettivo? obiettivo del progetto ?

Sembra un sacco di cose da ricordare, vero?

Quindi, togliete un po' di pressione al vostro processo di sintesi investendo il vostro tempo in modo più produttivo in un modello di sintesi personalizzabile che garantisce risultati! Pensate al vostro modello di sommario esecutivo come alle rotelle di una bicicletta o ai paracolpi di una pista da bowling: solo che tutti li usano, anche i project manager più esperti!

Come altri modelli di gestione del progetto questi documenti precostituiti vi guideranno nella giusta direzione, indipendentemente dal vostro budget o dal tipo di progetto! I migliori modelli saranno facili da usare, da condividere e da integrare con il vostro software di gestione del progetto . In questo modo, la proposta di progetto, il riepilogo, il flusso di lavoro e lo stato di avanzamento possono esistere tutti sulla stessa piattaforma. Questo non solo aiuta a risparmiare tempo, ma è fondamentale per snellire i processi e mantenere il team di gestione sulla stessa pagina.

Ma cos'altro dovete cercare nel vostro modello di sommario esecutivo?

Caratteristiche principali da ricercare nei modelli di sommario esecutivo

Abbiamo trattato le cinque sezioni principali di ogni sintesi esecutiva di successo, ma quali sono le caratteristiche da ricercare nel modello vero e proprio?

Altamente visivo: Quando si pensa ai riassunti, è facile pensare a una pagina bianca. Invece, dovreste pensare al vostro sommario come a un aiuto per la presentazione. Più il vostro sommario è visivo, coinvolgente e interessante, più sarà facile per gli stakeholder afferrarlo. La prossima volta che aprite un nuovo documento, provate a dare un'occhiata a software per lavagna digitale per approfondire la sintesi.

Strumenti di collaborazione: L'editing in tempo reale, i commenti, le @menzioni e la condivisione dello schermo sono enormi risorse per il vostro modello. Il riepilogo diventerà più solido con più occhi sulla bozza e le funzioni di collaborazione aiuteranno il team a lavorare insieme e a presentare l'uno accanto all'altro senza sovrapposizioni!

Modifica di un documento da parte di più membri del team contemporaneamente in ClickUp Docs

Condivisione e autorizzazioni: Assicuratevi che il vostro sommario esecutivo sia accessibile! Non tutti useranno lo stesso software di gestione dei progetti del vostro team, ma le opzioni di condivisione e autorizzazione personalizzate vi daranno il potere di scegliere chi può modificare, visualizzare e distribuire il vostro lavoro.

Integrazioni: Un maggior numero di integrazioni vi darà la possibilità di aggiungere un contesto più ampio alla vostra sintesi, rendendola più preziosa nel lungo periodo. Soprattutto le integrazioni! L'aggiunta di dati, media, grafici e link importanti renderà il vostro sommario molto più importante di un semplice documento.

10 modelli gratuiti di sommario esecutivo da provare

I riassunti esecutivi sono compiti ingannevolmente brevi!

Sebbene siano di breve durata, il lavoro, la strategia e la riflessione per garantirne il successo sono molto impegnativi. E poiché il riassunto sarà visto da tutte le persone coinvolte e a volte sarà la prima cosa che vedranno, è fondamentale che sia fatto sempre correttamente.

Quindi, prima di passare un altro secondo a sudare davanti alla vostra proposta di più pagine, consultate uno di questi 10 esempi gratuiti esempi di riassunto esecutivo per dare il via alla vostra comunicazione strategica.

1. Modello di documento di sintesi ClickUp

Modello di documento di sintesi ClickUp

Ecco il Modello di documento di sintesi ClickUp per aiutarvi a scrivere un'idea convincente per la vostra proposta di progetto. Saprete esattamente cosa aggiungere con l'aiuto di una domanda guida all'inizio di ogni sezione. Una volta terminato, eliminate le domande per ottenere un documento più pulito! 🤩

Potete spiegare il valore della vostra proposta al vostro pubblico (come i potenziali investitori) con le funzioni interattive di questo modello. Fornite dettagli sul vostro business plan o progetto, tra cui la dichiarazione di missione dell'azienda, gli obiettivi, gli scopi del progetto e il suo contenuto prodotti e mercato di riferimento.

Il documento suddivide gli argomenti chiave in sezioni, in modo da non dover spendere tempo extra per la formattazione! I punti salienti del modello includono:

Panoramica del progetto : Una breve descrizione del progetto proposto

: Una breve descrizione del progetto proposto Focus Problema : Il feedback del cliente o il problema che il progetto intende risolvere

: Il feedback del cliente o il problema che il progetto intende risolvere Punti salienti del progetto : Risultati dell'analisi di mercato e punti di forza del progetto

: Risultati dell'analisi di mercato e punti di forza del progetto Finanza: Proiezioni e requisiti finanziari

Suggerimento: Personalizzate il modello di executive summary con il vostro marchio e le informazioni di base. Quindi, salvatelo e applicatelo ai futuri sommari esecutivi, in modo da avere sempre accesso a documenti precompilati in qualsiasi momento! Scarica questo modello

2. Modello di sommario esecutivo per lavagna bianca ClickUp

Modello di sommario esecutivo della lavagna ClickUp

Modello di sommario esecutivo per lavagna bianca di ClickUp è uno strumento perfetto per i project manager che vogliono che il loro sommario esecutivo sia un'esperienza interattiva che mantenga l'attenzione del lettore per tutta la durata della presentazione.

Con una lavagna digitale, potete comunicare le vostre idee in modo visivo e fare un'impressione duratura sul vostro pubblico. Avrete bisogno anche di un set di strumenti di produttività per organizzare i vostri pensieri, creare grafici, annotare immagini e assegnare compiti da svolgere. 🎯

Entrare: Lavagne ClickUp !

Utilizzando la Whiteboard di ClickUp come strumento di sintesi, i vostri contenuti possono diventare una tela di lavoro e una presentazione coinvolgente dall'inizio alla fine.

Le Whiteboard di ClickUp offrono funzioni di incorporamento, modifica del testo ricco, collegamento alle risorse e molto altro ancora per semplificare la progettazione di sintesi esecutive. Nella sua forma di base, le Whiteboard sono costituite da questi potenti elementi:

Schede ClickUp (attività) che si possono aggiungere alla lavagna man mano che si elaborano le idee

(attività) che si possono aggiungere alla lavagna man mano che si elaborano le idee Oggetti (forme, note adesive, immagini)

(forme, note adesive, immagini) Connettori (frecce, linee)

Non siete sicuri di quali siano i primi passi da fare con la vostra Lavagna? Abbiamo pensato a voi con una guida introduttiva nel modello! Scarica questo modello

3. Modello di promemoria esecutivo ClickUp

Modello di promemoria esecutivo ClickUp

Come i riassunti esecutivi, anche i memo sono documenti di breve durata che contengono le informazioni più recenti sul progetto per i principali stakeholder. Lo scopo di un promemoria esecutivo è quello di comunicare informazioni importanti ai destinatari, come lo stato di un progetto, le politiche o le procedure e i processi interfunzionali dell'azienda.

A seconda della frequenza con cui il vostro pubblico si aspetta che un promemoria esecutivo arrivi nella sua casella di posta elettronica, dovreste iniziare a creare un wiki centrale dove tutti i vostri promemoria saranno archiviati per scopi di registrazione.

In realtà, è probabile che i programmi, le consegne, gli stakeholder e i collaboratori di un progetto cambino a un certo punto. In alcuni casi, siamo talmente impantanati nel lavoro che trascuriamo di aggiornare la documentazione per giorni o settimane. 🗓

ClickUp Docs si integra perfettamente nelle attività e nei progetti. Bastano pochi clic per recuperare la documentazione da consultare o aggiornare all'interno della piattaforma.

Provatelo gratuitamente oggi stesso! Collegate il Modello di promemoria esecutivo ClickUp ai flussi di lavoro creando sottopagine annidate per ogni promemoria nel modello e collegando le sottopagine ai promemoria. I vostri interlocutori apprezzeranno la traccia digitale! Scarica questo modello

4. Modello di riepilogo del programma ClickUp

Modello di riepilogo del programma ClickUp

Il tempo necessario per completare un programma può variare da mesi ad anni. A differenza dei progetti, si tratta di benefici, trasformazioni e cambiamenti dell'organizzazione. Per questo tipo di proposta, non possiamo utilizzare un modello di sintesi di base! Modello di sintesi del programma di ClickUp offre uno sportello unico per creare una panoramica di alto livello dei programmi gestiti dall'organizzazione. ⚡️

Il documento di riepilogo del programma deve includere le seguenti sezioni per essere il più efficace possibile:

Nome e scopo del programma : Indicare chiaramente il nome e fornire una breve descrizione dello scopo e degli obiettivi del programma

: Indicare chiaramente il nome e fornire una breve descrizione dello scopo e degli obiettivi del programma Destinatari o beneficiari : Identificare il pubblico o i beneficiari del programma o dell'iniziativa (e qualsiasi informazione demografica pertinente)

: Identificare il pubblico o i beneficiari del programma o dell'iniziativa (e qualsiasi informazione demografica pertinente) Attività chiave e tappe del progetto : Fornire una panoramica della tempistica, comprese le date di inizio e fine e le fasi principali

tappe del progetto : Fornire una panoramica della tempistica, comprese le date di inizio e fine e le fasi principali Risultati e impatto misurabili : Identificare i risultati misurabili o l'impatto che si prevede di raggiungere con il programma e come verrà valutato

: Identificare i risultati misurabili o l'impatto che si prevede di raggiungere con il programma e come verrà valutato Finanziamento e partner: Fornire informazioni sulla fonte di finanziamento e su eventuali partner o collaboratori coinvolti nel programma o nell'iniziativa

/Riferimenti/ https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6109204&\_gl=1\*435jdj\*\_gcl\aw\*R0NMLjE2NzMyMzE4MDMuQ2p3S0NBaUE4T21kQmhBZ0Vpd0FTaHI0MDdXX0ZUXo1U0lKcF9KbGlaUWdzVlFRNFVUa2Z6Y3IwcF9fdDRWc21tcVRlVE1OanJBNlZ4b0NhRjRRQXZEX0J3RQ..&\_ga=2.160181757.1561027425.1674438189-1919001946.1651007798 Scarica questo modello /%href/

Vedi i nostri dettagli_ guida alla gestione del programma **per suggerimenti, esempi e caratteristiche di un programma di successo!

5. Modello di rapporto di riepilogo delle retribuzioni ClickUp

Creazione di link condivisibili e gestione delle autorizzazioni per team, ospiti o accesso pubblico

Un report di riepilogo delle retribuzioni dei dipendenti viene solitamente preparato per il personale delle Risorse Umane o delle Finanze responsabile dell'elaborazione delle buste paga. In questo report, le spese per le retribuzioni sono riepilogate per il periodo di tempo specificato, ad esempio un mese o un trimestre passato.

Durante la revisione delle buste paga, la direzione si assicura della conformità alle leggi sul lavoro e considera le spese per le buste paga rispetto al budget. Il rapporto sulle retribuzioni può essere utilizzato per diversi scopi, tra cui l'identificazione di eventuali discrepanze o errori che potrebbero verificarsi nel processo di elaborazione delle retribuzioni e il monitoraggio dell'avanzamento dei progetti o delle iniziative relative alle retribuzioni. 📊

Potete collaborare con i vostri partner interfunzionali con Il modello di rapporto di riepilogo delle retribuzioni di ClickUp e risparmiate il tempo supplementare dell'invio di e-mail! È sufficiente evidenziare il testo per aggiungere un commento o @menzionare i membri per richiamare le azioni da intraprendere.

In tutto il modello, troverete tabelle organizzate simili a quelle di un foglio di calcolo all'interno di un ClickUp Doc. Una volta terminata la modifica del modello, potrete aggiornare le impostazioni del documento per proteggere il contenuto e condividerlo con il vostro team. Scarica questo modello

6. Modello di rapporto del consiglio direttivo di ClickUp

Modello di rapporto del Consiglio direttivo di ClickUp

Un rapporto del consiglio di amministrazione è un documento che fornisce una panoramica dei progressi, delle prestazioni, delle strategie e dello stato di salute di un'organizzazione. In genere, contiene informazioni sulle finanze, le operazioni e gli obiettivi dell'azienda. Sono inclusi anche il personale e le operazioni dell'azienda, se sono avvenuti o stanno per avvenire cambiamenti importanti. 🔮

In questo Modello di rapporto del Consiglio direttivo di ClickUp troverete suggerimenti guida e potenti immagini che vi aiuteranno a creare una relazione professionale:

Aree chiave di interesse : Obiettivi del progetto fissati all'inizio dell'anno e ripartizione degli aggiornamenti mese per mese

: Obiettivi del progetto fissati all'inizio dell'anno e ripartizione degli aggiornamenti mese per mese Fattori critici di successo : Indicatori chiave di prestazione(KPI) rilevanti e critici per il consiglio di amministrazione *Finanziamenti: Aggiornamento sulla salute finanziaria dell'azienda e ripartizione dei numeri mese per mese

: Indicatori chiave di prestazione(KPI) rilevanti e critici per il consiglio di amministrazione *Finanziamenti: Aggiornamento sulla salute finanziaria dell'azienda e ripartizione dei numeri mese per mese Sfide e piani d'azione: Attività in corso per risolvere le sfide Scarica questo modello Download_ modelli di carta del progetto per stabilire l'ambito del progetto!_

7. Modello di rapporto esecutivo sullo stato del progetto ClickUp

Modello di rapporto sullo stato di avanzamento del progetto ClickUp Executive

Ecco il Modello di relazione sullo stato del progetto ClickUp Executive se ai vostri dirigenti piace visualizzare le prestazioni del progetto!

Utilizzando la visualizzazione, è possibile rendere più comprensibili e accessibili dati e informazioni complesse. Questo è importante per il senior management che potrebbe non essere coinvolto attivamente nelle operazioni quotidiane del progetto 🛠

Il modello include diverse visualizzazioni delle attività (elenco, tavola Kanban, linea temporale e tabella) per confrontare le prestazioni del progetto rispetto agli obiettivi o ai benchmark. I risultati? Decisioni più informate e ore risparmiate dalla costruzione di rapporti di breve durata!

Suggerimento: Aggiungete una vista Gantt al vostro modello e visualizzate più progetti in un unico posto! Scarica questo modello

8. Modello di sommario esecutivo in Microsoft Word

via Microsoft Il semplice schema di questo documento Word vi aiuterà a scrivere un sommario esecutivo. Include sezioni dedicate agli obiettivi aziendali, al pubblico target, alla concorrenza, ai rischi e alle opportunità, che vi guideranno nel processo di creazione del documento.

Le immagini, come i grafici, i diagrammi e i diagrammi, coinvolgono il pubblico meglio di qualsiasi altro tipo di contenuto, quindi non dimenticate di includerle nel vostro documento. 🎨

Sappiamo che creare immagini in Word richiede molto tempo, quindi ecco alcune guide che vi aiuteranno a ottenere il massimo dai vostri contenuti visivi!

via Modello di diapositiva Un elenco di modelli di presentazione non sarebbe completo senza il modello di sommario esecutivo di PowerPoint! Si tratta di un modello a tre liste utilizzato per presentare gli obiettivi aziendali in una diapositiva di una pagina.

I riassunti esecutivi semplificano il contenuto della proposta di progetto, ma si vuole comunque fornire al pubblico il maggior numero di informazioni possibile, in modo da ottenere il quadro generale.

Questo modello è perfetto da utilizzare per gli investitori o gli stakeholder che richiedono informazioni chiave in un'unica istantanea. 📸

Suggerimento: Un'alternativa visiva è il n. 2 di questo elenco: il modello di sommario esecutivo di ClickUp Whiteboard. Come presentatore con una lavagna bianca, avete la libertà di trasformare la vostra presentazione da statica a interattiva con forme e immagini! Scaricate questo modello

10. Modello di riassunto esecutivo per Google Slides

via Google Google Slides è un potente strumento di presentazione che offre un'ampia gamma di funzionalità e capacità. È possibile collaborare in tempo reale con gli altri, incorporare contenuti multimediali e aggiungere animazioni e transizioni! Si integra con altri prodotti Google, come Google Drive, rendendo più facile l'accesso e la condivisione delle presentazioni. 🔗

Il modello di Google Slides per il riepilogo esecutivo comprende uno schema di base per sviluppare un riepilogo esecutivo. Utilizzate le sezioni incluse o fate un elenco dei punti importanti che desiderate durante una riunione . Questo elenco potrebbe essere semplice come la descrizione dell'azienda, i prodotti o i servizi, l'analisi del mercato, vantaggio competitivo e informazioni finanziarie. Scarica questo modello

Chi trae vantaggio dall'uso di un modello di sommario esecutivo?

Imprenditori: Le start-up e le piccole imprese possono utilizzare un sommario esecutivo per attirare potenziali investitori, partner e clienti. Il sommario esecutivo consente di presentare in modo esaustivo il modello di business, le strategie, gli obiettivi e il piano generale senza entrare nei minimi dettagli, risparmiando tempo e attirando comunque l'interesse.

**Un riassunto esecutivo è uno strumento prezioso per gli investitori, che possono così comprendere un'azienda o una potenziale opportunità di investimento con un dispendio di tempo minimo. Evidenzia gli elementi chiave di una proposta o di un piano aziendale, aiutandoli a prendere decisioni efficienti e informate.

In sintesi, scegliere un modello di sommario esecutivo da ClickUp

Il vostro sommario esecutivo deve essere complementare alla vostra proposta commerciale o al vostro rapporto, così come il vostro modello di sommario esecutivo deve essere complementare al vostro software di gestione del progetto!

Con le relazioni ClickUp, è semplice collegare attività e documenti dall'area di lavoro

Creare il vostro sommario esecutivo con un modello progettato per aumentare la vostra produttività porterà il vostro impegno, il vostro team e il vostro progetto più lontano nel tempo. Inoltre, vi farà risparmiare tempo importante nel processo di pianificazione.

Utilizzo di Documenti ClickUp , il suo sistema Kanban Vista della lavagna e Lavagne bianche sono solo alcuni dei molti modi in cui potete dare vita al vostro executive summary - e i modelli rendono l'esperienza ancora più fluida! Ma la parte migliore? Potete fare i passi successivi direttamente dal sommario stesso, rendendo il vostro documento più prezioso durante l'intero processo di progetto.

Convertire facilmente gli elementi di una Lavagna ClickUp in attività

ClickUp è l'unica piattaforma di produttività abbastanza potente da riunire tutto il vostro lavoro tra le varie app in un unico hub centralizzato. Con oltre 15 modi altamente visivi per costruire il flusso di lavoro, un ricco di funzionalità , oltre 1.000 integrazioni e centinaia di modelli personalizzabili per ogni caso di utilizzo, ClickUp crea soluzioni per team di qualsiasi dimensione e ogni piano tariffario .

Accesso a ClickUp Docs, alle lavagne, alla visualizzazione della lavagna, alle attività illimitate e a molto altro ancora iscrivendosi a ClickUp oggi.