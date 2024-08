10 Migliori strumenti software di gestione visiva dei progetti nel 2024

Secondo gli studi il cervello umano può elaborare le informazioni visive 60.000 volte più velocemente del testo. In effetti, il 90% delle informazioni che recepiamo tende a essere visivo.

Il project management è una questione di alfabetizzazione ai dati. I project manager si trovano a gestire contemporaneamente più serie di dati e noiosi fogli di calcolo, ed è solo questione di tempo prima che il cervello smetta di assorbire informazioni. È proprio per questo motivo che è necessario un approccio visivo strumenti per il project management per elevare l'area di lavoro.

Questi strumenti consentono di utilizzare visualizzazioni come mappe mentali , lavagne online, grafici e diagrammi per mappare i processi e raggiungere l'efficienza operativa. 😍

In questa guida abbiamo raccolto un elenco delle 10 migliori soluzioni visive software di project management strumenti garantiti per aiutarvi a perfezionare il vostro project management.

Cosa cercare in un software di project management visuale?

Uno strumento di gestione visuale dei progetti facilita un ambiente ricco di dati per migliorare il processo decisionale. Sfrutta le infografiche per aiutarvi a pianificare, eseguire e monitorare i progetti, senza che i dati si affatichino. 🥱

Nella scelta della soluzione ideale, prestate attenzione ai seguenti aspetti:

Design facile per l'utente: Deve avere un'interfaccia intuitiva e un design drag-and-drop per organizzare visivamente le bacheche di lavoro Comunicazione: Lo strumento deve consentire la comunicazione e la collaborazione continua tra team, gestori del team e stakeholder Reportistica e analisi: I migliori strumenti di visual project management hanno funzionalità di reportistica e di analisi in tempo reale che offrono una visione immediata dei flussi di lavoro Gestione visiva delle attività: Dovreste disporre di dashboard per la gestione visiva delle attività con funzionalità/funzione quali il monitoraggio dello stato e la codifica per colore delle attività per facilitare la definizione delle priorità Visualizzazione del flusso di lavoro: Lo strumento deve offrire calendari e sequenze temporali, consentendo didipendenze delle attività per aiutare l'utente a gestirele pianificazioni dei progetti e carichi di lavoro Strumenti per la creazione di grafici, diagrammi e diagrammi: Dispone di lavagne online, grafici di flusso e supporti per facilitare il brainstorming, la pianificazione e la delineazione del processo di consegna del progetto

I 10 migliori strumenti software di Visual Project Management da usare nel 2024

Abbiamo scelto per voi i 10 migliori strumenti di visual project management! Sia che lavoriate a un progetto singolo o che stiate gestendo un portfolio di grandi dimensioni, abbiamo opzioni per ogni scala. Tuffatevi nelle loro recensioni qui sotto. 🤿

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Utilizzate ClickUp, una soluzione visiva di project management tutto in uno, per project management di più progetti dall'inizio al completamento.

Visualizzate una visione a 360° dei flussi di lavoro dei progetti con ClickUp Dashboard . È uno spazio altamente personalizzabile e scalabile dotato di stati, tabelle e strumenti di reportistica su misura. È possibile aggiungere widget per il dashboard per accedere a informazioni specifiche, come il tempo di monitoraggio e il velocità dello sprint e godetevi il massimo dell'efficienza!

Migliorate la gestione delle risorse e il monitoraggio dello stato di avanzamento con 15+ Visualizzazioni ClickUp che consentono il codice colore. Utilizzare lo stile Kanban Vista Bacheca per organizzare le attività come schede da trascinare. È anche possibile esplorare la Grafico Gantt , Sequenza e Carico di lavoro per creare visualizzazioni ricche di dettagli sequenza dei progetti con attività cardine e dipendenze del progetto .

Trasformate le attività più importanti in tappe fondamentali per creare una rappresentazione visiva dello stato dei vostri progetti

State iniziando un progetto nuovo? Sfruttate la funzione Modello di dashboard per il project management di ClickUp . La sua struttura pronta e le metriche integrate aiutano a tenere sotto controllo lo stato delle attività, l'avanzamento del progetto e il budget. Il modello, dal formato intuitivo, presenta un'adeguata visuale per:

Pianificazione delle attività

Monitoraggio delle sequenze e delle prestazioni del progetto

Collaborare con i compagni di squadra

Date ai vostri team la possibilità di collaborare con Lavagne online ClickUp ideale per la collaborazione interattiva con l'aiuto di grafici e diagrammi, nota adesiva e altri elementi multimediali. Utilizzare ClickUp Mappe mentali per disegnare flussi di lavoro logici e ben connessi e trasformare il modo di concettualizzare le attività!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Scalabilecollaborazione visiva e project management

oltre 1.000 modelli completamente personalizzabili

Integrazione con le oltre 1.000 app di lavoro più diffuse

Dashboard con oltre 15 visualizzazioni personalizzabili per una visibilità a 360 gradi

Sequenze e grafici di Gantt adeterminare i percorsi critici* Mappe mentali e lavagne online

Interfaccia user-friendly

Assistente IA nativo

Calendario per il monitoraggio delle attività cardine e delle scadenze

Funzionalità di chat per la collaborazione con il team senza soluzione di continuità

Disponibile su browser e dispositivi mobili e desktop

Limiti di ClickUp

L'abbondanza di funzionalità/funzione rende alta la curva di apprendimento iniziale

L'app mobile avrebbe bisogno di maggiori funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 :4.7/5 (8.000+ recensioni)

:4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra:4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Attivare/disattivare

Via: Attivare/disattivare Toggl è uno strumento di monitoraggio del tempo molto popolare: il suo prodotto Toggl Plan è un semplice software di project management visivo con un'interfaccia drag-and-drop. Incorpora sequenze temporali per la gestione del team e dei progetti, con funzionalità/funzione di tavole Kanban per la gestione dei progetti monitorare lo stato di avanzamento delle attività .

I pannelli Kanban di Toggl consentono di formare segmenti di attività distinti per ogni fase del progetto. Pianificate e assegnate le attività del progetto e tenete traccia delle attività cardine usando etichette con codice colore. Spostate le attività nelle sezioni in dipendenza del loro stato: in corso, completato o da assegnare.

Ogni membro del team può accedere e partecipare al progetto, osservando come le Sequenze si allineano man mano che si aggiungono e si aggiornano le attività. Grazie all'ottimizzazione visiva del flusso di lavoro, è possibile evitare carichi di lavoro non uniformi o burnout all'interno del team. 🔥

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl

Attività cardine codificate per colore

Interfaccia drag-and-drop facile da usare

App disponibile per i dispositivi mobili

Pianificazione visiva delle attività

Limiti attivati/disattivati da Toggl

La navigazione può essere a volte confusa

Possono verificarsi problemi di sincronizzazione quando si passa da un desktop a uno smartphone

Prezzi di Toggl

**Gratis

Starter : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Premium:$20/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su attivare/disattivare Toggl

G2 :4.6/5 (1.500+ recensioni)

:4.6/5 (1.500+ recensioni) Capterra:4.7/5 (2.200+ recensioni)

3. GanttPro

Via: GanttPRO GanttPRO è una soluzione visuale di project management per il monitoraggio delle attività, la gestione delle dipendenze e l'allocazione delle risorse.

Il software si concentra principalmente sulla fornitura di un eccezionale creatore di grafici Gantt per project management . Il costruttore di grafici drag-and-drop vi aiuta a ideare da zero le sequenze temporali di interi progetti. Assegnate attività e monitorate lo stato del vostro team contemporaneamente. 🎉

Per una panoramica chiara dei vostri progetti, sfruttate la vista Bacheca per rappresentare visivamente le attività come schede o la vista Griglia, che consente di visualizzare le informazioni chiave sulle attività, come priorità, costi, stati e durate.

Il software offre anche strumenti per il monitoraggio del tempo, l'importazione/esportazione di documenti e il monitoraggio del budget.

Le migliori funzionalità/funzione di GanttPRO

Creazione di grafici di Gantt semplice e con trascinamento

Pianificazione automatica dei progetti

Modelli personalizzabili

Piano delle risorse e stima dei costi

Visualizzazioni multiple per una più facile visualizzazione del progetto

Limiti di GanttPRO

Limitato supporto per esigenze più complesse di project management

L'importazione di attività e file può essere complicata

Prezzi di GanttPRO

Basic :a partire da $7,99/mese per utente

:a partire da $7,99/mese per utente Pro :a partire da $12,99/mese per utente

:a partire da $12,99/mese per utente Business :a partire da $19,99/mese per utente

:a partire da $19,99/mese per utente Enterprise:contattare il team commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di GanttPRO

G2 :4.8/5 (450+ recensioni)

:4.8/5 (450+ recensioni) Capterra:4.8/5 (400+ recensioni)

4. Notion

Via: NotionNotion è un'affidabile soluzione di project management con una serie completa di funzionalità/funzione. Create un flusso di lavoro impeccabile utilizzando gli strumenti di connessione visiva della piattaforma. Grazie a pratici tag di stato ed etichette di priorità, è possibile definire una chiara gerarchia delle attività per il team.

Le tabelle sono completamente personalizzabili e consentono di creare qualsiasi cosa, dalle attività di base a un complesso sistema di project management. Automatizzate le attività ripetitive come le segnalazioni di bug e le voci del database e liberate il vostro tempo.

Il software è inoltre dotato di numerosi modelli per il marketing, il piano Agile e il design, che consentono di presentare visivamente i concetti al team in modo più rapido.

Notion offre multiple visualizzazioni del database. Aprite la visualizzazione Sequenza per avere un quadro più ampio dei vostri progetti, affrontare le dipendenze e pianificare le azioni per rispettare le scadenze. Tenete traccia dello stato delle attività attraverso stati personalizzati o aprite la vista Calendario per monitorare le date di scadenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Viste personalizzabili con documenti e tabelle

Disponibilità di mappe mentali

Modelli per il project management

IntegratoAssistente IA* Integrazioni multiple di app

Limiti di Notion

L'app per dispositivi mobili avrebbe bisogno di un maggior numero di widget

La configurazione iniziale può essere complicata

Prezzi di Notion

Free

Plus : a partire da $8/mese per utente

: a partire da $8/mese per utente Business : a partire da $15/mese per utente

: a partire da $15/mese per utente Enterprise:Contattare il team commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 :4.7/5 (4.500+ recensioni)

:4.7/5 (4.500+ recensioni) Capterra:4.7/5 (1.800+ recensioni)

5. Trello

Via: Trello Trello è un sistema semplice e potente per la gestione delle strumento di produttività che dà vita alle vostre idee attraverso molteplici visualizzazioni e modelli. 💡

La piattaforma offre Bacheche, Elenchi e Schede per visualizzare i flussi di lavoro su qualsiasi scala.

Le Bacheche aiutano a organizzare le attività in base agli stati Da fare, Da fare e Terminato. Passate agli Elenchi se volete che le attività siano presentate come un elenco facile da seguire. Usate le Schede per aggiungere note e promemoria alle vostre attività.

Incoraggiate la pianificazione dei progetti tra team con la visualizzazione Tabella dell'area di lavoro. Questa funzionalità/funzione consente di visualizzare le schede delle varie aree di lavoro in un foglio di calcolo, offrendo una visualizzazione compatta delle aree di lavoro sparse. È possibile filtrare e organizzare le schede di Trello nell'area di lavoro in base a elenchi, etichette, membri e date di scadenza. Trello si integra con i migliori strumenti di project management, come ClickUp consentendo processi di lavoro più fluidi.

Le migliori funzionalità di Trello

Organizza le attività in Bacheche, Elenchi e Schede

Si integra con numerose app

Opzioni di automazione senza codice

Modelli facili da usare per il design e la gestione delle attivitàprogetti di marketing Limiti di Trello

Limiti alla reportistica e all'analitica nativa

Nessuna vista Gantt integrata o gestione della sequenza temporale

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium :$10/mese per utente

:$10/mese per utente Enterprise:$17,50/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 :4.4/5 (13.000+ recensioni)

:4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra:4.5/5 (22.000+ recensioni)

6. Progetto Kissflow

Via: Flusso di baci Kissflow Project offre un tocco innovativo alle schede Kanban già visive incorporando le categorizzazioni all'interno di ogni colonna. Bello, vero? ✔️

Tenete traccia delle attività del team utilizzando i tag Hold, In-Progress e Da fare. Questo semplifica il layout della lavagna, riducendo la necessità di numerose colonne che tendono a stancare gli spettatori.

Con Kissflow Project, potete creare elenchi di attività con elementi assegnati in base alla priorità per tutti i vostri collaboratori. Impostate promemoria automatici per gli aggiornamenti, in modo da essere pronti per la consegna alle date di scadenza. Come i suoi concorrenti il software è dotato di flussi di lavoro completamente personalizzabili che non richiedono alcun codice. È particolarmente utile per individuare i colli di bottiglia operativi attraverso semplici strumenti visivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kissflow Project

Visualizzazione semplificata grazie alle Bacheche Kanban

Piattaforma senza codice

Attività a priorità variabile

Interfaccia fluida

Funzionalità/funzione di costruzione di app

Limiti del progetto Kissflow

Difficoltà a gestire flussi di lavoro molto complessi

Impossibilità di convertire nativamente le tabelle in PDF

Prezzi di Kissflow Project

Basic :a partire da $1500/mese

:a partire da $1500/mese Enterprise:contattare il team commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Kissflow Project

G2 :4.3/5 (500+ recensioni)

:4.3/5 (500+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (30+ recensioni)

7. Miro

Via: Miro Miro è un piattaforma per lavagne online che offre una libreria di oltre 2.000 modelli. Ha tutto ciò che serve per i collabi visivi, tra cui mappe, grafici Gantt, schede Kanban, diagrammi di flusso e schede di ricerca.

Prendete il controllo delle presentazioni delle idee con la lavagna online Miro! Utilizzatela per fare brainstorming o per esprimere concetti complessi utilizzando diagrammi, disegni e note adesive project management del design . Aggiungete immagini, GIF, documenti, fogli e PDF per migliorare l'aspetto visivo delle vostre creazioni.

Passate senza problemi da un brainstorming creativo a un lavoro strutturato gestione delle attività convertendo qualsiasi nota adesiva o casella di testo in una scheda di attività di Miro con dettagli cruciali come assegnatario e data di scadenza.

Facilitate la definizione delle priorità delle attività integrando le schede Miro in una flessibile lavagna Kanban. È inoltre possibile promuovere la collaborazione tra i reparti creando mappe di dipendenza con i connettori. 🔃

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Lavagne online completamente personalizzabili

Modelli con vari casi d'uso

Assistenza per diversi elementi multimediali come grafici e diagrammi

Funzioni avanzate di gestione delle attività

Limiti di Miro

Ogni tanto si verifica un ritardo

Può avere problemi durante la condivisione dello schermo

Prezzi di Miro

**Gratis

Starter : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business :$16/mese per utente

:$16/mese per utente Enterprise:Contattare il team commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Miro valutazioni e recensioni

G2 :4.8/5 (5.000+ recensioni)

:4.8/5 (5.000+ recensioni) Capterra:4.7/5 (1.000+ recensioni)

8. Mappa degli affari

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/businessmap-snapshot-1400x694.png

/$$$img/

via Mappa degli affari Create quadri Kanban a più livelli con Businessmap e mantenete tutti i dati del vostro lavoro centralizzati. È possibile scalarle orizzontalmente e verticalmente, aggiungendo una nuova dimensione alla visualizzazione dei flussi di lavoro. 👁️‍🗨️

Utilizzo diagrammi della corsia di nuoto per organizzare le attività dividendo il tabellone in sezioni con linee orizzontali per una chiara divisione delle attività. Per un'organizzazione ancora più complessa del flusso di lavoro, scomponete le fasi del processo in più colonne secondarie.

Oltre a offrire una visibilità perfetta delle attività, la piattaforma prevede gli stati di avanzamento, i blocchi e i rischi. Businessmap dashboard dei progetti aiutano a confrontare gli obiettivi con lo stato attuale del lavoro o a visualizzare i dati tra i vari team attraverso grafici di colore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Businessmap

Bacheche scalabili orizzontalmente e verticalmente

Dashboard per visualizzare le iniziative, i risultati e le attivitàriepilogo/riassunto delle prestazioni L'area di lavoro dei team favorisce la collaborazione e l'ottimizzazione delle prestazionitrasparenza del progetto Previsioni automatiche dei progetti

Limiti della Businessmap

L'interfaccia utente e l'interfaccia utente devono essere migliorate

L'app mobile non ha la stessa funzione dell'app desktop

Prezzi di Businessmap

Standard : $179/mese per 15 utenti

: $179/mese per 15 utenti Enterprise:Contattare il team commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Businessmap

G2 :3.8/5 (20+ recensioni)

:3.8/5 (20+ recensioni) Capterra:4.8/5 (100+ recensioni)

9. Arretrati

Via: Arretrati Backlog combina il project management e il codice, il che lo rende una scelta eccellente per team di sviluppo del software alla ricerca di un'area di lavoro moderna e visivamente orientata. Si rivolge alle esigenze specifiche di project management di ingegneria con funzionalità di monitoraggio di problemi e bug, supporto al lavoro da remoto e ampio spazio di archiviazione. 🌌

Backlog ha le funzionalità/funzione essenziali che ci si aspetta da un prodotto di project management visivo, come gli strumenti di comunicazione, gli aggiornamenti in tempo reale e i grafici Burndown e Gantt. Visualizzate lo stato del vostro team in ogni passaggio con le tavole Kanban modificabili.

Utilizzate il Controllo versione per aggiungere revisori e approvare le loro modifiche prima della produttività. Con i repository di codice integrati e la condivisione drag-and-drop, potete tenere i documenti di conoscenza in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Backlog

Monitoraggio dei bug e dei problemi

Repository di codici integrati

Bacheca Kanban personalizzabile

Grafici Gantt e Burndown disponibili

Limiti del backlog

Molte funzionalità/funzione essenziali sono bloccate dietro un paywall

Opzioni di integrazione al limite

Prezzi di Backlog

**Gratis

Starter : $35/mese fino a 35 utenti

: $35/mese fino a 35 utenti Standard : $100/mese per utenti illimitati

: $100/mese per utenti illimitati Premium:$175/mese per utenti e progetti illimitati

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Backlog

G2 :4.5/5 (100+ recensioni)

:4.5/5 (100+ recensioni) Capterra:4.5/5 (100+ recensioni)

10. Pianificatore Microsoft

Via: Pianificatore Microsoft Microsoft Planner serve come immagine **Strumento Kanban per facilitare la collaborazione tra team e semplificare la gestione visiva delle attività . Il software consente di visualizzare automaticamente lo stato delle attività attraverso grafici a torta e a barre senza alcuna configurazione aggiuntiva.

Tracciate ogni passaggio dello stato del vostro progetto tramite grafici di stato, oppure date un'occhiata ai grafici a secchiello per visualizzare le attività in ritardo, in corso o a rischio, con un codice colore.

Ogni membro del team ha accesso al Planner Hub per avere una panoramica chiara di tutte le attività a lui assegnate. Possono anche vedere lo stato di avanzamento dei piani fissati, per completare in modo più efficiente le attività e la progressione delle consegne.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Planner

Si integra con i team Microsoft, tra cui Excel, Word, Teams e PowerPoint

Grafici personalizzabili per le attività

Monitoraggio semplice delle attività tramite Planner Hub

Etichette con codici a colori

Limiti di Microsoft Planner

Nessuna opzione per modificare i commenti delle schede dopo averle pubblicate

Lo strumento Planner può essere poco intuitivo

Prezzi di Microsoft Planner

Business Basic :$6/mese per utente

:$6/mese per utente Business Standard : $12,50/mese per utente

: $12,50/mese per utente Business Premium:$22/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Microsoft Planner

G2 :4.2/5 (150+ recensioni)

:4.2/5 (150+ recensioni) Capterra:4.2/5 (150+ recensioni)

Sogna, visualizza e realizza con il miglior strumento visivo per il project management

Potete facilmente trasformare le vostre idee visionarie in un progetto positivo utilizzando i migliori strumenti software di project management visuale di cui abbiamo parlato.

Non sapete quale opzione scegliere? Provate ClickUp ! Le sue funzionalità/funzione estese sono perfette per progetti aziendali e creativi. Sfruttate i grafici, le tabelle, le lavagne Kanban, le lavagne online e altri strumenti visivi della piattaforma per portare il vostro team a nuovi livelli! 🏆