10 Migliori software per cruscotti (recensioni, caratteristiche e prezzi)

Che si tratti di attività quotidiane o di progetti agili, è necessario monitorare le loro prestazioni per assicurarsi che tutto vada secondo i piani.

Fortunatamente, con il giusto software di dashboard, è possibile identificare le tendenze, rilevare i colli di bottiglia e fare previsioni basate sui dati senza spendere una fortuna.

In questo articolo spiegheremo cos'è il software per dashboard e metteremo in evidenza dieci strumenti per dashboard che renderanno la gestione dei progetti un gioco da ragazzi.

Cos'è il software dashboard?

Il software dashboard fornisce ai team e ai gestori degli agenti informazioni aziendali essenziali, comprimendo i grandi dati in informazioni più piccole e più facili da comprendere.

I vostri agenti possono utilizzare queste nuove informazioni per completare le missioni senza errori.

Poiché un dashboard di BI (business intelligence dashboard) visualizza informazioni e tendenze aggiornate, gli utenti aziendali possono utilizzare i dati per monitorare e misurare le prestazioni e prendere decisioni aziendali informate.

come?

Ad esempio, i manager possono usare una dashboard del progetto per monitorare lo stato di salute dell'azienda e identificare le aree che ne danneggiano la crescita. Non sarà più necessario coinvolgere un scienziato dei dati per il lavoro. 😛

I team operativi possono utilizzare dashboard operative per rispondere ai colli di bottiglia prima che interrompano la produttività.

Allo stesso modo, i team finanziari possono utilizzare i dati per prevedere commerciale e le entrate.

E, naturalmente, le agenzie di spionaggio possono utilizzare i dati per tenere traccia di tutti i loro incarichi!

Cosa cercare in uno strumento di dashboard?

Combinazione di dati: combinare i dati provenienti da più origini dati per vedere le informazioni più importanti. Ad esempio, lo stato di avanzamento verso il raggiungimento di un obiettivoi vostri indicatori di performance chiave (KPI)

combinare i dati provenienti da più origini dati per vedere le informazioni più importanti. Ad esempio, lo stato di avanzamento verso il raggiungimento di un obiettivoi vostri indicatori di performance chiave (KPI) $$$$a: passare da una panoramica di alto livello a una visualizzazione più dettagliata dei dati utilizzando grafici e altre immagini

passare da una panoramica di alto livello a una visualizzazione più dettagliata dei dati utilizzando grafici e altre immagini Personalizzazioni: rendete il vostro dashboard personale utilizzando font, colori, sfondi, widget e molto altro ancora 🎨

rendete il vostro dashboard personale utilizzando font, colori, sfondi, widget e molto altro ancora 🎨 Strumenti di collaborazione: lavorate insieme sui dashboard commentando e condividendo i dati con compagni di squadra e client

lavorate insieme sui dashboard commentando e condividendo i dati con compagni di squadra e client Disponibilità mobile: monitorate le vostre prestazioni e aggiornate i vostri dati anche in mobilità

monitorate le vostre prestazioni e aggiornate i vostri dati anche in mobilità Sicurezza dei dati: bloccate le vostre informazioni aziendali utilizzando autorizzazioni basate sui ruoli, protezione con password e autenticazione a due fattori

Ricordate, avere uno strumento di dashboard completo significa ottenere approfondimenti completi e fruibili!

Top 10 Dashboard Software nel 2024

Ecco dieci software dashboard che vi aiuteranno a raccogliere dati e ad analizzarli come un agente segreto:

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image17-1-1400x666.png dispositivi ClickUp /$$$img/

Accesso a ClickUp su tutti i dispositivi

ClickUp è l'applicazione più importante al mondo valutazione più alta produttività e software di project managementutilizzato dai team superproduttivi in piccole e grandi aziende.

È anche il miglior software per dashboard del 2024 e consente di costruire dashboard per qualsiasi scenario aziendale.

Con oltre 50 personalizzazioni Widget che consentono di ottenere informazioni sulle analisi aziendali più critiche, è possibile monitorare le prestazioni di qualsiasi processo aziendale con facilità.

Dalla gestione delle risorse alla reportistica per i client, queste dashboard vi coprono.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image5-1400x693.png Riunite tutti i vostri lavori in una panoramica di alto livello con i Dashboard /$$$img/

Riunite tutto il vostro lavoro in una panoramica di alto livello con i Dashboard

È possibile utilizzare ClickUp Dashboard per aiutarvi a valutare gli obiettivi trimestrali, vedere il tempo monitorato sui progetti, individuare potenziali colli di bottiglia e altro ancora. 📈

Le dashboard di ClickUp aiutano anche a comprendere i vostri KPI e i vostri metriche aziendali meglio.

come?

Un dashboard KPI scompone i dati complessi in grafici e diagrammi semplici. In questo modo, le dashboard rendono l'analisi dei dati più accessibile a voi e ai vostri agenti.

ClickUp vi permette anche di personalizzare il vostro dashboard con grafici personalizzati come:

Grafico a linee: creare un grafico a linee personalizzato per identificare le tendenze nelle informazioni

creare un grafico a linee personalizzato per identificare le tendenze nelle informazioni Grafico a barre: usa i grafici a barre per vedere le variazioni delle valutazioni dei crimini nel tempo

usa i grafici a barre per vedere le variazioni delle valutazioni dei crimini nel tempo Grafico a torta: usa un grafico a torta personalizzato per mappare le spese della tua agenzia di intelligence

ClickUp vi permette di mettere in sicurezza i vostri dashboard impostando autorizzazioni .

Per impostazione predefinita, le dashboard sono classificate (private) e visibili solo a voi. Ma potete condividerle con chiunque del vostro team o scegliere di visualizzare la vostra dashboard in ufficio in modalità a schermo intero!

Altre funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Viste Bacheca: visualizza le prestazioni aziendali in Carico di lavoro, Box, Bacheca e Gantt

visualizza le prestazioni aziendali in Carico di lavoro, Box, Bacheca e Gantt **Stati dell'attività: aggiungere diverse fasi al lavoro per un monitoraggio accurato dello stato

*Assegnare attività: assegnare attività ai compagni di squadra per monitorare i progressi del teamcarico di lavoro Monitoraggio del tempo nativo: avvia e ferma il tempo da qualsiasi dispositivo e genera reportistica da tutte le voci, comprese le ore fatturabiliObiettivi di ClickUp: .

7. Google Data Studio (Looker Studio)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image2-3-1400x779.png pagina di atterraggio di Google Data Studio /$$$img/

via Studio dati di Google Looker Studio, precedentemente Google Data Studio consente di creare dashboard analitici personalizzati. È possibile lavorare su un singolo report con i propri colleghi o con persone esterne all'azienda in tempo reale.

Tuttavia, l'app manca di funzionalità avanzate di dashboard reportistica necessarie per analisi complesse. Ad esempio, non esiste una funzionalità/funzione che consenta di aggiornare automaticamente la visualizzazione di un dashboard o di un report.

Immagino che si debba aggiornare manualmente:

Funzionalità/funzioni chiave di Google Data Studio

Modelli per reportistica sui canali YouTube, panoramica di Google Ads e altro ancora

Trasforma le dimensioni e le metriche dei dati in potenti blocchi per grafici e diagrammi

Condivisione e collaborazione su tutti i report e i dashboard di Data Studio

Dashboard personalizzabili che consentono di aggiungere loghi, icone, cambiare lo sfondo e altro ancora

I professionisti di Google Data Studio

Facile da usare

Esecuzione di calcoli in cui le formule possono includere campi dell'origine dati, testo letterale e valori numerici

Supporta grafici a barre, a torta, tabelle, mappe di calore e altro ancora

Limiti di Google Data Studio

Si affida alle integrazioni per il monitoraggio del tempo

Non è adatto alla gestione di attività complesse

Necessità di connettori a pagamento per accedere ad origini dati diverse da Google

Prezzi di Google Data Studio

Google Data Studio è completamente gratuito.

Valutazioni degli utenti di Google Data Studio

G2: 4.3/5 (200+ recensioni)

4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (90+ recensioni)

Domo

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/e7123ecf-1fb9-49ba-a9b0-bd1a3b11725f/CleanShot%202022-11-15%20at%2019.28.24%402x.png

/$$$img/

Via Domo Il prossimo elenco è Domo . Questa app è una piattaforma dati low-code che consente agli utenti di integrare i dati da qualsiasi luogo e di creare dashboard personalizzati. Domo semplifica il processo di reportistica grazie alla connessione dei dati e all'accesso a informazioni in tempo reale, il tutto con un'interfaccia semplice.

Funzionalità/funzioni chiave di Domo

Si integra con oltre 1.000 connettori precostituiti e offre centinaia di altri modi per connettersi ai dati

Scelta tra oltre 150 tipi di grafico per la visualizzazione dei dati

Utilizzare l'interfaccia drag-and-drop per creare facilmente un dashboard personalizzato

Esplorate più di 7.000 mappe personalizzate o caricate le vostre in pochi clic

I professionisti di Domo

Reportistica in tempo reale

Disponibile nell'app mobile

I percorsi per eseguire il drill-down permettono agli utenti di andare più a fondo quando si tratta di dati complessi e gerarchici

Limiti di Domo

L'interfaccia utente potrebbe essere migliorata; la navigazione nel software può risultare confusa per alcuni utenti

I piani tariffari sono costosi

Prezzi di Domo

Domo offre una versione di prova gratuita. Per i piani a pagamento, visitare il sito web per ottenere un preventivo

Yellowfin

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/c3856169-c1e9-4d55-9c5c-22ada234237f/CleanShot%202022-11-15%20at%2020.43.00%402x.png

/$$$img/

via Pinna giallaPinna gialla è un altro strumento di Business Intelligence (BI) che consente agli utenti di comunicare e tenere traccia degli indicatori chiave di prestazione (KPI) e di riunire più visualizzazioni e tabelle provenienti da varie origini dati per creare una panoramica di alto livello delle prestazioni aziendali. Questo strumento offre dashboard precostituiti e funzionalità di reportistica di facile utilizzo per aiutare le aziende ad aggiungere facilmente analisi alle loro produttività.

funzionalità/funzione chiave di #### Yellowfin

Automazioni di analisi analizzano automaticamente i dati dei vostri clienti e li notificano in caso di cambiamenti

Storie di dati e presentazioni che consentono di combinare grafici e tabelle con la narrazione in formati facili da consumare per gli utenti finali

Comunicare i dati in modo efficace con visualizzazioni JavaScript personalizzate

I professionisti di Yellowfin

I dashboard plug-in consentono di fornire dashboard integrati e precostituiti all'interno dell'applicazione

La Self Service BI permette ai clienti di creare reportistica personalizzata

Utilizzate la semplice API di Yellowfin per aggiungere report, grafici e dashboard al vostro software con codice minimo

Limiti di Yellowfin

Curva di apprendimento ripida per chi non ha familiarità con SQL

La costruzione e la modifica di dashboard può essere complicata per alcuni utenti

I piani possono essere costosi

Prezzi di Yellowfin

Contattate Yellowfin per richiedere un preventivo per Enterprise Analytics e Embedded Analytics

DataBox

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/9b421d1d-4c13-412c-acda-4c02e395814a/CleanShot%202022-11-15%20at%2020.19.00%402x.png

/$$$img/

Via DataBoxCasella dati è una piattaforma di analisi aziendale che consente agli utenti di creare dashboard KPI e di connettere tutti i dati sulle prestazioni in un unico luogo. Offre funzionalità/funzione per reportistica, monitoraggio delle metriche, monitoraggio degli obiettivi aziendali, dashboard TV, calcoli dei dati e altro ancora per consentire di collegare facilmente i dati, costruire e condividere report, monitorare le tendenze e scoprire le metriche all'interno di DataBox.

Funzionalità/funzione chiave di DataBox

Creazione di dashboard significativi e personalizzati con il Dashboard Designer

Utilizzare l'editor di reportistica di dashboard per creare report rapidi e personalizzati di tipo "deck"

Rimanere aggiornati sui propri dati utilizzando le diapositive Data Story

I professionisti delle DataBox

DataBox offre oltre 75 integrazioni native per aiutarvi a connettere e consolidare tutti i vostri dati in un unico luogo

Oltre 200 esempi di reportistica e dashboard precostituiti creati da esperti e agenzie partner

Il costruttore di formule drag-and-drop rende facile il calcolo di nuove metriche da qualsiasi origine dati

Limiti del DataBox

L'interfaccia utente potrebbe essere migliorata; alcuni utenti ne hanno segnalato la lentezza

Non esiste un piano tariffario per i singoli utenti, ma solo per i piccoli team, che risulta costoso per un solo utente

Le opzioni di reportistica sono state giudicate limitate da alcuni utenti

Prezzi di DataBox

DataBox offre un piano Free Forever, mentre i piani a pagamento partono da $72/mese

Scegliere il miglior software di Project Dashboard per il tuo team

Il software dashboard offre ai team e ai gestori del progetto una panoramica sull'andamento dell'azienda.

Utilizzando i dati del dashboard, sarete in grado di risolvere i problemi prima che si verifichino, di migliorare i flussi di lavoro e di monitorare accuratamente lo stato.

ma James Bond si fiderebbe di uno strumento di intelligence qualsiasi o si affiderebbe a una fonte eccellente?

Lo stesso vale per il software di dashboard che sceglierete di introdurre nella vostra azienda.

vi affiderete a uno strumento di scarsa qualità o userete un potente software di dashboard come ClickUp?

ClickUp è il software di dashboard definitivo, che vi aiuta a monitorare gli sprint e a visualizzare, monitorare e valutare gli obiettivi trimestrali. Iniziate a usare ClickUp gratis per sapere tutto e il contrario di tutto sulla vostra azienda.

