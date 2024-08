Come sviluppare e sfruttare i punti storia in Agile: una guida all'ottimizzazione delle prestazioni

Se si dice "punti", la mente inizia a pensare a una gara o a un gioco. Ma i punti storia di Agile hanno una storia diversa 😊

Nella metodologia Agile, le storie dell'utente sono uno strumento affidabile per descrivere ciò che un utente vuole ottenere utilizzando il prodotto. L'idea è quella di incoraggiare i team a pensare a come e perché una funzionalità/funzione verrà utilizzata. Ad esempio, per un'attività che prevede l'aggiunta di un pulsante di accesso alla homepage, la storia dell'utente potrebbe essere: In quanto visitatore abituale, voglio effettuare facilmente il login dalla homepage, in modo da poter accedere rapidamente al mio account.

Ma Da fare per gestire e pianificare il lavoro necessario per implementare queste storie? Il modo più semplice da fare è assegnare loro dei punti storia.

in questa guida esploreremo i dettagli dell'utilizzo dei punti storia nel project management Agile, affrontando:*

Passaggi da seguire per la stima dei punti storia

Le insidie più comuni da evitare durante il processo

Il software che rende la stima Agile un gioco da ragazzi

Cosa sono gli Story Point in Agile?

I punti storia sono una unità di misura che stima il lavoro richiesto per completare una storia utente in un progetto Agile backlog di produttività o qualsiasi flusso di lavoro pre-pianificato.

Non si tratta di una metrica di performance obbligatoria per vincolare i dipendenti o spingere i manager a supervisionare lo sviluppo, ma piuttosto di un sistema di punti opzionale per valutare la dimensione relativa del lavoro o del rischio connesso al completamento di una storia utente.

I punti vengono in genere calcolati subito prima del della riunione per la pianificazione dello sprint . La stima dei punti delle storie in questa fase aiuta l'intero team a prendere decisioni informate su quali storie dare priorità nella prossima fase backlog dello sprint successivo . Nella maggior parte dei casi, i team tengono una riunione per la stima dei punti, oppure si limitano ad assegnare valori alle storie in modo asincrono, in base a parametri come priorità e carico di lavoro.

3 criteri chiave per la stima dei punti delle storie Agile

Quando si tratta di determinare quanti punti storia assegnare a una storia utente, ci sono tre fattori che aiutano i team Agile a valutare accuratamente il lavoro: il lavoro richiesto, il rischio e la complessità.

1. Lavoro richiesto: Volume e intensità del lavoro richiesto

L'impegno si riferisce alla quantità di lavoro necessaria per completare le diverse storie utente. Il relativo processo di stima comprende la risposta a domande quali:

Quante attività sono coinvolte?

Quali attività di preparazione e di follow-up bisogna aspettarsi?

Quanto lavoro richiesto per ogni attività e preparazione?

Quanto maggiore è il lavoro richiesto in queste fasi, tanto maggiore è il numero di punti che una storia può ottenere. In questo caso, si può fare un confronto in base al numero di ore che richiedono le attività proposte, ad esempio:

Meno di 3 ore per progettare un carattere del gioco a tema natalizio: 0,5 punti storia Un giorno di lavoro per progettare una nuova funzionalità/funzione di un'app: 2 punti storia

Un errore comune nel calcolo dei punti storia è quello di considerarli solo come una misura diretta del tempo. Mentre le stime di tempo dicono in termini assoluti quanto tempo ci vorrà per completare un'attività, non offrono una misura relativa adeguata di quanto sia impegnativa un'attività rispetto ad altre.

2. Rischio: incertezza e potenziali ostacoli

Questo criterio implica la considerazione dei rischi del processo, le dipendenze da attività interne o da fattori esterni e dalle incognite del processo di sviluppo. Ogni valore dei punti storia si aggiunge al punteggio del rischio.

Quindi, le storie ad alto rischio garantiscono un maggior numero di punti storia, poiché richiedono un periodo aggiuntivo per ammortizzare le sfide impreviste che si presentano. I team Agile possono utilizzare i punti per rifiutare alcune storie o per gestire e mitigare i rischi in modo più efficace.

3. Complessità: Difficoltà tecnica e complessità

La complessità non riguarda solo la difficoltà dell'attività, ma anche l'intricatezza e il coinvolgimento della soluzione. Ciò include l'uso di tecnologie nuove o sconosciute, la necessità di affidarsi a soluzioni innovative o non testate e il livello di sfida intellettuale.

Le storie più complesse di solito richiedono più riflessione, piano e risoluzione dei problemi, il che si riflette in punti storia più alti.💡

Consiglio: Utilizzare il Modello di backlog e sprint di ClickUp per aiutare le aziende agili e team scrum contribuiscono ai punti delle storie su un canvas comune. Viene fornito con elenchi di sprint precostituiti, completati da campi personalizzati, per includere informazioni sui diversi criteri per confrontare i punti delle storie.

Visualizzate in modo coeso gli elementi del vostro backlog e le storie corrispondenti con questo modello dal design accurato

Vantaggi dell'uso dei punti storia in Agile

Il processo di stima degli story point prevede la discussione e il consenso tra i membri del team Agile o Scrum, promuovendo la collaborazione e la condivisione delle attività. Ecco alcuni altri vantaggi degni di nota:

Come calcolare i punti storia in Agile: 6 semplici passaggi

La stima dei punti storia è efficace se migliora la comprensione del lavoro e consente di migliorare il piano e la definizione delle priorità. Tuttavia, il processo di calcolo dei punti e di conversione in ore non è esattamente semplice.

Per rendere il lavoro più semplice, abbiamo combinato le best practice standard di Metodologie agili con approfondimenti praticabili per offrirvi sei passaggi per calcolare i punti storia Agile efficacemente. ✨

Passaggio 1: comprendere il lavoro richiesto per ogni storia utente

Assicurarsi che il team comprenda le storie o le funzionalità/funzione dell'utente che devono essere implementate è un primo passaggio importante. **Si tratta di discutere gli obiettivi di completamento, i requisiti preliminari e le potenziali sfide associate alla storia

Affinché questo passaggio abbia esito positivo, è necessario strutturare la comunicazione del team intorno alle storie in modo produttivo, con l'aiuto di un software di qualità. Abbiamo la soluzione perfetta: ClickUp , una piattaforma di produttività e collaborazione all-in-one.

Pianificate regolarmente riunioni di backlog o di story grooming utilizzando la funzione Visualizzazione del calendario di ClickUp e utilizzare queste sessioni per la revisione e la discussione collaborativa delle storie. È possibile creare e modificare in modo collaborativo i dettagli di ogni storia usando Documenti ClickUp . I membri del team possono contribuire simultaneamente rendendo la stima un processo dinamico e interattivo.

È possibile formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

Il Visualizzazione della ClickUp Chat permette di discutere senza problemi sia prima che dopo gli sprint. Per i team asincroni, funzionalità/funzione quali Commenti e Menzioni possono essere usati per porre domande e chiedere chiarimenti.

Aggiungete i membri del team alle discussioni e collaborate con ClickUp Chat in un unico spazio, evitando di passare da un software all'altro

Suggerimento: È ora possibile utilizzare la funzione Generatore di storie utente abilitato dall'IA in ClickUp 3.0 per creare storie utente chiare e coerenti con istruzioni semplici e accelerare il processo di stima dei punti.

Passaggio 2: scegliere una storia di base

Selezionate una storia utente semplice e ben compresa come punto di riferimento. In genere, un gestore del progetto o un membro senior del team assegnerà dei valori, spesso un singolo punto storia, che servirà come scala comparativa per le altre storie.

Per la maggior parte dei team agili l'uso di una storia di riferimento semplifica il processo. Tuttavia, alcuni team sono favorevoli all'utilizzo di più storie di riferimento per una stima relativa più accurata, soprattutto quando il progetto comprende diversi tipi di attività. **Ogni storia di riferimento può rappresentare una diversa categoria di attività o un diverso livello di complessità, fornendo un quadro più sfumato per la stima

ClickUp offre numerosi strumenti per impostare e confrontare le storie base. Utilizzare Campi personalizzati per assegnare e visualizzare i parametri di misurazione per ogni storia di base. È anche possibile trasformare le storie in attività e confrontarle sulla Vista Bacheca di ClickUp . L'idea è di esaminare questi valori o richieste relative a colpo d'occhio in termini di complessità, lavoro richiesto e rischio.

Controlla le attività e i progetti con un solo sguardo e trascina e rilascia le attività, ordina e filtra senza sforzo con una vista Bacheca completamente personalizzabile

Passaggio 3: determinare il metodo di sequenziamento prima di assegnare il valore numerico effettivo

Una volta ottenute le storie di base, discutete quanti punti storia utilizzare per i diversi livelli di lavoro richiesto. È possibile applicare le seguenti sequenze:

Scala lineare : 1, 2, 3, 4, 5, 6..

: 1, 2, 3, 4, 5, 6.. Scala Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..

Molti team utilizzano una sequenza di Fibonacci per assegnare i punti storia, dove ogni punto rappresenta la somma dei due numeri che lo precedono. Rispetto al sistema lineare dei punti, questa sequenza riflette meglio l'incertezza insita nelle storie più grandi: più grande è la storia, maggiore è l'incertezza, quindi maggiore è il salto di punti. I numeri da 1 a 8 sono usati principalmente per attività precise, mentre 13, 21, 34, 55 e oltre possono essere usati per attività di più ampio respiro.

Suggerimento: Usare il Visualizzazione ClickUp Tabella per annotare i punti di ciascuna storia utente in un riquadro simile a un foglio di calcolo. È possibile applicare un codice colore per rendere il confronto rapido e accattivante.

Creare una visualizzazione comparabile dei punti storia, completata da assegnatari e livelli di complessità codificati a colori

Ricordate di mantenere la semplicità! Pensare troppo ai punti delle storie o rendere il processo di stima troppo dettagliato in questa fase può rallentare il lavoro. Cercate di semplificare e non di complicare troppo.

Passaggio 4: registrare il consenso del team

Utilizzate una tecnica di stima basata sul consenso, come il Planning Poker. In questo metodo un membro senior del team usa un mazzo di carte con numeri che rappresentano i punti della storia e ogni membro junior del team seleziona una scheda che rappresenta la sua stima per la storia.

Tutti i membri del team rivelano simultaneamente le schede scelte. Se c'è una variazione significativa nelle stime, i partecipanti discutono il loro ragionamento, dopodiché rivedono le loro stime e scelgono nuove schede. Questo processo viene ripetuto fino a quando il team non raggiunge un consenso o una stretta approssimazione. Lavagne online ClickUp offrono un'eccellente piattaforma per la stima in tempo reale dei punti storia, in particolare per le team remoti . Usate il canvas infinito per creare una matrice di stima dei punti storia e i membri del team possono rivelare le loro "schede" virtuali aggiungendo note adesive con i loro punti stimati. Possono aggiungere commenti, fare domande o fornire ulteriori dettagli per giustificare le loro stime.

Brainstorming in tempo reale con il team su lavagne online ClickUp di facile utilizzo

Passaggio 5: registrare le stime dei punti storia

Una volta raggiunto il consenso, registrare i punti storia per ogni storia utente. In ClickUp, è possibile usare Punti dello sprint per assegnare punti alle storie e pianificare ciò che il team può realizzare durante uno sprint. Aggiungeteli a qualsiasi attività, o anche divideteli tra assegnatari multipli !

Si può anche usare Schede Sprint per costruire dashboard personalizzate che forniscono una vista dettagliata dello stato dello sprint, delle prestazioni del team e della distribuzione del carico di lavoro in base al monitoraggio dei punti delle storie. Tra i nostri preferiti ci sono:

Schede di velocità mostrano la quantità di punti storia completati negli sprint passati. La velocità di un team offre una prospettiva storica che aiuta il gestore del team a prevedere le capacità degli sprint futuri

Schede di burndown mostrano il lavoro rimanente rispetto al tempo rimasto nello sprint. Aiutano i team a capire se stanno completando i commit dello sprint in base ai punti storia assegnati alle attività

Schede di burn up tengono traccia del lavoro totale terminato rispetto al lavoro totale previsto per lo sprint, rappresentato in punti storia. Questo può essere utile per visualizzare lo stato di avanzamento e le modifiche allo scopo

Tracciare lo stato di avanzamento e visualizzare le attività cardine con le Burnup Card in ClickUp Dashboards

Passaggio 6: affinare la stima dei punti storia con l'esperienza

Man mano che il team completa ulteriori informazioni e acquisisce una migliore comprensione della propria capacità di lavoro e della complessità dei diversi tipi di storie, si trova in una posizione migliore per discutere quello che è stato sovrastimato o sottostimato e perché, imparando dalle discrepanze. I project manager dovrebbero essere disposti a rivedere e aggiustare i punti delle storie man mano che acquisiscono maggiori informazioni o se intere storie sono state modificate requisiti del progetto modifica.

Tuttavia, rivedere le stime passate e notare le discrepanze può richiedere molto tempo. Per fortuna, è possibile impostare Automazioni di ClickUp per contrassegnare automaticamente tutte le attività che hanno subito uno scarto significativo nelle stime per un'ulteriore revisione.

Inoltre, Obiettivi di ClickUp consentono ai team di fissare obiettivi specifici, di monitorare lo stato e di rimanere allineati con i lavori richiesti. Ad esempio, si potrebbe stabilire un obiettivo per migliorare la correlazione tra il lavoro stimato e quello effettivamente richiesto di una certa percentuale.

Monitoraggio degli obiettivi fino ai KPI più essenziali e visualizzazione automatica e dettagliata dello stato di avanzamento Le funzionalità di reportistica native di ClickUp possono anche aiutare i team a valutare se stanno migliorando i processi di stima nel tempo.

3 sfide da superare per una stima più accurata dei punti storia in Agile

Il processo di transizione dalla gestione tradizionale del backlog di prodotto alla stima dei punti storia in Agile è impegnativo. Se a ciò si aggiungono altri fattori legati alla psicologia umana e alla cultura organizzativa, si ottiene un vero problema. Ecco tre sfide comuni e cosa fare per risolverle:

1. Preferenza per le stime basate sulla durata stimata

I team che passano dalle tradizionali stime basate sulla durata stimata alla stima dei punti storia spesso hanno difficoltà. Si tende a pensare al valore dei punti storia in termini di tempo, ad esempio equiparando un punto storia a quante ore o giorni sono necessari, il che vanifica lo scopo di questa unità più astratta.

Soluzione

Le stime basate sulla durata stimata sono profondamente radicate in molte culture e pratiche organizzative. Cambiare questa situazione non richiede solo l'apprendimento di una nuova tecnica, ma anche un cambiamento fondamentale come si visualizzano il lavoro e la produttività .

Inizialmente, combinate le stime di tempo con i punti storia per aiutare il team ad adattarsi, poi eliminate gradualmente le stime di tempo man mano che il team si abitua ai punti storia.

2. Ancoraggio e bias di conferma

Anche i pregiudizi psicologici possono influenzare il processo di stima:

L'ancoraggio si verifica quando gli individui si basano troppo su un'informazione iniziale, l'ancoraggio simbolico, quando prendono decisioni: ad esempio, la prima stima espressa può influenzare indebitamente il resto del team, portando a risultati distorti ⚓

si verifica quando gli individui si basano troppo su un'informazione iniziale, l'ancoraggio simbolico, quando prendono decisioni: ad esempio, la prima stima espressa può influenzare indebitamente il resto del team, portando a risultati distorti ⚓ il Confirmation bias può portare i membri del team ad accettare le stime che confermano i loro preconcetti, che non sono necessariamente veri

Soluzione

La consapevolezza è il primo passaggio per mitigare i pregiudizi psicologici e il loro impatto. Chiedete ai membri del team di scrivere le loro stime in modo indipendente prima di condividerle, oppure imponete rigorosamente di rivelare le schede contemporaneamente agli altri nel Poker del piano per ridurre l'influenza delle opinioni rivelate.

3. Pressione a conformarsi

Nelle impostazioni dei team, può esserci una pressione implicita a conformarsi all'opinione della maggioranza o alle visualizzazioni dei membri più dominanti o più anziani. Questo può soffocare le opinioni individuali, portando a stime meno accurate o oneste, soprattutto in ambienti in cui il disaccordo è scoraggiato e l'armonia e il consenso sono eccessivamente privilegiati.

Soluzione

Favorire un ambiente in cui i membri del team si sentano a proprio agio nel discutere i loro ragionamenti senza temere giudizi o conflitti. Cercare e considerare attivamente i diversi punti di vista, soprattutto quelli dei membri del team che potrebbero avere una prospettiva o un background diverso. La stima collaborativa, in cui tutti i membri del team contribuiscono, è la chiave.

Navigare nei punti storia e nei progetti Agile con ClickUp

Se state passando alla stima dei punti storia, Da fare nel modo giusto con ClickUp. 🌸

La piattaforma offre un'intera suite di funzioni per la gestione di progetti Agile e degli sprint. Per istanza, Compiti, attività secondarie e liste di controllo forniscono una struttura gerarchica per l'organizzazione del lavoro, che è essenziale per tutte le tecniche di stima dei punti storia. Ecco come:

Attività di ClickUp rappresentano singole unità di lavoro, che possono essere equiparate a storie o funzionalità/funzione nelle metodologie di project management Agile Le attività secondarie consentono di suddividere attività complesse in componenti più dettagliate, facilitando la gestione e la stima del lavoro a grana più fine Le liste di controllo all'interno di attività o sottoattività offrono un modo per elencare i criteri di accettazione per i punti della storia. È anche possibile aggiungere elementi d'azione per completare in modo chiaro i passaggi e garantire che nessun aspetto di un'attività venga trascurato ✅

Aggiungere punti di sprint all'interno di un'attività di ClickUp per mantenere i progetti in movimento

ClickUp offre dozzine di opzioni Modelli agili che sono preconfigurati per corrispondere alle comuni flussi di lavoro comuni nell'ambito della metodologia . Questi modelli includono strutture di set che si allineano a Pratiche agili come il piano degli sprint, il perfezionamento del backlog e il standup giornalieri .

I modelli possono accelerare il processo di configurazione dei nuovi progetti Agile, garantendo che vengano seguite le best practice e che il team possa iniziare a lavorare rapidamente con una struttura familiare. Per istanza, il modello gratuito Modello di storia agile di ClickUp vi aiuta a creare e gestire senza problemi le storie utente in un contesto Agile, riducendo il lavoro dei team leader.

Dalla storia alla gloria: Implementare i punti storia in Agile con ClickUp

L'ideazione e l'implementazione di punti storia in Agile sono gratis con ClickUp. La piattaforma aiuta a organizzare le metodologie Agile fornendo un quadro intuitivo per la gestione di storie e punti storia, supportando un'efficace pianificazione degli sprint e migliorando la collaborazione del team.

Da fare il vostro prossimo sprint alla maniera di ClickUp e vedete voi stessi la differenza. 🥰 Iscrivetevi subito a ClickUp e provatelo gratis !