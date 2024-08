Il miglior software di gestione dei progetti contabili 2024

L'account è già abbastanza complicato, perché non affidarsi a strumenti progettati per alleggerire il carico?

Il software di project management per la contabilità è una risorsa indispensabile per le procedure di front e back-office, in particolare per gli account indipendenti, i direttori operativi e le società di consulenza consulenti .

Questi strumenti aiutano gli account a calcolare e condividere fatture accurate, a monitorare il tempo fatturabile, a semplificare i flussi di lavoro personali e a comunicare con i client. L'esito positivo del software di project management per la contabilità ha tutto a che fare con i vostri profitti, quindi dovete assicurarvi che lo strumento scelto sia flessibile, facile da usare e accessibile agli stakeholder interni ed esterni.

Con tanta pressione sulla scelta del software perfetto, è importante Da fare una ricerca prima di investire nel prossimo software di account strumento per il project management nei risultati della ricerca. Ma per fortuna siete arrivati nel posto giusto!

Abbiamo cercato e testato i migliori strumenti di project management per creare questo elenco dei nostri 10 preferiti. Trovate le funzionalità/funzione chiave, gli svantaggi, le informazioni sui prezzi, le valutazioni e molto altro ancora!

Cos'è un software di project management per la contabilità?

Il software di project management per la contabilità aiuta gli account a supervisionare i loro flussi di lavoro, a gestire le relazioni con i client, a monitorare il tempo fatturabile, a emettere le fatture e a tenere sotto controllo gli elementi chiave: un'impresa non da poco! Pensate a questo strumento come a una combinazione di project management per la contabilità e strumenti CRM. Come nel caso dell'account, è fondamentale che il software di project management contabile supporti più viste per creare fogli di calcolo, tabelle e database per la gestione di budget, client e attività. I migliori strumenti sono anche facilmente accessibili agli stakeholder e ai clienti per approvare o visualizzare le fatture in arrivo.

Gestite attività, fatture e client con oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Elenco, Tabella e Calendario

Funzionalità/funzione di produttività come monitoraggio del tempo, assegnatari multipli, commenti assegnati e automazioni dei flussi di lavoro sono le principali risorse del software di project management per la contabilità, in quanto queste funzionalità aiutano gli account a snellire i processi, a migliorare la collaborazione e, in ultima analisi, ad aumentare la redditività.

I migliori software di project management per la contabilità si integrano anche con molti altri strumenti di lavoro per portare più informazioni nella vostra piattaforma e rimanere sempre aggiornati.

10 Software di project management per la contabilità

Anche con queste conoscenze in mente, può essere difficile scegliere il miglior software di project management contabile solo per il numero di strumenti presenti sul mercato!

Il budget, la dimensione del team, il settore e lo stile di lavoro giocano tutti un ruolo importante nel guidarvi verso il software migliore per le vostre esigenze. Il problema è che la versione di prova e di errore può richiedere molto tempo e risultare improduttiva se non si dispone di un punto di partenza costruttivo.

Ed è per questo che ci siamo noi!

Utilizzate questo elenco dettagliato per dare il via alla vostra ricerca di software. Abbiamo compilato un elenco dei 10 migliori software per l'account strumenti per il project management per qualsiasi team, compresi confronti approfonditi, svantaggi, prezzi, recensioni e altro ancora.

Trascinamento delle attività su una vista Tabella di ClickUp per una semplice organizzazione

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one con centinaia di strumenti di visualizzazione per automatizzare le attività di routine e centralizzare la comunicazione da un'unica area di lavoro. Che si tratti della gestione di un grande studio o di un piccolo team, ClickUp semplifica i processi di project management. Grazie a funzionalità/funzione come l'automazione e la gestione dei progetti il monitoraggio del tempo dei progetti è possibile tenere traccia delle attività mentre si muovono attraverso il flusso di lavoro. 🧑‍💻

Per gli studi più grandi, ClickUp è efficiente ed efficace gestione del flusso di lavoro gli strumenti di gestione del flusso di lavoro possono rendere più semplice mantenere tutti sulla stessa pagina con obiettivi mensili e kPI finanziari . Impostazione di fogli di calcolo rapidissimi in Vista Tabella , crea una vista di alto livello client e progetti, creare dashboard di alto livello e ottenere reportistica per risparmiare tempo su come viene impiegato il tempo di ciascuno. Da ClickUp fate il lavoro più pesante, così potete concentrarvi su ciò che conta di più: Far crescere la vostra azienda e servire meglio i vostri client!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Oltre 1.000 integrazioni con altri strumenti di lavoro, tra cui Zoom e Slack,Area di lavoro di Google, Microsoft Office e altri ancora

Aggiungi stime di durata stimata che si possono dividere tra il team per prevedere il carico di lavoroStati personalizzati lo schermo sarà ancora quello precedente Recensione di Capterra vorrei che si potesse taggare un client con un'etichetta nel suo file, come si può fare con i modelli. Inoltre, mi piacerebbe vedere un'area protetta da password per conservare i dati sensibili dei client, come i nomi utente e le password dei loro account, a cui nemmeno i dipendenti di JetPack avrebbero accesso per ragioni di sicurezza._ - Recensione di Capterra Prezzi del flusso di lavoro Jetpack

Organizzare : $36/mese per utente, con fatturazione annuale

: $36/mese per utente, con fatturazione annuale Scala: $39/mese per utente, fatturati annualmente

Jetpack Flusso di lavoro valutazioni e recensioni

Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

4.8/5 (50+ recensioni) G2: 4.1/5 (10+ recensioni)

3. QuickBooks

via QuickBooks QuickBooks è un software di produttività per i professionisti del settore tributario per semplificare la contabilità e le buste paga. Aiuta a semplificare il modo in cui le aziende gestiscono le proprie finanze e prendono decisioni informate. Con QuickBooks, tutti i dati finanziari sono archiviati in un unico luogo, il che facilita l'accesso e l'analisi rapida delle informazioni.

È possibile utilizzarlo anche per monitorare le vendite giornaliere, generare fatture e gestire i crediti. Inoltre, QuickBooks offre funzionalità/funzione utili come il monitoraggio dei pagamenti delle fatture in scadenza, l'impostazione di piani di pagamento e la creazione di report finanziari accurati.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks

Monitoraggio del reddito e ordinamento automatico delle spese

Monitoraggio automatico dei chilometri percorsi dalle aziende

gestione dei contraenti 1099

Generatore di fatture professionali

Analisi dei costi di lavoro

App mobile

Contabilità generale

Acquisizione delle ricevute

Limiti di QuickBooks

spesso si verificano molti errori e problemi quando si cerca di eseguire alcune attività. Raggiungere il supporto è complicato. Il prezzo della sottoscrizione è costoso e non è flessibile (per istanza, una volta che ci si iscrive a un piano superiore e si attivano alcune funzionalità/funzione, non è più possibile effettuare un downgrade del piano) Recensione G2 ritengo che le funzionalità/funzione di reportistica potrebbero essere più robuste. Inoltre, ritengo che il lato account-utente abbia alcune funzionalità/funzioni che sono carenti dal punto di vista del titolare dell'azienda. È anche l'opzione più costosa sul mercato Recensione di Capterra

Prezzi di QuickBooks

Semplice Inizio : $30/mese

: $30/mese Essenziale : $55/mese

: $55/mese Plus : $85/mese

: $85/mese Avanzato: $200/mese

Valutazioni e recensioni di QuickBooks

Capterra: 4,3/5 (oltre 5.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.000 recensioni) G2: 4/5 (2.000+ recensioni)

4. Strumenti per l'ufficio

via Strumenti per l'ufficio OfficeTools è un software di gestione dello studio progettato per team di account di piccole e medie dimensioni. Aiuta i team a organizzare i client e le loro informazioni contabili. Con OfficeTools è possibile creare facilmente fatture, monitorare il tempo e lo stato dei progetti e garantire una reportistica finanziaria accurata, automatizzando la maggior parte delle attività quotidiane di project management.

Questo strumento di contabilità facilita anche la collaborazione con i membri del team, grazie allo spazio di archiviazione dei documenti finanziari in un'unica posizione sicura. In questo modo è possibile rivedere rapidamente i documenti chiave senza dover cercare in più cartelle. Inoltre, elimina la voce manuale dei dati, consentendovi di dedicare più tempo ad attività di maggior valore, come la consulenza o i consigli strategici.

Elaborazione di pagamenti con carta di credito e transazioni ACH tramite OfficeTools Cloud

Apprendimento automatico incorporato per taggare e categorizzare automaticamente i documenti

Funzione di monitoraggio dei progetti

Integrazione con Microsoft Exchange

Stato e valutazioni della fatturazione del cliente

Visualizzazione del calendario del giorno, della settimana e del mese

Contatti illimitati

limiti di #### OfficeTools

la sfida più grande per la nostra organizzazione è che alcune funzioni integrate negli strumenti di Office non sono compatibili con i principali fornitori e richiedono al nostro personale di imparare nuove scorciatoie Revisione G2 questo software si blocca continuamente e dà messaggi di errore Recensione di Capterra

A partire da 49 dollari per utente al mese

Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

4.1/5 (100+ recensioni) G2: 3.7/5 (80+ recensioni)

5. Microsoft Da Fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/microsoft-to-do-screenshot.png Strumenti per prendere nota di Microsoft Da Fare /$$$img/

via Microsoft Da FareMicrosoft Da fare è uno strumento di gestione delle attività progettato per semplificare l'organizzazione e la gestione del lavoro di uno studio contabile in crescita. Grazie alle sue funzionalità/funzione e al design intuitivo, gli utenti possono aggiungere attività, impostare date di scadenza, allegare file e accedere alle informazioni da qualsiasi luogo.

L'applicazione offre potenti funzionalità di ricerca per una rapida posizione dei dati importanti, consentendo agli account di concentrarsi su ciò che è importante e di ottenere di più da fare. Inoltre, si sincronizza perfettamente con altre applicazioni Microsoft come Outlook e Office 365, creando un'unica area di lavoro che ottimizza in modo efficiente il flusso di lavoro quotidiano degli account.

Scoprire software di project management gratis per aiutare a gestire team virtuali!_

Le migliori funzionalità di Microsoft Da Fare

Promemoria e date di scadenza nelle liste di controllo giornaliere

app per iPhone, Android, Windows e web

Intelligentepianificatore giornaliero* Integrazione con le attività di Outlook

Barra laterale ad accesso rapido

Sfondi personalizzati

Condivisione dell'elenco Da fare

Limiti di Microsoft Da Fare

l'impossibilità di spostare gli elementi da un elenco all'altro è per me una vera seccatura. Inoltre, dovrebbe esserci un'impostazione che consenta di spostare in automatico le attività non completate ai giorni successivi Recensione di Capterra alcune versioni consentono di creare categorie, ma non tutte, cosa che preferirei. Anche se questo non è certo un problema per me, Da fare mi piacerebbe poter contare sull'impostazione delle categorie per organizzare e visualizzare ulteriormente le mie attività su tutti i dispositivi Recensione di Capterra

Prezzi Microsoft Da Fare

Microsoft Da Fare è gratis con un account Microsoft

Valutazioni e recensioni di Microsoft Da Fare

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,6/5 (oltre 2.000 recensioni) G2: 4.3/5 (40+ recensioni)

6. Microsoft Excel

via Microsoft Excel Microsoft Excel è un programma di strumento di project management basato su fogli di calcolo progettato per aiutare gli account a creare e presentare reportistica finanziaria. Consente agli utenti di creare fogli di calcolo contenenti dati, formule, visualizzazioni, macro, strumenti di analisi e altro ancora.

Con Excel, gli account possono generare rapidamente e accuratamente report complessi in modo facile da capire ed esteticamente gradevole. Excel offre agli account un modo efficiente ed economico per dare un senso ai report finanziari e semplificare il flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Excel

Tabelle da collegare ai dati di Power BI (Business Intelligence)

Tabelle, sparkline e formattare per creare contenuti visivi

Integrazioni con altre produttività Microsoft 365

Collaborazione in tempo reale all'interno dei fogli di calcolo

Formule per eseguire calcoli

App mobile, desktop e online

Libreria di modelli

limiti di Microsoft Excel

il passaggio tra Excel e le sue versioni è spesso incompatibile Recensione di Capterra Microsoft Excel a volte può essere difficile da usare a causa della mancanza di istruzioni dettagliate e tutorial per alcune delle sue funzionalità/funzioni. Spiegazioni più trasparenti mi aiuterebbero a comprendere meglio tutte le capacità di questo programma.- Recensione di G2

Prezzi di Microsoft Excel

Microsoft Excel è disponibile in versione standalone a $$$a 159,99 o con una sottoscrizione a Microsoft 365

Valutazioni e recensioni di Microsoft Excel

Capterra: 4,8/5 (18.000+ recensioni)

4,8/5 (18.000+ recensioni) G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

7. Responsabile pratiche Xero

via Xero Practice Manager Xero Practice Manager è un software di gestione delle pratiche contabili progettato per aiutare gli studi fiscali e contabili a gestire meglio le relazioni con i client e le finanze. Semplifica processi quali la contabilità, la fatturazione e la reportistica finanziaria, consentendo agli account di fornire servizi migliori ai loro client e di aumentare la produttività dello studio.

Grazie al suo design di facile utilizzo, Xero Practice Manager consente al team di migliorare facilmente l'efficienza e la redditività. Eliminando la tediosa voce manuale dei dati, i commercialisti possono concentrarsi sul fornire i migliori consigli e indicazioni ai loro clienti, con il risultato di rafforzare le interazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Xero Practice Manager

Corrispondenze suggerite per categorizzare e riconciliare le transazioni dei conti bancari

Strumenti di gestione delle spese per presentare o rimborsare le richieste di rimborso spese

Integrazione con il software di gestione dello studio Xero

Modelli personalizzabili e campioni di reportistica

Strumenti per l'inventario per la compilazione di fatture e ordini

Gestione delle attività e dei file

Monitoraggio del tempo

Limiti di Xero Practice Manager

un aspetto negativo di Xero è che può essere un po' costoso per le piccole aziende. Inoltre, non dispone di alcune funzionalità/funzioni più avanzate rispetto a quelle offerte da software di account più costosi Recensione di Capterra una cosa che non mi piace di Xero Practice Manager è che l'interfaccia sembra un po' antiquata. È facile da usare, ma spero che il design possa essere migliorato nel prossimo futuro. Spero che ci sia anche un'opzione di filtro quando si cercano entità che hanno una certa caratteristica._- Revisione G2

Prezzi di Xero Practice Manager

Prima : $13/mese

: $13/mese Crescente : $37/mese

: $37/mese Stabilito: $70/mese

Valutazioni e recensioni di Xero Practice Manager

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) G2: 4.1/5 (20+ recensioni)

8. Flusso di lavoro fiscale

via Flusso di lavoro fiscale TaxWorkFlow è un sistema di contabilità a flusso di lavoro progettato per aiutare gli account a preparare rapidamente e facilmente le dichiarazioni dei redditi. La piattaforma semplifica l'organizzazione dei documenti e l'acquisizione delle informazioni. TaxWorkFlow elimina le attività dispendiose in termini di tempo, come la voce manuale dei dati, consentendo agli account di fornire dichiarazioni dei redditi accurate più velocemente che mai.

Utilizzando TaxWorkFlow, gli account possono creare rapidamente calcoli fiscali accurati, produrre moduli precisi e generare reportistica in una frazione del tempo tradizionalmente necessario, consentendo loro di servire più facilmente i propri client e ottimizzare i profitti.

Le migliori funzionalità/funzioni di TaxWorkFlow

Archiviazione cloud o interna dei dati per la gestione dei documenti

Inviti via email per il nuovo personale con le relative istruzioni

Filtri nativi o personalizzati per accedere immediatamente alle informazioni chiave

Visualizzazione del calendario per organizzare gli appuntamenti con i client

Documenti esistemi di gestione dei client* Panoramica su tempi e fatturazione

Applicazione nativa per Windows

Limiti di TaxWorkFlow

L'interfaccia è obsoleta rispetto a quella di altri software di project management per la contabilità

Nessun piano tariffario mensile

Prezzi di TaxWorkFlow

Contattare TaxWorkFlow per i dettagli del piano tariffario

Valutazioni e recensioni su TaxWorkFlow

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

9. Karbon

via Karbon Karbon è un software di project management contabile progettato per aiutare le aziende e gli account in crescita a collaborare meglio, a riunire client e sistemi e a coordinare i dati in un unico luogo. Il software snellisce la comunicazione, semplifica il project management e offre soluzioni integrate che si integrano facilmente con i sistemi esistenti.

La piattaforma di project management collaborativo offre uno spazio di archiviazione cloud sicuro e funzionalità di controllo degli accessi che facilitano la sicurezza e l'aggiornamento dei dati di tutti. Grazie al design intuitivo e ai dashboard per le capacità, Karbon semplifica la comprensione delle prestazioni dell'organizzazione e la risposta ai rapidi cambiamenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Karbon

Carichi e scarichi in blocco di elementi di lavoro o contatti

Gestione dei client emodelli di onboarding* Integrazione con Dropbox e Microsoft OneDrive

Pianificatore di lavoro per la gestione delle risorse

Bacheca Kanban e Sequenza delle attività

Attività per i client e promemoria automatici

Classifiche

Limiti di Karbon

l'esecuzione di modifiche massicce ai lavori, ai team o alla configurazione generale non è efficiente o pienamente disponibile per gli utenti amministratori. Capisco il motivo, ma in alcuni casi si tratta di un ostacolo. Se ci fossero più livelli di autorizzazione per gli utenti, forse la possibilità di apportare modifiche più estese in modo più efficiente potrebbe essere aggiunta ai membri del team con un'accessibilità maggiore.- Revisione G2 su Il mio lavoro non riesco ad assegnare alcune attività per oggi. A volte mi ritrovo a scorrere la mia settimana per cercare ciò che devo completare oggi. Anche lo spostamento in In corso di lavoro non è il massimo, perché sto lavorando su molti progetti ogni giorno.- Revisione G2

Prezzi Karbon

Team : $59/mese per utente, fatturati annualmente

: $59/mese per utente, fatturati annualmente Business : $79/mese per utente, fatturati annualmente

: $79/mese per utente, fatturati annualmente Azienda: Contattare Karbon per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Karbon

Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) G2: 4.8/5 (300+ recensioni)

10. Baldacchino

via Baldacchino Canopy è un software di project management basato su cloud, progettato per consentire agli account di rimanere organizzati e massimizzare il loro tempo. Si occupa delle noiose pratiche burocratiche associate alla gestione dei clienti, automatizza le attività ripetitive e visualizza in un'unica soluzione i dati di tutti i client.

La piattaforma fornisce anche informazioni in tempo reale sulle prestazioni dei singoli client e dello studio nel suo complesso, che possono essere utilizzate per prendere decisioni più informate e identificare le aree di miglioramento. Con Canopy, gli studi di commercialisti sono meglio equipaggiati per affrontare il lavoro dei loro clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canopy

Sincronizzazione del Calendario con Microsoft e Google Calendar

Fatture una tantum, ricorrenti e programmate

Finestra In arrivo globale per visualizzare e gestire le email

Moduli predefiniti per le richieste dei clienti

Onboarding del commerciante in app

Strumento di azione massiva

Filtri salvati

Limiti di Canopy

da fare: l'impossibilità di inviare messaggi di testo (usiamo un sistema di terze parti), la mancanza di una reportistica complessa (anche se facilmente creabile dagli utenti con l'esportazione di CSV e un po' di Excel) e alcuni altri piccoli inconvenienti, ma Canopy li ha messi in conto (controllate i forum!) e sta lavorando per integrarli nel tempo._- Recensione di Capterra l'unica cosa che non mi piace di Canopy è che non ho la possibilità di cambiare i temi colore della programmazione. Penso che Canopy mi piacerebbe ancora di più se potessi personalizzarlo in base ai colori della nostra azienda. Penso che Canopy potrebbe essere arricchito di ulteriori funzionalità/funzione di design Recensione G2

Prezzi del baldacchino

Canopy offre un piano gratuito per un massimo di 500 contatti, con pacchetti aggiuntivi opzionali

Valutazioni e recensioni di Canopy

Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) G2: 4.6/5 (220+ recensioni)

Puoi sempre fare l'account su ClickUp

Il software di project management per la contabilità è molto importante, per questo è fondamentale trovare uno strumento che sia tanto flessibile quanto potente!

ClickUp è l'unico software di gestione dei progetti strumento di produttività in grado di centralizzare il lavoro in tutte le app e di scalare con la crescita dell'azienda. La vista Tabella dinamica consente di creare database intuitivi e dettagliati con facilità ed efficienza per gestire attività, fatture e clienti, il tutto dalla stessa area di lavoro.

Da fare con tutti i piani tariffari.

Indipendentemente dalle dimensioni del team o dal budget, ClickUp ha tutte le funzionalità/funzione necessarie per semplificare il progetto di accounting e migliorare le relazioni con i clienti fin da subito.

