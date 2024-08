I migliori 16 strumenti Agile per la gestione dei progetti nel 2024

Scrum questo. Agile quello.

O forse dovremmo fare tutto a Kanban?

Queste sono le domande a cui ogni team Agile vuole rispondere!

Con 94% degli intervistati che confermano che la loro organizzazione ha adottato qualche modulo della metodologia agile nel 2021, non c'è da stupirsi che i team debbano utilizzare gli strumenti agili giusti per massimizzare lo stato dei progetti.

Se il vostro progetto Agile strumenti per il project management vi stanno deludendo? Beh, buona fortuna.

Per fortuna, amiamo massimizzare la collaborazione del team con un sistema di mentalità agile ecco perché abbiamo raccolto una collezione dei migliori strumenti software Agile presenti oggi sul mercato.

I 16 migliori strumenti Agile per il vostro team Agile

Scorrete questo elenco per trovare i migliori strumenti Agile per il vostro team di sviluppatori e gestori del team.

Create il flusso di lavoro Agile perfetto e costruite un sistema Kanban flessibile per visualizzare il vostro lavoro e migliorare il project management con la visualizzazione Bacheca di ClickUp

Aumentate la produttività e la collaborazione con ClickUp, una soluzione all-in-one per il project management e la collaborazione tra team. Progettato per soddisfare le esigenze di aziende e team di qualsiasi settore, ClickUp ottimizza i flussi di lavoro e aumenta la produttività dell'organizzazione.

Cosa rende ClickUp la migliore soluzione per la gestione dei progetti? soluzione agile per il project management ?

ClickUp è stato progettato per adattarsi facilmente a molti flussi di lavoro, in particolare a quelli di sviluppo come Kanban, Scrum e Agile. Questa app flessibile e all-in-one offre centinaia di funzionalità/funzioni avanzate e una piattaforma completamente personalizzabile, che consente ai team di configurare ClickUp in modo da supportare un'ampia gamma di attività moderno approccio agile e si adatta alle loro esigenze uniche, ai flussi di lavoro complessi e alle preferenze personali.

Grazie a questo livello di flessibilità e alle funzionalità/funzione avanzate di ClickUp, voi e il vostro team agile sarete in grado di:

Impostare un flusso di lavoro Agile-Scrum strutturato e automatizzato : Massimizzare la produttività con un piano di sprint adattato al carico di lavoro del team. Ridurre al minimo il micromanagement automatizzando l'assegnazione dei punti dello sprint e trasferendo le attività incompiute agli sprint successivi

: Massimizzare la produttività con un piano di sprint adattato al carico di lavoro del team. Ridurre al minimo il micromanagement automatizzando l'assegnazione dei punti dello sprint e trasferendo le attività incompiute agli sprint successivi Gestire lo sviluppo Agile progetti con facilità: Suddividete i progetti più grandi in parti più piccole (Sprints) e gestiteli in modo efficace utilizzando gli SprintClickApp *Gestire Sprints e backlog: Pianificate, organizzate e gestite efficacemente Sprints e backlog con la visualizzazione personalizzata di vostra scelta e utilizzate le funzionalità diModello di Backlog e Sprints di ClickUp per migliorare la gestione del backlog

Suddividete i progetti più grandi in parti più piccole (Sprints) e gestiteli in modo efficace utilizzando gli SprintClickApp *Gestire Sprints e backlog: Pianificate, organizzate e gestite efficacemente Sprints e backlog con la visualizzazione personalizzata di vostra scelta e utilizzate le funzionalità diModello di Backlog e Sprints di ClickUp per migliorare la gestione del backlog Visualizzate e gestite i vostri flussi di lavoro agili : Visualizzate il vostro lavoro, a modo vostro, utilizzando viste personalizzate come Kanban, Gantt chart, Box view e altre visualizzazioni del lavoro in ClickUp

: Visualizzate il vostro lavoro, a modo vostro, utilizzando viste personalizzate come Kanban, Gantt chart, Box view e altre visualizzazioni del lavoro in ClickUp Semplificare i processi di monitoraggio dei problemi e dei bug : Creare moduli di accettazione che trasformano gli invii di bug in attività fattibili e li assegnano a singoli individui o team. Collegate tra loro problemi collegati, aggiungete tag per il monitoraggio dei bug egestire il backlog con stati personalizzati

: Creare moduli di accettazione che trasformano gli invii di bug in attività fattibili e li assegnano a singoli individui o team. Collegate tra loro problemi collegati, aggiungete tag per il monitoraggio dei bug egestire il backlog con stati personalizzati Collaborare sulle roadmap e altro ancora: Mappate con chiarezza la vostra roadmap su lavagne online e condividetela con il vostro team, ottenendo l'accesso amodelli di roadmap di progetto per aiutarvi a strutturare e velocizzare il vostro lavoro

Mappate con chiarezza la vostra roadmap su lavagne online e condividetela con il vostro team, ottenendo l'accesso amodelli di roadmap di progetto per aiutarvi a strutturare e velocizzare il vostro lavoro Connessione dei feedback e strumenti di ingegneria : Integrare ClickUp con oltre 1.000 strumenti di lavoro, compresi i feedback dei clienti per prendere decisioni migliori in materia di progettazione con le integrazioni per Zendesk, Intercom e Zapier. Quindi, monitorate lo stato di sviluppo con le integrazioni native per GitHub, Gitlab e Bitbucket

: Integrare ClickUp con oltre 1.000 strumenti di lavoro, compresi i feedback dei clienti per prendere decisioni migliori in materia di progettazione con le integrazioni per Zendesk, Intercom e Zapier. Quindi, monitorate lo stato di sviluppo con le integrazioni native per GitHub, Gitlab e Bitbucket Visualizzate lo stato di avanzamento con Agile Dashboard: Crearedashboard personalizzati per fornire una panoramica di alto livello del lavoro e rimanere al passo con gli stati del team con dashboard e widget di sprint personalizzabili per mostrare metriche Agile come il grafico di burnup, il grafico di velocity e i diagrammi di flusso cumulativi, e condividerli facilmente come visual peril piano degli sprint,riunioni retrospettivee altro ancora

personalizzate la vostra dashboard e monitorate gli sprint con i widget di ClickUp. Questa visualizzazione è ideale per monitorare le attività, le risorse e lo stato di avanzamento del progetto, il tutto in un unico luogo

Funzionalità/funzione di ClickUp Agile

Prezzi

Piano Free Forever : Piano Free ricco di funzionalità/funzioni

: Piano Free ricco di funzionalità/funzioni Piano Unlimited: $7 per utente al mese

$7 per utente al mese Piano Business: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Piano Enterprise:Contattare ClickUp per prezzi personalizzati ## 2. Jira

Via Jira Uno dei più noti strumenti di Agile project management è Atlassian Jira, una soluzione di sviluppo Agile. I team di tutto il mondo amano questo software di project management agile, ma non è privo di difetti. Potete leggere di più su Alternative a Jira e la nostra recensione dettagliata su Jira .

Anche noi amiamo i rompicapo. Ma Jira è troppo complesso e richiede sviluppatori anche solo per la sua impostazione! Inoltre, se volete che il vostro team lavori in modo interfunzionale, dovrete configurare più sistemi di gestione delle risorse umane Integrazioni di Jira .

È uno degli strumenti agili più costosi 💸 e anche i team più piccoli possono arrivare a un intervallo di migliaia di dollari.

**Funzionalità/funzione del software agile

Monitoraggio dei problemi

Bacheca

Epica agile

Monitoraggio dei bug

Campi personalizzati

Prezzi: Gratis a $14 per utente/mese

3. Mappa delle imprese

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/businessmap-snapshot-1400x694.png

/$$$img/

Via Mappa degli affari Businessmap è una piattaforma pronta per l'azienda per la gestione agile di progetti, prodotti e portfolio. Costruita pensando alla scala, è possibile utilizzare questo strumento agile per la gestione di progetti, prodotti e portfolio piani di sviluppo del software , programmi, gestione delle attività e gestione del portfolio.

Questo Strumento Kanban è la soluzione ideale per i team agili e per le aziende che desiderano migliorare la prioritizzazione del lavoro, la gestione di più progetti e la realizzazione dei propri progetti processi di lavoro più efficienti.

All'interno del sistema, i membri del team possono strutturare e visualizzare il loro lavoro quotidiano. Possono pianificare iniziative del team Scrum e progetti di alto livello, suddividerli in attività gestibili, visualizzare le dipendenze e creare più flussi di lavoro per team interfunzionali.

il problema?

Questo strumento agile è piuttosto costoso.

Software agile Funzioni:

Flusso di lavoro della Sequenza per il piano Agile

Schede Kanban e schede personalizzabili per mostrare le diverse storie dell'utente

Collegamenti a schede Kanban perstruttura di ripartizione del lavoro e la visualizzazione delle dipendenze

Modelli integrati per le visualizzazioni del tabellone Kanban

Gestione di più flussi di lavoro su un'unica bacheca Kanban

Aree di lavoro di gestione per scalare Kanban in tutta l'organizzazione

Regole di automazione aziendale

Prezzi: A partire da $149/mese a $179/mese per 15 utenti

4. GitHub Project Management

Via GitHub GitHub è il più grande server Git ospitato.... ma cosa significa?

In pratica, i vostri sviluppatori possono memorizzare lì tutto il vostro codice per un vasto numero di progetti. GitHub è così importante perché registra le modifiche di un intero team in tempo reale.

Questo Agile software di project management anche integra con molti altri strumenti, in modo che più membri del team (dagli sviluppatori al titolare del prodotto) possano lavorare contemporaneamente sullo stesso codice, rendendolo uno dei migliori strumenti Agile per i team di sviluppo.

GitHub offre uno spazio privato per ogni membro del team e uno spazio pubblico dove i membri della comunità possono venire ad aiutarvi a migliorare il vostro codice.

GitHub include anche molti strumenti di project management agile per aiutare i gestori del team a gestire ciò su cui lavorano i membri del team.

Agile Caratteristiche del software:

Monitoraggio dei problemi

Menzioni per il lavoro di squadra

Etichette

Collegare problemi e richieste pull

Prezzi: Da Free a $21 per utente/mese

5. Planview AgilePlace

Via Planview AgilePlace Se state cercando l'ultimo Agile per il project management che opera come uno strumento di Bacheca Kanban per i vostri sprint, Planview AgilePlace è la vostra risposta.

Questo Agile strumento di sviluppo software mantiene il flusso di lavoro "snello" con schede che rappresentano gli elementi di lavoro e gli stati di avanzamento.

Il software per il project management Agile di Planview AgilePlace è perfetto se avete un team remoto, in quanto garantisce che tutti possano vedere la lavagna Kanban in tempo reale. Impedisce che le stesse attività vengano completate due volte e assicura che tutto il team sia sulla stessa pagina (o scheda).

Questo strumento Kanban lavora bene anche per le piattaforme cross-team e può essere usato per tenere traccia delle dipendenze. Funziona anche bene per team interfunzionali sfruttando le Bacheche di Scrum o Kanban nella Processo agile .

Agile Funzioni del software:

Modelli di attività

Bacheche Kanban

Monitoraggio di problemi e bug durante le fasi di test Agile

Gestire i portfolios dei progetti

Metriche e reportistica Lean

Prezzi: Gratis fino a 20 dollari per utente/mese

6. Planbox

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/image2-1400x735.png Planbox /$$$img/

Via Planbox A tutti piace sapere quanto manca al traguardo, tranne ad alcune persone che si godono semplicemente la corsa.

Ma in un progetto Agile, il monitoraggio degli sprint è fondamentale.

Planbox fa questo con il suo grafici burndown . In questo modo, tutti sanno quanto manca al completamento dello sprint.

Planbox integra anche il feedback dei clienti, reportistica sui bug e correzioni, rendendolo utile per un ampio intervallo di utenti. Questo Strumento Scrum ha ottimi strumenti di valutazione che rendono le retrospettive di sprint ancora più approfondite.

È altamente configurabile, per garantire che i team agili siano in grado di adattarlo alle loro specifiche circostanze. Le funzionalità avanzate di reportistica consentono di rivedere facilmente lo stato e le aree in cui è necessario migliorare.

E così il vostro progetto sarà come una scatola di cioccolatini! 🍫

Agile Caratteristiche del software:

Stime di durata stimata per dare priorità agli elementi del backlog

Condivisione del progetto con collaboratori esterni

Analisi dettagliate

API per la gestione del lavoro di Planbox a supporto della multipiattaforma

Prezzi: Contattare Planbox per i dettagli sui prezzi

7. Collaborazione attiva

Via Collaborazione attiva Se state cercando una soluzione economica per gestire documenti e attività molto semplici, non cercate oltre.

Active Collab è uno dei migliori strumenti agili per la gestione dei documenti, budgeting e funzionalità/funzione di reportistica. L'apparentemente unico aspetto negativo è che Active Collab ha una visualizzazione a sequenza temporale e a colonne per le attività, invece di un grafico Gantt.

Software agile Funzioni:

Etichette

Stato del progetto

Impostazione di attività ricorrenti

Gestione del carico di lavoro reportistica

Prezzi: A partire da $8 per utente/mese

8. Proggio

Via Proggio Proggio è uno strumento di project management Agile di nuova generazione, incentrato sul concetto di "progetto" Team Scrum al posto delle attività.

Grazie a una presentazione visiva di altissimo livello, Proggio offre ai project manager uno strumento Agile per creare progetti completi per aumentare le capacità di piano e la chiarezza del team. Proggio è adatto anche al vostro team Agile, grazie alle sue analisi avanzate e alle sue funzionalità strumenti di gestione collaborativa delle attività .

Lo strumento di agile project management offre anche un'integrazione con Jira che presenta le informazioni di Jira nella timeline di Proggio, ponendo fine al silo di monitoraggio dello sviluppo software.

Funzionalità/funzione del software agile:

Sequenze

Viste Bacheca e Elenco

Monitoraggio visivo

Prezzi: Free a $500/mese a $1500/mese

9. Codegiant

Via Codegiant Codegiant è una lettera d'amore ai coder di tutto il mondo. 💕

Questo software per lo sviluppo agile si concentra principalmente sul rendere più rilassata la vita dello sviluppatore nel codice. Da fare con un tracker dei problemi semplice e facile da usare, che crea un ambiente libero da ingombri Ambiente agile in cui lavorare.

Inoltre, il tracker dei problemi è altamente personalizzabile e flessibile, in modo da poter distribuire chiaramente gli incarichi a tutto il team. In questo modo, il team Scrum non perderà tempo in attività irrilevanti, ma si concentrerà sugli incarichi principali.

Software agile Funzioni:

Gestione delle attività senza difficoltà grazie alla funzione drag-and-drop

Bacheca di Scrum incorporata

Tabelle di marcia

Reportistica

Prezzi: Gratis a 6$/utente/mese.

10. Progetto ProProfs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Proprofs-projecct.png

/$$$img/

Via Progetto ProProfs Un'interfaccia semplice e intuitiva, ricca di funzionalità/funzione come la gestione delle attività, la visualizzazione dei progetti e la reportistica utile, rende ProProfs un popolare strumento di project management agile.

Il dashboard dello strumento consente di gestire in modo efficiente il backlog e di pianificare gli sprint dall'inizio alla fine. Inoltre, la funzione drag-and-drop consente di personalizzare il dashboard, spostando attività e risorse con facilità per soddisfare le esigenze di un progetto in evoluzione.

ProProfs offre visualizzazioni del progetto come la vista Gantt, la vista Kanban, la vista Calendario e la vista Elenco. Queste visualizzazioni permettono di accedere alle informazioni del progetto nel modo desiderato, semplicemente cambiando la visualizzazione del progetto all'interno dello strumento.

In questo modo, se si desidera monitorare attività, risorse, attività cardine o il budget, si può fare tutto da un unico posto, per di più a colpo d'occhio. Inoltre, è possibile stabilire le priorità delle attività e impostare le dipendenze delle attività in pochi clic, assicurandovi di rimanere in carreggiata e di non perdere mai più una scadenza.

Agile Funzioni del software:

Gestione delle risorse per ottimizzarne il carico di lavoro

Automazioni per le attività ricorrenti

Monitoraggio delle attività cardine per monitorare le scadenze

Monitoraggio del tempo per tenere traccia delle ore di produttività

Prezzi: A partire da $2 a $4 per utente al mese

11. Axosoft

Via Axosoft Axosoft è un altro strumento di project management agile.

Permette di gestire tutto, dal piano di sprint al vostro progetto Rilascio del prodotto agile . Axosoft aiuta a visualizzare ogni passaggio del processo di sviluppo del software e crea anche alcuni grafici di grande effetto.

Consente di pianificare le funzionalità/funzione in ordine di importanza, in modo che le più importanti vengano completate per prime. Ha anche un fantastico strumento Scrum che permette allo Scrum master di pianificare quando certe funzionalità/funzione saranno terminate.

Funzionalità/funzione del software agile:

Stime di durata stimata

Gestione del backlog di prodotto

Modalità Scrum giornaliera

Grafici di burndown

Prezzi: A partire da $20.83/5 utenti

12. Assembla

Via Assembla Sviluppo sicuro che connette tutte le vostre esigenze di Git e SVN? Sì, grazie! Questa è la soluzione Enterprise a cui le aziende più importanti guardano per la sicurezza dei loro codebase.

Offre anche una solida progetto d'azienda funzionalità/funzione di gestione per Scrum, Waterfall, Gantt, Kanban board o altri tipi di metodologie di project management . Offrendo molteplici viste, i team possono gestire i loro biglietti nel modo in cui devono essere gestiti.

Software agile Funzioni:

Integrazioni Git

Integrazioni con i repository

Gestione del backlog di prodotto

Supporta Git, SVN e Perforce

Prezzi: da $12 per utente/mese a $960/anno per cinque utenti

13. Progetti Zoho

Via ZohoProgetti Zoho è un popolare strumento di project management basato su cloud. Con tonnellate di funzionalità/funzione di project management, può aiutarvi con i vostri flussi di lavoro di sviluppo software Agile.

Zoho Project di per sé è in grado di porre le basi per funzioni di base come timesheet, grafico Gantt e utilizzo delle risorse . Ma per il lavoro principale di Scrum, come il piano e il monitoraggio degli sprint, è necessario scaricare Zoho Sprint.

E la ridondanza non finisce qui. Avete un'app Zoho anche per la fatturazione, la gestione delle persone, l'analisi e il CRM. In pratica, nel momento in cui dovete uscire da qualsiasi tipo di flusso di lavoro, Zoho vi chiede di scaricare un'altra app.

Funzionalità/funzione del software agile:

Grafici di Gantt

Pianificazione del progetto

Chattare, Feed e Forum per la comunicazione

Reportistica delle attività

Integrazioni per il monitoraggio dei bug

Prezzi: Da Free a $9 per utente/mese

14. Asana

Via AsanaAsana è uno strumento per il project management con molte integrazioni che aiutano a gestire il team in modo efficiente.

Questo software di project management è semplice da usare rispetto alla maggior parte delle altre soluzioni software di project management. È possibile spostare rapidamente le attività e assegnare i lavori con la funzionalità drag-and-drop.

I team agili collegano Asana perché utilizza progetti e sezioni per mantenere il lavoro organizzato in modo visivo e dà al team chiarezza su chi è responsabile di cosa nel piano del progetto.

Tuttavia, con la crescente popolarità di Asana, l'azienda ha avuto problemi a tenere il passo con la sua rapida crescita. I tempi di inattività sono frequenti, interrompendo i flussi di lavoro e lasciando gli utenti Agile frustrati.

Funzionalità/funzione del software Agile:

Visualizzazione dell'attività in un tabellone Kanban, in un elenco o in una sequenza temporale

Grafici Gantt con sequenze temporali

Automazioni delle attività più comuni

Creare storie da aggiungere allo sprint

Prezzi: Da Free a $30,49 per utente/mese

15. Wrike

Via WrikeWrike è uno strumento per il project management che lavora bene per piccoli team Agile.

Il team Agile può essere seguito con il dashboard del flusso di attività di Wrike, che consente di vedere chi sta lavorando su cosa. Il monitoraggio dei problemi può anche aiutare i team di sviluppo agile a tenere sotto controllo i bug.

**La versione gratuita di Wrike è molto limitata e l'impostazione degli strumenti può essere un processo lungo con una curva di apprendimento ripida.

Funzionalità/funzione del software agile:

Vista Bacheca e Vista Foglio di calcolo

app per iOS e Android

Gestione di attività e attività secondarie

Nessuna restrizione di tempo

Prezzi: Free fino a 24,80 dollari per utente/mese

16. Trello

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/trello-1400x752-1.png

/$$$img/

Via TrelloTrello è un popolare strumento per il project management Agile .

Trello utilizza una visualizzazione a Kanban che facilita la gestione del team Agile.

Se state cercando di creare semplici schede Kanban per tracciare gli sprint e collaborare ai progetti, Trello è un ottimo strumento. Tuttavia, manca una funzionalità/funzione cruciale: la reportistica.

Funzionalità/funzione del software Agile:

Automazione di quasi tutte le azioni con le Automazioni di Trello

Visualizzazioni Bacheca, Sequenza, Tabella, Calendario, Dashboard e Mappa

Potenziamenti per l'integrazione con altri strumenti

Prezzi: Da Free a 17,50 dollari per utente/mese

Criteri per la scelta degli strumenti Agile

Con tutti gli strumenti Agile presenti sul mercato, può essere difficile scegliere. Ponetevi queste domande per decidere quale sia lo strumento migliore per voi:

Da che tipo di progetti lavora il vostro team?

Qual è la dimensione del vostro team?

Qual è il vostro budget mensile per uno strumento Agile?

Che tipo di reportistica e di dati Da fare?

Qual è l'esperienza del vostro team nel project management Agile?

Quale strumento Agile è il migliore per il vostro team?

Esistono molti strumenti di sviluppo software Agile per aiutarvi a intraprendere il project management Agile. La chiave è trovare quello che funziona meglio per i membri del vostro team.

Ricordate che ogni team di sviluppo Agile e ogni progetto hanno requisiti diversi.

Ma c'è solo uno strumento Agile che soddisfa tutte queste esigenze: ClickUp!

Traccia gli sprint con una dashboard all'avanguardia, migliora il piano degli sprint, gestione del team e monitorare lo stato di avanzamento, tutto in un unico posto.

E non dimenticate che è gratis!

Non importa se siete un team piccolo o grande. L'esito positivo inizia qui.