16 migliori strumenti SaaS per il 2024 (caratteristiche, prezzi)

Come persona che ha trascorso anni a navigare nel panorama tecnologico, posso dire con certezza che gli strumenti Software as a Service (SaaS) hanno cambiato le carte in tavola. Il loro approccio basato sul cloud ha rivoluzionato il modo in cui interagiamo con il software: niente scarichi ingombranti o installazioni noiose, solo un'accessibilità immediata da qualsiasi luogo. Questo è solo un esempio della miriade di vantaggi che gli strumenti SaaS offrono.

In questo articolo vi aiuterò a demistificare il concetto di strumenti SaaS, a illustrarne i vantaggi e a condividere il mio elenco dei 16 migliori strumenti SaaS per il 2024. Che siate il CEO di una startup o un senior tech lead di un'azienda globale, questo articolo vi sarà utile. Immergiamoci!

Cosa sono gli strumenti SaaS? SaaS (Software come servizio) è un sistema di cloud computing o un modello di distribuzione del software in cui un provider cloud ospita le app e le rende disponibili su internet.

Quali strumenti SaaS dovrebbe provare la vostra azienda nel 2024?

Ecco il nostro elenco di applicazioni SaaS che comprende i 16 strumenti che la vostra azienda dovrebbe provare:

1. ClickUp - Il migliore per il project management

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

ClickUp è uno dei più importanti sistemi di visualizzazione al mondo valutazione più alta progetto strumenti SaaS di gestione amati da aziende grandi, medie e startup .

Questo strumento all-in-one può costruire la vostra azienda per un esito positivo a lungo termine.

Dalla pianificazione dei progetti al mantenimento dei client, ClickUp è qui per voi.

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Scopriamo perché ClickUp è una piattaforma all-in-one:

A. Definire le fasi delle attività con Stati personalizzati Con gli stati personalizzati, è possibile creare un numero illimitato di fasi (in corso, in revisione, in attesa, completato) per personalizzare le esigenze del progetto.

Continuate ad aggiornare i vostri stati e guardate le attività passare da da fare a fatte!

B. Aggiungere ulteriori dettagli con Campi personalizzati I campi personalizzati consentono di personalizzare qualsiasi flusso di lavoro aggiungendo informazioni specifiche alle proprie esigenze.

State pianificando un soggiorno? Aggiungete le posizioni per non dimenticarvene!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image2-7.gif

/$$$img/

Aggiungere qualsiasi informazione per tracciare, ordinare e filtrare con i campi personalizzati

C. Monitoraggio di tutto con Dashboard I cruscotti sono ideali per il monitoraggio di ogni attività, progetto, obiettivo e assegnatario.

Potete anche controllare se il vostro compagno di lavoro è sulla buona strada per completare le sue attività, in modo che non possa cancellare i vostri piani per il fine settimana. 🥂

Costruite il vostro controllo della missione con Widget personalizzati come i grafici a barre, Widget del portfolio grafici a torta, calcoli e altro ancora per rappresentare i dati.

Aggiungere widget personalizzabili per visualizzare il proprio lavoro nelle dashboard

**Vuoi creare un dashboard per il project management?

Date un'occhiata alla nostra guida su_ come costruire un dashboard per il project management .

D. Impostazione delle aspettative con stime di durata stimata Aggiunge stime di tempo alle attività per una migliore prevedibilità e una più chiara Sequenza.

Inoltre, vi aiuta a rispettare la tabella di marcia, in modo da non dover cercare le parole durante le riunioni sullo stato di avanzamento dei lavori con i vostri client. {\a6}(*)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image23-1.gif stima della durata stimata ClickUp /$$$img/

Evita i ritardi del progetto aggiungendo stime di durata stimata alle attività

E. Gestire le attività e il carico di lavoro con Vista Bacheca Creare un'immagine semplice e agile flusso di lavoro con la nostra vista Bacheca.

Consente di utilizzare il bacheca kanban trascinare le attività da uno stato all'altro e gestire i carichi di lavoro con l'opzione Limite dei lavori in corso (WIP) .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image7-4.gif clickUp kanban board /$$$img/

Trascina rapidamente le attività alla fase successiva nella vista Bacheca

F. Gestire le risorse con Vista Carico di lavoro Visualizzate la capacità del vostro team in ogni momento per evitare l'esaurimento del lavoro. Dividete bene il lavoro e nessuno dovrà lavorare nei fine settimana! 🎉

Misurare la capacità in base alle ore e alle attività, Punti dello sprint e Campi personalizzati .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image4-9.gif vista Carico di lavoro ClickUp /$$$img/

Identificate facilmente i membri del team che hanno un eccesso di lavoro e gestite le risorse nella vista Carico di lavoro

G. Visualizzare le idee e le attività con Mappe mentali I team remoti non usano le lavagne online, ma le mappe mentali Mappe mentali .

Utilizzate le mappe mentali di ClickUp per delineare il vostro prossimo progetto piano del vostro prossimo progetto , un brainstorming per strategia di marketing dei contenuti o pianificare come finire un'intera stagione di Grace and Frankie nel fine settimana.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image22-2.gif mappe mentali di ClickUp /$$$img/

Semplificate le vostre sessioni di brainstorming con le mappe mentali per pianificare e organizzare visivamente le idee

Volete scoprire come le aziende di esito positivo utilizzano ClickUp come strumento di $$$a _?

Leggi come Vonazon gestisce i progetti di marketing per le aziende SaaS utilizzando ClickUp.

I professionisti di ClickUp

date un'occhiata a_ La roadmap di ClickUp per vedere come ci sforziamo di risolvere questi limiti e di sviluppare uno strumento più intelligente per voi

Prezzi ClickUp free Forever*: Gratuito

Unlimitato : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Azienda : Contatta ClickUp per prezzi personalizzati

: Contatta ClickUp per prezzi personalizzati ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni dei clienti di ClickUp

Capterra : 4.7/5 (2200+ recensioni)

: 4.7/5 (2200+ recensioni) G2: 4.7/5 (2800+ recensioni)

2. Zendesk - Il migliore per la collaborazione in tempo reale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image9-2-1400x677.png homepage di zendesk /$$$img/

avete bisogno di offrire rapidamente ai vostri clienti un supporto chat in tempo reale?

Zendesk è lo strumento che fa per voi.

È una piattaforma di live chat basata su cloud e progettata per aziende di tutte le dimensioni.

Utilizzate questa app SaaS per gestire il vostro team del supporto clienti in tutto il mondo.

Con così tante nazionalità nel vostro libro paga, potreste imparare qualche parola straniera da sfoggiare!

Funzionalità/funzione chiave di Zendesk

Canali multipli per la comunicazione con i clienti, come email, social media, ecc.

Bot alimentati dall'IA per rispondere alle query più comuni dei clienti

Gestione dei feedback dei clienti

Reportistica e analisi per migliorare il servizio clienti

Centinaia diIntegrazioni con Zendesk #### Prezzi Zendesk

I piani a pagamento di Zendesk partono da 49 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti Zendesk

Capterra : 4.3/5 (2500+ recensioni)

: 4.3/5 (2500+ recensioni) G2: 4.2/5 (2500+ recensioni)

3. Leadpages - Il migliore per la lead generation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Screenshot-6-21-2022-2-42-18-PM.png

/$$$img/ Pagine principali è una piattaforma SaaS di lead generation che consente di creare landing page reattive per i dispositivi mobili senza codice.

Presentate la vostra azienda, raccogliete lead e prospect di qualità e vendete prodotti e servizi con il suo costruttore drag-and-drop. È possibile personalizzare il percorso del cliente e ottimizzare i tassi di conversione con test A/B, analisi semplificate, conformità al GDPR e massima velocità.

Con oltre 40 integrazioni, Leadpages connette il CRM aziendale e il flusso di lavoro di lead nurture.

Funzionalità/funzione chiave di Leadpages

Pagine e pop-up reattivi ai dispositivi mobili

Modelli ad alta conversione per iniziare rapidamente a lavorare

Test di divisione A/B

Hosting gratuito e funzionalità di e-commerce

Prezzi di Leadpages

Questo strumento SaaS offre una versione di prova gratuita e piani a pagamento a partire da $$$a al mese.

Valutazioni dei clienti di Leadpages

Capterra : 4.6/5 (260+ recensioni)

: 4.6/5 (260+ recensioni) G2: 4.2/5 (150+ recensioni)

4. Whatagraph - Il migliore per l'automazione del marketing

via Whatagraph

Whatagraph è un'applicazione di strumento di reportistica di marketing che consente di creare reportistica di marketing sul lavoro svolto. Basta la connessione degli strumenti di marketing per creare reportistica in pochi minuti invece che in ore.

Se Da fare un ottimo lavoro di marketing, avete bisogno di un ottimo modo per mostrare i vostri risultati. Questo strumento SaaS consente di creare report da modelli (oltre 100 disponibili), in modo da poter collegare i dati e terminare i report in pochi minuti. Potete anche creare dashboard sempre aggiornati con dati in tempo reale: ai vostri client basta un collegato al dashboard.

funzionalità/funzione chiave di #### Whatagraph

40+ integrazioni di dati

100+ modelli di reportistica per un facile inizio

White label (rimozione di tutta l'etichetta Whatagraph da report e dashboard)

Consegna automatica di reportistica all'intervallo preferito (settimanale, mensile, trimestrale, ecc.)

Prezzi di Whatagraph

È disponibile una versione di prova gratuita e i piani partono da 199 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Whatagraph

Capterra: 4.4/5 (60+ valutazioni)

4.4/5 (60+ valutazioni) G2: 4.5/5 (200+ recensioni)

5. JotForm - Il migliore per l'annotazione dei PDF

JotForm PDF editor è una soluzione semplice per creare documenti dall'aspetto professionale, come contratti o fatture, e trasformare automaticamente in PDF i dati dei moduli raccolti.

Se fate parte della risorse umane se avete un reparto di risorse umane, apprezzerete le capacità di raccolta rapida dei dati e dei moduli per il reclutamento.

qualcuno non vede l'ora di uscire prima dal lavoro?

Lo strumento offre inoltre oltre 600 modelli che consentono di modificare facilmente un documento professionale in pochi minuti.

Funzionalità/funzione chiave di JotForm PDF Editor

Funzione di trascinamento e rilascio

Tonnellate di layout per i PDF

Widget per la firma elettronica

SupportaAnnotazione PDF #### Prezzi dell'editor PDF di JotForm

Questo strumento SaaS ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da 24 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti su JotForm PDF Editor

Capterra : 4.6/5 (500+ recensioni)

: 4.6/5 (500+ recensioni) G2: 4.2/5 (30+ recensioni)

Controlla questi_ **Alternative a Jotform è un eccellente strumento SaaS di comunicazione per la comunicazioni di team .

Permette ai team di creare gruppi di messaggistica chiamati canali per una comunicazione aperta.

Immagino che non avrete bisogno di email!

Supporta anche tonnellate di emoji, in modo che voi e il vostro team possiate comunicare nella vostra lingua segreta.

Slack si integra con quasi tutte le app per il posto di lavoro, persino ClickUp !

Slack per il project management?_

Leggi il nostro Project management su Slack guida per un'idea chiara._

Funzionalità/funzione chiave di Slack

Canali per organizzare la comunicazione

Creazione di flussi di lavoro per le automazioni delle attività

Si integra con oltre 2000 strumenti

Supporta chiamate vocali e videochiamate

Prezzi di Slack

Slack offre un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $6,67/utente al mese.

Valutazione dei clienti di Slack

Capterra : 4.7/5 (9000+ recensioni)

: 4.7/5 (9000+ recensioni) G2: 4.5/5 (27.000+ recensioni)

15. Zapier - Il migliore per le integrazioni e le automazioni

Esistono molti strumenti di marketing e commerciali ma a volte le differenze creative impediscono loro di lavorare insieme.

Entrate: Zapier .

Con Zapier, è possibile creare connessioni che prendono un evento da uno strumento e triggerano un'azione in un altro strumento.

Ad esempio, un compagno di squadra che cambia lo stato di un'attività in 'Revisione' in ClickUp può triggerare un messaggio al vostro indirizzo email che vi promemoria di dare un'occhiata.

Funzionalità/funzione chiave di Zapier

Aggiungi condizioni personalizzate alle tue automazioni

Offre modelli di zap

Connessione con oltre 3000 app

Automazioni senza codice

Prezzi Zapier

Zapier ha un piano gratuito con cinque zap. I piani a pagamento partono da 19,99 dollari.

Valutazioni dei clienti di Zapier

Capterra : 4.7/5 (oltre 1700 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 1700 recensioni) G2: 4.5/5 (700+ recensioni)

16. Acquire - Migliore per il servizio clienti

Acquire.io è un software live multicanale o una piattaforma SaaS di customer engagement conversazionale.

Vi aiuta a stabilire connessioni con i clienti in tempo reale e a risolvere rapidamente i loro problemi. Il risultato è un miglioramento della soddisfazione dei clienti e del loro tasso di fidelizzazione.

Le sue funzioni avanzate, come la condivisione dello schermo, i chatbot, le funzionalità di co-browsing e le chiamate vocali, rendono il servizio clienti un gioco da ragazzi.

Funzionalità/funzione chiave di Acquire

Sequenza dei clienti per il monitoraggio delle attività e dello storico

Finestra In arrivo condivisa per i team

Monitoraggio delle metriche delle prestazioni

Dashboard in tempo reale

Prezzi di Acquire

Acquire offre preventivi su richiesta.

Valutazioni dei clienti Acquire

Capterra : 5/5 (15+ recensioni)

: 5/5 (15+ recensioni) G2: 4.3/5 (20+ recensioni)

Domande frequenti sugli strumenti SaaS

Cercate altre risposte? Controlliamo le risposte.

1. Quali sono i vantaggi degli strumenti SaaS?

Gli strumenti SaaS presentano altri vantaggi, oltre all'assenza di installazione e al lavoro da casa.

Alcuni di questi includono:

Accessibilità : poiché i fornitori SaaS forniscono le applicazioni tramite Internet, è possibile accedervi da qualsiasi dispositivo e posizione con connessione a Internet

: poiché i fornitori SaaS forniscono le applicazioni tramite Internet, è possibile accedervi da qualsiasi dispositivo e posizione con connessione a Internet Aggiornamenti automatici : invece di acquistare nuovo software o installare aggiornamenti, potete affidarvi a un provider SaaS per eseguire automaticamente aggiornamenti e correzioni di bug

: invece di acquistare nuovo software o installare aggiornamenti, potete affidarvi a un provider SaaS per eseguire automaticamente aggiornamenti e correzioni di bug Personalizzazione : un prodotto o un'app SaaS hanno spesso funzionalità/funzioni personalizzate, che aiutano gli utenti a personalizzarle in base ai loro gusti

: un prodotto o un'app SaaS hanno spesso funzionalità/funzioni personalizzate, che aiutano gli utenti a personalizzarle in base ai loro gusti Sicurezza SaaS : la responsabilità della protezione dei dati è condivisa dai fornitori SaaS

: la responsabilità della protezione dei dati è condivisa dai fornitori SaaS Pagamenti flessibili: è possibile sottoscrivere un abbonamento SaaS in dipendenza del proprio budget e si può anche interromperlo quando si vuole

2. Come scegliere uno strumento SaaS?

Ecco alcune domande da porsi per scegliere lo strumento giusto:

Da fare: quali strumenti ha già il vostro studio?

Lo strumento vi farà risparmiare tempo?

Migliorerà l'efficienza e la qualità del lavoro?

È scalabile?

Da fare con app per iOS e Android per accedere all'applicazione SaaS anche in mobilità?

3. Quali strumenti SaaS dovrebbe avere ogni startup?

Il SaaS per le piccole imprese e le startup può includere un:

Strumento per il project management

Strumento di videoconferenza

Strumento di comunicazione

Strumento di sensibilizzazione

Strumento di analisi

Solo per citarne alcuni!

Ottimizzare i flussi di lavoro con gli strumenti SaaS

Vi abbiamo mostrato i migliori SaaS per le startup e grandi aziende.

Senza spese di installazione o supporto hardware, vi permettono di lavorare con i migliori talenti di tutto il mondo. E possono anche automatizzare la maggior parte dei processi aziendali.

E se questo non è un affare completo, non sappiamo cosa lo sia!

Ricordate che la salsa segreta per l'esito positivo consiste nel mettere insieme i migliori prodotti SaaS, tra cui il monitoraggio del tempo, l'analisi, il servizio clienti, il social media marketing, ecc.

Ma soprattutto, un software completo di project management che vi aiuti a mantenere tutto sincronizzato e in monitoraggio.

Come ClickUp!

Questo software SaaS può aiutarvi nella gestione delle attività, CRM , Annotazione in PDF , collaborazione tra team, monitoraggio del tempo , reportistica di progetto e molto altro ancora!

Non rimandare! Unisciti a ClickUp gratuitamente per realizzare progetti dall'esito positivo direttamente dal vostro divano.