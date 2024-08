8 migliori strumenti per le startup nel 2024 (pro, contro, prezzi)

Non c'è momento migliore di questo per gestire una startup.

Avete visto a che punto è arrivata la tecnologia?

Gli imprenditori gestiscono aziende dal loro divano con un gruppo di persone che non hanno mai incontrato di persona!

Potete riuscirci anche voi.

Tutto ciò di cui avete bisogno è uno strumento utile al vostro fianco.

È la migliore scommessa della vostra startup per crescere in modo sostenibile e scalare in modo esponenziale

E noi vogliamo aiutarvi a realizzarla.

In questo articolo scoprirete le gli otto migliori strumenti per le startup con i loro pro, contro, prezzi e valutazioni degli utenti.

Iniziamo a esplorare alcuni strumenti gratuiti per le startup che porteranno la vostra azienda a livelli più alti. 🚀

Come scegliere i migliori strumenti per le startup?

Trovare i migliori strumenti per le startup può essere un viaggio folle.

La sola ricerca vi farà passare notti insonni.

Ma ehi, non deve essere per forza così.

Ecco alcune domande che potete porvi sulle vostre esigenze:

Quanto è grande il vostro team?

Avete bisogno di aiuto per una funzione specifica come la gestione delle attività, le risorse umane, la contabilità, i social media o il CRM?

Avete bisogno di integrazioni con strumenti di marketing?

Qual è il vostro budget? Oppure siete alla ricerca di strumenti gratuiti perstartup?

Gli strumenti possono supportareil lavoro a distanza?

Avete trovato le risposte? Ottimo!

Abbiamo messo insieme un elenco dei migliori strumenti gratuiti per le startup che dovrebbero coprire tutte le esigenze:

Gli 8 migliori strumenti per le startup

La vostra startup sarà anche una giovane azienda, ma le vostre ambizioni sono grandi come quelle dei giganti aziendali.

Questo significa che vi ritroverete a gestire quasi tutte le funzioni di una grande azienda.

Tutto da soli.

E se pensate che assumere altre persone o ottenere finanziamenti sia l'unica soluzione, ripensateci.

Lo strumento giusto può essere la vera svolta.

Scegliete quindi uno di questi strumenti gratuiti per startup e trasformate il vostro sogno di scalare in realtà!

1. ClickUp : un software di gestione dei progetti tutto in uno

ClickUp è la suite di dispositivi più quotato strumento di gestione dei progetti e di produttività.

Questo strumento SaaS è ideale per qualsiasi startup o piccolo team, grazie al nostro caratteristica -Ricca versione gratuita per sempre per tutti i tipi di gestione dei progetti. 😎

Caratteristiche principali di ClickUp

A. Creare e assegnare Compiti Una startup può essere un vespaio di compiti che sembrano confondersi l'uno con l'altro.

E se ora pensate che sia un guazzabuglio, seguirli tutti diventerà ancora più difficile man mano che crescerete.

Tuttavia, con ClickUp, potete far sembrare tutto più facile.

Create tutti i compiti che desiderate e assegnateli immediatamente a uno o Assegnatari multipli .

Non dimenticare di aggiungere Priorità e Date di scadenza per una migliore organizzazione!

B. Applicare il metodo Kanban utilizzando Vista della lavagna Questo è per la scheda Lavagna Kanban fanatici e Team agili .

Utilizzatelo per visualizzare e ottimizzare l'intero flusso di lavoro della vostra startup.

Impressionate il fondatore della vostra startup con la facilità con cui inviate i compiti da "assegnati" a "fatti"!

C. Automatizzare attività di routine

Perché lavorare sodo quando si può lavorare in modo intelligente?

Lasciate che ClickUp condivida parte del vostro carico di lavoro.

È anche uno strumento di automazione.

Utilizzatelo per automatizzare le vostre attività ripetitive con una combinazione di Condizioni , Azioni e Trigger .

Vi fa risparmiare un sacco di tempo che potete dedicare alla ricerca di nuovi investitori per la vostra startup. 🤝

Immaginate se nessuno si accorgesse di un errore di battitura nel vostro annuncio e questo venisse pubblicato.

Le conseguenze sono immediate: Siete diventati un meme.

Buona fortuna per rimediare.

Le conseguenze sono immediate: Siete diventati un meme.

Buona fortuna per rimediare.

Per rispondere a questa domanda: inadeguato software di correzione .

Provate ClickUp Prova invece delle caratteristiche.

È il modo perfetto per contrassegnare i mockup dei progetti con le modifiche.

Ottieni il risultato giusto, ogni volta!

E. Creare basi di conoscenza utilizzando Documenti Probabilmente avete a che fare con tonnellate di documentazione, come linee guida per il lavoro, contratti con i dipendenti, dati dei clienti, ecc.

Create questi documenti in ClickUp Docs con Modifica del testo ricco come i font, i banner, le intestazioni, ecc

Inoltre, è un lavoro di squadra.

È possibile collaborare ai documenti in tempo reale con i membri del team.

F. Gestire il flusso di lavoro utilizzando Stati dei compiti personalizzati Amiamo le bacheche, i foglietti adesivi e i pennarelli a secco.

Ecco perché abbiamo creato il loro equivalente digitale!

Portate il vostro flusso di lavoro in questo software di gestione delle attività e visualizzatelo con gli stati delle attività personalizzati. Consente di creare stati delle attività che si adattano al flusso di lavoro della vostra startup.

Possono essere "in sviluppo", "in progettazione", "in attesa di approvazione", "in ritardo" e così via.

Indovinate chi non dovrà perdere tempo in telefonate o e-mail per aggiornare i progressi delle attività? Esatto. Siete voi!

Abbiamo anche il compito Modelli di stato che si possono usare per vendite , sviluppo , content marketing, Customer Relationship Management (CRM) e altro ancora!

Imparare_ come creare il proprio CRM in ClickUp .

G. Ottenere approfondimenti utilizzando Cruscotti Come imprenditore, volete sapere dove state eccellendo, come state sbagliando e quanto manca al completamento del progetto.

E noi sappiamo come fare.

Con Cruscotti !

Utilizzatela per visualizzare i vostri progressi in grafici personalizzati, ottenere informazioni sulle persone, gestire, Risorse , Sprint , ecc.

A proposito di Sprint, si può aggiungere Widget di Sprint per ottenere report di progetto sotto forma di grafici, tra cui Grafici di velocità , Diagrammi di flusso cumulativo , Bruciature e Giù le mani .

H. Traccia le ore di lavoro con Tracciamento del tempo nativo Si dice che il tempo è denaro.

Si tiene traccia del denaro. Ma che dire del tempo?

Imparare a conoscere il

[I migliori strumenti di marketing per le startup](https://clickup.com/it/blog/71400/strumenti-di-marketing-startup/)i[importazione automatica](https://clickup.com/import) da un altro strumento di gestione del progetto

5. Onda: strumento di finanza e contabilità

Wave è il software di contabilità perfetto per qualsiasi startup.

Perché? Perché è completamente gratuito. Nessun costo nascosto. Nessun costo di installazione.

Quindi niente notti insonni per non aver letto le clausole.

Wave è la vostra destinazione unica per la contabilità, la creazione di fatture e la scansione di ricevute .

Preparatevi a cavalcare l'onda della produttività! 🌊🌊🌊

caratteristiche principali di #### Wave

Cruscotto ricco di analisi delle prestazioni aziendali

Tracciamento delle imposte sulle vendite per entrate e uscite

Tracciamento del flusso di cassa

I professionisti di Wave

Invio di fatture ricorrenti

Scansione illimitata delle ricevute

Tracciamento illimitato delle spese e delle entrate

Wave contro

Nessun supporto alle chiamate

Nessun tracciamento del tempo

Nessuna integrazione diretta

Prezzi di Wave

Wave ha una sola opzione di prezzo, che è quella gratuita!

Valutazione degli utenti di Wave

Capterra: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

4.4/5 (1.000+ recensioni) G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

6. HubSpot Forms: costruttore di moduli online e CRM gratuiti

HubSpot è una piattaforma CRM dotata di una suite di potenti strumenti di marketing, vendita e assistenza per aiutarvi a far crescere la vostra azienda. Tra questi strumenti c'è il costruttore di moduli web

un costruttore di moduli drag-and-drop intuitivo e facile da usare, progettato per aiutarvi a catturare più contatti e inviare sondaggi.

Con HubSpot è possibile creare cinque diversi tipi di moduli: moduli autonomi, moduli incorporati, popup, box a scorrimento e banner a discesa. Nell'ambito del piano free-forever, potete creare tutti i moduli che volete, con tutti i campi che volete, senza costi aggiuntivi.

Ciò che distingue HubSpot da altri strumenti per i moduli è il fatto che fa parte di una potente piattaforma CRM. Così, ogni volta che qualcuno compila un modulo, le sue informazioni di contatto vengono automaticamente archiviate nel CRM gratuito di HubSpot, dove il vostro team di vendita e di marketing può ulteriormente coltivarle.

Bonus : Scoprite l'offerta

**migliori CRM per le startup_

Caratteristiche principali di HubSpot Forms

Accesso al CRM gratuito di HubSpot, dove è possibile archiviare le informazioni di coloro che compilano i moduli.

Creazione di landing page (disponibile nel piano gratuito).

Creatore di moduli drag-and-drop.

Modelli personalizzabili basati sugli obiettivi.

Le caratteristiche premium includonoautomazione avanzata del marketing che potete utilizzare per impostare email di ritorno e autoresponder quando qualcuno invia un modulo.

Profili di HubSpot

Integrazione nativa con altri strumenti gratuiti di HubSpot: CRM, email marketing, live chat ecc.

Memorizzazione gratuita di un milione di contatti e aziende nel CRM.

È disponibile un piano gratuito per sempre.

Conseguenze di HubSpot

Nessun supporto telefonico o via e-mail per i piani gratuiti.

È necessario essere un utente pagante per rimuovere il marchio HubSpot.

Prezzi di HubSpot

HubSpot offre un piano gratuito per sempre che consente di creare un numero illimitato di moduli e di raccogliere un numero illimitato di iscrizioni. È inoltre possibile accedere gratuitamente a un CRM, all'email marketing, alle landing page, alla live chat e ad altri strumenti gratuiti.

Per accedere agli strumenti più avanzati e alle funzioni di automazione di HubSpot, i piani a pagamento partono da 50 dollari al mese.

Valutazione degli utenti di HubSpot

Capitolare : 4.5/5 per HubSpot Marketing Hub (4.455 recensioni)

: 4.5/5 per HubSpot Marketing Hub (4.455 recensioni) G2: 4.4/5 per HubSpot Marketing Hub (6.656 recensioni)

Nota: HubSpot Forms è presente come parte di HubSpot Marketing Hub su tutte le piattaforme di recensione.

7. Moosend : software per il marketing e l'automazione delle e-mail

Moosend, recentemente acquisita da Sitecore è un incredibile strumento di email marketing per le startup.

L'iscrizione è gratuita e non è richiesta alcuna carta di credito per le funzioni principali.

Moosend è il vostro software di automazione dell'email marketing per campagne email, newsletter, mailing list, modelli email, tracciamento degli utenti e coinvolgimento degli iscritti per far crescere la vostra startup o azienda. Preparatevi a un'esperienza di email marketing a_MOO_zing! 🐄🐄🐄

Caratteristiche principali dell'automazione email di Mosend

Creatore di email drag-and-drop percreare email professionali* Landing page, moduli di iscrizione, pop-up, barre di titoli e box da mostrare sul vostro sito web con migliaia di modelli

Flussi di lavoro di automazione del marketing

Professionisti di Mosend

Software di email marketing facile da usare

Rapporti sulle campagne e panoramica delle analisi

Osservare come gli utenti si muovono all'interno del vostro sito web, blog, onegozio online Consorzio Moosend

Non ci sono molte integrazioni native

Nessuna opzione di marketing via SMS

Non ci sono molte opzioni per i moduli

Prezzi di Mosend

Moosend è gratuito per sempre, oppure 8 dollari al mese per le funzioni estese.

Valutazione degli utenti di Moosend

Capterra : 4.8/5 per Moosend Email Automation (156 recensioni)

: 4.8/5 per Moosend Email Automation (156 recensioni) G2: 4.5/5 per Moosend Email Automation (344 recensioni)

8. Planable: strumento di collaborazione per i contenuti

Pianificabile è uno strumento di collaborazione sui contenuti che aiuta i team dei social media a creare contenuti migliori, 6 volte più velocemente. È stato costruito dai marketer per i marketer, quindi ogni vostra esigenza è stata accuratamente presa in considerazione.

Con Planable è possibile stabilire un proprio feedback e processo di approvazione indipendentemente dalle dimensioni del vostro team. Con 4 diversi tipi di livelli di approvazione: nessuno, facoltativo, obbligatorio, multilivello, è possibile impedire la pubblicazione di post non completati.

Non perdete mai il feedback dei vostri compagni di squadra.

Caratteristiche chiave pianificabili

Creazione di contenuti con anteprime istantanee e perfette al pixel

Diversi modi per visualizzare e pianificare i post: elenco, feed, griglia e calendario

La collaborazione avviene nel contesto, proprio accanto ai post, sotto forma di commenti e risposte

Design intuitivo che riproduce la sensazione e il flusso dei social media

Flussi di lavoro di approvazione personalizzati per qualsiasi team: da nessuno a facoltativo, richiesto o addirittura a più livelli

Profili pianificabili

Curva di apprendimento ridotta

Integrazione con i canali di social media più diffusi, come TikTok, Google My Business, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook e Twitter

Spazi di lavoro separati per tenere organizzati i contenuti e le persone per ogni brand gestito

Permette ai team di scalare, poiché i flussi di collaborazione sono personalizzabili

Conseguenze pianificabili

Numero fisso di post per il piano gratuito

Prezzi pianificabili

Planable ha 4 opzioni di prezzo:

Gratuito spazi di lavoro illimitati, utenti illimitati, pagine illimitate, per i primi 50 messaggi

Starter $33/mese (fatturati annualmente) per 1 spazio di lavoro, 3 utenti e 10 pagine

Premium $83/mese (fatturati annualmente) per 5 spazi di lavoro, 7 utenti e pagine e post illimitati

Enterprise con un prezzo personalizzato per spazi di lavoro, utenti e pagine e post illimitati.



Valutazione utente pianificabile

Capterra : 4.5/5 (300 recensioni)

: 4.5/5 (300 recensioni) G2: 4.5/5 (159 recensioni)

Inizia la tua startup!

Far crescere la vostra startup non è facile.

Ma con il giusto gruppo di persone e gli strumenti giusti, avete il potere di arrivare in serie A.

Tutti i Strumenti SaaS per le startup di cui sopra saranno ottimi co-viaggiatori nel vostro viaggio, ma avete comunque bisogno di un capitano esperto e coraggioso per la vostra nave.

Avete bisogno di un grande strumento in grado di fare tutto: ClickUp!

È l'ultimo strumento all-in-one strumento di gestione del progetto che può aiutarvi con gestione dei compiti , gestione delle risorse , prova di progettazione , CRM e molto altro ancora.

È l'unica ancora di cui avete bisogno per navigare verso i tempi migliori.

Quindi ottenere ClickUp gratuitamente oggi stesso e superate ogni sfida!