10 migliori software di gestione SaaS per le operazioni

I manager operativi devono affrontare una sfida scoraggiante: Destreggiarsi tra più applicazioni SaaS all'interno dell'organizzazione.

Immaginate una stazione di comando centrale in cui tutti gli strumenti software siano accessibili da un unico luogo. Invece di passare continuamente da una piattaforma all'altra, di lottare con problemi di integrazione o di gestire dati sparsi, cosa succederebbe se si potesse disporre di un unico dashboard? Un luogo in cui tutti gli strumenti, le attività e le sequenze convivono armoniosamente?

In questa guida, tratteremo i 10 principali SaaS piattaforme di gestione su misura per le operazioni . Sia che stiate rivedendo il vostro attuale kit di strumenti o che lo stiate costruendo da zero, abbiamo un elenco curato per voi!

Cosa cercare negli strumenti di gestione SaaS?

Siete a caccia della piattaforma di gestione SaaS perfetta. Ma cosa dovrebbe esserci nella vostra lista di controllo? Vediamo di capire meglio:

**Privilegiare una piattaforma di gestione SaaS che si integri perfettamente con le applicazioni esistenti. Cercate strumenti che possano collaborare facilmente con il vostro attuale ecosistema software

Interfaccia semplice per l'utente : Optate per una piattaforma di gestione SaaS che non richieda una curva di apprendimento significativa. La piattaforma ideale dovrebbe avere un'interfaccia intuitiva, una navigazione fluida e una rapida padronanza

Scalabilità : Sia che siate una startup oggi o un'azienda domani, la migliore piattaforma di gestione SaaS dovrebbe essere adattabile alle vostre esigenze in evoluzione

Assistenza di alto livello: Preparatevi ad affrontare sfide impreviste selezionando una piattaforma con un supporto eccellente. Fate ricerche sulle recensioni, chiedete consiglio ai colleghi e testate i servizi di supporto per valutarne l'efficacia

Personalizzazione: Riconoscete che una soluzione universale potrebbe non essere adatta alle vostre esigenze specifiche. Lo strumento di gestione SaaS deve essere flessibile e personalizzabile per allinearsi ai vostri metodi operativi specifici

Lo strumento giusto non si limita a gestire le operazioni, ma le eleva. Quindi, prendetevi il tempo necessario, siate esigenti e cerchiamo di trovare la soluzione perfetta per voi!

Le 10 migliori piattaforme di gestione SaaS da utilizzare nel 2024

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

ClickUp è una soluzione all-in-one software di project management per l'azienda progettato meticolosamente per i team moderni. Una delle sue numerose funzionalità/funzione è la capacità di adattarsi al vostro processo unico con flussi di lavoro personalizzati, in modo che il team rimanga in carreggiata in ogni fase. Le versatili visualizzazioni delle attività della piattaforma, che vanno da elenchi semplificati a intricati grafici Gantt, si rivolgono sia a chi pianifica che a chi esegue.

Per i team che sostengono le metodologie agili, ClickUp punti dello sprint brillare, facilitando un'efficiente gestione degli arretrati e l'analisi delle prestazioni degli sprint. La collaborazione è perfettamente integrata nel framework di ClickUp. Con chat nativa, calendari condivisi, documenti collaborativi e molto altro ancora per ogni caso d'uso.

Ma che dire dei bug imprevisti o dei feedback essenziali degli utenti? ClickUp vi copre. È possibile segnalare rapidamente i bug, rintracciare i problemi e raccogliere i feedback, il tutto in uno spazio unificato. E per chi ha un occhio di riguardo al quadro generale, gli strumenti di ClickUp per la mappatura e gli obiettivi consentono di articolare la visione del prodotto e di ridurla in passaggi attuabili per i team.

Per quanto riguarda le soluzioni di gestione SaaS, ClickUp si distingue non solo come strumento, ma anche come partner potente per il vostro software e la vostra azienda produttività .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app mobile

Curva di apprendimento ripida a causa del numero elevato di funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende:Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Basaas

via Basaas Nel regno in continua evoluzione delle piattaforme di gestione SaaS, Basaas passa in secondo piano. Progettato per unire, gestire e semplificare tutte le sottoscrizioni SaaS in un'area di lavoro unificata, Basaas offre agli utenti un modo innovativo per accedere, supervisionare e controllare la loro miriade di soluzioni SaaS.

Se siete alla ricerca di un dashboard consolidato che amplifichi l'efficienza e riduca lo spazio digitale, Basaas potrebbe essere la vostra piattaforma preferita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basaas

Gestisce le attività aziendali quotidiane e visualizza le notifiche in una posizione centrale

Integrazione con strumenti come Microsoft Da fare, Planner, Asana e MeisterTask per la gestione unificata delle attività

Consolidamento degli account OneDrive per una soluzione documentale coesiva, riducendo al minimo i tempi di ricerca inutili

Funzionalità di ricerca superiori che consentono di scansionare app come Outlook, OneDrive e Sharepoint

Limiti di Basaas

Secondo gli utenti, la sovrapposizione dell'estensione del browser a volte entra in conflitto con gli elementi del sito web, causando problemi di visibilità

Gli utenti segnalano un occasionale utilizzo elevato della CPU

Prezzi di Basaas

**Gratis

Smart: $6.50/utente al mese

$6.50/utente al mese Professional: $9,50/utente al mese

$9,50/utente al mese Azienda: Contattare il servizio commerciale

Valutazioni e recensioni di Basaas

G2: 4.7/5 (25 recensioni)

4.7/5 (25 recensioni) Capterra: 4.8/5 (9 recensioni)

3. ActivTrak

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/5f91fa560fb2bdcc4f9f6d15\_110667-activtrak-1594652811-9943228.png Dashboard di ActivTrak /$$$img/

via ActivTrak L'analitica al centro della gestione è il punto di forza di ActivTrak. Come piattaforma di analisi e produttività della forza lavoro, ActivTrak fornisce alle aziende le informazioni necessarie per comprendere e ottimizzare il modo in cui i loro team lavorano al meglio.

In un mondo ricco di strumenti SaaS, ActivTrak si distingue per la sua capacità di concentrarsi sui dati comportamentali, in modo da poter gestire le proprie applicazioni e al tempo stesso guidare il lavoro in modo ottimale utilizzo delle risorse .

Le migliori funzionalità/funzioni di ActivTrak

Offre reportistica personalizzabile per una rapida analisi del comportamento dei dipendenti

Dashboard facile da usare per monitorare facilmente le metriche vitali

Supporto clienti personalizzato disponibile via chattare

Fornisce coaching ai dipendenti sulla base di analisi comportamentali

Monitoraggio del team in tempo reale con Team Pulse

Limiti di ActivTrak

Curva di apprendimento impegnativa a causa delle sue vaste funzionalità/funzione

Manca di una solida applicazione mobile

Il processo di installazione può essere complicato per alcuni utenti

Prezzi di ActivTrak

**Gratis

Essenziale: $10/mese per utente all'anno

$10/mese per utente all'anno Professionale: $17/mese per utente all'anno

$17/mese per utente all'anno Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su ActivTrak

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

4,4/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 500 recensioni)

4. Torii

via Torii Vi presentiamo Torii, il vostro nuovo alleato nella gestione del SaaS. Utilizza l'automazione dei processi aziendali per gestire il ciclo di vita delle licenze software e delle applicazioni all'interno di un'organizzazione.

Dall'approvvigionamento all'offboarding, Torii offre una visione completa dell'ecosistema SaaS, aiutando a snellire le operazioni, a ridurre i costi e a garantire che nessuno strumento sfugga al controllo.

Le migliori funzionalità di Torii

Mappa, monitora e ottimizza la spesa SaaS grazie alla connessione con i vari sistemi aziendali

Gestisce e razionalizza sia le applicazioni software approvate che quelle Shadow IT

Funzionalità/flussi di lavoro altamente automatizzati e personalizzabili, adatti a utenti di qualsiasi background tecnico

Limiti di Torii

Meno integrazioni rispetto alla concorrenza

Un maggior livello di personalizzazione dei flussi di lavoro migliorerebbe la gestione delle risorse dello strumento

Prezzi di Torii

Disponibile su richiesta, con una versione di prova gratuita

Valutazioni e recensioni di Torii

G2: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

4.5/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 5/5 (25 recensioni)

5. Zluri

via Zluri Passando nell'arena della gestione delle operazioni SaaS, Zluri sostiene un approccio olistico. Non si tratta solo di gestire il software, ma di creare un ambiente in cui ogni strumento sia ottimizzato per ottenere la massima efficienza.

Grazie alla capacità di scoprire, gestire e mettere in sicurezza le applicazioni SaaS, Zluri promette ai responsabili operativi un'esperienza di gestione delle sottoscrizioni snella, sicura e semplificata.

Le migliori funzionalità/funzione di Zluri

Visibilità completa con oltre 800 integrazioni, SSO, agenti e un'estesa copertura delle app

Ottimizza l'utilizzo del software per ridurre i costi ed eliminare le app ridondanti

Utilizza il deep learning e l'IA per prevedere il fabbisogno di licenze

Facile categorizzazione e monitoraggio di ogni licenza e contratto

Piattaforma centralizzata per gestire app, utenti, spese e prendere decisioni basate sui dati

Limiti di Zluri

Alcune integrazioni potrebbero avere problemi di compatibilità

Essendo una delle piattaforme di gestione SaaS più recenti, potrebbero verificarsi occasionali lacune nella copertura o problemi

Prezzi di Zluri

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Zluri

G2: 4.8/5 (99 recensioni)

4.8/5 (99 recensioni) Capterra: 4.9/5 (24 recensioni)

6. Punto vela

via Punto vela State navigando nei complessi mari della governance delle identità? SailPoint vi copre le spalle. In un panorama in cui la sicurezza e la conformità sono fondamentali, SailPoint si concentra sul fornire alle aziende una soluzione di gestione SaaS che enfatizzi la governance delle identità.

Le migliori funzionalità/funzione di SailPoint

Interfaccia di facile utilizzo e navigazione intuitiva

Funzionalità/funzione di reportistica automatizzata sulla conformità, che riduce gli errori e fa risparmiare tempo

Offre estese capacità di integrazione con altri strumenti e software

Limiti di SailPoint

È più adatto alle grandi aziende e potrebbe essere eccessivo per le piccole PMI

Prezzi di SailPoint

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di SailPoint

G2: 4.4/5 (50+ recensioni)

4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (10+ recensioni)

7. Produttivo

via Produttivo Productiv adotta un approccio dinamico alla gestione dei servizi SaaS. Anziché limitarsi a offrire una supervisione, approfondisce l'analisi del coinvolgimento in tempo reale.

Fornendo ai responsabili operativi una visualizzazione granulare dell'utilizzo del software, Productiv assicura che ogni strumento sia sfruttato al massimo delle sue potenzialità, favorendo l'efficienza e il ROI.

Le migliori funzionalità/funzioni di Productiv

Avverte gli utenti quando vengono scoperte nuove app, fornendo informazioni sull'utilizzo e sui costi SaaS

Fornisce approfondimenti granulari sull'utilizzo delle app a vari livelli

Visualizza una visione completa della spesa SaaS in tutto il portfolio

Gestisce i metadati, il ciclo di vita, le politiche di governance e la titolarità delle app in un'unica visualizzazione

Limiti di Productiv

Il catalogo delle app è ancora in fase di sviluppo e potrebbe mancare di alcune funzionalità/funzione

Una migliore capacità di reportistica sarebbe utile per gli utenti attuali

Prezzi di Productiv

Disponibile su richiesta, sono disponibili demo personalizzate

Valutazioni e recensioni di Productiv

G2: 4.7/5 (49 recensioni)

4.7/5 (49 recensioni) Capterra: N/A

8. MeglioCloud

via BetterCloud Salutate BetterCloud, una piattaforma di gestione SaaS focalizzata sulle operazioni IT. Dalle operazioni di sicurezza alla gestione degli utenti, BetterCloud è stato progettato per offrire una posizione centralizzata per monitorare, gestire e mettere in sicurezza tutte le applicazioni SaaS. Se l'orchestrazione IT armonizzata con la sicurezza di alto livello è la vostra esigenza, BetterCloud fa il suo passaggio.

Le migliori funzionalità/funzione di BetterCloud

Scopre tutte le app SaaS autorizzate e non autorizzate nel vostro ambiente

Funzionalità di flussi di lavoro automatizzati per il provisioning accurato e tempestivo degli account da fonti HR

Offre visibilità centralizzata dell'accesso degli utenti alle app e ai dati potenzialmente sensibili

Limiti di BetterCloud

Problemi con la creazione di grandi lotti di utenti o con l'assegnazione di gruppi non corretti

Curva di apprendimento iniziale per familiarizzare con la piattaforma di gestione SaaS

Limitato flusso di lavoro personalizzato in alcuni scenari

Prezzi di BetterCloud

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di BetterCloud

G2: 4.4/5 (340+ recensioni)

4.4/5 (340+ recensioni) Capterra: 4/5 (27 recensioni)

9. Zylo

via Zylo Emergente nello spettro della gestione SaaS, Zylo porta una prospettiva nuova. Il suo punto di forza è la capacità di fornire informazioni sulla spesa, sull'utilizzo e sul feedback degli utenti.

Fornendo alle aziende una visualizzazione a 360 gradi del loro stack SaaS, Zylo assicura che ogni investimento, decisione e operazione sia guidata dai dati e abbia un impatto.

Le migliori funzionalità/funzione di Zylo

Utilizza l'IA per mantenere un registro aggiornato di tutti i SaaS dell'organizzazione

Traduce grandi quantità di dati in informazioni utili per l'ottimizzazione del SaaS

Assicura la governance evidenziando lo shadow IT e mantenendo un catalogo di app approvate

Limiti di Zylo

Gli utenti segnalano difficoltà nel filtrare i dati

Opzioni di personalizzazione limitate

Problemi di igiene dei dati dovuti all'elaborazione di grandi quantità di informazioni

Prezzi di Zylo

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Zylo

G2: 4.8/5 (50 recensioni)

4.8/5 (50 recensioni) Capterra: 4.5/5 (5 recensioni)

10. CoreSuite

via CoreSuite CoreSuite è una potenza nel mondo della gestione SaaS per le aziende. Progettato pensando alle operazioni su larga scala, CoreSuite offre funzionalità/funzione chiave per la gestione del SaaS, dal monitoraggio della conformità alla gestione dei dati.

Per le organizzazioni che cercano una piattaforma solida e completa, CoreSuite promette una profondità e un'ampiezza senza pari.

Le migliori funzionalità/funzioni di CoreSuite

Designer offre modelli di documenti efficienti, per semplificare i documenti di marketing

L'account tiene traccia dei dati finanziari con facilità, compresi gli estratti conto bancari e i report di bilancio

Le funzioni di drill-down permettono di approfondire l'analisi finanziaria

Personalizzazioni di facile utilizzo per SAP Business One, adatte a esigenze sia semplici che complesse

Limiti di CoreSuite

Non sono disponibili feedback da parte degli utenti

Prezzi di CoreSuite

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di CoreSuite

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Sfruttare la potenza dei migliori: perché ClickUp è la scelta definitiva

Navigare tra una miriade di opzioni di gestione delle risorse software può sembrare opprimente. Ognuna di esse promette un universo di funzionalità/funzione, ma alla fine ciò che conta davvero è l'affidabilità, l'integrazione e la facilità d'uso.

Dopo aver esplorato i principali concorrenti del settore, ClickUp si distingue innegabilmente. ClickUp non è solo uno strumento, ma una soluzione completa. Colma senza sforzo le lacune tra attività, team e strumenti, creando un flusso operativo senza soluzione di continuità.

Grazie all'interfaccia intuitiva, alle potenti integrazioni e al commit per l'innovazione continua, ClickUp si posiziona non solo come software, ma come partner prezioso nel vostro percorso operativo.

Sperimentate in prima persona il potenziale della piattaforma e osservate come ottimizza il vostro approccio alla gestione SaaS. Perché quando si tratta di eccellenza operativa, accontentarsi non è sufficiente.