16 migliori integrazioni Zendesk del 2024

La chiave dell'esito positivo sta nel supporto clienti. Con una buona piattaforma di supporto clienti come Zendesk, è possibile creare un'esperienza olistica di assistenza clienti su scala. La piattaforma aiuta i marchi a costruire e mantenere buone relazioni con i clienti, che sono fondamentali per la crescita.

In che modo Zendesk supporta i clienti? Unifica i messaggi tra i vari canali, consente una facile automazione con codice zero o basso, monitora facilmente le richieste di supporto clienti e monitora i feedback dei clienti.

Ma per ottenere il massimo da questa piattaforma di supporto clienti, i brand possono utilizzare le oltre 1.300 app e integrazioni di Zendesk, progettate per estenderne la potenza e soddisfare le varie esigenze commerciali, di marketing e di assistenza clienti.

Con migliaia di app tra cui scegliere, quali integrazioni Zendesk dovreste utilizzare?

Siamo qui per illustrare le 16 integrazioni più utili integrazioni che potete trovare su Zendesk Marketplace.

Andiamo al sodo!

16 delle integrazioni Zendesk più utili del 2024

Creare facilmente attività di ClickUp direttamente in Zendesk ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one in cui i team si riuniscono per pianificare, organizzare e collaborare al lavoro utilizzando attività, documenti, chat, obiettivi, lavagne online e altro ancora. Facilmente personalizzabile con pochi clic, ClickUp consente ai team di ogni tipo e dimensione di svolgere il lavoro in modo più efficace, aumentando la produttività a nuovi livelli.

Grazie alla sua Integrazione con Zendesk il vostro team del supporto avrà sempre sotto controllo le attività e i ticket prioritari, assicurando che i problemi dei vostri clienti vengano risolti il più rapidamente possibile, migliorando l'efficienza e la produttività. Da fare con l'integrazione con Zendesk Integrazione con ClickUp include:

Collegare i ticket alle attività per facilitarne la consultazione e la delega

Creazione di nuove attività dai ticket Zendesk

Ottenere aggiornamenti automatici quando si crea o si collega un ticket a un'attività

Riferite facilmente lo stato e l'ID allegando un numero qualsiasi di attività di ClickUp a un ticket Zendesk Informazioni sulle integrazioni Trattando i ticket come attività, è semplice monitorarli e assicurarsi che vengano risolti il più rapidamente possibile. È l'ultima strada a doppio senso tra queste potenti piattaforme basate sul cloud!

ClickUp pro

Facilita la comunicazione e la collaborazione tra i vari dipartimenti

Automazione di vari processi con facilità

Flessibile e personalizzabile

Supporto clienti di prima classe

Semplicità di connessione con Zendesk e monitoraggio dello stato di avanzamento

ClickUp contro

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app mobile... ancora!

Curva di apprendimento dovuta al numero di funzionalità/funzione disponibili e al livello di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

**Gratuito

Unlimitato : $5 per membro al mese

: $5 per membro al mese Business : $12 per membro al mese

: $12 per membro al mese Business Plus : $19 per membro al mese

: $19 per membro al mese Azienda: Contattare per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (4.781 recensioni)

4,7/5 (4.781 recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.071 recensioni)

2. Slack

Un esempio di Integrazione con Slack con Zendesk Slack è una delle migliori app di messaggistica disponibili. Migliora la collaborazione e incrementa il flusso di lavoro consentendo ai membri del team di comunicare in modo efficace. Come app indipendente, Da fare un lavoro abbastanza decente. Ma l'app Slack porta le sue capacità a un livello completamente nuovo.

Alcuni dei vantaggi dell'integrazione di Zendesk con Slack includono:

Rimanere al passo con le risposte dei clienti inviando i ticket direttamente in Slack

Migliorare la collaborazione e aggiungere note private o conversazioni secondarie in un ticket di supporto in Slack

Invitare i clienti di valore in Slack per rendere il team disponibile ogni volta che se ne presenta la necessità

Impostazione di automazioni per vedere i feedback in Slack non appena vengono ricevuti

L'integrazione di Slack con Zendesk può aiutare a migliorare i tempi di risposta, a tenere sotto controllo il carico di lavoro e a migliorare la qualità del servizio clienti, oltre ad altri vantaggi.

Pro di Slack

Tutte le conversazioni di lavoro sono in un unico posto con le notifiche di Slack

È facile da integrare senza formazione perché è usato quasi ovunque

Facile da usare e naturale

È possibile segmentare i canali per parti specifiche del progetto

I contro di Slack

Potreste essere sopraffatti dai numerosi canali con diversi team

Prezzi di Slack

**Gratuito

Standard : $6,67/$8,00 per utente al mese con fatturazione annuale/mensile

: $6,67/$8,00 per utente al mese con fatturazione annuale/mensile Plus : $12,50/$15,00 per utente al mese, con fatturazione annuale/mensile

: $12,50/$15,00 per utente al mese, con fatturazione annuale/mensile Azienda Griglia: Contattare per i dettagli dei prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (30.180 recensioni)

4,5/5 (30.180 recensioni) Capterra: 4.7/5 (21.435 recensioni)

3. Negozio

via Shopify Con l'alto livello di concorrenza nei negozi di e-commerce, è necessario avere ogni vantaggio possibile. E un buon servizio clienti è molto utile. Se avete aperto un negozio sulla piattaforma Shopify, l'integrazione Zendesk per Shopify è fondamentale per migliorare il supporto clienti. Alcuni dei vantaggi di questa integrazione sono:

Connessione di più negozi Shopify al vostro account Zendesk per migliorare la gestione

Aggiunta di un widget web sulla pagina della vetrina, in modo che i clienti possano raggiungervi rapidamente o servirsi da soli

L'editor di biglietti vi permette di ordinare facilmente cancellazioni e rimborsi

Permette al team del supporto di accedere alle informazioni sui client direttamente dal vostro negozio Shopify e di assicurarsi che siano informati prima di agire.

Pro di Shopify

Funziona come un CRM per Zendesk

È possibile scalare il servizio clienti in Zendesk in base alla crescita della propria azienda

Le funzionalità/funzione di IA di Zendesk possono personalizzare i visitatori

Contro di Shopify

L'ID dell'email e il numero di telefono di Shopify vengono identificati come utenti separati in Zendesk

Prezzi di Shopify

Basic : $29 al mese

: $29 al mese Shopify : $79 al mese

: $79 al mese Avanzato: $299 al mese

Valutazioni e recensioni di Shopify

G2: 4.3/5 (4.109 recensioni)

4.3/5 (4.109 recensioni) Capterra: 4,5/5 (5.672 recensioni)

4. Geckoboard

Costruire dashboard personalizzati in Geckoboard dai dati di Zendesk

Geckoboard è un pratico strumento che consente di creare e condividere dashboard in tempo reale in pochi passaggi. Si integra con oltre 80 strumenti per migliorare la sua praticità e capacità. Una delle sue integrazioni più importanti è quella con Zendesk.

L'integrazione con Zendesk consente a voi e al vostro team di condividere facilmente le metriche del supporto clienti Zendesk in tempo reale con il vostro team attraverso dashboard di facile comprensione. Alcune funzionalità/funzione includono:

Facile costruzione di dashboard basate sulle metriche di Zendesk

Le visualizzazioni sono facili da interpretare

Filtri potenti per visualizzare i dati

E condividere i dashboard creati copiando il link e condividendolo in un messaggio è facile!

I vantaggi di Geckoboard

Permette ai membri del team di concentrarsi sulle metriche giuste in Zendesk

Individua i problemi prima che si verifichino e li risolve grazie a una migliore visualizzazione

Motiva i vostri agenti Zendesk più brillanti se li mettete in evidenza sulla dashboard

Contro Geckoboard

Limiti ai campi di dati predeterminati

Prezzi di Geckoboard

Essenziale : $39 al mese

: $39 al mese Pro : $79 al mese

: $79 al mese Scala: $559 al mese

Valutazioni e recensioni di Geckoboard

G2: 4.3/5 (47 recensioni)

4.3/5 (47 recensioni) Capterra: 4.6/5 (76 recensioni)

5. Risposta positiva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Screenshot-11-10-2022-3-03-38-PM-1400x660.png

/$$$img/

via Nicereply

Nicereply è un'azienda di Software per il sondaggio CX che offre sondaggi CSAT, NPS e Customer Effort Score per Zendesk.

L'uso di Nicereply consente di misurare la soddisfazione, il lavoro richiesto o la fedeltà dei clienti tramite un sondaggio in fondo a ogni email, nelle macro o triggerandolo dopo la risoluzione di un ticket o di una chat. Le risposte vengono riportate in Zendesk come commenti e valori di campi personalizzati.

Alcuni dei vantaggi dell'integrazione sono:

Personalizzazione completa dei sondaggi

Decidere quando i sondaggi verranno consegnati

Proteggere i vostri personalizzati dall'eccesso di sondaggi

Eliminazione di valutazioni spam, irrilevanti o abusive

I vantaggi di Nicereply

Varietà di sondaggi sull'esperienza dei clienti (CSAT, CES e NPS, sondaggio a 5 stelle, smiley, ecc.)

Combinazione di più canali di distribuzione

Facile da impostare e utilizzare

Contro di Nicereply

Le analisi potrebbero essere più robuste

Nicereply prezzi

Nicereply offre piani a pagamento a partire da 39 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Nicreply

G2: 4.5/5 (378 recensioni)

4.5/5 (378 recensioni) Capterra: 4.7/5 (284 recensioni)

6. Attività di Mailchimp

via Mailchimp Mailchimp è uno strumento di marketing per la gestione e la comunicazione con i clienti e altre parti. Per le integrazioni di Zendesk CRM, Mailchimp Activity consente di personalizzare la comunicazione con i clienti.

Consente di automatizzare facilmente la gestione di ticket, utenti e agenti in Zendesk. Alcune funzionalità/funzione includono:

Gestione efficiente delle sottoscrizioni agli elenchi di Mailchimp del richiedente del ticket

Visualizzazione di tutte le campagne email ricevute da un richiedente di un ticket di assistenza Zendesk

Visualizzazione dei dettagli delle azioni intraprese dal richiedente del ticket Zendesk con ogni campagna Mailchimp

Queste funzionalità, tra le altre, consentono di anticipare le esigenze e le domande dei clienti, rendendo le interazioni più personali e significative.

Attività Mailchimp pro

Ottimi piani a pagamento

Utilizzabile per tutte le aziende e i progetti di tutte le dimensioni

Grazie all'assistente creativo non è necessario avere grandi capacità di progettazione

Contro di Mailchimp Activity

Mailchimp vi limita solo a specifici design e formati

Prezzi di Mailchimp Activity

**Gratuito

Essenziale : $9,99 al mese

: $9,99 al mese Standard : $14,99 al mese

: $14,99 al mese Premium: $299 al mese

Valutazioni e recensioni su Mailchimp Activity

G2: 4,5/5 (14.952 recensioni)

4,5/5 (14.952 recensioni) Capterra: 4,4/5 (4.799 recensioni)

7. Raccolta

via Raccolta Harvestr è uno strumento di gestione dei prodotti che aumenta la collaborazione per aiutare i team di prodotto a prendere decisioni informate sui prodotti. L'integrazione con Zendesk mette in connessione il team del supporto e quello del prodotto. Ciò consente al team di prodotto di sfruttare i dati e i feedback dei clienti per apportare miglioramenti incentrati sul cliente o creare prodotti in base alle sue esigenze.

I dati dei clienti provengono dai ticket di assistenza di Zendesk, che contengono preziosi feedback dei clienti. Questo può migliorare la collaborazione tra i team del prodotto e del supporto, rendendo i clienti più soddisfatti del prodotto.

Raccolta dei pro

Progettazione di prodotti incentrati sul cliente per aumentarne la soddisfazione

Aiuta a evitare gli arretrati grazie alla prioritizzazione dei ticket

Ti fa concentrare sull'esperienza del cliente

Si adatta bene a diversi flussi di lavoro

Raccogli i contro

Mancanza di capacità di reportistica estesa

Prezzi di Harvestr

Gratis : 14 giorni di versione di prova gratuita

: 14 giorni di versione di prova gratuita Scala : $79/$65 per editor al mese, con fatturazione mensile/annuale

: $79/$65 per editor al mese, con fatturazione mensile/annuale Elite : $139 per editor al mese con fatturazione annuale

: $139 per editor al mese con fatturazione annuale Azienda: Contattare per informazioni personalizzate sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Harvestr

G2: 4.9/5 (31 recensioni)

4.9/5 (31 recensioni) Capterra: 4.6/5 (501 recensioni)

8. Zoom

via ZoomZoom è una delle app per videoconferenze più popolari, molto utile per aumentare la collaborazione tra i membri del team. Ma alcune situazioni la rendono utilizzabile nel supporto clienti. Ad esempio, quando una richiesta di informazioni da parte di un cliente richiede un'esperienza più personale, come osservare il suo ambiente o aiutarlo con una configurazione fisica.

È qui che entra in gioco l'integrazione di Zendesk Zoom. Alcune funzionalità/funzione includono:

Programmare e avviare una riunione dall'interno di Zendesk senza dover accedere separatamente a Zoom

Registrare tutte le informazioni della chiamata precedente e accedervi all'interno di Zendesk

Queste e altre funzionalità/funzione speciali lo rendono uno strumento essenziale. Questo è particolarmente vero se si ha spesso a che fare con richieste di clienti che richiedono un'esperienza individuale.

I vantaggi di Zoom

Facile invitare le persone alle riunioni

Molto amichevole e facile da usare

Tante app utili a cui connettersi

I contro di Zoom

È necessaria un'eccellente connessione a Internet

Prezzi di Zoom

Basic : Gratis

: Gratis Pro : $14,99 al mese per host

: $14,99 al mese per host Business : $19,99 al mese per host

: $19,99 al mese per host Azienda: $19,99 al mese per host

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4,5/5 (41.571 recensioni)

4,5/5 (41.571 recensioni) Capterra: 4.6/5 (12.297 recensioni)

Controlla questi_

Alternative allo zoom_

!

9. Censimento

via Mercato Zendesk Avete bisogno di dati per alimentare il flusso di lavoro del vostro team e migliorare la qualità delle conversazioni con i clienti. Se i dati sono bloccati in altri database o strumenti, è impossibile sincronizzarli con gli strumenti aziendali senza script personalizzati o assistenza tecnica. A meno che non abbiate Census, che può collegare Zendesk al vostro flusso di lavoro.

Census è una delle app preferite che permette di sincronizzare i dati da qualsiasi magazzino agli strumenti commerciali e di marketing. La sua integrazione con Zendesk vi permetterà di sincronizzare queste informazioni e questi dati con Zendesk in pochi tap. Tra le funzionalità/funzione di questa app vi sono:

Non dovrete affidarvi a tecnici per migrare i dati in Zendesk

I dati saranno pronti per essere utilizzati su Zendesk o in un ticket

Mantenere tutti i dati in un unico posto

Census è una delle app più critiche se avete i vostri dati in diversi magazzini e volete usarli per migliorare l'esperienza del cliente in un ticket.

Pro di Census

Gli agenti risolveranno i problemi dei clienti o i ticket senza dover passare da un'app all'altra

Segmenta i vostri utenti per apprendere informazioni importanti e identificare modelli

Migliora l'instradamento dei ticket di Zendesk utilizzando i dati dei prodotti per identificare i clienti più preziosi

Censimento degli svantaggi

È difficile modificare la sincronizzazione una volta creato il ticket

Prezzi del censimento

**Gratuito

Core : $800 al mese

: $800 al mese Piattaforma: Contattare per pacchetti di prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni del censimento

G2: 4.6/5 (76 recensioni)

4.6/5 (76 recensioni) Capterra: Nessuna recensione

10. Forza vendita

via Zendesk Salesforce è uno strumento popolare per i team commerciali, di marketing e di supporto. Aiuta le aziende a migliorare il servizio clienti e la produttività. L'integrazione con Zendesk migliora la collaborazione tra i team del supporto e delle vendite, aumentando la produttività nell'affrontare un ticket o un cliente.

Inoltre, consente a entrambi i team di accedere ai dati corretti dei clienti. Ciò consente al team commerciale di chiudere più affari e al team del supporto di offrire un'esperienza più personalizzata. Inoltre, automatizza varie attività, come la riassegnazione di un ticket in base a determinate condizioni.

Tra le funzionalità/funzioni e i vantaggi di questo sistema vi sono:

Miglioramento della soddisfazione dei clienti grazie a conversazioni personalizzate

Raggiungimento di risoluzioni più rapide grazie alla collaborazione del team

Analisi dei dati dei ticket di assistenza Zendesk in base a diversi criteri Salesforce

L'integrazione di Zendesk con Salesforce vi consente di visualizzare una visione olistica dei vostri clienti per tutti i vostri team.

Pro di Salesforce

Facile monitoraggio di contatti, email e opportunità e monitoraggio dello stato di un lead

Aiuta ad automatizzare diversi processi

Connessione del CRM Salesforce a qualsiasi app o programma esterno

Contro di Salesforce

L'implementazione può essere complicata

Un po' costoso

Prezzi di Salesforce

Essenziale : $25 al mese

: $25 al mese Professionale : $75 per utente al mese

: $75 per utente al mese Azienda : $150 per utente al mese

: $150 per utente al mese Unlimited: $300 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2: 4,2/5 (12.815 recensioni)

4,2/5 (12.815 recensioni) Capterra: 4,4/5 (17.197 recensioni)

11. Trello

via TrelloTrello è un sito di strumento per il project management noto per la sua interfaccia semplice e la facilità d'uso. Per le integrazioni di Zendesk, Trello viene utilizzato per visualizzare il flusso di lavoro, automatizzare i processi, creare e assegnare attività, collaborare e comunicare, tra le altre cose.

L'integrazione Zendesk Trello permette di allegare i ticket alle schede esistenti o di creare schede Trello direttamente dai ticket Zendesk. È sufficiente spostarsi sul ticket, aprire la scheda Trello L'app di Trello dopo l'integrazione, si può aggiungere a una scheda esistente o crearne una nuova.

I vantaggi e le funzionalità/funzione includono:

Facile monitoraggio e organizzazione dei ticket Zendesk tra i vari reparti e team

Visualizza in modo chiaro i processi di risoluzione dei ticket per il team del supporto clienti

Con questa app è possibile gestire un flusso di lavoro costante, delegare attività e risolvere rapidamente i problemi dei clienti, poiché il team sarà sulla stessa pagina.

I vantaggi di Trello

Design e interfaccia semplici e lineari

Migliora la collaborazione fra i vari team

Assicura che il team sia sempre sulla stessa pagina

Veloce da integrare e da iniziare a usare

I contro di Trello

Il controllo delle autorizzazioni potrebbe fare a meno di maggiori dettagli

Trello prezzi

**Gratuito

Standard : $5 al mese

: $5 al mese Premium : $10 al mese

: $10 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4.4/5 (12, 812 recensioni)

4.4/5 (12, 812 recensioni) Capterra: 4,5/5(21.228 recensioni)

12. TipoGenie

via TypeGenie TypeGenie è un strumento di IA avanzato che impara a completare frasi personalizzate per gli agenti del marchio e dell'assistenza. Questo strumento fa parte del nostro elenco di integrazioni Zendesk perché crea risposte più veloci e con un tono di voce unificato, che è fondamentale per il branding.

La connessione Zendesk di TypeGenie migliora l'efficienza del servizio clienti grazie a frasi e parole completate dall'IA mentre gli agenti del supporto clienti digitano.

Alcuni dei vantaggi e delle funzionalità/funzione dell'integrazione di TypeGenie con Zendesk includono:

Eliminazione degli elementi ripetitivi dai messaggi per migliorare la qualità

Dedicare meno tempo alla scrittura per garantire una risposta più rapida a un nuovo ticket o per affrontare un ticket esistente

I completamenti automatici sono personalizzati e pertinenti in quanto basati sui vostri ticket precedenti

Continua ad apprendere e a migliorare

Quanto più velocemente rispondete alle richieste dei clienti, tanto migliore sarà l'esperienza con questa app e con i vostri ticket.

Pro di TypeGenie

Gli agenti passano meno tempo a risolvere i problemi

Sviluppo libero da codice

Strumenti pratici di reportistica e analisi

Facile da impostare e utilizzare

Contro di TypeGenie

I completati potrebbero non essere precisi all'inizio

Prezzi di TypeGenie

Pro : $20 per utente al mese

: $20 per utente al mese Premium : $28 per utente al mese

: $28 per utente al mese Azienda: Contattare per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di TypeGenie

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

13. Ringover

via Zendesk Ringover è una delle integrazioni di Zendesk che aiuta a gestire in modo efficace le comunicazioni professionali. Voi e il vostro team potete effettuare e ricevere chiamate online o da un'app per smartphone. Questo ha diversi vantaggi, tra cui chiamate illimitate da e verso diversi Paesi, una buona ricezione da qualsiasi luogo e l'integrazione delle chiamate con il vostro CRM.

Quando si integrano queste chiamate in Zendesk, è possibile:

Creare, aggiornare o automatizzare un ticket esistente

Chiamare i vostri client dall'interno di Zendesk con un solo clic

Riprodurre i messaggi vocali e le conversazioni registrate dall'interno di Zendesk

Chiamate più rapide e trasferimento semplice a un membro del team disponibile

Queste funzionalità migliorano la relazione con i clienti.

I vantaggi del Ringover

Molto più conveniente di una linea telefonica fissa

Facile accesso ai dettagli delle chiamate, compresi registri e registrazioni

Ottenere le informazioni sul cliente quando si riceve una chiamata per fornire un supporto su misura

I dati dei clienti sono consolidati in un unico luogo

Contro del Ringover

A volte un ritardo rende difficile una conversazione fluida

Prezzi Ringover

Smart : $24 per utente al mese

: $24 per utente al mese Power : $49 per utente al mese

: $49 per utente al mese Azienda: Contattare per creare un piano personalizzato

Valutazioni e recensioni di Ringover

G2: 4.7/5 (27 recensioni)

4.7/5 (27 recensioni) Capterra: 4.6/5 (189 recensioni)

14. Asana

via Asana Per le integrazioni Zendesk, Asana è un popolare strumento di project management che consente alle aziende di collaborare, comunicare, gestire e organizzare progetti e attività. L'integrazione con Zendesk consente di risolvere più rapidamente i ticket.

Questa app consente di creare e monitorare facilmente le attività utilizzando i ticket di Zendesk. È possibile aggiungere un contesto, allegare file e collegare le attività esistenti per migliorare il flusso di lavoro. In questo modo si garantisce che tutti affrontino i problemi di supporto e forniscano servizi personalizzati, sia che si tratti di un nuovo utente che di un cliente.

Tra le cose da fare con questa integrazione con Zendesk vi sono:

Creazione di attività Asana da Zendesk

Collegare attività esistenti a un ticket Zendesk

Controllare lo stato della risoluzione senza lasciare Zendesk

Accedere a vari dettagli del cliente per un servizio personalizzato

Tra tutte le app elencate, questa integrazione chiude il ciclo di feedback tra Zendesk e Asana, permettendo alla vostra azienda di migliorare continuamente il servizio clienti .

Pro di Asana

Migliora la collaborazione sulle attività attraverso Zendesk

Facile monitoraggio dei ticket e delle attività con priorità

Buona offerta di funzionalità/funzione nella versione gratis

Integrazione di strumenti esterni in Asana

Personalizzazione di Bacheca, categorie, attività e sottoattività

I contro di Asana

Risulta in troppi avvisi via email

Non è così flessibile come altri strumenti in questo elenco

Manca di funzionalità/funzione di produttività rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Asana

Basic : $0 per membro al mese

: $0 per membro al mese Premium : $10.99 per membro al mese

: $10.99 per membro al mese Business : $24,99 per membro al mese

: $24,99 per membro al mese Azienda: Contattare per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (8.831 recensioni)

4,3/5 (8.831 recensioni) Capterra: 4.5.5 (11.357 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative ad Asana _

!

15. Progetti Zoho

via Progetti ZohoProgetti Zoho è uno strumento di project management per la creazione di flussi di lavoro, il monitoraggio delle attività, la connessione con le parti interessate e la collaborazione tra team. Per quanto riguarda le integrazioni con Zendesk, questa è ottima perché permette di inviare informazioni tra loro e di gestire i progetti in modo più efficace per ogni ticket.

L'integrazione consente di automatizzare diverse attività che potrebbero ridurre l'efficienza del team. Alcune delle cose che si possono fare con l'integrazione includono:

Automazioni di dati aziendali complessi in pochi minuti, per risparmiare tempo

Impostazione di webhook trigger in base a particolari azioni

Utilizzare regole come Ritardi e Decisioni per creare un flusso di lavoro efficiente

Esecuzione di azioni in momenti specifici della giornata

Zoho Progetti pro

Suddivisione delle attività in componenti molto piccole

Modifica dei modelli senza influenzare i progetti precedenti basati sullo stesso modello

Non ci sono limiti al numero di progetti che si possono creare

I contro di Zoho Projects

L'integrazione con Zendesk è al limite

Prezzi di Zoho Projects

**Gratuito

Premium : $4 al mese per utente

: $4 al mese per utente Azienda: $9 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4.3/5 (289 recensioni)

4.3/5 (289 recensioni) Capterra: 4.2/5 (256 recensioni)

16. Monday

via MondayMonday.com è una piattaforma per la gestione di progetti e team con tutte le funzioni essenziali per la gestione dei progetti funzioni di gestione dei progetti da fare, indipendentemente dalla dimensione del progetto o del team.

L'integrazione con Zendesk di Monday consente al team del supporto di collegarsi ad altri team, come quello dei prodotti, quello tecnico e quello commerciale. In questo modo le richieste degli utenti vengono trasmesse a tutta l'azienda.

Tra le cose che si possono fare con questa integrazione ci sono:

Trasformare automaticamente le conversazioni dei clienti di Zendesk in attività di progettazione

Gestire e monitorare ogni ticket da un'unica postazione

Notificare e aggiornare i membri del team direttamente da Monday

Consolidare automaticamente tutte le interazioni con i clienti in un unico luogo

I vantaggi di Monday

Crea un flusso di lavoro semplificato per la gestione dei nuovi ticket

Facilità di collaborazione tra Bacheca, monitoraggio dei progetti e impostazioni

L'automazione aiuta gli utenti a mantenere il controllo delle attività e a ridurre il lavoro manuale

Monday contro

Non è possibile aggiungere commenti personalizzati da Zendesk

Prezzi di Monday

Individuale : Free

: Free Basic : $8 per utente al mese

: $8 per utente al mese Standard : $10 per utente al mese

: $10 per utente al mese Pro : $16 per utente al mese

: $16 per utente al mese Azienda: Contattare per i dettagli

Monday valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (6.166 recensioni)

4.7/5 (6.166 recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.687 recensioni)

Vedi questi_

Lunedì alternative__

!

Migliorare il supporto clienti con le integrazioni di Zendesk

La maggior parte di queste integrazioni di Zendesk sono efficaci per migliorare il supporto clienti se utilizzate da sole. Ma ora ci sono migliaia di strumenti che si possono unire per garantire l'eccellenza del servizio clienti. Ciò di cui avete bisogno per potenziare il vostro servizio clienti è, come lo definisce Gartner, "un ecosistema integrato di funzioni".

Zendesk offre un modo per fare proprio questo con le sue oltre 1.300 integrazioni. Speriamo che abbiate trovato una o due integrazioni tra quelle sopra elencate che possano aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi e a ottenere un esito positivo.

Se avete bisogno di una suite software completa per supportare gli obiettivi e i sistemi della vostra organizzazione, saremo lieti di aiutarvi ad ottenere un esito positivo. Per favore contattare il settore commerciale quando sei pronto!