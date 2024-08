60+ esempi di OKR – Come scrivere OKR efficaci 2024

L'OKR, una delle metodologie più diffuse per la gestione degli obiettivi, utilizzata da aziende come Google, Netflix e Twitter, è la salsa segreta per creare un allineamento intorno a obiettivi e traguardi misurabili in un'organizzazione.

Se utilizzati in modo appropriato, i team sono in grado di raggiungere gli obiettivi di oggi e di progredire verso le sfide di domani. In caso contrario, si creano ostacoli al project management e, in ultima analisi, si danneggia l'esito positivo di un'azienda.

L'implementazione di un sistema di impostazione degli obiettivi come gli OKR può intimorire. da dove cominciare? Quali sono gli oggetti giusti su cui concentrarsi? Da dove fare per misurare i risultati? Da fare per impostare gli OKR aziendali, individuali o entrambi?

Sia che siate nel bel mezzo di una ristrutturazione aziendale, sia che siate alla ricerca di OKR aziendali, sia che siate alla ricerca di OKR individuali obiettivi ispirazione per il prossimo trimestre, o alla ricerca di consigli di scrittura per migliorare i vostri oggetti e i risultati chiave, abbiamo tutto ciò che fa per voi!

Se siete più inclini a imparare visivamente

Che cosa sono gli OKR?

L'OKR (Objectives and Key Results) è un quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi aziendali e individuali e per la loro misurazione.

Il quadro degli OKR è composto da due componenti:

Obiettivi: Obiettivi che specificano ciò che si vuole raggiungere

Obiettivi che specificano ciò che si vuole raggiungere Risultati chiave: metriche che tengono traccia dello stato di riunione degli oggetti

In una frase: **Completate una serie di risultati chiave per raggiungere il vostro oggetto

60+ esempi di OKR del team

Sfogliate la nostra libreria di esempi di OKR qui sotto, e sentitevi liberi di utilizzare qualsiasi esempio come base per gli OKR del vostro team!

Esempi di OKR per il marketing dei contenuti

🏆 Creare articoli di blog utili e informativi

Intervistare 20 leader di pensiero del settore Portare 1 milione di visitatori di traffico organico al blog entro la fine dell'anno Guadagnare 400 PDF scaricati in questo trimestre

Riduzione del tempo speso per passare dalla finestra In arrivo ai messaggi vocali dal 14% al 5% Riduzione del tempo di risoluzione da 24 ore a dieci ore Creazione di una base di conoscenze per le 10-20 richieste più comuni che possono essere risolte senza creare un ticket

Esempi di OKR finanziari

🏆 Incrementare la crescita della carriera individuale

Offrire un programma di formazione personalizzato per i membri del team idonei Offrire a due membri del team di leadership un'esperienza di affiancamento mensile Organizzare seminari di formazione gratuiti per tutti i membri del team ogni sei settimane

Implementare un processo di gestione degli acquisti

Integrare tutte le richieste di acquisto in un software basato su cloud entro la fine dell'anno Presentare 3-6 offerte per acquisti superiori a $10k Adattare i livelli di spesa in tutti i reparti del 30% senza sacrificare la qualità

Mantenere sempre un'accurata registrazione dei dati

Riduzione dei tempi di caricamento di contratti e pagamenti da due ore a 30 minuti Punteggio di 89 o superiore negli audit esterni Riduzione del tempo impiegato per rintracciare le ricevute e i registri da due settimane a tre giorni

Risorse umane OKR Esempi

🏆 Intervistare candidati di qualità

Sviluppare 5-7 materiali di formazione per i coordinatori delle risorse umane per sviluppare le competenze di colloquio Proporre 7-10 attività manuali da automatizzare usandoSoftware HR3. Implementare unprogramma di segnalazione dei dipendenti entro la fine del trimestre

🏆 Rafforzare la comunicazione per gli aggiornamenti delle politiche per i dipendenti

Ridurre i ticket di assistenza dal 20% all'8% Creazione di un video di 2-4 minuti per l'aggiornamento e la sensibilizzazione sulle politiche Individuare e lanciare un canale di comunicazione entro i primi 20 giorni di attività

🏆 Offrire programmi di sviluppo per aiutare tutti i membri del team a raggiungere il proprio* **obiettivi di carriera

Lanciare cinque roadmap di carriera ogni mese Mantenere il tasso di fidelizzazione dei dipendenti al di sopra dell'80% Creare programmi professionali online gratuiti e disponibili 24/7/365 per i 10 ruoli più importanti

Esempi di OKR per la tecnologia dell'informazione

🏆 Diventare un ambiente di lavoro mobile-first

Individuare e implementare un software mobile-friendly nei primi 30 giorni di lavoro Ridurre il tempo medio di risposta ai ticket via cellulare da un'ora a 15 minuti Aumento del numero di video e materiali di formazione da uno a quattro

Ottimizzazione dei costi del software

Impostazione, monitoraggio e gestione delle condizioni di prezzo per i 3 principali sistemi aziendali critici Proporre 3-5 traguardi per i modelli operativi da adottare entro la fine dell'anno Ridurre la spesa mensile per il software da 10.000 dollari a 5.000 dollari

Ridurre lo stack tecnologico delle comunicazioni

Ridurre l'utilizzo di software e applicazioni da 12 a tre Eseguire audit ogni quattro settimane per valutare i carichi di lavoro individuali e l'uso del software Miglioramento dell'efficienza operativa dal 78% all'89%

Esempi di OKR legali

🏆 Allineare le comunicazioni interne dei dipartimenti

Pubblicare 5-8 supporti visivi per i flussi di lavoro Proporre 3-5 soluzioni per uno strumento di comunicazione mobile-first Ottenere un punteggio di 90 nei sondaggi sulla comunicazione interna

Realizzare iniziative e attività strategiche

Aumentare il tasso di completamento degli obiettivi dal 74% all'89% Riunione con 10-15 membri del team per problemi e bisogni specifici del ruolo Creare un piano di utilizzo dei dati e pubblicarlo nei primi 30 giorni di attività

🏆 Attuare un processo di revisione in ingresso

Aumentare i tempi di approvazione da tre giorni a un giorno Creare quattro livelli per classificare il tipo di richiesta Sviluppare nuovi moduli di accordo da lanciare entro la fine dell'anno

Esempi di OKR di marketing

🏆 Lanciare il rebrand il [data]

Aumentare il punteggio di promozione netto (NPS) da 30 a 45 o superiore Individuare 3-5 agenzie di marketing per gli asset e la messaggistica Rilasciare quattro anteprime pubbliche prima della data di lancio

🏆 Lanciare con successo la campagna podcast in [anno e trimestre]

Scrivere 15 post sul blog per promuovere il podcast Ottenere 5.000 abbonati al podcast nel primo mese di lancio Trovare 40 potenziali ospiti entro la fine del mese

🏆 Migliorare la fidelizzazione dei clienti e il valore di vita del cliente (CLV)

Condivisione di 20 casi di studio sui clienti da parte di [date] Aumentoemail newsletter dal 40% al 60% Aumento delle menzioni positive da parte dei personalizzati dal 50 all'80

Esempi di OKR di Onboarding

🏆 Offrire un'esperienza di onboarding positiva ai dipendenti remoti

Inviare tutti gli accessi all'hardware e alle applicazioni entro tre giorni dalla data d'inizio Sostituire i manuali e le guide in testo con ausili visivi Implementare il dashboard di onboarding per ridurre la sovrapposizione dei lavori dal 12% al 5%

Scalare il team di onboarding

Assumere due coordinatori entro [data] Offrire 5-7 corsi online per una crescita continua Condurre una formazione specifica per il ruolo ogni otto settimane

Progettare un programma di inserimento

Razionalizzare tutte le attività e le pratiche HR in un unico elenco di attività per ruolo entro la fine dell'anno Sviluppare strumenti di formazione sulla produttività entro [data] Determinare un coordinatore dell'onboarding per supervisionare le attività di onboarding dei singoli reparti

Esempi di OKR del prodotto

Implementare test dettagliati del prodotto per ogni lancio importante

Migliorare le adesioni alla versione di prova dal 20% al 35% Effettuare colloqui di prova con dieci account chiave Aumentare la velocità di risoluzione dei bug di prodotto del 75%

Costruire e guidare un team di prodotto di livello mondiale

Assumere 2 UX designer e 3 product manager entro la fine dell'anno Eseguire sei sessioni di formazione individuale sui prodotti per i nuovi assunti entro 60 giorni dalla loro data di inizio Valutare 3-5 collaboratori individuali che vanno oltre i loro ruoli per migliorare i processi e il prodotto

Collaborare con il team di reclutamento per ricoprire quattro ruoli di videografo a chiamata Assunzione di due editor e quattro coordinatori video Offrire un seminario di formazione per tutti i membri del team ogni sei settimane

Eseguire una nuova ideazione e processo di scrittura per tutti i materiali video

Chiarire il ruolo e gli incarichi di [data]] Intervistate dieci membri del team per avere un feedback sul processo attuale Ricercare i contenuti video più performanti e quelli meno impegnati per proporre 3-6 strategie di scrittura

Tre vantaggi degli OKR

Certo, Google e molte altre aziende usano gli OKR per gestire gli obiettivi aziendali. Ma Da fare perché lo fanno?

1. Veloce da creare e facile da usare

Molte aziende impiegano settimane nel tentativo di sviluppare un obiettivo su larga scala, invece di dedicare tempo al suo effettivo raggiungimento.

Ma scrivere gli OKR non è un problema: basta identificare un oggetto, i suoi risultati chiave e le iniziative da intraprendere per raggiungerli.

Inoltre, gli OKR sono semplicissimi da usare.

Voi suddividere un oggetto misurabile in risultati semplici che aiutano a determinare rapidamente se l'oggetto è stato raggiunto o meno.

2. Aumenta l'attenzione e il commit verso gli obiettivi

Quando si impostano gli OKR, si limita la propria attenzione a obiettivi specifici e risultati chiave.

Ad esempio, la vostra azienda può fissare due OKR annuali, ciascuno con quattro risultati chiave.

In questo modo, tutto ciò su cui il team deve concentrarsi è affrontare questi 8 risultati chiave durante l'anno!

E quando si è in grado di mettere a fuoco sull'oggetto, ci si può impegnare completamente.

3. L'approccio bidirezionale aiuta ad allineare meglio gli obiettivi

Nella maggior parte delle aziende, i vertici decidono quali sono gli obiettivi e tutti gli altri devono seguirli.

Si tratta di un approccio a cascata all'impostazione degli obiettivi.

Quando gli obiettivi contengono solo intuizioni del management di alto livello, non si riesce ad allinearli agli obiettivi dei dipendenti, riducendo il loro impegno.

Ma quando si impostano gli OKR, è un'altra storia.

Invece di un approccio a cascata, il processo è bidirezionale: l'impostazione degli OKR coinvolge tutti i membri dell'azienda! In questo caso, il top management e tutti gli altri mettono in relazione gli oggetti e i risultati chiave per creare un piano coeso.

È anche possibile creare OKR a livello aziendale, in cui l'intera organizzazione si impegna a raggiungere gli stessi obiettivi, come la missione dell'azienda.

OKR committed vs. OKR aspirazionali

La metodologia OKR prevede due tipi di obiettivi che è bene conoscere: impegnati e aspirativi.

OKR committenti

Gli OKR Committed sono gli obiettivi concordati e prioritari per raggiungere l'esito positivo dell'azienda. Persone, risorse e orari vengono riorganizzati per garantire che vengano terminati. Le aziende vogliono raggiungere il 100% degli OKR commit.

🌔 OKR ispirati

Gli OKR aspirazionali (moonshot) sono ambiziosi e più impegnativi da realizzare, ma ci spingono a pensare fuori dagli schemi e a innovare. A differenza degli OKR committed, non hanno un percorso chiaro per il completamento o la conoscenza effettiva di come arrivarci. Quindi, se avete completato almeno il 70% dei vostri OKR aspirazionali, consideratelo un esito positivo!

Suggerimenti per la scrittura di OKR

Indipendentemente dal settore o dal mercato in cui operate, i concorrenti colgono costantemente le opportunità di risolvere i punti dolenti del vostro target condiviso. Se avete intenzione di stare davanti alla concorrenza, il vostro team deve avere la direzione, le risorse e le metriche più chiare.

Ecco perché è importante scrivere OKR efficaci per capire come il loro lavoro quotidiano e le loro prestazioni hanno un impatto sul quadro generale. Nessuno vuole dedicare tempo a progetti che non avrebbero dovuto essere avviati. O perdere ore della propria giornata a cercare informazioni per completare le proprie attività.

Prima di scoprire come creare gli OKR, analizziamo la differenza tra oggetti, risultati chiave e attività.

i risultati chiave non sono forse la stessa cosa delle attività?

I risultati chiave sono esiti, non attività. (Suggerimento: è qui che convertirete gli OKR buoni in OKR efficaci)

Probabilmente avete già visto questa formula OKR: ⬇️

*

Un trucco per aiutare a distinguere un risultato chiave e un'attività è ricordare:

Risultato chiave = obiettivo 🥅

Attività = le tattiche/attività per raggiungerlo 🤾‍♀️

Ora che conosciamo la distinzione tra oggetto, risultato chiave e attività, passiamo ai suggerimenti per la scrittura!

🏆 Suggerimento #1: Scegliere tra 3-5 oggetti

Un oggetto risponde alla domanda: Qual è il problema immediato, il cambiamento o il risultato desiderato?

Puntate a obiettivi trimestrali invece che annuali per gestire più facilmente i traguardi

Incoraggiate i vostri team a inviarvi il loro elenco di problemi e priorità

L'oggetto scritto non lascia spazio all'interpretazione? (Se tutti rispondono in modo diverso, significa che l'oggetto non è allineato)

🎯 Suggerimento #2: Scegliere tra 3-5 risultati chiave per oggetto

Un risultato chiave risponde alla domanda: Come sapremo se abbiamo riunito il nostro oggetto?

Ogni risultato chiave è limitato nel tempo, specifico e include un numero

I team devono progettare e scrivere i risultati chiave, non la leadership. I team sono gli esperti in materia e i titolari del lavoro

Assegnare un campione dei risultati chiave per monitorare e condurre riunioni settimanali/mensili di verifica degli OKR

📘 Suggerimento #3: Usare una terminologia distinta e di base

Gli oggetti e i risultati chiave devono essere facili da capire per gli altri. Purtroppo, il gergo aziendale esclude le persone che non hanno le risorse per decodificarlo, e non è produttivo (o giusto!) affidarsi ai dipendenti per chiederne il significato.

💬 Consiglio #4: Comunicare per promuovere una grande cultura aziendale

Le aziende dovrebbero utilizzare una piattaforma di comunicazione per i dipendenti disponibile sia su mobile che su desktop per riunire le esigenze dei dipendenti esigenze di una forza lavoro ibrida . Questa è anche un'opportunità per i dipendenti di conoscere i grandi e piccoli successi dei diversi reparti. Ecco alcuni luoghi in cui menzionare gli OKR:

Strumento per il project management

Townhall/riunioni di tutte le mani* Riunioni di reparto settimanali/mensili

Piani di performance individuali

Sfondi del desktop

Newsletter interne

ClickUp .

ClickUp fa un ulteriore passo avanti nella gestione degli obiettivi, grazie a un programma dedicato Obiettivi in ClickUp sono contenitori di alto livello che suddividono gli oggetti in piccoli traguardi misurabili.

I vostri obiettivi = ClickUp Obiettivi 🏆

I vostri risultati chiave = ClickUp Traguardi 🎯

Le vostre attività = attività di ClickUp 📋

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Company-OKR-Template-by-ClickUp.png Monitorate gli OKR aziendali e misurate lo stato di avanzamento con questo modello /$$$img/

Modello di OKR aziendale di ClickUp

Utilizzare Modello di OKR aziendali di ClickUp per allineare il team e monitorare lo stato di raggiungimento degli obiettivi.

Con ClickUp, potete creare facilmente OKR cancellati per ogni reparto o team della vostra organizzazione, in modo che tutti sappiano a cosa dare priorità per Da fare. Modello di OKR aziendale ClickUp Gli Obiettivi di ClickUp (pubblici o privati) possono essere utilizzati per monitorare qualsiasi risultato misurabile. Quando si visualizza un'attività, si saprà se è stata allegata a un Traguardo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/2-1.png obiettivo nell'attività di ClickUp /$$$img/

Fare clic sul nome dell'obiettivo all'interno di un'attività di ClickUp per passare alla pagina degli obiettivi

Ricordate che i vostri dipendenti hanno a che fare con un sacco di informazioni ogni giorno. Uno strumento di project management incoraggia i team a gestire il proprio stato per raggiungere gli oggetti condivisi.

Iniziate a monitorare gli OKR del vostro team con ClickUp!

Troppo spesso sentiamo la pressione dei nostri obiettivi individuali e di lavoro, che ci lasciano mentalmente e fisicamente svuotati alla fine della giornata. Così diciamo "sì" a ogni richiesta e ci diciamo che fa parte del nostro lavoro.

Gli OKR ci aiutano a stabilire dei limiti e ci incoraggiano a dire "no" quando ci viene chiesto di perseguire le cose sbagliate. Ci auguriamo che questi esempi e consigli vi abbiano dato chiarezza e struttura per ottimizzare il vostro processo di scrittura . ✍️💡

Se avete bisogno di uno spazio privo di distrazioni per organizzare i propri pensieri mentre scrivete i vostri OKR e le vostre attività, provate a ClickUp gratuitamente oggi stesso !