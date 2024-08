10 modelli gratuiti di OKR in Excel, Word e ClickUp

Come imprenditore in un ambiente competitivo, dovete sapere cosa volete ottenere e perché è importante.

Allo stesso tempo, dovete lavorare sodo e definire l'aspetto del successo e ciò che vi occorre per raggiungerlo. In questo caso, dovete sviluppare risultati chiave misurabili.

Tradizionalmente, i team aziendali si sono affidati agli obiettivi e ai risultati chiave (OKR) per comprendere i propri obiettivi obiettivi e come possono raggiungerli. Utilizzando questo quadro di riferimento per il successo, si abbinano gli obiettivi ai risultati chiave per comprendere i risultati raggiunti.

Sfortunatamente, la maggior parte dei titolari d'azienda ha poca o nessuna idea degli obiettivi e del quadro di successo dei risultati chiave.

Cos'è un modello OKR?

OKR ( Obiettivi e risultati chiave ) i modelli funzionano come un sistema di gestione delle prestazioni per fornire un quadro per definire gli obiettivi del team e monitorare i risultati.

Che si tratti di un'organizzazione piccola o grande, è importante capire chiaramente gli obiettivi dell'azienda, in modo che tutti lavorino per gli stessi scopi. Per suddividere ulteriormente il concetto, gli obiettivi sono traguardi specifici che si vogliono raggiungere, mentre i risultati chiave sono le metriche utilizzate per misurare i progressi compiuti.

Per esempio, diciamo che il vostro obiettivo è aumentare le vendite del 20% nel prossimo trimestre. I risultati chiave potrebbero essere l'aumento del traffico web del 10%, la generazione di 50 nuovi contatti o la chiusura di 10 nuovi contratti.

Se siete alle prime armi con gli OKR, date un'occhiata al nostro video per avere consigli pratici sulla loro stesura!

I vantaggi di tracciare gli OKR usando i modelli del quadro OKR

In qualità di proprietari di un'azienda, è facile farsi distrarre da oggetti luccicanti e da altre cose che non sono importanti. Con gli OKR, potete mantenere il vostro team concentrato sulle cose che contano di più. Volete indirizzare le vostre energie in aree che possono creare un impatto sulla vostra attività, piuttosto che perdere tempo in cose che non muovono l'ago della bilancia.

Dovete assicurarvi che tutti i membri della vostra organizzazione siano allineati con la visione e gli obiettivi dell'azienda. Con gli OKR, potete coinvolgere il vostro team e renderlo entusiasta di lavorare per un obiettivo comune.

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con tempistiche chiare, obiettivi misurabili e monitoraggio automatico dei progressi in ClickUp Informazioni sugli obiettivi di ClickUp

Migliorare la trasparenza e la responsabilità

In qualsiasi team, la trasparenza e la responsabilità sono fondamentali per il successo. Sfortunatamente, è difficile raggiungere questi obiettivi senza un quadro di riferimento adeguato. Gli OKR aiutano il team a comprendere i propri ruoli e le proprie responsabilità. Inoltre, aiutano a rendere tutti responsabili delle loro azioni.

Inoltre, qualsiasi ritardo nel processo decisionale può essere costoso. Volete che il vostro team sia in grado di prendere decisioni rapidamente senza sacrificare la qualità. Gli obiettivi e i risultati chiave svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare un processo decisionale più rapido.

Identificano rapidamente le aree che richiedono attenzione e prendono le decisioni di conseguenza. Ciò contribuisce a mantenere l'organizzazione agile e reattiva ai cambiamenti del mercato.

Incremento delle prestazioni

Il ruolo finale di ogni OKR è quello di migliorare le prestazioni . Quando tutti i membri dell'organizzazione comprendono gli obiettivi e i risultati chiave, saranno più propensi a lavorare sodo per raggiungerli.

Questo quadro di riferimento consente anche di monitorare i progressi e di identificare le aree che necessitano di miglioramenti. Allineare gli sforzi del team con gli obiettivi dell'azienda vi aiuterà a ottenere risultati eccellenti.

Collegare i compiti agli OKR del team in ClickUp

La creazione di un solido quadro di obiettivi e risultati chiave inizia con la chiara comprensione di ciò che si vuole ottenere dalla propria organizzazione e di come si misurerà il successo. Anche se per i titolari d'azienda è più facile stabilire gli obiettivi aziendali e i risultati chiave, è sempre una sfida quando si tratta di mettere tutti gli OKR in un'unica vista.

Fortunatamente, esistono modelli di OKR che potete utilizzare per allineare tutto il vostro team alla stessa visione.

Ecco 10 modelli di OKR gratuiti che dovreste prendere in considerazione subito!

10 modelli OKR gratuiti in Excel, Google Sheets e ClickUp

1. Modello OKR aziendale ClickUp

Tracciate gli OKR aziendali e misurate i progressi con questo modello

ClickUp è una piattaforma di produttività in cui i team si riuniscono per pianificare, organizzare e collaborare al lavoro in un unico luogo. E con Il modello di OKR e obiettivi aziendali di ClickUp i manager hanno la possibilità di creare attività e collegarle a un risultato chiave. Non sarà più un onere amministrativo per i membri del team inviare e-mail settimanali sullo stato di avanzamento, perché l'avanzamento dell'attività viene tracciato automaticamente all'interno del modello!

Un sistema OKR in ClickUp trasformerà il modo in cui i team e i dirigenti comunicano le loro priorità. Collega pianificazione strategica in passi concreti, in modo che ogni persona che contribuisce al risultato capisca in che modo la sua prestazione influisce direttamente sul risultato. Iniziare la pianificazione degli OKR del prossimo trimestre oggi ! Modello OKR aziendale ClickUp

2. Modello di OKR di ClickUp

Il modello OKR di ClickUp consente di tracciare e allineare con precisione gli obiettivi e i risultati chiave, facilitando la definizione di obiettivi organizzati e progressi misurabili

Il Il modello OKR di ClickUp è un ottimo punto di partenza per gli OKR. Include sia un quadro di riferimento predefinito per gli OKR sia spazi di lavoro per aiutarvi a iniziare a pianificare gli OKR in modo rapido e semplice. Il modello viene fornito con modelli di OKR personalizzabili, una guida alla definizione degli obiettivi e persino esempi di OKR. Avrete anche accesso alla checklist e al playbook OKR, che forniscono le migliori pratiche per implementare gli OKR nella vostra organizzazione. Tutti gli elementi di questo modello di OKR lavorano insieme per aiutarvi a essere rapidamente operativi con gli OKR.

La comprensione del quadro OKR del vostro team è la chiave per un'esecuzione OKR di successo. Questo modello vi aiuta a stabilire e configurare rapidamente gli OKR, adattandoli alle esigenze specifiche del vostro team. Questo modello di OKR include tutti gli strumenti visivi, gli spazi di lavoro e le risorse necessarie per assicurarsi che tutti comprendano i propri OKR e lavorino per raggiungerli in modo efficace. Scarica questo modello di OKR

3. Modello di obiettivi SMART di ClickUp

Stabilite obiettivi per ogni funzione critica della vostra organizzazione attraverso i modelli SMART di ClickUp

La creazione di un percorso chiaro verso il successo inizia con la definizione di obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo, noti anche come obiettivi SMART. Adottando l'approccio degli obiettivi SMART, è possibile evitare le distrazioni e concentrarsi su un obiettivo alla volta, aumentando le possibilità di raggiungerlo con successo.

ClickUp offre un Modello di obiettivi SMART che può fungere da quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi. Con questo strumento è possibile semplificare gli obiettivi, organizzarli in modo efficace e prepararsi al successo. La parte migliore? Avete la flessibilità di personalizzare il modello per adattarlo alle vostre esigenze specifiche e assicurarvi di essere sulla strada giusta per raggiungere i vostri obiettivi. Scaricate questo modello di obiettivi SMART

4. Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

Con il modello di piano d'azione per gli obiettivi SMART, vi assicurate che i vostri obiettivi vengano portati a termine con una visualizzazione ad elenco per mantenere tutto organizzato e in linea con i tempi

Il Modello di piano d'azione SMART di ClickUp è uno strumento indispensabile per i project manager che desiderano semplificare compiti complessi suddividendoli in fasi gestibili e tenendo conto di fattori quali tempo, risorse e competenze.

Utilizzando l'acronimo SMART, che sta per Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timely (Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante e Tempestivo), questo modello organizza gli obiettivi in ogni categoria e fornisce suggerimenti preziosi per garantire il successo. Una volta completata ogni categoria, è sufficiente evidenziare il testo per creare compiti attuabili e fissare le date di completamento. Scaricate questo modello di piano d'azione SMART

5. Modello di OKR per il marketing strategico di ClickUp

Raggiungete i vostri obiettivi e risultati chiave (OKR), pianificate i vostri obiettivi di marketing e rispettate i budget con il modello di piano di marketing strategico di ClickUp

Modello di OKR per il marketing strategico di ClickUp fornisce un quadro completo di OKR per i team di marketing strategico. Include OKR specificamente progettati per migliorare la visibilità e la portata del vostro marchio sul mercato, fidelizzare i clienti e aumentare le vendite. Con questo modello di OKR, avrete accesso a risorse quali linee guida per la definizione degli obiettivi, definizioni di OKR, modelli di OKR, liste di controllo di OKR e playbook di OKR. Questo modello di OKR è un ottimo punto di partenza per i team di marketing che vogliono ottenere i migliori risultati dagli OKR.

Date un'occhiata a queste_ Strumenti software di pianificazione strategica ! Modello di OKR per il marketing strategico di ClickUp

6. Modello di tracciamento OKR di Google Sheets

via Mooncamp

Google Sheets offre un semplice modello di OKR per iniziare a organizzare ogni risultato chiave per l'intera organizzazione. Aiuta i manager a monitorare i progressi del team verso gli obiettivi trimestrali.

È sufficiente inserire gli obiettivi e alcuni risultati chiave nelle colonne appropriate. È quindi possibile visualizzare lo stato di ciascun risultato chiave colorando le celle. Questo vi aiuterà a capire quali sono le aree che richiedono attenzione. I proprietari di piccole imprese stanno già utilizzando questo modello per migliorare la loro produttività e raggiungere i loro obiettivi! Modello di monitoraggio OKR di Google Sheets

7. Modello di monitoraggio OKR di Excel

via Weekdone

Nel corso degli anni, Microsoft Excel è diventato uno degli strumenti più popolari per il monitoraggio degli OKR. Questo perché è facile da usare e offre molta flessibilità. È possibile personalizzare facilmente gli OKR in base alle proprie esigenze. Se volete tracciare i vostri progressi in maniera visiva, potete utilizzare le sparkline o i grafici.

L'aspetto migliore dell'utilizzo di Excel per tracciare i vostri OKR è che potete condividere i vostri progressi con gli altri. È inoltre possibile utilizzare questo strumento per impostare promemoria e aggiungere note. Modello di monitoraggio degli OKR in Excel

8. Modello di OKR in PowerPoint

via Modello di diapositiva

Questo è un altro eccellente Opzione di tracciamento OKR per le piccole imprese o le startup s. Il modello di PowerPoint OKR è facile da usare e vi aiuta a monitorare i vostri progressi nel tempo.

Utilizzando questo modello, dovete inserire gli obiettivi e i risultati chiave nelle diapositive appropriate. Potete quindi seguire i vostri progressi evidenziando le celle raggiunte. Questo vi aiuterà a capire quali sono le aree da migliorare.

Le aziende che cercano un modello di pianificazione facile da usare e visivamente accattivante possono scegliere il modello OKR PowerPoint. Modello PowerPoint OKR

9. Modello di cruscotto OKR in Google Sheets

via Super Metrics

Dovete evitare di dover andare avanti e indietro tra diversi strumenti per impostare promemoria o aggiungere note. Il modello di Google Sheets allevia questo problema consentendo di fare tutto in un unico posto.

Questo strumento è presente sul mercato da tempo ed è noto per la sua facilità d'uso. Con questo modello, dovete assicurarvi di inserire gli obiettivi e i risultati chiave nelle colonne appropriate. Dopodiché, è possibile monitorare facilmente i progressi evidenziando le celle raggiunte. Questo aiuterà a identificare le aree che necessitano di maggior lavoro. Modello di cruscotto OKR di Google Sheets

10. Modello di OKR per team in Microsoft Word di Template.net

via Template.net

Questo modello di OKR per team in Microsoft Word offre la semplicità e l'intuitività di una piattaforma di editing di testo, fornendo al contempo un quadro completo per il monitoraggio degli obiettivi. Questo modello di OKR è particolarmente utile per i team che preferiscono lavorare in un elaboratore di testi per redigere, rivedere e finalizzare i loro OKR.

Questo modello comprende sezioni già pronte per delineare gli obiettivi e definire i risultati chiave corrispondenti. Le sezioni delle note consentono di aggiungere ulteriori dettagli di contesto e di tracciamento, come specifiche metriche di performance o tempistiche. È inoltre possibile personalizzare facilmente questo modello per adattarlo alle esigenze specifiche del team, rendendolo uno strumento versatile per qualsiasi organizzazione. Modello di OKR in Microsoft Word Risorse correlate:

Siate migliori di 'OK' e iniziate con un modello di OKR dettagliato

Avere un approccio chiaro per valutare i risultati e determinare se la vostra azienda sta davvero performando secondo le aspettative è essenziale per il successo organizzativo. Un quadro di obiettivi e risultati chiave attraverso un modello OKR vi aiuta a misurare e valutare i risultati rispetto agli obiettivi.

Vi permette di sapere se state prendendo le decisioni giuste e come potete migliorare le vostre operazioni per riflettere le vostre prestazioni. Il modello di OKR aziendale di ClickUp è il punto di partenza perfetto!

Questo modello, facile da usare, genera rapidamente i risultati necessari per il confronto. Cosa state aspettando? Registrate un account ClickUp gratuito per iniziare.