Guida passo-passo alla creazione di un cruscotto OKR

A differenza di Indicatori chiave di prestazione (KPI), gli oggetti e i risultati chiave (OKR) sono tipicamente qualitativi e possono essere difficili da monitorare. Questo rende difficile navigare nel mare delle attività e assicurarsi che si stia andando nella giusta direzione. Per fortuna, potete affidarvi a un buon dashboard OKR come bussola. 🧭

Un dashboard ben costruito fornisce un'istantanea visiva dettagliata del vostro stato e delle vostre prestazioni, consentendovi di mantenere l'intero team sulla stessa pagina e di prendere decisioni basate sui dati, invece di prendere decisioni al buio.

In questa guida vi diremo tutto quello che c'è da sapere sui dashboard OKR e vi insegneremo a crearne uno da zero. Vi suggeriremo le best practice e gli strumenti che non vi peseranno sulle tasche, rendendo comunque disponibili tutte le informazioni necessarie.

Cos'è un dashboard OKR?

Un dashboard OKR è una strumento visivo per il project management che consente di gestire senza sforzo di monitorare lo stato degli obiettivi e delle attività attraverso grafici, grafici e simili elementi dinamici. Il suo scopo principale è quello di riepilogare grandi quantità di dati per fornire informazioni utili al raggiungimento degli oggetti. 🎯

Create dashboard dettagliate e aggiungete facilmente schede per visualizzare lo stato dei punti di sprint, le attività per stato e i bug per visualizzazione

Sebbene il dashboard sia rivolto principalmente ai project management e ai dirigenti di livello C, può essere utile ai dipendenti di tutta la gerarchia. Aiuta a suddividere gli OKR in iniziative da monitorare per rendere un progetto più digeribile e garantire che tutti abbiano chiaro il proprio contributo e ruolo.

Inoltre, non tutti i dashboard OKR comprendono il livello aziendale progetti e oggetti a livello aziendale . È inoltre possibile utilizzare dashboard individuali per monitorare gli OKR personali di ciascun dipendente, per aiutarlo a rimanere motivato e conoscerlo meglio.

Indipendentemente dall'uso che se ne fa, un dashboard ben sviluppato assicura che non sia necessario destreggiarsi tra molti fogli di calcolo e documenti per capire la situazione attuale del progetto e le prestazioni del team. Tutte le informazioni chiave sono presentate in modo chiaro e visivamente accattivante, lasciando così più tempo a disposizione per il processo decisionale .

Funzionalità/funzioni chiave di un dashboard OKR

A semplificare la reportistica e facilitare le decisioni basate sui dati, un dashboard OKR dovrebbe contenere i seguenti elementi chiave:

Strumenti di visualizzazione-Gli oggetti possono talvolta essere vaghi perché saranno ulteriormente concretizzati attraverso risultati e iniziative chiave, quindi il dashboard OKR deve offrire elementi visivi che ne tengano conto. Se non va oltre i grafici a torta e gli oggetti numerici di base, potreste non essere in grado divisualizzare i dati necessari per monitorare correttamente lo stato di avanzamento Un'interfaccia facile da usare Come menzionato, un dashboard OKR può servire a chiunque nella vostra organizzazione, quindi deve essere facile da navigare indipendentemente dalle competenze tecnologiche dell'utente. Tutte le informazioni critiche devono essere chiaramente cancellate, in modo che il team non debba cercare i dati di cui ha bisogno. Idealmente, il dashboard dovrebbe essere anche mobile-friendly per consentire di tenere traccia degli aggiornamenti importanti mentre si è in movimento Dati in tempo reale Non è possibile avere un quadro preciso dello stato di avanzamento se la dashboard non è aggiornata in tempo reale (o almeno con una frequenza tale da tener conto di tutti i cambiamenti significativi). Assicuratevi che il vostro dashboard si connetta senza problemi alle origini dati e alle altre app che utilizzate per raggiungere l'oggetto Attività cardine e sequenze Alcuni obiettivi possono richiedere un po' di tempo per essere raggiunti, quindi le tappe sono un ottimo modo per risollevare il morale del team se si trova a metà del progetto. Anche le sequenze temporali possono essere utili, in quanto forniscono a tutti una tabella di marcia completa da seguire Opzioni di personalizzazione: il dashboard deve essere in grado di adattarsi ai diversi team e di fornire informazioni pertinenti senza distrarre i membri del team con dati che non li riguardano. In caso contrario, potrebbe essere necessario creare diversi dashboard per lo stesso OKR

Quali sono i vantaggi di un dashboard OKR?

Se si crea un dashboard che soddisfa tutti i requisiti di cui sopra, si possono ottenere numerosi vantaggi. Esaminiamo i più importanti. 🌟

Comunicazione semplificata degli OKR strategici

Gli OKR sono tipicamente ambiziosi e coinvolgono più team in tutta l'azienda. Senza un sistema centralizzato per visualizzarli, si corre il rischio di una comunicazione errata e di creare dei silos di progetto.

La vista ClickUp Hub dashboard consente di ordinare facilmente i documenti, le dashboard e le lavagne online in base ai recenti, ai preferiti o ai "Creati da me"

Un dashboard OKR riunisce tutte le parti interessate per garantire chiarezza e una panoramica di tutte le iniziative necessarie. Il risultato è che le persone possono vedere come il loro lavoro si inserisce nel quadro generale e ottenere il contesto necessario per completarlo in modo efficace.

Una piattaforma di dashboard completa potrebbe anche essere dotata di un sistema integrato di funzionalità/funzione di collaborazione riducendo la necessità di ulteriori app per la produttività . In questo modo è possibile centralizzare il flusso di lavoro ed eliminare le inefficienze che fanno perdere tempo.

Facile monitoraggio delle attività

Mentre i vostri team lavorano per raggiungere i loro risultati chiave, vorrete essere sempre aggiornati. Un dashboard OKR può far sì che ciò avvenga senza innumerevoli riunioni e check-in. Potete vedere con precisione quanto lavoro è stato terminato in qualsiasi momento e avere tutti gli aggiornamenti necessari a portata di mano.

Si noti che ciò è possibile solo se il vostro dashboard software si integra con strumenti di pianificazione per consentire il monitoraggio delle attività in tempo reale. Questo non è il caso di tutte le soluzioni, per cui potrebbe essere necessario fare una delle due cose descritte di seguito:

Cercare un'applicazione che si connetta alle app esistenti nel vostro flusso di lavoro

Scegliere una piattaforma più robusta che vada oltre la semplice reportistica e visualizzazione degli OKR

Opportunità di gamification

I dashboard OKR non sono utilizzati solo per l'analisi dei dati, ma aiutano anche ad aggiungere un po' di divertimento al vostro flusso di lavoro e mantenere i dipendenti impegnati attraverso la gamification. Secondo un sondaggio da fare è un'idea saggia, perché l'89% dei dipendenti ha dichiarato che la gamification li ha resi più consapevoli più produttivi e l'88% ha riportato un aumento dei livelli di felicità sul posto di lavoro.

Ci sono innumerevoli opzioni di gamification da esplorare e il vostro dashboard OKR svolge un ruolo chiave. Potete impostare un sistema di ricompense basato su attività cardine, iniziative e risultati chiave per mantenere i vostri dipendenti entusiasti e motivati. 🥇

Mostrare le relazioni tra attività e attività cardine nella vista Gantt in ClickUp

Si può anche creare un po' di sana competizione aggiungendo sistemi di punti, classifiche ed elementi simili. Non esagerate però, perché non volete che la competizione vada a scapito della collaborazione.

Miglioramento del lavoro di squadra e dell'account

A proposito di collaborazione, i dashboard OKR eliminano molti ostacoli al lavoro di squadra, come ad esempio:

Attività poco chiare

Colli di comunicazione

Incapacità di vedere il quadro generale

Oltre agli OKR, di solito mostrano le iniziative chiave correlate, assicurando che le responsabilità di ognuno siano definite chiaramente. In questo modo si elimina la confusione e si può collegare ogni iniziativa a un membro del team e identificare in un attimo la fonte di qualsiasi inefficienza. 🔍

Un dashboard assicura anche che una completa trasparenza , che può fare meraviglie per costruire la fiducia all'interno dell'azienda. Inoltre, i dipendenti potrebbero essere incoraggiati a condividere le conoscenze e ad aiutarsi a vicenda se tutti possono vedere le attività dei loro compagni di squadra.

Come creare un dashboard OKR?

Un solido dashboard OKR non può essere creato da un giorno all'altro: è necessario seguire diversi passaggi e consultare vari responsabili delle decisioni per assicurarsi che tutti i dati necessari siano presenti. È inoltre necessario trovare il software dashboard giusto con tutte le funzionalità/funzioni di cui abbiamo parlato in precedenza in questa guida, e ci sono molte opzioni tra cui scegliere.

Per abbreviare la vostra ricerca, vi suggeriamo ClickUp -una soluzione all-in-one per il project management che consente di tenere sotto controllo il flusso di lavoro e di monitorare lo stato senza sforzo. 🤩

I cruscotti di ClickUp 3.0 offrono ai gestori del team agile una rapida visualizzazione delle attività rimanenti e delle priorità della settimana, oltre a grafici dettagliati di burnup e burnboard

Con ClickUp Dashboard è possibile costruire il proprio dashboard OKR ideale, in grado di fornire approfondimenti pratici su tutti i dati di cui si ha bisogno. Vi mostriamo esattamente come fare, mentre vi illustriamo ogni passaggio del processo di creazione del dashboard.

Passaggio 1: Scegliete i vostri oggetti

Un dashboard OKR può concentrarsi su un solo oggetto o su più oggetti contemporaneamente. Può anche comprendere gli oggetti di tutta l'azienda o quelli specifici dei dipendenti. Con così tanti oggetti, la scelta degli obiettivi giusti per il dashboard può essere impegnativa. Tuttavia, è fondamentale dedicare a questa decisione il tempo e l'attenzione che merita, poiché avrà un impatto su tutti i passaggi futuri.

Se avete bisogno di un punto di partenza per definire gli oggetti, iniziate dalla missione e dalla visione della vostra azienda. Gli OKR devono essere ambiziosi e stimolanti, quindi non esitate a puntare in alto. 💯

Poiché non è necessario quantificarli, non preoccupatevi se un oggetto sembra vago. "Aumentare la notorietà del marchio" è un obiettivo esempio perfetto di un oggetto valido, anche se a prima vista appare ambiguo. Lo scomporrete in seguito in risultati e iniziative chiave, in modo da avere un modo concreto per misurare lo stato.

Una volta considerati gli oggetti, è possibile usare Obiettivi di ClickUp per dar loro vita. Grazie alle diverse opzioni di visualizzazione, è possibile trovare il grafico giusto per ogni tipo di obiettivo.

Utilizzate gli obiettivi di ClickUp per creare il vostro quadro OKR e monitorarli attraverso numerosi elementi visivi

ClickUp offre opzioni flessibili di condivisione degli obiettivi, che consentono di fornire a ciascun team una panoramica degli obiettivi rilevanti senza informazioni inutili. È anche possibile raggruppare gli oggetti in cartelle per una maggiore chiarezza.

Il monitoraggio del tempo avviene automaticamente in tempo reale, senza dover affrontare ritardi nei dati. Ogni volta che darete un'occhiata alla dashboard, saprete con precisione quanto siete vicini al raggiungimento degli oggetti.

Passaggio 2: Definire i risultati e le iniziative chiave

Una volta definiti gli oggetti, è il momento di andare più sul concreto e vedere come li raggiungerete. In altre parole, è necessario definire i risultati chiave e le iniziative corrispondenti per ogni oggetto.

Da due a cinque risultati chiave per ogni oggetto è un buon punto di partenza, anche se questo numero non è fisso. L'importante è allineare i risultati chiave con gli obiettivi e tracciare una chiara tabella di marcia da seguire per il team.

Se torniamo all'esempio della brand awareness, i risultati chiave possono essere:

Scrivere e pubblicare 30 post di ospiti entro la fine del secondo trimestre Stabilire cinque partnership con influencer del settore nel 1° trimestre Creare 40 podcast entro la fine dell'anno

Ciascuno di questi risultati chiave può essere ulteriormente suddiviso in iniziative specifiche. Ad esempio, le iniziative per scrivere 30 guest post possono includere:

Creare argomenti e schemi per tutti i 30 articoli entro la fine del mese Scrivere tre articoli a settimana Identificare 15 siti web autorevoli su cui pubblicare gli articoli per gli ospiti

È fondamentale che questi risultati e iniziative chiave siano in un hub centralizzato, altrimenti non sarete in grado di monitorarli efficacemente. Ecco perché Attività di ClickUp consente di riunirli e di organizzarli in modo ordinato. 🗓️

L'intuitiva interfaccia drag-and-drop semplifica la gestione delle attività ed è possibile utilizzare diverse visualizzazioni per avere una panoramica chiara del flusso di lavoro.

Utilizzate le attività di ClickUp per delineare i risultati e le iniziative chiave senza ricorrere a complicati fogli di calcolo

ClickUp offre anche diverse automazioni, attività ricorrenti e funzionalità simili che riducono al minimo il lavoro da fare e lasciano più tempo per prendere decisioni.

Passaggio 3: Determinare il layout della dashboard

Dopo aver identificato gli OKR e le iniziative, è il momento di scegliere come strutturarli nella dashboard. Qui c'è il limite, soprattutto se si sfruttano gli oltre 50 widget di ClickUp e le numerose opzioni personalizzate.

Se non sapete da dove cominciare, potete utilizzare un Modello di dashboard OKR per trarre ispirazione. Ad esempio, il modello Modello ClickUp OKR è dotato di tutti gli elementi necessari per organizzare gli OKR come meglio credete. Sono disponibili cinque campi personalizzati e tipi di visualizzazione oltre a sette stati per il monitoraggio degli OKR con precisione millimetrica.

Strutturate gli OKR e le iniziative senza sforzo con il modello OKR di ClickUp

Oltre al modello universale di OKR, è possibile utilizzare modelli specifici come quello di Modello di piano di marketing strategico di ClickUp . Viene fornito con campi ed elementi predeterminati e adattati a piano di marketing consentendo di sviluppare una strategia efficace con un lavoro manuale minimo.

Infine, è possibile consultare alcuni Esempi di dashboard ClickUp per avere un'idea di come dovrebbe essere il vostro dashboard OKR. Ogni elemento del vostro dashboard ClickUp è completamente personalizzabile, consentendovi di adattarlo ai vostri OKR e ad altre specifiche.

Quando progettate il layout del vostro dashboard, focalizzatevi sulla facilità d'uso per garantire che tutti i membri del team interessati possano navigare nel dashboard senza problemi. Dovrete trovare un equilibrio tra modulo e funzione, quindi sperimentate diversi design per capire cosa funziona meglio. 🧪

Passaggio 4: connessione delle origini dati

Non tutti gli stati OKR possono essere monitorati attraverso iniziative specifiche e il loro completamento. Ad esempio, se gestite una clinica e avete come oggetto principale il miglioramento dell'esperienza dei pazienti, il raggiungimento di uno specifico tempo medio di attesa può essere uno dei risultati chiave. In questo caso, il vostro dashboard OKR dovrebbe collegarsi a una piattaforma che misura i tempi di attesa per fornirvi le informazioni necessarie senza bisogno di voci manuali.

È molto probabile che abbiate un flusso di lavoro consolidato e il dashboard deve inserirsi in esso, invece di richiedere modifiche significative al processo. Per questo motivo è necessaria una soluzione di dashboard che si integri perfettamente con le vostre origini dati critiche.

Scavate nei dettagli dei vostri dati con le funzionalità di drill-down nei dashboard

ClickUp permette di farlo in tre modi:

Integrazioni native (Slack, Everhour, Front e molte altre)

Integrazione con Zapier , che consente di collegare ClickUp a centinaia di app aggiuntive

, che consente di collegare ClickUp a centinaia di app aggiuntive ClickUp API che consente di creare integrazioni personalizzate

Potete completare la libertà di adattare ClickUp alle vostre esigenze e garantire che la vostra dashboard non lasci nulla di intentato. 🪨

Naturalmente, il dashboard può anche prelevare i dati dalle altre attività di ClickUp (Attività, Obiettivi, ecc.), in modo da essere sempre al corrente degli aggiornamenti.

Passaggio 5: Rivedere e adattare il dashboard OKR

Il fatto che il vostro dashboard sia attivo e funzionante non significa che il vostro lavoro sia finito. Man mano che monitorate gli OKR, potreste notare aree di miglioramento che meritano di essere affrontate. Ad esempio, alcuni utenti potrebbero trovarlo poco intuitivo o notare la mancanza di dati importanti.

I vostri OKR si evolveranno anche con il passare del tempo, quindi è fondamentale procedere a revisioni e aggiustamenti regolari. Se avete OKR a lungo termine, una revisione trimestrale dovrebbe fare al caso vostro. Questo potrebbe non essere il caso se si utilizza il dashboard per progetti più piccoli o per il monitoraggio di singoli dipendenti, in quanto è probabile che siano necessari controlli più frequenti.

Il mondo aziendale si muove alla velocità della luce, quindi dovete essere aperti alle sorprese che richiedono di modificare gli OKR o di riequilibrare le priorità. In ogni caso, assicuratevi di non impostare e dimenticare il vostro dashboard, ma di aggiornarlo secondo le necessità.

Infine, utilizzate il vostro dashboard per celebrare i risultati ottenuti e le principali attività cardine . Una pacca sulla spalla contribuisce ad aumentare la felicità dei dipendenti e il vostro dashboard vi dirà chi se la merita di più. 🤓

Creare un dashboard OKR di alto livello con ClickUp

Senza un modello di dashboard OKR, l'impostazione di un dashboard OKR potrebbe richiedere un po' di lavoro, ma è una componente critica dei vostri lavori richiesti. Avrete il controllo completo degli OKR del vostro team e potrete prendere decisioni con maggiore sicurezza.

Anche il vostro team apprezzerà il dashboard, in quanto potrà utilizzarlo per tenere sotto controllo il proprio flusso di lavoro e ottenere una spinta motivazionale, se necessario. 💨

ClickUp vi permette di ottenere i vantaggi di cui sopra, oltre a molti altri. È uno dei modi più intuitivi ed economici per creare robusti dashboard OKR e gestire i progetti in modo più efficiente. Per potenziare i vostri lavori di reportistica e godere della potenza dei dati in tempo reale a portata di mano, create subito un account ClickUp .