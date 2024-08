10 Migliori software di monitoraggio delle tappe del progetto nel 2024

Le attività cardine servono a tracciare lo stato di avanzamento di un progetto, sia che si tratti di un breve sprint che di un progetto complesso a più team piano del progetto .

Queste attività cardine danno un senso di motivazione e di realizzazione e aiutano a misurare l'avanzamento del progetto rispetto al piano previsto. Confrontando lo stato effettivo con le attività cardine pianificate, i project manager possono identificare tempestivamente eventuali deviazioni, ritardi o potenziali problemi e intraprendere le azioni appropriate per mantenere il progetto in linea con i tempi.

Purtroppo, però, è facile perdere la palla al balzo quando ci si destreggia tra più attività e milestone critiche. Se avete bisogno di aiuto per tenere sotto controllo le vostre attività cardine e lo stato di avanzamento del progetto, queste 10 migliori app software per le milestone vi rimetteranno in carreggiata.

**Cosa cercare in un software per le attività cardine del progetto?

Quando si sceglie un software di project management per le attività cardine, si devono cercare alcune cose:

Un modo semplice per impostare le attività cardine, in modo che la pianificazione del progetto richieda meno tempo per essere impostata e gestita

La capacità dicreare attività cardine grafiche che tracciano tutte le attività nell'ambito del progetto

Una visualizzazione di facile utilizzo della vostraattività cardine del progetto che consente di vedere facilmente a che punto è il progetto in un dato momento e come le singole attività si collegano agli obiettivi del progetto

Una connessione diretta tra il vostro progetto e leimpostazione degli obiettivi professionali e le funzionalità/funzione del software per garantire che ogni attività cardine contribuisca al successo del progetto

Una simile connessione diretta tra attività cardine, attività e dettagli vi aiuta a concentrarvi susull'esito positivo del progetto e sul ciclo di vita del progetto nel suo complesso

Non tutti software gratuito per il project management offre una funzionalità di attività cardine. Ma quelli che lo fanno devono offrire tutti i vantaggi di cui sopra per assicurarvi di sfruttare appieno il monitoraggio e la gestione delle attività cardine nella fase di pianificazione ed esecuzione del progetto.

Le 10 migliori app per il monitoraggio delle attività cardine da usare nel 2024

Poiché le attività cardine sono in stretta connessione con la gestione dei progetti, alcune delle migliori piattaforme software di project management hanno funzionalità di monitoraggio delle milestone integrate. Esistono anche diversi strumenti dedicati, costruiti appositamente per le attività cardine.

Questo elenco copre il meglio di entrambi i mondi!

Monitoraggio delle attività cardine in ClickUp per assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina e consegnare i progetti in tempo

È l'unica app di project management per tutti i processi di produttività e pianificazione dei progetti. Project management, dashboard per le consegne chiave, impostazione degli obiettivi , monitoraggio del tempo, reportistica sullo stato di avanzamento dei lavori -Se volete, abbiamo tutto ciò che fa per voi.

È possibile convertire facilmente le attività in attività cardine del progetto. Poi, potete connettere queste pietre miliari agli obiettivi e allegare ad essi altre attività e pietre miliari dipendenti. Sono disponibili anche modelli precostituiti e pronti per l'uso, come il modello Modello di diagramma delle attività cardine di ClickUp per creare rapidamente le attività cardine del progetto.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Attività cardine di ClickUp permettono di connettere facilmente le attività con il vostro obiettivi del progetto e di monitorare lo stato di avanzamento ad un livello elevato

Una connessione diretta conObiettivi di ClickUp per garantire che tutte le attività cardine e le connessioni siano all'altezza degli oggetti finali del progetto

Una libreria dimodelli di attività cardine emodelli per l'impostazione degli obiettivi da cui gli utenti possono attingere per iniziare a costruire i punti di riferimento e le fasi chiave del progetto

Modi flessibili per visualizzare e tenere traccia delle attività cardine, tra cui viste Gantt, Bacheca e Dashboard

Un'interfaccia intuitiva che consente un rapido onboarding dei nuovi utenti e una rapida configurazione dei progetti, dalle attività cardine alle assegnazioni e alla tempistica

Limiti di ClickUp

L'estensione delle automazioni può portare a molti avvisi e promemoria, soprattutto in progetti complessi e a più livelli

La natura completa della piattaforma, pur essendo potente, può renderla inizialmente eccessiva per gli utenti che vogliono provare solo la funzionalità cardine

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Attivare/disattivare il piano Toggl

Via Piano attivato/disattivato Come immagine strumento di project management per i project manager, è naturale che Toggl Plan includa anche le attività cardine del progetto. In Toggl Plan, le attività cardine diventano più importanti come parte della timeline di pianificazione del progetto attivata/disattivata, dove ogni pietra miliare appare come un punto di controllo codificato a colori nel quadro del progetto più ampio.

Toggl Plan funge anche da strumento per attivare/disattivare i progetti gestione del carico di lavoro le attività cardine del project management possono assumere un ruolo unico. Ad esempio, i project manager che sono anche responsabili di cose come la programmazione del team e la pianificazione delle risorse possono usare questa funzionalità per collegare le milestone ad altre aree dei requisiti del progetto (come i limiti di budget) che devono raggiungere.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl Plan

Completa personalizzazione delle attività cardine del progetto, dalla durata delle milestone al colore esatto da utilizzare per distinguere ogni milestone nella timeline visiva del progetto

Funzionalità cross-project, in cui una singola attività cardine (ad esempio una revisione a livello organizzativo di tutti i progetti) può confluire in tutte le relative attività cardine

La possibilità di condividere le milestone generalipiani del progetto che includono solo le attività cardine del progetto e non le singole attività, il che aiuta i project manager e gli stakeholder esterni a mantenere una panoramica ad alto livello

Interfaccia intuitiva e moderna che facilita l'accesso e l'avvio con una curva di apprendimento ridotta

Limiti di Toggl Plan

App web relativamente statica che limita le funzioni delle attività cardine per i suoi utenti

Le integrazioni di terze parti sono limitate, con l'apparentemente chiaro oggetto da parte di Toggl Plan di mantenere gli utenti isolati all'interno del proprio software

La semplicità intenzionale della piattaforma può essere problematica per alcuni utenti che sono alla ricerca di funzionalità più avanzate strumenti di project management più avanzati al di là di quanto è stato attivato/disattivato in Toggl Plan

Prezzi di attivazione/disattivare Toggl Plan

Teams : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business: $13,35/mese per utente

Toggl Plan valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (37 recensioni)

: 4.3/5 (37 recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

3. Elegante

Via Più moderno Roadmap, elenchi di attività, documenti, chat, automazioni: Nifty vanta tutto questo. E questo include una robusta funzione per le attività cardine.

Per essere sicuri, il sistema all-in-one strumento di produttività non mette necessariamente in evidenza la funzionalità delle attività cardine del progetto come punto di vendita centrale. Ma è ancora lì, nascosta tra le funzionalità/funzione per organizzare, dare priorità e monitorare i progetti più grandi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nifty

Converte gli elenchi di attività in attività cardine, in modo che il project manager possa monitorare lo stato di avanzamento dell'intero elenco di attività all'interno della milestone

Le attività cardine del progetto appaiono nella funzione di reportistica automatizzata, che consente di fare reportistica dinamica sui processi del progetto a tutti gli stakeholder

Ordinamento per attività cardine all'interno di un progetto, organizzando le attività in base al loro livello di attività e ai punti di controllo chiave da raggiungere per mantenere il progetto in movimento

Integrazioni native construmenti di produttività come Google Documenti e Google Calendar, per mantenere i membri del team sempre aggiornati, anche al di fuori della piattaforma Nifty

Limiti di Nifty

Limitate funzioni di notifica e di promemoria, come l'impossibilità di impostare promemoria automatici per le prossime attività cardine e le scadenze delle attività

Una funzione di ricerca nella piattaforma non sempre intuitiva e che non sempre restituisce i risultati più rilevanti

Tempi di caricamento lenti, che possono causare problemi di comunicazione su progetti che devono essere veloci e in tempo reale

Prezzi di Nifty

**Gratuito

Starter : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Pro : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Business : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni di #### Nifty Plan

G2 : 4.7/5 (400+ recensioni)

: 4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

4. GanttPRO

Via GanttPRO Come suggerisce il nome, GanttPRO si concentra principalmente sulla costruzione di grafici Gantt. La piattaforma, originariamente progettata per l'industria manifatturiera ma applicabile a tutti i casi d'uso, offre anche visualizzazioni alternative (come Kanban) per aiutare i project manager a monitorare lo stato di avanzamento e a pianificare il prossimo progetto. È possibile programmare i flussi di lavoro, monitorare le attività cardine del progetto e persino gestire le risorse.

Le migliori funzionalità/funzione di GanttPRO

Una funzione di percorso critico che prende in considerazione tutte le attività, le attività cardine e le sequenze temporali all'interno di un progetto e prevede il modo migliore e più snello per Da fare

Facili opportunità di esportazione per stampare e condividere un grafico Gantt con le parti interessate che non utilizzano la piattaforma GantPRO

Controllo intuitivo della versione di tutti i progetti, che consente di tornare indietro nella storia del progetto e di ripristinare gli stati precedenti in qualsiasi momento

Limiti di GanttPRO

Non c'è una struttura generalesequenza del progetto oltre alla vista Gantt completa, rendendo difficile per gli utenti rivedere semplicemente le attività cardine del progetto

Più complesso di molte delle alternative presenti in questa guida, con un'attenzione particolare alle funzioni piuttosto che alla facilità d'uso, soprattutto per i nuovi utenti che potrebbero non avere familiarità con i grafici di Gantt

Nessuna app mobile per monitorare le attività, le tappe o lo stato del progetto al di fuori della piattaforma web

Prezzi di GanttPRO

Base : $7,99/mese per utente

: $7,99/mese per utente Pro : $12,99/mese per utente

: $12,99/mese per utente Business : $19,99/mese per utente

: $19,99/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su GanttPRO

G2 : 4.8/5 (400+ recensioni)

: 4.8/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

5. Progetto aperto

Via Progetto aperto Come rara soluzione open-source, OpenProject, con sede in Germania, brilla in due aree: flessibilità e sicurezza dei dati. La crittografia avanzata garantisce la sicurezza di tutto ciò che viene inserito, mentre la natura open-source dello strumento lo rende flessibile e adatto a qualsiasi settore e a qualsiasi tipo di strategia di project management.

Le migliori funzionalità/funzione di OpenProject

La visualizzazione visiva e intuitiva della timeline del progetto è il predefinito all'interno del software di project management, in modo da poter sempre vedere le attività cardine più importanti a colpo d'occhio

Il contorno chiaro e visivo delle relazioni tra le attività, le fasi e le attività cardine del progetto fornisce una panoramica di ciò che deve essere fatto, quando e perché

L'opzione Community è sempre gratis, ma offre comunque funzioni sufficienti a renderla rilevante e vantaggiosa, soprattutto per le piccole aziende

Limiti di OpenProject

La modifica dei progetti, delle attività e delle attività cardine è a volte controintuitiva, soprattutto per gli utenti che hanno familiarità con altri software di project management

Sebbene la Sequenza predefinita del progetto sia ottima, personalizzarla può essere difficile per casi d'uso o progetti più particolari

Le limitate capacità di automazione richiedono ancora un po' di project management e di attività manuali

Prezzi di OpenProject

Comunità : Free

: Free Basic : $7,25/mese per utente

: $7,25/mese per utente Professionale : $13,50/mese per utente

: $13,50/mese per utente Premium : $19,50/mese per utente

: $19,50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su OpenProject

G2 : 3.7/5 (20+ recensioni)

: 3.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (90+ recensioni)

6. nTask

Via nTask Essendo una delle più popolari soluzioni di project management disponibili, è naturale che nTask finisca in un elenco come questo. E di certo le attività cardine sono un modo naturale per costruire i progetti con nTask, in particolare per rappresentare i momenti critici della Sequenza nel percorso dall'inizio al completamento del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di nTask

Una chiara definizione delle attività cardine di un progetto rispetto alle normali attività, insieme a numerose indicazioni per garantirne l'uso corretto nell'intero contesto del progetto

Viste Bacheca e Calendario flessibili che evidenziano le attività cardine e il loro collegamento con le attività sottostanti e con gli obiettivi del progetto che le sovrastano

La possibilità di fare report sulle attività cardine del progetto per suddividere i progetti in parti più piccole e celebrare vittorie più rapide su lunghe sequenze di progetti

Limiti di nTask

Limitato onboarding guidato della piattaforma, che lascia agli utenti la possibilità di orientarsi più o meno da soli nel software di project management

Una visualizzazione del calendario relativamente elementare rispetto ad altre opzioni presenti in questo elenco, compresa l'impossibilità di personalizzare i tempi

Prezzi di nTask

Premium : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Business : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

nTask valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (17 recensioni)

: 4.4/5 (17 recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

7. Scoro

/$$$img/ https://support.scoro.com/hc/article\_attachments/13725343089037 Attività software cardine: Scoro /$$$img/

Via Scoro Come opzione software completa per la gestione del lavoro, Scoro è ottimale per le agenzie e le altre aziende del settore dei servizi professionali che cercano strumenti di collaborazione tra team. L'obiettivo è fornire alle aziende tutto ciò di cui hanno bisogno per gestire il flusso di lavoro, e le attività cardine sono una parte importante di questa equazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Scoro

Una vista Gantt flessibile che può essere condensata nelle attività principali e nelle milestone e che può essere espansa per includere tutte le dipendenze e le attività secondarie per un maggiore dettaglio

La possibilità di aggiungere attività alle singole milestone per trasformarle automaticamente in fasi del progetto, che coprono l'intero arco di tempo per tutte le attività incomplete di quella milestone

Limiti di Scoro

È un'opzione più costosa rispetto agli altri strumenti di questo elenco

Molte delle funzionalità più utili legate alle attività cardine del progetto, come la vista Gantt Chart e le dipendenze dalle attività, sono disponibili solo con i prezzi più alti

Prezzi di Scoro

Essenziale : $26/mese per utente

: $26/mese per utente Standard : $37/mese per utente

: $37/mese per utente Pro : $63/mese per utente

: $63/mese per utente Ultimate: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Scoro

G2 : 4.5/5 (300+ recensioni)

: 4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

8. Pianificatore di attività cardine

Via Pianificatore di attività cardine Siamo arrivati al primo (e unico) software dedicato alle attività cardine del progetto di questo elenco. Milestone Planner non pretende di essere un software di project management, ma si concentra interamente sul processo di pianificazione più ampio, rendendolo uno degli strumenti di monitoraggio delle attività cardine più semplici e diretti che si possano trovare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Milestone Planner

Un'interfaccia semplice e intuitiva che funziona ugualmente bene su desktop, tablet e telefoni

Un'esperienza utente drag-and-drop per creare una sequenza temporale del progetto e regolare le attività cardine

Facili viste Gantt Chart dove è possibile esportare i grafici Gantt in PDF e altri formati di file

Limiti dell'attività cardine di Milestone Planner

Manca la possibilità di utilizzarlo come progetto più approfonditoo come gestione del ciclo di vita di un progetto o di un'attività (al suo meglio, Milestone Planner è solo uno strumento di pianificazione)

Grafica un po' obsoleta che ricorda la metà degli anni 2000

Prezzi di Milestone Planner

Edizione professionale : $8,80/mese (solo per utente singolo)

: $8,80/mese (solo per utente singolo) Business Edition : $3,21/mese per utente

: $3,21/mese per utente Team Edition : $6,38/mese per utente

: $6,38/mese per utente Enterprise Edition: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Attività Cardine Planner

G2 : 3/5 (1 recensione)

: 3/5 (1 recensione) Capterra: Nessuna recensione ad oggi

9. ProjectManager

Via Manager del progetto Questa è una piattaforma che brilla per la sua semplicità. Certo, l'interfaccia può sembrare più simile a quella di Excel rispetto ad alcune delle interfacce utente più eleganti e visive di questo elenco. Ma in cambio si ottiene una potente piattaforma di project management e di lavoro che utilizza il monitoraggio delle attività cardine del progetto con la stessa competenza di qualsiasi altra alternativa.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProjectManager

Le attività cardine si integrano direttamente nella funzionalità/funzione della piattaforma, rendendo facile per qualsiasi utente eseguire report sulla pianificazione di un progetto e monitorare lo stato generale dello stesso

La prioritizzazione e la gerarchia delle attività cardine aiutano il team di progetto a concentrarsi sui lavori più importanti in un determinato calendario e ciclo di vita del progetto

limiti di #### ProjectManager

L'automazione può semplificare alcune complicazioni di ProjectManager, ma rimane un software molto complesso per le attività cardine, quindi probabilmente non è adatto alle piccole aziende o ai singoli utenti

L'app mobile rimane in gran parte inutilizzata a causa delle funzionalità/funzioni limitate che sono disponibili solo nella piattaforma principale basata sul web

Prezzi di ProjectManager

Teams : $13/mese per utente

: $13/mese per utente Business : $24/mese per utente

: $24/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### ProjectManager

G2 : 4.4/5 (80+ recensioni)

: 4.4/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (300+ recensioni)

10. Xebrio

Via Xebrio Originariamente progettato per i team di sviluppo software e hardware IT, Xebrio può aiutarvi a monitorare tutte le attività cardine dal piano iniziale al rilascio, indipendentemente dal vostro settore. È possibile suddividere il progetto in parti e fasi più piccole, misurare gli esiti positivi all'interno di queste fasi e produrre reportistica anche per i progetti agili più complessi e per i progetti di sviluppo a cascata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Xebrio

Un tracker dedicato alle attività cardine del progetto, disponibile sia all'interno che all'esterno dei progetti, per facilitare la pianificazione e la reportistica di ogni fase del progetto

La possibilità di assegnare attività e condividere le responsabilità per le attività cardine con i membri del team di progetto per creare responsabilità, il che è particolarmente vantaggioso negli sprint di sviluppo in rapida evoluzione in un progetto software

Limiti di Xebrio

È stato originariamente progettato per i team IT, quindi alcune delle sue funzionalità più potenti potrebbero essere più adatte a chi lavora nel settore IT

Solo l'app web dispone di notifiche, il che significa che è possibile controllare solo la piattaforma stessa per ricevere avvisi su tag, attività e stato di un progetto

Prezzi di Xebrio

Gestione dei requisiti : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Requisiti e copertura dei test : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Xebrio

G2 : 4/5 (1 recensione)

: 4/5 (1 recensione) Capterra: 4.5/5 (2 recensioni)

Monitoraggio delle attività cardine del progetto in ClickUp

A meno che il vostro progetto non preveda solo un paio di attività di base e sia l'unico progetto che state gestendo in un dato momento, può essere quasi impossibile tenere traccia di tutto senza strumenti di monitoraggio delle attività cardine del progetto.

Il monitoraggio delle attività cardine introduce una gerarchia e aiuta a minimizzare i rischi del progetto. Identificando i punti chiave del progetto, le fasi e gli eventi significativi nel calendario del progetto, è possibile monitorare lo stato a un livello più granulare, senza dimenticare gli obiettivi e le sequenze del progetto di livello superiore.

Per riuscirci, avete bisogno del giusto software per le attività cardine per gestire il piano e la sequenza temporale del progetto. Con il piano Free Forever di ClickUp, potete decidere da soli se ClickUp è l'opzione giusta per voi.

ClickUp è il miglior software per attività cardine in circolazione, ma sappiamo di essere di parte. Provatelo voi stessi. Iscrivetevi gratuitamente e inizia a inserire le attività cardine nel tracker del tuo progetto!