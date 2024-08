10 Strumenti software per il monitoraggio della produttività dei dipendenti nel 2024

Con l'aumento del lavoro da remoto e dei team distribuiti a livello globale, il monitoraggio della produttività dei dipendenti può diventare un problema.

Apprendimento come essere più produttivi richiede un approccio sfumato. Che si tratti di supervisione di lavoratori in carne e ossa o a distanza, il software di monitoraggio dei dipendenti dovrebbe essere uno degli strumenti più importanti strumenti per la produttività che utilizzate.

Naturalmente, dovrete trovare l'opzione giusta per le vostre esigenze. I migliori strumenti di monitoraggio della produttività dei dipendenti devono dare valore aggiunto all'impegno dei dipendenti, non ridurlo.

**Che cosa sono gli strumenti di monitoraggio della produttività dei dipendenti?

Gli strumenti di monitoraggio del tempo della produttività dei dipendenti consentono di ottenere informazioni in tempo reale sulle prestazioni e sull'impegno dei membri del team. Con lo strumento giusto, è possibile monitorare l'attività dei dipendenti per i team remoti, i dispositivi mobili e altro ancora.

Le funzionalità/funzioni comuni dei software di monitoraggio della produttività dei dipendenti includono:

Monitoraggio automatico del tempo

Analisi del comportamento degli utenti

Reportistica dettagliata sulla produttività, utilizzandometriche di produttività e monitoraggio del tempo dei dipendenti

Integrazione congestione delle attività per monitorare il tempo che i dipendenti dedicano ad attività specifiche

Controllo del desktop remoto per registrare le metriche, compresa la registrazione dei tasti e il monitoraggio delle app

La maggior parte dei moderni strumenti di produttività utilizza l'automazione. Ciò significa che il software di monitoraggio dei dipendenti analizzerà dinamicamente e continuamente la produttività del team in background. Da queste informazioni è possibile creare un report dettagliato per gestire in modo più efficace le prestazioni dei dipendenti.

Il giusto software di monitoraggio dei dipendenti consente di gestire il carico di lavoro del team e di migliorare la produttività. Permette anche di identificare e celebrare i dipendenti con le migliori prestazioni in un determinato periodo.

È possibile utilizzare tutte le informazioni ottenute per costruire un sistema migliore, più oggettivo e di esito positivo recensioni delle prestazioni .

Benefici degli strumenti di monitoraggio della produttività

Il miglior software per il monitoraggio dei dipendenti non include solo funzioni di base per il monitoraggio del tempo. Può aiutare a monitorare i dipendenti da remoto, contribuendo in ultima analisi a migliorare le prestazioni dell'intera organizzazione.

O, per dirla in un altro modo, questo potrebbe essere il della produttività che il vostro team stava aspettando.

Utilizzatelo per monitorare i risultati del vostro team indicatori chiave di prestazione ottimizzate il modo in cui i vostri dipendenti remoti trascorrono le ore di lavoro, identificate le minacce interne alla produttività del team ed esaminate i report dettagliati dei progetti per creare flussi di lavoro più efficienti.

La cosa migliore è che con le giuste funzionalità di monitoraggio della produttività dei dipendenti, i vostri strumenti non devono necessariamente allontanare i membri del team. È possibile utilizzarli per migliorare l'efficienza dei modelli di gestione, come ad esempio il modello collaborativo modello di maturità per la gestione del lavoro per aiutare sia i dipendenti remoti che quelli in sede.

10 strumenti per monitorare la produttività dei dipendenti nel 2024

1.

ClickUp

Monitoraggio e miglioramento della produttività dei dipendenti con una suite completa di strumenti e modelli di ClickUp

Iniziamo il nostro elenco con uno strumento che è molto più di un semplice software di monitoraggio dei dipendenti. Si tratta di una soluzione completa per la gestione del lavoro, che naturalmente include strumenti di monitoraggio e gestione delle attività per aiutare il vostro team ad avere successo.

Sì, include il monitoraggio del tempo di base, ma ClickUp va ben oltre questa funzionalità/funzione di base. Si concentra su strumenti avanzati che si prestano all'analisi della produttività, come reportistica dettagliata a livello di attività o progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp Monitoraggio del tempo : Uno strumento per il monitoraggio delle attività dei dipendenti che può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo per migliorare il controllo della produttività. Include anche un'estensione per il browser Chrome

ClickUp dashboard : Uno strumento che fornisce informazioni complete e di alto livello sui singoli progetti, aumentando la produttività

Obiettivi di ClickUp : Una funzionalità/funzione che connette i risultati attesi al lavoro attivo, migliorando la gestione delle attività e rendendo il lavoro più strategico

Visualizzazioni dei progetti ClickUp : Grazie a una serie di opzioni, i vostri team possono ottenere una migliore comprensione del loro lavoro nel modo più adatto a loro

Documenti ClickUp : Funzione di modifica in tempo reale che migliora la produttività della forza lavoro da remoto e può funzionare per team di qualsiasi dimensione

Limiti di ClickUp

Non è una soluzione software dedicata al monitoraggio dei dipendenti, il che significa che alcune funzionalità/funzione (come il monitoraggio della posizione dei dipendenti o l'utilizzo di mouse e tastiera) non sono disponibili

Funzionalità limitate con le altre app ClickUp per dispositivi mobili, con funzionalità avanzate spesso disponibili solo per computer desktop e portatili

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4.7/5 (8.500+ recensioni)

4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Teramind

Via Teramind Teramind è un software di monitoraggio dei dipendenti più semplice. Offre la possibilità di monitorare il comportamento e la posizione dei dipendenti su tutti i provider, aiutando a prevenire le minacce interne, soprattutto tra i dipendenti remoti.

Le migliori funzionalità/funzione di Teramind

Reportistica aziendale avanzata che trasforma il monitoraggio dell'attività dell'utente in approfondimenti praticabili

Strumenti di gestione della privacy dei dipendenti che proteggono i dati aziendali critici senza compromettere l'efficacia del monitoraggio

Registrazione video remota che migliora il monitoraggio dei dipendenti e può confermare i comportamenti sospetti dei dipendenti

Registrazione dei tasti e accesso al desktop remoto che previene le azioni dannose prima che diventino una minaccia per l'azienda

Limiti di Teramind

Limitato supporto per macOS e nessuna disposizione per Linux, il che significa che solo le aziende che operano con Microsoft Windows e i dispositivi mobili possono realisticamente prendere in considerazione questa opzione

La complessa configurazione iniziale può ridurre i vantaggi immediati dei suoi strumenti avanzati di monitoraggio dei dipendenti

Prezzi di Teramind

Starter: $12/mese per utente

$12/mese per utente UAM: $23/mese per utente

$23/mese per utente DLP: $27/mese per utente

$27/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Teramind

G2: 4.5/5 (90+ recensioni)

4.5/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

3. Time Doctor

Via Time Doctor Forse l'opzione di monitoraggio della produttività dei dipendenti più nota di questo elenco, Time Doctor è da tempo uno standard per il monitoraggio del tempo e l'analisi della produttività.

Time Doctor, tuttavia, non si basa solo sulla sua reputazione. L'installazione richiede solo cinque minuti, il che lo rende uno strumento utile sia per i supervisori che per i singoli professionisti che desiderano monitorare i propri orari e migliorare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di Time Doctor

Avvio automatico quando un lavoratore accende il computer, per facilitare il monitoraggio delle presenze e delle ore di lavoro dei dipendenti

Automazioni per il monitoraggio del tempo, il che significa che Time Doctor può iniziare il monitoraggio non appena un dipendente inizia un'attività

Valutazioni della produttività per i singoli siti, che aiutano i membri del team a identificare dove il loro tempo potrebbe essere speso meglio

Monitoraggio dell'inattività, una versione del keystroke logging, che riconosce quando i dipendenti non usano la tastiera o il mouse e li contrassegna come inattivi

Limiti del Time Doctor

Funzione mobile limitata, che può risultare difficile quando si lavora da remoto

Interfaccia complessa che può essere difficile da navigare

Prezzi di Time Doctor

Basic: $5,90/mese per utente

$5,90/mese per utente Standard: $8,40/mese per utente

$8,40/mese per utente Premium: $16,70/mese per utente

$16,70/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Time Doctor

G2: 4.4/5 (360+ recensioni)

4.4/5 (360+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

4. Whatfix

Via Prefisso Whatfix è una piattaforma di adozione digitale e di analisi. Sebbene non fornisca un monitoraggio dei dipendenti in senso stretto, può aiutare i team a dedicare meno tempo all'apprendimento di un nuovo software e più tempo a sfruttarne i vantaggi.

Le migliori funzionalità/funzione di Whatfix

Passeggiate interattive e strumenti di prodotto che consentono ai dipendenti di adottare facilmente un nuovo software

Informazioni avanzate su dove i dipendenti trascorrono il tempo sulla piattaforma, consentendo opportunità di formazione più rilevanti

Facile creazione di contenuti per i responsabili dell'onboarding che desiderano migliorare il coinvolgimento e la produttività dei dipendenti

Estesa libreria di widget per personalizzare lo strumento in base alle proprie esigenze

Limiti di Whatfix

Lavora al meglio con le applicazioni a flusso singolo, quindi fatica a monitorare la produttività dei dipendenti per le app più grandi con percorsi multipli

Mancanza di analisi avanzate, che rendono difficili ulteriori approfondimenti sull'attività dei dipendenti

Prezzi diWhatfix

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni diWhatfix

G2: 4.6/5 (290+ recensioni)

4.6/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

5. Hubstaff

Via Hubstaff Si tratta di un programma di monitoraggio della produttività dei dipendenti così popolare che abbiamo creato un elenco di Alternative di Hubstaff . Ma la sua ampia libreria di funzionalità, tra cui la gestione della forza lavoro a distanza e il monitoraggio automatico del tempo, lo rende comunque una degna aggiunta a questo elenco.

Le migliori funzionalità/funzione di Hubstaff

I fogli di presenza automatizzati semplificano il monitoraggio del tempo e la pianificazione dei dipendenti

Strumenti di produttività autogestiti, come il monitoraggio delle abitudini e il monitoraggio giornaliero degli standup, a disposizione dei singoli membri del team

Monitoraggio del tempo dei dipendenti tramite geofencing per monitorare il tempo che i membri del team trascorrono in ogni cantiere

Integrazioni con Hubstaff Talent e Hubstaff Tasks, per aggiungere la gestione delle attività e delle risorse umane alla vostra suite di monitoraggio dei dipendenti

Limiti di Hubstaff

Il monitoraggio delle ore attive e di quelle aperte può essere stressante per i singoli membri del team e potrebbe alterare le metriche di monitoraggio della produttività

In alcuni report non ci sono decimali per le ore, rendendo più difficile il monitoraggio del team a livello granulare e l'ottimizzazione della gestione del tempo

Prezzi per Hubstaff

Starter: $4,99/mese per utente

$4,99/mese per utente Crescita: $7,50/mese per utente

$7,50/mese per utente Teams: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4.3/5 (420+ recensioni)

4.3/5 (420+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 1.400 recensioni)

6. ActivTrak

Via ActivTrak ActivTrak si distingue per le sue capacità di analisi. Sebbene offra la maggior parte degli stessi strumenti di monitoraggio della produttività di altri prodotti presenti in questo elenco, i suoi approfondimenti e dashboard avanzati lo distinguono e possono portare a prendere decisioni più informate.

Le migliori funzionalità/funzione di ActivTrak

Un dashboard completo di informazioni sulla forza lavoro fornisce approfondimenti sulle prestazioni del team

Il monitoraggio automatizzato del tempo e le informazioni sulla posizione migliorano il monitoraggio della produttività per il personale distribuito

L'analisi dell'impatto aiuta a identificare il potenziale effetto dei cambiamenti organizzativi sulle prestazioni del team

La reportistica avanzata consente di analizzare le prestazioni del miglior dipendente su una determinata attività e di applicare tali informazioni al team

Limiti di ActivTrak

L'installazione e l'onboarding richiedono più tempo rispetto alla maggior parte delle altre soluzioni software per il monitoraggio dei dipendenti presenti in questo elenco

La categorizzazione dei siti web e delle attività può richiedere molto tempo, ritardando i risultati iniziali

Prezzi di ActivTrak

**Gratis

Essenziale: $10/mese per utente

$10/mese per utente Professionale: $17/mese per utente

$17/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ActivTrak

G2: 4.4/5 (210+ recensioni)

4.4/5 (210+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (540+ recensioni)

7. Da fare

Via Da fare I Da fare è un programma software di base per il monitoraggio del tempo, che include una certa gestione delle attività. Le funzionalità/funzioni sono volutamente ridotte per consentire la massima produttività dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di I Da Fare

Funzionalità/funzione di check-in giornaliero che permette ai membri del team di aggiornare rapidamente gli altri sullo stato di avanzamento ogni mattina

Funzionalità/funzione di commento sui report che permette di giustificare diversi tipi di attività

La sincronizzazione dei team consente ai supervisori e ai loro collaboratori di celebrare gli esiti positivi e di imparare dagli errori

Un'interfaccia pulita e snella rende facile l'implementazione e l'utilizzo quotidiano

Io l'ho terminato

L'attenzione alla semplicità si traduce in un numero inferiore di funzionalità/funzioni rispetto ad altri software di monitoraggio presenti in questo elenco

Funzione di ricerca limitata, che rende difficile trovare e riconciliare le attività precedenti

Prezzi di Da fare

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Da fare

G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (120+ recensioni)

8. ProofHub

Via ProofHub Se cercate un programma di monitoraggio della produttività incentrato sul project management, ProofHub fa al caso vostro. Aggiunge alle funzionalità/funzione di base di monitoraggio dei dipendenti un project management snello e intuitivo, che consente di aumentare il coinvolgimento e la produttività nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di ProofHub

Funzionalità di monitoraggio del tempo che si allegano direttamente alle singole attività

Campi personalizzati e flussi di lavoro che permettono di realizzare anche i progetti più particolari

La reportistica a livello di dipendente rende semplice il monitoraggio del team

Le integrazioni con Slack e Microsoft Teams semplificano la comunicazione con i team remoti

Limiti di ProofHub

Un sistema di notifiche limitato fa sì che i membri del team non ricevano le promemoria delle attività

Non è adatto per un project management avanzato, in quanto manca di funzionalità/funzione quali note centralizzate, visualizzazioni multiple dei progetti e approfondimenti avanzati

Prezzi di ProofHub

Essential: $45/mese per utenti illimitati

$45/mese per utenti illimitati Ultimate Control: $89/mese per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni su ProofHub

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

9. Lavoro di squadra

Via Lavoro di squadra Sebbene Teamwork sia principalmente un programma di project management, offre comunque molte opzioni per la produttività dei dipendenti. Grazie al monitoraggio del tempo e alla gestione delle risorse, è possibile aumentare il coinvolgimento mentre il team riesce a fare di più.

Le migliori funzionalità/funzione di Teamwork

Reportistica avanzata e funzionalità/funzione di gestione aiutano a bilanciare il lavoro dei dipendenticapacità del team per carichi di lavoro più realistici ed equilibrati

Le funzionalità di gestione dei clienti consentono agli utenti di archiviare i dati dei clienti, comprese le comunicazioni e le finanze, in un unico spazio

Il monitoraggio del tempo, dei budget e delle spese consente una migliore gestione delle entrate ricorrenti

Limiti del lavoro di squadra

Alcune integrazioni esterne, come le funzioni di chattare e di CRM, non sono all'altezza delle soluzioni dedicate

La registrazione del tempo registrato non è sempre intuitiva, il che limita le capacità di monitoraggio dei dipendenti

Prezzi di Teamwork

**Free Forever

Starter: $5,99/mese per utente

$5,99/mese per utente Deliver: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente Crescere: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra

G2: 4,4/5 (1.000+ recensioni)

4,4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

10. SmartTask

Via SmartTask SmartTask è un altro programma dedicato al project management. Le sue capacità di tracciamento del tempo lo rendono un valido strumento software di monitoraggio della produttività. Ogni membro del team può monitorare il tempo dedicato a ogni attività manualmente o automaticamente, fornendo un contesto migliore per le esigenze e l'esito positivo del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di SmartTask

Il monitoraggio del tempo e del budget fluisce automaticamente nei report avanzati del progetto per una visione più completa

Le estese opzioni di personalizzazione rendono lo strumento adatto a qualsiasi settore e dimensione aziendale

La formazione e l'onboarding gratuiti rendono la configurazione iniziale un processo più semplice

Limiti di SmartTask

La funzionalità di monitoraggio del tempo può bloccarsi quando sono aperte più schede, limitando la sua funzione

L'interfaccia utente è affollata e rende più difficile trovare le informazioni principali su progetti e attività

Prezzi di SmartTask

**Free Forever

Premium: $7,99/mese per utente

$7,99/mese per utente Business: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di SmartTask

G2: 4.5/5 (60+ recensioni)

4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

Migliorare le prestazioni dei dipendenti con gli strumenti di monitoraggio dei dipendenti di ClickUp

Trovare il miglior software di monitoraggio dei dipendenti può essere difficile. Ci sono così tante opzioni e modi per garantire la produttività del team che è facile rimandare la decisione.

Ma non è necessario. Perché cercare strumenti esterni quando un account gratuito con ClickUp vi permette di non cercare oltre? Create il vostro account gratis oggi stesso e iniziate a raccogliere i benefici di questo strumento completo di gestione del lavoro!