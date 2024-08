10 Migliori alternative e concorrenti di Hubstaff 2024

Con il numero di consigli, strumenti e tecniche per risparmiare tempo a portata di mano, il "monitoraggio del tempo" non è più una scusa. 😳

Il vostro calendario potrebbe persino essere bloccato al secondo mentre parliamo!

Tuttavia, è difficile sapere dove va a finire il nostro tempo nella giornata, e a volte trovare una prova di lavoro per ogni minuto trascorso sull'orologio non è possibile! Abbiamo capito. 🫶🏼 Gestione del tempo un software come Hubstaff mira a risolvere questo problema.

Con funzionalità/funzioni per supervisionare la vostra forza lavoro hubstaff sembra il sogno di ogni manager che diventa realtà! Ma in realtà non è così. 🫠

Se siete alle prese con Hubstaff in questo momento o se siete indecisi se sia lo strumento giusto per voi, siete nel posto giusto! Leggete con noi tutto ciò che dovete sapere su Hubstaff prima di acquistarlo e 10 delle sue migliori alternative.

Che cos'è Hubstaff?

Monitoraggio del tempo in Hubstaff Hubstaff è un'applicazione di monitoraggio del tempo dei progetti software per aiutare i team a gestire la propria forza lavoro attraverso funzionalità/funzioni basate sul tempo, tra cui report, monitoraggio GPS, timesheet e fatturazione. Cinque diversi prodotti costituiscono l'intera produttività di Hubstaff piattaforma di gestione della forza lavoro :

Hubstaff Time per il monitoraggio di base del tempo e la reportistica

per il monitoraggio di base del tempo e la reportistica Hubstaff Desk per timesheet, correzioni di bozze e monitoraggio URL

per timesheet, correzioni di bozze e monitoraggio URL Hubstaff Field per il tracciamento delle ore di lavorogestione del team in posizione

per il tracciamento delle ore di lavorogestione del team in posizione Hubstaff Tasks per il project management in generale

per il project management in generale Hubstaff Talent per attrarre lavoratori remoti

Ogni prodotto ha un piano tariffario separato. Anche se i loro casi d'uso variano leggermente, sono tutti supportati dagli stessi quattro pilastri: monitoraggio del tempo, monitoraggio dei dipendenti , gestione della forza lavoro e project management, ma le prime tre categorie sono quelle in cui Hubstaff brilla davvero. All'interno di queste quattro categorie sono presenti moltissime funzionalità/funzione. Alcune delle più popolari sono:

Monitoraggio del tempo su tutti i dispositivi

Automazioni per la compilazione dei fogli di presenza online

Reportistica e approfondimenti sulle tempistiche

Monitoraggio di URL, attività, screenshot e app dei dipendenti

Strumenti per la pianificazione e l'efficienza dei dipendenti

Monitoraggio GPS

Monitoraggio di buste paga e fatture Ma prima di iniziare a inserire la scheda aziendale nella pagina di fatturazione di Hubstaff. È importante considerare i suoi limiti e le sue sfide.

Anche a noi piace aumentare la produttività, ma a quale costo? Tenete presente che un prodotto come Hubstaff, in grado di scattare screenshot dei monitor dei vostri dipendenti ogni 10 minuti, di rivelare la cronologia delle ricerche e di monitorare l'attività del mouse, potrebbe mettere a disagio alcuni membri.

Questo tipo di dati sul tempo può essere ottimo per individuare le lacune nella produttività e apportare modifiche positive per colmarle, ma ci sono altri modi per monitorare il tempo durante la giornata che non danno l'impressione del Grande Fratello.

Inoltre, Hubstaff non dispone di funzionalità/funzione fondamentali per il project management, tra cui diverse visualizzazioni chiave del flusso di lavoro, capacità di collaborazione, strumenti di brainstorming, un editor di documenti e altro ancora.

Per non parlare del prezzo! Se fate parte di un team di più di due persone, sarete costretti a scegliere il piano Time Pro di Hubstaff, a partire da $$$a per utente, al mese.

Per vostra fortuna, non dovrete accontentarvi di questo! Potrete superare ogni ostacolo di Hubstaff investendo il vostro tempo in una delle sue migliori alternative. 🙂

Le 10 migliori alternative a Hubstaff da provare subito

Molto di più per una corretta project management di un semplice monitoraggio del tempo dei vostri dipendenti. È quello che fate con le informazioni che fa la differenza. Invece di monitorare ogni loro spostamento, investite il vostro tempo e la vostra energia in un'alternativa di Hubstaff in grado di fare di più con il tempo che monitorate!

Monitoraggio del tempo e connessione dei log alle attività o alle attività secondarie

ClickUp è l'unica piattaforma di produttività all-in-one costruita per i team di tutti i settori per consolidare il loro lavoro in un'unica soluzione dinamica base di conoscenza . La sua ricca serie di funzionalità/funzione che consentono di risparmiare tempo è stata progettata per snellire i processi allineare il team sugli obiettivi e rimanere in carreggiata, anche grazie a un sistema di monitoraggio personalizzabile Dashboard , un timer globale, e oltre 15 visualizzazioni altamente visive del flusso di lavoro per gestire la produttività da ogni punto di vista.

Sia che si tratti di ridefinire le priorità delle attività quotidiane, sia che si tratti di aggiustare le sequenza del progetto per rispettare il budget, o per fatturare a un client, ClickUp rende tutto più facile ed efficiente.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Note, etichette e tag per contestualizzare ogni voce, oltre a filtri e ordinamenti avanzati

Più di 15 visualizzazioni uniche, tra cui unVista Carico di lavoro per la distribuzione delle attività tra il team

Flessibilemonitoraggio del tempo del progetto per avviare e fermare il tempo da qualsiasi dispositivo, attività o finestra

Fogli di presenza personalizzabili per un'analisi approfondita della produttività del team

Formule automatizzate per calcolare con precisione il tempo fatturabile

Reportistica di alto livello che può raggruppare le voci in base adurata stimata,data e ora, fatturabile o non fatturabile, e altro ancora

Modello: Utilizzare i modelli preconfezionati di ClickUpmodelli per il monitoraggio del tempo e altro ancora!

Limiti di ClickUp

Può essere un periodo di adattamento per imparare le ricche funzionalità/funzione di ClickUp

Alcune visualizzazioni non sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $5 al mese, per utente

: $5 al mese, per utente Aziendale : $12 al mese, per utente

: $12 al mese, per utente Business Plus : 19 dollari al mese, per utente

: 19 dollari al mese, per utente Azienda: Contattare ClickUp per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (5.510+ recensioni)

: 4.7/5 (5.510+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.510+ recensioni)

2. nTask

via nTask nTask è un'attività collaborativa e project management che aiuta i team a gestire progetti, attività, risorse, comunicazioni e altro ancora. Offre agli utenti la possibilità di tenere sotto controllo i carichi di lavoro grazie ad attività avanzate strumenti di organizzazione come gli elenchi personalizzati e le liste di controllo.

lo strumento di monitoraggio automatico del tempo di nTask viene eseguito in background. Una volta fermato il timer, il sistema registra i minuti e le ore.

I titolari dell'area di lavoro e gli amministratori possono vedere quante ore hanno impiegato i membri del team per completare un'attività. È possibile visualizzare le ore lavorate da una risorsa specifica semplicemente facendo clic sulla freccia accanto al suo nome.

Se avete dimenticato di fermare il timer, non preoccupatevi! I proprietari delle attività e dei progetti, gli amministratori delle aree di lavoro e i titolari dell'area di lavoro hanno la possibilità di modificare e aggiungere il tempo.

Funzionalità/funzione migliori di nTask

Aree di lavoro dedicate per una migliore gestione delle attività

Piano delle risorse e allocazione delle attività

Grafici Gantt e dipendenza delle attività

Impostazioni finanziarie nei progetti

limiti di #### nTask

L'allegato di file di grandi dimensioni durante la condivisione richiede più tempo del normale

Adatto solo a Teams con meno di 50 membri del team

nPrezzi dell'attività

Premium : A partire da $20/mese per 5 utenti

: A partire da $20/mese per 5 utenti Business : A partire da $60/mese per 5 utenti

: A partire da $60/mese per 5 utenti Azienda: Contattare nTask per i prezzi

valutazioni e recensioni di nTask

Capterra: 4.2/5 (oltre 100 recensioni)

4.2/5 (oltre 100 recensioni) G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

3. Orologio

via Orologio Clockify è un software di monitoraggio del tempo progettato per aiutarvi a gestire le vostre ore di lavoro e a ottenere di più da fare in meno tempo. È adatto a singoli freelance, team e aziende di tutte le dimensioni.

Una funzionalità/funzione unica di Clockify è la modifica dell'ora di inizio del timer in esecuzione. Ad esempio, se si dimentica di avviare il timer all'inizio della giornata, è possibile regolare manualmente l'ora di inizio in modo da riflettere il momento in cui si è iniziato a lavorare. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per coloro che non hanno l'abitudine di monitorare il tempo. Il risultato è che non si pagheranno più i clienti e non si lavorerà più ore del dovuto!

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

App per Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux, iOS e Android

Modalità Kiosk per registrare le presenze e le uscite utilizzando un dispositivo in condivisione

Grafici e ripartizione delle attività sui dashboard del tempo

Blocco delle ore nei calendari con un solo clic

Limiti di Clockify

I team potrebbero aver bisogno di una formazione per apprendere tutte le sue funzionalità/funzioni

Manca un'interfaccia di facile utilizzo per gli utenti

Prezzi di Clockify

Base : $3,99/utente al mese, con fatturazione annuale

: $3,99/utente al mese, con fatturazione annuale Standard : $5,49/utente al mese, fatturati annualmente

: $5,49/utente al mese, fatturati annualmente Pro : 7,99 dollari/utente al mese, con fatturazione annuale

: 7,99 dollari/utente al mese, con fatturazione annuale Azienda: 11,99 dollari/utente al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Clockify

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 4.000 recensioni) G2: 4,5/5 (100+ recensioni)

Controlla questi_

Alternative a Clockify_

!

4. Attivazione/disattivare la traccia Toggl

via Attivazione/disattivare il monitoraggio di TogglTraccia Toggl è uno strumento utile per i freelance che vogliono tenere sotto controllo le proprie attività. Grazie alla possibilità di monitorare il tempo dedicato alle attività, possono facilmente misurare e analizzare il loro flusso di lavoro. (Il che li aiuta a prendere decisioni informate su cosa dedicare più o meno tempo)

Il risultato è che i freelance possono aumentare la loro efficienza creando modelli e processi di progetto ripetibili basati sui dati delle loro attività.

Attraverso l'uso di dashboard e report intuitivi, Toggl Track fornisce un modo semplice per visualizzare e comprendere il tempo speso per ogni attività. Questo aiuta i freelance a gestire meglio il loro flusso di lavoro e a massimizzare la produttività, con un effetto diretto sull'esito positivo dell'azienda.

Traccia il tempo con il software Integrazione di Toggl Track e ClickUp !

Le migliori funzionalità/funzione di Toggl Track

100+ integrazioni con estensioni per i browser Chrome e Firefox

Reportistica riepilogativa, dettagliata e settimanale

Storico delle valutazioni fatturabili

Progetti gratuiti fissi

Limiti attivati/disattivati da Toggl Track

I membri del piano Free non possono fissare le voci di tempo utilizzate più di frequente per accedervi facilmente

Non è adatto comegestione delle attività da solo

Attivare/disattivare i prezzi di Toggl Track

Teams : $9/utente al mese, fatturati annualmente

: $9/utente al mese, fatturati annualmente Business: $15/utente al mese, fatturati annualmente

Attivare/disattivare Toggl Valutazioni e recensioni

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) G2: 4,6/5 (1.000+ recensioni)

5. Everhour

via Everhour Everhour è una piattaforma di monitoraggio del tempo e di gestione delle risorse progettata per aiutare i team a organizzarsi, a collaborare più facilmente e ad aumentare la produttività complessiva.

Dispone di interfacce semplici e intuitive per il monitoraggio manuale del tempo, l'allocazione delle risorse tra i progetti, l'automazione della fatturazione, il budget dei progetti e altro ancora. Utilizzando la versatile suite di strumenti di Everhour, è possibile semplificare i processi all'interno dell'organizzazione senza sacrificare la visibilità o il controllo.

Un altro caso d'uso delle funzionalità di monitoraggio del tempo di Everhour è la categorizzazione dei tipi di permesso standard. Questo aiuta le aziende a gestire la propria forza lavoro e a garantire la giusta copertura quando i dipendenti sono fuori per settimane o mesi. Ad esempio, i manager possono utilizzare queste categorie per stimare quanti dipendenti saranno disponibili ogni mese, consentendo loro di pianificare meglio i progetti e anticipare i carichi di lavoro.

Verificate il_ Integrazione con Everhour e ClickUp !

Le migliori funzionalità/funzione di Everhour

Impostazioni di budget e costi di lavoro

Stato di avanzamento delle attività pianificate rispetto a quelle segnalate

Grafici di riepilogo/riassunto

Registro delle presenze e approvazioni delle ore di lavoro

Limiti di Everhour

Mancanza di personalizzazioni avanzate per i riepiloghi/riassunti rispetto ad altre alternative Hubstaff presenti in questo elenco

Mancano le categorie di tempo per un migliore monitoraggio del tempo dei dipendenti

Prezzi di Everhour

**Gratis

Lite : $5/utente al mese, a partire da 2 utenti

: $5/utente al mese, a partire da 2 utenti Teams: $8/utente al mese, a partire da 5 utenti

Valutazioni e recensioni di Everhour

Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

6. Tempo di lavoro

via Tempo di lavoro DeskTime monitora la produttività dei dipendenti in modo che manager, team e dipendenti possano misurare le loro prestazioni e identificare le tendenze. La piattaforma raccoglie i dati relativi al tempo dedicato alle diverse attività e applicazioni.

Il software di monitoraggio del tempo offre anche diversi strumenti per aiutare i manager a identificare le posizioni in cui i dipendenti possono apportare cambiamenti positivi per incoraggiare una migliore produttività. Un sistema di punti incentiva i dipendenti a rimanere produttivi, mentre il monitoraggio della salute e del benessere incoraggia un equilibrio più sano tra lavoro e vita privata.

Le migliori funzionalità/funzioni di DeskTime

Monitoraggio di URL e app

Timer per il Pomodoro

Programmazione dei turni

Reportistica personalizzata

Limiti di DeskTime

Non adatto a team che svolgono attività lontano dallo schermo

Limitate funzionalità/funzione di base sul piano Free

Prezzi di DeskTime

Lite : Free per 1 solo utente

: Free per 1 solo utente Pro : $6,42/utente al mese, fatturati annualmente

: $6,42/utente al mese, fatturati annualmente Premium : 9,17 dollari/utente al mese, fatturati annualmente

: 9,17 dollari/utente al mese, fatturati annualmente Azienda: 18,33 dollari/utente al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su DeskTime

Capterra: 4.5/5 (oltre 400 recensioni)

4.5/5 (oltre 400 recensioni) G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

7. Harvest

via HarvestHarvest è uno strumento per il monitoraggio del tempo che aiuta le aziende e i team a tenere sotto controllo ore, progetti e budget. Con Harvest, gli utenti possono facilmente monitorare le ore dedicate alle attività, rivedere i timesheet in tempo reale, generare fatture con facilità e gestire le spese in modo più efficace.

Gli utenti hanno la possibilità di monitorare il tempo dal browser, dal desktop o dal cellulare. Ciò consente ai dipendenti di registrare con precisione il tempo dedicato alle diverse attività, anche quando sono lontani dall'ufficio. Questo può aiutare a identificare le inefficienze e le aree in cui il tempo viene sprecato, consentendo ai manager di ottimizzare i loro programmi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Harvest

Reportistica sulla capacità per comprendere i carichi di lavoro del team

Integrazioni con PayPal e Stripe per pagare le fatture online

Promemoria personalizzati per un monitoraggio del tempo coerente

Tempo edashboard dei progetti Limiti di Harvest

Mancanza di una funzionalità/funzione di assegnazione di tempo in batch per i datori di lavoro che lavorano con più freelance

Il piano Free prevede una sola postazione e due progetti (Date un'occhiata a queste alternative di Harvest)

Prezzi di Harvest

**Gratis: 1 postazione, 2 progetti

Pro: $10,80/postazione al mese, fatturati annualmente

Harvest valutazioni e recensioni

Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

4.6/5 (500+ recensioni) G2: 4.3/5 (700+ recensioni)

8. Time Doctor

via Time Doctor Business, team e singoli individui possono monitorare e ottimizzare i propri flussi di lavoro con Time Doctor, un software dedicato al monitoraggio del tempo. Gli utenti possono prendere decisioni informate sulle loro attività quotidiane sulla base di informazioni dettagliate su come impiegano il loro tempo.

Con Time Doctor gli utenti possono creare avvisi personalizzati, suddividere i progetti in attività e sottoattività, classificare le attività, impostare limiti di tempo per le attività, analizzare i livelli di produttività con report dettagliati e molto altro ancora. Le funzionalità/funzione avanzate di Time Doctor consentono alle aziende di migliorare l'efficienza, ridurre gli sprechi e aumentare la produttività.

Scopri il_ Integrazione tra ClickUp e Time Doctor !

Le migliori funzionalità/funzione di Time Doctor

Widget per l'equilibrio vita-lavoro per monitorare il monitoraggio del tempo e i carichi di lavoro dei dipendenti

Screenshot, registrazioni dello schermo e livelli di attività

Accesso al client

Monitoraggio del tempo offline

Limiti di Time Doctor

Il monitoraggio delle schermate potrebbe catturare informazioni personali quando effettua screenshot casuali

Manca di strumenti nativi di project management rispetto ad altre alternative di Hubstaff presenti in questo elenco

Prezzi di Time Doctor

Base : $70/utente all'anno

: $70/utente all'anno Standard : $100/utente all'anno

: $100/utente all'anno Premium: $200/utente all'anno

Valutazioni e recensioni di Time Doctor

Capterra: 4.5/5 (oltre 400 recensioni)

4.5/5 (oltre 400 recensioni) G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

9. Paymo

via PaymoPaymo è uno strumento di monitoraggio del tempo che consente alle aziende di tenere traccia di quanto tempo i dipendenti dedicano a diverse attività, progetti e client. Per esempio, i report automatizzati di Paymo forniscono una panoramica in tempo reale dell'attività dei dipendenti e delle ore fatturabili, consentendo ai provider di prendere decisioni informate in merito a l'allocazione delle risorse e budgeting.

Utilizzando il i dati del tempo registrato i clienti possono ricevere fatture accurate, con il risultato di migliorare le relazioni con i clienti e aumentare le entrate. Lo strumento di monitoraggio del tempo di Paymo può essere utilizzato anche per tenere traccia del tempo fatturabile e non fatturabile, consentendo alle aziende di comprendere meglio i costi e ottimizzare i prezzi.

Nel complesso, lo strumento di monitoraggio del tempo di Paymo offre un intervallo di funzionalità/funzione che può aiutare le aziende a migliorare le loro prestazioni, ad aumentare la produttività e a snellire i processi di fatturazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Paymo

Widget per desktop Mac, Windows e Linux

Impostazioni per la personalizzazione della tabella oraria

Schede orarie per i membri del team

Stime e fatturazione dei progetti

Limiti di Paymo

Nessuna gestione avanzata delle attività sul piano Free

Integrazioni disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di Paymo

**Gratuito

Starter : $4,95/utente al mese, con fatturazione annuale

: $4,95/utente al mese, con fatturazione annuale Piccolo Ufficio : $9,95/utente al mese, con fatturazione annuale

: $9,95/utente al mese, con fatturazione annuale Business: 20,79 dollari/utente al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Paymo

Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) G2: 4.6/5 (oltre 500 recensioni)

10. Tempestivo

via Tempestivo Timely è un'app per la produttività, ideale per i lavoratori da remoto, che consente di identificare le tendenze della produttività nel lavoro. È stata progettata per semplificare l'organizzazione del lavoro e degli orari. Con Timely è possibile monitorare facilmente il proprio tempo per qualsiasi progetto con pochi clic.

L'app è inoltre dotata di altre funzionalità/funzione chiave, come strumenti di reportistica dettagliata, strumenti di budgeting e monitoraggio del tempo in tempo reale. In questo modo è possibile monitorare facilmente il tempo speso per ogni progetto o attività e identificare le aree di miglioramento per aumentare la produttività. Inoltre, si integra con servizi popolari come Google Calendar, Quickbooks, Azure e altri ancora, per rendere il project management più facile che mai.

La maggior parte dei software per il monitoraggio del tempo dei dipendenti è progettata per sorvegliare i dipendenti sull'uso delle app e del computer. Se avete una politica di lavoro anti-sorveglianza, questo software fa per voi!

Le migliori funzionalità/funzioni di Timely

Panoramica del piano del progetto in tempo reale per evitare problemi incombenti

Monitoraggio del flusso di lavoro per monitorare attività specifiche

Fogli di presenza automatici per una fatturazione accurata

Monitoraggio delle attività di lavoro in background

Limiti di tempo

Problemi con le prestazioni dell'IA causano più lavoro per gli utenti per la risoluzione dei problemi

L'accuratezza dell'orario potrebbe essere un problema se si cambia fuso orario

Prezzi puntuali

Starter : $9/utente al mese, fatturati annualmente

: $9/utente al mese, fatturati annualmente Premium : $16/utente al mese, fatturati annualmente

: $16/utente al mese, fatturati annualmente Unlimited: 22 dollari/utente al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni tempestive

Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

4.7/5 (600+ recensioni) G2: 4.8/5 (oltre 200 recensioni)

Creare fiducia e aumentare la produttività con ClickUp

In verità, questo elenco scalfisce appena la superficie delle migliori alternative a Hubstaff. Ma non c'è bisogno di continuare la ricerca del miglior software di monitoraggio del tempo quando vi abbiamo portato il campione. 🏆

ClickUp è l'unica soluzione per la produttività che può aiutarvi a risparmiare tempo, migliorare la produttività e aumentare la redditività su tutta la linea! Con centinaia di funzionalità/funzione che consentono di risparmiare tempo, è l'alternativa ideale a Hubstaff per qualsiasi team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Oltre 15 visualizzazioni in ClickUp /$$$img/

Visualizzate le vostre attività con oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

Accesso ad attività illimitate, visualizzazioni multiple dei progetti, monitoraggio flessibile del tempo e molto altro ancora iscrivendosi oggi stesso a ClickUp e vedrete la vostra produttività raggiungere nuove vette. 🏔