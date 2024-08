Obiettivi a breve e a lungo termine (esempi, FAQ)

Le cose non vengono terminate da sole.

Qualunque cosa vogliate ottenere, dovrete impostare entrambi gli obiettivi, a breve e a lungo termine, per raggiungere qualsiasi risultato.

E comprendere il processo di impostazione degli obiettivi vi aiuterà anche a rispondere alle domande di lavoro alle domande dei colloqui di lavoro come "Da dove ti vedi tra cinque anni?".

Ma aspetta, qual è la differenza tra obiettivi a breve e a lungo termine?

E perché dovreste fissare entrambi?

In questo articolo confronteremo gli obiettivi a breve termine con quelli a lungo termine e condivideremo alcuni esempi di obiettivi di carriera e consigli sull'impostazione di obiettivi di carriera raggiungibili. Risponderemo anche alle domande frequenti sugli obiettivi a breve e a lungo termine.

obiettivi: Brevi o lunghi che siano!

Quali sono gli obiettivi a breve e lungo termine?

Quando si impostano gli obiettivi, è necessario considerarli sia a breve che a lungo termine.

A. Che cos'è un obiettivo a breve termine?

Un obiettivo a breve termine è qualcosa che si desidera realizzare nel prossimo futuro.

**Quanto durano gli obiettivi a breve termine?

Sono esigenze a breve termine che si possono realizzare oggi, questa settimana, questo mese o addirittura quest'anno. Ad esempio, si può fissare un obiettivo di carriera come completare un corso di perfezionamento o un obiettivo di risparmio a breve termine come l'impostazione di un fondo di emergenza.

Gli obiettivi a breve termine possono anche essere dei passaggi o delle azioni per raggiungere un obiettivo a lungo termine molto più lontano.

È come correre a una velocità di livello due su un tapis roulant per raggiungere alla fine una velocità di livello sei.

Iniziate a sei e il vostro obiettivo finale potrebbe essere il Pronto Soccorso. ahi!

Impostate obiettivi a breve termine e osservate il vostro stato per realizzare le visioni che cambiano la vita. 💃

B. Cos'è un obiettivo a lungo termine?

Un obiettivo a lungo termine è qualcosa che si desidera completare in un futuro lontano e richiede più tempo, piano e pazienza. Non si può fare in poche settimane e spolverare le mani; potrebbero essere necessari dieci anni.

Di solito questi obiettivi sono composti da diversi mini-obiettivi o passaggi, ecco perché è importante determinare gli obiettivi a breve termine insieme al piano a lungo termine.

Si può dire che gli obiettivi a lungo termine sono normalmente utilizzati per supportare gli obiettivi a breve termine.

Ad esempio, l'obiettivo a lungo termine può essere l'avvio di un'attività aziendale, un obiettivo di risparmio per il conto pensione, ecc.

vedete che ognuno di essi è come un grande obiettivo, o una visione a lungo termine, che vi dà un senso di direzione nella vita?

Certo, gli obiettivi a lungo termine possono sembrare schiaccianti o addirittura impossibili a volte. Ma se seguite ogni obiettivo a breve termine lungo il percorso, alla fine ci arriverete. 💪

Che dire di un obiettivo che non è abbastanza breve o lungo?

Potete dividere i vostri obiettivi in tre: Obiettivi a breve, medio e lungo termine

**Un obiettivo medio, intermedio o a medio termine entra in gioco quando si ha bisogno di una via di mezzo tra obiettivi a breve e a lungo termine.

Sebbene di solito si possano raggiungere obiettivi a medio termine tra sei mesi e meno di cinque anni, ciò può variare da persona a persona e da obiettivo a obiettivo.

Bonus: **Obiettivi SMART per gli studenti

Esempi di obiettivi di carriera a breve e lungo termine

Un Obiettivo di carriera è un oggetto che si persegue nella propria vita professionale.

Fornisce un quadro chiaro di ciò che si vuole raggiungere. Capirete anche come raggiungerlo.

Vediamo alcuni esempi di obiettivi a breve e a lungo termine per la vostra carriera:

A. Quali sono gli obiettivi di carriera a breve termine?

Gli obiettivi a breve termine per la vostra carriera hanno risultati definiti che potete iniziare a raggiungere in un paio di mesi o un anno. Possono far parte di un grande progetto o essere oggetti a sé stanti per incrementare la vostra carriera. Ecco alcuni obiettivi a breve termine:

1. Imparare una nuova abilità

Imparare una nuova abilità può essere un obiettivo continuo. È necessario tenersi al passo con i requisiti del settore e scegliere le competenze specifiche per la propria professione.

Se siete un nutrizionista che non ha familiarità con l'allenamento della forza, potreste diventare un trainer certificato.

qualcuno che conosce il cibo e gli allenamenti?

Il tuo curriculum sarà illuminato. 🔥

2. Creare un sito web professionale

Un'impronta digitale potente è fondamentale per l'esito professionale e il lancio di un sito web è uno dei migliori obiettivi a breve termine.

Infatti, un potenziale datore di lavoro o un client potrebbe cercarvi sul web per saperne di più su di voi e sul vostro lavoro. Proprio come tutti noi, prima o poi, ci siamo cercati su Google 😛

E voi volete che le persone vi trovino, giusto?

Allora creare un sito web per:

Mettere in evidenza le vostre competenze e i progetti incollati

Affermarsi come brand

Traguardare i giusti client e datori di lavoro

Se siete istruttori di fitness, create un blog sul fitness o condividete i vostri video su un canale YouTube. In questo modo il vostro nome verrà presentato al pubblico giusto.

3. Migliorare la produttività

Uno degli obiettivi di carriera più semplici è migliorare la qualità, la quantità e l'efficienza del proprio lavoro.

Queste metriche dipendono dalla professione e dall'azienda. In genere, però, si tratta di aumentare la soddisfazione dei clienti, consegnare i progetti entro le scadenze e ridurre le spese aziendali.

Lavorate su queste metriche tutto il giorno, tutti i giorni, e potreste trasformare l'obiettivo a lungo termine di una promozione in uno a breve termine. 🎉

B. Quali sono gli obiettivi di carriera a lungo termine?

Un obiettivo di carriera a lungo termine è più ampio di uno a breve termine. Alcuni non hanno una Sequenza definita in quanto tale e potrebbero richiedere diversi anni per essere completati.

Ecco alcuni esempi:

1. Ottenere una laurea

Laurea in un'università e ricevere il diploma di laurea potrebbe essere il primo oggetto a lungo termine che vi siete posti per mettere in sicurezza la vostra carriera. Sarà definirà il vostro percorso di carriera , la qualifica di voce, lo stipendio, ecc.

Assicuratevi di conseguire la laurea e preparatevi a fare carriera!

2. Ottenere una promozione

Ottenere una promozione è un obiettivo di carriera comune a lungo termine.

Può essere necessario un anno o più per ottenere una promozione. Eppure, tutti desideriamo questo onore che la dice lunga sulle nostre ottime prestazioni e sulla nostra etica del lavoro.

Ma soprattutto: è in arrivo una bella busta paga! 💰

3. Costruite la vostra rete

Per avere un esito positivo in qualsiasi carriera, è necessario costruire la propria rete.

Potete contattare persone che la pensano come voi e i leader del settore attraverso portali come LinkedIn, Twitter, ecc. oppure riunire altre persone con il vostro background in occasione di incontri professionali, conferenze o ritiri.

intelligente, vero?

Costruire una rete vi aiuterà:

Rimanere al passo con le ultime tendenze del settore

Sentire il polso del mercato del lavoro

Riunire potenziali mentori, partner e client

E soprattutto, le persone della vostra rete possono essere i vostri sostenitori quando cercate un lavoro.

O meglio ancora, potrebbero aprirvi la porta a tutte le vostre future possibilità imprenditoriali. 💼

Scopri di più esempi di obiettivi professionali per un'idea migliore.

Come impostare obiettivi di carriera a breve e lungo termine

L'impostazione di obiettivi a lungo e a breve termine dipende da ciò che è importante per voi e da ciò che può giovare alla vostra crescita professionale.

Ecco tre consigli su come impostare gli obiettivi di carriera a breve e a lungo termine:

1. Avere obiettivi specifici e misurabili

Diciamo che il vostro obiettivo è essere felici.

Ora, questo non è specifico.

Per voi la felicità potrebbe essere una promozione. 😎

Per un'altra persona può essere uscire prima dal lavoro il venerdì. 🍸

Quando si creano gli obiettivi, è necessario assicurarsi che ogni oggetto sia un obiettivo specifico.

Il modo migliore per Da fare è rispondere alle tre domande "W":

Cosa voglio realizzare?

voglio realizzare? Perché voglio raggiungere questo obiettivo?

voglio raggiungere questo obiettivo? Quando voglio completare questo obiettivo?

Un oggetto deve essere anche un obiettivo misurabile.

come?

Ponetevi domande come:

Qual è il calendario per il raggiungimento dell'obiettivo?

Qual è l'indicatore di stato?

Come faccio a sapere se ho raggiunto il mio obiettivo?

**Non sono sicuro che gli obiettivi siano diversi dagli oggetti?

Date un'occhiata alla nostra obiettivi vs. oggetti confronto.

2. Essere realistici

Gli obiettivi devono rientrare nelle vostre capacità.

Non potete dire: "Voglio che ogni mio post riceva 500 commenti", soprattutto quando siete agli inizi. Questo vi porterebbe al fallimento.

Invece, impostate obiettivi settimanali che si possono raggiungere, come ad esempio "mi propongo di ottenere 1-10 commenti ogni settimana"

Gli obiettivi realistici sono più raggiungibili e quando da fare li completate, vi sentirete realizzati. Vi darà la carica per spingervi oltre.

3. Siate flessibili e positivi

Gli ostacoli fanno parte della vita. Non lasciate che questo vi porti fuori strada.

Piuttosto, aggiustate i vostri obiettivi di conseguenza e mantenete un atteggiamento positivo.

Perseveranza e ottimismo sono la ricetta per l'esito positivo.

Come gestire gli obiettivi a breve e lungo termine

ClickUp è uno dei leader mondiali della più valutato al mondo strumenti per la produttività che consentono di ogni individuo e ogni azienda per impostare e raggiungere i propri obiettivi a lungo, medio e breve termine.

Ecco come ClickUp vi aiuta a Da fare:

1. Obiettivi Obiettivi in ClickUp vi permette di rimanere in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con sequenze chiare,

OKR (oggetti e risultati chiave) e monitoraggio automatico dello stato di avanzamento.

Utilizzatelo per impostare obiettivi di alto livello e poi suddividerli in traguardi gestibili.

Un traguardo (obiettivo più piccolo) può avere OKR che possono essere monitorati sotto forma di numeri, denaro, attività o affermazioni vero/falso.

Colpite ogni traguardo e visualizzate i vostri progressi verso il completamento dell'obiettivo!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image2-2-1400x724.png tipi di traguardo in ClickUp /$$$img/

Impostazione dei tipi di traguardo nella funzionalità Obiettivi di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image5-4.png Cartelle degli obiettivi in ClickUp /$$$img/

Visualizzazione dello stato di avanzamento nella cartella Obiettivi di ClickUp

**Volete superare i vostri OKR?

Vedi il sito_ Alcuni esempi di OKR e questo elenco di esempi_ migliori software OKR !

2. Vista Gantt Chart Grafico di Gantt di ClickUp consente di creare una Sequenza definita per gli obiettivi a breve e a lungo termine.

Può essere utilizzata per:

Programmare attività o obiettivi

Spostarli per riorganizzarli con la funzione drag-and-drop

Visualizzare e gestiredipendenze /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image4-3.gif Gestione delle dipendenze nella vista Gantt di ClickUp /$$$img/

Gestione delle dipendenze nella vista Gantt di ClickUp

Controlla la nostra guida su_ su come utilizzare ClickUp per impostare gli obiettivi del team .

FAQ sugli obiettivi a breve e lungo termine

vuoi altre risposte sugli obiettivi?

Queste FAQ dovrebbero essere d'aiuto:

1. Cosa sono gli obiettivi SMART?

La formula SMART è un piccolo acronimo che aiuta a definire un buon obiettivo. È vantaggioso impostare obiettivi SMART per via della riflessione che si fa su di essi.

A SMART g o al deve essere

**Specifico: Stabilire il risultato desiderato in termini chiari e specifici

M easurable: Deve essere misurabile con criteri specifici comeIndicatori chiave di prestazione (KPI) e attività cardine in modo da poter monitorare l'esito positivo

easurable: Deve essere misurabile con criteri specifici comeIndicatori chiave di prestazione (KPI) e attività cardine in modo da poter monitorare l'esito positivo $$$a realizzabili: Realistici ed entro i limiti delle capacità

**Rilevante: In sincronizzazione con i vostri oggetti aziendali e che dovrebbero aggiungere qualcosa al vostro grande schema

**Tempestivo: Avere una Sequenza definita, che includa una data di inizio e una data di traguardo

Bonus: date un'occhiata a queste Obiettivi HR SMART

2. Quali sono alcuni esempi di obiettivi a breve e a lungo termine per un'azienda?

Ecco alcuni comuni obiettivi a breve termine obiettivi aziendali a breve termine :

Impostazione di obiettivi specificioKR commerciali etraguardi di marketing* Ridurre le spese quotidiane

Implementare una strategia di marketing sui social media

Migliorare il servizio clientiMigliorare la reportistica commerciale come ClickUp, in modo da poterli monitorare e visualizzare lo stato di avanzamento?

È possibile gestire i progetti e to-dos e pianificare gli obiettivi a breve e lungo termine su un'unica piattaforma.

Impostate degli obiettivi solidi con ClickUp gratis per smettere di sognare ciò che volete e iniziare a lavorare nella giusta direzione. 😜