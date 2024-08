le 10 migliori app di vendita per i rappresentanti per aumentare le entrate nel 2024

Esistono decine di app software progettate per semplificare la vita dei team commerciali e di marketing. Ma con così tante possibilità di scelta, capire le opzioni disponibili e il loro confronto richiede tempo.

Non preoccupatevi: abbiamo fatto i compiti per voi! In questa guida alle migliori app per il settore commerciale per il 2024, tratteremo alcune delle più popolari piattaforme software per il marketing e il commerciale più popolari del settore ed elencare i loro specifici pro e contro. Grazie a questa facile suddivisione, avrete tutte le informazioni necessarie per fare la selezione giusta quando dovrete scegliere la vostra prossima app commerciale. ✨

Cosa cercare nelle app commerciali?

Gli strumenti che mettete a disposizione del vostro team commerciale possono avere un forte impatto sul numero di affari che saranno in grado di chiudere. Quando valutate le app commerciali per la vostra azienda, ci sono sette fattori chiave che distinguono le migliori app commerciali dalla concorrenza:

Capacità di integrazione: L'app commerciale deve integrarsi bene con le altre applicazioni del vostro stack tecnologico, come la piattaforma di email marketing o la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) Interfaccia mobile-friendly: Le app commerciali mobili consentono a voi e al vostro team di lavorare da qualsiasi luogo, che sia in una sala riunioni o mentre fate networking a una conferenza di marketing Processi $$$a misura d'utente: un'app commerciale è utile solo se tutti, compresi i rappresentanti, si sentono a proprio agio nell'utilizzarla nella loro attività quotidiana di vendita Opzioni personalizzate: L'app deve consentire di adattare i campi e il flusso di lavoro ai processi e ai requisiti interni specifici dell'azienda Collaborazione e comunicazione: Funzionalità di collaborazione e comunicazione efficaci consentono al team di rimanere in contatto, condividere le note sulle interazioni con i clienti e fare brainstorming Reportistica e analisi: Monitoraggio delle metriche commerciali chiave e misurazione delle prestazioni individuali e del team per ulteriori approfondimenti sullo stato del marketing e delle vendite nella vostra organizzazione Supporto clienti e formazione: Se qualcosa va storto, si vuole risolvere rapidamente il problema prima che metta a repentaglio le vendite commerciali

Le 10 migliori app commerciali da usare nel 2024

Le tattiche commerciali individuali possono variare da settore a settore, ma tutti i team di vendita ad alte prestazioni hanno esigenze simili. Abbiamo fatto una ricerca su tonnellate di app commerciali e piattaforme software per le vendite per creare questa carrellata delle nostre 10 app per le vendite preferite di sempre. Se volete raggiungere i vostri oKR commerciali per costruire relazioni più solide con i clienti e chiudere più vendite ogni singolo trimestre, queste sono le migliori app commerciali da utilizzare nel 2024. 📅

1. ClickUp #### Il migliore per la gestione delle attività e la collaborazione

Provate un'app per la gestione delle attività come ClickUp per organizzare il lavoro in un'unica piattaforma

ClickUp è una potente piattaforma di project management e gestione commerciale. Le sue funzionalità/funzione organizzative uniche la rendono perfetta per la gestione dei progetti e delle vendite CRM per gestire l'intero funnel commerciale. È anche possibile monitorare le metriche della pipeline commerciale per orientare ulteriormente il processo decisionale.

Il software di gestione delle vendite dispone di un intervallo di modelli diversi per aiutare ulteriormente le varie attività commerciali e di marketing flussi di lavoro del marketing , tra cui Modelli di CRM , modelli di citazione e modelli di reportistica commerciale . Sono disponibili anche modelli per l'estensione di ClickUp funzionalità/funzione di ClickUp che vi aiuteranno a organizzare i vostri team commerciali in modo che seguano i lead più appropriati e utilizzino al meglio il loro tempo. Teams commerciali efficaci richiedono una comunicazione efficace, ed è per questo che ClickUp dispone di una robusta serie di strumenti per facilitare la collaborazione tra i membri del team commerciale. Potranno lasciare commenti, menzionare altri membri del team per nome e condividere facilmente file importanti. Per quanto riguarda l'efficacia dei venditori, è improbabile che i membri del team che sono impegnati in attività ripetitive lavorino in modo efficiente. Per fortuna ClickUp dispone di automazioni complete per ridurre queste attività e permettere ai venditori di concentrarsi sui lavori più importanti.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Robuste funzionalità/funzione di gestione delle attività per consentire ai team commerciali di rimanere concentrati

Funzionalità/funzione di collaborazione per mantenere i team aggiornati e informati

Integrazioni con gli strumenti più diffusi e altre piattaforme softwaresemplificare i flussi di lavoro del CRM* Dashboard altamente personalizzabili che offrono le informazioni esatte di cui avete bisogno

Un'app mobile per portare il lavoro in viaggio

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzione e visualizzazioni, per alcuni nuovi utenti potrebbe essere un po' difficile imparare

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

Create e organizzate le attività in base al team, al tipo di consegna, alla priorità, alle date di scadenza e allo stato di approvazione con i modelli di piano di vendita di ClickUp Modello di piano commerciale ClickUp

2. Insightly

Il migliore per il CRM (Customer Relationship Management)

/$$$img/ https://www.insightly.com/wp-content/uploads/2022/09/220928\_Image3\_Blade-e1665585253180.webp Insightly project management app per il settore commerciale /$$$img/

via Insightly Insightly è una piattaforma CRM che fornisce al team commerciale i provider necessari per ottimizzare i processi di vendita. Dispone di app commerciali mobili per iOS e Android che consentono l'accesso offline, in modo che i provider possano lavorare alle attività di vendita ovunque si trovino.

Le funzionalità di Insightly aiutano i team commerciali a gestire la pipeline di vendita, a monitorare le metriche chiave e a concludere più affari. Grazie agli strumenti di gestione dei lead, gli agenti commerciali possono definire meglio le priorità dei loro lavori richiesti, consentendo loro di costruire le relazioni con i clienti più fruttuose e utili per chiudere le vendite.

I responsabili commerciali apprezzeranno le funzionalità di gestione delle attività e di analisi approfondita delle vendite di Insightly. Inoltre, è possibile aumentare le funzioni integrandosi con strumenti popolari come LinkedIn Sales Navigator, Mappa e Google Calendar.

Le migliori funzionalità/funzione di Insightly

Costruito sulla stessa piattaforma del suo CRM per facilitare il flusso dei dati

Interfaccia facile da usare con dashboard condivisibili

Strumenti intelligenti di segmentazione del pubblico e di traguardo

Analisi avanzate per tracciare facilmente lo stato di avanzamento

Limiti di Insightly

L'interfaccia utente è talvolta lenta

Necessita di più funzionalità di sincronizzazione automatica dei dati

Prezzi di Insightly

Plus : $99/mese

: $99/mese Professionale : $499/mese

: $499/mese Azienda: $999/mese

Valutazioni e recensioni di Insightly

G2 : 4.2/5 (800+ recensioni)

: 4.2/5 (800+ recensioni) Capterra: 4/5 (600+ recensioni)

3. Pipedrive

Migliore per il monitoraggio delle attività commerciali e dei dati dei clienti

via Pipedrive Pipedrive è una delle migliori app commerciali sul mercato. Le sue funzionalità/funzione sono state progettate sia per i singoli rappresentanti commerciali che per i team di vendita. I suoi strumenti commerciali aiutano il team a gestire la pipeline di vendita in modo più efficiente. Pipedrive consente di monitorare le attività commerciali e di accedere ai dati dei clienti dai dispositivi mobili, in modo da essere sempre informati.

Dalla generazione di lead alla chiusura delle vendite, Pipedrive copre l'intero processo commerciale. Questo riduce la necessità di utilizzare più app e permette di lavorare con meno attrito. L'integrazione con Google Apps consente di pianificare facilmente i percorsi dei rappresentanti in campo. La connessione con LinkedIn Sales Navigator migliorerà i lavori commerciali richiesti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

La bassa curva di apprendimento consente ai rappresentanti commerciali e ai team di diventare rapidamente produttivi

Numerose opzioni di personalizzazione per adattarsi ai flussi di lavoro individuali

Reportistica dettagliata per i team/leader commerciali

App mobile per la gestione delle trattative in movimento

Limiti di Pipedrive

Limitate opzioni di branding

Meno opzioni di automazione rispetto ad alcuni concorrenti

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $14,90/mese per utente

: $14,90/mese per utente Avanzato : $27,90/mese per utente

: $27,90/mese per utente Professionale : $49,90/mese per utente

: $49,90/mese per utente Power : $64,90/mese per utente

: $64,90/mese per utente Azienda: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2 : 4.2/5 (oltre 1.500 recensioni)

: 4.2/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2.500 recensioni)

4. Calendly

Il migliore per la pianificazione degli appuntamenti

/$$$img/ https://help.calendly.com/hc/article\_attachments/4403029413655/KB_Mutual\_Availability\_full\_size\_19APR2021.jpeg Calendly /$$$img/

via Calendly Calendly è uno strumento di pianificazione e gestione degli appuntamenti che semplifica il processo di pianificazione per il team commerciale. La programmazione di riunioni e altre attività richiede spesso un lungo tira e molla per trovare l'orario migliore per tutti. Calendly elimina la necessità di effettuare numerose telefonate o email, fornendo una soluzione di pianificazione self-service.

Attraverso il software, è possibile condividere le disponibilità e permettere a potenziali clienti e altre parti interessate di prenotare le riunioni direttamente all'interno dell'app. In questo modo si eliminano gli interminabili tira e molla e ci si può concentrare sulle relazioni con i clienti, sulla gestione dei lead e su altre attività che aiutano a chiudere gli affari.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Assegna automaticamente le riunioni alle persone giuste

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/37408/integrazioni-di-calendly/ Calendly integra /%href/ con Salesforce per funzioni più avanzate

Notifiche che promemoria le prossime riunioni commerciali per tutte le parti interessate

Annotazioni prima delle riunioni, per non dimenticare nulla

Limiti di Calendly

Il prezzo è più alto rispetto ad alcuni concorrenti, data l'impostazione delle funzionalità/funzione

Può essere difficile da usare per le esigenze più avanzate

Prezzi di Calendly

Basic : Free Forever

: Free Forever Essenziale : $8/mese per postazione

: $8/mese per postazione Professionale : $12/mese per postazione

: $12/mese per postazione Teams : $16/mese per postazione

: $16/mese per postazione Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2 : 4.7/5 (1.500+ recensioni)

: 4.7/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.500+ recensioni)

5. Mailshake

Migliore per Email Outreach e Automazioni

via Mailshake Mailshake è una piattaforma di sales engagement che aiuta a incrementare le vendite ottimizzando i processi di email outreach e follow-up. Un rappresentante commerciale può utilizzare Mailshake per creare modelli di email personalizzati, programmare sequenze di email automatiche e monitorare le metriche di coinvolgimento. Questo la rende una delle migliori piattaforme commerciali app per la gestione delle email .

Il software si integra con i più diffusi provider di servizi di posta elettronica per un'esperienza senza soluzione di continuità che riduce al minimo il carico di lavoro. I risultati possono essere migliorati grazie a funzionalità/funzione come i test A/B e gli strumenti di collaborazione. Oltre all'automazione commerciale, Mailshake fornisce analisi per monitorare lo stato e misurare i risultati.

Le migliori funzionalità/funzione di Mailshake

L'interfaccia intuitiva e facile da imparare semplifica la sequenzialità delle mail

Formazione completa e team reattivo per l'onboarding

Raccomandazioni intelligenti per migliorare la deliverability delle email

Pulizia automatizzata degli elenchi di email

Limiti di Mailshake

Prezzi più alti rispetto a concorrenti simili

Integrazione limitata con app di terze parti

Prezzi di Mailshake

Email Outreach : $699/anno per utente

: $699/anno per utente Ingaggio commerciale: $999/anno per utente

Valutazioni e recensioni su Mailshake

G2 : 4.7/5 (200+ recensioni)

: 4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

6. Firma Dropbox

Il migliore per la gestione dei documenti e la collaborazione

/$$$img/ https://fjord.dropboxstatic.com/warp/conversion/dropbox/warp/en-us/hellosign/sign-signaturepage-2560xauto.jpg?id=8b1c6388-4835-49a1-aafc-a03382b11ff3&width=2560&output\_type=jpg Segno di Dropbox /$$$img/

via Segno di Dropbox Precedentemente chiamata HelloSign, Dropbox Sign è una piattaforma di firma elettronica che semplifica il processo di firma dei documenti. Nel settore commerciale si ha a che fare con una grande quantità di documenti. Questo può risultare in un sacco di comunicazioni avanti e indietro e in documenti smarriti.

Dropbox Sign semplifica il monitoraggio dei documenti da firmare. Le parti interessate possono firmare i documenti in pochi clic, riducendo il peso delle attività amministrative e consentendo di concentrarsi sul processo commerciale vero e proprio.

Le migliori funzionalità di Dropbox Sign

Prezzi convenienti

Interfaccia semplice che il personale dell'ufficio e i client possono usare con facilità

La creazione di modelli aiuta agestire le risorse e risparmiare tempo in attività altrimenti ripetitive

Un plugin per Gmail velocizza ulteriormente i processi di richiesta e ricezione delle firme

Limiti di Dropbox Sign

Il supporto per i dispositivi mobili non è ottimale come potrebbe essere

Manca la possibilità di precompilare un modello

Prezzi di Dropbox Sign

free Forever : Gratuito

Gratuito Essenziale : $15/mese

: $15/mese Dropbox + eSign : $24,99/mese

: $24,99/mese Standard : A partire da $25/mese

: A partire da $25/mese Premium: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Dropbox Sign

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.300+ recensioni)

Prova questi CLICKUP !

7. Padiglioni combinati

Il migliore per comunicare e chiamare

Via Dialpad Dialpad è un sistema telefonico basato su cloud che mira a migliorare drasticamente le chiamate commerciali. La piattaforma consente di effettuare telefonate tradizionali, videochiamate e messaggistica all'interno di un'unica piattaforma. Questo strumento commerciale è ricco di funzionalità/funzioni che lo renderanno una delle app preferite per la gestione dei contatti, tra cui l'inoltro delle chiamate, la registrazione delle chiamate e l'analisi.

Inoltre, i suoi potenti strumenti di elaborazione vocale IA trascrivono automaticamente le chiamate in tempo reale. Dite addio alle note durante le riunioni! Dialpad registra tutto in modo permanente e si integra con i più diffusi software di gestione delle relazioni con i clienti, come Zoho CRM, in modo che le informazioni rilevanti sui clienti siano sempre aggiornate.

Le migliori funzionalità di Dialpad

Riunisce più canali di comunicazione, come telefono, testo e messaggistica diretta

IA integrata che trascrive automaticamente e istantaneamente le chiamate

Gli strumenti di coaching addestrano i dipendenti a essere più efficaci durante le chiamate

La condivisione di foto e video facilita la collaborazione

Limiti del Dialpad

Mancano le opzioni di integrazione personalizzata

Mancanza di opzioni per le suonerie

Prezzi di Dialpad

Pro : $95/mese per utente

: $95/mese per utente Personalizzato: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Dialpad

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 400 recensioni)

Controlla questi_ CLICKUP !

8. Spotio

Migliore per le attività commerciali sul campo e le attività basate sulla posizione

via Spotio Spotio è un'app per il monitoraggio delle vendite e la gestione del territorio per i rappresentanti commerciali in campo. Fornisce ai team commerciali strumenti e dati basati sulla posizione per pianificare i percorsi, tracciare le attività commerciali e gestire i territori. Le sue funzionalità/funzione includono la gestione dei lead, la mappatura del territorio e i check-in.

L'app mobile per le vendite consente di acquisire i dati dei clienti in movimento, semplificando la gestione del territorio la voce dei dati e migliorare le interazioni con i clienti. Oltre a integrarsi con Google Mappa per migliorare la pianificazione dei percorsi, il software può dialogare con i più diffusi strumenti di gestione delle relazioni con i clienti per mantenere la sincronizzazione.

Funzionalità/funzione migliori di Spotio

Modelli per piani commerciali email, chiamate e testi

Automazioni per l'acquisizione dei dati CRM

Monitoraggio dell'attività su tutti i canali di comunicazione

Algoritmi di qualificazione dei lead per aziende B2B e B2C

Limiti di Spotio

A volte preferisce la semplicità all'efficacia

La navigazione dell'interfaccia può essere confusa

Prezzi di Spotio

Teams : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Pro : Contatto per i prezzi

: Contatto per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Spotio

G2 : 4.4/5 (200+ recensioni)

: 4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (78 recensioni)

9. Apptivo

Migliore per la gestione aziendale

via Apptivo Apptivo è una piattaforma CRM e di gestione aziendale completa. Include vari strumenti per aiutare i team commerciali a fare il loro lavoro in modo più efficace, come funzionalità/funzione per la gestione delle vendite, l'integrazione delle email, la quotazione e la fatturazione e il monitoraggio delle metriche chiave. Le funzionalità CRM del software rendono i processi commerciali, come la generazione di lead e le interazioni con i clienti, un gioco da ragazzi.

I flussi di lavoro possono essere personalizzati grazie alle fasi di vendita, che consentono di abbinare cicli commerciali unici alle funzionalità del software. L'integrazione con i più diffusi provider di email e altri prodotti fondamentali per l'azienda riduce la voce dei dati e porta tutte le comunicazioni su un'unica piattaforma. Le versioni per iOS e Android offrono potenti app mobili per chi è sempre in movimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Apptivo

Numerose opzioni di personalizzazione per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro

Funzionalità drag-and-drop di facile utilizzo per le attività di base

Funzionalità facilmente scalabili in base alla crescita dell'azienda

L'assistenza onboarding offre un'estensione dei provider di apprendimento

Limiti di Apptivo

La configurazione di flussi di lavoro personalizzati comporta una curva di apprendimento

Le funzionalità/funzione più recenti sono occasionalmente buggate

Prezzi di Apptivo

free Forever : Lite

Lite Lite : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Premium : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Ultimate : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Apptivo

G2 : 4.3/5 (100+ recensioni)

: 4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (600+ recensioni)

10. VenditeRabbit

Il migliore per le attività basate sulla posizione

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/nDKYnuLQuTVIRhq5ANMefkHWWx\_pSZx6S7MzAjaOF2MCAoWMT9zKsX4zhSYXO4LqaYsvF53ujCorv5oHuDJaNUQYMzGPfztLKyhOLzoNtK35nmCYZHjHVIWOtWMhyj2ZliiIMdE5jKvJbYDFmgbw App commerciale mobile SalesRabbit /$$$img/

via SalesRabbit SalesRabbit è un altro piattaforma di abilitazione commerciale progettata per i rappresentanti commerciali che lavorano sul campo. Avranno a disposizione sul proprio dispositivo mobile tutti gli strumenti necessari per ottimizzare il lavoro commerciale porta a porta, comprese funzionalità/funzione per il monitoraggio dei lead, la gestione del territorio e gli strumenti di collaborazione per consentire ai team di vendita di lavorare insieme in modo efficace.

I membri del team potranno condividere informazioni e coordinare i lavori richiesti per aumentare le vendite. Nel frattempo, i gestori del team possono utilizzare la funzionalità/funzione di analisi per monitorare le prestazioni dei singoli rappresentanti commerciali o di interi team. SalesRabbit è disponibile sia su iOS che su Android, in modo che i rappresentanti commerciali possano chiudere gli affari indipendentemente dalla piattaforma scelta.

Le migliori funzionalità/funzione di SalesRabbit

Monitora i contatti in modo efficiente e pianifica efficacemente i percorsi tra di essi

Monitora lo stato del team commerciale

Fornisce un repository digitale per i documenti importanti

Si integra con altri software aziendali leader del settore

Limiti di SalesRabbit

Il monitoraggio della posizione non è sempre preciso

I dati potrebbero essere aggiornati più frequentemente

Prezzi di SalesRabbit

Lite : Free Forever

: Free Forever Teams : $25/mese

: $25/mese Pro : $35/mese

: $35/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su SalesRabbit

G2 : 4.5/5 (300+ recensioni)

: 4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

Fare la vendita con la migliore app commerciale mobile del 2024

Le migliori app per il settore commerciale vi aiutano a raggiungere nuovi clienti senza troppi problemi. Che siate sul campo o lavoriate da remoto, c'è un'app commerciale perfetta per voi. ClickUp semplifica le vendite integrando gli strumenti commerciali con le sue potenti app software di project management in modo che ogni team rimanga in connessione. Ma non credeteci sulla parola. Avviate oggi stesso un'area di lavoro gratis !