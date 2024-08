11 modelli gratuiti di Business Model Canvas in Word e ClickUp

Il fondamento di un'azienda di successo è un modello di business efficace: la vostra organizzazione non potrà decollare senza di esso!

Allo stesso tempo, la creazione del modello di business non è una passeggiata e probabilmente dovrete ricorrere ad alcune o a tutte le vostre risorse nel processo di sviluppo. Una delle risorse più accessibili e che consentono di risparmiare tempo in questo ambito è un modello di business model canvas e se non ne avete ancora uno o ne state cercando uno nuovo, siete nel posto giusto!

Seguiteci mentre approfondiamo le principali FAQ, i vantaggi e le caratteristiche dei migliori modelli di business model canvas e 11 esempi scaricabili per qualsiasi tipo di azienda.

Che cos'è un modello di business model canvas? Modello di business canvas sono strumenti precostituiti e personalizzabili per delineare e visualizzare il modello di business in un'unica pagina. Questi documenti definiscono rapidamente l'unicità della vostra azienda

proposta di valore , pubblico di riferimento, ricavi, costi, risorse, partnership chiave e altro ancora.

ClickUp Docs consente la formattazione ricca e i comandi di comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Senza un modello, lo sviluppo del business model canvas può essere un processo lungo e difficile. Inoltre, i modelli di business model canvas riducono il margine di errore e assicurano che si stia pensando in modo strategico, lavorando in modo efficiente e soddisfacendo le aspettative degli stakeholder.

I modelli di business model canvas sono anche ottime risorse da condividere con l'intero team per mantenere tutti allineati sugli obiettivi a lungo termine dell'organizzazione.

Cosa cercare in un modello di Business Model Canvas

Esistono tonnellate di modelli di business model canvas semplici, accessibili e gratuiti, disponibili praticamente per ogni tipo di azienda software di gestione aziendale -Ma non tutti i modelli sono creati allo stesso modo! Ecco cinque caratteristiche indispensabili da ricercare prima di scaricarli:

Visualizzazioni multiple per personalizzare la struttura del piano del modello di business e il modo in cui lo si visualizza

per personalizzare la struttura del piano del modello di business e il modo in cui lo si visualizza funzionalità di collaborazione per coinvolgere il team, gli stakeholder e gli altri dipartimenti

per coinvolgere il team, gli stakeholder e gli altri dipartimenti Facilità d'uso e semplicità per garantire il corretto utilizzo del modello

e semplicità per garantire il corretto utilizzo del modello Flessibilità per adattarsi alle diverse dimensioni delle aziende, ai settori e ai modelli di business

per adattarsi alle diverse dimensioni delle aziende, ai settori e ai modelli di business Molteplici integrazioni * Pietre miliari

E molto altro ancora! Inoltre, potete collegare le attività direttamente nel vostro Business Plan Doc e trasformare qualsiasi testo in un punto d'azione, aiutandovi ad agire su nuove idee nel momento stesso in cui si presentano. Grazie alla cronologia delle versioni salvate automaticamente, all'editing collaborativo in tempo reale e ai commenti assegnati, il documento rimarrà aggiornato e fungerà da fonte di verità per tutto lo sviluppo del business plan proposta commerciale e modello. Scarica questo modello

6. Modello di piano aziendale Lean di ClickUp

Modello di piano aziendale snello di ClickUp

Per qualcosa di meno esteso rispetto agli altri modelli di business plan e di Whiteboard, potete sfruttare al meglio le vostre risorse con questo modello Modello di piano aziendale Lean di ClickUp .

In questo modello, avrete accesso a diverse visualizzazioni a seconda del layout che preferite, tra cui un elenco dinamico, una lavagna Kanban precostituita e più viste Documenti di aiuto . All'interno di ogni vista, troverete delle comode sezioni per tutte le informazioni chiave, come il riepilogo del piano, il modello di business, le attività prioritarie o le note.

Nel riepilogo del piano, è possibile categorizzare le attività in base a cinque diversi stati personalizzati, aggiungere più assegnatari per team interfunzionali stabilire scadenze, allegare documenti e altro ancora. Questo modello costituirà l'ossatura di un business plan tradizionale, mentre voi e il vostro team lavorerete per raggiungere i vostri obiettivi aziendali. Scarica questo modello

7. Modello di piano di sviluppo aziendale di ClickUp

Il modello di piano di sviluppo aziendale di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare un piano completo per la crescita della vostra azienda.

Modello di piano di sviluppo aziendale di ClickUp offre una tabella di marcia completa e personalizzata per il successo. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, questo modello facilita la definizione di obiettivi e traguardi misurabili, l'identificazione di tappe fondamentali per il monitoraggio dei progressi e la creazione di piani d'azione e strategie chiare.

Utilizzando questo modello, gli imprenditori possono tracciare efficacemente il loro percorso verso una crescita e uno sviluppo sostenibili, assicurando che la loro azienda rimanga agile e reattiva nell'attuale panorama dinamico del mercato. Scarica questo modello

8. Modello di idea commerciale di ClickUp

Modello di idea commerciale di ClickUp

Avete bisogno dello strumento perfetto per esercitarvi e sviluppare la vostra tecniche di ideazione ? Applicare il Modello di idea imprenditoriale di ClickUp per iniziare a delineare nuovi concetti. È anche un'ottima risorsa da tenere a portata di mano durante le discussioni di gruppo o le sessioni di brainstorming .

Il modello presenta agli utenti un diagramma delle idee che include diversi segmenti per aiutare a categorizzare e organizzare le idee. È possibile annotare tutte le idee in base al fatto che siano orientate ai processi aziendali, ai prodotti o alle persone. La legenda indica ogni categoria e il segmento Pool of Ideas consente a voi e ad altri di aggiungere alcune idee generali da categorizzare in seguito.

L'intero diagramma è altamente visivo e organizzato grazie all'utilizzo di ClickUp software di lavagna digitale per catturare e sviluppare le idee nel momento stesso in cui le avete. Scarica questo modello

9. ClickUp Business Modello di brainstorming

Modello di brainstorming aziendale di ClickUp

Soprattutto se vi affidate a ClickUp come software di brainstorming , il Modello di brainstorming aziendale di ClickUp vi aiuterà a coltivare nuove idee.

Questo modello consente di classificare le idee in base a:

Ciò che amate

Ciò che conoscete

Di cosa hanno bisogno le persone

Per cosa le persone pagherebbero

Includete più persone nel vostro Diagramma della lavagna e utilizzare il rilevamento collaborativo per vedere la visualizzazione del proprio lavoro e modificare l'uno accanto all'altro senza sovrapposizioni.

Questo aiuto visivo unico farà sentire tutti come se stessero contribuendo attivamente alle discussioni e alle sessioni di brainstorming, anche se si lavora in modo asincrono. Potete anche fare un ulteriore passo avanti e usare il diagramma completato per dare priorità alle nuove idee e determinare quelle che vale la pena approfondire. Scarica questo modello

10. Modello di Business Model Canvas in Microsoft Word di Neos Chronos

via Neo Schronos Template Library

Un'altra opzione per aiutare a sviluppare il vostro modello di business è il modello Microsoft Word Modello di Business Model Canvas. È simile ai modelli di business model canvas di ClickUp e consente di organizzare in modo semplice le varie sfaccettature della vostra azienda.

Utilizzando questo modello di base, potete stabilire diversi dettagli chiave sul vostro modello di business, tra cui i partner e i fornitori principali, la vostra proposta di valore e le relazioni. Identificate i canali che dovrete utilizzare per raggiungere i vostri clienti, insieme alle risorse necessarie per ogni attività. Inoltre, è possibile aggiungere informazioni sui flussi di reddito e sulla struttura dei costi.

Questo strumento è scaricabile gratuitamente e può essere utilizzato immediatamente tramite Microsoft Word. Se la semplicità è qualcosa che cercate nel vostro modello di business model canvas, questo è un buon punto di partenza. Scarica questo modello

11. Modello vuoto di Business Model Canvas di Microsoft Work da L'analista di business model

via L'analista di modelli di business

Cercate un modello Word diverso per costruire il vostro prossimo business plan? Questo modello Blank Business Model Canvas è un po' più complesso e flessibile del precedente ed è anche scaricabile gratuitamente!

Questo modello offre a voi e ai membri del vostro team una visione centralizzata del vostro modello di business, mantenendo tutti sulla stessa pagina, letteralmente e figurativamente. Prende i segmenti del modello precedente e li presenta in un formato diagramma . È possibile visualizzare tutti i partner chiave, le attività e altro ancora in sezioni organizzate e aggiungere dettagli sotto forma di note appiccicose . È possibile scegliere tra diverse opzioni di formattazione, tra cui colori, caratteri e disposizioni, per ottimizzare la presentazione dei dati. Scarica questo modello

Elementi di un Business Model Canvas

Comprendere i componenti chiave di un business model canvas è fondamentale per applicarlo efficacemente alla vostra strategia aziendale. Ogni elemento svolge un ruolo fondamentale nel presentare una visione completa del vostro modello di business. Ecco gli elementi critici di un modello di business model canvas:

Partner chiave

I partner chiave sono le aziende o gli individui esterni che contribuiscono al successo dell'azienda. Possono essere fornitori, produttori e alleati commerciali che supportano le vostre operazioni o le strategie di ingresso nel mercato, aiutandovi a ridurre i rischi o ad acquisire risorse.

Attività chiave

Le attività chiave sono le azioni essenziali che l'azienda deve intraprendere per fornire con successo la propria proposta di valore. Possono spaziare dalla produzione, alla risoluzione di problemi, alla consegna, e sono cruciali per il successo del vostro modello di business.

Proposta di valore

La Value Proposition definisce il valore unico che il vostro prodotto o servizio offre ai clienti. È ciò che vi distingue dalla concorrenza e risponde a esigenze o problemi specifici dei clienti, rendendo la vostra offerta irresistibile.

Relazioni con i clienti

Le relazioni con i clienti descrivono i tipi di rapporti che instaurate con i vostri segmenti di clientela. Che si tratti di rapporti personali, automatizzati o self-service, questo elemento delinea il modo in cui interagite e mantenete il coinvolgimento con i vostri clienti.

Segmenti di clienti

I segmenti di clientela identificano i diversi gruppi di persone o organizzazioni che la vostra azienda intende servire. I diversi segmenti possono avere esigenze diverse e l'approccio personalizzato a ciascun segmento può ottimizzare la soddisfazione e la fornitura di valore.

Canali

I canali si riferiscono ai metodi attraverso i quali l'azienda comunica e raggiunge i propri segmenti di clientela per fornire la proposta di valore. Canali efficaci assicurano che i prodotti e i servizi giusti arrivino ai clienti nel momento e nel luogo giusto.

Risorse chiave

Le risorse chiave sono gli asset vitali per un'azienda per creare e fornire la propria proposta di valore, raggiungere i mercati, mantenere le relazioni con i clienti e generare ricavi. Queste includono risorse fisiche, intellettuali, umane e finanziarie.

Struttura dei costi

La Struttura dei costi evidenzia i costi significativi legati al funzionamento del modello aziendale. La comprensione di questi costi aiuta a definire strategie per l'ottimizzazione del valore, la riduzione dei costi e la gestione finanziaria complessiva.

Flusso di ricavi

I flussi di ricavi sono le varie fonti da cui l'azienda ricava denaro da ciascun segmento di clientela. Possono includere vendite dirette, abbonamenti, licenze o qualsiasi altro meccanismo di generazione dei ricavi.

Raggiungi i tuoi obiettivi con i modelli di modello di business

La scelta del modello di business giusto è essenziale per sviluppare un piano di successo che sia in linea con gli obiettivi aziendali. Con una varietà di opzioni disponibili, può essere difficile trovare il modello ideale che si adatti alle vostre esigenze specifiche.

L'ampia offerta di ClickUp Libreria di modelli offre una serie di modelli personalizzabili per semplificare il processo di pianificazione aziendale e raggiungere i vostri obiettivi. Inoltre, è possibile accedere a qualsiasi modello, centinaia di funzioni di produttività e oltre 1.000 integrazioni gratis quando iscrivendosi a ClickUp oggi stesso .