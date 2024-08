10 Migliori software di gestione dei progetti aziendali nel 2024

Il project management di progetti di livello aziendale richiede la gestione di più client e incarichi con con team interfunzionali . È un po' come giocare a Jenga: si ha a che fare con tonnellate di parti mobili e se le fondamenta non sono stabili, una sola estremità allentata farà crollare l'intera struttura. 🏢

Progetto regolare o gestione delle attività le soluzioni di gestione delle attività non sono in grado di supportare flussi di lavoro elaborati e su larga scala.

L'azienda software di project management vi aiutano a mantenere il controllo dei microprocessi e a gestire progetti su scala aziendale come un capo.

Abbiamo selezionato 10 dei migliori software di oggi progetto azienda il software di gestione che fa per voi. Leggete ciò che ciascuno di essi ha da offrire e trovate uno strumento che sia la chiave della vostra azienda.

Che cos'è il software Enterprise Project Management?

Il software di Enterprise Project Management (EPM) è un tipo di strumento aziendale progettato per snellire il processo di project management, attività e risorse in un'organizzazione. Questo software consente alle aziende di pianificare, eseguire e monitorare in modo efficiente i progetti nei vari reparti e team.

Il software EPM è molto di più di una semplice strumento di project management . Mentre il project management tradizionale si concentra sui singoli progetti, project management dell'azienda considera il quadro generale. Tiene conto degli obiettivi strategici dell'organizzazione, allineando tutti i progetti e le risorse alla riunione di questi oggetti. In questo modo si garantisce che ogni progetto apporti valore all'azienda e sia allineato alla sua visione generale.

Cosa cercare in una soluzione di Enterprise Project Management?

Ottenere l'azienda software per il project management (PM) è una soluzione a lungo termine, quindi è necessario essere molto specifici nei criteri. La maggior parte degli utenti si limita a valutare se il prodotto è in grado di gestire più progetti senza soluzione di continuità, ma questa è una prospettiva al limite. Per la valutazione è necessario considerare i seguenti fattori chiave:

Efficienza: Verificate se il software di project management aziendale ha le funzionalità/funzione necessarie per aumentare l'efficienza. Chiedetevi: potete assegnare e monitorare le attività con facilità? Semplificare il flusso di lavoro con l'automazione? Prevenire i silos dipartimentali centralizzando i database? Scalabilità: Il software deve rispondere bene all'aumento del volume e della complessità delle operazioni che comporta l'assunzione di più progetti Interfaccia semplice: La piattaforma deve essere facile da imparare per tutti, compresi gli utenti non esperti di tecnologia e i dipendenti appena assunti Budget e monitoraggio del tempo: Dovreste essere in grado di ottimizzare il vostro lavorol'allocazione delle risorse organizzative in modo da eliminare le ridondanze e i costi di straordinario o di duplicazione Integrazioni: Il miglior software di project management aziendale si integra con le app di lavoro più diffuse per evitare di andare avanti e indietro tra un trilione di programmi 🤦

I 10 migliori software di project management per aziende da utilizzare nel 2024

Abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori software per la gestione dei progetti aziendali da utilizzare nel 2024 project management per l'azienda strumenti. Esplorate le loro funzionalità/funzioni, i limiti e i prezzi per identificare la scelta ideale per la vostra azienda!

1. ClickUp #### Il miglior software di Enterprise Project Management in assoluto

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

Pochi strumenti facilitano il project management di aziende su larga scala come fa ClickUp! Si è guadagnato il primo posto nella classifica di G2 Migliori prodotti software per il project management e I migliori prodotti software per la collaborazione e la produttività categorie del 2024. 🏆

Utilizzare il Funzionalità/funzione Portfolios come hub centrale per la supervisione di tutti i progetti in corso. Organizzate gli oggetti del vostro team, mettete a punto il processo di gestione di ogni iniziativa e tenete sotto controllo le consegne!

La piattaforma è dotata di 15+ layout (chiamati visualizzazioni) per offrire diverse prospettive ai progetti. Utilizzate Grafico Gantt di ClickUp per visualizzare le fasi del progetto o il diagramma di Vista Carico di lavoro per distribuire le attività senza ridondanze. 🧑‍🤝‍🧑

Siete stanchi dei silos dipartimentali e della scarsa collaborazione tra team? Utilizzate ClickUp dashboard per rendere le operazioni più fluide. Vi aiutano a ottenere informazioni sui team e sulle attività attraverso vari report, come ad esempio Attività completate, Tempo monitorato e Chi è indietro.

Per sincronizzare ulteriormente la vostra azienda, potete chattare con i vostri compagni di squadra, taggarvi a vicenda nei commenti per discutere e visualizzare gli aggiornamenti in tempo reale. Potrete usufruire di molte altre funzionalità/funzione dell'Enterprise Collaboration come:

Brainstorming visivo (attraversoLavagne online ClickUp)

Comunicazione tracciabile

In tempo realeClickUp Documento modifica

Utilizzare una delle funzioni di ClickUp 50 automazioni di ClickUp o aggiungerne di personalizzate per attività ripetitive. Integrare la piattaforma con oltre 1.000 app di lavoro e gestire tutte le operazioni aziendali da un'unica piattaforma!

La gestione finanziaria è un'altra funzionalità/funzione degna di nota. Con ClickUp è possibile impostare obiettivi finanziari e monitorare i profitti senza alcuno sforzo. Creare bilanci, fatture e libri contabili professionali in un batter d'occhio utilizzando ClickUp Modelli di finanza e contabilità di ClickUp .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Gestione del portfolio dei progetti

ClickUp AI per aiutarvi a lavorare più velocemente, a ideare e a creare attività

15+ tipi di visualizzazione per soddisfare le esigenze di tutti i software di project management delle aziende

ID e stati personalizzati delle attività

Agile dashboard con monitoraggio del tempo

Automazioni predefinite e personalizzate

Tutorial estesi suClickUp University* Supporta la collaborazione per team remoti e interfunzionali

Integrazione gratuita con oltre 1.000 strumenti

Disponibile su tutte le piattaforme desktop e mobili

imitazioni di ClickUp

Ci vuole un po' di tempo per abituarsi a causa dell'enorme numero di funzionalità/funzione

La modifica dei documenti può essere difficoltosa sui dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi Aggiungete ClickUp AI a qualsiasi area di lavoro a pagamento per soli *$5 per membro, al mese.

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (7.000+ recensioni)

: 4.7/5 (7.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Celoxis

Migliore per personalizzazione

via Celoxis Celoxis è un sistema completo di project management e portfolio. Le sue capacità di automazione del flusso di lavoro e le funzionalità di reportistica lo rendono un'opzione supercompatibile per le aziende.

Ottimizza ogni aspetto del project management. È possibile monitorare le richieste di progetto e classificarle in base a kPI raccomandati . I progetti e le attività sono dinamici e si adattano automaticamente alle modifiche della pianificazione e delle dipendenze.

Le funzionalità/funzione di collaborazione includono visualizzazioni condivise dei progetti, condivisione di file con controllo di versione e flussi di attività. Celoxis offre anche la gestione dell'account e delle risorse umane in più sedi, con avvisi che segnalano i sovraccarichi di capacità all'interno del team.

Celoxis offre report e dashboard personalizzabili al 100%, compresi campi personalizzati, grafici drill-down e widget. Le aziende possono giocare con i layout per avere un quadro completo della salute, dello stato e delle prestazioni del proprio portfolio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Celoxis

Monitoraggio e priorità dei progetti

Flusso di lavoro adattabile

Funzionalità/funzione di gestione della contabilità e delle risorse umane

Vari strumenti di collaborazione

Grafici personalizzabili e in tempo reale

Integrazione nativa con oltre 400 strumenti

Limiti di Celoxis

Impostazioni complesse per l'amministratore

Alcuni utenti hanno segnalato che l'interfaccia utente non è del tutto intuitiva

Prezzi di Celoxis

Cloud : $22/mese per utente (modello di fatturazione annuale)

: $22/mese per utente (modello di fatturazione annuale) In sede: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Celoxis

G2 : 4.4/5 (50+ recensioni)

: 4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

3. Fantastico

Migliore per la collaborazione

via Più moderno Nifty è un'applicazione di sistema operativo per il project management progettato per facilitare la produttività e da fare a meno di quelle inutili (e dolorosamente noiose) riunioni di stato. 🥱

Con Nifty, è possibile stabilire obiettivi e creare roadmap che si aggiornano automaticamente man mano che si procede, fornendo una visualizzazione olistica dei progetti e del portfolio 24/7. La piattaforma offre numerosi layout e diagrammi di flusso come Kanban, Sequenza e Corsie di nuoto per aiutarvi a organizzare le attività.

Il software di project management per l'azienda semplifica il brainstorming, la risoluzione dei problemi e la condivisione di feedback e aggiornamenti con il team. Documentate i processi e altre informazioni importanti in documenti e wiki. Utilizzate moduli per acquisire i dati dei clienti e usarli per creare attività, documenti o messaggi di progetto.

Ottimizzate ulteriormente le vostre operazioni sfruttando la funzione di reportistica visiva automatizzata! 📈

Le migliori funzionalità/funzioni di Nifty

Visualizza gli aggiornamenti automatici sullo stato di avanzamento dei lavori

Hub della conoscenza, chat e videochiamate

Documenti, wiki e moduli

Reportistica automatizzata sullo stato di avanzamento dei lavori

Integrazione pronta con 9 strumenti

Limiti di Nifty

Opzioni di integrazione limitate

Manca l'allocazione delle risorse e il monitoraggio dei costi

Prezzi di Nifty

**Gratis

Starter : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Pro : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Business : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare il reparto commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Nifty

G2 : 4.7/5 (400+ recensioni)

: 4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

4. Progetti Zoho

Il migliore per la gestione del budget delle aziende

via Progetti Zoho Uno dei tanti strumenti della suite per ufficio di Zoho, Zoho Projects è uno dei migliori software di project management di oggi.

Questa piattaforma personalizzabile si adatta ugualmente bene a operazioni di piccole e grandi dimensioni. È possibile personalizzare qualsiasi cosa, dai campi e dalle categorie all'intero layout e all'aspetto dell'interfaccia. Grazie al controllo dell'accesso degli utenti basato sui ruoli, è possibile garantire la riservatezza dei dati, pur consentendo a tutti di utilizzare liberamente la piattaforma. 🔐

Uno dei motivi più importanti per cui le aziende scelgono Zoho sono le automazioni end-to-end. Visualizzate e progettate flussi di lavoro complessi utilizzando l'intuitiva interfaccia drag-and-drop. Risparmiare tempo e ridurre il rischio di errori automatizzando attività ripetitive, come i controlli di conformità. ✅

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Projects

Piattaforma di scalabilità

Controlli basati sull'accesso degli utenti

Progettazione drag-and-drop

Automazioni end-to-end

Processi di onboarding precostituiti

Integrazione integrata con oltre 30 strumenti

Limiti di Zoho Projects

l'app per iOS manca di alcune funzionalità/funzione del web

Nessuno strumento di fatturazione integrato

Prezzi di Zoho Projects

**Gratuito

Premium : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Azienda: $10/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione mensile

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2 : 4.3/5 (300+ recensioni)

: 4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (300+ recensioni) Controlla queste alternative a Zoho !

5. Smartsheet

Migliore per scalabilità

Via Smartsheet Se i fogli di calcolo sono il vostro linguaggio preferito, Smartsheet vi parlerà con una confortante familiarità.

Smartsheet offre lo spazio e gli strumenti per gestire in sicurezza progetti e processi. È un software dinamico per il project management d'azienda che accelera la gestione dei progetti e dei processi la pianificazione dei progetti e l'esecuzione su qualsiasi scala, dandovi la sicurezza di poter realizzare i vostri progetti man mano che la vostra azienda cresce.

La piattaforma offre analisi in tempo reale per elevare il vostro processo decisionale in ogni passaggio del percorso. Arricchite il vostro punto di vista con visualizzazioni diverse e preparatevi ad affrontare le attività e i progetti futuri.

Giocate con i grafici Gantt, percorso critico (CPA), dipendenze delle attività e predecessori per creare una pianificazione semplificata per i vostri progetti! L'automazione a livello di portfolio di Smartsheet consente di sviluppare flussi di lavoro rivoluzionari che allineano tutti gli elementi per garantire uniformità e produttività. Confronto tra Asana e Smartsheet!

Migliori funzionalità/funzione di Smartsheet

Project management basato su fogli di calcolo

Automazioni di routine a livello di portfolio

Grafico Gantt con CPA

Analisi in tempo reale

Integrazione con oltre 80 app

Limiti di Smartsheet

Non supporta la metodologia agile

Manca di strumenti avanzati per i grafici presenti in Excel

Prezzi di Smartsheet

**Gratuito

Pro : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2 : 4.4/5 (12.000+ recensioni)

: 4.4/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

Vedi questi_

Hef/_Frequentazione https://clickup.com/it/blog/11699/alternative-a-smartsheet/_** Modelli di fogli di testo_ /%href/

!

6. Piattaforma ITM

Il meglio per l'allineamento strategico

via Piattaforma ITM Se siete sotto pressione per pianificare le operazioni e distribuire il vostro team entro una scadenza ravvicinata, ITM Platform può essere il vostro salvatore. È un software all-in-one per il project management aziendale che può portarvi dalla pianificazione all'esecuzione in appena due settimane. 📅

La piattaforma consente di allineare le risorse ai risultati da raggiungere grazie a dati in tempo reale. Costruite progetti in modalità agile e utilizzate la visualizzazione unificata del portfolio per identificare la domanda in tutte le iniziative attive.

Tenete sotto controllo tutti i vostri clienti e fornitori e assegnate le risorse in base al potenziale di beneficio relativo. Scegliete tra grafici Gantt e tabelle Agile per la definizione delle priorità e la pianificazione. ITM Platform può aiutarvi a prevedere e controllare i rischi e i costi per ottimizzare i ricavi.

Piattaforma ITM facilita un ambiente di comunicazione simile a quello dei social network, permettendo ai membri del team di rimanere aggiornati sui progetti senza nemmeno provarci! 😅

A proposito di social network, potete integrare l'app con i vostri canali di social media per connettervi con la vostra comunità da un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni della piattaforma ITM

Gestione delle risorse, dei rischi e delle finanze

Viste Agile e Gantt

Strumenti di reportistica personalizzati

Rete sociale integrata

Integrazione nativa con circa sei strumenti

Limiti della piattaforma ITM

Due sole visualizzazioni

Nessuna versione mobile

Integrazioni native al limite

Prezzi della piattaforma ITM

Licenze per membri del team : Gratuite

: Gratuite Licenze per manager : $33/mese per utente (modello di fatturazione annuale)

: $33/mese per utente (modello di fatturazione annuale) Pagamento annuale : $1,980

: $1,980 **Prezzo personalizzato

valutazioni e recensioni su #### ITM Platform

G2 : 4.8/5 (10+ recensioni)

: 4.8/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 50 recensioni)

7. Wrike

Il migliore per i team remoti

via Wrike Wrike è uno strumento progettato per aumentare i lavori richiesti dal team. La sua serie di modelli e funzioni lo rende una scelta solida per facilitare il lavoro di squadra a livello dipartimentale e interfunzionale.

È dotato di un potente motore di automazione che consente di risparmiare tempo e di concentrarsi sulle cose importanti piuttosto che su quelle banali. Con sei viste, tra cui Gantt e Timelog, è possibile garantire che nessuna pietra del progetto rimanga incompiuta.

Gli strumenti di correzione di bozze consentono di collaborare alla documentazione cruciale, come ad esempio i brief di progetto senza perdere il monitoraggio delle modifiche. Utilizzate i moduli di richiesta per raccogliere feedback e trasformateli in obiettivi perseguibili con pochi clic.

Wrike pone anche una grande enfasi sui dati. Sfruttate il software di project management aziendale completamente personalizzabile e i dashboard per estrarre informazioni preziose su ogni aspetto della vostra azienda.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Sei visualizzazioni elaborate per il project management o la gestione delle attività

Strumenti di correzione di bozze

Dashboard personalizzabili con vari KPI e calcoli

Modelli precostituiti per l'IT,marketing aziendalee molti altri

Oltre 40 opzioni di integrazione native

Limiti di Wrike

Curva di apprendimento ripida per gli utenti che sono alle prime armi con il PM

I moduli di richiesta permettono personalizzazioni limitate

Prezzi di Wrike

**Gratuito

Team : $9,80/mese per utente

: $9,80/mese per utente Business : $24,80/mese per utente

: $24,80/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2 : 4.2/5 (3.000+ recensioni)

: 4.2/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2.000+ recensioni)

**Prova questi

Hef/_Frequentazione https://clickup.com/it/blog/1798/alternative-a-wrike/_** Alternative a Wrike /%href/

!

8. Planview Clarizen

Migliore per i team delle grandi aziende

via Planview Clarizen Se Planview fosse un dessert, sarebbe una stravagante torta a più strati! 🎂

Serve a soddisfare esigenze versatili di PM, con l'obiettivo di "connettere il lavoro " e garantire che tutti i passaggi siano sostenuti da informazioni e intenzionali.

Planview ha recentemente acquisito Clarizen, un noto strumento di project management, creando una superpiattaforma denominata AdaptiveWork. Grazie all'acquisizione, ora disponete di funzionalità/funzione del software di project management aziendale per ottenere una migliore visibilità dei dati aziendali, che a sua volta vi aiuta a organizzare le attività per ottenere il massimo impatto aziendale.

Con Planview è possibile allocare le risorse in base a fattori chiave come la domanda, la capacità e il rischio. È possibile generare flussi di lavoro personalizzati per i propri dipendenti, per garantire la massima produttività e prevenire i colli di bottiglia causati da cambio di contesto e ritardi.

Planview dispone di strumenti di reportistica di livello superiore: consente di conservare i dati dei clienti e di generare splendidi report in PowerPoint per i vostri stakeholder. Dovete fare delle chiamate per il flusso di cassa? Monitorate i vostri tempi e le vostre spese e fate previsioni finanziarie per gestire il vostro budget !

Funzionalità/funzione migliori di Planview Clarizen

Piano delle capacità e delle risorse

Portfolios interattivi

Reportistica automatizzata in PowerPoint

Gestione finanziaria

Oltre 80 opzioni di integrazione pronte per l'uso

Limiti di Planview Clarizen

Nessuna trasparenza sui prezzi

Potrebbe essere utile più materiale didattico

Le configurazioni iniziali possono essere complicate

Prezzi di Planview Clarizen

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Planview Clarizen (AdaptiveWork)

G2 : 4.1/5 (500+ recensioni)

: 4.1/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

9. Progetto facile

Il migliore per facilità d'uso

via Progetto facile Easy Project è all'altezza del suo nome: questo strumento di PM alimentato dall'/IA (ora rinominato in Birdview PSA by Easy Projects) cerca di rendere il project management meno noioso. Grandi aziende come PepsiCo e HP usano la piattaforma per gestire i loro progetti, ma lasciamo a voi decidere se fa per voi.

All'inizio si ha un'incredibile possibilità di personalizzazione quando si avviano nuovi progetti: tutto quello che si fa è..:

Andare al Centro attività Scegliere una metodologia di project management Utilizzate un modello precostituito per una rapida configurazione Importare i dati esistenti (se presenti) da file Excel o MS Project

Easy Project rende super ordinata la gestione del portfolio per le grandi aziende. È possibile visualizzare i progetti in formato simile a Excel e raggrupparli in segmenti a scelta. Utilizzate la visualizzazione centralizzata per monitorare lo stato di avanzamento, il budget e l'allocazione delle risorse per tutti i lavori in corso (WIP).

La piattaforma offre previsioni IA per variabili come tempi di inattività e ritardi, presentandole attraverso ricchi grafici e diagrammi visivi per aiutarvi a determinare soluzioni praticabili.

Gestione del tempo e collaborazione? Un gioco da ragazzi! 🧸 Create elenchi di cose da fare, monitorate il tempo, visualizzate le attività assegnate e condividete gli aggiornamenti con il vostro team in un attimo!

Le migliori funzionalità/funzioni di Easy Project

Previsioni dell'IA

Avvio semplice

Monitoraggio del tempo e reportistica

Soluzione completa per il portfolio

Molteplici visualizzazioni del flusso di lavoro

Limiti di Easy Project

Il tag di qualcuno non sempre funziona

Non esiste un piano Free

Prezzi di Easy Project

Lite : $27/mese per utente

: $27/mese per utente Teams : $41/mese per utente

: $41/mese per utente Azienda: Contattare il reparto commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Easy Project valutazioni e recensioni

TrustRadius : 7.7/10 (30+ recensioni)

: 7.7/10 (30+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (20+ recensioni)

10. Lavoro di squadra

Il migliore per il lavoro con i client

via Lavoro di squadra Con Teams, gestire progetti, team e client diventa una seconda natura, indipendentemente dalla dimensione o dal settore dell'azienda. 🌳

È un hub per la microgestione della vostra azienda: stabilite attività cardine e assegnate compiti e attività secondarie in base alla capacità o comunicate con il vostro team tramite commenti e messaggi. Registra il tempo registrato e crea fogli di presenza per aumentare la produttività complessiva. Eseguite ogni progetto alla perfezione esplorando le numerose possibilità di automazione della piattaforma!

Potete inserire nuovi client con precisione utilizzando la funzionalità di bozze. Questa funzione vi permette di invitare i client a dare il loro contributo e a perfezionare la produttività fino a raggiungere il punto giusto.

La fatturazione ai client è più semplice, in quanto è possibile impostare le valutazioni per ciascun dipendente. Monitoraggio delle spese per garantire che i progetti non superino i limiti di budget. Consultate lo stato di salute del progetto, la redditività e molti altri report per identificare le opportunità di miglioramento.

funzionalità/funzione migliori di #### Teamwork

Numerose possibilità di automazione

Correzione di bozze, commenti e messaggi per le comunicazioni

Registrazione del tempo registrato e budgeting

Numerose opzioni di reportistica

Oltre 90 integrazioni native

Limiti del lavoro di gruppo

Problemi occasionali

Alcuni utenti hanno trovato l'interfaccia utente complicata e non intuitiva

Prezzi di Teamwork

Free Forever

Starter : $5,99/mese per utente

: $5,99/mese per utente Deliver : $5.99/mese per utente

: $5.99/mese per utente Crescere : $5.99/mese per utente

: $5.99/mese per utente Scala: Disponibile su richiesta

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

**Prova questi

Hef/_Frequentazione CLICKUP Alternative al lavoro di squadra_ /%href/

!

Trova i migliori strumenti di Enterprise Project Management per il tuo team

Un'azienda ha bisogno di uno strumento di project management efficace come un capitano ha bisogno di una bussola. 🧭

Vi aiuta a navigare nel mare tempestoso di attività, scadenze, dipendenti e client. Con un sistema di project management adeguato, la vostra azienda può mantenere la rotta verso i propri obiettivi indipendentemente dalle condizioni atmosferiche! ⛈️

Che si tratti di una giornata positiva o negativa, tutte le nostre aziende elencate Strumenti di PM sono affidabili e vi aiuteranno sicuramente a finire il vostro lavoro quotidiano in modo semplice e a continuare a vincere! 🥇