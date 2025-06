11 strumenti di marketing per le piccole imprese nel 2025

La gestione di una piccola azienda richiede una quantità pazzesca di dedizione e di lavoro richiesto per mantenere un esito positivo.

Le statistiche mostrano che ci sono stati 31.7 milioni di piccole aziende negli Stati Uniti nel 2020. Allo stesso tempo, il Ufficio Statistico del Lavoro degli Stati Uniti sostiene che l'82% delle piccole aziende sopravvive solo un anno, il 50% arriva a 5 anni e solo il 35% dura 10 anni o più.

In qualità di titolari di piccole aziende, si spera che possiate aumentare le vostre possibilità di esito positivo aumentando i vostri lavori richiesti dagli strumenti di marketing digitale.

In questo articolo scoprirete i vantaggi dell'utilizzo di strumenti di marketing per le piccole imprese, le funzionalità/funzioni chiave da ricercare e dieci software di marketing che vi aiuteranno a pianificare, gestire e monitorare le vostre attività di marketing strategie e campagne di marketing .

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo degli strumenti di marketing?

Sembra che ogni settimana arrivi un nuovo strumento di marketing. E i dati provenienti da Statista mostra che il settore martech a livello mondiale valeva 344,8 miliardi di dollari nel 2021. Alla luce di ciò, non sorprende che il 96% dei marketer ha utilizzato una piattaforma di automazione del marketing .

Come titolare di una piccola impresa, dovete sempre cercare modi per migliorare la vostra attività. Proprio come fareste utilizzare metodi creativi per trovare un nuovo dipendente, dovete pensare fuori dagli schemi per migliorare il vostro marketing.

E se la maggior parte degli addetti al marketing utilizza piattaforme di automazione del marketing, c'è sicuramente qualcosa da prendere in considerazione. Vediamo perché dovreste davvero utilizzare gli strumenti di marketing nella vostra piccola azienda.

1. Gli strumenti di marketing automatizzano il flusso di lavoro ⚡️

Lavorare senza sosta a volte può far sentire voi e i vostri dipendenti come se foste su una ruota per criceti senza fine e non riusciste a trovare la via d'uscita. E sinceramente? Forse è proprio così.

Può essere difficile fare un passaggio e guardare al quadro generale quando si è estremamente impegnati in progetti diversi. Le strategie di marketing che avete messo in atto funzionano? C'è qualcosa che potete mettere in atto per liberare il vostro tempo?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Automazioni-Trigger-and-Condition.png Create ricette di automazione personalizzate o utilizzate quelle precostituite per automatizzare i lavori di routine e semplificare il vostro flusso di lavoro complesso /$$$img/

Creare ricette di automazione personalizzate o utilizzare quelle precostituite in ClickUp per automatizzare i lavori di routine e semplificare un flusso di lavoro complesso

Strumenti per il marketing digitale che vi faranno Automazione dei flussi di lavoro sono certamente qualcosa di cui il vostro staff di marketing vi sarà grato.

Invece di completare manualmente ogni passaggio di un processo, i buoni strumenti di marketing digitale che automatizzano i flussi di lavoro liberano tempo per progetti più grandi e migliori. Con l'automazione dei flussi di lavoro, i dipendenti beneficeranno di una comunicazione più snella, di un lavoro di alta qualità poiché i processi saranno meno inclini all'errore umano e di una maggiore responsabilità.

Tutti questi vantaggi contribuiranno alla crescita complessiva del reparto e, di conseguenza, dell'azienda. Ulteriori informazioni sulle Automazioni in ClickUp

2. Gli strumenti di marketing aiutano a raggiungere un pubblico più vasto 🙋

Il marketing è una questione di connessione tra le persone. In qualità di titolari di una piccola azienda, potreste cercare dei modi per aumentare il vostro seguito e raggiungere un pubblico più vasto.

Le statistiche mostrano che Facebook, Instagram e Twitte sono le piattaforme di social media più diffuse, quindi sicuramente vorrete raggiungere questi pubblici attraverso il vostro team di marketing.

Con i giusti strumenti di marketing, il vostro team può rapidamente mettere a punto un piano per far crescere il pubblico della vostra piccola impresa attraverso i social media.

Prova **Strumenti di monitoraggio del tempo per le piccole imprese: Scegli tra oltre 15 viste personalizzate per gestire il tuo lavoro, tra cui Sequenza, Gantt, Vista Carico di lavoro e altro ancora

$$$a: costruire un CRM in ClickUp : Organizzare e far crescere facilmente le relazioni con i clienti grazie al monitoraggio e alla visualizzazione dei dati, email e altro ancora, tutto in un unico posto

: Organizzare e far crescere facilmente le relazioni con i clienti grazie al monitoraggio e alla visualizzazione dei dati, email e altro ancora, tutto in un unico posto Dashboard personalizzate : Costruisci la tua dashboard ideale e ottieni una panoramica di alto livello del tuo lavoro in un colpo d'occhio

: Costruisci la tua dashboard ideale e ottieni una panoramica di alto livello del tuo lavoro in un colpo d'occhio **Visualizzazione del calendario : Gestisci il tuo calendario dei contenuti nella visualizzazione Calendario

: Gestisci il tuo calendario dei contenuti nella visualizzazione Calendario Lavagne digitali e ClickUp Documenti : Mappa e documentazione della strategia di marketing digitale in Lavagne online di ClickUp o Documenti, e molto altro ancora

: Mappa e documentazione della strategia di marketing digitale in Lavagne online di ClickUp o Documenti, e molto altro ancora Email in ClickUp : Invia e ricevere direttamente le email all'interno di un'attività di ClickUp per semplificare le comunicazioni tra team e client

limiti di ####

Alcune funzionalità/funzione avanzate sono disponibili solo nella versione a pagamento

Prezzi

Free Forever : Piano Free ricco di funzionalità/funzioni

: Piano Free ricco di funzionalità/funzioni Unlimitato : 5 dollari al mese/utente

: 5 dollari al mese/utente Business : $12 al mese/utente

: $12 al mese/utente Business Plus : $19 al mese/utente

: $19 al mese/utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (5.675+ recensioni)

: 4.7 su 5 (5.675+ recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (3.544+ recensioni)

2. Slack

Migliore per la comunicazione tra team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/slack-1.jpg App di messaggistica Slack per le aziende /$$$img/

Inviate messaggi istantanei, condividete file e ottimizzate le comunicazioni del vostro team con Slack

Il project management implica la necessità di parlare con i propri collaboratori e Slack vi aiuta a farlo. Slack è un sistema di messaggistica di gruppo o di app per la collaborazione in team che semplifica la comunicazione aziendale.

Con questa app, voi e la vostra piccola azienda potrete avere discussioni aperte, gruppi privati e messaggistica diretta, oltre a una ricerca contestuale approfondita, all'archiviazione dei messaggi e alla condivisione dei file. Invece di telefonarsi, di inviare email o di presentarsi in ufficio, questa app di messaggistica vi consentirà di inviarvi messaggi e di risolvere rapidamente i problemi nel corso della giornata.

Funzionalità/funzione chiave

Strumenti di collaborazione

Conferenze audio

Videoconferenze

Condivisione di file

Applicazione web & innumerevoli integrazioni App mobile



limiti di ####

I messaggi possono diventare disorganizzati e caotici se non vengono gestiti correttamente

Prezzi

Free con alcuni limiti

Standard : $6,67 per utente/mese, con fatturazione annuale

: $6,67 per utente/mese, con fatturazione annuale Plus : $12,50 per utente/mese con fatturazione annuale

: $12,50 per utente/mese con fatturazione annuale Enterprise Grid: disponibile su base personalizzabile

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (30.820+ recensioni)

: 4.5 su 5 (30.820+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (22.806+ recensioni)

Bonus:_

**Strumenti di AI per le piccole imprese _

3. Sendinblue

Il migliore per una piattaforma di marketing digitale all-in-one

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Sendinblue-Email-Marketing-1400x805.png Creare e progettare eleganti messaggi email in Sendinblue /$$$img/

Creare e progettare eleganti messaggi email in Sendinblue Sendinblue è un software di comunicazione di marketing che svolge attività legate alla gestione dell'automazione del marketing, delle campagne email, delle email transazionali e dei messaggi SMS.

Questo strumento può aiutare le piccole aziende a inviare newsletter e comunicazioni di massa in modo digitale.

Sendinblue fornisce una reportistica avanzata e in tempo reale che vi sarà molto utile per monitorare le metriche della vostra piccola impresa.

Con la possibilità di aggiungere contatti illimitati al vostro database, è un'opzione eccellente per la comunicazione di marketing che crescerà con la crescita della vostra azienda.

Funzionalità/funzione chiave

Automazioni di marketing

Messaggi SMS

Reportistica avanzata e in tempo reale

Supporto clienti via email e telefono

Campagne pre-schedulate

Contatti illimitati

limiti di ####

Numero limitato di integrazioni

Prezzi

Gratis : Free con contatti illimitati

: Free con contatti illimitati Starter : A partire da $25 al mese

: A partire da $25 al mese Business : A partire da $65 al mese

: A partire da $65 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (1.541+ recensioni)

: 4.5 su 5 (1.541+ recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (1.549+ recensioni)

4. Mailchimp

La migliore piattaforma di marketing, automazione ed email

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/MailChimp-Audience-Dashboard-Example.png Esempio di dashboard del pubblico di MailChimp /$$$img/

Esempio di dashboard per il pubblico in Mailchimp Mailchimp è una piattaforma di marketing all-inclusive che aiuta le piccole aziende a fare marketing in modo intelligente per crescere più velocemente.

Questo strumento è ottimo per le piccole imprese perché vi aiuterà ad automatizzare i flussi di lavoro all'interno del vostro dipartimento di marketing.

È dotato di IA e consente di inviare email di marketing e messaggi automatizzati, creare campagne pubblicitarie mirate, costruire pagine di destinazione, inviare cartoline, facilitare la reportistica e l'analisi e vendere online.

Funzionalità/funzione chiave

Fornisce modelli

Ha un editor WYSIWYG per le email

Contenuto dinamico con la possibilità di testarlo

Ottimizzazione mobile

Reportistica sulla deliverability delle email

Gestione degli elenchi

Triggerato sequenze drip Limiti

Limitazioni ad alcune funzionalità/funzione quando si utilizza la versione gratis

Prezzi

**Gratuito: Free a partire da 500 contatti

Essenziale : A partire da $13 al mese

: A partire da $13 al mese Standard : A partire da $20 al mese

: A partire da $20 al mese Premium: A partire da $350 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.3 su 5 (12.204+ recensioni)

: 4.3 su 5 (12.204+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (15.822+ recensioni)

5. Hootsuite

Il migliore per il social media marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Hootsuite-Social-Media-Marketing.png Rimani in cima alle conversazioni su argomenti chiave, monitora le prestazioni dei tuoi post e le menzioni del tuo marchio, e monitora le attività dei concorrenti con Hootsuite /$$$img/

Seguite le conversazioni su argomenti chiave, monitorate le prestazioni dei vostri post e le menzioni del vostro marchio e le attività dei concorrenti con Hootsuite Hootsuite è uno strumento di gestione dei social media e del marketing. Questa app è ideale per le piccole aziende, in quanto sostituisce molto lavoro pratico nei post sui social media.

Con questa app è possibile programmare i post su più social network, gestire insieme contenuti organici e a pagamento, monitorare le conversazioni con i clienti e ottenere informazioni in tempo reale dai social media per prendere decisioni di marketing critiche, il tutto da un'unica postazione per la vostra piccola azienda.

Funzionalità/funzione chiave

Pianificazione dei post

Pubblicazioni automatizzate

Gestione di più account

Gestione dei contatti

Gestione dei contenuti

Reportistica e analisi

Segmentazione dei clienti

limiti di ####

Le analisi possono essere migliorate

Prezzi

Professionista l: $49 al mese

l: $49 al mese Teams : $249 al mese

: $249 al mese Business : $739 al mese

: $739 al mese Enterprise: disponibile su base personalizzabile

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.1 su 5 (3.778+ recensioni)

: 4.1 su 5 (3.778+ recensioni) Capterra: 4.4 su 5 (3.349+ recensioni)

6. Canva

Il migliore per la progettazione grafica e la modifica di foto e video

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Canva-Team-Project-Product-Example.png Esempio di prodotto del progetto Canva Team /$$$img/

Crea facilmente design, materiale di marketing e molto altro con Canva Canva è uno strumento di progettazione grafica che facilita la creazione di grafici.

Se voi e il vostro team di marketing per la vostra piccola azienda siete alle prime armi con la creazione di grafici, questo programma è facile da usare e completo di tutte le immagini che potete creare.

Con questa app è possibile creare contenuti unici per i social media, le presentazioni, gli inviti, i poster, le brochure e le schede aziendali, tra le altre cose. Invece di avere diverse app per ogni immagine, tutto è centralizzato in un'unica posizione, il che la rende uno strumento eccellente per la vostra piccola azienda.

Funzionalità/funzione chiave

Creazione di modelli

Progettazione e modifica

Gestione degli annunci

Spazio di archiviazione dei file

Istantanee storiche

limiti di ####

Limitate funzionalità/funzione e opzioni di personalizzazione

Prezzi

Free con alcuni limiti

Pro : $12,99 al mese per una persona

: $12,99 al mese per una persona Teams: $30 al mese per le prime cinque persone

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (3.787+ recensioni)

: 4.5 su 5 (3.787+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (10.873+ recensioni)

7. KWfinder

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/kwfinder-review.jpg Eseguire la ricerca e l'analisi delle parole chiave con KWFinder di Mangools /$$$img/

Esegui la ricerca e l'analisi delle parole chiave con KWFinder di Mangools KWFinder è uno strumento di ricerca di parole chiave per il marketing di ricerca.

Trova parole chiave a coda lunga con bassa difficoltà SEO. Fornisce un indice del valore di difficoltà SEO basato su vari fattori fattori di ranking e di informazioni sulla pubblicità pay-per-click. Man mano che la vostra piccola azienda cresce, vorrete essere in grado di monitorare le migliori parole chiave per la SEO, quindi questo strumento sarà un'opzione eccellente.

KWfinder è ottimo anche per generare idee e nuove ispirazioni per nuovi progetti. Quindi, ogni volta che voi o il vostro team di marketing vi sentite stagnanti, questo strumento può farvi venire rapidamente nuove idee.

Funzionalità/funzione chiave

Valutazione delle parole chiave

Costo per clic (CPC)

Suggerimenti di parole chiave alternative

Difficoltà delle parole chiave

Analisi della SERP

limiti di ####

Statistiche sulla qualità delle pagine limitate

Prezzi

**Gratis: versione di prova di 10 giorni

Basic : $29,90 al mese

: $29,90 al mese Premium : $44,90 al mese

: $44,90 al mese Agenzia: $89,90 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (5+ recensioni)

: 4.5 su 5 (5+ recensioni) TrustRadius: 9.9 su 10 (10+ recensioni)

8. Rispondere al pubblico

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/answerthepublic.jpeg Ottenete informazioni sui consumatori da utilizzare per creare contenuti, produttività e servizi freschi e utili con AnswerThePublic /$$$img/

Ottenere informazioni sui consumatori da utilizzare per creare contenuti, prodotti e servizi freschi e ultra-utili con AnswerThePublic AnswerThePublic è uno strumento che fornisce dati di autocompletamento dai motori di ricerca come Google, quindi fornisce frasi utili e domande che le persone pongono intorno alla vostra parola chiave.

È un modo spettacolare per il team di marketing aziendale di ottenere informazioni su ciò che i lettori cercano, per poi utilizzarle per creare contenuti e produttività freschi e utili.

Quando voi o il vostro team siete a corto di idee, questa funzionalità di ricerca è un ottimo modo per trarre ispirazione. La versione gratuita offre fino a tre ricerche gratuite al giorno, per cui è facile verificare l'utilità di questa funzione.

Funzionalità/funzione chiave