Marketing del ciclo di vita del cliente: Strategie, migliori pratiche e altro

Da fare per determinare il vero valore dei propri personalizzati?

Considerare l'intero percorso del cliente, dal contatto iniziale al supporto post-acquisto, è un buon inizio.

Gli esperti di marketing del ciclo di vita tengono traccia delle interazioni degli utenti, analizzano i dati per comprendere i modelli di comportamento dei clienti e assegnano il valore in base a fattori quali la frequenza di acquisto, il valore medio dell'ordine e il valore della vita del cliente, e misurano l'esito positivo di queste metriche.

Questi sforzi aiutano a segmentare la base clienti in modo granulare, a personalizzare i lavori richiesti per gruppi specifici e ad allocare le risorse in modo ottimale.

Poiché non tutti i clienti rientrano nello stesso schema di esigenze, preferenze e comportamenti, è lecito pensare che ogni cliente sia personalizzato.

Riconoscere e rispettare queste differenze tra i clienti costituisce il modulo per un marketing del ciclo di vita di esito positivo.

Utilizzate questa guida per informare i vostri lavori richiesti dal customer lifecycle marketing e coinvolgere i clienti in modo significativo.

Cos'è il marketing del ciclo di vita del cliente?

Il marketing del ciclo di vita del cliente è la pratica della personalizzazione la comunicazione con i clienti in base alla fase del percorso del cliente con il proprio marchio.

Questo approccio di alto livello sfrutta un mix di strategie di marketing per offrire il massimo valore ai clienti in ogni fase del ciclo di vita.

Man mano che i clienti acquisiscono maggior valore dal vostro marchio, gli acquisti una tantum si convertono in una fedeltà a lungo termine.

Allo stesso tempo, i marchi beneficiano di un migliore coinvolgimento dei clienti e di una maggiore monetizzazione nel tempo.

Vantaggi del marketing del ciclo di vita del cliente

È comune chiedersi: Da cosa traggono vantaggio i clienti se un marchio li commercializza in modo diverso?

Un efficace marketing del ciclo di vita del cliente adotta un approccio segmentato e orientato al target, che aiuta gli utenti finali a relazionarsi con la comunicazione del marchio.

Con una maggiore relazionalità, i marchi hanno la certezza di costruire relazioni più forti e reciprocamente vantaggiose con i clienti attuali e futuri, creando maggiore valore:

Le ricerche hanno dimostrato che le aziende che offrono un'esperienza cliente significativamente migliore rispetto ai loro provider ottengono il 70% in più di fedeltà dei clienti e di una crescita dei ricavi superiore del 190% rispetto alle organizzazioni di pari livello.

Quando i clienti sviluppano un'affinità con il vostro marchio, la loro permanenza in azienda diventa una realtà (con conseguente miglioramento della fidelizzazione!).

6 Fasi del marketing del ciclo di vita del cliente

Un marketing d'impatto sul ciclo di vita è possibile quando si ha una profonda comprensione delle diverse fasi del ciclo di vita del cliente per il proprio prodotto o servizio.

I clienti seguono percorsi diversi quando interagiscono con la vostra azienda. E ogni percorso diventa il loro "viaggio" con il marchio:

modello di mappa del viaggio del cliente in ClickUp_

Il ciclo di vita del cliente è un processo lungo e articolato. Inizia quando i clienti vengono a conoscenza del vostro marchio e termina quando diventano sostenitori del marchio

Un tipico percorso del cliente comprende sei fasi: Scoperta (o Reach), Acquisizione, Conversione, Ritenzione, Fedeltà e Advocacy.

Ogni fase ha caratteristiche diverse e, per estensione, richiede un approccio unico.

Inoltre, è possibile che i clienti si spostino più volte all'interno delle sei fasi, man mano che la relazione con loro si evolve.

Esaminiamo le diverse fasi una per una.

Fase 1: Scoperta

La prima fase, la Scoperta (a volte chiamata anche Raggiungere), consiste nel raggiungere i potenziali clienti quando sono in modalità di contemplazione.

I potenziali clienti possono trovarvi durante la ricerca di un prodotto online o attraverso raccomandazioni positive del passaparola.

Potrebbe essere la prima volta che un futuro cliente sente parlare del vostro marchio. Pertanto, sfruttate questa opportunità per aiutarli a conoscere il vostro marchio o prodotto.

Utilizzate questi suggerimenti per raggiungere i clienti nelle prime fasi del processo di valutazione:

Sfruttate i social media, l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), il marketing digitale e molto altro ancora per entrare nel radar del vostro potenziale cliente

Concentratevi sulla creazione di una connessione tra le esigenze del cliente e il prodotto con il vostro messaggio di marketing

Da fare per vedere cosa fa la concorrenza e leggere le recensioni dei clienti per colmare il divario di "aspettative"

Commercializzate in modo da farli tornare, sia per avere maggiori informazioni che per informarsi sul marchio

Fase 2: Acquisizione

L'acquisizione consiste nel far entrare i clienti nel vostro database, indipendentemente dal canale di acquisizione utilizzato per contattarvi, come il telefono, il negozio fisico, il sito web, i social media e altro ancora.

Per istanza, un potenziale cliente potrebbe visitare il vostro negozio nella sua città. In questo scenario, il team dovrebbe:

Trascorrere del tempo con loro e rispondere alle loro query

Cercare di capire a fondo le loro esigenze e motivazioni

Offrire suggerimenti personalizzati in base alle loro esigenze

Informarli sul prodotto/servizio raccomandato

Richiedere i loro dati di contatto e offrire la possibilità di condividere ulteriori dettagli o di effettuare una chiamata di follow-up

In altre occasioni, se il vostro potenziale cliente si rivolge al sito web, dovreste:

Fornire contenuti utili, educativi e di valore

Suggerire offerte di contenuti personalizzati

Indirizzare il cliente verso la pagina dei prezzi

Promuovere blog significativi curati da esperti

Offrire un'opzione di chattare per discutere ulteriormente le loro esigenze

Per consolidare ulteriormente la relazione con il potenziale cliente:

Basarsi su ciò che il cliente già conosce del vostro marchio

Motivarli a intraprendere passaggi di follow-up come richiedere una demo del prodotto, parlare con un rappresentante commerciale di sconti e così via

Formate i vostri professionisti del settore commerciale e del servizio clienti a fare un'impressione duratura sul cliente con risposte competenti e una pronta risoluzione delle query

Offrire contenuti di valore (ad esempio, calcolatori, liste di controllo, guide relative al loro problema, ecc

Monitorare tutte le query e le richieste dei clienti in un unico posto, in modo da non perdere nulla

il modello di escalation per il servizio clienti di ClickUp eleva le capacità di gestione del team in materia di query

Fase 3: Conversione

La terza fase, la conversione, è talvolta chiamata anche fase di acquisto. A questo punto del ciclo di vita, il cliente conosce il vostro marchio e la vostra produttività. Ha formato una rosa di potenziali marchi o prodotti per la sua particolare esigenza, e voi ne fate parte.

Sono soddisfatti dell'esperienza del cliente e pronti ad acquistare.

Per sfruttare al meglio la fase di conversazione:

Cancellare il valore che si sta fornendo

Dimostrare le USP chiave della vostra offerta rispetto a quella dei concorrenti

Implementare le conoscenze acquisite sui desideri, le esigenze e le priorità del cliente nelle campagne di marketing

Eseguire un'esperienza d'acquisto senza soluzione di continuità

Fase 4: fidelizzazione

Una delle fasi più difficili del ciclo di vita del cliente, la fase di fidelizzazione consiste nel cercare di trattenere i clienti.

I responsabili del marketing devono spesso pensare a dieci passaggi in avanti per far sì che i clienti tornino a chiedere di più.

Per creare una base costante di clienti abituali:

Assicuratevi che il vostro servizio clienti sia proattivo, non reattivo

Monitorare regolarmente l'opinione dei clienti sui prodotti e sul servizio clienti

Assicurarsi che i clienti stiano ottenendo il massimo dal vostro prodotto/servizio

Raccogliere feedback in tempo reale per capire cosa funziona per i vostri clienti (e cosa no) attraverso sondaggi, interviste, eventi, concorsi e altro ancora

modello ClickUp Voice of the Customer per catturare con precisione le frustrazioni dei clienti

Fornite esperienze iper-personalizzate che riflettono le preferenze dei vostri clienti e alimentano la relazione con loro

Misurare il punteggio di soddisfazione dei clienti e apportare miglioramenti per essere sempre all'avanguardia

Creare premi personalizzati per i clienti e offrire offerte allettanti sui prodotti, supporto 24×7, bonus per le segnalazioni, ecc

L'idea è quella di convertire l'affinità con il marchio in amore, raggiungendo così la fase di fidelizzazione del ciclo di vita del cliente.

Fase 5: Fedeltà

Il vostro lavoro non si esaurisce con l'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti al vostro marchio. Dovete anche assicurarvi che i vostri clienti rimangano soddisfatti e vi considerino per acquisti futuri.

La fase di fidelizzazione è fondamentale: è l'occasione per trasformare un cliente da acquirente unico ad acquirente abituale.

Per mantenere il cliente felice dopo l'acquisto, gli esperti di marketing devono cercare di costruire una relazione con lui.

Inviate loro contenuti utili e di qualità

Incoraggiateli a seguire il vostro marchio sui social media e a iscriversi alla vostra newsletter

Condividere con loro aggiornamenti regolari su nuove funzionalità/funzione o offerte, per assicurarsi di essere sempre al centro dell'attenzione

Trattateli come amici di valore ed esprimete la vostra gratitudine per il loro supporto

Richiedete il loro feedback e agite in base ai suggerimenti per migliorare la vostra offerta

Fase 6: Advocacy

Una volta che i clienti si sono fidelizzati al marchio, l'ultimo lavoro richiesto è quello di trasformarli in sostenitori del marchio.

I clienti che sono fedeli sostenitori del marchio possono fornirvi un prezioso passaparola. Inoltre, questa categoria di clienti probabilmente acquisterà più prodotti senza incentivi e spenderà di più con voi nel tempo. Inoltre, possono fornire feedback e input preziosi per migliorare i prodotti esistenti o progettarne di nuovi.

In questa fase, il marketing del ciclo di vita dovrebbe mirare a:

Incoraggiare i clienti a condividere le loro recensioni positive sui social media e altrove

Offrire loro l'adesione a programmi di fidelizzazione, community e referral con vantaggi speciali

Lanciare un programma di affiliazione per gli utenti più esigenti

Mostrare a questi clienti il loro valore, attraverso offerte speciali, eventi, ecc.

Mappare il ciclo di vita dei clienti per prendere decisioni di marketing informate, basate su dati, priorità dei clienti e caratteristiche del marchio obiettivi di marketing del marchio .

Strategie efficaci per ogni fase del ciclo di vita del cliente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image-52-1400x704.png Modello di piano di esito positivo per il cliente di ClickUp /$$$img/

prevedere la posizione dei clienti nella pipeline per un marketing mirato

Una strategia di marketing ben concepita per il ciclo di vita del cliente consente di usufruire di una maggiore fidelizzazione e di ricavi più elevati. Tuttavia, il ciclo di vita del cliente raramente segue uno stato lineare, rendendo difficile il marketing ai clienti.

Inoltre, legare il lavoro richiesto alle performance aziendali diventa difficile quando si hanno centinaia di clienti segmentati da commercializzare.

Affrontate le sfide del marketing del ciclo di vita del cliente con strategie a prova di futuro.

Strategia #1: investire in un software per la gestione delle relazioni con i clienti

Chiedete a qualsiasi marketer qual è il suo più grande cruccio e la risposta (unanime) sarà: rimanere organizzato.

A Strumento di Customer Relationship Management come ClickUp vi semplifica la vita, permettendovi di gestire ogni fase del ciclo di vita del marketing da un unico strumento, in pochi clic.

In primo luogo, lo strumento vi aiuta a dare un senso alle grandi quantità di dati sui clienti che il vostro marchio raccoglie in ogni fase del ciclo di vita attraverso email, annunci, iscrizioni alla newsletter, moduli di contatto, visite al negozio e così via.

È possibile segmentare i dati per personas di clienti, comportamenti, dati demografici e così via, creare campi personalizzati e organizzarli in elenchi. È quindi possibile utilizzare la vista Elenco o la vista Tabella di ClickUp per organizzare ogni segmento e le relative attività, con attività, sottoattività e tag multipli. ClickUp offre 15+ viste altamente flessibili come Elenco, Tabella, Calendario e altre ancora per aiutarvi a tenere traccia e gestire i vostri account.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Views-1400x929.png ClickUp Visualizzazioni dashboard /$$$img/

con $$$a Views l'organizzazione dei dati diventa un gioco da ragazzi_

In secondo luogo, viene fornito con cruscotti di prestazioni che comprendono 50+ widget per dashboard per aiutarvi a visualizzare i dati dei clienti in un unico posto:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Sales-Pipeline-Dashboard-1400x930.png Dashboard della pipeline commerciale di ClickUp /$$$img/

analizza i dati dei clienti per ottenere informazioni utili per il fatturato

In terzo luogo, consente di creare un unico hub di comunicazione per la collaborazione sulle trattative, l'invio di aggiornamenti a clienti e partner, la gestione di e l'onboarding dei clienti .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Integrate-Emails-on-ClickUp.png Email integrate su ClickUp /$$$img/

comunicazione rapida grazie all'integrazione delle email con ClickUp

Tutte queste funzionalità/funzione aiutano le aziende a costruire la base di clienti ideale dei loro sogni.

Strategia #2: Ottimizzare la strategia di marketing del ciclo di vita del cliente con uno strumento di marketing

Scegliere il il miglior software CRM il software CRM più adatto alle vostre esigenze è una parte del puzzle della fidelizzazione dei clienti: potrete monitorare le comunicazioni quotidiane e i dati provenienti da potenziali clienti, contatti e clienti esistenti, ottenendo al contempo informazioni su ciò che rende i vostri prodotti più interessanti.

L'altra parte, altrettanto importante, è lo sfruttamento di questi dati per rendere il vostro marchio più attraente, una specialità di strumenti di marketing come ClickUp Il software di gestione del marketing di ClickUp per pianificare campagne elaborate e multicanale e convertire i personalizzati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Campaigns-Dashboard.png

/$$$img/

ClickUp riunisce tutti i lavori di marketing in un unico posto

Con ClickUp, i team di marketing possono raggiungere la massima efficienza, creando decine di campagne personalizzate, risparmiando tempo grazie all'automazione delle attività ripetitive e analizzando le prestazioni delle campagne attraverso dashboard visive dettagliate.

Grazie all'integrazione di ClickUp con molti degli strumenti utilizzati abitualmente, come Slack, HubSpot, Figma, Zapier, Google Drive e così via, è possibile terminare il proprio lavoro senza dover cambiare strumento.

Che ne dite della produttività?

Strategia #3: Usare l'IA come alleato

Il marketing è un gioco di velocità e qualità.

In qualità di marketer, è necessario pensare con i piedi, creare piani di marketing e campagne al volo, e continuare a flettere il vostro marketing gestione delle campagne muscolare. Strumenti di gestione delle campagne aiutano a raggiungere gli obiettivi di marketing del ciclo di vita più velocemente e con maggiore efficienza. Utilizzateli per rafforzare il vostro piano di marketing .

Vedi questi_

**Strumenti per il piano di marketing_

!

pianificazione, esecuzione e gestione campagne di marketing diventa più facile con un modello di gestione delle campagne di marketing pronto per l'uso

Uno di questi strumenti è ClickUp AI che aiuta a generare contenuti come email, script e altri messaggi di marketing con zero lavoro richiesto e tempo.

utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora_

Dalla scrittura di una progetto alla stesura di un post di un blog, ClickUp AI si fa carico di gran parte del lavoro sporco e dà una spinta alla vostra campagna di marketing.

In questo modo, potrete affrontare i problemi dei clienti e fidelizzarli senza perdere tempo in attività amministrative, di scarso valore e ripetibili. Inoltre, è possibile utilizzare Il modello per la gestione del marketing di ClickUp per iniziare al meglio il piano della vostra campagna.

Esempi di marketing del ciclo di vita del cliente

Il marketing del ciclo di vita del cliente ha un aspetto diverso a seconda delle aziende.

Il viaggio del cliente può avere molti percorsi.

Le esigenze immediate del cliente possono variare.

Gli obiettivi aziendali finali possono essere diversi.

Per realizzare campagne di marketing del ciclo di vita del cliente ad alta conversione e impatto, investite nel software giusto per le vostre esigenze Ecco alcuni esempi di come i team utilizzano questi strumenti per attività specifiche di marketing del ciclo di vita del cliente.

Caso d'uso 1: utilizzare il software di customer success per impostare un programma di esito positivo per i clienti

Ideale per: Conversione, fidelizzazione, fedeltà e advocacy Fasi del ciclo di vita del cliente

Scrivere a mano le note di ringraziamento per i clienti è un ottimo modo per lasciare un'impressione positiva. Ma questo non è più fattibile quando avete centinaia di clienti che acquistano da voi ogni giorno. Alla fine dovrete investire in software per l'esito positivo dei clienti come ClickUp.

alimentate le relazioni con i clienti con un software scalabile per l'esito positivo dei clienti

Questo strumento è in grado di prendere le molteplici parti mobili delle operazioni di esito positivo dei clienti e di semplificarle. Vi aiuta a mappare il customer journey, a gestire i dati dei clienti, ad automatizzare i flussi di lavoro e a mantenere le cose organizzate in modo che il team si concentri sulla risoluzione creativa dei problemi.

I responsabili del servizio clienti troveranno questo strumento particolarmente utile, in quanto li aiuta a mantenere la produttività e l'organizzazione con tutte le comunicazioni con i clienti in un unico luogo. Con ClickUp, i team possono offrire un'esperienza cliente senza attriti.

Caso d'uso 2: Utilizzare il software CRM per gestire le relazioni con i clienti

Ideale per: Tutte le fasi del ciclo di vita del cliente

Ogni cliente vuole essere deliziato ogni volta che interagisce con il vostro marchio, quindi dovrete conoscerlo molto bene per offrire una customer experience eccezionale. È qui che è necessario avere una nicchia di mercato Software CRM di nicchia, personalizzato per le aziende del settore dei servizi paga enormi dividendi.

il software giusto vi permette di memorizzare contatti, offerte e clienti nel modo che desiderate_

Il software CRM di ClickUp, incentrato sui servizi, centralizza i dati dei clienti, monitora le informazioni sui potenziali clienti (come nome, email, contatto, ecc.) e le attività, traccia le attività di customer journey e di outreach, crea messaggi personalizzati per l'onboarding e la retention e altro ancora.

È possibile inviare comunicazioni personalizzate in base alla fase attuale del ciclo di vita del cliente e monitorarne le prestazioni.

Come bonus aggiuntivo, provate Gli strumenti di IA di ClickUp per il CRM e accelerare i tempi di risposta nelle operazioni commerciali e di assistenza clienti.

Caso d'uso 3: Utilizzare l'IA per il marketing, le vendite, il servizio clienti e tutto ciò che sta nel mezzo

Ideale per: Tutte le fasi del ciclo di vita del cliente

È possibile risparmiare ore al giorno al proprio team utilizzando software di IA come Strumenti di IA di ClickUp AI per automatizzare alcuni aspetti del ciclo di vita del marketing e aumentare la produttività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\\_PMO-Project-Brief.gif Utilizzo di ClickUp AI per la stesura di un brief di progetto /$$$img/

scrivere un brief di progetto in pochi secondi e far partire il progetto immediatamente

Lo strumento comprende intuitivamente le vostre richieste e i vostri casi d'uso. Offre inoltre 100 prompt completamente modellati per generare documenti.

I team di marketing lo usano per creare case study, brief creativi, copy per i social media, ecc. I team commerciali lo utilizzano per creare un elevator pitch o un demo script, per scrivere email di prospezione, ecc. I team del servizio clienti lo usano per scrivere articoli di aiuto, email ai clienti, risposte alle query dei clienti, ecc.

E l'elenco continua.

I vantaggi dell'utilizzo di un software context-aware sono notevoli. È possibile scalare tutti gli aspetti del marketing risparmiando sui costi e sul lavoro richiesto.

Controllare e guidare il marketing del ciclo di vita del cliente con ClickUp

ClickUp è uno strumento di Customer Relationship Management che vi aiuta a costruire, gestire e sfruttare un database di clienti in base alla fase del loro ciclo di vita, utilizzando i dati in primo luogo Strategie di CRM. Viene fornito completo di utili Modelli di CRM per aiutarvi a classificare lead e clienti e a mirare a ogni prospect/utente con messaggi personalizzati.

non lasciate più il destino dei vostri clienti al caso, grazie ai modelli CRM!

Utilizzate i dati dei clienti in tempo reale all'interno di ClickUp per visualizzare l'imbuto commerciale, semplificare i flussi di lavoro e stimolare il coinvolgimento.

Sia che vogliate creare una base di clienti fedeli o scalare la vostra azienda in modo esponenziale, ClickUp alimenta il motore del vostro marketing del ciclo di vita del cliente. Registratevi gratis oggi stesso!