10 modelli di gestione dei clienti in PowerPoint e ClickUp

È essenziale avere una comunicazione efficace con i clienti, una chiara comprensione dei loro obiettivi e piani d'azione trasparenti, in modo da coinvolgerli nel processo di onboarding e oltre.

Quando il vostro portfolio cresce, la sfida di bilanciare il project management e la gestione delle relazioni con i client si intensifica. Per quanto possa sembrare opprimente, c'è una soluzione semplice: Modelli di gestione del cliente! ✨

Vi presentiamo una raccolta completa di modelli progettati per funzioni diverse, al fine di migliorare il vostro processo di gestione dei client. Questi modelli sono strumenti potenti che vi aiuteranno a creare un piano per un'esecuzione positiva del progetto, monitorare le informazioni vitali e aggiornare automaticamente i vostri client, in pochi clic.

Cos'è un modello di gestione del cliente?

La gestione dei clienti è il processo di supervisione di come un'azienda interagisce con i clienti potenziali ed esistenti per costruire e mantenere relazioni reciprocamente vantaggiose. Comprende il lavoro a stretto contatto con il vostro team per garantire il completamento tempestivo dei progetti e un turnover minimo dei client.

È qui che gestione del client entrano in gioco i modelli. Essi forniscono una schema preconfezionato per tenere sotto controllo gli obiettivi e i requisiti dei client potenziali ed esistenti, consentendo di migliorare la fidelizzazione, l'acquisizione e la soddisfazione dei clienti. Inoltre, consentono di monitorare lo stato di ogni progetto del cliente attraverso stati personalizzabili, campi di automazione e liste di controllo personalizzate.

I principali vantaggi dell'uso dei modelli di gestione dei clienti includono i seguenti:

Risparmio di tempo: I modelli sono dotati di layout predefiniti ma personalizzabili, che consentono di risparmiare tempo rispetto alla creazione di documenti o piani da zero Coerenza: Garantiscono un approccio uniforme alle interazioni con i clienti, consentendovi di condividere le panoramiche sullo stato di avanzamento con i vostri client e con il teamdi tenerli informati su ogni fase del progetto3. Efficienza: L'uso di modelli snellisce le attività di routine, consentendovi di concentrarvi su attività ad alta intensità di conoscenza, come l'ideazione di idee per attirare nuovi clienti o la ricerca di soluzioni ai problemi dei clienti attuali

Cosa rende un buon modello di gestione del cliente?

Un modello per la gestione dei clienti di alta qualità dovrebbe avere alcune funzionalità/funzioni chiave, come:

Semplicità : Deve avere una struttura semplice, in modo che il team e i client possano capire e monitorare facilmente gli obiettivi, le priorità e lo stato di avanzamento di ogni progetto

: Deve avere una struttura semplice, in modo che il team e i client possano capire e monitorare facilmente gli obiettivi, le priorità e lo stato di avanzamento di ogni progetto Flessibilità : Consente la personalizzazione per soddisfare le esigenze aziendali dei diversi client e dei loro progetti. Deve adattarsi alle diverse fasi delle relazioni con i clienti, come il contatto iniziale, l'onboarding, il rinnovo e la gestione continua

: Consente la personalizzazione per soddisfare le esigenze aziendali dei diversi client e dei loro progetti. Deve adattarsi alle diverse fasi delle relazioni con i clienti, come il contatto iniziale, l'onboarding, il rinnovo e la gestione continua Scalabilità :Accoglie un aumento del numero di client e/o dei loro progetti

:Accoglie un aumento del numero di client e/o dei loro progetti Capacità di integrazione :Consente di integrare altri strumenti nel modello (email, project management, calendario) per semplificare la comunicazione, tenere traccia dello stato e programmare le attività

:Consente di integrare altri strumenti nel modello (email, project management, calendario) per semplificare la comunicazione, tenere traccia dello stato e programmare le attività Protezione dei dati:Privilegia la privacy rispettando le normative sulla protezione dei dati, garantendo la sicurezza dei dati riservati dei vostri clienti

10 Modelli di gestione del cliente per semplificare i dettagli importanti nel 2024

Diamo un'occhiata più da vicino alla nostra selezione dei top 10 modelli di gestione del cliente in PowerPoint e ClickUp che porterà le vostre relazioni con i client nuovi ed esistenti a un livello completamente nuovo. ⚡

1. Modello di collaborazione ClickUp per l'esito positivo dei clienti

Monitorate gli aggiornamenti della vostra pipeline commerciale con questo modello di ClickUp Consultant

Il Modello di collaborazione ClickUp per l'esito positivo del cliente si occupa di facilitare la collaborazione all'interno e tra i team della vostra organizzazione, con l'obiettivo finale di garantire un'esperienza impeccabile ai clienti. Questo modello di Elenco, facile da usare per i principianti, è stato progettato per allineare i lavori richiesti dai team nel garantire un'esperienza impeccabile per i clienti viaggio del cliente dalle attività commerciali e l'onboarding del cliente alla produttività.

La Vista Bacheca della pipeline di approvazione del modello visualizza una comoda istantanea della vostra acquisizione dei client lavoro richiesto, categorizzando i client in base alla loro posizione nell'imbuto. Monitorate facilmente la posizione di un client nella vostra pipeline utilizzando stati personalizzati come Nuovo cliente, Programmato, Riunione e Approvato. Per aggiornare lo stato è sufficiente trascinare e rilasciare la rispettiva scheda del client in un punto appropriato della Bacheca.

Per un'esperienza ottimale con il cliente, centralizzate tutte le informazioni pertinenti raccolte durante le fasi commerciali e di onboarding nel Documento di approvazione. Da fare rispondendo a domande predefinite ma personalizzabili come:

Quali sono i principali oggetti aziendali del client?

Come possiamo aiutarlo a risolvere i suoi ostacoli?

In che modo il cliente deciderà se siamo stati utili?

Quali metriche dovremmo usare per determinare se il cliente è soddisfatto?

Qual è lo stile di comunicazione preferito dal cliente?

Per tenere traccia delle potenziali acquisizioni, utilizzate il modulo New Client Endorsement Modulo, in cui inserirete informazioni primarie come il nome, le dimensioni e il settore dell'azienda. Poi, passate a informazioni specifiche come la data e la durata del vostro accordo aziendale il nome del responsabile dell'esito positivo del cliente e altro ancora.

2. Modello di documento per la scoperta di un'agenzia/cliente ClickUp

Raccogliere informazioni sui client è un gioco da ragazzi con questo modello di documento di agenzia/cliente di ClickUp

Il Modello di documento per la scoperta dell'agenzia/cliente ClickUp offre una ottima soluzione per raccogliere gli obiettivi e i requisiti dei client in un unico posto mentre la relazione è ancora in fase di formazione.

Il modello consiste in un Call Script che aiuta il team commerciale a gestire le chiamate dei client in modo più efficiente. Questo documento è uno scenario pre-scritto per il colloquio iniziale con il cliente comunicazione con il cliente per aiutare i chiamanti a fare due chiacchiere e a porre domande pertinenti per determinare i contatti qualificati e non qualificati.

Utilizzate la Banca delle domande per conoscere meglio gli obiettivi e le motivazioni dei potenziali client e determinare se sono adatti alla vostra azienda.

Per tenere traccia di tutte le informazioni sui potenziali clienti, compilate il Formulario di chiamata di scoperta per ogni lead separatamente, mentre stabilite il contatto iniziale. Questo include il nome, la società, il numero di telefono, i dettagli essenziali e la decisione finale se il cliente è adatto o meno.

3. Modello ClickUp per l'esito positivo del cliente

Aggiungete i numeri di telefono e altri dati importanti dei clienti per un accesso rapido

Con il Modello di esito positivo ClickUp per i clienti il template ClickUp per il successo dei clienti consente di monitorare facilmente i singoli client e di gestire i loro pagamenti, le attività del progetto e i punteggi relativi alla salute delle relazioni. 🌻

La visualizzazione del coinvolgimento del modello visualizza tutti i client in base al loro "stato di salute" (Molto buono, Medio, A rischio di abbandono), in modo da sapere sempre a quale relazione dare la priorità. I client sono organizzati in Elenchi separati in base ai livelli. I livelli più alti sono riservati ai client con punteggi di salute migliori, mentre quelli più bassi rappresentano le relazioni con i clienti che devono essere migliorate.

È possibile utilizzare la visualizzazione NPS (Net Promoter Score) Bacheca per vedere il punteggio di ciascun client sulla scala di fedeltà dell'azienda. Il punteggio è calcolato in base ai dati forniti da ciascun client nel Feedback Modulo del modello.

C'è anche una vista Elenco separata per i clienti in attesa di rinnovo e una pagina Playbook dell'esito positivo dei clienti in cui vengono descritte le azioni consigliate durante le fasi di Onboarding, Upselling e Churn Prevention.

4. Modello di gestione dei clienti legali ClickUp

Tenete traccia di tutti i casi dei clienti senza sudare con il modello di gestione dei clienti legali di ClickUp

Sia che si tratti di uno studio legale o di un consulente interno, il template Modello di gestione dei client di ClickUp Legal è uno strumento fantastico per supervisionare lo stato dei casi dei vostri clienti. Utilizzate liste di controllo e tenete facilmente sotto controllo eventi, attività e scadenze, assicurandovi che i risultati siano consegnati in tempo.

Questo modello di cartella ha una vista Elenco che visualizza chiaramente i lavori relativi ai clienti in base a stati personalizzati. Utilizzateli per identificare facilmente quali attività sono in fase di Firma, Bozza, In Corso o Finale. È anche possibile creare campi personalizzati per ogni attività per monitorare assegnatari, priorità e scadenze.

La visualizzazione Calendario del modello visualizza le attività non pianificate e quelle scadute. Pianificare un'attività è un gioco da ragazzi grazie all'intuitiva funzione di trascinamento.

È inoltre possibile monitorare gli stati e i tipi di pagamento nella vista Elenco pagamenti aggiungendo stati personalizzati per ogni client separatamente.

Il modello è dotato di una vista Documento per archiviare le informazioni importanti dei vostri client. Create un documento per ogni client per tenere traccia del suo caso, delle informazioni di contatto, delle email e altro ancora. Inoltre, c'è una pagina chat che i vostri colleghi possono usare per discutere e risolvere problemi e condividere idee. 🤝

5. Modello di servizio clienti ClickUp

Organizzate ogni potenziale client in un Elenco ClickUp per monitorare tutte le attività e le comunicazioni

Il Modello dei servizi client di ClickUp è un framework completo che semplifica il project management con elenchi e documenti separati per monitorare gli account dei clienti, lo stato di avanzamento di ogni progetto in portfolio e altro ancora.

Nonostante occupi un intero spazio, questo è un modello Quick Start progettato per aiutarvi a orientarvi più rapidamente in ClickUp. Utilizzate il Documento introduttivo e le attività di formazione per familiarizzare con le funzionalità/funzione della piattaforma. Il documento contiene un Elenco di ClickUp con istruzioni e descrizioni dettagliate dei campi personalizzati e degli stati, che consentono di capire esattamente come e quando utilizzarli.

Il modello viene fornito con cinque Elenchi, tra cui i seguenti:

Client Accounts: Fornisce una panoramica di tutti i vostri account client con stati personalizzati come Active, Prospect, Former Client, At Risk, ecc. C'è anche un elenco separato per visualizzare gli At Risk Accounts per aiutarvi a prevenire il churn dei client

Fornisce una panoramica di tutti i vostri account client con stati personalizzati come Active, Prospect, Former Client, At Risk, ecc. C'è anche un elenco separato per visualizzare gli per aiutarvi a prevenire il churn dei client Richieste di scoping: Permette di gestire tutte le richieste di scoping per assistere il team commerciale nella finalizzazione degli accordi. Per creare nuove richieste, compilare il modulo Richiesta di scoping

Permette di gestire tutte le richieste di scoping per assistere il team commerciale nella finalizzazione degli accordi. Per creare nuove richieste, compilare il modulo Portfolios: Controlla tutti i progetti e il loro stato di salute utilizzando campi e stati personalizzati

Inoltre, il modello include un Team Wiki Doc con sezioni specifiche in cui voi e il vostro team potete registrare i dettagli del team, le risorse, le procedure operative standard e altro ancora, assicurando una migliore collaborazione e comunicazione tra i membri del team . 📞

6. Modello ClickUp per la voce del cliente

Raccogliere e classificare le aspettative e le reazioni dei clienti al vostro prodotto/servizio per capire da fare per migliorarlo

La matrice di traduzione della voce del cliente (Voice of the Customer, VoC) o Voice of the Customer Translation Matrix è una tecnica utilizzata per comprendere meglio i pensieri del cliente e i sentimenti che provano nei confronti della vostra azienda e della vostra produttività. 🎙️

Basandosi su questa tecnica, il Modello ClickUp per la voce del cliente vi assiste nel raccogliere, analizzare e organizzare il feedback dei clienti per migliorare in modo ottimale il prodotto.

Iniziate creando un Elenco dei feedback dei clienti raccolti attraverso sondaggi, analisi del sito web e testimonianze sui prodotti. La vista Elenco contiene anche colonne per le esigenze dei clienti e i requisiti dei clienti. Qui è possibile affrontare problemi particolari e suggerire potenziali soluzioni.

Il modello include anche una visualizzazione Bacheca, che fornisce un quadro dei feedback dei clienti raggruppati per fonte VoC. Questo aiuta a visualizzare le somiglianze e le differenze tra i feedback provenienti da fonti diverse.

7. Modello di CRM ClickUp

Gestione di clienti, pipeline commerciali, elementi d'azione e altro ancora con il modello CRM semplice di ClickUp in vista Elenco

Gestire gli account, tenere sotto controllo le opportunità aziendali e mantenere solide relazioni con i clienti può essere un compito troppo gravoso senza un'adeguata strumenti di gestione dei client . ⚒️

Invece di creare numerosi fogli ed elenchi, si può sfruttare l'opzione Modello di ClickUp CRM . Questa soluzione all-in-one vi aiuterà a a gestire le vendite, i contatti e le relazioni con i clienti con il minimo lavoro richiesto.

È un modello di cartella che consente di supervisionare le relazioni con i clienti attraverso cinque visualizzazioni precostituite:

Vista Documento Playbook Commerciale : Consente di mantenere il controllo sugli obiettivi commerciali, la gestione del tempo, i moduli degli account, i prezzi e gli sconti, le attività di sensibilizzazione e altro ancora

: Consente di mantenere il controllo sugli obiettivi commerciali, la gestione del tempo, i moduli degli account, i prezzi e gli sconti, le attività di sensibilizzazione e altro ancora Vista Elenco dettagli account : Mostra gli account raggruppati per stati come Proposta, Demo, Prospetto qualificato e Chiuso

: Mostra gli account raggruppati per stati come Proposta, Demo, Prospetto qualificato e Chiuso Vista Bacheca : Fornisce una panoramica chiara di tutti gli account su un tabellone in stile Kanban visivamente accattivante, raggruppato per stati personalizzati

: Fornisce una panoramica chiara di tutti gli account su un tabellone in stile Kanban visivamente accattivante, raggruppato per stati personalizzati Visualizzazione del Calendario : Consente di monitorare le attività non programmate e in ritardo sul lato destro dello schermo

: Consente di monitorare le attività non programmate e in ritardo sul lato destro dello schermo Vista Elenco degli affari chiusi: Visualizza tutti gli account chiusi in un'unica posizione

8. Modello di gestione delle relazioni con i clienti in PowerPoint di SlideTeam

Imposta gli obiettivi del CRM e crea un piano d'azione positivo con il modello PowerPoint per la gestione delle relazioni con i clienti di SlideTeam

Analizzare i cicli di vita della fedeltà dei vostri client è fondamentale per mantenere partnership fruttuose e durature. Da fare con il modello PowerPoint Relazioni con i clienti di SlideTeam.

Questo Modello CRM ha un layout professionale e 50 diapositive già pronte ma completamente adattabili. È possibile modificare il design, i colori e i font per impressionare i client con un aspetto personalizzato. Rendete la vostra presentazione facile da seguire includendo diapositive con frasi e citazioni chiave, oppure visualizzate le vostre idee utilizzando grafici, immagini e forme.

Ad esempio, potete arricchire le vostre diapositive con grafici e diagrammi facilmente comprensibili per presentare gli Obiettivi del CRM o spiegare il CRM analitico. Il modello è disponibile in formato standard e a schermo panoramico ed è compatibile con Google Slides.

9. Modello di presentazione del kit di benvenuto per i clienti da Poweredtemplate

Presentate ai nuovi client la vostra missione e la vostra visione con il modello Client Welcome Kit Presentation di Poweredtemplate

Per conquistare subito la fiducia del cliente, è necessario presentare la propria azienda nella migliore luce possibile. È qui che il Modello di presentazione del kit di benvenuto per i clienti di Poweredtemplate viene in aiuto con 20 diapositive preconfezionate dall'aspetto professionale.

Personalizzate le diapositive aggiungendo immagini, cambiando la combinazione di colori e scegliendo il font e le dimensioni preferite per adattarle al vostro stile di branding. Aiutate i client a familiarizzare con la vostra area di lavoro e presentateli ai membri del team inserendo immagini e brevi descrizioni.

Potete approfondire gli aspetti specifici modificando le slide relative ai vostri servizi, all'etica del lavoro, agli strumenti di collaborazione e altro ancora. Il modello è disponibile in formato standard e compatibile con Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign e Adobe Acrobat.

10. Modello di presentazione del cliente in PowerPoint di Slidesgo

Convincete qualsiasi client a scegliere i vostri servizi utilizzando un modello PowerPoint Pitch Deck completamente personalizzabile di Slidesgo

Se siete a corto di idee su come impressionare i potenziali client, il modello PowerPoint Client Pitch Deck di Slidesgo è un ottimo punto di partenza.

Questo modello è stato accuratamente progettato per suscitare l'interesse del client incorporando una matrice di immagini, layout e texture. Vi aiuta ad attirare e trattenere l'attenzione di un potenziale cliente mentre scorrete le diapositive e presentate le vostre idee.

Distinguetevi dalla massa personalizzando oltre 30 diapositive in termini di immagini, forme, font, combinazione di colori e altro ancora. Spostate gli elementi a vostro piacimento, eliminate le diapositive che non si adattano alla vostra narrazione e aggiungetene di nuove scegliendo il layout più adatto alle vostre idee. 💡

Una funzionalità/funzione unica di questo modello è la Storyset Slide, dove troverete illustrazioni personalizzate per adattarsi alla vostra visione. Selezionate lo stile che preferite, regolate i colori, scegliete gli sfondi e i livelli per la visualizzazione e animateli senza sforzo utilizzando il pannello dell'animatore.

Migliora le tue relazioni con i client con_

**regali per i clienti_

!

Migliora la soddisfazione dei clienti con i modelli di gestione dei clienti

Se state cercando di espandere la vostra azienda attirando nuovi clienti o migliorando le relazioni con quelli esistenti, i modelli di gestione dei clienti sono una soluzione di facile utilizzo che vi assisterà in ogni passaggio.

Trasformate ogni progetto in un trionfo e assicurate un ricambio minimo dei clienti sfruttando tutto il potenziale di alcuni dei modelli di gestione dei clienti modelli versatili del nostro elenco. Utilizzate le loro funzionalità/funzioni personalizzabili per garantire un'organizzazione impeccabile all'interno della vostra azienda e favorire relazioni più solide con i vostri client. 💪