10 strategie di acquisizione clienti per favorire la crescita aziendale

Le strategie di acquisizione di nuovi clienti sono come i supereroi del marketing e della crescita aziendale di esito positivo. Vi aiutano a liberare la potenza di un'efficace acquisizione di clienti per attrarre potenziali clienti e far salire alle stelle la vostra fidelizzazione a lungo termine.

Questa guida contiene tutto quello che c'è da sapere sulle basi delle strategie di acquisizione dei client. In più, abbiamo arricchito il tutto con uno sguardo ai diversi metodi di acquisizione dei client, a storie di esito positivo di grande ispirazione e a come superare le potenziali sfide. 📈🏆

**Che cos'è l'acquisizione dei clienti?

L'acquisizione di clienti si riferisce all'attrazione e all'acquisizione di nuovi clienti o client per un'azienda. Allo stesso modo, una strategia di acquisizione clienti è progettata per ottenere nuovi clienti paganti e guidare la crescita aziendale.

Ecco i tre passaggi fondamentali delle strategie di acquisizione clienti più efficaci:

Generazione di lead : L'azienda attira i potenziali clienti dal proprio traguardo utilizzando ricerche di mercato e strumenti quali modelli di profilo del cliente **L'azienda alimenta i contatti e costruisce la fiducia con un'attenta attività di email marketing e l'implementazione di strumenti quali software di gestione dei lead Conversione dei lead: L'azienda converte i potenziali clienti in nuovi clienti, e a questo punto può implementare l'uso di strumenti quali software di fidelizzazione dei clienti

Anche se ci sono altre specificità da considerare in ogni passaggio, questo è il processo di base.

Organizzate i nuovi contatti e fateli avanzare nella vostra pipeline commerciale con le automazioni di ClickUp

Naturalmente, ognuno di questi passaggi presenta diverse varianti, in dipendenza delle strategie di marketing che un'azienda o un professionista sceglie di utilizzare. L'importante è sfruttare le migliori

nuovo client

strategia di acquisizione per i vostri obiettivi, il vostro pubblico e la vostra produttività o servizio.

Il ruolo del Customer Acquisition Funnel nella crescita aziendale

L'imbuto di acquisizione dei clienti, noto anche come imbuto commerciale, si riferisce al percorso che i potenziali clienti compiono per diventare clienti personalizzati.

Si tratta di un marketing specificamente progettato per spingere all'azione. 🏃

Una persona entra nell'imbuto di acquisizione del cliente quando viene a conoscenza del prodotto o del servizio e ne esce la prima volta che effettua un acquisto. Da lì, entra nell'esperienza post-acquisto, ma lasceremo questo argomento per un'altra guida.

Ecco alcuni dei vantaggi di un imbuto di acquisizione clienti di qualità:

Miglioramento della consapevolezza del marchio per ampliare la portata e il riconoscimento

Aumento della crescita aziendale

Entrate per investire in nuove idee e risorse esistenti

Dimostrazione di valore e trazione per gli stakeholder esterni (ad esempio, investitori, partner o influencer)

In breve: le strategie di acquisizione clienti raggiungono il vostro traguardo e migliorano i vostri profitti.

Rimanete informati sull'efficacia delle vostre strategie commerciali e di acquisizione clienti con le dashboard di ClickUp

Le strategie e gli strumenti necessari per raccogliere questi frutti variano da azienda a azienda. Allo stesso modo, c'è un ampio intervallo di strumenti diversi

software per l'esito positivo dei clienti

e strumenti che i professionisti del marketing possono utilizzare per migliorare il processo di acquisizione dei clienti.

Tipi di Metodi di acquisizione clienti

Esistono diversi metodi di acquisizione clienti, non è necessario sceglierne uno solo. A volte, includere due o più metodi nella strategia di acquisizione di nuovi client è più efficace.

Di seguito sono evidenziate le opzioni digitali e di persona; l'efficacia di ciascuna dipende dalla vostra azienda, dal vostro settore e dal vostro pubblico.

Vediamo ora alcuni dei metodi più comuni per attrarre e convertire nuovi clienti e quali sono i tipi di aziende per cui sono più adatti.

Digitale content marketing

Il migliore per i seguenti settori: Servizi, produzione, tecnologia, finanza, istruzione, energia, vendita al dettaglio, e-commerce

Concentratevi sulla pubblicazione e distribuzione di contenuti rilevanti e utili per il vostro traguardo. Contenuti di alta qualità attraggono e coinvolgono i potenziali clienti, creando una connessione emotiva che alla fine spingerà i potenziali clienti a fare acquisti.

Ecco alcune idee di marketing digitale per iniziare:

Social media: Pubblicate post sui social media che coinvolgano il vostro pubblico, sia che si tratti di meme, notizie di settore, qualcosa di intermedio o tutto quanto sopra

Pubblicate post sui social media che coinvolgano il vostro pubblico, sia che si tratti di meme, notizie di settore, qualcosa di intermedio o tutto quanto sopra Video: Creare contenuti video che forniscano istruzione, intrattenimento o informazioni sui prodotti su piattaforme come YouTube

Creare contenuti video che forniscano istruzione, intrattenimento o informazioni sui prodotti su piattaforme come YouTube Podcast : Ospitate un podcast continuativo con informazioni preziose e rilevanti per il vostro traguardo; punti bonus se collaborate con influencer mentre lo fate

Ospitate un podcast continuativo con informazioni preziose e rilevanti per il vostro traguardo; punti bonus se collaborate con influencer mentre lo fate Infografiche : Producete infografiche informative; i clienti spesso apprezzano e condividono infografiche di alta qualità per rivederle in seguito

Producete infografiche informative; i clienti spesso apprezzano e condividono infografiche di alta qualità per rivederle in seguito Blog posts: Pubblicate contenuti pratici e affidabili sul vostro blog aziendale o nella sezione notizie

Ottimizzazione per i motori di ricerca

Migliore per i seguenti settori: Servizi, cibo e bevande, tecnologia, immobiliare, costruzioni, trasporti

L'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) migliora il modo in cui la vostra azienda appare nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteboard\_Blog\_Updated.gif Strategie di acquisizione clienti: modifica di una mappa mentale con la Whiteboard di ClickUp /$$$img/

Utilizzate le Whiteboard di ClickUp per collegare le mappe mentali alle attività e creare un potente spazio di pianificazione SEO

I professionisti SEO Da fare ottimizzando le pagine di destinazione, i contenuti del blog e i post sui social media per posizionare i contenuti più in alto quando il pubblico cerca parole chiave correlate.

Per le aziende, questo si traduce nell'apparire più spesso nelle ricerche organiche, generando traffico organico, costruendo credibilità e aumentando la consapevolezza del marchio.

Pubblicità a pagamento

Migliore per i seguenti settori: Tecnologia, trasporti, istruzione, vendita al dettaglio, servizi, ristorazione, industria manifatturiera, finanza, ospitalità, industria automobilistica

Il pagamento di pubblicità tradizionale, display e pay-per-click (PPC) ha il potenziale per aumentare la visibilità di qualsiasi azienda.

Scegliendo i canali di marketing più adatti al vostro settore e al vostro pubblico, aumenterete il numero di clienti che entrano nel vostro imbuto di acquisizione. E questo è sempre un bene.

Se avete bisogno di aiuto per iniziare, di seguito abbiamo evidenziato alcuni potenziali luoghi in cui pagare per gli annunci:

Tradizionale: TV, radio e stampa

TV, radio e stampa Display: Piattaforme di social media, siti web e app

Piattaforme di social media, siti web e app PPC : Motori di ricerca e piattaforme di social media

Email marketing

Migliore per i seguenti settori: Vendita al dettaglio, finanza, intrattenimento, no-profit, servizi, vendita al dettaglio, e-commerce

L'invio di email mirate ai potenziali clienti del vostro elenco di email alimenta i contatti e li incoraggia ad agire.

Certo, tutti noi riceviamo un sacco di email di marketing che cancelliamo ogni giorno, ma l'email marketing è un modo a basso costo per aumentare le opportunità di coinvolgimento del vostro pubblico. Non si sa mai che una delle vostre impostazioni metta in moto un potenziale cliente per fare un acquisto! 💡🤑

Semplificate le email con ClickUp AI: generate email personalizzate in pochi secondi e mantenete la connessione della vostra azienda con il vostro pubblico

Influencer marketing

Migliore per i seguenti settori: ristorazione, ospitalità, intrattenimento, automotive, vendita al dettaglio

La collaborazione con gli influencer del vostro settore crea credibilità ed estende la portata del vostro marketing a un pubblico più vasto. Inoltre, aumenta la possibilità di diventare virale, con enormi vantaggi, e il tutto con un lavoro minimo da parte vostra.

L'influencer giusto può aiutarvi a costruire credibilità, ad aumentare il vostro follower sui social media, a generare vendite e a ottenere feedback per aiutare la vostra azienda a migliorare.

Marketing affiliato

Il migliore per i seguenti settori: E-commerce, ospitalità, finanza, tecnologia, intrattenimento, marketing

Lavorare con affiliati di terze parti che promuovono i vostri prodotti o servizi in cambio di una modesta commissione genera vendite, espandendo la vostra portata a un pubblico più ampio.

Alcune aziende scelgono il marketing di affiliazione rispetto al marketing PPC e ad altre vie perché è un'altra strategia efficace che non interrompe il flusso di cassa. Gli affiliati vengono pagati quando un cliente effettua un acquisto, quindi si paga solo se il lavoro funziona.

Il meglio per i seguenti settori: produzione, istruzione, intrattenimento, energia, cibo e bevande

La partecipazione o la sponsorizzazione di eventi aumenta la visibilità del marchio e il numero di potenziali clienti che entrano in contatto con la vostra azienda. Questi eventi non devono essere necessariamente di persona; anche i webinar e altri eventi online sono efficaci.

Assicuratevi che tutti sappiano Da fare durante il piano e l'esecuzione dell'evento con la visualizzazione delle attività, delle priorità e delle liste di controllo di ClickUp

Per vedere i risultati, dovrete scegliere eventi che siano effettivamente rilevanti e interessanti per il vostro pubblico. Ciò potrebbe significare condurre alcuni sondaggi con i clienti esistenti per avere un'idea di dove iniziare o se è una buona idea per il vostro marchio.

Partnership e collaborazioni

Migliore per i seguenti settori: cibo e bevande, ospitalità, intrattenimento, automotive

La collaborazione con altre aziende o organizzazioni è un modo semplice per fare promozione incrociata e raggiungere un pubblico più ampio.

Lavorare con un'altra organizzazione per raggiungere un obiettivo comune non aumenta solo la visibilità. Aumenta le possibilità di raggiungere l'obiettivo in modo tempestivo, dividendo le finanze e le attività a vantaggio di entrambe (o di tutte) le parti.

Versioni di prova e campioni gratuiti

Migliore per i seguenti settori: E-commerce, SaaS, intrattenimento, box di sottoscrizione, istruzione, ospitalità, finanziario

Le versioni di prova e i campioni gratuiti non sono solo tattiche di marketing: sono antipasti a dimensione di boccone e vetrine interattive di ciò che offrite.

È come dare ai potenziali clienti l'accesso VIP alla magia del vostro prodotto o servizio prima che si impegnino, stimolando in modo efficace la curiosità e l'eccitazione per diventare clienti paganti. 🎉

Programmi di fidelizzazione e programmi di riferimento

I migliori per i seguenti settori: servizi, e-commerce, ospitalità, finanza, box di sottoscrizione

I programmi di fidelizzazione e di referral sono spesso presenti nelle strategie di fidelizzazione dei clienti, e per una buona ragione: funzionano!

La maggior parte di noi ha fatto almeno qualche volta un acquisto in più o ha intrapreso un'azione per ottenere dei premi da un marchio preferito. Provate quindi a ricompensare i clienti esistenti per la ripetizione dell'attività aziendale e le segnalazioni con incentivi come sconti su acquisti futuri, upgrade di piano o prodotti esclusivi.

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni nella vista Elenco di ClickUp

Recensioni e testimonianze dei clienti

Migliore per i seguenti settori: E-commerce, sanità, trasporti, edilizia, box di sottoscrizione, finanziario

Incoraggiare o incentivare i clienti soddisfatti a lasciare recensioni e testimonianze positive influenza e crea fiducia nei potenziali clienti.

Molti acquirenti esperti passano ore a esaminare le recensioni e le testimonianze di diversi marchi prima di spendere i loro sudati soldi. Volete che la vostra azienda sia quella che si distingue per clienti soddisfatti, feedback onesti e valutazioni elevate.

Sfide comuni nell'acquisizione dei clienti

Probabilmente incontrerete qualche ostacolo nel vostro percorso di acquisizione clienti efficace, e va bene così!

È il modo in cui rispondete a ciascuna sfida che conta. Siamo qui per aiutarvi. Di seguito abbiamo evidenziato le sfide più comuni che potreste incontrare e le possibili soluzioni per rimettere in moto la vostra strategia di acquisizione clienti.

Studiatele subito o segnalibrate questa guida per rivederla quando saprete con cosa avete a che fare.

Identificazione del target di riferimento

Sfida: Definire il proprio traguardo, sviluppare un'accurata customer personas e adattare i lavori richiesti di conseguenza.

Soluzione: Eseguire un'accurata campagna di ricerca di mercato per identificare i comportamenti, le preferenze e i dati demografici dei clienti. Analizzate questi dati per identificare il vostro traguardo. 🔍🎯

Competizione

Sfida: Distinguersi dalla concorrenza e competere efficacemente per ottenere attenzione e differenziazione.

Soluzione: Concentratevi sulle nicchie di mercato, evidenziate le impostazioni che contraddistinguono la vostra azienda e sviluppate una proposta di valore unica. Monitorare la concorrenza per essere sempre all'avanguardia.

Organizzate facilmente le informazioni sulla vostra concorrenza con i comandi di formattazione e di slash di ClickUp Docs

comandi slash

in ClickUp Documenti

Costo di acquisizione clienti

Sfida: Bilanciare il costo di acquisizione dei clienti (CAC) e il valore di vita di ciascun cliente per migliorare i profitti.

Soluzione: Concentratevi sull'ottimizzazione dei canali di marketing ad alta conversione e sull'implementazione di strategie per migliorare la fidelizzazione dei clienti. Valutate e modificate regolarmente la vostra strategia CAC.

Canali di marketing efficaci Canali di marketing

Sfida: Identificare i migliori canali di marketing per raggiungere il proprio traguardo e utilizzare le risorse in modo efficace.

Soluzione: Sperimentare diversi canali di marketing, analizzare i dati in base alle preferenze del pubblico esistente e investire di conseguenza.

Tasso di conversazione ottimizzazione

Sfida: Convertire più clienti potenziali in clienti paganti.

Soluzione: Testate continuamente il vostro sito web e le pagine di destinazione utilizzando il test A/B e strategie simili per identificare ciò che risuona con il vostro pubblico. Fornite chiare chiamate all'azione (CTA) e perfezionate il vostro customer journey.

Sfruttate la flessibilità delle lavagne online di ClickUp per mappare il viaggio del cliente e modificarlo per ottimizzare il tasso di conversione

Costruire la fiducia

Sfida: Creare una connessione emotiva e un senso di affidabilità con i potenziali clienti (una sfida comune per le piccole imprese o per le nuove aziende).

Soluzione: Stabilire una solida presenza online, utilizzare la prova sociale (ad esempio, le recensioni dei clienti), fornire una comunicazione trasparente e offrire garanzie o versioni di prova per ridurre il rischio percepito dai potenziali clienti.

Strategie di scala

Sfida: Scalare i lavori richiesti per l'acquisizione dei clienti mantenendo l'efficienza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png Monitoraggio degli stati dei membri del team in ClickUp /$$$img/

Impostare e monitorare gli obiettivi per la vostra azienda con ClickUp Obiettivi, in modo da sapere quando e come scalare

Soluzione: Implementare un sistema scalabile

strumenti di marketing per le piccole aziende

espandere le strategie ad esito positivo e investire in una tecnologia in grado di gestire l'aumento del volume di clienti.

Adattamento ai cambiamenti del mercato

Sfida: Adattare i comportamenti e le preferenze dei clienti in continua evoluzione.

Soluzione: Tenersi al passo con le tendenze del settore, esaminare il feedback dei clienti e adattare le strategie quando necessario. Siate disposti a evolvere il vostro approccio e a innovare se necessario.

Strategie di acquisizione clienti efficaci e di successo in 10 passaggi

E ora la parte che tutti stavamo aspettando! Permetteteci di presentarvi la nostra guida in 10 passaggi alle strategie di acquisizione clienti di esito positivo.

1. Definite il vostro target di riferimento

Identificate i vostri clienti ideali in base a dati demografici, comportamenti e preferenze. Utilizzate questi dati per creare delle personas di clienti e adattare il vostro marketing ai loro interessi e alle loro esigenze.

Completo

strumenti di gestione del client

come ClickUp semplificano questo passaggio, fornendo dati e analisi estese sui clienti attuali.

2. Creare contenuti convincenti

I contenuti convincenti che offrono valore e risuonano con il vostro traguardo sono oro per il marketing. Utilizzate blog, video, infografiche e altri contenuti per mostrare la vostra esperienza e attirare potenziali clienti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Blog-Post.gif Utilizzo dello strumento ClickUp AI per generare un post di blog /$$$img/

ClickUp AI snellisce il processo di creazione dei contenuti

3. Implementare una strategia SEO

Create una strategia SEO per migliorare la visibilità e il traffico web organico. Utilizzate parole chiave pertinenti e costruite backlink per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca.

4. Sfruttare il social media marketing

Coinvolgete il vostro target e la base di clienti esistenti su piattaforme di social media come Facebook, TikTok, LinkedIn e Instagram. Condividete contenuti coinvolgenti, interagite con i follower e utilizzate la pubblicità a traguardo per raggiungere più persone.

Volete semplificare il social media marketing?

Automazioni di ClickUp

elimina il lavoro di programmazione e monitoraggio dei post sui social.

5. Lancio campagne di email marketing

Coinvolgete e coltivate le relazioni con i potenziali clienti attraverso campagne email mirate che forniscono contenuti di valore, offerte esclusive e comunicazioni personalizzate. Punti bonus se si utilizza uno strumento come ClickUp!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/email-templates-in-clickup.gif Creazione di un nuovo modello di email in ClickUp /$$$img/

Creare e salvare modelli di email in ClickUp per rendere il vostro marketing un gioco da ragazzi

ClickUp e altri strumenti simili vi permettono di sfruttare le funzionalità di project management per meglio strategizzare l'acquisizione dei clienti. Avrete inoltre accesso a funzionalità/funzione come il marketing e il

modelli di imbuto commerciale

.

6. Investire in pubblicità a pagamento

Stanziate un budget per i costi di marketing su canali come Google o Facebook.

ClickUp per i team commerciali

migliora l'esito positivo delle campagne di marketing grazie all'integrazione con i principali strumenti di marketing, alle analisi dettagliate e agli strumenti di valutazione.

Gli annunci a traguardo basati su dati demografici, interessi e comportamenti online sono efficaci, soprattutto se si include il retargeting. Il retargeting si riferisce agli annunci a pagamento che mirano ai clienti che hanno precedentemente visitato i vostri profili sui social media o il vostro sito web.

7. Incoraggiate i referral

Implementate programmi di referral per motivare i clienti più fedeli a segnalare parenti, amici, colleghi e contatti sui social media.

Offrite incentivi come sconti, voci di concorso, punti fedeltà o accesso esclusivo a contenuti o prodotti unici.

8. Offrire versioni di prova o campioni gratis

Fate provare ai potenziali clienti il vostro prodotto o servizio con prove o campioni gratuiti. In questo modo si riduce il rischio percepito e si può toccare con mano la qualità dei prodotti o dei servizi offerti, il che attira i potenziali clienti e li fa desiderare di più.

9. Concentrarsi sulla gestione delle relazioni con i clienti

La gestione delle relazioni con i clienti (CRM) migliora la fidelizzazione e la fiducia. Efficace

CRM per le startup

spesso include programmi di fidelizzazione, offerte personalizzate e un servizio clienti di qualità.

ClickUp CRM

semplifica la comunicazione con i client e migliora l'esperienza dei clienti. Ha tutto ciò che serve per gestire le relazioni con i clienti, permettendovi di:

Aggiornare e organizzare i dati dei clienti

Monitorare i contatti

Migliorare le interazioni con i clienti

Automazioni nella gestione del flusso di lavoro

Aumentare l'esito positivo utilizzando dati e analisi

Visualizzate la vostra pipeline, ottimizzate i flussi di lavoro dei clienti e collaborate con il vostro team sulle opportunità nel CRM di ClickUp

10. Monitoraggio e analisi dei dati

Utilizzate le metriche e gli strumenti di analisi dei dati per ottenere informazioni sul comportamento dei clienti e prendere decisioni informate, perfezionare le strategie e identificare le aree di miglioramento.

Le capacità di ClickUp di monitorare e analizzare i dati dei clienti rendono tutto più semplice. Ha tutto ciò che serve per:

Raccogliere e organizzare i dati

Monitoraggio delle attività e dei compiti

Automazioni dei flussi di lavoro

Monitorare le metriche delle prestazioni

Proteggere i dati personalizzati

Come misurare l'acquisizione dei clienti

Una volta lanciata una strategia di acquisizione clienti, è ora di verificarne l'efficacia. Con il panorama dei consumatori in continua evoluzione, apportare miglioramenti sulla base delle metriche attuali è una necessità continua per un esito positivo. E noi siamo qui per aiutarvi.

Ecco una panoramica di alcune metriche che potreste voler monitorare:

Costo di acquisizione clienti

Il CAC si riferisce al costo totale di un nuovo cliente basato sui costi del marketing e del team commerciale.

Ecco una formula semplice per calcolare il CAC:

CAC = (costi totali di marketing e commerciali) / (numero di nuovi clienti acquisiti)

Tassi di conversazione

I tassi di conversione misurati in diverse fasi del customer journey consentono di identificare ciò che funziona e ciò che non funziona.

Verrà monitorato il numero di lead o visitatori del sito web che passano alla fase successiva del customer journey da ciascuna fonte (ad esempio, visite al sito web e registrazioni alla newsletter).

Organizzate la vostra strategia di acquisizione clienti con oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

Ecco una formula rapida per calcolare i tassi di conversione:

Tasso di conversione = (numero di conversioni / numero di visitatori o lead) x 100.

Valore di vita dei clienti

Il valore della vita del cliente (LTV) si riferisce alle entrate che un cliente dovrebbe generare dall'inizio alla fine della sua relazione con la vostra azienda.

Ecco una formula di base per calcolare il LTV del cliente:

LTV = (valore medio dell'acquisto x numero medio di acquisti)

Ritorno sull'investimento

Il ritorno sull'investimento (ROI) misura la redditività delle strategie di acquisizione di nuovi client.

Ecco un modo semplice per calcolare il ROI:

ROI = (profitto netto dall'acquisizione di clienti - costo dell'acquisizione di clienti) / (costo dell'acquisizione di clienti) x 100

Cliente curvatura tasso

Il tasso di abbandono dei clienti si riferisce al numero di clienti paganti che smettono di acquistare il vostro prodotto o servizio in un determinato periodo. Più basso è il tasso di abbandono, migliore è l'impatto sull'esito positivo della vostra strategia di acquisizione clienti.

Le dashboard di ClickUp sono completamente personalizzate per fornire informazioni sul comportamento dei clienti, sui tassi di abbandono e su tutto ciò che è necessario sapere sulla vostra azienda

È possibile calcolare il tasso di abbandono utilizzando questa semplice formula:

Tasso di abbandono = (totale dei clienti persi durante il periodo in questione / totale dei clienti all'inizio del periodo) x 100

Canali di acquisizione clienti

Il monitoraggio delle prestazioni dei diversi canali di acquisizione dei clienti evidenzia l'efficacia di ciascun metodo nella vostra strategia di acquisizione dei clienti.

La valutazione dei tassi di conversione e del ROI di ciascun canale di acquisizione consente di identificare facilmente dove si trovano i clienti più numerosi (e di maggior valore).

Esempi reali di Strategie di acquisizione clienti di successo

Un altro modo per affinare le vostre strategie è quello di imparare da casi di studio e storie di esito positivo.

Di seguito, abbiamo evidenziato alcuni dei migliori esempi reali di strategie di acquisizione clienti di esito positivo per ispirare il vostro team di marketing. Siete pronti a lasciarvi ispirare (e forse anche un po' invidiare)?

1. Airbnb

Metodo in evidenza: Programma di riferimento

Airbnb ha incrementato in modo significativo la sua crescita con i programmi di referral, impostando un nuovo standard. Il marchio ha incentivato gli utenti esistenti a segnalare gli amici offrendo loro crediti di viaggio da utilizzare per ridurre il costo della prenotazione di una posizione, e ha funzionato.

La strategia vincente ha incoraggiato gli utenti esistenti a promuovere la piattaforma, creando un passaparola pubblicitario che ha attirato nuovi utenti, costruito fiducia e suscitato entusiasmo.

2. Dollar Shave Club

Metodo in evidenza: Video virale

Dollar Shave Club si è guadagnato l'attenzione internazionale, aumentando la sua base di clienti e facendo schizzare alle stelle il suo esito positivo con un video virale

video virale

che ha fatto un ottimo lavoro per evidenziare i vantaggi della sua produttività.

Con le integrazioni di ClickUp, potrete combinare il top della gamma

software per il project management

con gli strumenti a cui già vi affidate, mettendo i contenuti virali a portata di mano

In altre parole, hanno realizzato un video divertente e schietto che metteva in evidenza i punti di vendita unici, facendo ridere i clienti. Da fare, ha generato milioni di nuovi clienti e un numero ancora maggiore di visualizzazioni.

3. Warby Parker

Metodo evidenziato: Programma di prova a domicilio

Il gigante dell'e-commerce Warby Parker ha rivoluzionato il settore degli occhiali portando l'esperienza della prova e dell'acquisto negli acquisti online con un nuovo programma di prova a domicilio.

Oggi può sembrare poco, ma è stata una mossa coraggiosa che ha permesso all'azienda di competere con i marchi di design. Warby Parker ha addolcito l'offerta con la spedizione gratuita e la possibilità di provare diverse montature prima di fare un commit, il tutto senza che i clienti dovessero uscire di casa.

4. Casper

Metodo evidenziato: Marketing dei contenuti

Questa ormai famosa azienda di materassi a scatola chiusa

è diventata famosa

investendo nel buon vecchio marketing digitale dei contenuti. Il loro esito positivo è una testimonianza del potere dei contenuti utili e pertinenti.

Casper ha pubblicato contenuti divertenti e leggeri per informare i consumatori sui benefici di un sonno di qualità e (ovviamente) sui suoi materassi. In questo modo l'azienda si è posizionata come autorevole nel settore e ha costruito la fiducia dei consumatori.

Per un certo periodo il marchio ha persino pubblicato una rivista cartacea chiamata Woolly, prima di spostare l'attenzione sui contenuti digitali.

Attrarre nuovi clienti per una migliore crescita aziendale

Sia che abbiate appena iniziato, sia che abbiate iniziato da un po', ogni azienda può trarre beneficio da una solida strategia di acquisizione di nuovi client per attirare i clienti.

Il segreto è la soddisfazione dei clienti. Ciò significa che è necessario curare al meglio le relazioni con i clienti e fornire prodotti o servizi di alto livello.

Suggerimento: Quando trovate qualcosa che funziona, raddoppiatelo! ✅🙌

Siete pronti a incrementare la vostra azienda, a ridurre il CAC e ad aumentare il LTV dei vostri clienti? Noi vi abbiamo coperto con i migliori strumenti del settore!

Cosa state aspettando?

Saltare sul treno ClickUp

-È gratis! 🚂