10 modelli di imbuto di vendita per generare più clienti

Come venditore efficace, sapete che non tutti i potenziali clienti hanno le stesse esigenze. Ecco perché i funnel di vendita sono fondamentali per guidare i clienti attraverso il loro percorso, in modo da poter realizzare vendite lungo il cammino.

Ma la creazione di imbuti commerciali può richiedere molto tempo. È qui che entrano in gioco i modelli di imbuto commerciale. Questi pratici strumenti consentono di risparmiare tempo durante la creazione del quadro dell'imbuto, in modo da poter concentrare i lavori richiesti sulla generazione di contatti e sull'aumento delle vendite.

In questo post spiegheremo cosa sono i modelli di imbuto commerciale e metteremo in evidenza i vantaggi di utilizzarne uno per il vostro team commerciale. Condivideremo 10 dei migliori modelli di imbuto commerciale per supportare la raccolta di lead e convertire i potenziali clienti in clienti di valore. 🌻

Cos'è un modello di imbuto commerciale?

A imbuto commerciale è una rappresentazione visiva del percorso che i potenziali clienti compiono per acquistare i vostri prodotti o servizi. Questo include l'intero viaggio del cliente dalla conoscenza della vostra azienda alla scoperta dei prodotti e infine all'azione.

L'imbuto commerciale è più ampio nella parte superiore, dove si tende ad avere il maggior numero di utenti potenziali. L'imbuto si restringe man mano che si scende nei passaggi, mantenendo solo i clienti più preziosi. 🙌

Mappate facilmente i flussi di lavoro e costruite il vostro funnel di vendita dedicato in ClickUp Whiteboards per i team commerciali e di marketing

La maggior parte dei funnel commerciali prevede da tre a sei fasi, a seconda delle esigenze dell'azienda e dei lavori richiesti. In genere includono le seguenti quattro fasi:

Consapevolezza: Il momento in cui i clienti notano per la prima volta il vostro marchio, tipicamente attraverso gli annunci, la lettura del vostro blog o il passaparola

Il momento in cui i clienti notano per la prima volta il vostro marchio, tipicamente attraverso gli annunci, la lettura del vostro blog o il passaparola Interesse: Le persone valutano i vostri servizi e se li aiutano a risolvere un problema

Le persone valutano i vostri servizi e se li aiutano a risolvere un problema **Coinvolgimento: i potenziali clienti iniziano a saperne di più sulle vostre offerte, a valutare i prezzi e a contattare i rappresentanti commerciali

Azione: Il prospect diventa cliente effettuando un acquisto

Le diverse fasi del processo commerciale sono tipicamente raggruppate in segmenti noti come parte superiore, centrale e inferiore dell'imbuto. L'obiettivo dell'imbuto commerciale è quello di fornire informazioni sulle azioni e sui pensieri dei clienti nei diversi momenti del percorso di acquisto.

$$$a Vantaggi dell'utilizzo di un modello di imbuto commerciale?

Comprendendo i potenziali clienti nelle diverse fasi del processo commerciale, è possibile creare un modello di imbuto di vendita campagne di marketing per fornire il messaggio migliore per le esigenze dei clienti. Ciò di cui ha bisogno una persona in fase di ricerca - informazioni sui prodotti che risolvono i suoi problemi - è diverso da ciò di cui ha bisogno chi è pronto ad acquistare - ad esempio, un programma software personalizzato.

La creazione di un imbuto commerciale vi permette di riunire i clienti nella fase in cui si trovano percorso d'acquisto . L'aggiunta di un modello di imbuto commerciale accanto al vostro applicazioni commerciali da fare in metà tempo. 💪

Ecco alcuni vantaggi dell'utilizzo di un modello di imbuto commerciale:

Analizzare le risorse in anticipo: Ottenendo informazioni sul piano, è possibile allocare meglio le risorse alle varie campagne

Ottenendo informazioni sul piano, è possibile allocare meglio le risorse alle varie campagne Ottenere informazioni sullo stato di avanzamento: La maggior parte dei modelli offrereportistica commerciale in modo da poter tracciare lo stato di avanzamento e vedere cosa funziona bene

La maggior parte dei modelli offrereportistica commerciale in modo da poter tracciare lo stato di avanzamento e vedere cosa funziona bene Godere di una curva di apprendimento ridotta: Con un modello, è possibile iniziare senza competenze di alto livello e con meno tempo da dedicare a piani complessi

Con un modello, è possibile iniziare senza competenze di alto livello e con meno tempo da dedicare a piani complessi Sfruttate la collaborazione in tempo reale: Lavorate insieme a tutto il team commerciale grazie a modelli aggiornati istantaneamente e facilmente condivisibili

10 modelli di imbuto commerciale per generare più lead nel 2024

Con un modello di imbuto commerciale, potete conoscere i vostri clienti e personalizzare le offerte in base alle loro esigenze nei vari punti dell'imbuto commerciale. Personalizzando il vostro approccio, darete ai clienti ciò che vogliono, quando ne hanno bisogno.

Semplificate la creazione di un imbuto utilizzando un modello gratuito di imbuto commerciale dal nostro elenco. Risparmiate tempo e spostate più velocemente i clienti nella pipeline con questi modelli che offrono reportistica, personalizzazione e collaborazione in tempo reale. 👀

1. ClickUp Passaggi per creare un modello di imbuto commerciale

I passaggi di ClickUp per creare un modello di imbuto commerciale è uno strumento facile e veloce per creare da zero un modello di imbuto commerciale gratuito. Sfruttare CRM di ClickUp per ottenere informazioni sui tipi di prodotti e servizi che i vostri clienti stanno cercando.

Inoltre, prestate attenzione ai problemi sollevati dai clienti e a quelli che potrebbero voler risolvere in base alle conoscenze acquisite dal vostro sito database dei clienti .

Utilizzate queste informazioni per completare il modello, comprese le idee per sviluppare la consapevolezza e generare curiosità. Visualizzate il vostro approccio alle esigenze dei clienti con viste personalizzate come Elenco, Calendario e Carico di lavoro.

Quindi, create automaticamente le attività di ClickUp e assegnatele al membro giusto del team commerciale. Tenete traccia dello stato di avanzamento utilizzando i grafici Gantt e create notifiche quando vengono raggiunte le attività cardine o sorgono problemi.

2. Modello di pipeline commerciale ClickUp

Semplificate la vostra pipeline e ottenete una migliore comprensione dei vostri clienti con Modello di pipeline commerciale di ClickUp . Questo modello di area di lavoro guida il team commerciale dall'identificazione dei clienti potenziali alla coltivazione dei lead qualificati e al completamento della vendita.

Utilizzate stati personalizzati per classificare i lead come qualificati, persi, proposti o in demo. Aggiungete segmenti per i clienti che si trovano nelle fasi di onboarding, nurturing o attenzione. Create attività e trigger di azioni come email di follow-up per supportare il processo commerciale.

Il modello della pipeline commerciale consente inoltre di responsabilizzare l'intero team commerciale e di marketing. Nella vista Carico di lavoro è possibile visualizzare i lavori dei rappresentanti commerciali, regolare i carichi di lavoro in base alla strategia di marketing e gestire le risorse per le campagne di email marketing. 👨🏽‍💻

3. Modello di KPI commerciale di ClickUp

Il Modello di KPI commerciali di ClickUp consente di monitorare le metriche commerciali da tutti i punti di vista del processo di gestione della pipeline di vendita. Evidenziate le aree in cui state ottenendo grandi risultati e identificate i punti in cui il vostro team deve migliorare, sia che si tratti di generare lead che di rivolgersi ai clienti paganti.

Se il vostro team sta lavorando a nuove pagine di destinazione, creando pulsanti call-to-action (CTA) per i post del blog o generando interesse con i post sui social media, volete vedere quanto bene stanno facendo. Il modello KPI commerciale offre visualizzazioni settimanali e mensili per monitorare lo stato dell'imbuto di marketing.

Iniziate con la creazione di attività per ciascun kPI commerciali . Questo potrebbe includere i traguardi per i tassi di conversione, le iscrizioni o le visualizzazioni dei lead magnet, o il numero di nuovi clienti acquisiti. Quindi, aggiungere campi personalizzati per elementi come le entrate, i tentativi di upsell e il numero di potenziali clienti.

Tracciate lo stato di ogni metrica di attività settimanalmente e mensilmente. Generate automaticamente attività per seguire gli elementi che non stanno dando buoni risultati. Assegnate tag di priorità, in modo che il team sappia su cosa lavorare per primo per ottenere il massimo esito commerciale.

4. ClickUp ChatGPT prompt per la generazione di lead

Anche se sapete cosa vogliono i clienti nelle diverse fasi dell'imbuto, è difficile trovare il modo di coinvolgerli. Per fortuna c'è un modello che vi semplifica la vita. Generate nuovi potenziali clienti e studiate campagne di marketing con I prompt di ClickUp per la generazione di lead .

Questo modello utilizza prompt guidati da IA per ChatGPT e alternative in modo da poter proporre nuove idee su misura per la vostra azienda. I prompt includono strategie di marketing che spingono ad azioni specifiche, idee per i social media che creano fiducia nei clienti e campagne di case study che creano consapevolezza del marchio. 💡

Ogni prompt può essere personalizzato. Inserite il vostro buyer persona e le azioni desiderate nel testo del prompt del modello. Utilizzate il prompt per creare strategie di lead-generation e rivolgervi al giusto traguardo.

5. Modello di reportistica commerciale settimanale ClickUp

Il punto è che un imbuto commerciale è valido solo in funzione dei suoi risultati. Monitorate lo stato di avanzamento e costruite un funnel commerciale efficace dalle fondamenta con il modello Modello di reportistica commerciale settimanale di ClickUp . Questo modello consente di vedere facilmente gli esiti positivi e di identificare i colli di bottiglia lungo il percorso.

Per iniziare, condividete con tutti i vostri commerciali il modulo di reportistica di fine giornata contenuto nel modello. Personalizzate il modulo per includere informazioni come il team leader, le previsioni commerciali, il supervisore e il nome del dipendente.

Creare campi personalizzati per tenere traccia di dati commerciali come nuovi contatti, chiamate convertite e riunioni fissate. Utilizzate la visualizzazione settimanale per avere un'idea generale di ciò a cui tutti lavorano per l'intera durata del progetto.

Passate alla visualizzazione Settimana corrente per eseguire il drill-down delle attività in programma per questa settimana.

Utilizzate questo modello come tabella di marcia e strumento di monitoraggio. Le automazioni snelliscono il flusso di lavoro e le integrazioni con strumenti come HubSpot rendono più facile per i dipendenti condividere i progetti delle campagne o monitorare le ore di lavoro.

6. Modello di Mappa del Viaggio del Cliente ClickUp

Modello di Mappa del Viaggio del Cliente di ClickUp consente di identificare i punti dolenti lungo il percorso dell'acquirente. Grazie a una conoscenza più approfondita del modo in cui i vostri clienti pensano e agiscono, potrete creare campagne migliori per chiudere le trattative e raggiungere più velocemente i vostri obiettivi commerciali . 🏆

La vista Visualizzazione della lavagna online consente di collaborare con tutti i membri del team per definire le fasi del percorso del cliente. Utilizzate le note adesive per richiamare le varie azioni all'interno della vostra base clienti. Identificate i punti di contatto con gli abbonati, compresi gli opt-in e le registrazioni agli elenchi di email.

Sulla base della sessione di brainstorming, identificate le soluzioni per aumentare le prestazioni commerciali. Queste soluzioni comprendono ad esempio una migliore funzione del sito web, prodotti e servizi su misura e una maggiore diffusione sui diversi canali di marketing.

Assegnate immediatamente le attività in base al piano di lavoro appena creato. Assegnate le priorità e utilizzate le dipendenze per evidenziare le attività che bloccano le altre e che devono essere affrontate per prime.

7. Modello di piano di esito positivo per i clienti di ClickUp

Assicurarsi che le esigenze dei clienti siano soddisfatte è fondamentale per creare un piano di marketing di esito positivo. Utilizzate il modello Modello di piano di esito positivo per i clienti di ClickUp per sviluppare una roadmap strategica per supportare i clienti in tutte le fasi della pipeline.

Suddividete i clienti in silos e definite i criteri essenziali per il loro esito positivo. Ottimizzare le campagne per i clienti e monitorare il loro stato rispetto alle decisioni di acquisto e alle azioni desiderate.

Creare piani per la fase successiva per migliorare la fidelizzazione dei clienti. Rivedete il vostro piano di esito positivo e aggiornatelo in base ai risultati ottenuti. Assegnate attività ai membri del team interessati per seguire e proporre nuove idee per supportare i vostri utenti.

8. Modello di imbuto commerciale in Excel di SalesFlare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Excel-Sales-Funnel-Template-by-SalesFlare.jpg Screenshot del modello di imbuto commerciale in Excel di SalesFlare /%img/

via SalesFlare

Che si tratti di una piccola azienda con un paio di venditori o di una grande società di vendite B2B, questo modello consente di monitorare facilmente i clienti in tutte le fasi della pipeline di vendita. Il modello di foglio di calcolo consente di gestire i contatti in un unico spazio.

Aggiungete campi personalizzati per tenere traccia delle chiavi di ricerca metriche della pipeline commerciale e monitorare le attività commerciali dall'inizio alla fine dell'imbuto. Utilizzate le informazioni ricavate dal modello dell'imbuto di vendita per migliorare i provider della vostra pagina commerciale o per offrire nuove opportunità di conversione come webinar o e-book gratuiti. 📚

Scaricate il modello per utilizzarlo in Fogli Google o come foglio di calcolo di Microsoft Excel. Dato che questo modello è solo un foglio di calcolo, dovrete utilizzare un altro strumento come ClickUp per pianificare effettivamente le attività dei membri del team.

9. Modello di imbuto commerciale in Excel di Gong

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Excel-Sales-Funnel-Template-by-Gong.jpeg Screenshot del modello di imbuto commerciale di Excel di Gong /%img/

via Gong

Senza visibilità sull'imbuto commerciale, è difficile capire quali campagne stanno lavorando e quali stanno lasciando indietro i potenziali clienti. Questo modello gratuito consente di monitorare facilmente l'esito positivo di tutte le fasi dell'imbuto commerciale.

Il modello Excel della pipeline commerciale può essere utilizzato anche in Fogli Google. Personalizzate il modello aggiungendo campagne SEO e monitorando le conversioni come le telefonate o le iscrizioni via email.

Aggiornate il foglio man mano che i clienti prendono decisioni. Il modello è dotato di un previsore commerciale integrato che aggiunge istantaneamente i numeri delle entrate in base alle azioni dei clienti. Utilizzate il modello per monitorare il vostro stato e ottenere informazioni sulle vostre migliori campagne di marketing. 🛠️

10. Modello di imbuto commerciale in PowerPoint di Slidehunter

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/PowerPoint-Sales-Funnel-Template-by-Slidehunter.jpg Modello di imbuto commerciale in PowerPoint di Slidehunter /%img/

via Slidehunter

Migliorate la collaborazione del team, sia che lavoriate in una startup o in una grande azienda commerciale, con il modello PowerPoint Sales Funnel di Slidehunter. Il modello di presentazione consente di condividere facilmente tutti gli obiettivi e le aspettative direttamente con il team.

La presentazione inizia con una ripartizione dell'imbuto commerciale in cui è possibile spiegare come i clienti si muovono attraverso l'imbuto esistente. Aggiungete le diapositive per spiegare le campagne di marketing in corso e discutere le opportunità di nuovi approcci.

Una volta terminata la presentazione, fate un brainstorming con il team per elaborare una strategia di marketing che affronti i punti dolenti dei clienti. Utilizzate un altro software per il project management per creare incarichi e monitorare lo stato di avanzamento.

Costruisci Funnel Commerciali Migliori in Meno Tempo Con ClickUp

Con questi modelli gratuiti di imbuto commerciale, creare roadmap per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti è più facile che mai. Utilizzateli per ottenere informazioni sul viaggio dell'utente e per trovare nuovi modi per generare lead. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e iniziate a costruire imbuti commerciali più efficaci in metà tempo. Con più di 1.000 modelli, ci sono tantissimi modi diversi per costruire funnel commerciali personalizzati e monitorare lo stato.

Grazie all'automazione e alla definizione delle priorità delle attività, il team viene aggiornato istantaneamente su ciò che deve lavorare, in modo da raggiungere più rapidamente gli obiettivi commerciali. ✅