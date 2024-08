11 strumenti di marketing per le piccole imprese nel 2024

La gestione di una piccola impresa richiede una quantità pazzesca di dedizione e di sforzi per mantenere il successo di una piccola impresa.

Le statistiche mostrano che ci sono stati 31.7 milioni di piccole imprese negli Stati Uniti nel 2020. Allo stesso tempo, il Ufficio Statistico del Lavoro degli Stati Uniti sostiene che l'82% delle piccole imprese sopravvive solo un anno, il 50% arriva a 5 anni e solo il 35% dura 10 anni o più.

Come proprietari di una piccola impresa, si spera che possiate aumentare le vostre possibilità di successo aumentando i vostri sforzi di marketing con strumenti di marketing digitale.

In questo articolo scoprirete i vantaggi dell'utilizzo di strumenti di marketing per le piccole imprese, le caratteristiche chiave da ricercare e dieci software di marketing che vi aiuteranno a pianificare, gestire e monitorare le vostre attività di marketing strategie e campagne di marketing .

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo degli strumenti di marketing?

Sembra che ogni settimana arrivi un nuovo strumento di marketing. E i dati provenienti da Statista mostra che il settore martech a livello mondiale valeva 344,8 miliardi di dollari nel 2021. Alla luce di ciò, non sorprende che il 96% dei marketer ha utilizzato un piattaforma di automazione del marketing .

Come proprietari di una piccola impresa, dovreste sempre cercare modi per migliorare la vostra attività. Proprio come fareste utilizzare metodi creativi per trovare un nuovo dipendente, dovete pensare fuori dagli schemi per migliorare il vostro marketing.

E se la maggior parte degli addetti al marketing utilizza piattaforme di automazione del marketing, c'è sicuramente qualcosa da prendere in considerazione. Vediamo perché dovreste davvero utilizzare gli strumenti di marketing nella vostra piccola impresa.

1. Gli strumenti di marketing automatizzano il flusso di lavoro ⚡️

Lavorare senza sosta a volte può far sentire voi e i vostri dipendenti come se foste su una ruota per criceti senza fine e non riusciste a trovare la via d'uscita. E sinceramente? Forse è proprio così.

Può essere difficile fare un passo indietro e guardare al quadro generale quando si è estremamente impegnati in diversi progetti. Le strategie di marketing che avete messo in atto funzionano? C'è qualcosa che potete mettere in atto per liberare il vostro tempo?

Create ricette di automazione personalizzate o utilizzate quelle precostituite in ClickUp per automatizzare il lavoro di routine e semplificare il vostro flusso di lavoro complesso

Strumenti per il marketing digitale che vi faranno automatizzare i flussi di lavoro sono certamente qualcosa di cui il vostro staff di marketing vi sarà grato

Invece di completare manualmente ogni fase di un processo, i buoni strumenti di marketing digitale che automatizzano i flussi di lavoro libereranno il loro tempo per progetti più grandi e migliori. Con l'automazione dei flussi di lavoro, i dipendenti beneficeranno di una comunicazione più snella, di un lavoro di alta qualità poiché i processi saranno meno soggetti a errori umani e di una maggiore responsabilità.

Tutti questi vantaggi contribuiranno alla crescita complessiva del reparto e, di conseguenza, dell'azienda. Per saperne di più sull'automazione in ClickUp

2. Gli strumenti di marketing vi aiutano a raggiungere un pubblico più vasto 🙋

Il marketing consiste nel mettere in contatto le persone. In quanto proprietari di una piccola impresa, potreste cercare dei modi per far crescere il vostro seguito e raggiungere un pubblico più vasto.

Le statistiche mostrano che Facebook, Instagram e Twitte sono le piattaforme di social media più diffuse, quindi sicuramente vorrete raggiungere questi pubblici attraverso il vostro team di marketing.

Con i giusti strumenti di marketing, il vostro team può rapidamente mettere in atto un piano per far crescere il pubblico della vostra piccola impresa attraverso i social media.

Prova Strumenti di tracciamento del tempo per le piccole imprese !

3. Gli strumenti di marketing raccolgono feedback per migliorare l'esperienza del cliente 📝

Informazioni su 68% dei consumatori dichiara di essere disposto a pagare di più per i prodotti e i servizi di un marchio che offre un buon servizio clienti. Tuttavia, l'unico modo per creare una buona esperienza di servizio al cliente è accogliere il feedback dei clienti.

In quanto piccola impresa, voi e il vostro team di marketing dovreste cercare strumenti di marketing che vi aiutino a raccogliere il feedback dei clienti, in modo da poter migliorare la vostra piccola impresa in ogni fase del processo.

4. Gli strumenti di marketing tengono traccia dei vostri obiettivi e dei vostri progressi 📈

Come piccola impresa, dovete misurare gli obiettivi dei vostri strumenti di marketing e delle vostre campagne, in modo da sapere cosa funziona e cosa non funziona. Con gli strumenti di marketing giusti, sarete in grado di tracciare i vostri obiettivi, misurare i progressi e massimizzare i vostri sforzi di marketing.

Quando implementate nuovi strumenti di marketing nella vostra piccola impresa, assicuratevi che gli strumenti scelti vi consentano di monitorare i vostri obiettivi. Se il vostro obiettivo finale è quello di aumentare il traffico sul sito web, ad esempio, definite quanto traffico vorreste vedere in un determinato periodo di tempo.

Poi, per ogni nuovo strumento che implementate, impostare gli obiettivi e tempistiche per misurare il successo dello strumento nella vostra azienda.

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con scadenze chiare, obiettivi misurabili e monitoraggio automatico dei progressi Per saperne di più sugli obiettivi in ClickUp Gli strumenti di marketing scelti per la vostra piccola impresa devono anche permettervi di misurare i vostri progressi. Un ottimo modo per farlo è stabilire delle aree di risultato chiave per il marketing della vostra piccola impresa. Definizione di OKR di marketing e monitorare le metriche è un altro modo per misurare il successo dei vostri sforzi e strumenti di marketing.

