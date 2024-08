10 migliori strumenti software CRM AI nel 2024

Probabilmente non vi sareste mai aspettati di lasciare che siano i robot a gestire le vostre relazioni. 🤖

Ma l'aggiunta dell'IA al vostro processo di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) può accelerare i tempi di risposta e migliorare la soddisfazione dei clienti, perché, come tutti sappiamo, il tempismo è tutto.

È un po' come quando il vostro partner vi chiede se è carino e voi rispondete "sì", ma prima fate una pausa. Questo vi costerà caro. 🤦

Allo stesso modo, se vi soffermate troppo a lungo prima di seguire una pista, anche questo potrebbe costarvi caro. Ma con Strumenti di IA per la gestione delle relazioni con i clienti, i team del supporto clienti e dei commerciali possono tenere sotto controllo ogni interazione con i clienti e non perdere mai un punto di contatto importante. E non è l'unica cosa che l'IA può fare per voi.

Da approfondimenti in tempo reale e dati aggiornati sui clienti a promemoria tempestivi e automazioni del flusso di lavoro l'intelligenza artificiale è una delle decisioni più intelligenti che possiate prendere per la vostra azienda Processo di CRM . Condivideremo i migliori strumenti di IA per il CRM in modo che il vostro team possa lavorare in modo più intelligente, non più difficile.

Cosa cercare negli strumenti di IA CRM?

Se volete che il vostro team raccolga i benefici dell'IA, scegliete strumenti integrati nel vostro sistema CRM e progettati pensando alle vendite e al supporto clienti. Ecco le funzionalità/funzione chiave da ricercare per garantire che lo strumento di IA sia efficace per il vostro team.

**I rappresentanti commerciali devono poter chiedere allo strumento di IA di rispondere a una domanda o di svolgere un'attività in inglese. L'IA deve rispondere in un inglese semplice, in modo che tutto sia chiaro, facile da usare e da capire, senza bisogno di competenze tecniche

Idea generativa: Se il vostro strumento di IA strumento di apprendimento automatico è in grado di scrivere contenuti originali, sarà in grado di aiutare i membri del team a rispondere ai clienti, a scrivere email di follow-up e a riscrivere i propri contenuti per garantire che siano chiari e abbiano un tono professionale

Se il vostro strumento di IA strumento di apprendimento automatico è in grado di scrivere contenuti originali, sarà in grado di aiutare i membri del team a rispondere ai clienti, a scrivere email di follow-up e a riscrivere i propri contenuti per garantire che siano chiari e abbiano un tono professionale Ricerca e dati in tempo reale: l'IA è in grado di scansionare Internet e compilare ricerche sui clienti o complesse previsioni commerciali e reportistica in pochi minuti, invece delle ore che servirebbero a un essere umano. Poiché il settore commerciale è un campo in cui i numeri contano molto, assicuratevi che lo strumento di IA sia dotato di funzionalità/funzione di reportistica

I 10 migliori strumenti di IA per il CRM nel 2024

Ecco la nostra top 10 dei software CRM IA. Tutti questi programmi sono in grado di completare attività specifiche per la gestione delle relazioni con i clienti. Rendono più facile la comprensione del comportamento dei clienti, la connessione con i potenziali clienti e il miglioramento delle valutazioni commerciali e di fidelizzazione.

1. ClickUp - Ottimo per l'automazione delle attività del CRM

Utilizzate la suite CRM di ClickUp per gestire i dati, le attività e la comunicazione per semplificare il flusso di lavoro della logistica

Se volete dare ai vostri team commerciali superpoteri per la produttività, allora dovete dare loro ClickUp .

Questa piattaforma di produttività all-in-one offre tutte le funzionalità/funzione chiave di cui hanno bisogno i team commerciali e di marketing per snellire il processo di gestione delle relazioni con i clienti, automatizzare le attività CRM e monitorare lo stato di avanzamento in ogni passaggio.

La pipeline commerciale può essere visualizzata in oltre 15 modi diversi grazie alle viste personalizzate di ClickUp, come Calendario, Elenco, Tabella o Bacheca. Inoltre, grazie alle dashboard di ClickUp, è possibile accedere ai dati commerciali più importanti e aggiornati in tempo reale.

Inoltre, la soluzione CRM diventa ancora più potente se abbinata a ClickUp Brain -l'unico strumento di apprendimento automatico basato sui ruoli e adattato alle esigenze dei team commerciali. Come un assistente commerciale personale, ClickUp Brain vi aiuta a generare email, script e risposte per favorire relazioni significative e fidelizzare i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Un'interfaccia personalizzabileModello CRM vi aiuta a impostare il vostro CRM in pochi minuti

L'IA basata sui ruoli esegue attività specifiche per le diverse responsabilità dei membri del team, sia che si tratti del team di supporto clienti, del team commerciale o del team di marketing

Centinaia di modelli di prompt per l'IA aiutano i membri del team a iniziare a usare l'IA immediatamente e a scoprire nuovi casi d'uso per l'IA che possono aumentare la loro produttività

Le funzionalità/funzione dell'IA per il settore commerciale aiutano a costruire un piano territoriale, a scrivere un'email di prospezione o a creare un'offerta per il clienteun'idea di vendita* Le funzionalità/funzione di IA per ottimizzare il flusso di lavoro possono riepilogare le interazioni con i clienti, identificare elementi di azione, assegnarli a un rappresentante e accelerare il processo decisionale in tutte le attività

Le funzionalità di IA per il supporto clienti sono in grado di scrivere le risposte ai clienti o di modificarle in base alla grammatica, all'accuratezza o al tono

Costruite relazioni più solide con il modello CRM di ClickUp, monitorando i livelli di coinvolgimento e i punteggi di fedeltà

Limiti di ClickUp

Poiché ClickUp offre un gran numero di funzionalità/funzione, può essere necessaria una curva di apprendimento per i nuovi utenti del CRM

Non tutte le funzionalità/funzione della web app di ClickUp sono disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

Registratevi per una versione di prova gratuita di ClickUp Brain . Se lo desiderate, potete aggiungere funzionalità/funzione a qualsiasi piano a pagamento di ClickUp con un supplemento di $5 al mese.

Free Forever

Unlimitato: $7 per utente al mese

$7 per utente al mese Business: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.810+ recensioni)

4,7/5 (8.810+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.810+ recensioni)

2. HubSpot CRM - Buono per le funzionalità/funzione commerciali e di marketing combinate

via HubSpot HubSpot è un'azienda molto popolare CRM SaaS programma. Mette in connessione i team del marketing, dei contenuti, del servizio clienti e del settore commerciale sotto un unico ombrello, in modo che nessuno venga lasciato sotto la pioggia. ☔️

Oltre a tutte le funzionalità standard del CRM, come il monitoraggio delle interazioni con i clienti, le informazioni sui contatti, i passaggi successivi e lo stato di avanzamento della pipeline commerciale, HubSpot è dotato di IA.

Questi strumenti di IA consentono di automatizzare i processi aziendali ripetitivi e di liberare il team per concentrarsi sulla creazione di relazioni più significative con i clienti. Può anche aiutare i membri del team a redigere contenuti, come le email di sensibilizzazione, e ad analizzare i dati dei clienti in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

L'IA generativa aiuta il team a scrivere email, didascalie per i social media e molto altro ancora per migliorare le interazioni con i clienti

ChatSpot, il chatbot di HubSpot, può rispondere alle domande dei membri del team, ricercare potenziali clienti e fornire informazioni in tempo reale

La previsione delle vendite può mostrare l'entità delle entrate e se siete sulla buona strada per raggiungere i vostri obiettivi commerciali

I riepiloghi/riassunti delle conversazioni possono essere aggiornati rapidamentei profili personalizzati dei clienti con le loro ultime interazioni

Limiti di HubSpot

L'app mobile ha meno funzionalità/funzioni rispetto all'app web

Alcuni utenti segnalano che i modelli possono essere difficili da modificare epersonalizzare il CRM per adattarlo al proprio marchio

Prezzi HubSpot

Strumenti gratis

Starter: $18 al mese

$18 al mese Professionale: $450 al mese

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2: 4,4/5 (10.750+ recensioni)

4,4/5 (10.750+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (430+ recensioni)

3. Durevole - Ottimo per la fatturazione con IA

via Durevole Piattaforma alimentata dall'IA per le piccole imprese, Durable offre un costruttore di siti web, un CRM, uno strumento di fatturazione e un assistente virtuale. Vi aiuterà a lanciare e gestire la vostra azienda in un attimo.

Incorporando un modulo di lead scoring nel vostro sito web Durable, le funzionalità/funzione IA integrate organizzeranno automaticamente i contatti nel vostro CRM, risponderanno ai lead, genereranno comunicazioni personalizzate e invieranno richieste di revisione.

Con l'IA, è come avere un intero equipaggio che vi aiuta, anche se state volando da soli. 🧑‍✈️

Migliori funzionalità/funzione durevoli

L'assistente IA vi aiuta a scrivere, fare ricerche o completare attività amministrative

Un modulo per la generazione di lead aggiunge automaticamente i clienti di interesse al vostro CRM

La sincronizzazione delle email permette di inviare follower generati dall'IA ai potenziali clienti

Le richieste di recensioni automatizzate chiedono ai clienti di lasciare recensioni su Google per promuovere la vostra azienda

Limiti di durata

Questo strumento offre funzionalità/funzioni di progettazione limitate, quindi non è una buona scelta se si vuole costruire un sito web avanzato o pagine personalizzate

Non è possibile esportare il codice sul proprio sito web, quindi se si desidera cambiare piattaforma, è necessario ricostruire il sito da zero

Prezzi durevoli

Starter: $ 12 al mese

$ 12 al mese Business: $ 20 al mese

Valutazioni e recensioni su Durable

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

4. Zoho Zia - Ottimo per la gestione dei lead

via Zoho Zia Zia è uno strumento di IA integrato in Zoho CRM. Oltre alle funzionalità del CRM, come la gestione dei contatti, delle trattative e dei lead, Zia aiuta il team a gestire il carico di lavoro.

Iscriversi a Zia è come assumere un assistente per tutti i membri del team. È possibile chiedere a questo chatbot di aiutarvi a raccogliere i dati dei clienti, a scrivere email e documenti o a gestire i numeri commerciali.

È un'ottima opzione per le aziende di e-commerce, perché è possibile incorporare il bot nel proprio sito web per rispondere alle domande dei clienti. Inoltre, il bot fornisce raccomandazioni sui prodotti in base al comportamento dei clienti, in modo che questi ultimi vogliano rimanere più a lungo e fare più acquisti. 🛍️

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Zia

Utilizzate Teams per identificare gli schemi nell'attività del vostro team e suggerire automazioni

Ricerca automatica di titoli dei clienti, informazioni di contatto e altro ancora

Migliorare l'esperienza del cliente con cross-selling automatizzato e raccomandazioni di prodotti o servizi che potrebbero interessarlo

Consentite ai rappresentanti di dedicare meno tempo alla voce "dati", chattando con Zia sulle interazioni con i clienti

Limiti di Zoho Zia

Le personalizzazioni richiedono un livello di competenza tecnica e di conoscenza della programmazione più elevato rispetto a molte altre piattaforme

Diversi utenti riferiscono che le integrazioni di Zoho con altre piattaforme forniscono funzioni limitate

Prezzi di Zoho Zia

Standard: $14 per utente al mese

$14 per utente al mese Professionale: $23 per utente al mese

$23 per utente al mese Enterprise: $40 per utente al mese

$40 per utente al mese Ultimate: $52 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Zia

G2: 4/5 (2.480+ recensioni)

4/5 (2.480+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.385+ recensioni)

5. C3.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/C3.ai\_.jpg Screenshot delle previsioni di C3.aiA /$$$img/

via C3.ai La maggior parte delle opzioni presenti in questo elenco sono prima software CRM e poi strumenti di IA. Ma C3.ai ha costruito la sua intera piattaforma CRM attorno all'intelligenza artificiale.

C3 è un'azienda che punta sull'IA e promette un impressionante ritorno sull'investimento. L'azienda sostiene che il suo CRM alimentato dall'IA può garantire un aumento del 30% della produttività dei rappresentanti e una riduzione del 60% del tasso di abbandono.

Naturalmente, è sempre meglio monitorare il proprio ROI da fare, però, C3.ai fornisce notevoli informazioni per potenziare il team. Questi includono previsioni commerciali, ricerca di dati esterni, analisi della pipeline e approfondimenti sulle relazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di C3.ai

Previsione dei ricavi commerciali a livello aziendale o suddivisi per territori, produttività, account e altro ancora

Ricevere avvisi sui rischi e sui fattori emergenti che hanno un impatto sulle opportunità commerciali

Visualizzazione delle aree più importanti delle pipeline commerciali con analisi automatiche

Monitorare la salute delle relazioni in modo da poter contattare e migliorare il coinvolgimento dei clienti quando è più importante

Limiti di C3.ai

Gli utenti hanno riscontrato occasionali ritardi nei tempi di risposta del programma

La reportistica esportata a volte contiene errori

Prezzi di C3.ai

Contattare per prezzi

C3.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1+ recensioni)

4.5/5 (1+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione disponibile

6. Zendesk Sell - Buono per l'assistenza clienti

tramite Zendesk Vendi Zendesk produce Software CRM per le aziende di servizi e per i team commerciali. Questa piattaforma comprende il processo di vendita dei servizi. Quindi, se volete uno strumento su misura per il vostro settore, questo potrebbe fare al caso vostro. 👔

I loro strumenti rendono più facile per i vostri clienti connettersi con voi e per il vostro team connettersi con più clienti. Grazie a Zendesk IA, potete liberare i vostri rappresentanti dal lavoro impegnativo con le automazioni. E quando i rappresentanti lavorano con i clienti, l'IA può fornire suggerimenti per risolvere i problemi dei clienti.

Zendesk IA si basa sul modello di elaborazione del linguaggio naturale GPT di OpenAI, che ne facilita l'uso: basta porre domande come si farebbe con qualsiasi altro collega. È possibile aggiungere integrazioni con Zapier o ChatGPT per estendere ulteriormente la funzione IA del vostro CRM.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk Sell

Monitoraggio di tutte le interazioni con i clienti per fornire un'esperienza personalizzata

Analizzare il processo e monitorare lo stato di avanzamentoobiettivi commerciali con le funzionalità/funzione di reportistica integrate

Supporto del team del supporto clienti con Zendesk IA, che suggerisce risposte e analizza il comportamento dei clienti per fornire dati sull'intento

Integrare il CRM con Zapier per automatizzare le attività ripetitive e con ChatGPT per aggiungere un assistente chatbot IA

Limiti di Zendesk Sell

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia sia datata e meno intuitiva di altri sistemi CRM

Diversi utenti segnalano che il team del supporto clienti di Zendesk può essere lento a rispondere

Prezzi di Zendesk Sell

Sell Teams: $19 per utente al mese

$19 per utente al mese Sell Growth/Suite Team: $55 per utente al mese

$55 per utente al mese Suite Growth: $89 per utente al mese

$89 per utente al mese Vendere Professional/Suite Professional: $115 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Zendesk Sell

G2: 4.2/5 (475+ recensioni)

4.2/5 (475+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (150+ recensioni)

7. Pipedrive - Ottimo per team commerciali e principianti

via Pipedrive Pipedrive è stato creato da venditori per venditori. Ha un layout user-friendly con tutte le promemorie necessarie per monitorare le trattative e non perdere mai un follower. In questo modo, ogni lead riceve l'attenzione che merita.

È possibile impostare le pipeline commerciali in modo che corrispondano alle vostre viaggio del cliente in modo da poter visualizzare dove si trovano i vostri clienti, dal primo contatto alla vendita finale. Pipedrive eccelle per il suo layout visivo, che rende facile sapere a colpo d'occhio cosa dovete fare dopo. Ci piace vederlo. 👀

Questa è una buona CRM per Mac o per utenti Microsoft, con app mobili per iOS e Android.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

La configurazione è semplice e richiede solo l'inserimento delle fasi dell'imbuto commerciale per iniziare

Il layout della bacheca Kanban consente di visualizzare le pipeline commerciali e di vedere a che punto del processo si trova ogni affare

La tecnologia IA identifica le opportunità commerciali all'interno della pipeline e consente di automatizzare i processi aziendali ripetitivi

Le funzionalità di segmentazione dei clienti vi aiutano a fornire comunicazioni più personalizzate in base ai dati demografici, agli interessi o alle esigenze dei clienti

La reportistica e la previsione dei ricavi tracciano lo stato di avanzamento degli obiettivi commerciali

Limiti di Pipedrive

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia dell'app mobile è meno intuitiva di quella dell'app web e che occasionalmente si verificano problemi di prestazioni su mobile

Mentre Pipedrive offre molte opzioni di personalizzazione di base, la personalizzazione avanzata è limitata, il che può rendere difficile adattare il CRM a un processo commerciale unico

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $14,90 per utente al mese

$14,90 per utente al mese Avanzato: $27,90 per utente al mese

$27,90 per utente al mese Professional: $49,90 per utente al mese

$49,90 per utente al mese Power: $64,90 per utente al mese

$64,90 per utente al mese Enterprise: $99,00 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2: 4,2/5 (1.660+ recensioni)

4,2/5 (1.660+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (2.870+ recensioni)

8. Freshworks - Ottimo per il marketing multicanale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/x6bIUzA\_QpSt8tURgSDrfvHcespBYUD8jw-1400x875.jpg Impostazioni di sicurezza di Freshworks /%img/

tramite Lavori freschi Freshworks è una suite di strumenti per il servizio clienti. E come quando si prende una suite di lusso in un hotel, questo programma include molti extra. Ma invece di una vasca idromassaggio e di champagne gratis, la suite Freshworks include funzionalità per l'IT, il marketing, il servizio clienti e le vendite. 🥂

Ci sono strumenti per la creazione e il monitoraggio di campagne di marketing multicanale, una sistema di ticketing per fornire rapidamente un supporto clienti personalizzato e un CRM per il monitoraggio del processo commerciale. Inoltre, c'è Freddy, un bot dotato di IA che può chattare con i clienti per fornire supporto clienti o indirizzare i contatti dalla vostra pagina web al team commerciale.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshworks

Un software all-in-one che mantiene i team commerciali sulla stessa pagina

Freddy IA Self Service, il chatbot di assistenza clienti integrato, risponde alle domande dei clienti e fornisce supporto sul vostro sito web

Freddy IA Copilot risponde alle domande dei membri del team e li aiuta ad automatizzare le attività ripetitive attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale; non sono richieste competenze di codice

Freddy IA Insights fornisce informazioni in tempo realevisualizzazione dei dati dei clienti in tempo reale Limiti di Freshworks

Gli utenti ritengono che la configurazione e il personalizzato possano essere difficili senza l'aiuto di uno sviluppatore del team

Diversi utenti riferiscono di frequenti malfunzionamenti e pagine di errore

Prezzi di Freshworks

**Gratuito

Crescita: $19 per utente al mese

$19 per utente al mese Pro: $49 per utente al mese

$49 per utente al mese Azienda: $79 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Freshworks

G2: 4,5/5 (7.325+ recensioni)

4,5/5 (7.325+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (595+ recensioni)

9. Salesforce Sales Cloud - Buono per i team delle aziende

via Cloud commerciale di Salesforce Il CRM Salesforce o cloud commerciale, è costruito per l'automazione. È possibile triggerare gli aggiornamenti automatici e le attività di outreach in base alla posizione dei potenziali clienti nell'imbuto commerciale.

Mentre gli strumenti di automazione aiutano a snellire le attività ripetitive, la maggior parte delle capacità di IA di Salesforce deriva da Einstein, un adorabile assistente virtuale. Einstein di Salesforce ha persino dei capelli pazzeschi come il suo omonimo scienziato.

Einstein è in grado di ricercare potenziali clienti, analizzare le chiamate commerciali per offrire preziose informazioni e utilizzare l'analisi predittiva per fornire previsioni di vendita basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce Sales Cloud

La tecnologia IA generativa aiuta i team commerciali a scrivere email e a trascrivere le chiamate di vendita

Gli approfondimenti delle conversazioni possono identificare gli oggetti dei clienti e fornire ai rappresentanti commerciali suggerimenti per i passaggi successivi

L'assistente di ricerca IA fornisce informazioni sui prospect e sui lead qualificati direttamente dal vostro sito web

Le previsioni dell'IA aiutano i rappresentanti a dare priorità alle trattative più importanti e a fare previsioni commerciali

Limiti di Salesforce Sales Cloud

L'apprendimento di questo programma può essere difficile per gli utenti che lo utilizzano per la prima volta e il team potrebbe aver bisogno di una formazione durante il processo di onboarding

L'archiviazione di grandi quantità di dati nel CRM Cloud di Salesforce può comportare costi aggiuntivi

Prezzi di Salesforce Sales Cloud

Starter: $25 per utente al mese

$25 per utente al mese Professional: $80 per utente al mese

$80 per utente al mese Enterprise: $165 per utente al mese

$165 per utente al mese Unlimited: $330 per utente al mese

$330 per utente al mese Unlimited+: $500 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Salesforce Sales Cloud

G2: 4,3/5 (18.240+ recensioni)

4,3/5 (18.240+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (17.825+ recensioni)

10. itransition - Ottimo per configurare i CRM Salesforce

via itransizione Se siete alla ricerca di un'esperienza su misura, itransition vi aiuta a perfezionare il vostro Strategia CRM e trovare la giusta combinazione di funzionalità/funzione per la vostra organizzazione. Teams imposterà per voi flussi di lavoro personalizzati, migrerà i vostri dati, testerà la piattaforma, formerà il vostro team e si occuperà della manutenzione del software, in modo che voi non dobbiate muovere un dito. 👆

Con 10 anni di esperienza nella creazione di soluzioni CRM, itransition può costruire una soluzione personalizzata o ottimizzare la vostra attuale piattaforma CRM per adattarla al vostro settore e ai vostri processi CRM per un'agenzia di marketing . Sono specializzati nella configurazione di CRM Salesforce e, se scegliete questa soluzione, avrete accesso agli strumenti di IA di Salesforce.

itransition migliori funzionalità/funzione

La configurazione personalizzata vi offre le esatte funzionalità/funzione del CRM di cui avete bisogno

Configurazione inclusa: non dovrete preoccuparvi di importare i dati o di testare il sistema

La formazione assicura che il vostro team sappia come utilizzare il CRM e i suoi strumenti di IA

L'assistenza continua mantiene il CRM aggiornato e aiuta gli utenti a risolvere i problemi che si presentano

limiti di transizione

I programmi "out-of-the-box" hanno opzioni di personalizzazione limitate e possono essere più costosi nel tempo a causa dei continui costi di licenza

L'opzione personalizzata ha costi iniziali elevati e richiede un team di sviluppatori

prezzi di itransition

Contattare per prezzi

itransition valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

Gestire le relazioni con i clienti con l'IA

Gli strumenti di IA per il CRM non hanno nulla di artificiale. Queste piattaforme aiutano i rappresentanti commerciali a determinare quando e come seguire i clienti. Possono liberare più tempo ai membri del team per concentrarsi su ciò che conta davvero: creare interazioni significative con i clienti.

Con le funzionalità CRM e IA di ClickUp AI, potete ottimizzare i processi di assistenza clienti e commerciali con automazioni, approfondimenti, promemoria e attività di ClickUp. E avete presente i giochi di ruolo che si fanno nei corsi di formazione commerciale? ClickUp AI è bravissima nei giochi di ruolo. 🎭

È la prima IA in assoluto basata sui ruoli, programmata per aiutare i membri del team a utilizzarla immediatamente per le attività legate al loro lavoro. Provala gratis e vedrete quanta produttività potrete avere.