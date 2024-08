10 Migliori software CRM SaaS per team B2B nel 2024

Per costruire e mantenere le relazioni con i clienti in uno spazio SaaS altamente competitivo, si desidera che le cose siano il più semplici possibile. Ma i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) di solito non sono semplici.

In passato, i sistemi CRM erano spesso strumenti personalizzati che dovevano essere installati in azienda. Sebbene questo possa sembrare elegante, comporta molti problemi, soprattutto se l'azienda che lo ha costruito non è più in attività.

L'alternativa era una complicata rete di fogli di calcolo, che non è l'ideale per nessuna azienda. 🕸️

Per fortuna, oggi ci sono molti CRM software as a service (SaaS) sul mercato per semplificare il processo commerciale e costruire relazioni migliori con i clienti. Da fare in cloud, con la stabilità, l'affidabilità e la facilità di accesso che ne derivano.

Può essere scoraggiante trovare il sistema CRM giusto per la vostra azienda SaaS. Ecco perché abbiamo terminato la ricerca per voi. 🔎

Ecco i migliori strumenti CRM SaaS del 2024 per gestire tutte le informazioni sui clienti.

Cos'è il CRM SaaS? CRM SaaS è un tipo di strumento basato su cloud che aiuta le aziende a gestire e analizzare le interazioni e le relazioni con i clienti. Consente alle aziende SaaS di archiviare e organizzare le informazioni sui clienti in un'unica posizione centrale, rendendole facilmente accessibili ai team commerciali, agli addetti al marketing e al supporto clienti.

Cosa cercare in un CRM SaaS?

Ogni team SaaS ha esigenze diverse, ma è utile confrontare Esempi di software CRM con un'idea delle caratteristiche degli strumenti migliori della categoria.

Quando valutate le opzioni di piattaforma CRM per la vostra azienda SaaS, prendete in considerazione:

Caratteristiche: Lo strumento ha le caratteristiche specifiche che desiderate, come il lead scoring o l'automazione del marketing?

Lo strumento ha le caratteristiche specifiche che desiderate, come il lead scoring o l'automazione del marketing? Funzionalità Cross-teams: Da fare con le funzioni commerciali, di assistenza e di marketing in un unico posto? O la vostra azienda SaaS esternalizza alcune di queste aree?

Da fare con le funzioni commerciali, di assistenza e di marketing in un unico posto? O la vostra azienda SaaS esternalizza alcune di queste aree? Prezzo: Lo strumento è accessibile? Esiste un'opzione di pagamento mensile?

Lo strumento è accessibile? Esiste un'opzione di pagamento mensile? Velocità: Da fare: lo strumento Strumento SaaS funziona rapidamente e senza problemi di caricamento, permettendovi di mantenere le vostre operazioni senza intoppi?

Da fare: lo strumento Strumento SaaS funziona rapidamente e senza problemi di caricamento, permettendovi di mantenere le vostre operazioni senza intoppi? Compatibilità: Il CRM SaaS si integra bene con gli altri strumenti?

Il CRM SaaS si integra bene con gli altri strumenti? Scalabilità: Lo strumento CRM è in grado di scalare con voi man mano che le vostre operazioni SaaS crescono?

Come per qualsiasi strumento software, per trovare il giusto provider di software CRM SaaS è necessario considerare le proprie esigenze. Se avete bisogno di un CRM incentrato sulle vendite, consideratene uno dedicato alla gestione delle pipeline o alla chiusura delle offerte. Se invece avete bisogno di operazioni di marketing e di assistenza clienti nella stessa piattaforma, cercate un'app con entrambe le funzionalità/funzione. 🙌

I 10 migliori CRM SaaS da utilizzare nel 2024

Trovate più velocemente il miglior CRM per SaaS con la nostra guida ai migliori CRM SaaS per il 2024.

Traccia facilmente gli stati, le date di chiusura e di scadenza, i budget, le dimensioni degli account e altro ancora in un'unica soluzione cRM personalizzabile in ClickUp

Salutate un approccio migliore ai CRM SaaS con ClickUp, la piattaforma di lavoro all-in-one. Il CRM di ClickUp accelera la crescita dei clienti, migliora la loro soddisfazione e introduce il business aziendale efficienza dei processi aziendali .

Usate ClickUp per visualizzare le vostre pipeline commerciali e di lead, snellire i flussi di lavoro e collaborare con il vostro team per creare esperienze migliori con i clienti. Tutto ciò di cui avete bisogno è il Modello CRM di ClickUp per iniziare.

Utilizzate questo modello per vedere le relazioni con i vostri clienti in un colpo d'occhio attraverso più di dieci visualizzazioni diverse. Tracciate lo stato di avanzamento e lavorate come meglio credete, sia che si tratti di una vista Elenco, di una vista Calendario o di una scheda Kanban.

Misurate l'impatto e tracciate il valore di vita del cliente, le dimensioni dell'accordo e altro ancora con i widget integrati nella dashboard. Tutti i dati relativi ai clienti sono disponibili in un unico luogo, in modo da prendere decisioni migliori e sfruttare al meglio le nuove opportunità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Money-Custom-Field-in-ClickUp-Elenco-View.gif Campo personalizzato Money nella vista Elenco di ClickUp /$$$img/

È semplice aggiungere valori monetari alle attività per tenere sotto controllo i budget dei progetti

Per rompere i confini e migliorare la collaborazione tra i team commerciali e di marketing, integrate le vostre email con ClickUp. Inviate aggiornamenti ai client, discutete i lead con i membri del team e avviate i clienti da un'unica piattaforma.

ClickUp non vi offre solo un luogo dove archiviare i dati dei contatti, ma anche un hub ricco di funzionalità che vi permette di prendere decisioni intelligenti su come utilizzarli.

Combinate le nostre funzionalità/funzione di CRM con quelle di gestione delle attività, gestione delle risorse e gestione dei clienti strumenti di collaborazione in azienda per migliorare la vostra esperienza di lavoro e ottenere maggiori risultati. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Gestione semplificata degli account con cartelle ed elenchi

Campi personalizzati che aiutano a tenere traccia di ordini, contatti, punteggio e altro ancora

Collaborazione con il team e chattare per discutere di lead e opportunità

Documenti incorporati per crearereportistica di progetto, proposte, procedure operative standard e altro ancora

I campi numerici consentono di totalizzare rapidamente i valori dei contratti, le entrate e altro ancora

Gestione delle vendite e delle pipeline integrata con flussi di lavoro personalizzati sullo stato

Assegnazione di commenti ai membri del team e ai client per un'approvazione più rapida

I tag personalizzati permettono di ordinare, filtrare e organizzare le attività

Collegate attività simili e create dipendenze per stabilire un ordine chiaro delle operazioni

Utilizzate i dati relativi alla posizione per ordinare gli account e capire dove sono ubicati

Limiti di ClickUp:

Con così tante funzionalità/funzione, all'inizio può risultare troppo impegnativo per i nuovi utenti

Alcuni utenti segnalano problemi nel formattare i dati importati dal loro precedente CRM

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Zendesk Vendere

Via Zendesk Zendesk Sell è la risposta dell'azienda a una moderna soluzione CRM SaaS. Lo strumento è stato progettato per aiutarvi ad aumentare la produttività, a supervisionare la vostra pipeline commerciale e a far crescere il vostro fatturato.

Sono incluse funzionalità/funzione come la gestione dei contatti, la gestione dei lead, il monitoraggio delle attività, la generazione di lead e l'analisi. Il CRM per SaaS si collega anche alla piattaforma di help desk Zendesk, consentendo ai rappresentanti commerciali di gestire i contatti e di assistere i clienti in modo più efficace. ✅

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk Sell:

Capacità CRM di base con funzionalità/funzione di marketing aggiuntiva

Possibilità di tracciare gli utenti che visitano il sito grazie al monitoraggio GPS

Visualizzazione di tutte le informazioni sui lead e dei dati dei clienti in un'unica pagina

Limiti di Zendesk Sell:

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente meno moderna rispetto ad altri concorrenti

L'integrazione con i sistemi di email può presentare alcune difficoltà

Prezzi di Zendesk Sell:

Disponibile in versione di prova gratuita

Vendita Team: $25/mese per agente

$25/mese per agente Vendere Growth: $69/mese per agente

$69/mese per agente Vendere Professional: $149/mese per agente

$149/mese per agente Sell Enterprise: a partire da $169/mese per agente (contattare per prezzi personalizzati)

Valutazioni e recensioni su Zendesk Sell:

G2: 4.2/5 (470+ recensioni)

4.2/5 (470+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

3. Pipedrive

Via PipedrivePipedrive si presenta come il primo CRM SaaS progettato da venditori. Si concentra sulla visualizzazione, la gestione e l'ottimizzazione della pipeline di vendita e dei funnel commerciali.

Promemoria e avvisi aiutano a tenere traccia delle trattative, controllo dei progetti e le previsioni commerciali si aggiornano automaticamente, in modo che la visualizzazione sia sempre aggiornata. La piattaforma utilizza anche Strumenti di IA per suggerire opportunità per le startup nel processo commerciale che non avreste mai considerato. 🤖

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive:

Visualizzazione olistica dell'intero processo e della pipeline commerciale

Funzionalità di reportistica e analisi dettagliate, compresi i dati dei clienti

Possibilità di automazione di aree operative, come l'email marketing

Limiti di Pipedrive:

Le opzioni per l'aggiunta di un marchio personalizzato alla piattaforma sono limitate

Alcuni utenti vorrebbero che le opzioni di supporto per il software CRM fossero più varie

Prezzi di Pipedrive:

Disponibile in versione di prova gratuita

Essenziale: $21,90/mese per utente

$21,90/mese per utente Avanzato: $37,90/mese per utente

$37,90/mese per utente Professionale: $59,90/mese per utente

$59,90/mese per utente Power: $74,90/mese per utente

$74,90/mese per utente Enterprise: $119,00/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive:

G2: 4,2/5 (1.600+ recensioni)

4,2/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.800 recensioni)

4. Salesforce Cloud commerciale

Via Forza vendita Sales Cloud è lo strumento di gestione delle relazioni con i clienti appositamente creato da Salesforce per archiviare le informazioni sui contatti e ottimizzare la gestione delle vendite.

Come tutti i buoni CRM SaaS, Salesforce Sales Cloud semplifica il monitoraggio di opportunità, lead e accordi. Lo strumento è incentrato sull'efficienza, con funzionalità/funzione come l'intelligence insight, la gestione delle previsioni e la gestione delle vendite automazioni commerciali che snelliscono i processi e flussi di lavoro. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce Sales Cloud:

Dashboard e interfaccia di facile utilizzo per il monitoraggio dell'intero ciclo commerciale

Prompt per aiutarvi a seguire i lead nel momento migliore e funzionalità/funzione di previsione delle vendite

Accesso a un mercato di app e soluzioni crm SaaS per migliorare i processi commerciali e aumentare la fidelizzazione dei clienti

Limiti di Salesforce Sales Cloud:

Sebbene sia spesso indicato come il miglior CRM, a volte si riscontrano problemi di ritardo e velocità

Alcuni utenti riferiscono di una curva di apprendimento ripida a causa del numero di funzionalità/funzioni

Prezzi di Salesforce Sales Cloud:

Disponibile versione di prova gratuita

Starter: $25/mese per utente (fatturati annualmente)

$25/mese per utente (fatturati annualmente) Professional: $75/mese per utente (fatturati annualmente)

$75/mese per utente (fatturati annualmente) Enterprise: $150/mese per utente (fatturati annualmente)

$150/mese per utente (fatturati annualmente) Unlimited: $300/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su Salesforce Sales Cloud:

G2: 4,3/5 (15.600+ recensioni)

4,3/5 (15.600+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (17.000+ recensioni)

5. Microsoft Dynamics 365

Via Microsoft Dynamics 365Dynamics 365 è la suite di strumenti di gestione aziendale di Microsoft, che comprende una piattaforma commerciale progettata per visualizzare meglio il percorso del cliente. Lo strumento per il ciclo di vendita viene utilizzato dai rappresentanti commerciali e dalle Aziende SaaS per la previsione delle vendite e la Strategie CRM .

La funzionalità/funzione Vendite di Microsoft Dynamics 365 consente di gestire e prevedere le pipeline, analizzare le metriche e ottimizzare i cicli di vendita con l'IA: tutti gli strumenti necessari per acquisire nuovi clienti. ⚒️

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Dynamics 365:

Integrazione perfetta con Microsoft Office

Facile scalabilità per adattarsi alla crescita della vostra azienda

Sofisticati strumenti di reportistica e analisi

Limiti di Microsoft Dynamics 365:

Alcuni utenti ritengono che le opzioni di coinvolgimento dei clienti siano carenti all'interno del software CRM

Il sistema risulta a volte lento; alcuni utenti hanno riferito

Prezzi di Microsoft Dynamics 365:

Disponibile versione di prova gratuita

Sales Professional: $65/mese per utente

$65/mese per utente Sales Enterprise: $95/mese per utente

$95/mese per utente Vendite Premium: $135/mese per utente

$135/mese per utente Microsoft Relationship Sales: $162/mese per utente

$162/mese per utente Microsoft Viva Commerciale: $40/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics 365:

G2: 3.8/5 (500+ recensioni)

3.8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (5.100+ recensioni)

6. Pubblicità ed esperienza del cliente Oracle

Via Oracolo Oracle Advertising and Customer Experience (CX) è la risposta del gigante del software a un moderno sistema CRM. La suite presenta un intervallo di applicazioni commerciali, di marketing e di assistenza che consente di mantenere la connessione dei dati in modo da utilizzarli in modo più strategico.

Oracle Sales include funzionalità/funzione come l'automazione delle vendite, il piano delle vendite e la gestione delle performance commerciali. Si connette inoltre a Oracle Service e Oracle Marketing per migliorare le capacità dei team. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle Advertising e Customer Experience:

Mix di funzionalità di automazione del marketing, esperienza del cliente e CRM tradizionale

Funzionalità/funzione di analisi avanzate

Opzioni di amministratore e utente altamente personalizzabili e configurabili per i team commerciali e di marketing

Limiti di Oracle Advertising e Customer Experience:

Alcune delle funzionalità/funzione più complesse delle campagne richiedono conoscenze specialistiche per essere utilizzate al meglio

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero migliori opzioni di integrazione e API per il software CRM

Prezzi di Oracle Advertising and Customer Experience:

Contattare per prezzi

Valutazioni e recensioni su Oracle Advertising and Customer Experience:

G2: 3,9/5 (1.500+ recensioni)

3,9/5 (1.500+ recensioni) Capterra: n/a

7. CRM NetSuite

Via NetSuite Oracle rientra nell'elenco con un'altra delle migliori opzioni di software CRM sul mercato. Netsuite è uno strumento CRM SaaS che consente di costruire e mantenere relazioni con i client lungo l'intero percorso del cliente per migliorarne la fidelizzazione.

È dotato di tutte le funzionalità che ci si aspetta di trovare in un sistema CRM tradizionale, tra cui l'automazione della forza vendita, l'automazione del marketing e la gestione del servizio clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di NetSuite CRM:

Dashboard e report personalizzati altamente personalizzabili in tutta la piattaforma CRM

Scorciatoie incorporate per trovare rapidamente le pagine più utilizzate

Facile integrazione con applicazioni di terze parti

Limiti di NetSuite CRM:

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più opzioni personalizzate per gli ordini commerciali

I tempi di caricamento lenti sono fonte di preoccupazione per alcuni utenti

Prezzi di NetSuite CRM:

contatto per prezzi

Valutazioni e recensioni su NetSuite CRM:

G2: 4/5 (2.600+ recensioni)

4/5 (2.600+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.300+ recensioni)

8. ZuccheroCRM

Via SugarCRM SugarCRM combina strumenti commerciali, di assistenza e di marketing per offrire una piattaforma che consente di aumentare l'efficienza, incrementare i ricavi e creare esperienze migliori per i clienti.

Per quanto riguarda le vendite, SugarCRM consente di concentrarsi sulle opportunità giuste, gestisce le pipeline commerciali e i lead e migliora i risultati grazie alle previsioni basate sull'IA nella sua soluzione CRM.

Con l'aggiunta degli strumenti di assistenza e marketing, SugarCRM offre un luogo unico per la gestione delle operazioni di marketing e dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di SugarCRM:

Personalizzabile per soddisfare le vostre esigenze aziendali specifiche

Monitoraggio dell'intero percorso dell'utente con una chiara Sequenza delle interazioni del cliente

Facile da usare su dispositivi mobili

Limiti di SugarCRM:

Alcuni utenti segnalano la mancanza delle funzionalità/funzione del CRM previste

Sarebbero apprezzate funzionalità di reportistica più avanzate, secondo alcuni utenti

Prezzi di SugarCRM:

Piano di vendita: $49/mese per utente (minimo 3 utenti, con fatturazione annuale)

$49/mese per utente (minimo 3 utenti, con fatturazione annuale) Piano di servizio: $80/mese per utente (minimo 3 utenti, con fatturazione annuale)

$80/mese per utente (minimo 3 utenti, con fatturazione annuale) Piano Enterprise: $85/mese per utente (minimo 3 utenti, fatturazione annuale)

$85/mese per utente (minimo 3 utenti, fatturazione annuale) Piano di mercato: $1.000/mese (per un massimo di 10.000 contatti)

Valutazioni e recensioni su SugarCRM:

G2: 3.8/5 (600+ recensioni)

3.8/5 (600+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (300+ recensioni)

9. Vendite fresche

Via Lavori freschi Freshsales è il potente strumento CRM commerciale di Freshworks. Questa piattaforma facilita la crescita dei ricavi e la produttività.

Offre informazioni intelligenti sulle vendite, funzionalità/funzione di automazione e un sistema CRM unificato per i team commerciali, di supporto clienti e di marketing.

Freshsales beneficia anche dell'IA di Freddy per aiutarvi a dare priorità ai lead e ai clienti con un lead scoring personalizzato.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshsales:

Ricevere notifiche in tempo reale sulle opportunità di trattativa da parte dei client

Funzionalità/funzione come le firme elettroniche integrate rendono più veloce la chiusura dei contratti

Facile accesso al team del supporto

Limiti di Freshsales:

Con così tante opzioni di filtraggio, alcuni utenti trovano l'esperienza opprimente

Alcuni utenti riferiscono che le funzionalità/funzione del CRM tradizionale sono limitate

Prezzi di Freshsales:

CRM gratis: Free

Free Crescita: $18/mese per utente

$18/mese per utente Pro: $47/mese per utente

$47/mese per utente Azienda: $83/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Freshsales:

G2: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

4,5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

10. Zoho CRM

Via Zoho CRM Zoho CRM sostiene di essere l'implementazione più veloce nel mercato del CRM aziendale, dando ai team la possibilità di utilizzare le funzionalità/funzione più rapidamente.

La piattaforma è progettata per aiutare i team a costruire relazioni più forti con i clienti attraverso la segmentazione, l'intelligenza predittiva e i KPI.

Inoltre, promuove la produttività attraverso l'automazione dei flussi di lavoro, dei processi e delle campagne. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM:

Interfaccia e dashboard di facile utilizzo

Personalizzazione dell'esperienza con automazioni, campi personalizzati e flussi di lavoro

Accesso a tutte le app Zoho in un unico luogo con Zoho One

Limiti di Zoho CRM:

La curva di formazione per i nuovi utenti può essere molto ripida

Alcuni utenti vorrebbero che le funzionalità di reportistica fossero più robuste

Prezzi di Zoho CRM:

Disponibile in versione di prova gratuita

Standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Professional: $35/mese per utente

$35/mese per utente Enterprise: $50/mese per utente

$50/mese per utente Ultimate: $65/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM:

G2: 4/5 (2.400+ recensioni)

4/5 (2.400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.300+ recensioni)

Vantaggi dell'utilizzo di un CRM SaaS per gestire i dati dei clienti

L'utilizzo di un CRM SaaS può offrire numerosi vantaggi. Alcuni dei principali vantaggi sono:

Dati centralizzati: Con un CRM SaaS, tutti i dati commerciali e dei clienti sono archiviati in un unico luogo, accessibile a tutti i membri del team.

Con un CRM SaaS, tutti i dati commerciali e dei clienti sono archiviati in un unico luogo, accessibile a tutti i membri del team. Miglioramento della comunicazione: La possibilità di monitorare le interazioni e le conversazioni con i clienti consente di migliorare la comunicazione e la collaborazione all'interno del team.

La possibilità di monitorare le interazioni e le conversazioni con i clienti consente di migliorare la comunicazione e la collaborazione all'interno del team. Processi semplificati: Le funzionalità/funzione di automazione dei CRM SaaS possono aiutare a snellire le attività manuali, liberando tempo per il team che può concentrarsi su altre attività importanti.

Le funzionalità/funzione di automazione dei CRM SaaS possono aiutare a snellire le attività manuali, liberando tempo per il team che può concentrarsi su altre attività importanti. **Con le funzionalità di reportistica e di analisi, è possibile ottenere informazioni in tempo reale sulle prestazioni commerciali e prendere decisioni basate sui dati.

Maggiore efficienza: Con tutto ciò che viene memorizzato in un unico luogo e le funzionalità di automazione, un CRM SaaS può migliorare l'efficienza del vostro team.

Con tutto ciò che viene memorizzato in un unico luogo e le funzionalità di automazione, un CRM SaaS può migliorare l'efficienza del vostro team. Scalabilità: Con la crescita della vostra azienda, un CRM SaaS può facilmente scalare con voi, consentendo di aumentare gli utenti e lo spazio di archiviazione dei dati secondo le necessità.

La differenza tra CRM e SaaS CRM

La differenza principale tra un CRM tradizionale e un CRM SaaS è il metodo di distribuzione. I CRM tradizionali sono installati on-premise e richiedono hardware e risorse IT per l'implementazione. I CRM SaaS, invece, sono basati su cloud, ovvero sono accessibili attraverso un browser web o un'app mobile senza bisogno di installazione.

Scopri un'alternativa migliore al CRM tradizionale per le piattaforme SaaS

È chiaro che c'è un'abbondanza di piattaforme SaaS CRM in circolazione. Ma se siete alla ricerca di un'alternativa orientata al futuro a un CRM SaaS, provate gratuitamente ClickUp .

La nostra piattaforma di produttività offre tutto ciò che fa un CRM tradizionale. In più, vi offre il vantaggio di gestire tutte le attività, i documenti, i clienti, il marketing e gli obiettivi in un unico luogo. 🤩