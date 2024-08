10 Alternative e concorrenti di Microsoft Dynamics 365 2024

I clienti sono la spina dorsale di qualsiasi azienda. Per questo è essenziale che le organizzazioni imparino ad attrarre, coltivare e fidelizzare al meglio i clienti. Come titolare di un'azienda, conoscete il valore della costruzione di una solida base di clienti e della creazione di relazioni durature.

Purtroppo, a volte è una sfida essere proattivi nella gestione delle relazioni con i clienti mentre si gestisce la propria azienda Software CRM come Microsoft Dynamics 365, sono utili. Software CRM offre diversi vantaggi ai team commerciali e ai lavori richiesti. A Capterra ha rilevato che il 45% delle aziende che sostituiscono strumenti generici con un software CRM vede un aumento della crescita dei ricavi e fidelizzazione dei clienti . Inoltre, i servizi separati di Ricerca su Salesforce ha scoperto che il 68% dei leader del marketing misura l'esperienza del cliente come priorità kPI di marketing .

Ma siamo realisti: non tutte le aziende trovano in Microsoft Dynamics 365 la soluzione definitiva. Ecco perché molte organizzazioni cercano le migliori alternative Microsoft Dynamics disponibili per soddisfare le loro esigenze specifiche.

Ed è per questo che siamo qui!

Stiamo evidenziando 10 alternative a Microsoft Dynamics che possono lavorare meglio per voi. Includeremo anche dettagli sui prezzi, sui traguardi raggiunti e sulle Enterprise disponibili Pianificazione delle risorse ( ERP ) e funzionalità/funzione CRM.

Innanzitutto, cerchiamo di capire cos'è Microsoft Dynamics, come lavora e qual è il suo profilo di cliente ideale (che potrebbe non essere il vostro)!

Cos'è Microsoft Dynamics?

Microsoft Dynamics è una piattaforma CRM ed ERP che offre una suite di strumenti integrati per aiutare le aziende a svolgere molteplici attività e a gestire senza problemi le proprie attività.

Panoramica commerciale in Microsoft Dynamics Questo software CRM di facile utilizzo dispone di solide funzionalità, tra cui griglie modificabili, designer di mappe del sito e una potente business intelligence (BI), che offre alle aziende visibilità e controllo completi. Il vantaggio principale del sistema Microsoft Dynamics CRM è che contiene un dashboard personalizzabile di facile utilizzo per visualizzare le priorità e i dati commerciali in un'unica interfaccia.

Il sistema Microsoft Dynamics CRM dispone anche di un ampio intervallo di app aziendali basate su cloud per supportare le operazioni su dispositivi mobili e consentire ai responsabili commerciali e a molti altri di lavorare al volo.

Funzionalità/funzione popolari di Microsoft Dynamics CRM

Approfondimenti sui dati dei clienti : Utilizza facilmente l'IA per scoprire dati e approfondimenti commerciali

Utilizza facilmente l'IA per scoprire dati e approfondimenti commerciali Dashboard del servizio clienti: Permette ai team di esaminare le esperienze dei clienti e di trovare modi per migliorare

Permette ai team di esaminare le esperienze dei clienti e di trovare modi per migliorare Avvisi in tempo reale sulle interazioni con i clienti: Ottenete aggiornamenti immediati sulle interazioni importanti dei clienti con la vostra azienda

Ottenete aggiornamenti immediati sulle interazioni importanti dei clienti con la vostra azienda Unificare i dati : Centralizza i dati e le pipeline commerciali in tutte le applicazioni integrate

: Centralizza i dati e le pipeline commerciali in tutte le applicazioni integrate Versium Predict: Aiuta il team commerciale o di marketing a prevedere meglio gli acquisti dei clienti

Prezzi Microsoft Dynamics

I prezzi di questa piattaforma sono piuttosto dinamici. Per informazioni più chiare, consultate la pagina dei prezzi.

Piattaforma dati clienti (Customer Insights) : 1.500 dollari per inquilino al mese per la prima app di Dynamics 365

: 1.500 dollari per inquilino al mese per la prima app di Dynamics 365 Professionale (Commerciale) : $65 per utente al mese

: $65 per utente al mese Enterprise (Commerciale) : $95 per utente al mese

: $95 per utente al mese Premium (Commerciale): $135 per utente al mese

Le 10 migliori alternative a Microsoft Dynamics da considerare

Se siete pronti a cercare una nuova alternativa a software di gestione aziendale o una soluzione CRM, date un'occhiata a queste 10 opzioni per migliorare la vostra organizzazione:

Le funzioni CRM di ClickUp aiutano i team commerciali e di marketing a monitorare i dati dei clienti e i vari progetti

ClickUp offre soluzioni di collaborazione tra team e di project management, per consentire ai team commerciali e di marketing di allinearsi e aumentare la comunicazione, rimanendo aggiornati su attività e dati. Questo CRM ha un intervallo flessibile di opzioni e la sua versione gratis è perfetta per le aziende a basso budget che vogliono risparmiare pur rimanendo produttive.

Questa piattaforma consente di creare facilmente viste dettagliate sul valore della vita dei clienti, sulle dimensioni medie delle transazioni e molto altro ancora per monitorare i dati in un unico spazio. Le efficienti funzionalità di gestione dei dati di ClickUp rompono i silos accelerando le comunicazioni, in modo che i team collaborino meglio alle trattative e all'onboarding dei clienti in un unico hub.

Utilizzare ClickUp come hub per i dati CRM essenziali e le attività commerciali

Volete comunque connettervi a strumenti di terze parti? ClickUp vanta numerose integrazioni, tra cui Google Drive, Evernote, Slack e Dropbox per aiutare i team a centralizzare le aree di lavoro di ClickUp. Informazioni sulle integrazioni

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

10+ visualizzazioni personalizzabili di project management per visualizzare la pipeline commerciale e gli ordini

La piattaforma di integrazione delle email si integra perfettamente con le aziende

Automazioni di campagne di marketing, pipeline commerciali e altro ancora per risparmiare tempo

Semplice onboarding del cliente per aumentare la fedeltà e le interazioni con i clienti

Strumenti di reportistica e analisi per tracciare e misurare i vostri KPI

Campi personalizzati per tracciare gli ordini, la soddisfazione dei clienti o aggiungere dati sui clienti per una migliore gestione della pipeline commerciale

I professionisti di ClickUp

Un piano Free molto esteso che offre numerose funzionalità/funzioni

Software aziendale per tutte le dimensioni

Funzionalità di gestione dei ricavi

Importazione facile di dati da altri strumenti

Ampia varietà diModelli di CRM (Scarica questoModello di ClickUp CRM!)

Servizio clienti stellare

ClickUp contro

Le robuste funzionalità/funzioni possono sopraffare alcuni utenti

Mancanza di software di predizione IA

Prezzi di ClickUp

Gratis : Free Forever

: Free Forever Unlimitato : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Azienda: Contatti commerciali per maggiori dettagli

Valutazioni ClickUp

G2 : 4.7/5 (4.511+ recensioni)

: 4.7/5 (4.511+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.986+ recensioni)

Funzionalità/funzione di HubSpot per la gestione delle conversazioni nel suo CRM

HubSpot CRM è un'ottima piattaforma CRM per piccole imprese con software di account per gestire i processi aziendali, la comunicazione, i dati commerciali e altro ancora. È gratis e facile da usare, con molte funzionalità/funzione complete che gli utenti SaaS, sia principianti che esperti, possono utilizzare ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, consente di memorizzare profili dettagliati di clienti e aziende con indicazioni visive.

Inoltre, è possibile automatizzare i processi chiave del CRM, come le notifiche interne al team e le email di marketing, che consentono di creare un sistema di gestione delle risorse umane base di conoscenza per i vostri client di documentazione e articoli di aiuto.

HubSpot CRM è un partner certificato di Google e offre soluzioni adatte a tutte le nicchie e a tutti i settori. Si integra perfettamente con Cortana, GoChime, Pipedrive CRM , Gravity Modulo e altri sistemi aziendali.

Funzionalità/funzione chiave di HubSpot

Comunicatore drag-and-drop per una comunicazione e una collaborazione più rapide

Piattaforma di ticketing per un supporto clienti e un'assistenza di prim'ordine ai vostri clienti

Dashboard intuitiva che offre una panoramica dei KPI e delle attività più recenti

I professionisti di HubSpot

Facile da impostare

Intuitivo

Conveniente

I contro di HubSpot

Presenta una curva di apprendimento

Non è uno strumento all-in-one

I modelli sono difficili da modificare

Prezzi di HubSpot

Piano Free : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Starter : $45 al mese

: $45 al mese Professionale : $800 al mese

: $800 al mese Azienda: $3200 al mese

Valutazioni di HubSpot

G2 : 4.4/5 (9.206+ recensioni)

: 4.4/5 (9.206+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.363+ recensioni)

via Salesforce

Salesforce CRM è una piattaforma integrata che consente alle aziende di connettersi efficacemente con i propri client. Salesforce offre ai dipartimenti dell'azienda una visualizzazione a 360 gradi dei client, consentendo di fornire interazioni personalizzate.

È possibile configurare facilmente Salesforce CRM in funzione delle esigenze dei clienti, in base ai loro tipi di azienda, ruoli e settori. La piattaforma consente alle aziende di chiudere un maggior numero di affari offrendo una visione approfondita delle informazioni più importanti sui clienti.

Infine, il software aziendale Salesforce CRM offre un'app mobile a marchio del provider. Questo migliora la produttività dei membri del team e consente di controllare le operazioni ovunque e in qualsiasi momento.

Funzionalità/funzione chiave di Salesforce

Gestione dei contatti

Gestione dei lead

Gestione delle opportunità

Funzioni di automazione del marketing per semplificare la gestione delle opportunitàFlusso di lavoro CRM configurazione

Invio di messaggi personalizzati ai potenziali clienti

Moduli per analisi in tempo reale, servizio clienti e commercio

Professionisti di Salesforce

Dashboard personalizzabile

Facilità di navigazione e automazione dei flussi di lavoro di settore

Funzione social media facile da usare per molti utenti

Contro di Salesforce

Nessuna versione gratuita a vita

Complesso

Reportistica complicata

Assistenza tecnica difficile

Prezzi di Salesforce

Essenziale : $25 per utente al mese

: $25 per utente al mese Professionale : $75 per utente al mese

: $75 per utente al mese Azienda : $150 per utente al mese

: $150 per utente al mese Unlimited: $300 per utente al mese

Valutazioni di Salesforce

G2 : 4.2/5 (15.218+ recensioni)

: 4.2/5 (15.218+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (17.156+ recensioni)

Dashboard per i clienti NetSuite

Oracle NetSuite CRM è simile e un'alternativa comune a Microsoft Dynamics. In quanto CRM commerciale basato su cloud, offre un flusso ininterrotto di informazioni basate sul ciclo di vita dei clienti.

La piattaforma include funzionalità tradizionali e moderne per promuovere la crescita e il fatturato della vostra azienda, fornendovi una visualizzazione a 360 gradi in tempo reale delle attività dei vostri clienti. Questa piattaforma CRM integrata consente al team commerciale di applicare strategie proattive durante l'intero processo di vendita.

Funzionalità/funzione chiave di NetSuite CRM

Gestione dei dati dei clienti e della pipeline commerciale

Automazioni commerciali

Gestione del servizio clienti

Automazioni di marketing per l'e-commerce

Gestione delle relazioni con i partner

Monitoraggio del tempo

Previsione delle vendite

Integrazioni con terze parti

I vantaggi di NetSuite CRM

App mobile personalizzabile

Interfaccia user-friendly

Processo di aggiornamento automatico

Spazio di archiviazione accessibile dei dati

I contro di NetSuite CRM

Può essere lento

Difficile creare ricerche o reportistica avanzata

Prezzi di NetSuite CRM

La piattaforma non presenta pubblicamente i suoi piani tariffari. Chiunque sia interessato ai suoi servizi deve contattare il fornitore e programmare una consulenza per elaborare un piano di sottoscrizione ragionevole per il proprio budget e le proprie preferenze.

Valutazioni di NetSuite CRM

G2 : 3.9/5 (1.902+ recensioni)

: 3.9/5 (1.902+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (843+ recensioni)

Pipedrive Deals dashboard

Se il team commerciale della vostra azienda ha bisogno di una piattaforma semplice da usare ma potente per le vendite e la gestione degli affari campagne di marketing e l'organizzazione delle attività quotidiane, Pipedrive è la scelta migliore. La piattaforma ha un layout minimalista che semplifica la gestione dei lead. Appena accedete a Pipedrive, avrete una panoramica della vostra pipeline commerciale e potrete concentrarvi sugli affari che volete concludere.

La piattaforma dispone di una funzionalità/funzione di obiettivi e attività che vi permette di vedere le attività che richiedono la vostra attenzione immediata e vi fornisce uno stato dei lavori in corso. Inoltre, Pipedrive si connette perfettamente ai principali provider di servizi email come Outlook, Gmail e Yahoo! consentendo di inviare e ricevere messaggi senza lasciare facilmente il CRM. Si integra anche con Zapier, Trello, Mailchimp e Google Mappa.

Funzionalità/funzione chiave di Pipedrive

Monitoraggio delle email

Automazione dei flussi di lavoro

API potente

Reportistica e analisi commerciale

I professionisti di Pipedrive

Interfaccia intuitiva

Facile da usare

assistenza 24/7

I contro di Pipedrive

Integrazioni di terze parti al limite

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $9.90

: $9.90 Avanzato : $19.90

: $19.90 Professionale : $39.90

: $39.90 Azienda: $59.90

Valutazioni di Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1.537+ recensioni)

: 4.2/5 (1.537+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.429+ recensioni)

Funzionalità/funzione di monitoraggio dei lead in Copper

Nel nostro elenco di alternative a Microsoft Dynamics, Copper si aggiudica il primo posto grazie alle sue complete funzionalità di gestione delle relazioni. Il software consente di migliorare la soddisfazione dei clienti grazie alle interazioni con le tattiche commerciali e di marketing.

Per i sistemi CRM, questo strumento è stato creato con la flessibilità come funzione principale. Combina soluzioni di collaborazione, strumenti di analisi e funzionalità/funzione per la produttività e li racchiude in un'unica comoda interfaccia. È possibile automatizzare le operazioni principali e le funzioni aziendali per aumentare la produttività e snellire il flusso di lavoro per ottenere visibilità sulla pipeline.

funzionalità/funzione chiave di #### Copper CRM

Monitoraggio delle email aperte

Modelli di email

Reportistica sulle attività del CRM

Campi personalizzati

Monitoraggio degli obiettivi

Previsione delle attività aziendali

Integrazioni di terze parti

I professionisti del CRM in rame

Interfaccia utente intuitiva

Risposta rapida del servizio clienti

Altamente personalizzabile

Forte API

I contro del CRM in rame

Alcuni utenti segnalano difficoltà nelle cancellazioni

Nessuna versione freemium

Prezzi di Copper CRM

Basic : $29 per utente al mese

: $29 per utente al mese Professionale : $69 per utente al mese

: $69 per utente al mese Business: $129 per utente al mese

Valutazioni del CRM in rame

G2 : 4.5/5 (985+ recensioni)

: 4.5/5 (985+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (554+ recensioni)

Visualizzazione del calendario di Zoho

Zoho CRM è un software CRM che contiene tutte le funzionalità/funzione necessarie a un'azienda per ottimizzare i processi rilevanti. Questo software è comunemente utilizzato dalle piccole aziende e dalle start-up grazie al suo pacchetto freemium e agli aggiornamenti convenienti.

Zoho è una delle alternative più flessibili a Microsoft Dynamics per adattare meglio i flussi di lavoro e personalizzare prodotti, pagine di destinazione e percorsi dei clienti. Inoltre, è possibile imparare facilmente il software ed essere in grado di personalizzare i menu per soddisfare le esigenze CRM della propria azienda.

Questa soluzione CRM eccelle nell'automazione dei processi commerciali e fornisce alle aziende una vera piattaforma omnichannel. Zoho aiuta i team a comunicare con i potenziali client e i clienti esistenti attraverso email, telefono, social media e altri portali.

Un vantaggio significativo di Zoho CRM è che l'integrazione con soluzioni di terze parti è semplice.

Funzionalità/funzione chiave di Zoho CRM

Compatibile con più di 400 applicazioni, tra cui Zoho CRM, HubSpot, PayPal e Mailchimp

Gestione del calendario

Monitoraggio delle interazioni

Monitoraggio delle email

Chattare in modo intelligente

CRM sociale

Previsione

Pro di Zoho CRM

Facile da usare

È possibile monitorare il coinvolgimento

La versione freemium ha funzionalità/funzione estese

I contro di Zoho CRM

Il design goffo può essere un problema per i clienti

Alcuni riferiscono di problemi di supporto clienti per problemi complessi

Bug e problemi possono renderlo difficile da gestire

Prezzi di Zoho CRM

Standard : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Professionale: $20/utente al mese

Enterprise: $35 per utente al mese

Ultimate: $45 per utente al mese

Valutazioni di Zoho CRM

G2: 4.4/5 (15.433+ recensioni)

Capterra: 4.3/5 (5.719+ recensioni)

Dashboard del CRM Freshsales

Precedentemente Freshworks CRM, il software di gestione delle relazioni con i clienti Freshsales è stato creato per le aziende ad alta velocità che richiedono un unico punto di contatto con i lead. Questa piattaforma CRM commerciale consente ai team di attrarre, gestire e coinvolgere i contatti con un'interfaccia utente intuitiva.

Il suo software CRM dispone di potenti funzionalità/funzione come il lead scoring basato sull'IA, funzioni per telefono ed email, dashboard e reportistiche personalizzabili e automazione del flusso di lavoro.

È possibile integrare facilmente Freshsales CRM con altre soluzioni di Freshdesk, come Freshcaller. Freshsales CRM utilizza inoltre un sistema API aperto, il che significa che è possibile integrarlo con le app che si utilizzano abitualmente in azienda, come Mailchimp, Google Calendar e QuickBooks.

Funzionalità/funzioni chiave di Freshsales

Personalizzazione avanzata

Gestione di pipeline multiple

Reportistica avanzata

Flussi di lavoro intelligenti

Punteggio dei lead

Monitoraggio degli eventi

I professionisti di Freshsales

Pulito e semplice da usare

Offre solide funzionalità/funzione

Processo commerciale flessibile

Team di sviluppo reattivo

Freshsales contro

Mancanza di opzioni per l'esportazione delle informazioni

Poche opzioni di accessibilità

Prezzi di Freshsales

**Gratis

Crescita : $15 per utente al mese

: $15 per utente al mese Pro : $39 per utente al mese

: $39 per utente al mese Azienda: $69 per utente al mese

Valutazioni su Freshsales

G2 : 4.6/5 (983+ recensioni)

: 4.6/5 (983+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (496+ recensioni)

tramite Pipeline

Pipeline CRM è popolare tra le piccole aziende perché consente agli utenti di qualificare i lead, gestire i contatti e monitorare i prospect all'interno di un unico programma basato su cloud. Precedentemente PipelineDeals, questo strumento fornisce la gestione delle vendite e delle relazioni con i clienti con aggiornamenti giornalieri sullo stato in tempo reale e grafici 3D.

funzionalità/funzione chiave di #### Pipeline CRM

Integrazione di email e app

Gli strumenti di accelerazione delle vendite riducono il ciclo commerciale e aumentano il tasso di conversione

Cura dei contatti

Pipeline condivisa

Campi personalizzati per consentire agli utenti di salvare tutti i dettagli che desiderano

Monitoraggio delle email

Importazione di dati esistenti in blocco

I vantaggi del CRM Pipeline

Interfaccia utente semplice per la gestione delle relazioni con i clienti

Versione di prova gratuita di 14 giorni per valutare il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze

Dashboard completo e facile da usare per i team commerciali

Facile accessibilità

Semplice configurazione di un sistema CRM

I contro di Pipeline CRM

Nessuna versione gratuita a vita

Integrazioni limitate con siti di terze parti

Le robuste funzionalità/funzione del CRM commerciale possono risultare eccessive per alcuni

Prezzi del Pipeline CRM

Inizio : $25 per utente al mese

: $25 per utente al mese Sviluppo : $33 per utente al mese

: $33 per utente al mese Crescere: $49 per utente al mese

Valutazioni del CRM Pipeline

G2 : 4.4/5 (902+ recensioni)

: 4.4/5 (902+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (611+ recensioni)

Nel nostro elenco di alternative a Microsoft Dynamics, questo software CRM è uno strumento incentrato sulla comunicazione che semplifica il processo di mantenimento dei contatti con i vostri clienti e lead. Nimble CRM dispone di funzionalità/funzioni avanzate per i flussi di lavoro della gestione dei lead, che aiutano sia le piccole aziende che i clienti i team delle aziende .

Fornisce inoltre un modo utente di gestire i messaggi e i social media per segmentare meglio i client. L'utilizzo dello strumento prospector consente di ottenere contatti preziosi dai siti web visitando il sito di un'azienda.

Una volta che i contatti sono nel database, è possibile classificarli di conseguenza e utilizzare le opzioni dei campi personalizzati per creare tag e creare un elenco flessibile.

funzionalità/funzione chiave di #### Nimble

La dashboard offre una panoramica della giornata che si sta svolgendo

Monitoraggio dei messaggi

Monitoraggio delle email

Integrazione con terze parti

La funzionalità/funzione Segnali vi permette di vedere chi si sta impegnando con voi

Sfogliare i social media senza lasciare il software

I professionisti di Nimble

Personalizzabile

Facile da usare per gli utenti

Facile collaborazione

Facilita la gestione dei contatti in modo più rapido

I contro di Nimble

Il limite è di 10 contatti al mese per utente con il prospector

C'è una curva di apprendimento

L'app per dispositivi mobili non lavora bene

Prezzi di Nimble

Questo software ha un approccio unico con una sola opzione di prezzo.

Nimble Business: $19 per utente al mese

Valutazioni di Nimble

G2 : 4.5/5 (984+ recensioni)

: 4.5/5 (984+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.774+ recensioni)

Trova il CRM giusto per la tua azienda

Sebbene Dynamics 365 sia un'opzione eccellente di cui si fidano diversi team aziendali, non è l'unica opzione disponibile, soprattutto per le piccole imprese. Non esiste una soluzione unica per tutte le aziende Strumenti CRM ma potete scegliere quello che funziona meglio per voi e per il vostro budget.

Conoscere le vostre attività nei minimi dettagli può aiutarvi a determinare quale piattaforma vi aiuterà a far crescere la vostra azienda e a migliorare le relazioni con i clienti.

ClickUp offre diverse funzionalità/funzione come l'automazione dei processi, il miglioramento della comunicazione, la gestione intuitiva del project management e la semplificazione delle funzioni di collaborazione tra team. Dare ClickUp gratis oggi stesso per capire perché così tante aziende fanno questa scelta!