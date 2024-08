10 modelli gratuiti di mappe del sito per visualizzare il vostro sito web

C'è qualcosa in una mappa che ci fa sentire come dei pirati. Argh! 🗺️ 🏴‍☠️

Sebbene una mappa del sito non porti a un tesoro sepolto, creerà un percorso migliore per l'utente, che aiuterà i visitatori del sito a fare ciò che desiderate, come acquistare prodotti o contattare i membri del team di vendita. E quando si tratta dei siti web della vostra azienda, la creazione di un customer journey di successo è oro puro. 👑

Un modello di mappa del sito può aiutarvi a navigare in un mare a volte agitato come quello del vostro sito web processo di progettazione . Il sito presenta una chiara struttura organizzativa per il vostro sito web e tutto ciò che dovete fare è inserire le pagine web che volete includere.

Voi e il vostro team potete organizzare e riorganizzare le informazioni prima di iniziare il processo di progettazione, in modo che, quando inizierete a costruire il sito, tutto il team sarà a bordo. E potrete evitare costose modifiche e riprogettazioni dell'ultimo minuto. Dal punto di vista della gestione del progetto, un modello di mappa del sito web assicura una navigazione senza intoppi! ⛵️

Quindi, prima che vi stanchiate dei nostri giochi di parole sui pirati, diamo un'occhiata a 10 dei migliori modelli di mappa del sito che vi serviranno come vento in poppa durante il vostro viaggio nel web design.

Cos'è un modello di mappa del sito?

Un modello di mappa del sito è una rappresentazione visiva dell'architettura del sito web, ovvero del layout del sito. È simile a una mappa mentale in quanto inizierete con un brainstorming di tutti i contenuti che dovete includere nel vostro sito. Poi organizzerete i vostri sessione di brainstorming in un diagramma di flusso gerarchico, raggruppando le informazioni correlate. Utilizzerete dei modelli che vi guideranno nell'organizzazione del diagramma di flusso dei contenuti del vostro sito web.

Un modello di mappa del sito e di struttura del sito in genere presenta già tutto con un esempio visivo di mappa del sito. In alto si trova la homepage. La homepage si dirama in pagine di categoria, che si diramano in pagine di sottocategoria e poi in singole pagine web. Tutto ciò che dovete fare è riempire il vostro modello di mappa del sito con le categorie, le sottocategorie e le pagine web rilevanti per la vostra attività.

Supponiamo che stiate organizzando un sito di e-commerce di abbigliamento. Le vostre pagine di categoria potrebbero essere vestiti da donna, vestiti da uomo e vestiti da bambino. Le sottocategorie di abbigliamento femminile potrebbero essere abiti, top e pantaloni. Sotto le pagine delle sottocategorie, aggiungerete le pagine dei singoli prodotti. 👗

Anche se le categorie e le sottocategorie variano da un'azienda all'altra, quasi tutti i siti web su Internet utilizzano questa architettura perché le mappe del sito semplici hanno un layout facile da navigare per i clienti (e per i motori di ricerca). 🧭

Cosa rende un buon modello di mappa del sito web?

Quando scegliete un modello di mappa del sito web, cercate queste caratteristiche che ne faciliteranno l'uso da parte del vostro team:

Visualizzazioni chiare: Si tratta di una mappa del sito visiva, quindi dovreste essere in grado di darle un'occhiata e capire immediatamente come funziona.

Si tratta di una mappa del sito visiva, quindi dovreste essere in grado di darle un'occhiata e capire immediatamente come funziona. **Alcuni siti web hanno layout semplici con poche pagine. Altri sono estremamente complicati, con decine di categorie, centinaia di sottocategorie e migliaia di pagine web. Assicuratevi che il vostro modello possa essere facilmente espanso per aggiungere altre categorie e pagine.

**Un modello di mappa del sito fa parte del processo iniziale di brainstorming, il che significa che dovreste essere in grado di giocarci e di provare diverse idee. La possibilità di trascinare e rilasciare le pagine web facilita la sperimentazione di diverse strutture organizzative e visive della mappa del sito.

Funzioni di commento e collaborazione: La costruzione di un sito web richiede l'aiuto di team interfunzionali. È possibile rendere più facile il lavoro di tutti scegliendo un modello che permetta di commentare e collaborare visivamente, in modo che tutti possano aggiungere le loro idee.

10 modelli di mappa del sito da usare nel 2024

Progettate il layout del vostro sito web e fate molto di più con questi 10 modelli visivi di mappa del sito e di mappa del sito gestione del progetto del sito web modelli. Sono tutti modelli gratuiti, disponibili tramite ClickUp. Per accedervi, basta andare alla pagina Pagina dei prezzi di ClickUp e registrate un account gratuito.

1. Modello di Sitemap ClickUp

Modello di Sitemap ClickUp

Il Modello di Sitemap ClickUp vi aiuterà a organizzare i contenuti del vostro sito web in un formato intuitivo. (Intuitivo come sta per essere il vostro sito web!)

Il layout del diagramma di flusso sarà familiare a tutti i membri del vostro team: assomiglia a quegli alberi genealogici che dovevate fare a scuola con la nonna in cima (in questo caso, la nonna = la vostra homepage) e tutti i suoi figli (pagine di destinazione) e nipoti (pagine tematiche di nicchia) sotto. Inoltre, utilizzando questo diagramma di flusso per organizzare la struttura del vostro sito web, sarete in grado di creare una sitemap visiva così facile da navigare che persino la nonna potrà farlo. 👵🏻

Il modello in stile lavagna è ideale per brainstorming e per facilitare collaborazione visiva tra team interfunzionali. È possibile invitare più parti interessate a commentare e modificare la sitemap del sito web. Così, quando inizierete a costruire il vostro sito, saprete che i team di sviluppo, progettazione e contenuti sono sulla stessa pagina (web). 📖

Viene inoltre fornita una guida rapida che può servire da tutorial per organizzare le mappe del sito con pochi clic. Scarica questo modello

2. Template per lo sviluppo del sito web ClickUp

Template per lo sviluppo di siti web ClickUp

Dalla creazione della mappa del sito alla costruzione dei wireframe fino al lancio del nuovo sito web, il modello Modello di sviluppo del sito web ClickUp è un strumento di gestione dei progetti di sviluppo software che vi accompagnerà dall'inizio alla fine.

Questo modello di mappa del sito ha 18 stati diversi per aiutarvi a tenere traccia del vostro flusso di lavoro, tra cui Discovery, Design, Development, Testing, Not Started, Needs Review, To Do, Complete, Published e Live. Può essere utilizzato come un modello di piano di lavoro per aiutarvi a organizzare non solo la struttura del sito web, ma anche le responsabilità dei membri del team.

Si tratta di un modello di mappa del sito e non solo! È ideale per i team che vogliono gestire il loro progetto di sviluppo web da un'unica base. 🏡 Scarica questo modello

3. Modello di piano di produzione del sito web ClickUp

Modello di piano di produzione del sito web ClickUp

Se avete un progetto di sviluppo web complicato, il modello Modello di produzione di siti web ClickUp vi aiuterà a organizzare i vostri sviluppatori, a pianificare le nuove funzionalità e a determinare il loro inserimento nella mappa del sito, il tutto mantenendo tutti sulla stessa pagina.

Questo modello di gestione dei progetti di siti web consente di organizzare gli sprint e di gestire temi, epopee e storie utente con una semplice funzionalità di trascinamento. È inoltre possibile impostare più assegnatari, aggiungere dipendenze agli incarichi e contrassegnare i compiti come ad alta priorità. 🚩

Con questo modello tutti i membri del team capiranno la gerarchia dell'architettura del sito web e quella dei propri incarichi.

Ci sono anche automazioni integrate per rendere più semplice il processo di pianificazione del sito web. Inoltre, i membri del team possono aggiungere un Estensione per Chrome per tenere traccia dei loro prossimi compiti, indipendentemente dal lavoro che stanno svolgendo. Scarica questo modello

4. Modello di piano di progetto per la progettazione di siti web ClickUp

Modello di piano di progetto per la progettazione di un sito web ClickUp

Il Modello di piano di progetto per il design di un sito web ClickUp vi aiuterà ad allineare il vostro team di progettazione.

Con questo modello è possibile organizzare i compiti per la fase di pianificazione del processo di progettazione del sito web (come la costruzione della mappa del sito), quindi aggiungere compiti per il team di progettazione, il team di sviluppo e il lancio finale del nuovo sito web. Le funzioni di questo modello aiutano a organizzare le riunioni, a pianificare il processo e a programmare le attività. 📆

È inoltre possibile definire le aspettative, in modo che tutti i membri del team comprendano le obiettivi di marketing dietro il design del sito web. Inoltre, grazie al suo semplice layout a colonne, i membri del team possono facilmente vedere a che punto del processo si trovano le diverse attività. 👀

Cercate altri modelli di design? Date un'occhiata a questi modelli gratuiti di design grafico ! Scarica questo modello

5. Modello di piano di progetto per la migrazione di un sito web ClickUp

Modello di piano di progetto per la migrazione del sito web ClickUp

La migrazione di un sito web consente di riorganizzare le sitemap HTML e XML attuali in modo da creare un sito più intuitivo viaggio del cliente e rendere più facile per i crawler dei motori di ricerca capire la gerarchia delle informazioni sul vostro sito web (e classificarlo per gli argomenti giusti).

Se lo fate nel modo giusto, il vostro sito potrebbe iniziare a scalare le classifiche dei motori di ricerca, fino a conquistare il primo posto. 🏆

Ma se lo fate in modo sbagliato, potreste inavvertitamente creare un mucchio di pagine di errore 404, frustrando gli utenti, aumentando la frequenza di rimbalzo e distruggendo il vostro punteggio SEO. Utilizzate il Modello di piano di progetto per la migrazione del sito web di ClickUp per evitare questo terrificante destino. 😱

Questo modello è essenziale per i team SEO . Vi aiuterà a organizzarvi in modo da non perdere nemmeno un redirect. Scarica questo modello

6. Modello di piano di progetto per sito web ClickUp

Modello di piano di progetto per il sito web ClickUp

Con progetti complessi come la progettazione di un sito web, a volte è difficile vedere la foresta attraverso gli alberi. Il Modello di piano di progetto del sito web ClickUp vi offre una visione ad alta quota. Potete tenere traccia dei membri del team coinvolti, del loro carico di lavoro, dei responsabili del processo per ogni attività, del budget, del tasso di completamento delle attività e della fase di sviluppo in cui vi trovate.

Tutte queste informazioni sono presentate in una semplice vista a elenco con stati codificati a colori. Così, con un solo sguardo, si può vedere la foresta. 🌲

È inoltre possibile creare web log che contengono informazioni importanti sul progetto, come la mappa del sito o il processo di approvazione dei wireframe. Questo modello sarà una risorsa essenziale che permetterà al vostro team di superare il processo di progettazione del sito web e di uscire dalla foresta. Scarica questo modello

7. Modello di pianificatore di siti web ClickUp

Modello di pianificatore di siti web ClickUp

Potete facilmente mettere in scena il progetto di design del vostro sito web con il template Modello di pianificazione del sito web ClickUp . È strutturato con colonne per ogni fase del processo di progettazione.

Programmate una riunione di avvio, definite i vostri obiettivi di marketing, conducete ricerche di mercato e create delle user personas durante la fase di ideazione. 💡

Poi passate alla fase di pianificazione, creando la mappa del sito e stabilendo i contenuti e le risorse di design necessarie. Entrate nella fase di progettazione costruendo wireframe e scrivendo contenuti.

Passate alla fase di costruzione programmando le revisioni con gli sviluppatori. Quindi, monitorate e migliorate il vostro sito con una fase di test, in cui potete rivedere le vostre pagine e rilasciare segnalazioni di bug . 🪲

Questo modello suddivide l'intero processo di web design in fasi gestibili. 🪜 Scarica questo modello

8. Modello di descrizione del lavoro per il sito web ClickUp

Modello di ambito di lavoro per il sito web ClickUp

Un must per le agenzie di design, il modello Modello di descrizione del lavoro per il sito web ClickUp stabilite cosa sarà incluso nella realizzazione di un sito web (e cosa no) prima di iniziare a lavorare su un nuovo progetto cliente.

Questo modello consente di mantenere i progetti dei clienti gestibili, di fornire preventivi accurati e di gestire correttamente le risorse dell'agenzia.

Utilizzerete questo modello quando vi sedete per il primo incontro con un potenziale cliente. Vi aiuterà a delineare gli obiettivi da raggiungere e a stabilire le tappe del progetto che voi e il vostro cliente concordate. 🤝

Una volta iniziato il progetto, il delineati in questo modello saranno i contenuti da includere nel nuovo sito web. Tutto ciò che dovrete fare è inserirli nel modello della mappa del sito per organizzarvi. Scarica questo modello

9. Modello di Web Design ClickUp

Modello di Web Design ClickUp

Se il vostro team di progettazione riceve molte richieste da diversi interlocutori, potete gestirle tutte con il template Modello di progettazione web ClickUp . Questo modello è ideale per i team di agenzie o per i team che funzionano come un'agenzia interna.

Con questo modello, i clienti e gli stakeholder possono inviare le proprie richieste di web design. Compileranno un modulo spiegando il tipo di risorse web di cui hanno bisogno e come queste si inseriscono nella mappa del sito.

È poi possibile aggiungere informazioni sulla complessità, sui risultati e sul costo delle diverse richieste. Potete anche usare questo modello per monitorare le capacità dei vostri designer, in modo che nessuno dei membri del vostro team finisca per sovraccaricarsi di lavoro.

Abbinatelo al vostro modello preferito Strumenti di marketing AI e puoi persino trasformare le richieste dei clienti in attività in modo automatico, perché i modelli di gestione dei progetti e l'intelligenza artificiale sono la nostra accoppiata preferita. 🍷🧀 Scarica questo modello

10. Modello di database per blog ClickUp

Modello di database per blog ClickUp

Se c'è una parte del vostro sito web che non è mai finita, è il vostro blog. Potete avere centinaia di pagine di contenuti annidate in questa piccola sezione della mappa del sito. E se volete posizionarvi in alto nei risultati dei motori di ricerca, dovrete pubblicare continuamente nuovi contenuti del blog.

Avrete quindi bisogno di un calendario dei contenuti per tenere traccia di tutti i nuovi blog che il vostro team sta creando. Il Modello di database dei blog ClickUp aiuta a gestire il processo di creazione dei contenuti. È possibile creare attività per nuovi argomenti di contenuto e spostare gli articoli del blog attraverso il processo di scrittura e pubblicazione, da Pianificato a In corso a Pubblicato a Aggiornamento richiesto.

Con questo modello di calendario dei contenuti il vostro team saprà sempre cosa scrivere in seguito. 👩‍💻 Scaricate questo modello

Puntate sul modello di Sitemap perfetto

Da semplici modelli di diagrammi a complessi modelli di gestione del progetto, potete mettere in ordine il processo di progettazione del vostro sito web con ClickUp . ⚓️

Registrate un account gratuito per iniziare a utilizzare uno dei modelli ClickUp che avete visto sopra. Abbiamo le risorse per aiutarvi a superare tutte le fasi del processo di progettazione di un sito web. Potete pianificare la costruzione del sito iniziale, gestire la migrazione di un sito o creare un calendario dei contenuti per il vostro blog.

Forse non siamo veri pirati, ma siamo veri project manager. E sappiamo di cosa hanno bisogno i progetti di sviluppo web per garantire un lancio senza intoppi. Un buon modello di gestione dei progetti è la nostra versione personale di una mappa del tesoro. 🗺️

Accedete oggi stesso alle nostre risorse gratuite!