I 10 migliori strumenti di collaborazione aziendale nel 2024

Che siate professionisti, freelance o gestori del team, sapete quanto possa essere frenetico (e gratificante) lavorare in un'azienda. I progetti aziendali hanno così tante parti in movimento che può essere difficile sapere cosa sta succedendo in ogni momento e che si è in regola con le scadenze.

Questi progetti sono come un branco di gatti senza la giusta struttura, per cui non è possibile creare una collaborazione fai-da-te con un semplice foglio di calcolo. Avete bisogno dei migliori strumenti di collaborazione aziendale per responsabilizzare tutti i membri del vostro team e produrre il miglior lavoro della vostra vita. 🏆

A tal fine, vi mostreremo come scegliere le migliori piattaforme di collaborazione aziendale. Vi mostreremo anche le 10 migliori piattaforme di collaborazione aziendale, i loro pro e contro, le valutazioni e i prezzi per prendere la decisione migliore per il vostro team.

Cosa si deve cercare in un software di collaborazione aziendale?

Ogni team aziendale è diverso, ma tutti hanno una cosa in comune: si destreggiano tra molte attività, persone, progetti e team. È necessario disporre di una piattaforma di collaborazione aziendale che abbia tutti i Box per far sì che tutti siano sulla stessa pagina.

In caso di dubbio, cercate un software di collaborazione aziendale con queste funzioni:

Strumenti per il brainstorming visivo: Spazi come le lavagne online aiutano a organizzare tutte le grandi idee in un unico spazio. Esaminate le idee di ognuno di voi di persona o in un altro luogoin remoto, con immagini sempre accessibili nel cloud

**Strumenti di comunicazioneLa comunicazione è il collante che tiene uniti i team delle aziende. Lo strumento di collaborazione aziendale deve avere una funzionalità/funzione di chat divertente e intuitiva da usare. Dovrebbe anche lasciare una sorta di traccia cartacea di tutte le attività e i progetti, in modo che chiunque possa aggiornarsi rapidamente

Condivisione dei file basata su cloud: Chi ha tempo di passare documenti avanti e indietro via email? Un solido strumento di collaborazione aziendale è in grado di condividere in sicurezza informazioni, wiki e file con le decine di persone che lavorano al vostro progetto

I 10 migliori software di collaborazione aziendale da utilizzare nel 2024

Indipendentemente dal settore o dal flusso di lavoro, è necessario disporre degli strumenti giusti per sostenere la propria strategia di collaborazione. Esistono decine di strumenti di collaborazione sul mercato, ma questi 10 sono i nostri preferiti per i team aziendali. 🙌

Non per vantarsi, ma ClickUp è una delle migliori strategie di collaborazione aziendale e una delle migliori opzioni di software di collaborazione sul mercato. Utilizzate questa singola app per sostituire tutto, compreso il monitoraggio delle attività, condivisione delle conoscenze , lavagne, dashboard, chat del team, monitoraggio degli obiettivi, Teams e molto altro ancora.

Se siete stanchi di utilizzare un'accozzaglia di strumenti diversi per la collaborazione in azienda, ClickUp sostituisce Jira, Slack e MS Teams e praticamente qualsiasi altro strumento di collaborazione.

Tramite ClickUp, è possibile gestire tutte le progetti e attività in un unico posto e sì, è in grado di gestire anche i progetti più complessi progetto aziendale più complesso s. Il software di collaborazione comprende anche collaborazione in tempo reale per taggare persone o gruppi, convertire i commenti in attività e monitorare lo stato.

ClickUp è ideale per le piccole aziende, ma anche i team delle aziende lo adorano . Dite addio ai grattacapi della comunicazione con team interfunzionali e visualizzare lo stato di ognuno in un'unica interfaccia facile da usare. Raggiungete più velocemente gli obiettivi, compilate le reportistiche e gestite un progetto aziendale più fluido con la piattaforma di collaborazione all-in-one di ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Documenti : I progetti aziendali richiedono una collaborazione efficace . Documenti di ClickUp rendono un gioco da ragazzi la coautorialità, la condivisione e l'utilizzo di documenti dimodificare i documenti in tempo reale con il vostro team

: I progetti aziendali richiedono una collaborazione efficace . Documenti di ClickUp rendono un gioco da ragazzi la coautorialità, la condivisione e l'utilizzo di documenti dimodificare i documenti in tempo reale con il vostro team Lavagne online: Lavagne online ClickUp si integrano perfettamente con Zoom, in modo da consentire il brainstorming della prossima grande idea da qualsiasi luogo. Inoltre, ClickUp converte le lavagne online in progetti con un semplice pulsante

Lavagne online ClickUp si integrano perfettamente con Zoom, in modo da consentire il brainstorming della prossima grande idea da qualsiasi luogo. Inoltre, ClickUp converte le lavagne online in progetti con un semplice pulsante Project management: Monitoraggio del tempo, aggiunta di attività o documenti ai progetti, assegnazione di elementi d'azione e creazione di flussi di lavoro con il potente sistema di ClickUpfunzionalità/funzione di project management di ClickUp *Teams: Non chiedete al vostro team di passare da un'applicazione all'altradashboard per il project management e gli strumenti di messaggistica: mantenete tutto nello stesso posto con l'applicazioneVisualizzazione della chat di ClickUp. Create spazi separati per progetti o team diversi, condividete collegamenti e consolidate tutte le chat del team in un unico luogo

Monitoraggio del tempo, aggiunta di attività o documenti ai progetti, assegnazione di elementi d'azione e creazione di flussi di lavoro con il potente sistema di ClickUpfunzionalità/funzione di project management di ClickUp *Teams: Non chiedete al vostro team di passare da un'applicazione all'altradashboard per il project management e gli strumenti di messaggistica: mantenete tutto nello stesso posto con l'applicazioneVisualizzazione della chat di ClickUp. Create spazi separati per progetti o team diversi, condividete collegamenti e consolidate tutte le chat del team in un unico luogo Importazione: Avete lavori esistenti in altre piattaforme? Nessun problema. Importate i vostri lavori in ClickUp con un solo clic per inserire progetti da altre piattaforme, senza problemi

Avete lavori esistenti in altre piattaforme? Nessun problema. Importate i vostri lavori in ClickUp con un solo clic per inserire progetti da altre piattaforme, senza problemi Sicurezza e privacy: ClickUp ha come priorità assoluta la sicurezza dei dati. Ulteriori informazioni su Le certificazioni ISO di ClickUp Limiti di ClickUp

Gli utenti che si avvicinano per la prima volta a ClickUp potrebbero avere difficoltà a utilizzarne tutte le funzionalità/funzione

Non tutte le funzionalità del software di project management sono disponibili sul piano Free Forever

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Slack

Via Slack Sembra che Slack sia riuscito da solo a far superare la pandemia a team grandi e piccoli. Questa piattaforma di collaborazione aziendale è principalmente uno strumento di chattare, ma è dotata di alcune funzionalità aggiuntive per semplificare la vostra vita.

Per istanza, se volete fare una telefonata veloce senza creare un nuovo collegamento Zoom, le riunioni giornaliere di Slack permettono ai team remoti di lavorare in modo collaborativo . Oltre alla sua interfaccia per chattare con l'utente, Slack si integra anche con app di terze parti come Zoom, Salesforce, Google Drive e Dropbox.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Slack Connect consente di collaborare in sicurezza con team di altre aziende

Slack Canvas permette la creazione di contenuti e il brainstorming all'interno dell'app di Slack

Slack includeautomazioni per i flussi di lavoro senza bisogno di codice

Limiti di Slack

Alcuni utenti affermano che è difficile creare messaggi di gruppo rispetto ad altri software di collaborazione

Ci sono problemi di coerenza tra le versioni app desktop, mobile e web

Le funzionalità del software di project management sono carenti rispetto ad altri software

Prezzi di Slack

**Gratis

Pro: $7,25/mese per utente, fatturati annualmente

$7,25/mese per utente, fatturati annualmente Business+: $12,50/mese per utente, con fatturazione annuale

$12,50/mese per utente, con fatturazione annuale Enterprise Grid: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (31.000+ recensioni)

4,5/5 (31.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (22.000+ recensioni)

3. Teams di Microsoft

Via Microsoft Se lavorate in un'azienda enterprise, probabilmente conoscete bene il lavoro di Microsoft. Microsoft Teams consente alle aziende di programmare riunioni video, rispondere a telefonate, collaborare in Word o PowerPoint in tempo reale e chattare tra loro.

Non c'è più bisogno di passare da un'app all'altra per monitorare progetti, Da fare, o per fare un'altra cosa collaborare con il proprio team . Microsoft Teams include anche la trascrizione e persino il riassunto delle riunioni con l'IA, quindi è ideale per i team aziendali che programmano molte riunioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Microsoft Teams si integra facilmente con altri prodotti Microsoft, come Word o Excel, rendendolo ideale per i team aziendali e i processi aziendali che già utilizzano Microsoft per tutto il resto

Teams include strumenti di webinar per semplificare gli eventi online

Organizzate sondaggi dal vivo, giochi o Da fare per rompere il ghiaccio in modo divertente

Limiti di Microsoft Teams

Teams non ha senso se il vostro team si affida ad Apple o Google

Alcuni utenti riferiscono che Teams non è intuitivo come altre piattaforme di collaborazione simili

Prezzi di Microsoft Teams

**Gratis

Microsoft Teams Essentials: $4/mese per utente, con fatturazione annuale

$4/mese per utente, con fatturazione annuale Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente, con fatturazione annuale

$6/mese per utente, con fatturazione annuale Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (13.000+ recensioni)

4,3/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (9.000+ recensioni)

4. LiquidPlanner

Via LiquidPlanner Vi è mai capitato di essere a capo di un progetto e di pensare: "Vorrei avere uno strumento che Da fare gestione delle attività per me"? Buone notizie: Lo strumento di programmazione predittiva di LiquidPlanner è perfetto per simulare sequenza dei progetti in modo che il team sia sempre puntuale.

Questo strumento è ideale per la pianificazione dei progetti, la gestione del budget e l'assegnazione del lavoro ai team aziendali. Include anche il monitoraggio del tempo per misurare i contributi individuali e il coinvolgimento dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di LiquidPlanner

Le funzionalità di gestione dei flussi di lavoro, come il Carico di lavoro bilanciato, consentono a tutti di avere una parte uguale del lavoro

I dati in tempo reale segnalano potenziali problemi con le sequenze dei progetti

Limiti di LiquidPlanner * LiquidPlanner non include funzionalità di chattare o di video

Non include un livello di prezzo libero

Prezzi di LiquidPlanner

Essentials: $15/mese per utente, fatturati annualmente

$15/mese per utente, fatturati annualmente Professional: $25/mese per utente, con fatturazione annuale

$25/mese per utente, con fatturazione annuale Ultimate: $35/mese per utente, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni su LiquidPlanner

G2: 4.2/5 (270+ recensioni)

4.2/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (660+ recensioni)

5. Chanty

Via Chanty Chanty è una piattaforma di messaggistica che è una delle aziende più user-friendly app per la collaborazione sul mercato. La maggior parte delle funzionalità/funzione sono disponibili gratuitamente, ma è possibile passare a una modesta sottoscrizione di $$$a se si desiderano ruoli e autorizzazioni, importazione di dati, chiamate audio di gruppo e condivisione dello schermo.

Chanty offre funzionalità senza fronzoli come attività, conversazioni individuali, chiamate, file e collegamenti condivisi e un feed per la collaborazione con il team. Non c'è molto di particolare in questo strumento, ma alcuni team di aziende preferiscono la semplicità dell'interfaccia utente, che rende i progetti più grandi meno opprimenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chanty

Gli snippet di codice rendono questa piattaforma ideale per gli sviluppatori

Optate per un elenco o per unBacheca Kanban visualizzazione delle attività

Limiti di Chanty

Chanty richiede una sottoscrizione per le funzionalità di base, come la condivisione dello schermo, che altre soluzioni offrono gratuitamente

La piattaforma non consente di silenziare i canali o di impostare messaggi di stato

Prezzi di Chanty

**Gratis

Aziendale: $3/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Chanty

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

6. Progetti Zoho

Via Zoho Da fare: utilizzate già Zoho per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM)? Se è così, Zoho Projects potrebbe fare al caso del vostro team. Si tratta di una piattaforma di project management puro: se volete monitorare i tempi, le spese e le attività cardine, Zoho Projects è in grado di di portare il vostro team al traguardo .

Create grafici Gantt per visualizzare progetti aziendali complessi e impostate le dipendenze per rispettare le date di scadenza. Zoho Projects consente anche di personalizzare i campi, per cui offre una maggiore possibilità di personalizzazione rispetto a molti dei migliori sistemi di collaborazione aziendale.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Projects

Zoho Projects è nel cloud, quindi è possibile gestire attività e progetti anche in movimento

Personalizzazione di campi, layout, stati e flussi di lavoro nella propria dashboard

La funzionalità/funzione di Teams è un registro facile da organizzare delle conversazioni del team

Limiti di Zoho Projects

Alcuni utenti trovano la funzionalità/funzione di messaggistica ingombrante rispetto ad altre piattaforme di collaborazione

Zoho Projects non ha senso se non si utilizza l'intera suite Zoho

Prezzi di Zoho Projects

Free: Fino a 3 utenti

Fino a 3 utenti Premium: $5/mese per utente

$5/mese per utente Azienda: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4.3/5 (340+ recensioni)

4.3/5 (340+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (320+ recensioni)

7. Todoist

Via TodoistTodoist è uno strumento di collaborazione per l'azienda utilizzato soprattutto per il project management delle attività. La sua interfaccia elegante e intuitiva è apprezzata sia dalle piccole aziende che dai team aziendali più impegnati. Aggiungete facilmente attività e organizzatele in sezioni chiare per tenere tutte le cose da fare del vostro team in un unico posto.

Todoist include anche funzionalità/funzione come la prioritizzazione delle attività, i preferiti e le promemoria (per gli utenti del piano Pro o Business). Questo strumento è ottimo per la gestione delle attività, ma non ha funzionalità di chattare o di videochiamata come molti altri strumenti del nostro elenco.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Visualizzazioni della produttività

Esperienza gamificata con Todoist Karma

Cronologia dei singoli membri del team

Limiti di Todoist

Non include chattare o videochiamare all'interno della piattaforma

È difficile recuperare le attività completate una volta spuntate

Gli scorciatoi di Todoist sono utili, ma richiedono una curva di apprendimento

Prezzi di Todoist

Free: Fino a cinque progetti e cinque utenti

Fino a cinque progetti e cinque utenti Pro: $4/mese per utente, con fatturazione annuale

$4/mese per utente, con fatturazione annuale Business: $6/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2: 4,4/5 (750+ recensioni)

4,4/5 (750+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

8. Jira

Via Atlassian Siete a capo di un team di sviluppo software? Jira di Atlassian risponde alle esigenze (e alle sfide) uniche degli sviluppatori a corto di tempo. Sia che siate tutti impegnati in Agile, sia che vogliate solo una bella lavagna Kanban per gestire tutti i vostri impegni di sviluppo, Jira è all'altezza dell'attività.

Se avete bisogno di fare report sulla produttività e sulle attività cardine del vostro team, le piattaforme di collaborazione come Jira offrono modelli di report già pronti e personalizzabili che potete condividere facilmente con la leadership. E soprattutto, è possibile creare flussi di lavoro personalizzati per incanalare automaticamente il team aziendale attraverso qualsiasi processo aziendale.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Passare dalle visualizzazioni dei flussi di lavoro Scrum o Kanban

Usare il costruttore di automazione dei flussi di lavoro drag-and-drop per semplificare il lavoro

Limiti di Jira

I non sviluppatori potrebbero non trovare così utile il software di collaborazione aziendale Jira

Jira non include la messaggistica istantanea o le videoconferenze rispetto ad altri software di collaborazione presenti in questo elenco

Prezzi di Jira

Free: Fino a 10 utenti

Fino a 10 utenti Standard: $7,75/mese per utente

$7,75/mese per utente Premium: $15,25/mese per utente

$15,25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5.200 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.200 recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.200+ recensioni)

9. Wrike

Via WrikeWrike è una popolare azienda strumento di collaborazione per la gestione di più team in un'unica piattaforma. Con funzionalità/funzione per la Correzione di bozze e l'Approvazione, Wrike è ideale per i team che creano contenuti.

Utilizzate Wrike per allocare le risorse per i vostri progetti, impostare l'automazione dei flussi di lavoro e visualizzare le attività in dashboard personalizzate. È uno dei software di collaborazione aziendale più personalizzati del nostro elenco grazie alla funzionalità Tipi di elementi personalizzati, che consente di creare una libreria di contenuti personalizzati all'interno di Wrike per accelerare il flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Utilizzate la funzionalità/funzione Approvals per creare una traccia cartacea dei lavori approvati all'interno di Wrike

Wrike si integra con altre 400 soluzioni

Limiti di Wrike

Alcuni utenti dicono che è troppo ingombrante da navigare

Non include la chat in tempo reale o le videochiamate

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.400 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.400 recensioni) Capterra: 4,3/5 (2.300+ recensioni)

10. RingCentral

Via RingCentral RingCentral è senza dubbio uno dei sistemi telefonici cloud-based più popolari in circolazione. È ideale per tutte le aziende che gestiscono molte telefonate, ma anche il suo software di collaborazione aziendale è molto apprezzato.

Dopo aver acquisito lo strumento di comunicazione interna Glip, RingCentral ha ampliato la sua offerta per essere più in linea con le configurazioni di lavoro da remoto.

RingCentral integra messaggistica, videochiamate e telefonate in un'unica piattaforma. Per le aziende, RingCentral si integra con app di terze parti come Slack e Documenti Google. È anche in grado di monitorare le metriche delle chiamate, quindi se gestite un call center questo strumento non può mancare.

Le migliori funzionalità/funzione di RingCentral

Funzionalità/funzione IA per riunioni coinvolgenti

Invita alle chat sia gli stakeholder interni che quelli esterni per una strategia di collaborazione aziendale all'avanguardia

Limiti di RingCentral

RingCentral non include funzionalità di software per il project management o per le attività

Include integrazioni già pronte, ma potrebbe essere necessaria un'integrazione API personalizzata per qualcosa di più specifico

Il software di collaborazione per le aziende può richiedere un po' di tempo per abituarsi

Prezzi di RingCentral

Core: $20/mese per utente, con fatturazione annuale

$20/mese per utente, con fatturazione annuale Advanced: $25/mese per utente, con fatturazione annuale

$25/mese per utente, con fatturazione annuale Ultra: $35/mese per utente, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni su RingCentral

G2: 4.1/5 (660+ recensioni)

4.1/5 (660+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 360 recensioni)

Aumenta il lavoro di squadra nell'ambiente di lavoro digitale con ClickUp

I progetti aziendali hanno molte parti in movimento. Sia che facciate parte di un team aziendale, sia che siate un freelance che lavora con un grande team aziendale, questi progetti richiedono l'impegno di tutti.

Scegliere le migliori soluzioni di collaborazione aziendale vi consentirà di anticipare i vostri impegni, completare i progetti in tempo e semplificare i flussi di lavoro.

Perché accontentarsi di una soluzione frammentaria quando si può avere tutto sulla stessa piattaforma? ClickUp fa risparmiare tempo e migliora la collaborazione portando tutto il vostro lavoro - e intendiamo dire tutto il vostro lavoro - in un unico posto. 🤩

Siete pronti a scoprire il motivo di tanto clamore? Creare gratuitamente la prima area di lavoro di ClickUp senza carta di credito.