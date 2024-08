i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per startup e piccole imprese nel 2024

Che ci crediate o no, il termine "intelligenza artificiale" (IA) risale al 1956, quando John McCarthy, un informatico americano, lo coniò durante la prima conferenza sull'IA.

Nel 2023 ci troviamo in una nuova ed entusiasmante era in cui l'IA, alimentata da potenti algoritmi di apprendimento automatico, è all'attenzione di tutti. L'IA è passata dall'essere una parola d'ordine tecnologica a un vero e proprio cambiamento di gioco nella vita delle persone. Un numero sempre maggiore di piccole imprese e di startup stanno abbracciando la tecnologia IA per dare impulso alla loro crescita e al loro esito positivo, e voi non volete rimanere indietro.

Se siete alla ricerca dei migliori strumenti di IA per le startup e le piccole imprese per snellire e ottimizzare il vostro flusso di lavoro e le vostre operazioni, abbiamo pensato a voi. Esploreremo 10 dei migliori strumenti di IA presenti oggi sul mercato che non solo termineranno il lavoro, ma aumenteranno anche l'efficienza e la redditività della vostra azienda!

Cosa cercare negli strumenti di IA per le startup?

Quando valutate gli strumenti di IA per il vostro team, dovete prestare molta attenzione alle seguenti chiavi di lettura:

**Lo strumento deve avere un'interfaccia intuitiva e facile da usare, in modo che voi e il vostro team possiate imparare rapidamente a usarlo e ad adattarlo senza una formazione approfondita o competenze tecniche. In questo modo è più facile sfruttare rapidamente le capacità dello strumento piuttosto che dedicare molto tempo a comprenderne le complessità **Formazione e supportoStrumenti di IAcome ogni nuovo strumento con cui non si ha familiarità, richiedono un po' di tempo per abituarsi. Verificate se lo strumento di IA che intendete utilizzare dispone di una documentazione completa, di risorse, di tutorial e di un team di supporto clienti reattivo Integrazione: Verificate che lo strumento possa integrarsi perfettamente con i software e i sistemi esistenti nella vostra azienda, in particolare con il vostro sistema di gestione delle risorse umane project management piattaforme di comunicazione egestione delle relazioni con il cliente (CRM) Scalabilità: Garantire lasia abbastanza flessibile da soddisfare le vostre esigenze in espansione e gli OKR a lungo termine e obiettivi, come la scalabilità con il team e la base clienti in crescita e la gestione di volumi crescenti di dati Prezzo: Non dovreste scartare uno strumento solo in base al suo prezzo, ma trovare un equilibrio tra costo e valore. Dovrebbe garantire un buon ritorno sull'investimento senza allontanarsi troppo dai limiti del vostro budget

I 10 migliori strumenti di IA per le startup

Dopo aver illustrato i fattori essenziali a cui prestare attenzione nella selezione degli strumenti di IA per le startup, vediamo i 10 migliori strumenti di IA che dovreste considerare di incorporare nel vostro flusso di lavoro come startup o piccola azienda. 🛠️

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp è un software basato su cloud per la gestione delle relazioni con i clienti project management basato sul cloud progettato per aiutare gli individui e i team a ottimizzare la pianificazione e l'organizzazione delle attività, la collaborazione e la comunicazione. ClickUp ora include un assistente di scrittura IA accessibile a tutta la piattaforma. La magia dell'IA è in azione durante la creazione di nuove attività, la stesura di testi di marketing, il piano di eventi o la creazione e la modifica di documenti Documenti ClickUp !

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

È accessibile via web, app desktop e app mobile

100+ strumenti di IA basati sul ruolo (raggruppati per dipartimenti) conprompt già pronti per velocizzare il flusso di lavoro

Utilizzate il comando /IA con slash per fare un rapido brainstorming di nuove idee, generare bozze e completare le prime bozze

Accedere al comando IA dalla barra degli strumenti del testo per modificare una frase o un blocco di testo

Riepilogare/riassumere contenuti lunghi con un pulsante

Trasformare lunghi blocchi di testo in attività realizzabili

Ristrutturare e visualizzare le idee conMappe mentali con ClickUp eClickUp Lavagne online* Impostazione di automazioni senza codice per attività ripetitive

Ottenere l'accesso a unamodello di project management biblioteca (prova* i migliori modelli di ClickUp *!)

Visualizzare le attività di ciascun membro del team peruna migliore gestione del carico di lavoro* Connessione di app esterne tramite l'API di ClickUp o direttamente con le più diffuse applicazioniStrumenti SaaS come Slack, HubSpot, Zoom, Calendly e altri 1.000 tramite Zapier

Limiti di ClickUp

L'estensione delle funzionalità/funzione di ClickUp può essere un po' eccessiva per i nuovi utenti

ClickUp AI non è attualmente disponibile sul piano Free

È possibile acquistare ClickUp AI solo per tutta l'area di lavoro di ClickUp

Prezzi di ClickUp

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Free Forever: $0

$0 Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (6.700+ recensioni)

4,7/5 (6.700+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

Bonus:_ **Software di gestione dei progetti per le startup !

2. ChatGPT

via ChatGPT ChatGPT è un chatbot dotato di IA che comprende gli input in linguaggio naturale degli utenti e può impegnarsi in conversazioni significative a due vie. È anche in grado di fornire risposte dettagliate e informative in base alle query, mantenendo il contesto durante la conversazione. Il risultato è che può svolgere un ampio intervallo di attività, come spiegare argomenti complessi, assistere nella ricerca e nella creazione di contenuti, fornire raccomandazioni e persino generare campioni di codice.

Funzionalità/funzione migliori di ChatGPT

Un'interfaccia utente pulita e minimalista, che la rende estremamente facile da utilizzare

Elaborazione del linguaggio naturale e dettagli delle conversazioni precedenti per un dialogo bidirezionale interattivo e colloquiale

Supporto di oltre 50 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, olandese, italiano e giapponese

Vasta base di conoscenze che abbraccia diversi settori e argomenti

Limiti di ChatGPT

Le risposte possono essere imprecise, generiche o ripetitive

La versione gratis può essere a volte molto lenta o bloccarsi a causa di problemi di rete o quando la risposta è molto lunga

Gli utenti possono forzare l'accettazione di risposte sbagliate, con un potenziale impatto sull'accuratezza delle risposte generate in futuro

ChatGPT prezzi

Free: $0

$0 Plus: $20/mese

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4.6/5 (192 recensioni)

4.6/5 (192 recensioni) Capterra: Nessuna recensione

Prova queste alternative a ChatGPT__

!

3. DALL-E 2

via DALL-E 2 DALL-E 2 è un generatore di testi artistici basato su cloud e sviluppato da OpenAI, la stessa società che ha creato ChatGPT. Per iniziare a utilizzare la piattaforma, tutto quello che bisogna fare è creare un account, inserire un prompt di testo per l'immagine desiderata e premere genera.

Le migliori funzionalità/funzione di DALL-E 2

Interfaccia molto intuitiva che ne facilita l'utilizzo

Genera immagini uniche e di alta qualità in pochi secondi in base a un prompt di testo

Ogni prompt di testo o immagine caricata genera quattro varianti di immagine uniche, in modo da poter scegliere la migliore

Lo strumento di modifica nativo consente digenerare testo di sostituire diversi elementi in un'immagine (ad esempio, è possibile promptare DALL-E 2 per cambiare lo sfondo di una foto per includere un poster specifico)

Canva ha una funzionalità/funzione di outpainting che consente di espandere le immagini oltre la loro tela originale

Limiti di DALL-E 2

Richiede più tempo per generare immagini complesse

Ha difficoltà a generare alcuni tipi di immagini, come quelle contenenti testo, volti umani o un numero specifico (ad esempio, un'immagine con 10 gatti)

Segue un processo unidirezionale, il che significa che non è possibile avviare interazioni avanti e indietro per perfezionare le immagini generate

Prezzi DALL-E 2

15 dollari ogni 115 crediti (1 credito = 1 prompt di testo con 4 varianti di immagine)

DALL-E 2 valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (15 recensioni)

4.2/5 (15 recensioni) Capterra: Nessuna recensione

4. Bricabrac

via Bricabrac Le competenze estese in materia di codice non sono più un prerequisito per la creazione di app. Invece di assumere costosi sviluppatori che impiegheranno molto tempo per progettare app personalizzate per la vostra azienda, potete rivolgervi a Bricabrac. Bricabrac è una soluzione a basso codice/ piattaforma senza codice che permette di dare vita alle vostre idee innovative di app convertendo gli input di testo in applicazioni web con funzioni complete.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bricabrac

Uno strumento di IA conveniente e che fa risparmiare tempo per assumere sviluppatori professionisti ed esperti

Costruire applicazioni funzionali da zero in pochi minuti utilizzando il testo

Un intuitivo editor drag-and-drop che consente di personalizzare lo strumento di IA in base alle proprie esigenze e ai propri requisiti

Esportazione dell'app in formati di file come HTML, CSS e Javascript

Hosting gratuito illimitato per le app web

Limiti di Bricabrac

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altri strumenti di intelligenza artificiale

Incapace di gestire lo sviluppo di app molto complesse

L'aggiunta di funzionalità/funzione più avanzate all'app può richiedere competenze di programmazione o l'assistenza di sviluppatori

Prezzi di Bricabrac

Nessun piano gratis: Versione di prova gratuita di 2 giorni

Versione di prova gratuita di 2 giorni Piano Power: $68/mese

Valutazioni e recensioni di Bricabrac

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

Bonus:_

**Software per il monitoraggio del tempo per le piccole imprese _

!

5. Gaspare.ai

via Jasper.ai Jasper.ai è un assistente di scrittura dotato di IA che aiuta a superare il blocco dello scrittore e a produrre contenuti fino a 10 volte più velocemente. Può essere utilizzato per generare qualsiasi tipo di modulo lungo (ad esempio, post sul blog, descrizioni di prodotti, pagine di destinazione) o contenuto breve (ad esempio, Didascalie dei social media IA, testi pubblicitari ).

Le migliori funzionalità/funzione di IA

Non c'è bisogno di preoccuparsi del plagio, perché il contenuto prodotto è unico al 100%

Dispone di oltre 50 modelli per accelerare il processo di creazione dei contenuti

Genera contenuti in oltre 30 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, olandese e tedesco

Permette di riutilizzare i contenuti per più piattaforme

Strumenti di collaborazione integrati per lavorare con il proprio team

Ottimizzazione dei contenuti per adattarli al tono e allo stile del vostro marchio

Si integra con Grammarly, Copyscape e SurferSEO per produrre articoli unici, di alta qualità, privi di errori e ottimizzati per la SEO

Limiti di Jasper.ai

Ci vuole un po' di tempo per imparare a utilizzare al meglio lo strumento IA

A volte può fornire fatti e dettagli imprecisi

È necessario l'intervento umano per modificare il risultato finale per la pubblicazione

Prezzi di Jasper.ai

Nessun piano gratis: 7 giorni di prova sui piani a pagamento

7 giorni di prova sui piani a pagamento Autore: $49/mese

$49/mese Teams: $125/mese

$125/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jasper.ai

G2: 4,7/5 (1.209 recensioni)

4,7/5 (1.209 recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.793 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative di Jasper IA_

!

6. Tomo

via Tomo Se avete mai creato una presentazione, sapete bene quanto il processo possa essere lungo e frustrante. Con un semplice prompt di testo, Tome è in grado di generare schemi, storie e presentazioni avvincenti e coinvolgenti per il vostro traguardo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tome

Creazione di una presentazione completa o aggiunta di pagine specifiche di diapositive (con testo e immagini) a una presentazione con prompt in linguaggio naturale

Conversione di un documento caricato in una presentazione con il semplice clic di un pulsante

Si integra con DALL-E 2 per produrre immagini IA uniche per la presentazione

Incorpora pagine live di qualsiasi sito web o app esterne come Giphy, Airtable, Figma, Miro e Looker

Dispone di funzionalità/funzione di condivisione e commento per la collaborazione con il vostro team

Limiti di Tome

Non ci sono librerie multimediali per foto, suoni e video di stock

Mancano ancora funzionalità/funzione avanzate come la creazione di tabelle e grafici personalizzati, l'aggiunta di transizioni e animazioni e l'aggiunta di immagini e musica di sottofondo

Al momento non ci sono opzioni di esportazione: L'unico modo per condividere è tramite collegamenti alla presentazione di Tome

Prezzi di Tome

Gratuito: 0 dollari

0 dollari Pro: $10/mese

$10/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Tome valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

7. Lumen5

via Lumen5 Lumen5 è uno strumento di creazione video alimentato dall'IA che consente di creare rapidamente video brevi e coinvolgenti da zero (o di rielaborare contenuti scritti in video) per l'educazione, le notizie, l'intrattenimento o per scopi di marketing . Si tratta di uno strumento prezioso se non si è esperti di modifica video e non si ha il budget per assumere un editor professionale. Inoltre, è possibile accedere a strumenti di modifica integrati per perfezionare il video finale.

Lumen5 migliori funzionalità/funzioni

È possibile creare video in pochi minuti, anche se si è alle prime armi

Libreria multimediale nativa ricca di un'ampia selezione di foto stock, musica e clip video

L'output video finale ha una risoluzione fino a 1080p

Molti modelli di video personalizzabili tra cui scegliere

Un'interfaccia drag-and-drop semplice e intuitiva per apportare modifiche ai video

Generazione automatica di didascalie per i video con opzioni per personalizzarne l'aspetto

Limiti di Lumen5

Il piano Free ha un numero limitato di modelli video, una risoluzione massima di 720p e la filigrana Lumen5 è inclusa nel video finale

A volte può essere necessario più tempo per compilare un video

Limitate opzioni di personalizzazione se si vogliono creare video più avanzati

Prezzi Lumen5

Free: $0

$0 Basic: $29/mese

$29/mese Starter: $79/mese

$79/mese Professionale: $199/mese

$199/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Lumen5 valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (65 recensioni)

4.5/5 (65 recensioni) Capterra: 4.6/5 (135 recensioni)

**Prova questi

**Strumenti di marketing per le startup_

!

8. GrammarlyGO

via GrammarlyGO Grammarly è un assistente personale di scrittura che garantisce che i contenuti scritti siano gratis da errori di ortografia, punteggiatura e grammatica. Con il nuovo GrammarlyGO, dotato di IA, si ha la funzione aggiuntiva di fare brainstorming di idee per i contenuti, generare schemi e bozze e modificare i vecchi contenuti con il proprio prompt di testo o con uno qualsiasi di quelli suggeriti da Grammarly.

Le migliori funzionalità/funzione di GrammarlyGO

Creare una prima bozza in pochi secondi inserendo un prompt o utilizzando uno dei prompt suggeriti da Grammarly

Personalizzazione del tono di voce del contenuto specificando il livello di formalità, il tono e il tipo di inglese (americano, canadese, britannico, australiano e indiano)

Rilevatore di plagio incorporato per garantire l'originalità e la corretta attribuzione dei contenuti

Può essere utilizzato in app desktop esterne come Blocco Note e Microsoft Word e in app basate su browser come Gmail, Google Documenti, ClickUp Documenti, Twitter, LinkedIn e altro ancora

Limiti di GrammarlyGO

Attualmente supporta solo la lingua inglese

È possibile generare solo un numero prestabilito di prompt al mese in dipendenza del proprio account Grammarly

Offre assistenza generale per la scrittura, quindi i suggerimenti potrebbero non essere utili per utenti in campi altamente tecnici o specializzati

Prezzi di GrammarlyGO

Free: 0 dollari

0 dollari Premium (Individuali): $12/mese

$12/mese Business (Teams): $15/membro/mese

Valutazioni e recensioni di GrammarlyGO

G2: 4,7/5 (4.266 recensioni)

4,7/5 (4.266 recensioni) Capterra: 4.7/5 (6.847 recensioni)

9. Lontra.ai

via Lontra.ai Otter.ai è uno strumento di trascrizione IA che converte in testo qualsiasi audio (come i podcast) o video caricato sulla piattaforma. Lo strumento è anche un efficace strumento per prendere appunti: È possibile impostarlo in modo che si unisca e registri le vostre riunioni online, trascriva i punti chiave e vi invii un'email con i punti chiave una volta terminata la riunione. In questo modo si elimina la necessità di fare attività multi-tasking e si rimane pienamente concentrati e impegnati durante le riunioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Le trascrizioni sono perfettamente sincronizzate con le registrazioni e vengono evidenziate durante la riproduzione

La trascrizione è dotata di timestamp ed etichetta i diversi oratori

La velocità di riproduzione può andare da 0,5x a 3x, con la possibilità di saltare i silenzi

La funzionalità/funzione OtterPilot è in grado di unirsi, registrare e trascrivere automaticamente le riunioni di Google Meet, Microsoft Teams e Zoom, oltre a catturare le foto delle diapositive utilizzate

È possibile collaborare con il team evidenziando e commentando la trascrizione e assegnando direttamente elementi d'azione ai membri del team

Le opzioni di esportazione includono .mp3, .txt, .pdf, .docx e .srt

Limiti di Otter.ai

Attualmente lavora solo con l'inglese degli Stati Uniti e del Regno Unito

La versione gratis consente di trascrivere solo tre file audio, poi bisogna effettuare l'aggiornamento per continuare a usarlo

Non sempre rileva tutti i diversi altoparlanti e non li nomina correttamente

Non è perfetto al 100%; è necessario esaminare la trascrizione e apportare alcune modifiche

Prezzi di Otter.ai

Gratuito: $0

$0 Pro (Individuali): $16,99/mese

$16,99/mese Business (Teams): $30/utente/mese

$30/utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Otter.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (110 recensioni)

4.1/5 (110 recensioni) Capterra: 4.5/5 (63 recensioni)

10. SecondoCervello

via SecondoCervello SecondBrain (in precedenza MagicChat.ai) è una piattaforma di IA che consente di creare bot simili a ChatGPT con conoscenze specializzate sulla vostra azienda. È possibile addestrare il bot con contenuti provenienti da URL di siti web, documenti .pdf o .txt. Quindi è possibile incorporare il chatbot appena addestrato nel proprio sito per fornire assistenza in tempo reale agli utenti rispondendo alle loro query sulla propria azienda.

Le migliori funzionalità di SecondBrain

Addestrare il vostro nuovo chatbot e incorporarlo nella pagina del vostro sito (o come widget per la chat) è facilissimo

Il chatbot può essere addestrato con dati provenienti da più di 90 lingue

Risponde in modo rapido e accurato alle query dei vostri clienti

È possibile creare più bot in dipendenza del piano a pagamento

Ottimo per gli imprenditori

Limiti di SecondBrain

Con il piano Free è possibile creare un solo bot

La qualità delle risposte del bot è limitata dal volume di dati con cui è stato addestrato

Le guide alle risorse sono al momento limitate rispetto ad altri strumenti di intelligenza artificiale

Prezzi di SecondBrain

Starter: $0

$0 Hobby: $19/mese

$19/mese Power: $49/mese

$49/mese Pro: $99/mese

Valutazioni e recensioni di SecondBrain

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

Scegliere gli strumenti di IA giusti per le startup può fare un'enorme differenza

Sebbene scegliere gli strumenti di IA giusti per la propria azienda sia un passaggio nella giusta direzione, integrarli nel proprio flusso di lavoro può essere una sfida. È qui che entra in gioco ClickUp come hub centrale per collegare tutti gli strumenti.

Per soli 5 dollari al mese, è possibile ottenere un accesso illimitato alla piattaforma di project management ClickUp AI con integrazioni che consentono di sfruttare le funzionalità/funzione uniche delle app esterne. Potete anche scegliere di iscrivervi al piano Free Forever per avere un assaggio di ciò che la vostra azienda può ottenere con ClickUp. 🌻