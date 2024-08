10 modelli di presentazione per chi cerca lavoro e per gli studenti

Un elevator pitch ben fatto è la chiave d'oro per catturare l'attenzione dei decisori più impegnati. Che siate un imprenditore, una persona in cerca di lavoro o semplicemente qualcuno che vuole condividere in modo eloquente le proprie idee mentre è in movimento, padroneggiare l'elevator pitch è un must per un esito positivo.

Anche se condensare un messaggio di dimensioni ridotte può essere impegnativo, un modello di elevator pitch realizzato con competenza rende il processo un gioco da ragazzi. Vi permette di essere sicuri di trasmettere il vostro messaggio e cogliere le grandi opportunità che si presentano.

Scoprite quali sono le caratteristiche di un'ottima presentazione ed esplorate 10 modelli di elevator pitch che potrete utilizzare nel 2024 per fare un'impressione duratura e vincente. 🌻

**Che cos'è un modello di elevator pitch?

Un modello di elevator pitch è un quadro strutturato che vi aiuta a condensare le vostre idee o obiettivi in una narrazione succinta e d'impatto. Il suo scopo è quello di rendere questo discorso così semplice da poter essere pronunciato nell'arco di una corsa in ascensore, da cui il nome, che è compresa tra i 30 secondi e i due minuti.

Il modello è come una mappa che vi aiuta a localizzare ed estrarre gli elementi essenziali delle vostre informazioni, assicurandovi di catturare le grandi idee e di lasciare un'impressione positiva.

Seguire un modello di elevator pitch snellisce la comunicazione ed elimina i dettagli inutili. Il vostro messaggio diventa chiaro e d'impatto, sia che stiate facendo networking, proponendovi a potenziali client o cercando nuove opportunità di lavoro.

Un modello di elevator pitch ben strutturato è uno strumento che vi aiuta a lasciare un segno duraturo in un tempo limite.

**Che cosa rende un buon modello di elevator pitch?

Un buon modello di elevator pitch dovrebbe includere aree per i seguenti punti:

Un'apertura accattivante: Un inizio forte catturerà l'attenzione dell'ascoltatore e stimolerà la sua curiosità

Un inizio forte catturerà l'attenzione dell'ascoltatore e stimolerà la sua curiosità Un quadro problematico-solutivo: Il pitch deve identificare un problema o una sfida che l'ascoltatore deve affrontare e come potete risolverlo

Il pitch deve identificare un problema o una sfida che l'ascoltatore deve affrontare e come potete risolverlo A proposta di valore : Dovrebbe evidenziare i benefici e il valore che la vostra soluzione può portare al problema

proposta di valore : Dovrebbe evidenziare i benefici e il valore che la vostra soluzione può portare al problema **Il modello deve terminare con un invito all'azione chiaro e specifico che incoraggi l'ulteriore coinvolgimento dell'ascoltatore

Gli elevator pitch devono anche essere adattabili al pubblico. Non dareste lo stesso elevator pitch al responsabile della sicurezza di una grande organizzazione e non lo dareste a un senior investment club. Un buon modello consente di essere flessibili e di ottenere un discorso memorabile da adattare al pubblico e alla situazione, a seconda delle necessità.

10 modelli di elevator pitch da usare nel 2024

Trasformate le interazioni in opportunità con questi 10 modelli di elevator pitch pensati per aiutarvi a trasmettere la vostra passione, il vostro scopo e il vostro valore in qualsiasi situazione.

1. Modello di presentazione per ascensore ClickUp

Preparatevi per qualsiasi evento di networking con questo semplice modello di elevator pitch

Spesso si pensa a ClickUp come a un'azienda di project management e di app per il monitoraggio degli obiettivi ma Da fare molto di più, grazie alla sua robusta libreria di modelli gratis.

Tra questi c'è anche quello di aiutarvi a elevare le vostre presentazioni con l'applicazione Modello di presentazione ClickUp Elevator Pitch progettato per aiutarvi a massimizzare l'impatto in pochi istanti. Questo modello è ideale come modello di presentazione per tutti, quindi se avete bisogno di una presentazione per un colloquio di lavoro, una riunione di una startup o una riunione di un gruppo di lavoro piano del progetto questo modello vi offre una tela strutturata per realizzare il progetto perfetto.

Uno degli aspetti più interessanti di questo modello è che si integra perfettamente con L'assistente di scrittura IA di ClickUp . L'IA di ClickUp AI strumenti di scrittura sono semplicissimi da usare e sono perfetti per redigere esempi di elevator pitch e rendere il vostro messaggio più conciso.

Utilizzateli per generare un esempio di elevator pitch, per scrivere un elevator pitch per diverse situazioni o anche per correggere il pitch finale per ottenere un prodotto finale più curato e professionale. Può anche aiutarvi a a delineare la vostra presentazione commerciale .

2. Modello di presentazione commerciale ClickUp

Campioni di elevator pitch per testare ciò che funziona in un documento ClickUp

Il Modello di presentazione commerciale per ClickUp è un kit di strumenti per creare e presentare proposte commerciali persuasive e sicure che risuonino con il pubblico. Offre un approccio strutturato per comprendere le esigenze dei clienti e aiutarvi a pensare in modo creativo a come i vostri prodotti o servizi le risolvono. Può aiutarvi a semplificare le presentazioni ai client e a comunicare in modo più efficace con loro.

Il modello offre stati, campi e visualizzazioni personalizzabili per organizzare la ricerca, il brainstorming, il piano e l'approccio alla scrittura. E se vi trovate in difficoltà, la piattaforma Strumenti di IA per la scrittura possono aiutarvi a scrivere un campione di elevator pitch. Mettete al lavoro questo modello insieme ad altri modelli di piano di comunicazione per creare un messaggio che possa aiutarvi a concludere l'affare e a massimizzare i vostri numeri commerciali.

3. Modello di piano commerciale ClickUp

Organizzare un esempio di elevator pitch per settore o categoria su una vista Bacheca di ClickUp

Scrivere un elevator pitch efficace senza aver prima stabilito un ottimo piano commerciale è una sfida. Completare il piano di vendita Modello di piano commerciale ClickUp può essere un passaggio essenziale per un'azienda che mappi la propria strategia commerciale. Questo modello può aiutarvi a creare un piano commerciale completo, che comprenda gli obiettivi commerciali per dare impulso ai vostri risultati e per fornire un quadro migliore per la costruzione del vostro elevator pitch. Si può iniziare con l'impostazione di obiettivi SMART e di oggetti del progetto e poi sviluppare strategie per aiutarvi a raggiungerli più velocemente.

Mantenete le informazioni commerciali in una posizione centrale (o integratele con altre app per le vendite) per renderle disponibili a tutto il team. In questo modo, quando è il momento di scrivere l'elevator pitch, tutti sono sulla stessa pagina e si può lavorare insieme per creare la presentazione perfetta.

Vedi questi_ Modelli di piano di vendita !

4. Modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp

Semplificate la vostra strategia con il modello di Guida alla strategia commerciale

Il Modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp è una risorsa completa progettata per aiutarvi a creare e implementare piani commerciali vincenti. Il modello si integra con tutte le funzionalità/funzione avanzate di ClickUp, consentendovi di definire il vostro mercato di riferimento, sviluppare processi di vendita strategici, fissare obiettivi raggiungibili e monitorare lo stato di avanzamento per una continua ottimizzazione.

Man mano che adattate la vostra strategia commerciale per coinvolgere i potenziali clienti, questo modello diventa una tabella di marcia verso l'esito positivo. Sia che dobbiate affinare il vostro messaggio per la sala riunioni o creare una presentazione d'impatto per i clienti, il modello di strategia commerciale vi fornisce gli strumenti per mantenere l'attenzione del pubblico e allineare il vostro messaggio alle loro esigenze.

5. Modello di proposta di lavoro ClickUp

Memorizzate le informazioni importanti per la vostra prossima ricerca di lavoro o per gli eventi di networking in un documento ClickUp

Volete stupire un potenziale datore di lavoro? Una proposta di lavoro è come una presentazione del vostro curriculum. È la vostra occasione per presentare le vostre qualifiche e dimostrare come potete avere un impatto positivo sulla loro posizione.

Creare una proposta di lavoro convincente può essere una sfida, ma la Modello di proposta di lavoro ClickUp può aiutarvi ad articolare le vostre competenze e il vostro valore, consentendovi di creare un messaggio che catturi l'attenzione di un potenziale datore di lavoro.

Utilizzate il modello per delineare i vostri servizi, le vostre qualifiche e la vostra Sequenza di lavoro in modo conciso e organizzato. Il modello vi permette di illustrare la misura del vostro valore e il modo in cui potete aiutare allineare gli oggetti di un progetto con gli obiettivi degli stakeholder. In definitiva, avrete una proposta di lavoro che vi aiuterà a distinguervi come candidati migliori.

Questo modello si integra nell'ecosistema ClickUp, comprese le sue funzionalità/funzione avanzate. Avrete a disposizione stati, campi e visualizzazioni personalizzati per aiutarvi ad acquisire informazioni su di voi e sul lavoro dei vostri sogni. Migliorate la vostra strategia di candidatura e spianate la strada a un lavoro da sogno con una proposta creativa, concisa e potente.

Utilizzate questo modello e le altre risorse gratis della piattaforma ClickUp per creare la vostra proposta di lavoro piano di vita hub!

6. Modello di proposta aziendale ClickUp

Monitoraggio degli esempi di elevator pitch in un Elenco ClickUp

Da fare: avete un'idea aziendale? Allora è probabile che abbiate bisogno di investitori che vi aiutino a trasformare quell'idea in una realtà che produce denaro. Un elevator pitch può aiutarvi ad approcciare con sicurezza i potenziali investitori con la vostra idea, presentando la proposta di valore della vostra organizzazione in un modo che li spinga a saperne di più. L'elevator pitch nasce direttamente dalle pagine della vostra proposta aziendale.

L'esito positivo di una proposta aziendale dipende dai suoi dettagli. È qui che il Modello di proposta aziendale ClickUp offre una serie di strumenti per aiutarvi a costruire proposte persuasive con una narrazione avvincente. Potete mostrare le attività cardine, stabilire le Sequenze ed evidenziare la vostra idoneità al mercato. Che siate un libero professionista che offre servizi o un'azienda che presenta un nuovo progetto, questo modello vi fornisce tutto il necessario per trasmettere le vostre aspirazioni e i vostri meriti.

7. Modello di proposta di progetto ClickUp per la lavagna online

Brainstorming di idee per un elevator pitch di esito positivo su una lavagna online di ClickUp

Avete bisogno di proporre un'idea per il vostro prossimo progetto? Il Modello di proposta di progetto per la lavagna online di ClickUp può aiutarvi a ottenere il via libera. Questo modello gratis funge da lavagna online per aiutarvi a organizzare le idee, a identificare i punti chiave e a stabilire le priorità obiettivi del progetto . Diventa un hub centrale che rende facile la collaborazione con gli stakeholder.

Iniziate a usare il modello identificando lo scopo e l'ambito del progetto. Il modello consente poi di assegnare budget, ruoli e obiettivi. È possibile rivedere e modificare tutte le informazioni senza preoccuparsi del controllo delle versioni, perché tutto si aggiorna in tempo reale per l'intero team.

Una volta ottenuta la proposta, scrivere l'elevator pitch del progetto è molto più facile. Mettete al lavoro le funzionalità/funzione di ClickUp AI per aiutarvi a riepilogare gli obiettivi del progetto e a delineare il valore che il progetto apporterà ai vostri stakeholder. In pochi clic avrete tutto ciò che vi serve per la vostra riunione di progetto.

8. Modello di Carta del progetto ClickUp Career Fair

Fate un figurone alla vostra prossima fiera della carriera con questo modello facile da usare

Siete diretti a una fiera della carriera per trovare la vostra prossima grande opportunità? Non c'è posto migliore per usare un elevator pitch. I reclutatori che partecipano a questi eventi incontrano centinaia, se non migliaia, di candidati qualificati. Ma con il giusto elevator pitch, potete distinguervi dalla massa come il candidato che vogliono assumere.

L'esito positivo della vostra partecipazione a una fiera della carriera inizia con un buon piano. Il Modello di Carta dei progetti per la fiera della carriera di ClickUp è il punto di partenza perfetto. Questo modello gratis vi permette di fissare obiettivi chiari per il vostro tempo alla fiera della carriera, di notare le scadenze essenziali e di monitorare le persone critiche con cui volete incontrare e parlare.

È ottimo anche per chi ospita la fiera della carriera. Il modello offre spazi per pianificare la configurazione dello stand, creare liste di controllo per i materiali e assegnare attività ai membri del team.

È possibile stilare un elenco di tutti i candidati incontrati e sviluppare un sistema di classificazione per determinare con quali di loro si vuole avere un incontro dopo la fiera della carriera. Potete anche scrivere l'elevator pitch della vostra azienda o della posizione. Dovrete trasmettere molte informazioni ai numerosi candidati. Fate in modo che la vostra organizzazione si distingua e porti i migliori talenti del giorno con una presentazione ben fatta. Dopo tutto, il colloquio è una strada a doppio senso!

9. Diapositive per la presentazione Powerpoint del passo dell'elevatore

via SlideTeam

Avete bisogno di tradurre il vostro elevator pitch in una presentazione? Questo modello di presentazione di SlideTeam è il punto di partenza perfetto.

Con 59 diapositive, questo modello modificabile può aiutarvi a presentare il vostro argomento in modo nitido e visivamente piacevole. Modificate le diapositive per condividere il vostro programma, la narrazione dei problemi e delle soluzioni, i piani di marketing e altro ancora. Avrete una presentazione pronta ogni volta che dovrete parlare a potenziali investitori o datori di lavoro, fornendo loro rapidamente informazioni essenziali che li lasceranno desiderosi di saperne di più.

10. Diapositive per la presentazione Powerpoint del Business Pitch

via SlideTeam

Siete pronti ad avviare la vostra organizzazione? Le diapositive della presentazione Powerpoint Business Pitch di SlideTeam possono aiutarvi a creare una presentazione personale per i potenziali investitori che fornisca tutte le informazioni di cui hanno bisogno e li lasci desiderare di più.

Le diapositive personalizzabili offrono un punto di partenza per discutere la strategia di crescita della vostra organizzazione, i modelli di reddito, i piani di marketing e altro ancora. Le diapositive sono sufficientemente flessibili da poter essere utilizzate per presentazioni più lunghe e per creare presentazioni di 30 secondi sulla vostra organizzazione. È un'ottima struttura visiva per iniziare a perfezionare il modo in cui parlerete agli investitori della vostra prossima grande idea.

Rimani perfetto con ClickUp

La creazione di un'ottima presentazione è fondamentale per aprire le porte a nuove opportunità. È necessario condensare una grande idea in un'istantanea accattivante che risuoni con l'ascoltatore. ✨

Iniziate identificando un problema e poi spiegate a chi vi ascolta come lo risolverete in modo unico. Adattando il vostro discorso al pubblico, potete generare interesse per la vostra idea aziendale o per la vostra azienda piano del progetto o addirittura di assicurarsi un'offerta di lavoro.

ClickUp offre una suite di modelli di elevator pitch personalizzati in base alle vostre esigenze specifiche. Che si tratti di un progetto, di una strategia commerciale, di una proposta di lavoro o di una nuova iniziativa aziendale, è possibile personalizzare questi modelli con le funzionalità di ClickUp AI per chiarire il messaggio. Registratevi per un account gratuito su ClickUp e crea un ottimo elevator pitch!