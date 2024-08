10 modelli gratuiti di pianificazione della vita per la pianificazione della vita personale

Ci sono due tipi di persone: quelle che amano seguire la corrente e quelle che preferiscono avere un piano.

Voi in quale categoria rientrate? ⚖️

Se si tratta della seconda, vi piacerà l'idea di una piano di vita può fare al caso vostro. E se è il primo, un pianificazione della vita potrebbe cambiare la vostra mente e la vostra vita.

Un modello di pianificazione della vita personale vi dà la direzione e la motivazione, vi aiuta a a stabilire le priorità e vi dice su cosa concentrarvi in ogni momento per raggiungere la vostra vita ideale. 🙌

Vi sembra una buona idea?

Continuate a leggere per scoprire come un modello di pianificazione della vita vi aiuti a raggiungere i vostri obiettivi, a creare più significato, scopo e gioia nella vostra vita e semplicemente a fare di più. 🤩

Che cos'è un modello di pianificazione della vita?

Un modello di pianificazione della vita vi aiuta a fissare gli obiettivi di vita (o quelli a breve termine), a pianificare le azioni da intraprendere e a valutare come state procedendo rispetto al piano.

Utilizzate questo tipo di modello per raggiungere obiettivi professionali di lavoro, di apportare cambiamenti nella vita privata o di mantenere in equilibrio le diverse aree della vostra vita.

È inoltre possibile applicarlo a qualsiasi periodo di tempo.

Ad esempio, forse avete un piano a lungo termine di 10 anni per la vita dei vostri sogni, che comprende una carriera di successo, una famiglia felice e una casa perfetta.

Oppure avete un obiettivo a breve termine, come risparmiare per comprare una casa o migliorare la vostra salute e il vostro benessere nel corso del prossimo anno. Potreste voler cambiare casa o migliorare le vendite della vostra attività nei prossimi tre mesi.

Visualizzare e tracciare facilmente le stime dei tempi nelle attività ClickUp per una migliore gestione delle risorse

O forse avete semplicemente bisogno di un gestione dei compiti o strumento di gestione del tempo per aiutarvi a essere più produttivi ogni giorno. Qualunque siano le vostre aspirazioni, un pianificatore di obiettivi vi aiuta a prendere decisioni migliori in ogni momento, valutando le vostre scelte rispetto ai vostri obiettivi.

E con una visione chiara su cui concentrarsi, autodisciplina viene più naturale. In sostanza, un modello di pianificazione della vita è la gestione di un progetto per la vostra vita, resa semplice. 🙌

Cosa rende un buon modello di pianificazione della vita?

Che si tratti di un piano per la vostra vita o di un piano per la vostra giornata, un modello di pianificazione della vita personale vi porta dal punto di partenza - proprio ora - al vostro obiettivo. ✨

Per farlo in modo efficace, un modello di pianificazione della vita deve aiutarvi:

_Stabilire obiettivi SMART o per accelerare la vostra crescita personale. O forse volete andare molto più sul concreto e gestire la vostra produttività quotidiana o il vostro piano di vita. 🛠️

Indipendentemente dalle vostre esigenze di definizione degli obiettivi, abbiamo un modello gratuito di pianificazione della vita che fa per voi. Vediamo alcune opzioni.

1. Modello di piano di vita ClickUp

Modello di piano di vita ClickUp

Il Modello di piano di vita ClickUp è per chi ha grandi aspirazioni. Potreste semplicemente chiamare questo progetto personale "Il mio piano di vita" 🤩

Il processo inizia con l'identificazione della vostra visione della vita e dei vostri valori. Allineare questi due elementi vi aiuta a mantenere la motivazione e vi assicura che state lavorando per raggiungere gli obiettivi giusti per voi.

Da lì, suddividete il vostro piano in obiettivi SMART specifici, fate un'autovalutazione per capire a che punto siete in questo momento rispetto a tali obiettivi e stabilite le vostre priorità.

Questo modello gratuito di pianificazione della vita vi permette anche di specificare l'area della vostra vita per ogni obiettivo, ad esempio le relazioni, il benessere o la salute mentale, e di identificare un partner responsabile che vi aiuti a rimanere motivati e sulla buona strada.

Una volta impostato il tutto, seguite i vostri progressi utilizzando gli indicatori di stato colorati che vi dicono se un compito è Completo, In corso o ancora da fare.

Inoltre, a seconda delle preferenze, potete visualizzare il vostro piano nella visualizzazione a elenco o in una Life Board. Scaricate questo modello

2. Modello gratuito di pianificazione del fine vita di ClickUp

Modello gratuito di pianificazione del fine vita di ClickUp

A nessuno piace pensare di lasciarsi alle spalle questa vita, ma la verità è che la morte e (ovviamente) le tasse sono inevitabili. Piuttosto che lasciare la vostra vita nel caos e costringere i vostri cari a fare le pulizie dopo di voi mentre sono ancora in lutto, organizzatevi con il modello Modello di pianificazione di fine vita gratuito di ClickUp . Non è mai troppo presto per iniziare questo tipo di pianificazione.

Organizzate compiti simili in categorie, ad esempio Documenti medici, Elementi finanziari/legali, Informazioni sull'eredità o Elementi funerari. Per ogni compito è possibile elencare sottocompiti, allegare documenti e specificare altre risorse di cui i vostri cari potrebbero avere bisogno. 📚

Durante la configurazione, è possibile controllare facilmente se un'attività è ancora da fare, in corso, da rivedere o approvata utilizzando le icone di stato. Scaricate questo modello

3. Modello di agenda giornaliera ClickUp

Modello di agenda giornaliera ClickUp

Se siete fan di delle app di pianificazione giornaliera , vi piacerà questo modello gratuito di pianificazione della vita.

Anticipate la vostra giornata, riducete i livelli di stress e aumentate la vostra produttività con il modello di pianificazione giornaliera gratuito Modello di agenda giornaliera ClickUp .

Iniziate elencando i vostri obiettivi per la giornata, quindi suddivideteli in compiti più piccoli, se necessario. Organizzate poi questi compiti in categorie come Lavoro o Personale e invitate anche gli altri a collaborare.

Date un ordine di priorità ai vostri compiti, in modo da sapere quali devono essere svolti per primi, quindi assegnate a ciascun compito una fascia oraria nella giornata. Assicuratevi di essere realistici con le vostre stime di tempo e lasciate un po' di tempo di riserva: le cose spesso richiedono più tempo del previsto e le attività inaspettate a volte interferiscono con i vostri piani. 👀

Poi, man mano che lavorate ai vostri compiti, tenete traccia dei vostri progressi segnandoli come Aperti o Completi. Questo aiuta a dare un senso di realizzazione e crea uno slancio che vi fa andare avanti. Alla fine della giornata, rivedete il funzionamento del vostro piano e decidete le eventuali modifiche da apportare al processo per il giorno successivo. Scaricate questo modello

4. Modello di piano d'azione giornaliero ClickUp

Modello di piano d'azione giornaliero ClickUp

Pensato per aiutarvi a collaborare con il vostro team durante la pianificazione di eventi e programmi, il modello Modello di piano d'azione giornaliero ClickUp funziona bene anche come modello di pianificazione della vita. Il modello suddivide i vostri obiettivi più importanti in azioni quotidiane da completare per assicurarvi di rispettare le scadenze personali che vi siete prefissati.

Classificate ogni attività in base al tipo (ad esempio, se si tratta di un obiettivo o di una fase d'azione verso un obiettivo) e al livello di complessità, e misurate i progressi di quell'attività sulla barra di avanzamento dell'obiettivo. Le icone di stato identificano le attività ancora presenti nell'elenco delle cose da fare e quelle in corso o completate. È possibile vedere a colpo d'occhio quali elementi sono stati completati, quali sono in scadenza quel giorno e quali sono in ritardo.

Poi fate un passo indietro e guardate l'intera timeline per monitorare i vostri progressi verso il vostro obiettivo personale. ✨ Scaricate questo modello

5. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Non sorprende che il Modello di piano di sviluppo personale ClickUp è stato progettato per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi personali. Organizza i vostri progressi verso obiettivi incentrati su voi stessi, come il miglioramento delle vostre relazioni o la cura di voi stessi. È utile anche per le ambizioni legate al lavoro, come l'apprendimento di una nuova abilità utile o di una seconda lingua.

Questo modello gratuito di pianificazione della vita vi aiuta a identificare i vostri obiettivi e a valutare esattamente a che punto siete ora. Quindi, mette a punto una guida passo dopo passo per arrivare dove volete.

Utilizzate questo modello per definire i compiti da svolgere nel trimestre e inserirli nel calendario, nonché per pianificare le risorse di cui potreste aver bisogno, come libri di lavoro, tutorial online o coaching individuale. Inoltre, vi incoraggia a considerare gli eventuali ostacoli che potreste incontrare e a individuare un partner responsabile che vi sostenga durante il processo.

Tracciate i vostri progressi e annotate tutte le realizzazioni che avete fatto mentre lavoravate ai vostri compiti. E naturalmente non dimenticate di riconoscere e celebrare i vostri successi e risultati lungo il percorso, evidenziandoli man mano! 🙌 Scarica questo modello

6. Modello di tracciatore di abitudini personali ClickUp

Modello di tracciatore personale delle abitudini ClickUp

State cercando di cambiare una vecchia abitudine che non vi serve più o di metterne in atto una nuova e sana che vi aiuti a progredire nella vostra vita? Se è così, il Modello di tracciatore personale delle abitudini ClickUp è per voi.

Come sempre, inizierete identificando gli obiettivi che volete raggiungere, come fare più esercizio fisico o studiare per un esame imminente. Quindi create i vostri compiti: Specificate esattamente ciò che dovete fare per raggiungere il vostro obiettivo e fissate una scadenza.

Ad esempio, potreste decidere di fare una passeggiata all'ora di pranzo il lunedì, il mercoledì e il venerdì, o di studiare per 30 minuti dopo cena ogni giorno della settimana. ⏲️

Spuntate i compiti man mano che li svolgete per tenere traccia dei vostri progressi rispetto alla barra di avanzamento del mese. Inoltre, ogni settimana valutate come state procedendo e modificate i vostri impegni obiettivi settimanali come necessario. Accedete a questo modello qui sotto o date un'occhiata agli altri modelli di monitoraggio delle abitudini ! Scarica questo modello

7. Modello di produttività personale ClickUp

Modello di produttività personale ClickUp

Il Modello di produttività personale ClickUp può essere utilizzato per raggiungere obiettivi personali e per migliorare la produttività. Forse volete mangiare in modo più sano, oppure siete un libero professionista che vuole consegnare più lavori ai clienti ogni giorno.

Questo semplice modello gratuito di pianificazione della vita vi aiuta a decidere i vostri obiettivi, a stabilire le priorità, a definire i compiti e a segnalare eventuali dipendenze che potrebbero rallentare le cose.

Per esempio, se state cercando di mangiare meglio, potete scegliere di dedicare 30 minuti ogni sabato mattina, prima di fare la spesa settimanale, a pianificare i pasti per la settimana successiva, in modo da avere a portata di mano gli ingredienti necessari. Poi controllate se avete pianificato i pasti, se avete comprato gli ingredienti e se avete preparato quel pasto sano ogni giorno.

Se siete freelance, potreste prevedere di mettere da parte del tempo per stabilire le priorità dei compiti e poi creare un foglio di lavoro che vi aiuti a svolgerli nell'ordine giusto. Poi raccogliete le vostre risorse, mettete da parte le distrazioni come i social media e monitorate come state procedendo. 👀 Scarica questo modello

8. Modello di rapporto sulla produttività personale ClickUp

Modello di rapporto sulla produttività personale ClickUp

Progettato per migliorare il rendimento del vostro team misurando la produttività di ciascuno dei membri del vostro team, il modello Modello di rapporto sulla produttività personale ClickUp funziona anche per i vostri obiettivi di produttività.

Registrate ogni attività e classificatela in base a un tipo di attività, ad esempio se si tratta di lavoro profondo, tempo di coworking, attività ricorrente o tempo di pausa. Quindi tracciate il tempo di esecuzione e l'avanzamento dell'attività tramite i campi di stato.

Scegliete tra la vista Calendario e la vista Elenco per vedere tutti i vostri compiti in un colpo d'occhio, in modo da non perdere nulla. Scarica questo modello

9. Modello di struttura ClickUp Getting Things Done

Modello di struttura ClickUp per la realizzazione delle cose

Se gestite la vostra vita con Applicazioni per gli elenchi di cose da fare , poi il file Modello di struttura ClickUp Getting Things Done è per voi.

Organizzatevi catturando tutti i vostri compiti, riunioni e pensieri casuali in questo modello di pianificazione della vita personale. Suddividete tutto in categorie come meglio credete. Forse creerete delle categorie per le idee, le voci del calendario, i progetti a lungo termine o le cose che devono essere fatte subito.

Potete anche specificare se un'idea è fattibile o semplicemente da consultare e, se è fattibile, stimare l'impegno che richiede un compito. Poi si elencano le dipendenze e gli URL a cui si potrebbe fare riferimento quando si tratta di un'attività.

I pratici campi di stato includono le opzioni "un giorno/ forse" e "cestino", oltre ai consueti campi "da fare", "in corso" e "completato", in modo da non perdere mai un'idea, a meno che non lo si voglia fare. 💡 Scarica questo modello

10. Modello di elenco giornaliero delle cose da fare ClickUp

Modello di elenco giornaliero delle cose da fare di ClickUp

Il Modello di elenco giornaliero delle cose da fare di ClickUp vi aiuta a tenere sotto controllo tutti i vostri compiti, aiutandovi a fare di più ogni giorno e contribuendo così al vostro successo a lungo termine. Riduce il sovraccarico di lavoro e vi aiuta a concentrarvi sulle cose importanti, per non parlare dell'appagante sensazione di realizzazione che deriva dallo spuntare le voci che vengono completate. 🤩

Iniziate con un brainstorming di tutti i compiti da svolgere, tenendo presente che potrebbe essere necessario suddividerne alcuni in parti più piccole e gestibili. Quindi classificateli e dategli un ordine di priorità. Stimate il tempo necessario per ciascuno di essi e assegnategli una scadenza.

In questo modo potrete capire immediatamente da dove iniziare e tenere traccia dei vostri progressi, spuntando le voci man mano che procedete. È anche possibile impostare notifiche per le scadenze imminenti e collaborare facilmente con altri invitandoli a unirsi al vostro spazio di lavoro. Scarica questo modello

Gestire meglio la vita con i modelli gratuiti di pianificazione della vita

Riuscire a portare a termine l'elenco delle attività quotidiane può sembrare un lavoro faticoso, per non parlare del raggiungimento di obiettivi a lungo termine. Per fortuna c'è un aiuto a portata di mano. 👋

L'uso di un modello di pianificazione della vita personale vi aiuta a pensare ai vostri obiettivi a lungo termine e ai progetti a breve termine, quindi a pianificare e dare priorità ai vostri compiti e a rimanere concentrati mentre li portate a termine.

Per trovare il modello giusto per le vostre esigenze, non cercate altro che ClickUp . La nostra vasta gamma di modelli vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi personali e di lavoro, oltre che a fare tutto ciò di cui avete bisogno. È un negozio unico che vi offre tutti gli strumenti necessari per vivere al meglio la vostra vita. ✨