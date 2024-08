10 migliori modelli di proposta di valore aziendale

Potete anche avere il miglior prodotto o servizio sul mercato, ma la vostra produttività non decollerà finché non saprete come venderlo. A prescindere dal punto in cui vi trovate con la vostra strategia commerciale o di marketing, dovete iniziare con una proposta di valore convincente.

Una proposta di valore, chiamata anche dichiarazione di valore, punto di vendita unico (USP) o proposta di valore unica (UVP), è un messaggio conciso che dimostra la vostra promessa ai clienti. Dovete comunicare chiaramente cosa offrite e perché qualcuno dovrebbe scegliere il vostro marchio rispetto a quello di un concorrente.

La creazione di una solida UVP è un'attività impegnativa con una posta in gioco molto alta, ed è per questo che gli esperti di marketing si affidano a modelli di proposta di valore per iniziare.

Dalla posizione del prodotto alla analisi della concorrenza e test, questi modelli supportano l'intero processo di elaborazione della dichiarazione di valore. In questa guida esploreremo i migliori modelli di proposta di valore aziendale che vi aiuteranno a conquistare i clienti! 😍

Che cos'è un modello di proposta di valore?

I modelli di proposta di valore forniscono un quadro per redigere proposte di valore coinvolgenti per i clienti e i team interni. Siete in grado di mappare le influenze degli acquirenti e di identificare meglio i punti di forza del prodotto, il che vi aiuta a costruire proposte forti per:

Generare e convertire più clienti

Aumentare il valore della vita del cliente

Una proposta di valore è parte integrante della vostra lavori richiesti dal marketing presentazioni commerciali e campagne sui social media . Per essere convincente e persuasiva, deve essere realizzata in modo da riflettere tre elementi essenziali:

Da fare: quale/i problema/i intendete risolvere per il vostro traguardo? Quali vantaggi offrirà il vostro prodotto o servizio? In che modo la vostra offerta si differenzia dalla produttività della concorrenza

I titolari o gli sviluppatori di prodotti conoscono intuitivamente la USP della loro offerta, ma faticano a condividerla con il pubblico o con il team di marketing. Il risultato? Non riescono a identificare le sfide e le opportunità chiave della loro produttività e assistere alla sua scomparsa.

Un modello di proposta di valore è utile per tutti gli stakeholder dell'azienda, compresi gli addetti al marketing e alla i responsabili della produttività . Può anche supportare lo sviluppo e la produttività dei prodotti Teams agili creando un prototipo o un prodotto minimo fattibile (MVP) basato sulle aspettative del cliente.

Cosa rende un buon modello di Value Proposition?

Un modello di proposta di valore efficace deve offrire quanto segue:

**I migliori modelli di UVP hanno una struttura provata, testata e rivista per mettere insieme le proposte di valore in tempi record. Cercate sezioni mirate per definire aspetti come i traguardi, le funzionalità/funzione del prodotto e i punti dolenti

**Il modello deve adattarsi a tutti i tipi di prodotti e servizi, dai software alle lampade. Dovrebbe consentire aggiustamenti stilistici per allineare il documento all'identità del vostro marchio

Strumenti di collaborazione **La creazione di una proposta di valore d'impatto richiede in genere l'apporto di diversi dipartimenti. Per questo motivo, cercate modelli che offrano strumenti di collaborazione comelavagne online e modifiche in tempo reale che semplificano il lavoro di squadra

**Il design del modello deve consentire una comunicazione concisa e contestuale con i vostri interlocutori

**Spazio per le immagini: gli elementi visivi rendono la proposta di valore più accattivante. Dovreste poter aggiungere immagini, grafici, slogan, testimonianze, video o infografiche per arricchire il vostro messaggio 📢

10 modelli di proposta di valore da usare nel 2024

Abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori modelli di proposta di valore da ClickUp , Neos Chronos, Modifica.org e Slidesgo. Queste sono le opzioni selezionate con la maggior funzione. Esplorate ciò che offrono e trovate il vostro abbinamento perfetto! 🧩

1. Modello di Business Model Canvas di ClickUp

Collaborate a una dichiarazione di posizione per organizzare le idee in una lavagna online di ClickUp

State lottando per completare la dichiarazione di valore prima di lanciare una nuova azienda o un nuovo prodotto? Il Modello di Business Model Canvas di ClickUp può essere proprio quello che vi serve per visualizzare il vostro modello aziendale e la vostra strategia!

Il modello fornisce una struttura curata da esperti per sviluppare UVP e strategie personalizzate strategie di marketing . Le sue molteplici sezioni codificate per colore consentono di visualizzare in un'unica pagina la vostra proposta di valore e i fattori che la influenzano, come i segmenti di clientela e le risorse chiave. Sfruttate la visualizzazione per:

Individuare gli oggetti delle parti interessate in condivisione

Identificare gli elementi di crescita e di minaccia specifici del settore

Disegnarei percorsi personalizzati dei clienti* Analizzare i dati dei concorrenti

Delineare le risorse attuali come le persone, le infrastrutture e la tecnologia

Questa è una ClickUp Lavagna online modello con pratici strumenti di modifica, perfetto per creare contenuti o fare brainstorming con il team. Coinvolgete i vostri partner chiave e discutete su come formare la vostra proposta di valore. 🎨

Questo modello, facile da usare per i principianti, consente ai manager alle prime armi di creare modelli aziendali personalizzati, grazie alla visualizzazione Start Here, che funziona come una guida.

Se siete alle prime armi con la scrittura di dichiarazioni di valore, vi consigliamo di utilizzare la vista Start Here Vista Bacheca ClickUp per segmentare il pubblico del vostro traguardo in base al tipo di valore da voi provider. Da fare, elencare le UVP più redditizie in Documenti ClickUp per un ulteriore brainstorming.

2. Modello di strategia di prodotto ClickUp

Esaminare i materiali di marketing e altri requisiti di funzionalità/funzione su un Elenco ClickUp

Una precisa descrizione del valore è la base per la creazione di una strategia di prodotto sviluppo di un nuovo prodotto o lavorare su nuove funzionalità/funzione. Un piano di ampio respiro insufficiente porta solo a un'allocazione frettolosa delle risorse e a una un'esecuzione inefficiente del progetto .

Il Modello di strategia di prodotto di ClickUp è uno strumento utile per aiutarvi a raggiungere gli obiettivi di prodotto in modo sostenibile. Consente di redigere una proposta di valore basata su cosa è il vostro prodotto, quale problema risolve, chi sono i vostri clienti e i vostri concorrenti e quali sono i parametri misurabili obiettivi e traguardi misurabili che dovreste prefiggervi.

Il quadro preimpostato consente di creare un piano d'azione con passaggi dettagliati e minimo spreco di risorse. Questo modello è dotato di tre Elenchi per un monitoraggio continuo:

Funzionalità/funzione Sequenza Team

L'Elenco delle funzionalità raggruppa le funzionalità del prodotto ed elenca le attività correlate in base al loro stato (come Completato o In corso). Si possono anche ordinare per tag, come Funzionalità attive, Priorità e Lavoro richiesto.

L'elenco Sequenza raggruppa le fasi del progetto, fornendo una panoramica cronologica delle funzionalità aggiunte, mentre l'elenco Teams contiene informazioni sulle persone coinvolte nel progetto, classificate in base ai ruoli. 🧑‍🏭

3. Modello di posizionamento del prodotto ClickUp

Creazione di liste di controllo delle attività di ClickUp per diversi esempi di proposta

La posizione del prodotto e la proposta di valore sono due facce della stessa medaglia: entrambe descrivono il valore unico del vostro prodotto o servizio e il modo in cui volete essere percepiti dai vostri clienti. Affidatevi al Modello di posizione del prodotto di ClickUp per aiutarvi ad articolare un'eccellente USP per i vostri stakeholder interni ed esterni.

Il modello vi guida attraverso i sette campi per comunicare la vostra posizione unica rispetto ai vostri concorrenti:

Visione Missione Dichiarazione di mercato Tagline Punti dolenti USP Branding

Il modello di posizione dei prodotti ha un template incorporato elenco di Da fare per aiutarvi a collaborare con i vostri compagni di squadra nei campi sopra citati senza disturbare i loro programmi.

Ad esempio, si vuole che un membro del team di sviluppo del prodotto presenti il modo in cui le funzionalità proposte si allineano al mercato di riferimento e alla missione dell'azienda. In questo caso, è possibile aggiungere l'attività al modello, impostare lo stato di priorità e la data di scadenza e assegnarli.

Il bello di questo modello di attività si trova nell'opzione di configurazione delle relazioni tra attività. Collega le attività per garantire che una non venga avviata finché il lavoro precedente non è completato. In questo modo si evitano sovrapposizioni e dichiarazioni di valore deboli.

È possibile aggiungere file in fondo alla pagina per un maggiore contesto. Collegate il documento ad altri modelli per mantenere il lancio del prodotto sulla giusta rotta. 🛤️

4. Modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp

Collegate la dichiarazione della proposta di valore ad altre guide strategiche per una navigazione pulita

Il Modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp vi aiuta a comunicare il valore della vostra offerta in modo utile al vostro team commerciale. È dotato di un documento di guida alla strategia incorporato, con suggerimenti sulla cura delle strategie commerciali e delle best practice.

Stabilite il valore del vostro prodotto attraverso sezioni come Company Vision e Unique Selling Point. Il modello è ideale per creare un piano commerciale basato su:

Segmenti demografici, psicografici e geografici del pubblico

Realisticoobiettivi di ricavo realistici dettati dai cicli commerciali medi,schede di valutazione bilanciateecc.

Vincoli di budget

Ogni sezione del documento contiene domande che consentono di concentrarsi. Ad esempio, nella sezione Obiettivi di fatturato si naviga rispondendo a domande sul fatturato medio degli ultimi cinque anni o sulle vendite annuali. Allo stesso modo, la sezione Cliente ideale vi aiuta a individuare un utente personalizzato descrivendo i punti dolenti e le esigenze del vostro pubblico. 💡

Come altri modelli di ClickUp, questa opzione consente di creare e assegnare attività, impostare scadenze e attivare notifiche in tempo reale per rimanere aggiornati sulle attività di ClickUp stato della vostra roadmap commerciale .

5. Modello di matrice delle funzionalità/funzione dei prodotti ClickUp

Organizzare la categoria di prodotti con funzionalità di gruppo, ordinamento e filtro in ClickUp

La forza di una proposta di valore dipende in larga misura dalla capacità di identificare quali funzionalità/funzione di un prodotto sono richieste e perché. Potrete apprezzare la Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto ClickUp se avete bisogno di aiuto per organizzare i punti di forza dei prodotti in linea con le esigenze dei clienti.

Il primo passaggio per l'utilizzo di questo modello consiste nell'identificare le funzionalità/funzione di maggior valore del prodotto. Ordinatele in Software e Hardware, oppure create le vostre categorie per riflettere la natura del prodotto.

Successivamente, utilizzare Campi personalizzati per delineare le azioni che il team deve intraprendere. Determinate le funzionalità/funzione a priorità con il maggior potenziale di guadagno e aggiungete assegnatari e date di scadenza per ciascuna di esse. Potete valutare le funzionalità/funzione su una scala da uno a cinque e lasciare delle note (promemoria o linee guida) per il vostro staff. Tracciate lo stato di avanzamento e apportate le modifiche necessarie.

Se si gestiscono più progetti, si può usare il modello per riallocare le risorse e il budget per i progetti di maggiore impatto. Ad esempio, potete confrontare le funzionalità/funzioni di due prodotti simili e decidere quale portare avanti. 💕

6. Modello di documento di presentazione del prodotto ClickUp

Scrivete un documento di riepilogo/riassunto della proposta di valore o di prodotto e condividetelo con il team per la revisione

Lanciate un nuovo prodotto o rinnovate quello esistente? Il Modello di documento di presentazione del prodotto ClickUp può essere utile in quanto fornisce un quadro teorico per affrontare le fasi cruciali prima della data di rilascio.

Utilizzate il modello per definire una proposta di valore concisa e coerente per il vostro prodotto team interfunzionali . È possibile schematizzare l'intero flusso di sviluppo all'interno del documento, comprese le specifiche, i feedback e le attività correlate, rendendolo un'unica fonte di verità per la collaborazione.

Per impostazione predefinita, il modello consente di assemblare un efficace brief di prodotto attraverso queste sezioni:

2-Pager: Per delineare l'impatto del prodotto sul vostro gruppo di traguardo

Per delineare l'impatto del prodotto sul vostro gruppo di traguardo Piano di rilascio: Aiuta a suddividere il rilascio del prodotto in fasi e ad evidenziare le attività prioritarie

Aiuta a suddividere il rilascio del prodotto in fasi e ad evidenziare le attività prioritarie Specifica funzionale: Supporta i team di progettazione e sviluppo che hanno bisogno di informazioni su come ogni funzionalità/funzione dovrebbe avvantaggiare l'acquirente

Supporta i team di progettazione e sviluppo che hanno bisogno di informazioni su come ogni funzionalità/funzione dovrebbe avvantaggiare l'acquirente Appendici: Usate questa sezione per aggiungere qualsiasi cosa, come collegamenti e documenti, che sia rilevante per il lancio

È possibile creare altre sezioni con un solo clic. Il modello ha un framework "fill-in-the-blank", quindi non avrete problemi a utilizzarlo. ✏️

7. Modello di piano di marketing ClickUp

Delineate i vostri oggetti di marketing e suddivideteli in attività in un elenco di ClickUp

L'integrazione di una dichiarazione di valore nel team di marketing crea un senso di titolarità e fa miracoli per la collaborazione del team. Il Modello di piano di marketing di ClickUp è una soluzione all-in-one per organizzare obiettivi di marketing con chiarezza e controllo. Si tratta di uno strumento potente per:

Pianificare e ottimizzare più campagne di marketing

Impostazione di oggetti di valore, ad esempio per aumentare la notorietà del marchio

Monitorare i traguardi con le analisi integrate

Iniziate a marciare in avanti con questo modello di piano di marketing con il titolo Obiettivi. Elencate i vostri obiettivi Obiettivi e Risultati Chiave (OKR) e trasformarli in attività e sottoattività secondarie. Aggiungete dettagli come le date di inizio e di scadenza, il trimestre, lo stato di avanzamento e il livello di lavoro richiesto.

Sfruttate le diverse visualizzazioni del modello per ottimizzare le vostre attività flusso di lavoro del marketing . Se volete un riepilogo nitido degli obiettivi per un trimestre, non dovete fare altro che utilizzare la visualizzazione Key Results. La visualizzazione Avanzamento ordina le attività in schede in base a sei aggiornamenti di stato: da fare, Pianificato, In corso, Necessita di input, Annullato e Completato.

La visualizzazione Sequenza è un'altra grande aggiunta, in quanto visualizza gli OKR cronologicamente per mese, settimana o giorno e fornisce stime sulla durata. ⌛

8. Tela della proposta di valore di Neos Chronos

Scrivere più proposte di valore su un documento di Word tramite Neos Chronos

Se siete alla ricerca di un modello UVP essenziale, senza fronzoli, il Word Value Proposition Canvas di Neos Chronos è la vostra tazza di tè. ☕

Il suo modello minimalista di proposta di valore è diviso in due sezioni: Prodotto e Cliente.

La sezione Prodotto ha divisioni come Benefici, Esperienza e Funzionalità/funzione per descrivere in modo esteso il vostro prodotto. Utilizzate la sezione Cliente per definire i desideri, le paure e i bisogni del vostro traguardo. Inoltre, la sezione Substitutes (Sostituti) consente di analizzare i concorrenti e il modo in cui rispondono alle aspettative del mercato.

Il modello ha istruzioni dettagliate su cosa inserire in ogni sezione, ma potrebbe essere necessario consultare i team di prodotto e di marketing per ottenere il contenuto giusto.

Il modello può essere scaricato gratis in formato Word (docx), a condizione che non venga rimossa l'attribuzione del copyright. Il layout è a due pagine. 📃

9. Modello di quadro di riferimento per la proposta di valore di Edit.org

Creare una forte proposta grafica di valore con Edit.org

Forse non è ricco di funzionalità/funzione avanzate, ma il modello Value Proposition Canvas di Edit.org può essere più che sufficiente per delineare i punti di forza del vostro prodotto e presentare i target di clienti.

Questo modello consiste in un'unica diapositiva divisa in due sezioni:

Proposta di valore Segmento del cliente

La sezione Value Proposition consiste nella connessione sistematica tra un prodotto e l'attuale comportamento d'acquisto. Nella sezione Products & services, si scrive una descrizione del prodotto o si elencano le funzionalità/funzione. Nella sezione Autori di guadagno si stabiliscono i principali punti di vendita del prodotto. Infine, utilizzate Dolori per chiarire come la vostra offerta allevia i dolori specifici dei clienti.

La sezione Segmento del cliente è suddivisa in Guadagni, Dolori e Lavori del cliente. Questi aiutano a mappare il punto di vista del vostro cliente ideale. È possibile esplorare la loro motivazione a investire in un prodotto in base al loro potere d'acquisto e agli obiettivi a breve e lungo termine. 🎯

È possibile modificare il modello online e condividerlo sui social network. Scaricatelo per modificarlo offline.

10. Modello di infografica per la presentazione del valore da Slidesgo

Utilizzate il modello infografico Value Proposition Canvas di Slidesgo per creare una presentazione convincente del vostro prodotto

Volete creare una presentazione visuale della vostra proposta di valore e della vostra strategia di marketing? Il modello Value Proposition Canvas Infographics di Slidesgo è proprio quello che fa per voi! 🎁

Il modello ha 31 diapositive con infografiche già pronte per visualizzare ogni angolo che porta alla vostra UVP, sia che si tratti di punti di forza del prodotto, di punti dolenti dei clienti o di costi.

Ad esempio, la seconda diapositiva aiuta a collegare le sfide dei clienti alle funzionalità/funzione del prodotto. Scegliete una o più diapositive in base al pubblico a cui dovete presentare o ai dati di mercato che avete a disposizione.

Tutte le diapositive sono modificabili al 100%. È possibile modificare qualsiasi cosa, dalla tavolozza dei colori al font e al design. Potete anche modificare l'ordine delle diapositive ed eliminare i grafici non necessari per mantenere il concetto semplice.

Scaricate questo modello in formato PowerPoint o utilizzatelo online in Google Slides o Keynote.

Modelli di proposta di valore: La scala per il cuore dell'acquirente

I modelli di proposta di valore di cui abbiamo parlato sono tutti molto pratici per la diagnosi dei mercati e per la preparazione dei clienti strategie di produttività . Si consiglia di esplorare il Libreria di modelli ClickUp per trovare oltre 1.000 altri modelli progettati da esperti per qualsiasi caso d'uso, che si tratti di marketing, account o project management.

Se avete bisogno di aiuto per la formulazione dei vostri documenti UVP o di marketing, provate ClickUp AI . Si tratta di una brillante assistente alla scrittura che può aiutarvi generare descrizioni dei prodotti , brief di progetto, reportistica e altro ancora! 🤖