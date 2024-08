10 modelli gratuiti di analisi competitiva in Excel e ClickUp

Il mondo si muove velocemente. Ed è probabile che lo faccia anche la concorrenza.

Cosa deve fare un team che vuole rimanere competitivo? Proprio così. Probabilmente sapete cosa sto per dire.

Uno dei modi migliori per sapere quale dovrebbe essere il vostro prossimo passo è quello di effettuare un'analisi della concorrenza. In questo modo ci si assicura di avere una visione olistica del proprio mercato e dei suoi concorrenti.

Per aiutarvi in questo compito, date un'occhiata all'elenco di 10 modelli gratuiti di analisi della concorrenza per Excel e ClickUp. Questi semplificano il monitoraggio, il confronto e l'apprendimento dei vostri concorrenti e vi danno il vantaggio di cui avete bisogno per essere i migliori. 🥇

Ma prima, ovviamente, partiamo da una definizione chiara.

Che cos'è un modello di analisi competitiva?

Un modello di analisi competitiva è un documento, un foglio di calcolo, una presentazione o un elenco di attività pronto all'uso, concepito per aiutarvi a raccogliere e analizzare informazioni sui vostri concorrenti.

Esaminando i diversi aspetti di un'altra azienda, come i prodotti, i finanziamenti, la quota di mercato, i prezzi e le strategie di marketing, un modello di analisi competitiva consente di registrare informazioni utili. Questi modelli forniscono ai membri del consiglio di amministrazione, ai team di leadership o ai singoli collaboratori un rapporto ordinabile e facile da digerire sui vostri concorrenti.

Queste preziose conoscenze aiutano a prendere decisioni migliori e a pianificare le proprie strategie aziendali in base alla concorrenza.

Cosa rende un buon modello di analisi competitiva?

Un buon modello di analisi della concorrenza è chiaro, facile da usare e completo. Deve includere categorie e campi pertinenti che consentano di raccogliere e confrontare informazioni e dati raccogliere i pro e i contro dei vostri concorrenti.

Un modello utile dovrebbe essere adattabile al vostro settore specifico e al vostro pubblico di riferimento. È sempre un vantaggio quando la vostra analisi della concorrenza è visivamente accattivante anche se questo non è necessariamente un requisito.

ClickUp Docs consente la formattazione ricca e i comandi di comandi slash per lavorare in modo più efficiente

È necessario assicurarsi che l'analisi sia organizzata e in questo caso un modello consente di risparmiare tempo. In definitiva, un modello di analisi della concorrenza di alta qualità vi consente di ottenere informazioni preziose sulla concorrenza e di sostenere un processo decisionale informato per la crescita e il successo della vostra azienda.

10 Modelli di analisi competitiva gratuiti

L'analisi della concorrenza è preziosa per le aziende che desiderano farsi strada nel proprio settore e conoscere i propri concorrenti diretti. Utilizzando questi modelli gratuiti di Excel e ClickUp, sarete in grado di comprendere la vostra concorrenza e di prendere decisioni più intelligenti per incrementare il vostro business.

Ecco un elenco dei nostri migliori modelli di analisi della concorrenza da utilizzare oggi stesso.

1. Modello di analisi competitiva ClickUp

Modello di analisi competitiva ClickUp

Prova Modello di lavagna per l'analisi competitiva di ClickUp ! Gli elementi possono essere aggiunti, modificati e posizionati liberamente in questa vista interattiva. In base alle metriche impostate, ogni quadrante mostra le prestazioni di ciascun elemento. È inclusa anche una legenda per ogni quadrante.

Utilizzate questo modello completo per essere informati sui punti di forza, le debolezze e le strategie dei vostri concorrenti. È anche possibile identificare le aree in cui i team eccellono e le aree di miglioramento monitorando le metriche chiave, come la quota di mercato e l'offerta di prodotti.

Ad esempio, il team di marketing potrebbe utilizzare questo per confrontare i social media tra i concorrenti. Scarica questo modello

2. Modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp

Modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp

Con due stati e una vista, questo modello di analisi vi aiuta a indagare sui vostri principali concorrenti per saperne di più sui loro prodotti, sulle loro vendite e sulle loro strategie di marketing per guadagnare quote di mercato.

Utilizzo Modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp per prendere decisioni basate sui dati relativi ai vostri modelli di prezzo, assicurandovi di rimanere competitivi e massimizzando i profitti. Un'azienda di vendita al dettaglio, ad esempio, potrebbe monitorare gli sconti e le promozioni della concorrenza per ottimizzare la propria strategia di prezzo. Scarica questo modello

3. Modello di tracciamento competitivo ClickUp

Modello di monitoraggio della concorrenza ClickUp

Traccia i prodotti dei tuoi concorrenti!

Con Modello di monitoraggio della concorrenza di ClickUp i team monitorano le attività e i progressi dei concorrenti nel tempo. Rimanendo aggiornati sui lanci dei prodotti della concorrenza, sulle campagne di marketing e sui feedback dei clienti, è molto più facile adattare le proprie strategie per rimanere all'avanguardia.

Una volta creato come documento condiviso, l'intero team è in grado di rimanere informato sui prodotti attualmente in circolazione. Ad esempio, un team di sviluppo software potrebbe seguire gli aggiornamenti dei software della concorrenza per assicurarsi che il proprio prodotto sia in grado di competere. Scarica questo modello

4. Modello di analisi del mercato competitivo ClickUp

Modello di analisi del mercato competitivo ClickUp

Qual è il livello del vostro prodotto sul mercato? Provate un'analisi della concorrenza completa di matrici che vi aiutano a visualizzare la vostra posizione sul mercato.

Il Modello di analisi del mercato competitivo è stato progettato per aiutare i team a individuare le tendenze e a utilizzare le informazioni per proporre prodotti o servizi innovativi. Una startup, ad esempio, potrebbe utilizzare questo modello per identificare un segmento di clienti poco servito e creare un'offerta mirata. È importante anche dettagliare i concorrenti diretti e indiretti. Scarica questo modello

5. Modello di analisi dei concorrenti di ClickUp SEO

Modello di analisi della concorrenza di ClickUp SEO

Il posizionamento organico nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca è uno dei modi più convenienti per raccogliere contatti, costruire la consapevolezza del marchio e far crescere la vostra quota di mercato!

Prova Modello di analisi SEO dei concorrenti di ClickUp per migliorare la vostra Sforzi SEO e aumentare il traffico organico verso il sito web del prodotto. Un team di content marketing potrebbe utilizzare questo modello per identificare le parole chiave più performanti e creare contenuti accattivanti e SEO-friendly, offrendovi un vantaggio competitivo.

In questo modo, vi assicurate che la vostra strategia di parole chiave sia organizzata e che teniate traccia di tutti i vostri sforzi di creazione di contenuti in un unico posto per tutti i vostri clienti Analisi SWOT . Scarica questo modello

6. Modello di matrice di confronto ClickUp

Modello di matrice di confronto ClickUp

Modello di matrice di confronto di ClickUp consente ai team di confrontare più concorrenti su vari fattori in un formato a matrice visivamente accattivante per un'analisi SWOT dettagliata.

Forse avete bisogno di confrontare più concorrenti su una manciata di fattori in un modo visivamente accattivante e facile da digerire. In questo caso, la matrice di confronto di ClickUp è il modello perfetto per voi.

Prendete decisioni strategiche informate identificando i punti deboli dei concorrenti. Per esempio, un team di vendita potrebbe utilizzare questo modello per identificare le aree in cui il loro prodotto supera la concorrenza e questo permette loro di enfatizzare queste caratteristiche durante le presentazioni di vendita.

Vedi questi_

Hef/_ https://clickup.com/it/blog/72735/modelli-di-confronto/_ Modelli di confronto dei prodotti_ /%href/

! Scarica questo modello

7. Modello di matrice delle caratteristiche del prodotto ClickUp

Modello di matrice delle caratteristiche del prodotto ClickUp

Questo Modello di matrice delle caratteristiche del prodotto di ClickUp aiuta i team a confrontare i propri prodotti o servizi con quelli della concorrenza. Evidenziando le caratteristiche principali, i vantaggi e i prezzi, i team possono comprendere meglio la loro posizione sul mercato e apportare le modifiche necessarie.

Un'azienda produttrice di software, ad esempio, potrebbe usare questo per confrontare le caratteristiche e le funzionalità delle applicazioni concorrenti. In questo modo si ottiene un vantaggio competitivo sui concorrenti diretti e indiretti, per identificare meglio le tendenze del mercato. Scarica questo modello Se state cercando altri esempi, date un'occhiata alla nostra lista dei migliori_ **Modelli a matrice !

8. Modello di mercato comparativo ClickUp

Modello di mercato comparativo ClickUp

Modello di analisi comparativa del mercato di ClickUp è stato progettato per confrontare le prestazioni di vari prodotti, servizi o strategie rispetto a criteri predeterminati per un'analisi della concorrenza definitiva.

Utilizzate queste informazioni per identificare il vostro vantaggio competitivo e gli approcci più efficaci e prendere decisioni basate sui dati. A team di sviluppo del prodotto potrebbe utilizzare questo modello per valutare e confrontare i prototipi prima di scegliere la versione finale.

Inoltre, un modello di analisi comparativa del mercato (CMA) è utile per compiti come la determinazione del valore di una casa utilizzando proprietà comparabili vendute di recente. Scarica questo modello

9. Template.net Modello di analisi competitiva Excel

Via Template.net

Questo modello basato su Excel di Template.net offre un formato familiare e facilmente personalizzabile per i team che desiderano analizzare la concorrenza. Tracciando i dati dei concorrenti in Excel, i team utilizzano funzioni integrate come grafici e tabelle pivot per visualizzare e analizzare i risultati.

Un team finanziario potrebbe utilizzare questo modello per confrontare le principali metriche finanziarie dei concorrenti, come la crescita dei ricavi o i margini di profitto. Ma questo è solo un esempio tenete presente che Excel è flessibile . Scarica questo modello

10. Modello di analisi competitiva in PowerPoint di SlideTeam

Tramite SlideTeam

Questo modello di analisi competitiva in PowerPoint aiuta i team a presentare i risultati del mercato target in un formato visivamente accattivante e digeribile.

Trasformando i dati grezzi in presentazioni accattivanti, i team comunicano le loro intuizioni con maggiore chiarezza. Un team di gestione, ad esempio, può utilizzare questo modello per illustrare il panorama competitivo durante una riunione di pianificazione strategica senza passare ore davanti al computer a creare una presentazione da zero. Scarica questo modello Relativo:_ **Modelli di Scorecard Bilanciata

Vantaggi dell'utilizzo di un modello dettagliato di analisi competitiva

Che cosa c'è di così importante nell'eseguire un'analisi competitiva come parte della vostra strategia aziendale?

Si impara molto di più sul proprio mercato

L'analisi della concorrenza aiuta i team a comprendere meglio il proprio settore e il mercato di riferimento. Questa conoscenza fornisce le informazioni necessarie per elaborare un piano d'azione solido.

Per esempio, attraverso un'analisi della concorrenza, un'azienda di software potrebbe identificare le tendenze nelle preferenze dei clienti, aiutandoli ad allineare il loro prodotto alle richieste del mercato. 🎯

Scopre migliori opportunità per l'azienda

Esaminando i punti di forza e di debolezza dei concorrenti, i team scoprono potenziali opportunità per la vostra azienda crescita ed espansione . Questo processo può rivelare lacune nelle offerte dei concorrenti il che significa che avete appena scoperto la possibilità di introdurre una soluzione unica.

Identificare visivamente le discrepanze tra gli stati attuali e quelli desiderati di un'organizzazione

Per esempio, uno sviluppatore di app per il fitness potrebbe scoprire che i rivali non hanno un monitoraggio completo dell'alimentazione, decidendo quindi di incorporare questa funzione nella propria app e di metterla in evidenza come una caratteristica che li distingue.

Può guidare la qualità dei prodotti o delle strategie aziendali

I team che analizzano i concorrenti prodotti e servizi della concorrenza perfezionare le proprie offerte e distinguersi. Perché? Lo studio dei concorrenti consente di individuare le migliori pratiche e le caratteristiche innovative. Da lì, si tratta solo di aggiungerle ai propri prodotti.

Un rivenditore di abbigliamento, ad esempio, potrebbe osservare che un concorrente offre consigli di stile personalizzati attraverso un quiz di stile e decidere di implementare un'esperienza simile per migliorare l'esperienza dei propri clienti.

Conoscere le strategie e le tattiche della concorrenza vi dà senza dubbio un vantaggio. Ottenere informazioni dai modelli di panorama competitivo consente ai team di sviluppare strategie migliori su più aspetti della loro attività.

Comprendendo il panorama competitivo, i team prendono decisioni più informate su marketing, sviluppo del prodotto, prezzi e coinvolgimento dei clienti. Le strategie relative al coinvolgimento dei clienti, alle vendite e alla distribuzione, ma anche al marketing e alla pubblicità, sono tutte migliorabili con un'analisi competitiva approfondita.

Si creano obiettivi e parametri di riferimento più consapevoli

Con un modello di analisi competitiva al seguito, è più facile per i team confrontare le proprie prestazioni con gli standard di mercato attuali. La natura comparativa di un'analisi competitiva permette ai team di fissare obiettivi realistici e di misurare i progressi rispetto a tali obiettivi.

Ad esempio, un sistema digitale agenzia di marketing digitale potrebbe valutare i concorrenti la fidelizzazione dei clienti e fissare gli obiettivi per superarli, favorendo in ultima analisi la crescita del business. 📈

Utilizzate ClickUp per tracciare i progressi con obiettivi numerici, monetari, vero/falso e per attività

Qual è il posizionamento del vostro marchio rispetto ai vostri concorrenti e al vostro pubblico di riferimento? È una domanda cruciale a cui un'analisi della concorrenza aiuta a rispondere con chiarezza. Comprendendo i punti di vendita unici dei marchi concorrenti, i team sono in grado di enfatizzare i propri punti di forza e di sviluppare un'identità di marchio convincente.

Per esempio, un'azienda di cosmetici ecologici potrebbe mettere in evidenza le sue pratiche sostenibili e i suoi ingredienti naturali per differenziarsi dai rivali, dopo aver scoperto che nessun altro nel settore dei cosmetici utilizza questa prospettiva.

Anticipare le mosse dei concorrenti

L'analisi dei concorrenti aiuta i team ad anticipare le loro mosse e a rimanere in vantaggio. L'analisi della concorrenza aiuta i team a scoprire modelli e potenziali opportunità.

Questo aiuta i team a prepararsi per le potenziali sfide che potrebbero presentarsi, oppure può informare su come campagne di marketing per Q4. Il vantaggio principale di un'analisi della concorrenza risiede nelle possibilità apparentemente infinite di utilizzo dei dati scoperti.

Supponiamo che siate un team di marketing di un'azienda produttrice di bevande. Notate una tendenza verso le alternative a basso contenuto di zucchero e sviluppate nuove linee di prodotti appena in tempo per le festività natalizie, rimanendo in vantaggio sulla concorrenza.

Identificare potenziali partnership e collaborazioni

Chi non ama le relazioni reciprocamente vantaggiose? I modelli di analisi della concorrenza possono rivelare opportunità di collaborazione con altre aziende del vostro settore.

Un quadro di analisi della concorrenza scopre i punti di forza dei concorrenti che integrano i vostri. Ad esempio, una startup tecnologica specializzata in analisi guidate dall'intelligenza artificiale potrebbe collaborare con un'azienda più grande che offre servizi complementari come la fornitura di dati B2B, ampliando così la propria portata e migliorando la propria offerta. 🤝

Migliorare l'esperienza del cliente

Comprendendo i punti di forza e di debolezza dei concorrenti, i team devono innanzitutto identificare le aree di miglioramento per poter poi migliorare l'esperienza del cliente.

Ad esempio, il team di prodotto di un servizio di cofanetti in abbonamento potrebbe scoprire che i concorrenti hanno processi di spedizione più efficienti, il che lo spinge a ottimizzare la propria logistica per garantire consegne puntuali e clienti soddisfatti.

Tracciare i concorrenti con i modelli di analisi della concorrenza L'analisi della concorrenza è uno strumento fondamentale per qualsiasi azienda che voglia essere all'avanguardia. Utilizzando uno di questi 10 modelli, si ottengono importanti informazioni sulla concorrenza e sul mercato, consentendo di prendere decisioni più informate sui propri prodotti e servizi.

Non c'è niente di più prezioso delle informazioni sui vostri diretti concorrenti, quindi perché non tracciarle per ottenere un vantaggio competitivo?

Iniziate a identificare le aree di miglioramento e di crescita, a capitalizzare le nuove opportunità e, infine, a ottenere un maggiore successo. Se non l'avete ancora fatto, prendete in considerazione l'idea di incorporare questi modelli di analisi della concorrenza nella vostra strategia aziendale: i vostri profitti vi ringrazieranno.