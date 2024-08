10 modelli gratuiti di posizionamento dei prodotti in Word, PowerPoint e ClickUp

Per quanto valido, un prodotto non può essere la soluzione ideale per tutti. Il vostro compito è quello di identificare i target di acquirenti e mostrare loro come possono trarre beneficio da ciò che offrite.

In parole povere, il segreto per vendere il vostro prodotto sta nella corretta posizione. Questo processo consiste nel dipingere un'immagine unica della vostra offerta e nel determinare la posizione che assumerà nella mente dei vostri clienti.

Prendiamo ad esempio Rolex. Il marchio si è sempre posizionato come prestigioso e lussuoso. Nel corso degli anni, si è anche associato ad atleti famosi come Roger Federer, sottolineando che si tratta di un'etichetta per persone di esito positivo.

Grazie all'efficace posizione del prodotto, tutti hanno un'idea di cosa sia Rolex: un traguardo di raffinatezza, classe ed eleganza. ⌚

Fortunatamente, per posizionare correttamente il vostro prodotto non avete bisogno di un team di maghi del panorama di mercato come Rolex: vi servono solo dei modelli di posizionamento del prodotto.

Vi guideremo attraverso la nostra selezione dei migliori 10 modelli di posizione del prodotto disponibili oggi. Essi offrono una struttura già pronta che vi aiuta a delineare i punti di forza e di debolezza del vostro prodotto e a colpire nel segno con i vostri clienti!

Cos'è un modello di posizionamento del prodotto?

La posizione del prodotto è il processo di definizione della posizione del vostro prodotto nel panorama del mercato e di come volete che i vostri clienti lo percepiscano. Comprende diverse attività, dall'analisi dei concorrenti all'indagine sulle personas degli utenti, fino alla comunicazione dell'immagine del marchio e della proposta di valore complessiva.

I modelli di dichiarazione di posizione del prodotto sono scorciatoie che vi aiutano a trovare il posto perfetto per il vostro prodotto sotto le stelle. ⭐

Costituiscono il provider per:

Rappresentare i punti di forza e di debolezza del vostro prodotto

Identificare il mercato e il pubblico di riferimento

Sviluppare la giusta strategia di marketing e di posizione del prodotto

Delineare gli obiettivi e il valore unico della vostra azienda

Pianificate più progetti, gestite le dipendenze e definite le priorità in un grafico personalizzato sequenza del progetto con la visualizzazione della Sequenza in ClickUp

Cosa rende un buon modello di posizione del prodotto?

Un modello pratico di posizione del prodotto deve avere alcune caratteristiche chiave, quali:

Struttura predefinita : Il modello deve avere sezioni appropriate per descrivere le funzionalità/funzione del prodotto, i valori, il pubblico di riferimento, gli obiettivi e l'analisi della concorrenza

: Il modello deve avere sezioni appropriate per descrivere le funzionalità/funzione del prodotto, i valori, il pubblico di riferimento, gli obiettivi e l'analisi della concorrenza Personalizzabilità : Deve consentire di apportare modifiche alla struttura e garantire l'allineamento con l'essenza del marchio e gli obiettivi dell'azienda in tutti i lavori richiesti. Dovreste essere in grado di modificare, aggiungere o eliminare sezioni per adattare il modello alle vostre esigenze specifiche

: Deve consentire di apportare modifiche alla struttura e garantire l'allineamento con l'essenza del marchio e gli obiettivi dell'azienda in tutti i lavori richiesti. Dovreste essere in grado di modificare, aggiungere o eliminare sezioni per adattare il modello alle vostre esigenze specifiche Versatilità : La struttura deve essere adatta a delineare tutti i tipi di prodotti, dal dentifricio ai gioielli, e a capire come posizionarli. Questo è particolarmente importante per le aziende con un portfolio di prodotti diversificato

: La struttura deve essere adatta a delineare tutti i tipi di prodotti, dal dentifricio ai gioielli, e a capire come posizionarli. Questo è particolarmente importante per le aziende con un portfolio di prodotti diversificato Opzioni di collaborazione : Dovrebbe offrire opzioni come la modifica in tempo reale, i commenti e la presa di note per tenere tutto il team al corrente e consentirgli di contribuire all'intera strategia di marketing

: Dovrebbe offrire opzioni come la modifica in tempo reale, i commenti e la presa di note per tenere tutto il team al corrente e consentirgli di contribuire all'intera strategia di marketing Facilità d'uso: Dovrebbe essere corredato da istruzioni dettagliate e precise su come i team interni possono utilizzarlo e su quali informazioni aggiungere (ad esempio, buyer persona, posizione del marchio, analisi della concorrenza e dichiarazioni sui fattori chiave di differenziazione)

È possibile formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

10 modelli di posizione dei prodotti da utilizzare nel 2024

Abbiamo esaminato decine di modelli di posizionamento dei prodotti e abbiamo selezionato i 10 migliori tra i seguenti ClickUp , Chasm, Modello.net, Slidesgo, Slideteam e SlideUpLift. Usateli per presentare il vostro prodotto nella luce migliore e per proporlo al pubblico giusto. ✨

1. Modello di elenco di posizionamento dei prodotti ClickUp

Utilizzate il modello di elenco di posizionamento dei prodotti ClickUp per comprendere i dettagli di un prodotto e introdurlo correttamente nel mercato di riferimento

La posizione di un prodotto richiede l'unione di più team, dal progetto alla gestione del prodotto al marketing e alla progettazione della produttività . Poiché ogni reparto è coinvolto in aspetti diversi dello stesso prodotto, è naturale che possano sorgere confusione e incomprensioni.

Fortunatamente, è possibile riunire le truppe e mantenere un fronte unito con l'opzione Modello di elenco di posizionamento dei prodotti ClickUp . Consente a voi e a tutti i membri del vostro team di comprendere più a fondo il vostro prodotto e di identificare la nicchia di mercato di riferimento.

Il modello ha tre visualizzazioni: il punto di partenza è la Valutazione della posizione del prodotto. Qui si trova un modulo con campi predefiniti, come il nome del prodotto, il traguardo data di lancio descrizione del prodotto, segmento di mercato, punti dolenti e valori unici o punti di vendita. Naturalmente, potete modificare il modulo per assicurarvi che sia in linea con le specifiche del vostro prodotto, utilizzando i campi disponibili o aggiungendone di personalizzati.

Una volta che tutti i membri del team hanno compilato il modulo, le informazioni inviate vengono automaticamente visualizzate nella Vista Elenco prodotti. Questa vista consente di rivedere tutte le informazioni relative al processo di posizionamento del prodotto, di assegnare le attività a specifici membri del team, di stabilire le priorità e di raggruppare le attività in base allo stato, come Avanzamento, In corso e In attesa.

Questa visualizzazione è fantastica per gestire più processi di posizione del prodotto contemporaneamente!

La terza vista (Bacheca) è una Bacheca Kanban che trasforma le produttività in schede di attività e permette di ordinarle in base al loro stato. Il design drag-and-drop rende lo spostamento delle schede un gioco da ragazzi. 🌬️

2. Modello di attività di ClickUp per la posizione del prodotto

Utilizzate il modello di attività di ClickUp Product Positioning per creare elenchi di cose da fare che vi aiutino a capire come introdurre il vostro prodotto sul mercato

Il Modello di attività di ClickUp per la posizione del prodotto offre un modo semplice ma efficace per assicurarsi di aver completato le attività necessarie per un esito positivo della posizione del prodotto. Dopo aver spuntato ogni elemento della lista di controllo del modello, avrete tutto ciò che vi serve per creare un prodotto unico strategia di marketing per la vostra produttività e per trovare il vostro traguardo di mercato. ✅

Il modello è fondamentalmente un elenco di cose da fare con sei attività predefinite che trattano aspetti quali i punti dolenti degli utenti, la proposta di vendita unica e la strategia di branding. In dipendenza del vostro scenario, potete cancellare, modificare o aggiungere nuove attività all'elenco. Assegnate un membro del team a ogni attività e assicuratevi che tutti siano consapevoli delle loro responsabilità.

Una delle cose migliori di questo modello è l'aggiunta di relazioni tra le attività. Potete fare in modo che un'attività non venga avviata fino a quando un'altra non è stata completata, mantenendo così il flusso corretto nel vostro team e impostando le priorità.

È possibile monitoraggio del tempo all'interno del modello, impostare le date di scadenza e monitorare lo stato di ogni attività sul lato destro dell'elenco delle cose da fare. In questo modo è facile per tutti accedere alla vostra proposta di valore specifica o alla strategia del panorama di mercato.

Poiché si tratta di una $$$a modello di attività è possibile copiarlo facilmente e allegarlo a ogni prodotto che si sta gestendo per risparmiare tempo.

3. Modello di documento ClickUp Product Brief

Con il modello di documento Product Brief di ClickUp, il team ha a disposizione uno schema completo da compilare per supportare un lancio di successo, rimanendo letteralmente sulla stessa pagina

Sia che si tratti di aggiornare un prodotto esistente o di lanciarne uno nuovo, è fondamentale avere un piano ben definito. Il piano deve coprire tutti i dettagli più minuti, dalle specifiche funzionali al target di riferimento, per garantire che ogni collaboratore operi sulla stessa lunghezza d'onda. 📻

Il Modello di documento ClickUp Product Brief può fungere da fonte indiscussa di verità per tutti i team coinvolti nel progetto processo di sviluppo della produttività .

Essendo un'azienda ClickUp Documento consente di organizzare e centralizzare tutte le informazioni relative allo sviluppo e alla posizione del prodotto in un unico documento. Aggiungete tutte le pagine che desiderate e utilizzate i commenti per collaborare con i colleghi o di inviare un ping a specifici membri del team quando si ha bisogno del loro contributo.

Per impostazione predefinita, questo modello ha quattro sezioni che si possono modificare per garantire che si adattino al vostro prodotto come un guanto:

2-Pager: Spiega i problemi e le sfide che il vostro prodotto intende affrontare e imposta obiettivi e criteri per misurare il suo esito positivo Specifiche funzionali: Definisce le specifiche delle diverse funzionalità/funzione e abbozza i potenziali utenti del prodotto Piano di rilascio: Imposta le fasi e le attività cardine che devono essere completate prima del lancio del prodotto Appendici: Contiene documenti, informazioni e ricerche aggiuntive relative al prodotto

4. Modello per la determinazione dei prezzi dei prodotti ClickUp

Sviluppate un elenco di prezzi per i vostri prodotti e servizi con il modello gratuito ClickUp Product Pricing Template

La determinazione dei prezzi e la posizione del prodotto devono essere in linea: nel determinare il prezzo, è necessario tenere presente la posizione del prodotto sul mercato. Supponiamo che vendiate cioccolato: è logico che il prezzo del semplice cioccolato al latte sia inferiore a quello del cioccolato con mandorle, sapori esotici o foglie d'oro. 🍫

Questo diventa molto più difficile quando si ha un vasto assortimento di prodotti. Per fortuna, avete la possibilità di Modello di determinazione dei prezzi dei prodotti ClickUp a vostra disposizione. Funge da hub centralizzato per l'archiviazione di tutte le informazioni sui prodotti, compresi i prezzi, per presentare meglio la vostra proposta di valore.

Con questo modello di dichiarazione di posizione, potete:

Collaborare con il vostro team e sperimentare diverse strategie di prezzo

Modificare facilmente i prezzi in base alle condizioni di mercato o al valore unico del prodotto

Monitorare l'inventario e gestire le scorte di magazzino

Memorizzare informazioni rilevanti sul prodotto e assistere i vostri personalizzati

Iniziate inserendo le informazioni rilevanti sul prodotto nella visualizzazione Prodotti per categoria. Fornite dettagli come il nome del prodotto, l'unità di stoccaggio (SKU), la marca, il tipo di prodotto, il colore e il prezzo unitario. ClickUp raggrupperà i prodotti per categoria per facilitare la navigazione.

Una volta inserite tutte le informazioni, si visualizzerà una panoramica di tutti i prodotti presenti in magazzino e di tutti i prodotti che si hanno a disposizione gestire l'inventario in modo più efficiente. Inoltre, sarete in grado di ottenere dettagli rilevanti per i vostri clienti in un batter d'occhio.

5. Modello di strategia di prodotto ClickUp

Il modello di strategia di prodotto di ClickUp mantiene il team al passo con i tempi e aiuta a creare un prodotto che aderisce ai requisiti del mercato

Volete sviluppare un prodotto che risponda alle esigenze dei vostri clienti e sia in linea con gli obiettivi della vostra azienda? Allora il Modello di strategia di prodotto di ClickUp è il modo migliore per farlo. È dotato di tre elenchi con diverse visualizzazioni che consentono di personalizzare una strategia di prodotto strategia di produttività fino al più piccolo dettaglio. 🕵️

L'elenco iniziale si chiama "Features" ed è quello in cui si annotano le funzionalità che si desidera che il prodotto abbia. Utilizzate campi personalizzati come Categoria di funzionalità, Lavoro richiesto, Team Leader e Data di scadenza per fornire ulteriori dettagli sulle funzioni desiderate. Potete inserire le funzionalità/funzione manualmente o usare il Feature Submission Modulo per aggiungere automaticamente i vostri dati all'elenco. Utilizzare visualizzazioni come Funzionalità attive, Priorità e Per impegno per filtrare le voci e concentrarsi su funzioni particolari.

Il secondo elenco è Sequenza. In questo caso, l'obiettivo principale è la pianificazione dell'implementazione delle funzionalità/funzione. Ci sono due visualizzazioni che raggruppano le funzionalità/funzione in base al loro stato. Il modello offre un esempio con due opzioni di stato - In corso e Da fare - ma è possibile aggiungere altre opzioni come in Revisione, In attesa o Completata.

Il terzo elenco è Teams, riservato alle informazioni sulle persone coinvolte nel progetto nell'esecuzione del progetto , compreso il dipartimento di appartenenza, l'indirizzo email e il numero di telefono.

È da notare che il modello è completamente personalizzabile. Aggiungete nuovi elenchi, modificate quelli esistenti, cambiate i campi personalizzati e regolate le viste per creare uno spazio personalizzato in cui voi e i vostri team possiate lavorare per dare vita al vostro prodotto. 🌱

6. Modello di quadro di posizione di Chasm

Utilizzate il modello Positioning Framework di Chasm per delineare i vantaggi del vostro prodotto e i problemi che affronta

Se state cercando un modello semplice che delinei i traguardi e le funzionalità/funzioni del vostro prodotto, il Positioning Framework Template di Chasm è un'opzione eccellente.

Il modello è in forma tabellare, con tre colonne e otto righe. Il vostro compito è quello di riempire la tabella con le informazioni pertinenti e di raccontare come il vostro prodotto si distingue. Potete scegliere se modificare il modello online o se scaricarlo in formato PDF e lavorarci offline.

Iniziate definendo i vostri target di clienti e delineando un punto dolente che stanno cercando di risolvere. Dovreste anche includere eventuali motivi emotivi che potrebbero spingere le persone ad acquistare il vostro prodotto. Dopo tutto, le emozioni influenzano i processi decisionali dei vostri clienti in larga misura.

Quindi, spiegate perché i vostri clienti acquisterebbero il vostro prodotto e descrivete cosa rende il vostro prodotto migliore della concorrenza.

Una volta compilata la tabella, voi e i vostri colleghi avrete un'idea chiara di ciò che rende unico il vostro prodotto e di come sfruttarne le funzionalità/funzione per posizionarlo correttamente sul mercato.

7. Modello di strategia di posizionamento del marchio in Word di Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Word-Brand-Positioning-Strategy-Template-by-Template.net\_.png Modello di strategia di posizionamento del marchio in Word di Template.net /$$$img/

Utilizzate il modello Word Brand Positioning Strategy di Template.net per rappresentare il vostro marchio nella luce migliore

Gli altri modelli di cui abbiamo parlato finora riguardano la produttività, come questo si concentra sul marchio . Il modello Word Brand Positioning Strategy di Template.net è un semplice modello che delinea lo scopo, la visione, i valori e gli obiettivi del vostro marchio. È possibile scaricarlo in formato Word o Google Documenti.

Il modello è diviso in tre sezioni principali:

Messaggi del marchio Immagine del marchio Strategia del marchio

Nella sezione Messaggio del marchio si definiscono la tagline e i valori del marchio. Il modello include l'esempio di un'azienda di produzione di strumenti musicali i cui valori centrali sono l'eccellente qualità del suono, l'impeccabile maestria e il servizio al cliente. Tutto ciò che l'azienda fa deve essere in linea con questi valori. 🎶

La sezione Immagini del marchio deve contenere informazioni sul logo, la tipografia e i colori del marchio, per garantire che tutti i membri del team lavorino con le immagini giuste. Serve come linea guida per la creazione di documenti relativi al marchio e per la personalizzazione delle campagne di marketing.

Strategia del marchio definisce gli obiettivi del marchio e delinea le strategie per raggiungerli.

8. Modello di infografica sulla posizione del prodotto di Slidesgo

Il modello di infografica per il posizionamento dei prodotti di Slidesgo consente di creare una rappresentazione visivamente accattivante del vostro prodotto

Sostituite i semplici documenti pieni di informazioni sui prodotti con grafici e tabelle esteticamente accattivanti, grazie al modello Slide Product Positioning Infographic di Slidesgo!

Questo modello PowerPoint è dotato di 32 diapositive che coprono diverse categorie, quali:

Profili e caratteristiche del target di riferimento Visione, produttività e tagline del prodotto Le sfide che il prodotto può aiutare a superare Strategie di prezzo Analisi dei concorrenti6. Strategie di marketing

Una volta aggiunte le informazioni pertinenti a ciascuna diapositiva, avrete un'idea chiara di come presentare il vostro prodotto al mercato e metterne in evidenza le funzionalità/funzione. Dato che il modello è così dettagliato, può essere utilizzato da diversi team, da gestione del prodotto e progettazione, alle vendite e al marketing.

Ogni diapositiva contiene immagini che facilitano la comprensione delle informazioni presentate. È possibile cambiare l'ordine delle diapositive e personalizzare il loro aspetto, dalla regolazione dei colori alla modifica dello stile.

9. Modello di Mappa per la posizione dei prodotti in PowerPoint di Slideteam

Utilizzate il modello PowerPoint Product Positioning Map di Slideteam per vedere come il vostro prodotto si confronta con la concorrenza e per delinearne i punti di forza

Il modello di infografica per il posizionamento dei prodotti di Slideteam è perfetto per creare una semplice rappresentazione visiva della posizione del vostro prodotto rispetto alla concorrenza.

Sebbene il design possa dare l'impressione di una mappatura del processo modello, in realtà ha uno scopo diverso. Si concentra sull'identificazione degli attributi per confrontare il prodotto con i concorrenti e ritagliarsi il suo posto nel mercato.

Il modo migliore per spiegare come questo modello di confronto dei prodotti il mio lavoro si svolge attraverso un esempio. Supponiamo che vogliate lanciare una piattaforma di streaming multimediale. Per determinare la posizione di mercato della vostra piattaforma, dovete analizzare i suoi principali concorrenti, come Spotify e Tidal.

Avete quattro quadranti in cui posizionare la concorrenza in base a valori specifici. In questo caso, il primo valore su cui ci concentreremo è il prezzo, mentre l'altro è il numero di titoli presenti nella libreria. I valori bassi e alti aiutano a determinare l'esatta posizione di ogni azienda in un quadrante.

Da fare per avere un'idea del segmento di mercato a cui si può attingere per offrire qualcosa di nuovo.

10. Modello di tabella di confronto della posizione del marchio in PowerPoint di SlideUpLift

Il modello di tabella di confronto della posizione del marchio in PowerPoint di SlideUpLift vi aiuta a rappresentare il vostro marchio in modo da allinearlo con la vostra produttività

Il vostro marchio è il riflesso dei vostri prodotti e la posizione che assumerete è spesso dettata dalle qualità del vostro assortimento. Non potete affermare che il vostro marchio è lussuoso se comprende elementi economici e di bassa qualità.

Il modello PowerPoint Brand Positioning Comparison Tabella di SlideUpLift vi aiuta a presentare i vostri prodotti e a raccogliere informazioni rilevanti per dare un'immagine unica del vostro marchio. 🎨

Questo modello è dotato di una tabella personalizzabile con cinque colonne e cinque righe. Ogni riga rappresenta un prodotto e ogni colonna delinea un aspetto rilevante per la posizione del marchio. Il vostro compito è quello di inserire le informazioni giuste per ogni prodotto del vostro assortimento per capire cosa porta in tabella.

Oltre a permettervi di capire come posizionare il vostro marchio, questo modello può essere usato per sviluppare strategie di marketing e per trovare le giuste produttività .

Modelli di posizionamento dei prodotti: una pista liscia per il decollo sicuro del vostro prodotto

Ogni azienda vuole posizionare i propri prodotti in modo favorevole nella mente dei clienti. Da fare, però, è identificare con precisione la nicchia giusta e capire cosa rende speciale il vostro prodotto.

I modelli di posizione del prodotto elencati vi permettono (in senso figurato) di spezzare il vostro prodotto e capire i suoi lati positivi e negativi per avviarlo al successo. Questi modelli vi aiutano anche a sviluppare le giuste strategie di marketing, a determinare i prezzi e a far conoscere il vostro marchio! 📣