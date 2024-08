20+ Migliori applicazioni software gratuite per lavagne Kanban nel 2024

Come project manager, sapete che può essere difficile individuare la posizione di un'attività mentre team interfunzionali vi lavorano. Fortunatamente, uno strumento di visualizzazione del flusso di lavoro risolve questo problema Schede Kanban .

Sapete anche che non tutti gli strumenti di gestione dei progetti sono uguali. Questa potrebbe essere la seconda o la quinta volta che provate le applicazioni Kanban, ma niente ha avuto l'impatto che speravate. Ho quindi creato questo elenco proprio per voi! In questo blog ci addentreremo nelle 21 migliori applicazioni software Kanban per cambiare il modo in cui i vostri team lavorano e comunicano.

Immergiamoci!

Che cos'è una lavagna Kanban?

A La lavagna Kanban è uno strumento di gestione del progetto strutturato in colonne per aiutare i team a visualizzare la quantità di lavoro in corso. Una cartolina (che rappresenta il compito) si muove attraverso ogni colonna (che rappresenta lo stato del flusso di lavoro) da sinistra a destra fino a raggiungere la colonna Done.

Come le app Kanban migliorano i flussi di lavoro dei team

Inizialmente utilizzate nell'industria manifatturiera, le lavagne Kanban si sono evolute fino a diventare uno strumento universale per diverse aziende. Sono flessibili per le fasi dettagliate del flusso di lavoro e rigidi per limitare il numero di compiti individuali. Ecco altri risultati dell'utilizzo di un Kanban strumento di gestione del progetto :

Visibilità di ogni fase di un'attività verso il suo completamento

Maggiore prevedibilità con un sistema stabile

Un flusso continuo di sviluppo

I team non lavorano su troppi compiti allo stesso tempo con limiti di WIP

Ora cerchiamo di trovare lo strumento Kanban perfetto per voi!

Molte di queste applicazioni hanno un piano gratuito e vari piani tariffari da scegliere in base alle dimensioni del team e alle esigenze del software.

20+ migliori applicazioni e software Kanban gratuiti nel 2024

1. ClickUp - La migliore per la gestione del flusso di lavoro

Controlla le attività e i progetti con un solo sguardo, trascinando e rilasciando senza sforzo le attività, ordinandole e filtrandole con una vista Kanban Board completamente personalizzabile

ClickUp è una soluzione gratuita per la gestione dei progetti con una vista Kanban Board per risparmiare tempo che consente a ogni team di gestire più flussi di lavoro, collaborare in modo più intelligente e riunire tutto il lavoro in un unico strumento. Sia che siate alle prime armi con le app di gestione dei progetti, sia che siate dei veri e propri power user, La lavagna Kanban di ClickUp è in grado di adattarsi a qualsiasi dimensione del team per aiutarvi a gestire le attività in un sistema Kanban completamente personalizzabile.

✅ I vantaggi di ClickUp

Visualizzazione della scheda in mobilità l'applicazione ClickUp per dispositivi mobili vi aiuterà a gestire i progetti mentre siete in viaggio

Visualizzazione Kanban personalizzabile per organizzare le schede in base allo stato, all'assegnatario, alle priorità e altro ancora

Gestione di più carichi di lavoro contemporaneamente con la vista Everything (Tutto)

Stati personalizzati per aggiungere nuovi stati o modificare quelli esistenti direttamente nella vista Board

Funzionalità di trascinamento e rilascio per spostare le attività nei flussi di lavoro e regolare le priorità

Aggiornamenti multipli delle attività in una sola volta con la barra degli strumenti delle azioni di massa

Modelli Kanban pronti all'uso come il modelloModello di tabella di marcia Kanban di ClickUp

Rimanete in carreggiata e tenete sotto controllo i vostri obiettivi con questo modello di tabella di marcia Kanban visivamente accattivante di ClickUp

❌ ClickUp cons

Non tutte le visualizzazioni di ClickUp sono disponibili sull'app mobile... ancora!

💸 Prezzi ClickUp *Gratuito per sempre

Impossibile : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Impresa : Contatto ClickUp per prezzi personalizzati

: Contatto ClickUp per prezzi personalizzati ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

👉 Se avete bisogno di una suite software completa per gestire i vostri carichi di lavoro e processi aziendali, saremo lieti di aiutarvi a raggiungere il successo! Contattate il nostro team di vendita quando siete pronti!

💬 Valutazioni dei clienti ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.600 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Trello - Il migliore per la visualizzazione dei progetti

via TrelloTrello è un riconoscibile strumento Kanban della famiglia di software Atlassian. Composto da quattro componenti chiave - lavagna Kanban, schede, elenchi e menu della lavagna - i team possono portare avanti il lavoro utilizzando i pulsanti personalizzati delle schede e della lavagna di Trello. Il menu della lavagna include le impostazioni necessarie per gestire le autorizzazioni dei membri, cercare le schede e creare automazioni. Inoltre, i membri possono aggiungere sfondi colorati alla lavagna e coperture alle schede per aggiungere un po' di divertimento e personalità.

I team che cercano solo soluzioni Kanban gratuite devono notare che il piano gratuito di Trello limita gli spazi di lavoro a 10 collaboratori o meno.

Confronto Trello Vs Jira !

✅ Pro di Trello

La funzione di automazione senza codice, Butler, aiuta i teama risparmiare tempo con le attività amministrative

Liste di controllo avanzate (una funzione a pagamento) per l'assegnazione di compiti granulari

❌ I contro di Trello

Il piano gratuito di Trello è limitato a 10 collaboratori; gli spazi di lavoro con più di 10 collaboratori passano alla modalità di sola visualizzazione, rendendo Trello costoso per i team più grandi

I team che tengono regolarmente traccia di più progetti dovranno scegliere un piano a pagamento di Trello per avere un numero illimitato di tavole Kanban

Le dipendenze dei compiti non sono facili da creare o aggiornare rispetto alle altre migliori app Kanban di questa lista

💸 Prezzi di Trello

Gratuito : Limitato a 10 utenti

: Limitato a 10 utenti Standard: $5 per utente/mese

$5 per utente/mese Premium: $10 per utente/mese

$10 per utente/mese Impresa: Contattare le vendite

💬 Valutazioni dei clienti di Trello

G2: 4,4/5 (12.540+ recensioni)

Capterra: 4,5/5 (20.630+ recensioni)

3. Proofhub - Il migliore per la revisione e l'approvazione dei compiti

via Proofhub Proofhub è un progetto software di pianificazione che consente ai team di pianificare ogni fase e di visualizzare l'avanzamento del lavoro. Con lo strumento Kanban, è possibile vedere il lavoro muoversi attraverso le fasi e aiutare i membri del team a stabilire le priorità dei compiti. È una piattaforma intuitiva per collaborare alle idee e tenere insieme i file rilevanti.

✅ Proofhub pro

Elenchi di attività privati solo per le persone assegnate

Funzione di eventi e attività ricorrenti

❌ Contro di Proofhub

Manca di funzionalità di budgeting

Non è una piattaforma adatta pergestione agile dei progetti rispetto alle altre migliori app Kanban di questo elenco

💸 Prezzi di Proofhub

Proofhub offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 45 dollari al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Proofhub

G2: 4.5/5 (50+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

7. Asana - Migliore per l'organizzazione a livello di attività

via Asana Gli strumenti della lavagna Kanban di Asana consentono ai team di visualizzare facilmente i progressi del progetto in tempo reale. Ad esempio, se un membro sta cercando un'attività specifica, può utilizzare lo strumento di ricerca avanzata per cercare all'interno di determinate colonne. Inoltre, i membri riceveranno una notifica quando le attività passano da una sezione all'altra, in modo che tutti siano sulla stessa pagina.

👉 Confronto tra Asana e ClickUp !

✅ Pro di Asana

I membri possono eseguire azioni in blocco sulle attività per risparmiare tempo

La visualizzazione della lavagna Kanban è disponibile sul piano gratuito

❌ I contro di Asana

Solo un assegnatario per attività (imparare a conoscere gli assegnatari singoli o multipli)

I sottocompiti possono essere impegnativi, quindi i membri dovranno considerare la possibilità di trovare soluzioni per progetti complessi

💸 Prezzi di Asana

Asana offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 10,99 dollari/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Asana

G2: 4,3/5 (oltre 8.180 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (10.520+ recensioni)

8. Wrike - Il meglio per i team aziendali

via WrikeIl software di gestione dei progetti Wrike è ideale per le piccole agenzie che hanno bisogno di uno spazio di lavoro personalizzabile per organizzare calendari condivisi programmare facilmente i progetti e collaborare. Inoltre, gli approvatori possono accelerare il feedback utilizzando lo strumento di markup visivo di Wrike.

👉 Scoprite come la piattaforma flessibile di ClickUp vi permette di fare più di Wrike!

✅ I vantaggi di Wrike

La visualizzazione della lavagna Kanban consente una visibilità completa delle attività

Funzione di tracciamento del tempo per confrontare il tempo stimato con quello effettivamente impiegato

❌ I contro di Wrike

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti (vedereAlternative di Wrike)

I diagrammi di Gantt non sono disponibili nella versione gratuita

💸 Prezzi di Wrike

Wrike offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 9,80 dollari/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 2.440 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (1.710+ recensioni)

9. MeisterTask - Il migliore per i team agili

via MeisterTask MeisterTask è un strumento di gestione visuale dei progetti incentrato sul sistema Kanban. I membri possono gestire facilmente le attività quotidiane del loro team all'interno di schede Kanban eleganti e personalizzabili. Grazie a funzioni di gestione del progetto come sezioni illimitate, automazione e liste di controllo multiple, i team possono comunicare e collaborare durante il flusso di lavoro.

✅ MeisterTask pro

Collegamenti alle relazioni tra attività (correlate, duplicate o bloccanti) per tenere informati i membri del progetto

Tracciatore di tempo incorporato, utile per i calcoli e le proiezioni del team

❌ Contro di MeisterTask

I limiti di WIP, i progetti illimitati e la reportistica sono funzioni a pagamento

Un solo assegnatario per attività

💸 Prezzi di MeisterTask

MeisterTask offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 8,25 dollari/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di MeisterTask

G2: 4.6/5 (160+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (980+ recensioni)

10. Businessmap - Il meglio per la gestione dei processi aziendali

via Mappa degli affari Businessmap tiene traccia, aggiorna e riporta automaticamente lo stato di tutti i progetti di un'organizzazione. Questi dati consentono ai team di concentrarsi sul completamento del lavoro e sul miglioramento dei processi. Con Businessmap, i membri del team e gli stakeholder possono collaborare più rapidamente e ottenere risultati migliori.

✅ Pro di Businessmap

Strumenti analitici come il diagramma di flusso cumulativo, Tempo di ciclo Diagramma di dispersione e diagramma di invecchiamento del WIP

Schede Kanban interconnesse a livello di team e di management

❌ Businessmap cons

Non è ideale per le aziende al di fuori dei settori del software e dell'ingegneria

L'installazione e la configurazione possono richiedere molto tempo

💸 Prezzi di Businessmap

Businessmap offre piani a pagamento a partire da 149 dollari per 15 utenti al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Businessmap

G2: 3.8/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

11. Planview Leankit - Il migliore per i flussi di lavoro Lean

via Planview LeanKit Planview Leankit consente agile e snello i team possono condividere una visione consolidata della priorità e dello stato del lavoro con schede Kanban flessibili. I membri hanno a disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno per pianificare ed eseguire in modo efficiente le attività del progetto, grazie ai limiti di WIP, allo stato del lavoro in tempo reale e alla cronologia degli elementi di lavoro.

✅ Pro di Planview LeanKit

Etichette di categorizzazione che rappresentano diversi tipi di lavoro su una lavagna Kanban

Traccia di controllo completa di tutte le modifiche apportate a una scheda

❌ Planview LeanKit contro

Mancanza di capacità di personalizzazione delle schede e dei campi personalizzati rispetto alle altre migliori app per lavagne Kanban presenti in questo elenco

Curva di apprendimento ripida

💸 Prezzi di Planview LeanKit

Informarsi sui prezzi di Planview LeanKit

💬 Valutazioni dei clienti di Planview LeanKit

G2: 4.1/5 (oltre 320 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

12. Nifty - Il migliore per la pianificazione delle tappe del progetto

via Più modernoNifty permette di lavorare su progetti su larga scala con più membri del team. Come la maggior parte degli strumenti di gestione dei progetti, è uno spazio di lavoro collaborativo che aiuta voi e il vostro team a organizzare le attività, a tenere traccia del tempo e a gestire i documenti. In combinazione con la metodologia Kanban, i membri possono organizzare, dare priorità e gestire il lavoro quotidiano con un alto livello di dettaglio.

✅ I vantaggi di Nifty

Funzione di gestione del portafoglio per visualizzare i membri e gli stati di avanzamento a colpo d'occhio

Offre diversi ruoli e permessi agli utenti per controllare i livelli di accesso

❌ Contro di Nifty

Il piano gratuito è limitato a due progetti attivi

Piani a pagamento costosi per utilizzare le funzionalità principali

💸 Prezzi di Nifty

Nifty offre piani gratuiti e a pagamento a partire da $39/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Nifty

G2: 4.7/5 (330+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (120+ recensioni)

13. Strumento Kanban - Il migliore per una semplice gestione Kanban

via Strumento Kanban Kanban Tool è un software di gestione visiva per i team che consente di identificare ed eliminare i colli di bottiglia, collaborare in tempo reale e limitare il lavoro in corso. Di conseguenza, i membri possono controllare i loro progetti e le loro attività analizzare i flussi di lavoro per migliorare l'efficienza .

✅ Pro dello strumento Kanban

Colonne e swimlanes collassabili con un solo clic, per concentrarsi solo su aree specifiche

Allegati di file con anteprima dell'immagine

❌ Contro di Kanban Tool

Le capacità di personalizzazione sono limitate rispetto alle altre migliori app per lavagne Kanban di questo elenco

Non è adatto alle aziende con più di 2 membri del team

💸 Prezzi di Kanban Tool

Kanban Tool offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 5$/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Kanban Tool

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (90+ recensioni)

14. Blossom - Il meglio per sviluppatori e team tecnici

via Fiore Blossom è uno strumento di gestione dei progetti Kanban che permette di ai team di sviluppo software di mappare il loro intero flusso di lavoro per visualizzare i compiti di ciascun membro. A colpo d'occhio, i membri possono vedere quali attività sono pronte per la fase successiva o bloccate con "timbri" colorati nell'angolo delle schede Kanban.

✅ Blossom pro

I commenti vengono salvati automaticamente se si naviga e si torna alla scheda in un secondo momento

Il tempo di ciclo delle schede Kanban viene mostrato su ogni scheda Kanban completata

❌ Contro di Blossom

Manca la personalizzazione delle schede Kanban, delle carte, degli stati delle attività e della comunicazione con il team

i messaggi ai membri del team non sono una funzione nativa della piattaforma

💸 Prezzi di Blossom

Informarsi presso Blossom per i prezzi

💬 Valutazioni dei clienti Blossom

G2: 5/5 (2 recensioni)

Capterra: N/A

15. Flow-e - Il migliore per la gestione delle e-mail

via Flusso-e Flow-e è uno strumento di gestione delle attività con un flusso di lavoro simile a Kanban, che trasforma le caselle di posta elettronica di Outlook in una taskboard visiva. I membri possono trascinare e rilasciare una scheda dalla casella di posta Flow-e nelle colonne Kanban e tenere traccia dei progressi. Altre caratteristiche includono una timeline nella parte inferiore dell'applicazione per vedere le riunioni e i promemoria su una linea temporale.

✅ Pro di Flow-e

Taskboard con colonne illimitate nel piano gratuito

Schede attività autonome nel flusso di lavoro

❌ I contro di Flow-e

Il piano gratuito consente un massimo di due account e-mail

Non è adatto ai team agili che hanno bisogno di funzioni di personalizzazione flessibili per costruire i loro flussi di lavoro

💸 Prezzi di Flow-e

Informarsi presso Flow-e per i prezzi

💬 Valutazioni dei clienti Flow-e

G2: 4,7/5 (5 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (6 recensioni)

16. Microsoft Planner - Il migliore per gli utenti di Microsoft 365

via Microsoft PlannerPianificatore Microsoft include schede Kanban con schede di attività dettagliate per consentire ai team di concentrarsi e organizzare meglio il lavoro in un unico luogo. Come parte di Microsoft 365, gli utenti di Planner possono anche collegarsi a Microsoft To Do, SharePoint power Automate e altre applicazioni per una gestione efficiente delle attività.

✅ I professionisti di Microsoft Planner

Applicazioni mobili per Android e iOS per aggiornare le attività in movimento

Anteprima dell'allegato e link da visualizzare su Planner

❌ Contro di Microsoft Planner

Microsoft Planner come app indipendente non è una soluzione per uno strumento di gestione delle attività "tutto in uno"

Minore flessibilità nella personalizzazione e nelle integrazioni

💸 Prezzi di Microsoft Planner

Informatevi presso Microsoft Planner sui piani di abbonamento

💬 Valutazioni dei clienti di Microsoft Planner

G2: 4,2/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 7.830 recensioni)

👉 Abbiamo un tutorial passo-passo su su come creare una lavagna Kanban in Excel solo per voi!

17. Smartsheet - Il migliore per la gestione dei progetti in stile foglio elettronico

via Foglio intelligenteSmartsheet è uno strumento di gestione dei progetti che consente di gestire, monitorare e pianificare più progetti. La vista Scheda è una delle quattro viste che semplifica l'organizzazione delle attività grazie alle schede trascinabili. Quando è abilitata, il foglio si trasforma in una struttura Kanban basata sui valori delle colonne elenco a discesa, elenco contatti o simboli. Per ulteriori informazioni, consultate il nostro Guida alla gestione dei progetti Smartsheet !

✅ I vantaggi di Smartsheet

Il marchio personalizzato può essere applicato all'intero account

Le schede possono essere riorganizzate per una migliore definizione delle priorità all'interno della stessa colonna della lavagna Kanban

❌ Contro di Smartsheet

Il piano gratuito è limitato a 2 fogli e 2 editor

Non è adatto alle piccole agenzie

💸 Prezzi di Smartsheet

Smartsheet offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 7 dollari/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 7.220 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.250 recensioni)

18. Zenhub - Il migliore per gli utenti di GitHub

via Zenhub Il prossimo miglior software Kanban è Zenhub è uno strumento per i team agili per tracciare, pianificare ed eseguire progetti software. Con le schede di Zenhub e i problemi di GitHub di un progetto, i team possono spostare i problemi tra le pipeline e dare priorità al lavoro più importante.

✅ Zenhub pro

Diversi team possono utilizzare gli stessi repository GitHub su più schede

Le funzioni di automazione del flusso di lavoro sincronizzano automaticamente il progetto con l'aggiornamento e il completamento dei problemi GitHub

❌ I contro di Zenhub

La piattaforma è pensata per i team di software

Funziona meglio se collegata a GitHub

💸 Prezzi di Zenhub

Zenhub offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 7,95 dollari/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Zenhub

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

19. Zoho Projects - Il migliore per la gestione integrata dei progetti

via Progetti ZohoZoho Projects è un software di gestione dei progetti che offre strumenti per la visualizzazione della lavagna Kanban piani di progetto facilmente. Le colonne Kanban si basano su criteri di attività, come la percentuale di completamento o la priorità. Grazie alla funzione drag-and-drop, i membri possono modificare lo stato e la priorità delle attività man mano che il lavoro procede.

✅ Pro di Zoho Projects

Zoho Sprints offre quattro diversi tipi di lavori in corso per un'ulteriore personalizzazione

Regole per il flusso di lavoro delle attività per configurare le azioni desiderate

❌ Zoho Projects contro

Piano gratuito limitato che non include funzioni come il monitoraggio del tempo, le sottoattività o i promemoria

Non è adatto come soluzione all-in-one per i team di marketing o di vendita

💸 Prezzi di Zoho Projects

Zoho Projects offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 5 dollari/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Zoho Projects

G2: 4.2/5 (260+ recensioni)

Capterra: 4.2/5 (240+ recensioni)

20. Pipefy - Il migliore per l'automazione dei processi

via Pipefy Pipefy è una soluzione di flusso di lavoro con una piattaforma no/low-code. I membri possono automatizzare le attività, integrare gli strumenti e aggiornare facilmente le parti interessate sulle loro richieste per una consegna puntuale. I flussi di lavoro intelligenti sono necessari per le aziende che vogliono scalare, e Pipefy ha una suite di funzioni di gestione dei progetti per rendere i team operativi.

✅ Pro di Pipefy

I portali di servizio centralizzano documenti, policy e moduli di richiesta

Integrazioni native con Slack, GitHub, BitBucket e Google Hangouts

❌ Contro di Pipefy

I team di medie dimensioni dovranno pagare un prezzo elevato per costruire una semplice lavagna Kanban

Le opzioni di personalizzazione sono a pagamento

💸 Prezzi di Pipefy

Pipefy offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 24 dollari/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Pipefy

G2: 4.6/5 (180+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (260+ recensioni)

21. Jira - Il migliore per i team di software

via Jira Jira è un software per il tracciamento dei bug e dei progetti orientato agli utenti agili e tecnici. Ad esempio, un team di sviluppo potrebbe avere una prima colonna di voci arretrate che si protrae da tempo. Jira ha quindi aggiunto un backlog nei progetti di sviluppo Kanban, collocato in una scheda di progetto diversa. Quando i product manager spostano il lavoro dal backlog alla scheda, i team sanno cosa sta per succedere.

✅ Pro di Jira

I limiti del WIP possono escludere le sottoattività dal conteggio delle colonne del tabellone Kanban, per garantire che tutte le attività siano state completateelementi di azione per una specifica attività non vengano escluse

Integrazioni con oltre 3.000 app

❌ Jira contro

L'interfaccia utente complicata e la migrazione rendono la gestione delle attività onerosa (leggi la recensione di ClickUp su Jira)* I team che prendono in considerazione Jira dovranno utilizzare un'altra applicazione software per la semplice gestione dei progetti (scopri perchéClickUp è l'alternativa numero 1 a Jira)

💸 Prezzi di Jira

Jira offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 7,50 dollari/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Jira

G2: 4,2/5 (oltre 4.560 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (11.430+ recensioni)

5 usi pratici della lavagna Kanban (con modelli gratuiti)

1. Modello di pianificazione delle vacanze

Dite addio alle chat di gruppo sovraffollate in famiglia con il modello di pianificazione delle vacanze! Organizzate la vostra scheda (o le vostre schede) Kanban con tutte le comunicazioni e le informazioni essenziali. Allegate immagini a una scheda attività, includete un campo personalizzato per i prezzi e collegate i siti web, il tutto con il nome di vacanza. 🏝 Scaricate il modello di pianificazione delle vacanze di ClickUp

2. Modello CRM

Centralizzare le informazioni con un CRM pulito e potente Modello di lavagna Kanban ! Quindi automatizzate il lavoro più impegnativo per concentrarvi sulle attività che fanno muovere l'ago della bilancia. Il miglior strumento di flusso di lavoro per aiutarvi a scalare la vostra attività è a pochi clic di distanza. 📈 Scarica il modello CRM di ClickUp

3. Modello di assunzione di candidati

Prendete il nostro modello di assunzione dei candidati per organizzare tutte le attività e le informazioni per reclutare i migliori talenti! Collegate un modulo ClickUp, un modulo Google, un modulo Typeform o qualsiasi altro strumento di candidatura tramite Zapier per automatizzare una nuova attività per ogni candidato. 🤖 Scarica il modello per l'assunzione di candidati di ClickUp

4. Modello di richiesta del team

Stabilite un sistema ben oliato per assegnare le priorità agli ordini di lavoro con il modello Team Requests! Tenete traccia di tutti i lavori in corso e fornite aggiornamenti direttamente dalla vista della lavagna. Sostituite le richieste via e-mail più velocemente di quanto non facciano i cupcake appena sfornati che scompaiono dalla sala pausa dei dipendenti. ⚡️ Scaricate il modello per le richieste del team di ClickUp

5. Modello di gestione del blog

Prendete il modello di gestione del blog e non guarderete più indietro! Passate dalla visualizzazione a tabellone a quella a calendario per vedere i carichi di lavoro giornalieri e avere un quadro generale. Potrete proporre nuovi argomenti, ottimizzare i contenuti, tenere traccia delle scadenze, degli stati e molto altro ancora! ✍️ Scarica il modello di gestione del blog di ClickUp

👉 C'è un intero di modelli ClickUp per tutte le vostre esigenze Kanban a cui potete accedere gratuitamente! Oppure date un'occhiata al nostro Esempi di lavagne Kanban per ulteriori ispirazioni. 💡

Iniziare a tracciare le attività con il software Kanban

Ricordate che l'obiettivo finale dell'implementazione di un sistema Kanban è migliorare la visibilità delle attività, snellire i processi e consentire al vostro team di concentrarsi sul lavoro che aggiunge valore. È fondamentale considerare fattori come la facilità d'uso, le capacità di personalizzazione e l'integrazione con altri strumenti già utilizzati dal team.

Provate ClickUp, una soluzione completa che porta efficienza e collaborazione a portata di mano del vostro team. Unitevi alla schiera di utenti soddisfatti che hanno fatto di ClickUp il loro strumento Kanban preferito. Esplorate il nostro libreria di modelli ClickUp per tutte le vostre esigenze di progetto e iniziate gratuitamente oggi stesso. Trasformate la vostra gestione dei progetti con ClickUp e vedrete la produttività del vostro team salire alle stelle!