10 Migliori software di tracciamento del tempo 2024 (Caratteristiche e prezzi delle app)

Come disse una volta l'iconica April Ludgate, "il tempo è denaro, il denaro è potere, il potere è pizza e la pizza è conoscenza"

Che lo sapesse o meno, April ha riepilogato/riassunto con precisione l'importanza della conoscenza gestione del tempo e di monitoraggio in queste poche parole. Una sorta di. 🍕💜

Il software di monitoraggio del tempo è un must per qualsiasi team, agenzia o libero professionista che voglia aumentare la produttività, accelerare il monitoraggio di un progetto , blocco temporale la loro giornata, e altro ancora. Questi strumenti possono essere utilizzati dai membri del team per timbrare il cartellino, organizzare il carico di lavoro e registrare il tempo dedicato alle singole attività, in modo da ottimizzare le giornate lavorative e rimanere agili durante la settimana.

Inoltre, monitoraggio del tempo del progetto è un vantaggio sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. Sfruttando al meglio il vostro tempo al lavoro, avrete più tempo per concentrarvi sulla famiglia, sui progetti di passione, sulle relazioni e sugli hobby. 🏆

La sfida più grande è investire nel software di monitoraggio del tempo più adatto alle vostre esigenze.

... e con il numero di software a disposizione, la versione di prova e di errore potrebbe essere un grosso mal di testa. 😳

Ma siete nel posto giusto! Abbiamo creato questo elenco dettagliato delle 10 migliori app per il monitoraggio del tempo per guidare la vostra ricerca e aiutarvi a confrontare le principali funzionalità/funzione, i pro e i contro, i prezzi e le valutazioni.

Cos'è un'app per il monitoraggio del tempo?

Un'app per il monitoraggio del tempo è uno strumento online o mobile che registra il tempo trascorso al lavoro, su determinate attività o su vari progetti durante il giorno, la settimana, il mese o persino l'anno! Le informazioni ricavate da queste app possono essere utilizzate per comprendere meglio la vostra produttività o per calcolare con precisione le ore pagate o fatturate. Capendo dove va a finire il vostro tempo nella giornata e quanto vi costa realmente il vostro tempo, i dipendenti e le aziende possono prendere decisioni più consapevoli su come snellire i processi e aumentare la redditività complessiva.

Soprattutto per i dipendenti a ore e gli appaltatori, il software per il monitoraggio del tempo viene utilizzato per monitorare i turni, le pause pranzo, le ore di permesso di soggiorno, le ore di malattia e molto altro ancora! Inoltre, alcuni team si affidano a questo software per soddisfare i requisiti statali, sindacali o di requisiti del progetto .

Sembra già molto, ma il software di monitoraggio del tempo può fare ancora di più! La vera domanda da porsi è: quali funzionalità/funzione vi servono veramente?

Cosa cercare in un software per il monitoraggio del tempo?

La bellezza del software per il monitoraggio del tempo è che ha il potere di combinare tonnellate di funzioni diverse tecniche di gestione del tempo in un'app comoda e intuitiva, ideale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/simple-formula.gif Formule nei campi personalizzati di ClickUp /$$$img/

Trovate numeri precisi all'istante utilizzando formule semplici o avanzate nei campi personalizzati di ClickUp

Non tutti i sistemi di monitoraggio del tempo o di app per il blocco del tempo hanno le stesse funzioni, la stessa facilità d'uso e la stessa efficienza in termini di costi, per questo è chiave sapere cosa si sta cercando prima di acquistare. Ecco le nostre cinque funzionalità/funzione indispensabili in un software di monitoraggio del tempo di alta qualità e utile:

Monitoraggio globale del tempo : Avviare e fermare il vostro orologio digitale ogni volta che passate da una finestra del browser all'altra, da un'attività all'altra o da una riunione all'altra non è il modo migliore per utilizzare il vostro tempo. Cercate un software in grado di registrare, gestire e sommare il tempo dedicato a tutto il vostro lavoro.

: Avviare e fermare il vostro orologio digitale ogni volta che passate da una finestra del browser all'altra, da un'attività all'altra o da una riunione all'altra non è il modo migliore per utilizzare il vostro tempo. Cercate un software in grado di registrare, gestire e sommare il tempo dedicato a il vostro lavoro. Reportistica : Dare un'occhiata di alto livello alle voci del tempo, alle stime, alle sequenze temporali e alle attività di lavoroattività cardine del progetto vi aiuterà a prendere decisioni strategiche sui vostri processi.

: Dare un'occhiata di alto livello alle voci del tempo, alle stime, alle sequenze temporali e alle attività di lavoroattività cardine del progetto vi aiuterà a prendere decisioni strategiche sui vostri processi. Forme : Le formule consentono di calcolare facilmente e automaticamente numeri chiave, come il tempo lavorato, i costi orari, i budget e altro ancora.

: Le formule consentono di calcolare facilmente e automaticamente numeri chiave, come il tempo lavorato, i costi orari, i budget e altro ancora. Ordinamento e filtraggio : Note, etichette o tag vi aiuteranno a organizzare e ad accedere facilmente alle vostre voci.

: Note, etichette o tag vi aiuteranno a organizzare e ad accedere facilmente alle vostre voci. Integrazioni: Trovare un software di monitoraggio del tempo con tonnellate di integrazioni vi aiuterà a visualizzare e gestire il tempo trascorso in diverse app con facilità.

La buona notizia è che: Ci sono un sacco di software che soddisfano questi criteri e molti che vanno oltre!

10 Migliori strumenti per il monitoraggio del tempo

Non pensavate che vi avremmo costretto a cavarvela da soli nella ricerca di un software per il monitoraggio del tempo, vero?

Mettete alla prova le vostre nuove conoscenze sulla gestione del tempo per trovare lo strumento di monitoraggio del tempo dei vostri sogni usando questo elenco dettagliato come guida. Confrontate le funzionalità/funzione chiave, i pro e i contro, il prezzo e le valutazioni dei 10 migliori software per il monitoraggio del tempo per trovare quello più adatto a voi!

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image5-1-1400x948.png ClickUp Timer globale /$$$img/

Monitoraggio del tempo, impostazione di stime, aggiunta di note e visualizzazione di reportistica da qualsiasi luogo con il Global Timer di ClickUp

ClickUp è l'unico software di produttività all-in-one abbastanza potente da consolidare il vostro lavoro in tutte le app in un'unica piattaforma, compreso il tempo trascorso in altre schede, app e attività! È l'app per il monitoraggio del tempo ideale per i singoli e i manager che desiderano avere un vantaggio sulla produttività con Monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp funzionalità/funzione di ClickUp, un programma gratis di Estensione per Chrome per monitorare il tempo tra le finestre e altro ancora!

Inoltre, ClickUp è l'unico software per il monitoraggio del tempo a offrire Vista Carico di lavoro per dare un'occhiata di alto livello alla quantità di lavoro programmato per ciascun membro del team su base settimanale o mensile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image2-4.gif vista Carico di lavoro ClickUp /$$$img/

Utilizzate la Vista Carico di lavoro di ClickUp per visualizzare chi è in vantaggio o in ritardo e trascinare facilmente le attività per riallocare le risorse

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Monitoraggio flessibile del tempo da qualsiasi dispositivo, finestra, app o attività con il timer globale

Creazione di timesheet, reportistica e approfondimenti personalizzati conwidget per il monitoraggio del tempo* Pianificate la vostra settimana in anticipo con stime di durata stimata per attività o carichi di lavoro

Aggiungete un contesto a ogni voce di tempo con note su come avete utilizzato il vostro tempo

Calcolo automatico del tempo fatturabile per garantire l'accuratezza di tutte le fatture

Filtrare, ordinare e classificare le voci del tempo con le etichette

Limiti di ClickUp

Può essere un po' difficile imparare ad adattarsi alla ricca serie di funzionalità/funzione di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app mobile!

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $5 per utente, al mese

: $5 per utente, al mese Aziendale : $12 per utente, al mese

: $12 per utente, al mese Business Plus : $19 per utente, al mese

: $19 per utente, al mese Azienda: Contattare ClickUp per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (5.510+ recensioni)

: 4.7/5 (5.510+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.510+ recensioni)

2. Tempestivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Timely-time-tracking-dashboard-example.png Esempio di dashboard per il monitoraggio del tempo di Timely /$$$img/

via Tempestivo L'obiettivo di Timely è rendere il processo di pianificazione delle attività più semplice ed efficiente, offrendo agli utenti l'accesso alla tecnologia di pianificazione automatica. Ciò garantisce che le attività vengano completate sempre in tempo, senza richiedere alcun input manuale da parte degli utenti. Lo strumento di monitoraggio del tempo dispone anche di potenti analisi che aiutano gli utenti a determinare quali attività richiedono più tempo e lavoro richiesto, in modo da poter prendere decisioni informate su come utilizzare al meglio le proprie risorse.

Le funzionalità/funzione di Timely consentono agli utenti di collaborare con altri, impostare promemoria, monitorare lo stato di avanzamento e tenere sotto controllo le attività. L'interfaccia drag-and-drop rende facile la gestione di più progetti e la definizione delle priorità delle attività.

Nel complesso, Timely semplifica la gestione delle attività per team e singoli individui, fornendo un'interfaccia intuitiva con potenti funzionalità che consentono agli utenti di organizzarsi facilmente e di essere più produttivi nella loro quotidianità!

Le migliori funzionalità/funzioni di Timely

Integrazioni native e API aperte per connettere i dati in tutto il vostro stack tecnologico

Elenchi di tag per standardizzare il modo in cui si registrano le ore registrate

App su Mac, Windows, iOS e Android

Monitoraggio automatico del tempo

Limiti di Timely

Problemi con le prestazioni dell'IA causano più lavoro per gli utenti per risolvere i problemi

L'accuratezza dell'orario potrebbe essere una seccatura se si cambia fuso orario

Prezzi puntuali

Starter : $9/utente al mese, fatturati annualmente

: $9/utente al mese, fatturati annualmente Premium : $16/utente al mese, fatturati annualmente

: $16/utente al mese, fatturati annualmente Unlimited: 22 dollari/utente al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni tempestive

Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

4.7/5 (600+ recensioni) G2: 4.8/5 (oltre 200 recensioni)

3. Attivare/disattivare la traccia Toggl

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Toggl-time-tracking.png Software di monitoraggio del tempo Toggl Track /$$$img/

via Attivazione/disattivare il monitoraggio di TogglTraccia Toggl è uno strumento per il monitoraggio del tempo che consente agli utenti di tenere facilmente traccia del tempo trascorso su diverse attività e progetti, e fornisce report dettagliati e analisi che possono aiutare i team a identificare le aree in cui è possibile migliorare l'efficienza e la produttività.

Si tratta di un software di monitoraggio flessibile che può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche dei flussi di lavoro del team. Per vedere quali attività generano entrate, assegnate le valutazioni alle aree di lavoro, ai membri del team, ai progetti o ai membri del progetto!

Inoltre, può integrarsi con altri strumenti come Gitlab, Notion, Adobe XD e altri ancora. Ciò rende accessibile l'uso di Toggl Track in combinazione con altri strumenti e piattaforme già utilizzati dal team.

Gestite il tempo del vostro team con Teams Integrazione con Toggl Track e ClickUp !

Le migliori funzionalità/funzione di Toggl Track

100+ integrazioni con estensioni per i browser Chrome e Firefox

Calcolo delle retribuzioni per appaltatori e dipendenti

App per web, mobile e desktop

Monitoraggio in tempo reale o offline

Limiti attivati/disattivati da Toggl Track

I membri del piano Free non possono fissare le voci di tempo utilizzate più di frequente per accedervi facilmente

Non è adatto come strumento di gestione delle attività da solo

Prezzi di Toggl Track

Teams : $9/utente al mese, fatturati annualmente

: $9/utente al mese, fatturati annualmente Business: $15/utente al mese, fatturati annualmente

Attivare/disattivare Toggl Valutazioni e recensioni

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) G2: 4,6/5 (1.000+ recensioni)

4. Tempo di salvataggio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/RescueTime.png Software per il monitoraggio del tempo RescueTime /$$$img/

via Tempo di salvataggio RescueTime è un software di monitoraggio del tempo completamente automatizzato che funziona in background su computer e dispositivi mobili, monitorando le piattaforme e i siti web utilizzati e fornendo reportistica dettagliata sul tempo trascorso nelle diverse attività. Uno dei principali vantaggi di RescueTime è che aiuta gli utenti a comprendere l'uso del tempo e a identificare le distrazioni e le perdite di tempo, che possono essere affrontate per migliorare la produttività.

Questa app per il monitoraggio del tempo offre anche una comoda funzionalità/funzione chiamata Focus Work Goal, che valuta il vostro stile di lavoro e il programma delle riunioni per darvi un obiettivo giornaliero. Gli utenti possono impostare obiettivi di produttività e ricevere avvisi quando si dedica troppo tempo ad attività non produttive, come i social media o i siti web di intrattenimento.

Funzionalità/funzione migliori di RescueTime

Integrazione con software di calendario come Google Calendar e Outlook

Coaching intelligente durante la giornata per mantenere l'impegno nelle attività

Sessioni di concentrazione per bloccare i siti improduttivi e distraenti

App per Windows e Mac per monitorare l'attività sul desktop

Limiti di RescueTime

Non è all'altezza della gestione di progetti e attività

Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione

Prezzi di RescueTime

Contattare RescueTime per i dettagli

Valutazioni e recensioni di RescueTime

Capterra: 4.6/5 (120+ recensioni)

4.6/5 (120+ recensioni) G2: 4.1/5 (70+ recensioni)

5. Orologio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Apploye-clockify-alternative-1.png software di monitoraggio del tempo clockify /$$$img/

via OrologioClockify è un'applicazione per il monitoraggio del tempo che può essere utilizzata per tenere traccia del tempo trascorso su progetti e attività. Consente agli utenti di creare fogli di presenza accurati, impostare tariffe fatturabili per il proprio lavoro e generare report dettagliati sullo stato del lavoro. Per utilizzare Clockify, gli utenti devono creare un account sull'app e poi accedere per iniziare il monitoraggio del tempo dal dashboard di Clockify.

Una funzionalità/funzione unica offerta da Clockify è la modifica dell'ora di inizio del timer in esecuzione. Ad esempio, se si dimentica di avviare il timer all'inizio della giornata, è possibile regolare manualmente il timer in modo che rifletta il momento in cui si è iniziato a lavorare. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per chi non monitora regolarmente il proprio tempo. In questo modo si evita di far pagare troppo ai client o di lavorare più del dovuto!

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

Blocco rapido del tempo sul Calendario

Grafici delle attività temporali su una dashboard

Rilevamento delle app inattive

80+ integrazioni

Limiti di Clockify

I team potrebbero aver bisogno di una formazione per apprendere tutte le sue funzionalità/funzioni

Interfaccia meno intuitiva

Prezzi di Clockify

Base : $3,99/utente al mese, con fatturazione annuale

: $3,99/utente al mese, con fatturazione annuale Standard : $5,49/utente al mese, fatturati annualmente

: $5,49/utente al mese, fatturati annualmente Pro : 7,99 dollari/utente al mese, con fatturazione annuale

: 7,99 dollari/utente al mese, con fatturazione annuale Azienda: 11,99 dollari/utente al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Clockify

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 4.000 recensioni) G2: 4,5/5 (100+ recensioni)

6. Galleggiante

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Float.png Strumenti di monitoraggio del tempo e di project management di Float /$$$img/

via Galleggiante Lo strumento di gestione delle risorse Float è stato progettato per aiutare le organizzazioni a ottimizzare i processi di gestione delle risorse. Offre analisi e algoritmi avanzati per fornire informazioni dettagliate su risorse quali dipendenti, finanze e processi.

Questi dati possono essere utilizzati per ottimizzare l'efficienza, ridurre i costi, aumentare la redditività e prendere decisioni informate. La pianificazione e il monitoraggio in tempo reale delle risorse con Float consentono alle organizzazioni di reagire rapidamente a qualsiasi cambiamento.

Grazie alla funzionalità/funzione di analisi, le organizzazioni possono individuare tendenze e opportunità, rimanendo in vantaggio rispetto alla concorrenza. Questo aiuta i team a prendere decisioni migliori più velocemente e ad essere più produttivi!

Le migliori funzionalità/funzione di Float

Gli strumenti finanziari acquisiscono le ore fatturabili del team per generare le fatture

Promemoria automatizzati via Slack, email e cellulare

Tabelle orarie precompilate in base alle attività programmate

Confronto tra ore stimate e ore effettive

Limiti di fluttuazione

Curva di apprendimento ripida per costruire un flusso di lavoro stabile all'interno della piattaforma

Manca di funzionalità avanzate di esportazione dei dati

Prezzi di Float

Piano delle risorse : $6/persona al mese, fatturati annualmente

: $6/persona al mese, fatturati annualmente Pianificazione delle risorse e monitoraggio del tempo: $10/persona al mese, fatturati annualmente

$10/persona al mese, fatturati annualmente componente aggiuntivo Plus Pack: $6/persona al mese

Valutazioni e recensioni di Float

Capterra: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

4.5/5 (1.000+ recensioni) G2: 4.2/5 (1.000+ recensioni)

7. OraStack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/HourStack.png Software per il monitoraggio del tempo HourStack /$$$img/

via OraStack HourStack è un progetto e un'applicazione di strumento di gestione del tempo che aiuta gli utenti a organizzarsi, ad aumentare la produttività e a raggiungere i propri obiettivi. Gli utenti possono organizzare le attività in blocchi di tempo, dare priorità alle attività e gestire le attività quotidiane da un'unica visualizzazione.

L'interfaccia moderna e intuitiva di HourStack consente agli utenti di visualizzare i progressi nel tempo con barre di stato, di catturare rapidamente i punti di dati con note e tag e di passare le attività da un giorno all'altro e da una settimana all'altra con facilità. Questa app per il monitoraggio del tempo consente di tenere sotto controllo i progetti grazie a funzionalità/funzione quali promemoria delle attività, filtri avanzati e supporto per l'area di lavoro collaborativa.

Funzionalità/funzione migliori di HourStack

Viste Calendario individuale e Team per ottimizzare i calendari

Reportistica personalizzabile con filtri, raggruppamenti e ordinamenti

Esportazioni di file Excel, Fogli Google e CSV

Timer del calendario con un solo clic

Limiti di HourStack

L'accuratezza del tempo dipende dal check-in e dalla manutenzione degli utenti

Breve versione di prova gratuita per sperimentare il reale impatto sulla produttività

Prezzi di HourStack

Personale : $9/mese per 1 membro, con fatturazione annuale

: $9/mese per 1 membro, con fatturazione annuale Team: $12/mese per ogni membro, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su HourStack

Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

4.8/5 (10+ recensioni) G2: 4.4/5 (5 recensioni)

8. Paymo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/paymo-product-example-1400x759.webp Esempio di produttività Paymo /$$$img/

via PaymoLo strumento per il monitoraggio del tempo di Paymo consente alle aziende di monitorare il tempo che i loro dipendenti dedicano a diverse attività. Aiuta i team a migliorare i processi di fatturazione e di bollettazione, fornendo dati precisi e dettagliati sul monitoraggio del tempo, uno dei suoi principali vantaggi.

Grazie a questi dati, gli utenti possono generare fatture accurate e trasparenti, migliorando le relazioni con i clienti. Oltre a tracciare il tempo fatturabile e non fatturabile, lo strumento di monitoraggio del tempo di Paymo può essere utilizzato anche per comprendere i costi e migliorare i modelli di prezzo.

I project manager possono anche utilizzare lo strumento per impostare i tempi di lavoro sequenza dei progetti e scadenze. Ad esempio, il gestore del progetto stabilisce le attività cardine a cui ogni membro del team deve lavorare e poi monitora il loro stato con check-in regolari.

Le migliori funzionalità/funzione di Paymo

Visualizzazione di tabelle orarie giornaliere, settimanali o mensili

Impostazioni per la personalizzazione della tabella oraria

Reportistica con grafici a torta e a barre

Gestione delle risorse

Limiti di Paymo

Nessuna gestione avanzata delle attività sul piano Free

Le integrazioni sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di Paymo

**Gratuito

Starter : $4,95/utente al mese, con fatturazione annuale

: $4,95/utente al mese, con fatturazione annuale Piccolo Ufficio : $9,95/utente al mese, con fatturazione annuale

: $9,95/utente al mese, con fatturazione annuale Business: 20,79 dollari/utente al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Paymo

Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

9. Time Doctor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Time-Doctor-time-tracker.png Software per il monitoraggio del tempo Time Doctor /$$$img/

via Time Doctor Time Doctor è un software per il monitoraggio del tempo che aiuta le aziende e i privati a capire meglio come spendono il loro tempo. Funziona in background su computer e dispositivi mobili, monitorando le applicazioni e i siti web utilizzati e fornendo report dettagliati sul tempo trascorso in diverse attività.

Uno dei principali vantaggi di Time Doctor è che aiuta gli utenti a comprendere le distrazioni e le perdite di tempo, che possono essere affrontate per migliorare la produttività. Il software offre inoltre un intervallo di software di monitoraggio dei dipendenti funzionalità/funzione per aiutare gli utenti a rimanere in carreggiata.

Controllate il_ Integrazione tra ClickUp e Time Doctor !

Le migliori funzionalità/funzione di Time Doctor

Verifica automatica delle presenze e delle tabelle orarie dei dipendenti

Widget per l'equilibrio vita-lavoro per monitorare i carichi di lavoro dei dipendenti

Ruoli personalizzati per gli utenti e impostazioni delle autorizzazioni

Dashboard in tempo reale e report personalizzati

Limiti di Time Doctor

Il monitoraggio delle schermate potrebbe catturare informazioni personali quando vengono effettuati screenshot casuali

Manca di un sistema nativosoftware per il project management Prezzi di Time Doctor

Basic : $70/utente all'anno

: $70/utente all'anno Standard : $100/utente all'anno

: $100/utente all'anno Premium: $200/utente all'anno

Valutazioni e recensioni di Time Doctor

Capterra: 4.5/5 (oltre 400 recensioni)

4.5/5 (oltre 400 recensioni) G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

10. TickTick

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Tick-Tick-Create-a-New-Elenco-Feature-Example.jpeg Tick Tick Creare un nuovo elenco Funzionalità/funzione esempio /$$$img/

via Segno di spunta La caratteristica principale di TickTick è che offre a chiunque un modo chiaro e strutturato per gestire il proprio elenco di cose da fare. In TickTick, gli utenti possono creare elenchi di attività, impostare promemoria e stabilire le priorità.

TickTick è anche una comoda app per il monitoraggio del tempo per team remoti e per la collaborazione. Gli utenti possono condividere compiti ed elenchi, assegnare attività ai membri del team e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti del team. Questo può aiutare i team a comunicare in modo efficace e a garantire che tutti siano sulla stessa pagina. Questo porta a un ambiente di lavoro più produttivo ed efficiente.

Invece di digitare le attività, gli utenti possono usare la voce per aggiungerle ai loro elenchi di cose da fare! L'app TickTick converte le parole pronunciate in testo e le aggiunge all'elenco grazie al riconoscimento vocale.

Le migliori funzionalità/funzioni di TickTick

Semplice gerarchia organizzativa (cartelle, elenchi, attività e elementi da controllare)

Varie visualizzazioni e sottoscrizioni del calendario

Promemoria delle posizioni

Timer per il Pomodoro

Limiti di TickTick

Non è adatto come strumento di gestione delle attività da solo

Limitata funzione di monitoraggio degli stati di avanzamento

Prezzi di TickTick

Contattate TickTick per i dettagli sui prezzi

Valutazioni e recensioni di TickTick

Capterra: 4.8/5 (80+ recensioni)

4.8/5 (80+ recensioni) G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

È ora di mettersi in marcia con ClickUp

A proposito di rimanere in carreggiata... è ora di scegliere il vostro software per il monitoraggio del tempo! Utilizzate questo elenco dettagliato per guidare la vostra ricerca e assicurarvi di ottenere il meglio del meglio dal vostro software di monitoraggio del tempo. E se volete essere ancora più efficienti nella scelta, scegliete il software con la valutazione più alta di questo elenco: ClickUp!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Oltre 15 visualizzazioni su ClickUp /$$$img/

Visualizzate le vostre attività con oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

Accesso a tonnellate di funzionalità/funzione per risparmiare tempo, oltre 15 visualizzazioni di progetti personalizzabili, centinaia di modelli e molto altro ancora, tutto da un'unica piattaforma! Inoltre, ClickUp è tanto potente quanto conveniente, per cui non dovrete mai scendere a compromessi sulle vostre funzionalità/funzioni preferite. 🙂

Aumentate la vostra produttività e vedete i vostri profitti salire alle stelle quando iscrivendovi oggi stesso a ClickUp !