11 migliori strumenti software di gestione dei prodotti per i team di sviluppo nel 2024

Sviluppare prodotti di alto livello non è una passeggiata, credetemi, lo so. È un'attenta opera di bilanciamento tra la soddisfazione delle aspettative dei clienti e la gestione delle complessità del ciclo di vita dei prodotti.

Anche la scelta del giusto strumento di gestione dei prodotti non è un'impresa facile. Sono stato alle prese con la scelta di assemblare una suite di strumenti diversi o di optare per uno strumento all-in-one (sì, esistono, per fortuna!). Questi strumenti semplificano la gestione dell'intero processo senza dover cambiare continuamente scheda o perdere di vista le attività.

Per una collaborazione efficace, soprattutto con i team remoti, un software di gestione dei prodotti intuitivo e senza interruzioni è più una necessità che un lusso. Può semplificare la pianificazione del lancio del prodotto, la gestione del progetto software, l'analisi del prodotto, la prototipazione e persino il marketing.

Dopo aver esplorato e sperimentato diversi strumenti, condividerò con voi 11 strumenti di gestione dei prodotti di altissimo livello. Questi strumenti si sono rivelati preziosi per navigare nel difficile terreno dello sviluppo e della gestione dei prodotti.

Con il software giusto, potete ottimizzare la produttività, mantenere una comunicazione tempestiva con il vostro team, gestire le attività e rispettare le scadenze dei progetti. Indovinate un po'? Non è nemmeno necessario spendere una fortuna! Allacciate le cinture e scopriamo insieme questi strumenti rivoluzionari.

Che cos'è il software di gestione dei prodotti?

Gli strumenti di gestione del prodotto aiutano i team a occuparsi di particolari fasi del ciclo di vita del prodotto. Possono includere attività come:

Tuttavia, alcuni strumenti software per la gestione del prodotto, come uno strumento di gestione del progetto completo, forniscono una piattaforma centrale per tutto ciò che è coinvolto nel progetto nello sviluppo e nella gestione dei prodotti .

Questo è importante per un team di prodotto remoto è sensato utilizzare un unico sistema di gestione virtuale dei prodotti che offra le diritte caratteristiche.

Cosa cercare in un software di gestione dei prodotti?

Ecco alcune caratteristiche essenziali da ricercare in uno strumento di gestione dei prodotti:

Capacità di brainstorming la creazione di un nuovo prodotto richiede un pensiero fuori dagli schemi. E non importa quanto sia folle la vostra idea, lo strumento di gestione dovrebbe aiutarvi a darle un senso

Gestione dei compiti se si tratta di unscheda kanban o la prioritizzazione integrata delle attività, l'applicazione dovrebbe avere funzionalità complete di gestione delle attività

Modelli il vostro strumento di gestione dovrebbe essere dotato dimodelli personalizzabili per aiutarvi a iniziare immediatamente,creare listini prezzi,confrontare i prodotti, e altro ancora

il vostro strumento di gestione dovrebbe essere dotato dimodelli personalizzabili per aiutarvi a iniziare immediatamente,creare listini prezzi,confrontare i prodotti, e altro ancora Integrazioni purtroppo sono pochi gli strumenti di gestione dei prodotti in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze. Per questo motivo, lo strumento di gestione deve integrarsi con i più diffusi software di gestione del lavoro per ottenere la massima funzionalità

Tuttavia, questi non sono gli unici aspetti da considerare.

Se dovete scorrere innumerevoli schede solo per vedere se le cose si stanno muovendo secondo le vostre esigenze, non potete fare a meno di controllare il vostro sistema di gestione dei prodotti strategia di prodotto , diventerete matti in men che non si dica. 😵

Ecco perché l'eccellente usabilità è un fattore importante anche nella scelta del software di gestione dei prodotti giusto. Per non parlare del fatto che non deve essere uno strumento che fa perdere soldi!

Bonus: Impara come **Gli strumenti dell'AI possono aiutare i product manager: Costruire chiaroroadmap di prodottogestire i backlog di prodotto, tenere traccia dei piani di progetto perlanci di prodottoe altro ancora con Lavagne, Mappe mentali, Timeline, Diagramma di Gantt, Elenco, Tabella e altre visualizzazioni personalizzate in ClickUp

Tracciamento di obiettivi e KPI : Allineate obiettivi e traguardi e rimanete in carreggiata con ClickUp Goals

: Allineate obiettivi e traguardi e rimanete in carreggiata con ClickUp Goals Collaborazione con il team : Scambiate feedback, ricevete aggiornamenti in tempo reale e rimanete in contatto con la vista Chat, i commenti e molto altro ancora

: Scambiate feedback, ricevete aggiornamenti in tempo reale e rimanete in contatto con la vista Chat, i commenti e molto altro ancora Tracciamento di bug e problemi : Organizzare il feedback e le priorità esemplificare il tracciamento di bug e problemi *Flussi di lavoro e automazione: Creazione di flussi di lavoro chiari e agili e sviluppo rapido con le automazioni

: Organizzare il feedback e le priorità esemplificare il tracciamento di bug e problemi *Flussi di lavoro e automazione: Creazione di flussi di lavoro chiari e agili e sviluppo rapido con le automazioni Reporting in tempo reale e monitoraggio dei progressi: Traccia le prestazioni, l'avanzamento degli obiettivi e altro ancora in tempo reale, ottieni una panoramica di alto livello di tutto il tuo lavoro e crea facilmente report e condividili con il tuo team dashboard personalizzati *Integrare tutti gli strumenti di feedback e sviluppo: Create cicli di feedback dei clienti per informare le decisioni sui prodotti con le integrazioni per Zendesk, Intercom e Zapier. Quindi, tracciate i progressi dello sviluppo con le integrazioni native per GitHub, GitLab e Bitbucket

Gestite le vostre tempistiche e le fasi di produzione in un unico luogo con viste predefinite, stati personalizzati, campi personalizzati e altro ancora

Inoltre, la piattaforma completamente personalizzabile consente ai team di prodotto di configurare ogni parte di ClickUp in base alle proprie esigenze, ai flussi di lavoro complessi e in più fasi e alle preferenze personali. Questo livello di flessibilità consente ai team di stabilire un flusso di lavoro che permetta loro di lavorare al meglio e di adattare ClickUp al mutare delle esigenze e alla crescita dell'azienda.

Come ciliegina sulla torta, ClickUp offre un piano gratuito ricco di funzioni e piani tariffari convenienti in modo che i team possano accedere a tutte le funzionalità di cui hanno bisogno pur rimanendo nel loro budget.

Vediamo ora di approfondire alcune delle funzioni chiave di ClickUp che i product manager e i team possono utilizzare per semplificare il flusso di lavoro, allineare i team interfunzionali e accelerare le spedizioni. ⚡️

Caratteristiche principali di ClickUp

Piattaforma completamente personalizzabile : Personalizzate ogni parte di ClickUp e configuratelo in base alle vostre esigenze con campi personalizzati, stati personalizzati, ClickApp e molto altro ancora

: Personalizzate ogni parte di ClickUp e configuratelo in base alle vostre esigenze con campi personalizzati, stati personalizzati, ClickApp e molto altro ancora Oltre 15 visualizzazioni personalizzate : Scegliete tra oltre 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui Timeline, Board, diagramma di Gantt e altro ancora

: Scegliete tra oltre 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui Timeline, Board, diagramma di Gantt e altro ancora Funzionalità di trascinamento : Questa funzione rende più semplice e veloce apportare modifiche all'intera area di lavoro ClickUp. È sufficiente trascinare e rilasciare gli elementi senza bisogno di competenze tecniche

: Questa funzione rende più semplice e veloce apportare modifiche all'intera area di lavoro ClickUp. È sufficiente trascinare e rilasciare gli elementi senza bisogno di competenze tecniche Capacità di automazione : Velocizzate qualsiasi processo con l'automazione precostituita e impostate ricette personalizzate con l'automazione ClickUp, senza bisogno di codifica

: Velocizzate qualsiasi processo con l'automazione precostituita e impostate ricette personalizzate con l'automazione ClickUp, senza bisogno di codifica Documentazione : Creazione di brief di prodotto, SOP,piani di campagna di marketing del prodotto,documenti sui requisiti del prodottoe altro ancora in Docs con ClickUp AI per aiutarvi a lavorare più velocemente, a scrivere meglio e a pensare più in grande

: Creazione di brief di prodotto, SOP,piani di campagna di marketing del prodotto,documenti sui requisiti del prodottoe altro ancora in Docs con ClickUp AI per aiutarvi a lavorare più velocemente, a scrivere meglio e a pensare più in grande Gestione delle risorse : Monitoraggio delle risorse con la vista Workload

: Monitoraggio delle risorse con la vista Workload Funzionalità di integrazione : Collegare ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro per consolidare le app e ottimizzare il flusso di lavoro

: Collegare ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro per consolidare le app e ottimizzare il flusso di lavoro Disponibile su tutti i dispositivi : Disponibile per piattaforme desktop, mobili (app Android e iOS), vocali e browser

: Disponibile per piattaforme desktop, mobili (app Android e iOS), vocali e browser Libreria di modelli : Scegliete tra oltre 1.000 modelli per ogni caso d'uso e per ogni team, tra cui pergestione del prodotto,strategia di prodotto,sviluppatori di software, marketing e altro ancora

: Scegliete tra oltre 1.000 modelli per ogni caso d'uso e per ogni team, tra cui pergestione del prodotto,strategia di prodotto,sviluppatori di software, marketing e altro ancora Disponibile su tutti i dispositivi: ClickUp è disponibile su tutti i dispositivi, compresa l'applicazione mobile, che consente di accedere al proprio lavoro in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo

CONSIGLIO PROVVISORIO Gestione del prodotto master spedire più velocemente con il programma Guida ClickUp per i responsabili di prodotto e utilizzare modelli di ingegneria e di prodotto per semplificare tutto il vostro lavoro. ⚡️

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre: Piano gratuito ricco di funzionalità

Piano gratuito ricco di funzionalità Unlimited: $7 al mese/utente

$7 al mese/utente Business: $12 al mese/utente

$12 al mese/utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni dei clienti di ClickUp

Capterra: 4,7 su 5 (oltre 3.700 recensioni)

4,7 su 5 (oltre 3.700 recensioni) G2: 4,7 su 5 (oltre 7.000 recensioni)

Opinioni su ClickUp

"È lo strumento più robusto in circolazione ed è molto personalizzabile praticamente per qualsiasi flusso di lavoro. Le dipendenze tra le attività, l'automazione di ClickUp e la possibilità di documentare i processi nella stessa applicazione rendono ClickUp lo strumento migliore. Ho testato tutti gli altri strumenti in circolazione. Sono stato utente di Asana, Basecamp, Wrike, Trello, Monday, ecc... Fate voi, ho testato più di 30 strumenti tra i più diffusi e ClickUp è il numero uno" Recensione G2

"La migliore app per la gestione dei progetti, la distribuzione del carico di lavoro e la collaborazione per il nostro team! L'acquisizione di compiti da diversi reparti della nostra organizzazione e la loro corretta assegnazione ai team corretti è un enorme risparmio di tempo per noi. La possibilità di aggiungere osservatori, di commentare le attività e di fornire diversi tipi di informazioni o file direttamente all'attività stessa ci permette di ottimizzare i nostri processi." recensione G2

2. Inseguitore Pivotal

Il migliore per lo sviluppo agile del software

via Pivotal Tracker

Pivotal Tracker è un'applicazione di gestione agile del progetto con alcune funzioni utili per la definizione delle storie utente e l'analisi delle prestazioni del team agile.

È un altro dei tanti strumenti gratuiti per la gestione dei prodotti che potreste prendere in considerazione per aiutare il vostro team di gestione dei prodotti software.

Ma è davvero fondamentale per le vostre attività di gestione del prodotto?

Scopriamolo.

Caratteristiche principali di Pivotal Tracker

Gestione del backlog del prodotto

Etichette per organizzare e monitorare le storie degli utenti

I blocchi delle storie aiutano a identificare in anticipo i potenziali blocchi stradali

Spazi di lavoro multi-progetto per visualizzare più progetti uno accanto all'altro

Prezzi di Pivotal Tracker

Questo software di gestione dei dati di prodotto ha un piano gratuito che supporta fino a cinque progetti e utenti. I piani a pagamento partono da 10 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti per Pivotal Tracker

Capterra : 4.3/5 (110+ recensioni)

: 4.3/5 (110+ recensioni) G2: 4.1/5 (90+ recensioni)

Recensioni su Pivotal Tracker

"Il nostro team è in grado di rimanere in carreggiata con il lavoro in uno sprint e di passare meno tempo a chattare su Slack sull'avanzamento delle storie, facendo tutte le comunicazioni all'interno di PivotalTracker. Nel complesso, questo ha mantenuto il nostro team organizzato e responsabile" - Recensione verificata di Capterra "Per i team e i progetti più piccoli, la funzione di stima puntuale e gran parte delle analisi approfondite non ci sono state di grande aiuto in termini di decisioni attuabili. Detto questo, per il progetto giusto e per i team più grandi con molti collaboratori, posso capire come questi strumenti possano essere utili." - Recensione verificata di Capterraconfronta Pivotal Tracker e ClickUp

3. airfocus

Il migliore per il roadmapping modulare dei prodotti

via airfocus airfocus offre una piattaforma di gestione dei prodotti moderna e modulare. Fornisce una soluzione completa per la gestione e la comunicazione della strategia dei team di prodotto, stabilire le priorità del proprio lavoro costruire roadmap e collegare i feedback per risolvere i problemi giusti. Progettato all'insegna della flessibilità, airfocus consente di personalizzare rapidamente la piattaforma in base alle proprie esigenze, senza stravolgere il modo in cui il team lavora.

caratteristiche chiave di airfocus

Roadmapping: Allineare il team e stabilire una direzione chiara

Definizione delle priorità: Definire le priorità con sicurezza

Approfondimenti: Ascoltare i clienti e risolvere i problemi giusti

Modularità: La piattaforma di prodotti modulare che si adatta a voi

prezzi airfocus

Questo strumento di gestione dei prodotti offre piani a pagamento a partire da $15/editore al mese e offre molti integrazioni con strumenti di sviluppo o di feedback.

valutazioni degli utenti di Airfocus

Capterra : 4.5/5 (95+ recensioni)

: 4.5/5 (95+ recensioni) G2: 4.4/5 (95+ recensioni)

airfocus recensioni

"Airfocus sta aiutando il nostro team a organizzare le attività di progetto in periodi (Sprints) nella scheda Kanban, oltre a fornirci una panoramica di alto livello nella Roadmap Gantt. Il grafico delle priorità è una funzione interessante che ci permette di valutare i progetti in base a votazioni e classifiche. Nel complesso la nostra esperienza con Airfocus è stata molto positiva" - Recensione verificata di Capterra "Airfocus è magico, perché ha permesso al mio team di crescita di non lavorare sull'ultima idea più brillante. Mi ha permesso di far sì che il mio team pensasse in modo più oggettivo a quali progetti avrebbero effettivamente avuto il massimo impatto." - Recensione verificata di Capterra

4. ProdottoPiano

Il migliore per la mappatura dei prodotti

via ProductPlan

ProductPlan è un ottimo roadmap di prodotto strumento che aiuta a comunicare il piano e la strategia di prodotto attraverso bellissime roadmap.

Inoltre roadmapping e limitate funzioni di gestione delle attività, ProductPlan non offre molto.

La domanda che sorge spontanea è: è davvero necessario pagare 39 dollari al mese per un tool di roadmapping di base?"

Caratteristiche principali di ProductPlan

Visualizzazione della timeline per costruire roadmap basate sulle date

Visualizzazione dell'intero portafoglio prodotti in un colpo d'occhio con la vista portfolio

Priorità alle voci del backlog di prodotto nel pannello di pianificazione

Creazione di roadmap in stile Kanban

Prezzi di ProductPlan

Questo strumento di gestione dei prodotti offre piani a pagamento a partire da 39 dollari per utente al mese e offre funzionalità come l'integrazione con Microsoft Teams.

Valutazioni degli utenti di ProductPlan

Capterra : 4.5/5 (50+ recensioni)

: 4.5/5 (50+ recensioni) G2: 4.5/5 (70+ recensioni)

Recensioni di ProductPlan

"Abbiamo utilizzato product plan per tenere traccia di progetti con milestone e scadenze che coinvolgono più team. È molto semplice estendere o regolare ogni barra delle attività, il che lo rende molto facile da usare e anche per aggiornare le parti interessate sull'avanzamento del progetto." - Recensione verificata di Capterra "Product Plan is ha aiutato il nostro team a portare il nostro lavoro al livello successivo, fornendoci un layout professionale e di facile lettura. I collegamenti ipertestuali sono facili da condividere con aggiornamenti e spiegazioni dall'inizio all'implementazione." - Recensione verificata di Capterra

5. Trello

Il migliore per la gestione dei progetti Kanban

via Trello

Trello è uno strumento di gestione dei progetti in stile kanban che aiuta il team di gestione dei prodotti a collaborare e a organizzarsi.

ma è lo strumento giusto per voi?

Se non vi dispiace usare Power-Up o integrazioni per le cose più basilari come un diagramma di Gantt o un time tracker. 🤷

Caratteristiche principali di Trello

Schede Kanban e liste di controllo per una facile gestione delle attività

Automatizzare i flussi di lavoro con Il bot maggiordomo di Trello * Applicazione mobile disponibile per dispositivi Android e iOS

Offre modelli per la gestione dei prodotti e la produttività, gestione dei teamecc.

Prezzi di Trello

Questo software di gestione ha un piano gratuito con dieci schede. I piani a pagamento partono da 10 dollari per utente al mese con un numero illimitato di schede.

Valutazioni dei clienti su Trello

Capterra : 4.5/5 (10.000 recensioni)

: 4.5/5 (10.000 recensioni) G2: 4.4/5 (oltre 11.500 recensioni)

Recensioni su Trello

"Molto facile da usare, interfaccia amichevole e intuitiva e tante funzioni per collaborare e personalizzare le proprie board. Buon prezzo per il denaro e un team di supporto decente" - Recensione verificata di Capterra "Complessivamente ho trovato Trello un'ottima lavagna di compiti per il team per gestire il carico di lavoro, la gestione dei progetti e il follow-up dei compiti. Dà la libertà di gestire le attività e il team sulla stessa pagina e sulla sincronizzazione tempestiva." - Recensione verificata di Capterra

6. Gira

Il migliore per lo sviluppo del software

via Jira

Adatto per agile e mischia team di sviluppo del software, Jira è un eccellente strumento di gestione dei progetti con tracciamento di problemi e bug capacità.

Tuttavia, quando si tratta di una gestione efficiente, Jira non fa il passo più lungo della gamba.

Se volete affogare nelle attività e nei ticket di funzionalità dei clienti, questo prodotto Atlassian potrebbe fare al caso vostro.

Necessita di maggiori informazioni su_ Jira ?

Leggete il nostro approfondimento Recensione di Jira e imparare a usarlo

**Jira per la gestione dei progetti _

Caratteristiche principali di Jira

Scrum e kanban schede per team agili * Creare una roadmap per comunicarela strategia di prodotto chiaramente

Analisi dettagliate sulle prestazioni del team

Automazione del flusso di lavoro integrata

Prezzi di Jira

Il piano gratuito di Jira supporta solo dieci utenti. I piani a pagamento partono da 7 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Jira

Capterra : 4.4/5 (10000 recensioni)

: 4.4/5 (10000 recensioni) G2: 4.2/5 (oltre 3.800 recensioni)

Recensioni su Jira

"La sua curva di apprendimento è piuttosto ripida se la si confronta con altri strumenti. Ma appena ci si abitua non ci si preoccupa più, perché è uno standard industriale e la maggior parte delle aziende lo usa. Può anche essere pesante in termini di tempo di esecuzione, ma dipende se lo si ospita sul proprio server o se si utilizza il cloud di Atlassian." - Recensione verificata di Capterra "JIRA è stato parte integrante del nostro percorso di sviluppo software e di gestione dei progetti e dispone di tutti gli strumenti necessari per gestire con successo i progetti o le offerte di prodotti." - Recensione verificata di Capterraconfronto tra Jira e ClickUp

7. Aha!

Il meglio per il roadmapping

via Aha!

Aha! è uno strumento di strategia di prodotto e roadmapping basato sul web che può aiutarvi a capire il perché, il quando e il cosa dei vostri prodotti per semplificare la gestione dei prodotti.

Ma prima di dire "Aha! Ho trovato quello giusto", dovete sapere due cose:

Uno: non ha una mappa mentale.

E due: non supporta il monitoraggio del tempo in tempo reale .

il tempo non è forse denaro? 💰

Volete maggiori dettagli? Date un'occhiata alla nostra guida completa_ Recensione sulla gestione dei prodotti Aha! .

Caratteristiche principali di Aha!

Opzioni di modelli di roadmap del prodotto

Portali di idee per raccogliere feedback e gestire le idee

Opzione roadmap condivisibile per la collaborazione

Si integra con Azure DevOps, Asana, Github, Google Analytics, Salesforce, ecc.

Aha! Prezzi

I piani partono da 59 dollari al mese per utente. Esiste anche un piano speciale per le startup con meno di 1,5 milioni di dollari di finanziamenti.

Valutazioni dei clienti di Aha!

Capterra : 4.8/5 (380+ recensioni)

: 4.8/5 (380+ recensioni) G2: 4.3/5 (180+ recensioni)

Recensioni di Aha!

"Questo software è complesso, IMO non molto intuitivo e ha una curva di apprendimento ripida. Ci sono tutorial che sono molto utili e ti guidano attraverso la maggior parte di tutto ciò che puoi pensare, ma ci vuole tempo per guardarli e/o leggerli. Una volta superata la fase iniziale di apprendimento del software e delle funzioni necessarie, vi piacerà" - Recensione verificata di Capterra "Utilizziamo Aha! per il livello alto pianificazione strategica e le roadmap di sviluppo. Aha! è uno strumento fondamentale per mantenere la gestione di team e progetti in un ambiente in crescita. La possibilità di avere dashboard e report per diversi destinatari è essenziale per mantenere tutti allineati" - Recensione verificata di Capterra Confronto_

Aha! Vs. Jira_

8. Scheda prodotto

Il migliore per il roadmapping dei clienti

via Productboard

Productboard è una piattaforma di gestione dei prodotti incentrata sul cliente.

È in grado di raccogliere tutti i feedback dei prodotti e dei clienti da diversi strumenti come Zendesk, Slack, Intercom e così via, in un unico luogo per migliorare l'analisi, la definizione delle priorità e il roadmapping.

Questo strumento è sicuramente il più centrato sul cliente che si possa avere.

ma che dire della gestione dei dipendenti?

L'hanno saltata quando hanno deciso di non includere una tabella dei carichi di lavoro.

Immagino che fare gli straordinari sarà sempre possibile. e' un peccato!

Caratteristiche principali di Productboard

Funzioni di roadmapping personalizzabili

Portali per il feedback dei clienti

Priorità per strategie di prodotto chiare

Roadmap illimitate per le parti interessate

Prezzi di Productboard

Questo strumento di gestione ha una prova gratuita di 15 giorni, mentre i piani a pagamento vanno da 20 dollari al mese per utente a prezzi personalizzati.

Valutazioni dei clienti su Productboard

Capterra : 4.7/5 (110+ recensioni)

: 4.7/5 (110+ recensioni) G2: 4.3/5 (140+ recensioni)

Recensioni di Productboard

9. Figma

Il meglio per il design

via Figma

Figma è una piattaforma web per la progettazione e la strumento di prototipazione .

Utilizzatelo per co-progettare con i membri del team e creare qualcosa di bello.

Ma non appena si mettono da parte la progettazione e la prototipazione, questo strumento non è granché.

Nessuna gestione delle attività. Nessuna applicazione per gli utenti Linux.

Caratteristiche principali di Figma

Supporta diversi plug-in, tra cui immagini stock, diagrammi di flusso e grafici

Stili flessibili con colori, testo, griglie o effetti

Modifica e collaborazione con la cronologia delle versioni

Incorporamento dei prototipi nello strumento preferito

Prezzi di Figma

Questo strumento di prototipazione offre un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da 12 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Figma

Capterra : 4.7/5 (280+ recensioni)

: 4.7/5 (280+ recensioni) G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

Recensioni Figma

"Con Figma, siamo stati in grado di creare critiche di progettazione più collaborative, riunioni di sviluppatori più produttive e un'organizzazione dei file più ampia." - Recensione verificata di Capterra "Sebbene sia facile da usare, c'è comunque una curva di apprendimento. Ero un utente di Sketch e Sketch è ancora più veloce da usare. Inoltre, se si desidera un prototipo davvero complesso, può diventare complicato. Inoltre, avere una versione locale di Figma è ancora basato sul cloud. Quindi, lavorare offline vi darà una capacità limitata" - Recensione verificata di Capterra

10. Balsamiq

Il migliore per il wireframing

via Balsamiq

Balsamiq è uno strumento di wireframe che consente di vivere l'esperienza dello schizzo su un blocco note o su una lavagna, ma su un computer.

Il loro prodotto si chiama Balsamiq Wireframes e può essere utilizzato per abbozzare l'interfaccia utente dell'applicazione o del prodotto dei vostri sogni e collaborare con il vostro team.

Tuttavia, per essere uno strumento che supporta la creatività, si è dimenticato di essere creativo. L'interfaccia è talmente semplice da essere al limite della noia. La scelta di uno schema di colori nero, grigio e bianco non è divertente.

Caratteristiche principali di Balsamiq

Permette la collaborazione tra team di progettazione software

Facile funzionalità di trascinamento e rilascio

Creazione di mockup

Plug-in per Jira,Confluencee Google Drive

Prezzi di Balsamiq

I prezzi di Balsamiq vanno da 9$/mese a 199$/mese.

Valutazioni dei clienti di Balsamiq

Capterra : 4.4/5 (320+ recensioni)

: 4.4/5 (320+ recensioni) G2: 4.1/5 (440+ recensioni)

Recensioni di Balsamiq

"Balsamiq è lo strumento di wireframing preferito dall'agenzia. L'applicazione consente al team UX di trasmettere rapidamente le proprie idee ai designer creativi senza dover decidere il marchio visivo del sito. Sebbene il set di funzioni sia piuttosto limitato e lo strumento non sia stato aggiornato di recente, è ancora il metodo più efficiente per redigere wireframe che abbiamo trovato." - Recensione verificata di Capterra "L'UX di Balsamiq è facile da usare e le sue funzionalità e caratteristiche sono adatte ai principianti che mirano a fornire campioni di prototipi di qualità ai loro clienti per tutti i tipi di prodotti digitali prima di costruire effettivamente la cosa reale." - Recensione verificata di Capterra

11. Sondaggio

Il migliore per il feedback dei clienti

tramite SurveyMonkey

Se avete bisogno di un'app per raccogliere informazioni sui vostri prodotti, SurveyMonkey dovrebbe aiutarvi. 🐒

Si tratta di uno strumento di indagine basato sul web con molti tipi di modelli di questionario che consentono di creare un'indagine in pochi minuti.

Quindi inviate l'indagine ai vostri clienti per monitorare e analizzare facilmente i risultati in seguito.

il nome dello strumento può essere carino, ma le sue funzioni sono valide? Scopriamolo.

Caratteristiche principali di SurveyMonkey

Creazione rapida di moduli, sondaggi e indagini

Soluzioni per le risorse umane e il marketing

Raccolta di feedback su prodotti o utenti tramite e-mail, chat mobile, social media, ecc.

Calcolo del punteggio NPS (Net Promoter Score)

Prezzi di SurveyMonkey

Questo strumento di gestione delle indagini offre tre piani per esigenze personali e aziendali. I piani aziendali partono da 25 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti di SurveyMonkey

Capterra : 4.6/5 (8.300+ recensioni)

: 4.6/5 (8.300+ recensioni) G2: 4.4/5 (oltre 16.800 recensioni)

Recensioni SurveyMonkey

"Stiamo utilizzando Survey Monkey per acquisire i dati dei clienti in occasione di vari eventi esterni al fine di prendere decisioni generali basate sulle tendenze degli utenti." - Recensione verificata di Capterra "Quando il nostro team ha voluto raccogliere molte risposte a domande di revisione e per di più in forma anonima, la prima cosa che ci è venuta in mente è stata quella di utilizzare questa scimmia dei sondaggi come strumento." - Recensione verificata di Capterra Vedi questi_

Domande frequenti sui sistemi e i software di gestione dei prodotti

Certo, l'utilizzo di un software di gestione dei prodotti può aiutarvi a creare un prodotto straordinario.

Ma la strada non finisce qui.

Per cominciare, i team devono capire cosa comporta la gestione del prodotto. Inoltre, i project manager devono essere abbastanza abili da gestire l'intero processo senza trasformarsi in questo:

Non preoccupatevi. Risponderemo a queste domande per aiutarvi:

1. Che cos'è la gestione del prodotto?

La gestione del prodotto è il processo di gestione del ciclo di vita di un prodotto, dalla concezione e dallo sviluppo al lancio e alla fine del ciclo di vita. Si tratta di lavorare a stretto contatto con team interdisciplinari per garantire che i prodotti soddisfino le esigenze dei clienti e le richieste del mercato, realizzando al contempo gli obiettivi aziendali. I manager di prodotto sono responsabili della comprensione delle esigenze dei clienti, della guida del processo di progettazione e sviluppo, della pianificazione delle uscite dei prodotti, della definizione delle strategie di prezzo e promozione, del monitoraggio delle metriche di performance e della modifica dei piani di prodotto.

Controllate i nostri dettagli_ gestione del prodotto guida._

2. Di quali competenze ha bisogno un project manager?

Un brillante product manager deve essere in grado di:

Analizzare e interpretare una richiesta di funzionalità o feedback dell'utente accuratamente

Imposta emonitorare importanti KPIcome la soddisfazione del cliente

Definire la visione del prodotto con obiettivi realistici e raggiungibili

Comunicarele parti interessate aspettative al team di prodotto in modo chiaro

Essere unpianificatore strategico con buone capacità di previsione

Comprendere i principi di base del design dell'esperienza utente

Gestire il tempo erisorse in modo efficiente

Bonus:_

**Domande per il colloquio con il Product Manager_

Scegliere il miglior software di gestione dei prodotti per il tuo team

Il software di gestione dei prodotti è uno strumento prezioso per qualsiasi organizzazione che voglia gestire in modo efficiente i propri prodotti e migliorare la soddisfazione dei clienti.

Con il giusto software di gestione dei prodotti, è possibile snellire i processi per garantire tempi di consegna rapidi, aumentare l'efficienza del processo decisionale, ottenere un migliore controllo dei costi e delle risorse e, infine, fornire ai clienti prodotti di qualità superiore. Provate ClickUp oggi stesso per gestire il vostro team di prodotto!