10 Alternative e concorrenti di SurveyMonkey nel 2024

Complimenti a SurveyMonkey: lo strumento di indagine online ha aperto la strada ai sondaggi e alla raccolta di moduli, guadagnandosi la reputazione di uno dei migliori software di indagine sul mercato.

Ma molte aziende hanno bisogno di piattaforme più robuste per acquisire, gestire e analizzare i propri dati. Sia che si tratti di raccogliere dati per ricerche di mercato sulle tendenze dei clienti o di usare moduli per i team di software per tenere traccia di bug e problemi, il monitoraggio di informazioni utili è essenziale per essere sempre all'avanguardia.

Indipendentemente dall'applicazione, il panorama digitale pullula di nuove ed entusiasmanti alternative a SurveyMonkey che fanno molto di più che creare sondaggi.

In questo articolo, esploriamo le migliori alternative a SurveyMonkey che possono fornire una marcia in più per i dati dei sondaggi e raccogliere la gestione dei feedback dei clienti nel 2024. Rimanete con noi mentre analizziamo queste potenti opzioni di software di sondaggio con le migliori funzionalità, i pro, i contro, i prezzi e altro ancora per aiutarvi a scoprire la scelta perfetta per la vostra azienda.

Le 10 migliori alternative a SurveyMonkey da usare nel 2024

Ora, immergiamoci nelle migliori alternative a SurveyMonkey che soddisfano tutti questi requisiti. Non accontentatevi di poco: il vostro strumento di sondaggio perfetto è là fuori!

Semplificate le richieste interne per i team di progettazione o IT per raccogliere le informazioni esatte necessarie nei vostri moduli

Come uno degli strumenti di software per la produttività e la collaborazione più valutato , Moduli ClickUp lavora come strumento di sondaggio dinamico che semplifica la raccolta dei dati e snellisce i flussi di lavoro.

La sua interfaccia user-friendly permette di creare moduli personalizzati per vari scopi: sondaggi sulla soddisfazione dei clienti, monitoraggio dei bug, feedback dei dipendenti o richieste di progetti. ClickUp Modulo sfrutta ora la potenza della logica condizionale per semplificare il processo di creazione e raccogliere le risposte e lanciare i sondaggi più rapidamente.

Potete trasformare facilmente questi moduli in attività e assegnarli al vostro team, assicurando una transizione senza soluzione di continuità dalla raccolta dei dati all'azione. La visualizzazione dei moduli di ClickUp supporta campi personalizzati e offre un link pubblico di condivisione per una facile distribuzione. I moduli mantengono anche il vostro marchio, dando un aspetto professionale e coerente.

Creazione di un campo personalizzato con casella di controllo in un modulo ClickUp esistente

Integrando i moduli direttamente nel vostro project management, ClickUp migliora l'efficienza e riduce il rischio di richieste perse o non prese in considerazione.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Progettazione di moduli con il drag-and-drop

Opzioni di campi attività pre-progettate o campi personalizzati

Strumenti commerciali, software, servizio clienti o marketing flessibili e modelli IA incorporati per semplificare i processi di raccolta dati

Modelli di branding personalizzabili

Facilità di condivisione dei moduli tramite collegamento o incorporazione in un sito web

Raccolta automatica delle risposte al sondaggio in una vista Elenco di ClickUp

Automazioni e logica di salto per evitare una raccolta eccessiva o insufficiente dei risultati del sondaggio

Vasta libreria di modelli per la raccolta dei dati dei clienti e per il sondaggio

Limiti di ClickUp

Attualmente le visualizzazioni nell'app mobile sono limitate

Può essere impegnativo a causa delle sue numerose opzioni di personalizzazione

La visualizzazione del modulo non è disponibile nella versione gratis

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

2. Qualtrics

Via Qualtrics Qualtrics semplifica il processo di creazione, analisi e analisi dei dati. Affidata a milioni di persone, Qualtrics è la soluzione ideale per le aziende e le istituzioni di tutto il mondo. La sua versatile piattaforma di ricerca basata sul web consente alle organizzazioni di raccogliere informazioni preziose.

Con questa alternativa a SurveyMonkey, potete progettare facilmente sondaggi utilizzando un'interfaccia intuitiva e un ampio intervallo di tipi di domande. È possibile scegliere tra modelli di sondaggio già pronti o partire da zero su una tela vuota. La distribuzione dei sondaggi è facile attraverso vari canali come email e social media.

Le migliori funzionalità/funzione di Qualtrics

La robusta serie di funzionalità/funzione facilita la progettazione di sondaggi rapidi ed efficaci e la creazione di reportistica approfondita

Modelli di sondaggio pronti per l'uso aiutano a raccogliere dati di produttivitàfeedback personalizzato* L'IA e l'apprendimento automatico migliorano le funzionalità, tra cui Stats iQ per analisi statistiche complesse e Text iQ per l'analisi dei feedback

Misure di sicurezza di alto livello proteggono i dati, utili per condurre sondaggi sulla soddisfazione dei dipendenti in modo anonimo

Integrazioni con Google Analytics per moduli e sondaggi online

Limiti di Qualtrics

Manca un modo efficiente per riportare i dati dei sondaggi precedenti per i follower

La versione Free è limitata e alcuni livelli non includono funzionalità/funzione di base come il caricamento di file

La reportistica può essere eccessivamente complessa e richiede tempo

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Qualtrics

Qualtrics non offre piani tariffari tipici. L'utilizzo della piattaforma parte da 1.500 dollari all'anno.

Valutazioni e recensioni di Qualtrics

G2: 4,4/5 (oltre 2.500 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

3. Segnale di folla

Via Segnale di folla Crowdsignal (precedentemente noto come Polldaddy) è un plugin per WordPress che consente di creare e condurre sondaggi, inchieste e quiz personalizzati senza alcuno sforzo. Sia che stiate raccogliendo il feedback dei clienti, condurre un'analisi della concorrenza o per coinvolgere il pubblico, Crowdsignal fornisce strumenti di facile utilizzo per la progettazione di sondaggi interattivi.

È possibile personalizzare facilmente diversi tipi di sondaggio, distribuirli attraverso vari canali e raccogliere risposte in tempo reale. L'interfaccia intuitiva e le robuste funzionalità/funzione di analisi di questa alternativa a Survey Monkey consentono di ottenere preziose informazioni dai dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Crowdsignal

Possibilità di applicare filtri per analizzare le origini delle risposte in tempo reale

Varie opzioni di esportazione, tra cui PDF, Excel, CSV, Documenti Google o XML

Può essere rapidamente installato e attivato sul vostro sito per personalizzare i sondaggi

Limiti di Crowdsignal

L'interfaccia utente meno raffinata può creare confusione

La mancanza di limiti al formato dei file di upload può portare a potenziali rischi per la sicurezza

Nessuna integrazione di terze parti con i provider di email, il che potrebbe limitare la sincronizzazione delle campagne email

Prezzi di Crowdsignal

**Gratis

Premium: $25/mese

$25/mese Business: $59/mese

$59/mese Team: $29/mese per utente, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Crowdsignal

G2: 4.2/5 (20+ recensioni)

4. Qualaroo

Via Qualaroo Qualaroo è un software di sondaggio online di facile utilizzo che consente di effettuare sondaggi su utenti specifici in tempo reale, proprio nel momento in cui si impegnano con il vostro prodotto o marchio. Acquisendo informazioni basate sul comportamento dell'utente, sui dati demografici e sulla cronologia delle visite, Qualaroo fornisce dati raccolti utilizzabili per migliorare la comprensione della viaggio del cliente .

Questa alternativa a SurveyMonkey offre modelli progettati in modo professionale, opzioni personalizzabili e Nudge personalizzati che si integrano perfettamente con il vostro marchio. I loro sondaggi mirati producono risposte più preziose rispetto ai sondaggi via email, in quanto catturano gli utenti nel momento stesso. Avete il controllo completo su quando e chi sono i destinatari del sondaggio, consentendo la raccolta di feedback nei punti di contatto cruciali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qualaroo

Sondaggi in tempo reale sul Net Promoter Score (NPS) disponibili sulla sua dashboard

Traduzione automatica delle lingue

Analisi avanzata del sentiment grazie a IBM Watson

Funzionalità/funzione di trascinamento per la personalizzazione e la logica di salto

Il piano a pagamento di livello più basso offre risposte illimitate

Limiti di Qualaroo

Nella dashboard mancano filtri più sfumati e opzioni di ordinamento

Mancanza di modelli specifici per il settore

Opzioni di esportazione dei dati al limite

Prezzi di Qualaroo

Essenziale: $99/mese

$99/mese Premium: $199/mese

$199/mese Business: A partire da $299/mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Qualaroo

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

5. Jotform

Via Jotform Jotform è un'alternativa intuitiva a SurveyMonkey con la sua piattaforma online che vi permette di creare e gestire sondaggi personalizzati senza sforzo. Grazie all'estensione della libreria di tipi di domande e ai modelli personalizzabili, è possibile progettare sondaggi professionali su misura per le proprie esigenze.

Il costruttore di moduli di Jotform, facile da usare, consente di creare sondaggi complessi e sofisticati senza bisogno di codice e di integrarli con oltre 150 app aziendali. Offre funzionalità/funzione avanzate come la logica di ramo e di salto e logica di condizione per consentire esperienze più personalizzate.

Gli strumenti di reportistica e di analisi forniscono preziose informazioni, mentre l'esportazione dei dati garantisce una perfetta integrazione con altri sistemi. Con Jotform è possibile creare un sondaggio o un modulo online per raccogliere dati e pagamenti online in modo sicuro, il che vi aiuterà a semplificare i processi di gestione dei dati senza problemi.

Le migliori funzionalità/funzione di Jotform

Interfaccia utente intuitiva con funzionalità di drag-and-drop, facile da usare e con una formazione minima

Si integra senza problemi con molti altri strumenti tramite Zapier e consentevoce di dati in fogli di calcolo o PDF

Ampio intervallo di widget e un potente editor di logica di salto per un'estesa personalizzazione

Limiti di Jotform

Le email a volte vengono rifiutate o contrassegnate come spam

Le informazioni sul processore di pagamento devono essere reinserite per ogni modulo

Istanze di crash e necessità per i client di riempire di nuovo i moduli

È un'alternativa gratuita a SurveyMonkey, ma il piano Enterprise è l'unica opzione per creare moduli illimitati e raccogliere risposte illimitate

Prezzi di Jotform

Starter: Gratis

Gratis Bronzo: $39/mese

$39/mese Silver: $49/mese

$49/mese Oro: $129/mese

$129/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jotform

G2: 4,7/5 (1.700+ recensioni)

4,7/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.400+ recensioni)

6. DomandaPro

Via DomandaPro QuestionPro è una piattaforma di sondaggio versatile che vi permette di condurre ricerche di mercato e raccogliere informazioni preziose. Con oltre 20 temi di sondaggio professionali e la possibilità di aggiungere il vostro logo, potete creare sondaggi visivamente accattivanti e in linea con il vostro marchio.

Come una delle migliori alternative a SurveyMonkey, QuestionPro offre il ramo della logica di salto e pagine di ringraziamento personalizzabili, migliorando l'esperienza dei rispondenti. È possibile esportare i dati grezzi, integrare Fogli Google e sfruttare funzionalità/funzione come l'analisi del sentimento e delle mappe di calore per un'analisi più dettagliata.

Grazie alle opzioni multilingue e alla logica avanzata, è possibile acquisire risposte diverse e adattare il flusso per creare sondaggi personalizzati. La piattaforma garantisce sicurezza e conformità con centri dati specifici per ogni regione, offrendo tranquillità nella raccolta e nell'analisi dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuestionPro

I filtri procedurali complessi riducono al minimo l'onere per i rispondenti e migliorano la qualità dei dati raccolti

Funzionalità/funzione di autocompilazione per le domande di uso comune

Condizioni per filtrare le domande a gruppi specifici di persone

Libreria di modelli di sondaggio predefiniti

Opzioni di raccolta delle risposte offline

Una delle poche opzioni di costruzione di sondaggi che offre un piano gratis

Limiti di QuestionPro

Problemi con i calcoli dello strumento di ponderazione

Occasionali tempi di inattività della piattaforma, con conseguente perdita di risposte e costi potenziali

Limiti all'analisi statistica, in particolare per i dati a livello di intervallo

Prezzi di QuestionPro

Essenziale: Gratis

Gratis Avanzato: $129/mese, fatturati annualmente

$129/mese, fatturati annualmente Teams Edition: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di QuestionPro

G2: 4.5/5 (700+ recensioni)

4.5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 350 recensioni)

7. Modulo Formstack

Via ModuloStack Formstack Forms è una potente soluzione di moduli online che semplifica il processo di creazione e gestione dei moduli. Grazie all'interfaccia utente e alle estese funzionalità di creazione di moduli, è possibile progettare senza sforzo moduli personalizzati in base alle proprie esigenze. La funzionalità di importazione dei moduli vi aiuta a passare senza problemi dall'attuale software per la creazione di moduli .

Da semplici moduli di contatto a complessi sondaggi e registrazioni di eventi, Modulo offre una piattaforma versatile per raccogliere feedback e organizzare i dati in modo efficace. Questa alternativa a SurveyMonkey offre funzionalità/funzione più avanzate, come la logica condizionale, il routing dei dati e le integrazioni di terze parti con le app più diffuse, garantendo un flusso di dati e un'automazione senza soluzione di continuità.

Grazie allo spazio di archiviazione sicuro dei dati e alla conformità alle normative di settore come GDPR e HIPAA, Modulo offre la massima tranquillità nella gestione delle informazioni sensibili.

Funzionalità/funzione migliori di Modulo

Diverse opzioni di personalizzazione in base alle esigenze dei dati, ai requisiti di pagamento e alle regole di una campagna specifica

Le diverse applicazioni includono la raccolta di dati per sondaggi, registrazioni di programmi, rinunce eesecuzione migliorata dei progetti* Facilità di inserimento di sondaggi e moduli nei siti web per programmi ed eventi

Specializzato nella ricerca educativa e accademica

Limiti dei moduli Formstack

Limitato controllo del testo per campi e titoli

Regole e formule possono essere difficili da personalizzare, con conseguenti potenziali errori

Le modifiche all'elenco a discesa di una domanda possono cancellare le impostazioni delle condizioni esistenti

Sondaggi illimitati solo sul piano Enterprise e nessun vero piano gratis

Prezzi dei moduli di

Starter: $125/mese

$125/mese Teams: $250/mese

$250/mese Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni sui moduli Formstack

G2: 4.4/5 (oltre 350 recensioni)

4.4/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

8. ModuloAssemblaggio

Via ModuloAssemblaggio FormAssembly è un versatile costruttore di moduli che consente di raccogliere e collegare senza problemi dati provenienti da più formati, risparmiando tempo ed eliminando la voce manuale. Questa alternativa a SurveyMonkey dispone di una piattaforma sicura e della conformità a varie normative, tra cui GDPR e HIPAA, che vi consente di mantenere la sicurezza e la privacy dei dati nelle vostre ricerche di mercato.

Le integrazioni di terze parti di FormAssembly, come Salesforce, PayPal e Stripe, assicurano un flusso di dati senza sforzo verso i luoghi in cui sono necessari, consentendovi di agire sui dati quantitativi e qualitativi. La piattaforma offre temi e modelli di moduli già pronti, accesso alle app per dispositivi mobili e autorizzazioni personalizzabili per una maggiore flessibilità.

Con funzionalità/funzione avanzate come automazioni dei flussi di lavoro e la mascheratura dei dati sensibili a livello di campo, FormAssembly consente di semplificare la gestione del flusso di lavoro la documentazione del progetto e l'esecuzione, nel rispetto delle pratiche di governance dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di FormAssembly

La logica di ramificazione consente di costruire un unico modulo per più destinatari

Le funzionalità/funzione di progettazione flessibile includono la personalizzazione del back-end e le funzionalità di precompilazione dei moduli

I connettori disponibili permettono di creare flussi di lavoro personalizzati

Una delle poche opzioni alternative gratuite di SurveyMonkey

Limiti di FormAssembly

Problemi con la modifica o l'aggiunta di domande dopo la creazione di un modulo, che possono portare a risposte frammentate

Difficoltà di modifica dei campi del modulo dopo l'integrazione con altre piattaforme

Messaggi di errore vaghi rendono difficile la diagnosi dei problemi

Prezzi di FormAssembly

Piano Free Piano

Professional: $99/mese per utente

$99/mese per utente Premier: $249/mese per utente

$249/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Compliance Cloud: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Government Cloud: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su FormAssembly

9. Contatto costante

Via Contatto costante Constant Contact è una piattaforma dinamica che vi permette di coinvolgere il vostro pubblico in modo efficace. La sua interfaccia utente consente di creare e inviare email professionali, progettare newsletter accattivanti e automatizzare le campagne di automazione senza alcuno sforzo.

Questa alternativa a SurveyMonkey offre un ampio intervallo di modelli personalizzabili e solide funzionalità, tra cui la gestione degli elenchi, la segmentazione dei contatti e l'analisi in tempo reale. Gli strumenti di facile utilizzo per l'integrazione con i social media, la registrazione di eventi e i sondaggi online e offline danno ulteriore impulso ai vostri lavori richiesti.

Con Constant Contact potete costruire relazioni solide, migliorare la soddisfazione dei clienti e la visibilità del marchio e raggiungere i vostri obiettivi di marketing.

Creazione facile di campagne con messaggi di errore cancellati

Modelli di email personalizzabili per garantire la coerenza del marchio

Gestisce bene gli opt-out per evitare lo spam per i rispondenti

L'estrazione dei dati non è molto intuitiva e user-friendly

Mancanza di test A/B dell'oggetto con funzionalità di reinvio automatico

Limiteconfronto visivo tra le email

Nessun vero piano gratuito di costruzione di sondaggi

Lite: $12/mese

$12/mese Standard: $35/mese

$35/mese Premium: $80/mese

G2: 4.0/5 (5.500+ recensioni)

4.0/5 (5.500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 2.400 recensioni)

10. Moduli Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Google-Forms.png

/$$$img/

via Modulo Google Google Modulo è una piattaforma di facile utilizzo che consente di creare moduli senza sforzo. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, è possibile selezionare vari tipi di domande, personalizzare il design e aggiungere la logica per un'esperienza cliente senza soluzione di continuità.

I riepiloghi automatici forniscono grafici in tempo reale e la possibilità di analizzare i dati in Fogli Google per approfondimenti. Accessibile da qualsiasi dispositivo, è possibile creare sondaggi e rispondere in mobilità. Questa alternativa a SurveyMonkey offre collaborazione in tempo reale per garantire un flusso di lavoro semplificato. È inoltre possibile impostare regole di convalida per ottenere dati di risposta puliti grazie all'intelligenza integrata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Modulo

Si integra con l'area di lavoro di Google, migliorando le funzioni e consentendo una maggiore condivisione e collaborazione

Strumento basato su cloud con funzionalità di salvataggio automatico per ridurre il rischio di perdita di dati

Diversi modelli per la progettazione dei moduli offrono una maggiore versatilità

Limiti dei moduli di Google

Nessun suggerimento o guida automatica in caso di errori

Per essere un'alternativa a SurveyMonkey, Google Modulo dispone di una libreria di modelli drasticamente ridotta

Opzioni di personalizzazione limitate, che rendono difficile allineare il design del modulo con il marchio dell'azienda

Prezzi di Google Modulo

**Gratis

Business Standard: $12/mese per utente, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Google Modulo

GetApp: 4.7/5 (10.000+ recensioni)

Cosa dovresti cercare nelle alternative a SurveyMonkey?

Siete pronti a cambiare SurveyMonkey? Fantastico! Cerchiamo di capire cosa vi serve in un'alternativa.

Innanzitutto, semplicità.

Un'interfaccia chiara e user-friendly per il vostro strumento di sondaggio online è un must. Nessun problema, solo un modo semplice per creare sondaggi e moduli per ottenere i dati esatti di cui avete bisogno per agire. Volete una soluzione che lavori per voi, non contro di voi.

Poi, la personalizzazione dei sondaggi.

Avere la libertà di personalizzare il software di sondaggio vi aiuterà ad aumentare il coinvolgimento e le risposte. Un maggiore controllo sui tipi di domande, sul design e sul branding si rifletterà sui dati raccolti dal sondaggio.

Poi, pensate alla distribuzione.

Le migliori alternative a SurveyMonkey dovrebbero offrire più tipi di sondaggio, opzioni di condivisione e sondaggi illimitati per acquisire diversi dati sui clienti e ricerche sugli utenti attraverso tutti i vostri canali. Considerate tutti i vostri canali, che si tratti di email, social media o persino eventi di persona con codici QR che conducono le persone a sondaggi o moduli online.

Non dimenticate l'analisi dei dati.

Il vostro nuovo strumento dovrebbe trasformare le risposte ai sondaggi in informazioni realmente fruibili. Cercate risultati in tempo reale, analisi predittive, reportistica avanzata e funzionalità di esportazione dei dati quantitativi. Inoltre, potreste desiderare uno strumento per la creazione di sondaggi che disponga di potenti integrazioni con i vostri strumenti di dati, come Google Analytics, per assicurarvi sondaggi e approfondimenti sul pubblico più accurati.

Infine, ma non meno importante, il valore. Il modello di prezzo è equo? Esiste una versione gratuita o ci sono piani per diverse esigenze e budget? Un'ottima alternativa non è costosa, ma è comunque in grado di offrire funzionalità/funzione come il drag-and-drop WYSIWYG, moduli illimitati, sondaggi per dispositivi mobili o la possibilità di analizzare i risultati dei feedback all'interno della piattaforma.

Trova la migliore alternativa a SurveyMonkey per la tua azienda

Con la matrice di alternative a SurveyMonkey disponibili, non siete limitati a una sola piattaforma quando dovete progettare e distribuire sondaggi o moduli efficaci. Considerare altri strumenti di sondaggio apre un regno di nuove funzionalità/funzioni, flessibilità ed efficienza per la raccolta dei dati.

Ricordate che lo strumento ideale deve rispondere alle vostre esigenze specifiche, che si tratti di snellire le attività, aumentare il coinvolgimento dei clienti o avere la possibilità di automatizzare i sondaggi o creare sondaggi in etichetta.

Siete pronti a fare il salto di qualità e a esplorare le vostre opzioni? Iniziare con ClickUp oggi con le sue opzioni versatili per sondaggi personalizzabili che vi aiuteranno a raggiungere l'esito positivo.