Scrum vs. Kanban: Svelare la strategia agile superiore

Scrum e Kanban sono i classici rivali: condividono molti punti in comune, in particolare come strumenti potenti all'interno di un'azienda agile del project management . Tuttavia, quando si esaminano le loro distinzioni, sembrano più simili a mele e arance. 🍎

Mentre Scrum incarna un approccio strutturato e iterativo al project management e alla gestione dei progetti allo sviluppo della produttività kanban ruota intorno a visualizzazione del lavoro imporre limiti al lavoro in corso e ottimizzare l'efficienza. Tuttavia, questo non fa che scalfire la superficie delle loro differenze.

Questo articolo esplorerà il discorso in corso tra Scrum e Kanban per identificare i loro casi d'uso ideali. Inoltre, introdurremo un metodo pratico di Agile strumento di project management Agile che consente di sperimentare entrambe le opzioni senza soluzione di continuità. 😉

Panoramica su Scrum e Kanban

Scrum e Kanban sono entrambi sistemi di lavoro iterativi che dipendono dai flussi di processo e condividono l'obiettivo comune di ridurre al minimo gli sprechi. Tuttavia, ci sono diverse distinzioni degne di nota tra i due approcci:

Che cos'è Scrum?

Vi siete mai chiesti come un team ad alte prestazioni sia collegato a una formazione strategica di rugby? Vi presentiamo il framework Scrum, un concetto coniato da Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka. Non preoccupatevi, non si tratta di placcare gli avversari, ma di cambiare le carte in tavola nel project management! 🏈

Sveliamo l'entusiasmante mondo di Scrum, esploriamo i suoi vantaggi e scopriamo dove può avere un impatto reale nel piano degli sprint e nei team interfunzionali!

Scrum: Definizione

Sprints di ClickUp

Gli Sprints in ClickUp mantengono i team allineati sulle roadmap di prodotto, per una visibilità completa di chi sta facendo cosa

Scrum è un framework all'interno della metodologia Agile che fornisce un insieme di ruoli, cerimonie e artefatti per strutturare e guidare il processo di sviluppo iterativo. È specificamente creato per progetti complessi che richiedono frequenti adattamenti ai cambiamenti.

Scrum ruota attorno a cicli di sviluppo brevi, noti come sprint, che durano in genere da una a quattro settimane. I team Scrum sono spesso piccoli e auto-organizzati, composti da uno Scrum Master (si pensi a un project manager dedicato), da un titolare di prodotto e dal team di sviluppo del prodotto . 👥

In linea con principi agili le attività vengono completate e consegnate in fasi, invece di consegnare l'intero progetto in una sola volta. Questo approccio per fasi consente ai team Scrum di lavorare a partire da un backlog di sprint e migliora la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti e di spostare facilmente le priorità.

Tre pilastri chiave supportano Scrum:

Adattamento: Si adatta facilmente a cambiamenti nelle direzioni del progetto Trasparenza: Garantisce che tutti i membri dei team scrum siano informati su ciò che sta accadendo e perché Ispezione: Ispezionare regolarmente i progetti promuove una cultura di miglioramento continuo tra i membri del team di scrum e gli stakeholder

I valori fondamentali di Scrum includono concentrazione, coraggio, rispetto, commit e apertura. Essi supportano la comunicazione cancellata e onesta promuovendo un senso di titolarità tra i team di progettazione, IT, operativi o di sviluppo.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di Scrum?

Tra i framework agili, i vantaggi dell'adozione di Scrum includono:

Alta soddisfazione del cliente :Il coinvolgimento attivo del cliente nello sviluppo del prodotto assicura che il software sia personalizzato per soddisfare le sue esigenze

:Il coinvolgimento attivo del cliente nello sviluppo del prodotto assicura che il software sia personalizzato per soddisfare le sue esigenze Aumento della collaborazione :Piccoli e affiatati gruppi di lavoroTeams Scrum creano una comunicazione efficace e un senso di titolarità sul proprio lavoro

:Piccoli e affiatati gruppi di lavoroTeams Scrum creano una comunicazione efficace e un senso di titolarità sul proprio lavoro Adattabilità al cambiamento : L'approccio iterativo di Scrum consente di adattarsi con flessibilità ai cambiamenti e all'evoluzione delle priorità, rendendolo adatto ad ambienti di progetto dinamici

: L'approccio iterativo di Scrum consente di adattarsi con flessibilità ai cambiamenti e all'evoluzione delle priorità, rendendolo adatto ad ambienti di progetto dinamici Riduzione dei costi : La consegna anticipata del prodotto si traduce in un risparmio di tempo e di costi. La capacità di apportare modifiche rapide riduce inoltre al minimo la necessità di risorse aggiuntive per adattarsi all'evoluzione delle richieste

: La consegna anticipata del prodotto si traduce in un risparmio di tempo e di costi. La capacità di apportare modifiche rapide riduce inoltre al minimo la necessità di risorse aggiuntive per adattarsi all'evoluzione delle richieste Aumento del ROI (ritorno sull'investimento): Prima il prodotto arriva sul mercato, prima l'azienda inizia a guadagnare. L'efficienza di Scrum nel portare rapidamente i prodotti sul mercato contribuisce a migliorare il ritorno sull'investimento

Quando si dovrebbe usare Scrum?

Scrum è associato a aumento della produttività produttività, consegne più rapide, riduzione dei costi e miglioramento della qualità del prodotto. I manager spesso lo trovano particolarmente efficace per la gestione di progetti complessi o soggetti a frequenti modifiche.

L'uso di Scrum è ottimo per i settori caratterizzati da continui cambiamenti o per progetti che richiedono flessibilità per adattarsi ai feedback. Questo vale in particolare per i settori che subiscono frequenti aggiornamenti tecnologici o per i progetti che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie sviluppo del software . 💻

Utilizzate ClickUp per una gestione efficiente di Agile e Scrum

I cruscotti di ClickUp offrono ai gestori del team una rapida visualizzazione delle attività rimanenti e delle priorità della settimana, oltre a grafici dettagliati di burnup e burndown

I cruscotti di ClickUp offrono ai gestori del team una rapida visualizzazione delle attività rimanenti e delle priorità della settimana, oltre a grafici dettagliati di burnup e burndown

Per usufruire di tutto il potenziale di Scrum project management , utilizzare ClickUp come soluzione all-in-one di facile utilizzo per Scrum e team agili .

Assumere il comando dell'intero ciclo di vita del prodotto, dall'ideazione al rilascio, con Le funzionalità di ClickUp Agile Project Management . Create flussi di lavoro per i prodotti che si adattano in modo flessibile alle vostre esigenze, assicuratevi che il team sia sempre aggiornato grazie ai commenti taggati e rimanete informati con notifiche tempestive. 🔔

Automazioni ClickUp Dashboard forniscono preziose informazioni sullo stato e sulle capacità del team, offrendo una visualizzazione a 360° del progetto. Visualizzate i processi su vari grafici per una chiara comprensione e visualizzate il progetto attraverso funzionalità/funzione quali:

Backlog : Valutare gli impatti e i compromessi per le idee di prodotto, i problemi e le nuove funzionalità utilizzando campi personalizzati e formule

: Valutare gli impatti e i compromessi per le idee di prodotto, i problemi e le nuove funzionalità utilizzando campi personalizzati e formule Bacheca : Identificare i colli di bottiglia per mantenere lo slancio del progetto. Ordina le Bacheche per stato, data di scadenza e priorità per allineare efficacemente il team

: Identificare i colli di bottiglia per mantenere lo slancio del progetto. Ordina le Bacheche per stato, data di scadenza e priorità per allineare efficacemente il team Sprints : organizzare gli sprint e gestire le attività cardine con grafici Gantt personalizzabili

: organizzare gli sprint e gestire le attività cardine con grafici Gantt personalizzabili Lavagne online :Brainstorming in teamcreare diagrammi e mappe mentali e tradurre senza problemi le idee in attività realizzabili

Vista Carico di lavoro : Monitoraggio delle attività completate e delega del lavoro in base alla disponibilità del team, il tutto in un'unica posizione centralizzata

grafici di burndown per monitorare le prestazioni rispetto a una linea di traguardo e grafici di burnup per monitorare le attività completate e il lavoro rimanente.

Affidatevi a grafici di velocità per valutare il completamento medio delle attività e fare stime più accurate per gli sprint futuri. Volete una prospettiva multi temporale sullo stato delle attività per individuare i colli di bottiglia? Utilizzate diagrammi di flusso cumulativi per avere una visione d'insieme!

Non è necessario iniziare il viaggio nella gestione Agile dal punto di partenza. Utilizzate il Modello di gestione Agile Scrum di ClickUp per monitorare backlog, sprint e retrospettive senza sforzo. Supporta i team che gestiscono progetti complessi ed è dotato di cartelle separate per le Cerimonie di Scrum, il Backlog e le Sorgenti, oltre che di una visualizzazione a lavagna online per il controllo visivo del progetto piano dello sprint . 📊

Modello di gestione del progetto Agile Scrum di ClickUp

Modello di gestione del progetto Agile Scrum di ClickUp

Cos'è il Kanban?

Il Kanban è un potente sistema di assistente per il project management ! Che ci si affidi a Scrum o a qualsiasi altro metodo Agile, Kanban migliora e semplifica il lavoro. Non si tratta solo della metodologia, ma anche della visualizzazione e della gestione dei progetti ottimizzare il flusso di lavoro . Approfondiamo i suoi vantaggi speciali e i migliori casi d'uso! ⛏️

Kanban: Definizione

Utilizzate le lavagne Kanban in ClickUp per gestire visivamente le attività con una semplice azione di trascinamento

Utilizzate le lavagne Kanban in ClickUp per gestire visivamente le attività con una semplice azione di trascinamento

Kanban è un sistema di project management visivo strumento progettato per monitorare le attività e migliorare l'efficienza complessiva del progetto. Il suo nucleo è costituito da un foglio di lavoro fisico o digitale Bacheca Kanban che categorizza le fasi del progetto in colonne distinte.

Le attività del progetto sono rappresentate come note adesive o schede Kanban su questa lavagna, e il loro spostamento attraverso le colonne rispecchia lo stato del progetto.

La visualizzazione delle attività in questo modo fornisce informazioni in tempo reale sulle attività del team, filtrate in base allo stato, alle priorità, alle date di scadenza o a qualsiasi altro criterio. È come avere una sfera di cristallo, che offre uno sguardo sulle attività in corso e permette di prevedere e affrontare potenziali colli di bottiglia prima che interrompano lo stato futuro. 🔮

Ciò che rende il Kanban ancora più versatile è la sua capacità di coesistere con Agile e Metodologie Lean . Spesso si abbina a Scrum in un processo ibrido chiamato Scrumban, dimostrando la sua adattabilità ed efficacia in diversi scenari di project management.

Quali sono i vantaggi dell'uso di Kanban?

I vantaggi chiave dell'implementazione del metodo Kanban includono:

Maggiore visibilità del flusso di lavoro : Fornisce una chiara rappresentazione visiva del flusso di attività nell'arco del progetto, categorizzando le fasi di lavoro come schede sulla lavagna Kanban

: Fornisce una chiara rappresentazione visiva del flusso di attività nell'arco del progetto, categorizzando le fasi di lavoro come schede sulla lavagna Kanban Più rapida consegna dei processi : Grazie al monitoraggio e alla gestione visiva delle attività, i team possono identificare e affrontare prontamente i colli di bottiglia, riducendo al minimo i ritardi

: Grazie al monitoraggio e alla gestione visiva delle attività, i team possono identificare e affrontare prontamente i colli di bottiglia, riducendo al minimo i ritardi Maggiore prevedibilità : i team possono anticipare i modelli di lavoro, identificare potenziali sfide e prendere decisioni informate sulla base di informazioni in tempo reale

: i team possono anticipare i modelli di lavoro, identificare potenziali sfide e prendere decisioni informate sulla base di informazioni in tempo reale Migliore collaborazione : Kanban incoraggia la collaborazione fornendo una piattaforma condivisa dove i team possono visualizzare, gestire e monitorare le attività. Questo ambiente collaborativo promuove un senso di responsabilità condivisa e migliora il lavoro di squadra

: Kanban incoraggia la collaborazione fornendo una piattaforma condivisa dove i team possono visualizzare, gestire e monitorare le attività. Questo ambiente collaborativo promuove un senso di responsabilità condivisa e migliora il lavoro di squadra Adattamento flessibile: Sia che venga utilizzato in modo indipendente o con altre metodologie come Scrum, Kanban si integra e si adatta perfettamente ai diversi requisiti del progetto

Quando si dovrebbe usare Kanban?

Inizialmente abbracciati dai gestori IT e dai team di sviluppo software, i pannelli Kanban sono ora ampiamente adottati in diverse organizzazioni. Particolarmente apprezzate dai team che praticano le metodologie Lean e Agile, le lavagne Kanban forniscono la visibilità e la trasparenza essenziali per raggiungere l'agilità aziendale. 🤸🏼

I team impegnati in processi ripetitivi possono sfruttare le Bacheche Kanban per fare chiarezza nei loro flussi di lavoro, migliorare i loro processi e operare con maggiore efficienza. L'adattabilità del metodo Kanban lo rende uno strumento prezioso per i team Kanban di tutti i settori che cercano di snellire le loro operazioni e aumentare l'efficacia complessiva.

Visualizzate le attività senza sforzo con la vista di ClickUp Kanban Bacheca

Utilizzate la vista Bacheca di ClickUp per trascinare e rilasciare facilmente le attività come schede

Utilizzate la vista Bacheca di ClickUp per trascinare e rilasciare facilmente le attività come schede

Sfruttare ClickUp come un soluzione software Kanban gratis per visualizzare i flussi di lavoro in un unico posto! 🎯 Vista Bacheca di ClickUp trasforma i vostri elenchi di base in schede di attività interattive, organizzandole senza sforzo in base allo stato, alla data di scadenza o a qualsiasi criterio scelto. L'interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo semplifica la navigazione e consente di modificare facilmente le priorità e gli stati.

Potete adattare la vostra bacheca a qualsiasi flusso di lavoro, che si tratti di uno sprint, del lancio di un prodotto o di una consegna in più fasi. Semplificate gli aggiornamenti delle attività con l'opzione Barra delle azioni in blocco che consente di aggiungere assegnatari, modificare gli stati ed eliminare attività senza lasciare la vista Bacheca.

Per coloro che si destreggiano tra più Bacheche, la barra degli strumenti Vista Tutto fornisce un'istantanea centralizzata di tutte le schede Kanban. È anche possibile filtrare le lavagne per assegnatari, per monitorare chi si occupa di cosa, per un approccio oculato al project management! 🦅

Se l'idea di creare le bacheche da zero vi sembra noiosa, sfruttate l'applicazione Modello di Bacheca Kanban semplice di ClickUp -Un layout predefinito che può essere personalizzato in base alle proprie esigenze.

Il modello ClickUp Simple Kanban copre tutte le basi per iniziare a utilizzare il metodo Kanban il prima possibile

Il modello ClickUp Simple Kanban copre tutte le basi per iniziare a utilizzare il metodo Kanban il prima possibile

Date il via all'ottimizzazione del vostro ciclo di rilascio utilizzando cinque stati per monitorare le attività in corso, completate o in fase di completamento elenco delle cose da fare .

Fare clic sulle opzioni di raggruppamento nell'angolo in alto a destra per visualizzare le attività organizzate per campi personalizzati come priorità, assegnatario o data di scadenza. Sfruttate la barra delle azioni in blocco per apportare in modo efficiente modifiche a numerose attività in una sola volta e migliorate l'aspetto visivo della vostra Bacheca utilizzando le immagini di copertina.

Qual è la principale differenza tra Scrum e Kanban?

Sebbene entrambi abbiano un utilizzo agile project management kanban e Scrum differiscono in modo significativo. Scrum è caratterizzato da un approccio al lavoro iterativo e incrementale, che offre un metodo altamente categorico per completare le attività.

D'altra parte, Kanban lavora meglio se utilizzato insieme a Scrum o a qualsiasi altro metodo Agile. La sua funzione principale è quella di visualizzare e ottimizzare il flusso di lavoro, indipendentemente dalla metodologia in uso.

Per capire meglio le loro differenze, approfondiamo le tre distinzioni chiave tra Kanban e Scrum. 🔑

1. Scrum vs. Kanban: Piano

In Scrum, la pianificazione è un processo iterativo che avviene all'inizio di ogni sprint. Questo processo prevede una riunione dedicata in cui il team di sviluppo, il titolare del prodotto e lo Scrum master collaborano per suddividere le storie degli utenti in attività gestibili.

Dopo aver stimato il tempo necessario per completare le attività, il team si impegna a completare tutti gli elementi nello sprint successivo. Se in seguito le priorità cambiano, è necessario interrompere lo sprint in corso e il processo di pianificazione ricomincia. 🔁

Al contrario, la pianificazione in Kanban si basa su una previsione basata sui dati storici del flusso di lavoro. Questo approccio considera vari fattori legati al lavoro stesso, come i tipi di lavoro, le dimensioni e le classi di servizio, piuttosto che concentrarsi sul team che lo elabora.

Il flusso di lavoro è continuo, quindi è possibile creare colonne della roadmap come Questo mese o Il prossimo mese per rappresentare visivamente il lavoro pianificato.

Aggiungete punti dello sprint, assegnatari multipli, allegati, tag e molto altro alla vostra bacheca Kanban in pochi clic nella vista Bacheca di ClickUp per aumentare l'efficienza dei team Kanban

Aggiungete punti dello sprint, assegnatari multipli, allegati, tag e molto altro alla vostra bacheca Kanban in pochi clic nella vista Bacheca di ClickUp per aumentare l'efficienza dei team Kanban

2. Scrum vs. Kanban: Riunioni ed eventi

In Kanban, le riunioni sono facoltative, ma se si sceglie di farle, ce ne sono di due tipi: cadenze a livello di team e cadenze orientate al servizio. Queste riunioni aiutano a mantenere l'allineamento del team e un flusso di lavoro costante. Le opzioni includono riunioni giornaliere riunioni di rifornimento e di commit, piani di consegna e revisioni della fornitura di servizi, tra le altre cose. 🤝

D'altra parte, in Scrum, un approccio strutturato prevede quattro riunioni essenziali all'interno di ogni ciclo di sprint, che in genere durano fino a 8 ore se il ciclo è di un mese. Questi includono:

Piano degli sprint2. Scrum giornaliero Revisione dello sprint Retrospettive di Sprint

Queste riunioni garantiscono un piano accurato, aggiornamenti giornalieri sullo stato di avanzamento, sessioni di revisione e retrospettive riflessive per un miglioramento continuo.

Pianificate gli sprint con questo modello facile da usare per mantenere i team agili ed efficienti

Pianificate gli sprint con questo modello facile da usare per mantenere i team agili ed efficienti

3. Scrum vs. Kanban: Bacheca Bacheche di Scrum servono come estensioni del metodo

produttività . Quando il team si impegna a svolgere una determinata quantità di lavoro, questa viene aggiunta al backlog di Scrum sulla Bacheca e poi il team inizia a lavorare sulle attività a sua discrezione. L'oggetto è completare tutte le attività entro la fine dello sprint, il che porta a un reset logico della lavagna dopo ogni iterazione.

Al contrario, il tabellone Kanban è una mappa continua del processo del team. Quando la si costruisce, l'obiettivo è stabilire un sistema Kanban sostenibile, costruito per il lungo periodo. Un pannello Kanban ben strutturato incorpora limiti visivi al lavoro in corso (WIP).

L'obiettivo principale è quello di regolare la quantità di lavoro che entra ed esce dal processo, migliorando la velocità di consegna. ⚡

Quale strumento è migliore?

Decidere tra i framework Kanban e Scrum è una scelta influenzata dalle preferenze personali o dalle esigenze del progetto. Se non siete sicuri di quale scegliere, considerate l'uso di ClickUp per sperimentare entrambi i framework. 👩🏻‍🔬

Per semplificare il processo decisionale, fatevi le seguenti domande:

Da fare: il progetto richiede un piano esteso?

Il backlog del prodotto è esteso o conciso?

Il budget del cliente per lo sviluppo del prodotto è consistente o limitato?

Il vostro team è esperto o nuovo alle metodologie Agile?

Da fareteam interfunzionali o team tradizionali?

In generale, optate per Kanban se cercate flessibilità e valore del progetto visualizzazione dei flussi di lavoro attraverso le metriche. Scegliete Scrum se il vostro progetto prevede un'intensa collaborazione tra team, un feedback rapido e un commit per una dedizione continua al progetto.

Confrontate visivamente i carichi di lavoro del team e seguite lo stato di avanzamento con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Confrontate visivamente i carichi di lavoro del team e seguite lo stato di avanzamento con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Se avete ancora difficoltà a decidere, perché non combinarli?

Scrumban sfrutta i processi strutturati di Scrum insieme agli strumenti di visualizzazione di Kanban. Per i team che già conoscono Scrum o Kanban, Scrumban, o una lavagna Scrum, rappresenta un modo semplice per integrare gli aspetti dell'altra metodologia nei loro processi.

Scatenate i poteri di Scrum e Kanban in ClickUp!

Decidere tra Scrum e Kanban è come scegliere tra Pepsi e Coca Cola: entrambe hanno i loro punti di forza. Come i fan sfegatati di questi giganti delle bibite, i team di progetto si affidano con passione alla rapidità di sviluppo del software di Scrum o alla snellezza dei flussi di lavoro di Kanban.

Proprio come la bibita perfetta merita un bicchiere adatto, ClickUp è il vostro punto di riferimento per il project management agile. Grazie alle sue solide funzionalità/funzione, tra cui agile e Modelli di lavagna Kanban clickUp trasforma il project management in un'esperienza rinfrescante, con sprint e grafici.

Perché non prendere un sorso di esito positivo e provate gratuitamente ClickUp ? Con un unico hub per la gestione dei progetti, è la miscela perfetta di funzionalità Scrum o Kanban. 👌