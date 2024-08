10 tecniche di visualizzazione per raggiungere i vostri obiettivi

Che siate dirigenti di alto livello o che stiate iniziando la vostra carriera professionale in un ruolo di primo piano, l'impostazione degli obiettivi è la chiave per una crescita continua.

Gli obiettivi gettano le basi per le attività quotidiane, forniscono una tabella di marcia verso l'esito positivo e creano la struttura per l'apprendimento, ma dietro l'impostazione degli obiettivi c'è un intervallo di processi strategici per garantire il raggiungimento dei risultati migliori.

Uno dei modi preferiti per raggiungere gli obiettivi è quello di utilizzare varie tecniche di visualizzazione. In effetti, la visualizzazione è molto diffusa tra le persone che hanno raggiunto i massimi livelli, dagli atleti olimpici agli imprenditori.

In questo articolo spiegheremo cos'è la visualizzazione e quali sono i suoi benefici. Inoltre, condivideremo 10 delle nostre tecniche di visualizzazione preferite per iniziare. ✨

Che cos'è la visualizzazione?

La visualizzazione è l'atto e la pratica di creare un'immagine mentale dei vostri obiettivi. Immaginando l'aspetto di un particolare evento, è possibile lavorare a ritroso e creare passaggi più piccoli per trasformare l'obiettivo in realtà.

Creare obiettivi SMART in ClickUp con diversi modi per monitorare lo stato e raggiungere i propri traguardi

Pensate a un esercizio di allenamento mentale. Questa tecnica consiste nel considerare i risultati positivi e nell'immaginare cosa ci vorrà per raggiungerli. Per padroneggiare questo processo, però, non bastano le affermazioni quotidiane o il dialogo mentale positivo. Le tecniche di visualizzazione migliorano queste pratiche, incorporando tutti e cinque i sensi e fornendo strumenti per creare attività realizzabili .

La visualizzazione è legata alla legge di attrazione che è una filosofia che crede che i pensieri positivi portino a risultati positivi. Ciò significa che la visualizzazione dovrebbe essere sempre un esercizio positivo. 🧲

Volete immaginare risultati positivi per i vostri obiettivi. Immaginate di riuscire a sostenere il colloquio per il lavoro dei vostri sogni o di provare la sensazione di ottenere la promozione per cui avete lavorato. Sia che stiate pianificando la vostra vita personale, sia che stiate obiettivi professionali per il lavoro la visualizzazione può aiutarvi a realizzare i vostri sogni.

Benefici dell'uso delle tecniche di visualizzazione

Il potere della visualizzazione è ineguagliabile. Dai neuroscienziati agli atleti professionisti e agli amministratori delegati, tutti i tipi di persone altamente produttive e appagate credono in queste tecniche come parte del loro esito positivo. 🏆

Ecco alcuni dei numerosi benefici delle tecniche di visualizzazione:

Più chiaro il processo decisionale : Creando un'immagine mentale dei vostri obiettivi, potrete prendere decisioni migliori per raggiungerli. Sarete in grado di suddividere gli obiettivi in attività più piccole e realizzabili e di adattarvi a un ambiente in continua evoluzione

Creando un'immagine mentale dei vostri obiettivi, potrete prendere decisioni migliori per raggiungerli. Sarete in grado di suddividere gli obiettivi in attività più piccole e realizzabili e di adattarvi a un ambiente in continua evoluzione Miglioramento della salute mentale : La visualizzazione si concentra sui risultati positivi. Questo riduce l'ansia, lo stress e le distrazioni, in modo da potersi concentrare su ciò che serve per raggiungere gli obiettivi

La visualizzazione si concentra sui risultati positivi. Questo riduce l'ansia, lo stress e le distrazioni, in modo da potersi concentrare su ciò che serve per raggiungere gli obiettivi **Aumento della fiducia in se stessi: vedersi in una situazione di esito positivo rafforza l'autostima e fa sembrare gli obiettivi raggiungibili

**Immaginando ciò che si desidera e come raggiungerlo, si gettano le basi per migliorare le abitudini quotidiane. Ciò significa lavorare in modo più efficiente, stabilire le priorità e valutare meglio il proprio stato

10 Tecniche di visualizzazione per raggiungere i vostri obiettivi

Ci sono molti modi diversi per dare vita ai vostri obiettivi. Che si tratti di piano di vita o alla ricerca di modi per portare la vostra carriera a nuovi livelli, ecco 10 efficaci tecniche di visualizzazione da provare oggi. 🙌

1. Creare una bacheca delle visioni

Molto simile a software di piano strategico una bacheca di visione definisce una visione e una mappa per i vostri obiettivi. Questa semplice tecnica consiste nel creare una rappresentazione visiva dei vostri sogni. Aggiungete le immagini delle cose che desiderate, sia che si tratti di un nuovo lavoro, di una competenza o di un'acquisizione.

Trovate lo stato ideale per il vostro prossimo progetto con questo modello di visione per lavagna online

Trovate o scattate foto relative a questo obiettivo come se l'aveste già raggiunto. Ciò potrebbe significare scattare una foto di voi stessi davanti a una nuova sede o mentre conducete riunioni di alto livello. Potete anche creare una Bacheca con immagini di ciò che volete raggiungere. Ad esempio, se volete essere uno scrittore pubblicato, aggiungete alla vostra bacheca la foto di un libro con il vostro nome come autore bacheca dei desideri .

2. Fare piccoli passaggi ogni giorno

La vita reale può ostacolare il piano degli obiettivi ed è facile trovare scuse. Ci si ritrova a rimandare le cose a domani o si ha voglia di arrendersi. Forse ci si distrae, come guardare una serie TV, invece di terminare il lavoro.

Per superare queste sfide, provate a suddividere l'obiettivo in passaggi più piccoli. Trasformando un obiettivo più grande in elementi più piccoli e realizzabili, potrete festeggiare le piccole vittorie che otterrete lungo il percorso. Inoltre, l'obiettivo più grande sembrerà meno scoraggiante. 🏅

Creare in ClickUp una lista di controllo delle attività da compiere per raggiungere il proprio obiettivo

Utilizzate una lista di app di pianificazione giornaliera per programmare il tempo necessario a considerare i vostri obiettivi. Prendetevi 10 minuti una o due volte al giorno per esaminare il vostro stato e pensare ai prossimi passaggi. Utilizzate questo tempo per pensare in modo positivo e concentratevi su ciò che state facendo di buono per raggiungere il vostro obiettivo.

3. Usate tutti i cinque sensi

Quando visualizzate i vostri obiettivi, volete dar loro vita. Il modo migliore per farlo è incorporare tutti e cinque i sensi. Questi dettagli sensoriali rendono l'obiettivo reale e raggiungibile.

Create nella vostra mente un'immagine di come sarete voi e le persone intorno a voi quando raggiungerete il vostro obiettivo. Gli altri sorridono? Indossate il vostro abito migliore in un ufficio nuovo di zecca?

Create un'esperienza sensoriale completa intorno al vostro obiettivo. Arrivate persino a domandarvi:

Da cosa è dato il sapore dell'esito positivo?

State assaporando il momento con un bicchiere di champagne?

Come ci si sente a bere il primo sorso dopo tanto lavoro?

Considerate poi i suoni, gli odori e il tatto. Ponetevi domande come:

Tutti vi applaudono e vi incitano?

La vostra nuova scrivania profuma di noce, ciliegio o quercia rossa?

Da fare: come ci si sente a stringere la mano intorno alla statuetta scintillante del premio?

Forse abbiamo fatto qualche salto, ma avete capito l'idea. 🤓

Incorporando tutti e cinque i sensi nel vostro processo di visualizzazione, potrete davvero percepire il momento. Questo vi ispirerà a fare il lavoro richiesto per portare quei momenti immaginari nel mondo reale.

4. Mappare un esito positivo

Una mappa dell'esito positivo è uno strumento che vi aiuta a visualizzare ogni passaggio sulla strada verso il vostro obiettivo. Consideratela la mappa del tesoro dei vostri sogni professionali. Utilizzatela per mappare le singole attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo finale.

Utilizzate la vista Mappa di ClickUp per mappare il vostro piano di esito positivo

Assicuratevi che ogni passaggio sia fattibile e misurabile. Organizzate le attività in ordine cronologico e tracciatele su una Sequenza per mantenere un programma. In questo modo, sarà meno probabile distrarsi o andare fuori strada. 🗺️

5. Abbozzate i vostri obiettivi

Se siete persone creative, trasformate le idee in arte disegnando i vostri obiettivi. Questa tecnica di visualizzazione creativa rende il piano degli obiettivi più divertente, alleggerendo l'atmosfera.

Sfruttate il vostro lato creativo e abbozzate i vostri obiettivi su una lavagna online di ClickUp

Creare versioni digitali dei vostri obiettivi con uno strumento visivo come Lavagne online ClickUp . Utilizzare questo lavagna online per disegnare schizzi approssimativi della roadmap degli obiettivi. Aggiungete dei mockup approssimativi degli elementi di design e fate riferimento alla lavagna ogni giorno per visualizzare i vostri obiettivi prima di immergervi in un lavoro approfondito.

In alternativa, utilizzate un mezzo artistico per la visualizzazione, come gli acquerelli, per dipingere una visione eterea dei vostri obiettivi professionali.

Da fare, una volta terminata l'opera d'arte, mettetela dove la vedrete ogni giorno. Prendetevi il tempo di ammirare il vostro lavoro e di visualizzare come potete trasformare quell'opera d'arte in realtà.

6. Cercare risorse

Nella maggior parte dei casi, i vostri obiettivi comporteranno uno sviluppo personale. Per arrivare dove volete essere, dovrete probabilmente apprendere nuove competenze, sviluppare nuove abitudini e adattarvi alle sfide. Visualizzare le risorse di cui si ha bisogno in ordine alla costruzione di queste competenze può rendere il processo più facile.

Considerate la possibilità di chiedere a qualcuno di farvi da mentore. Un'altra opzione è quella di seguire una formazione o un corso per acquisire le competenze necessarie alla riunione del vostro obiettivo. L'idea è quella di concentrarsi sulla crescita e di inserire lo sviluppo nel proprio processo.

Le risorse non sono solo elementi di ampio respiro. Oggetti quotidiani come le flashcard possono aiutarvi a visualizzare i vostri obiettivi.

Utilizzare la visualizzazione Kanban in ClickUp per le flashcard digitali

Annotate i comportamenti e le abitudini che volete rafforzare ogni giorno. Al mattino, date un'occhiata alle vostre flashcard e visualizzate come raggiungerete i vostri obiettivi prima di fare qualsiasi altra cosa. 🛠️

7. Incorporare le prove mentali

La prova mentale è una tecnica di visualizzazione molto diffusa tra gli atleti olimpici. Uno sciatore di fama mondiale Mikaela Shiffrin visualizza l'intera gara prima ancora di entrare nei cancelli. Nei video la si vede in cima alla pista, a occhi chiusi, mentre muove il corpo simulando la discesa.

Questa pratica di visualizzazione consiste nell'immaginare mentalmente di completare il proprio obiettivo nei dettagli. Percorrete nella vostra testa le diverse attività e i diversi passaggi, immaginando come reagirete agli ostacoli. Immaginate l'aspetto e la sensazione che si prova nel fare il lavoro e nel raggiungere l'esito positivo.

8. Praticare le affermazioni

Le affermazioni sono una potente tecnica di visualizzazione che si concentra sulla descrizione dell'obiettivo come se fosse già stato raggiunto. La chiave è essere positivi e non pensare troppo alle sfide o alle difficoltà "e se".

Questa tecnica di visualizzazione positiva serve a rendere realistici i vostri obiettivi. Scrivete le vostre affermazioni e fateci riferimento ogni giorno. 💪

Ecco alcuni esempi di affermazioni che potete usare come ispirazione:

Sono un partner di successo in uno studio legale di livello mondiale e lavoro su casi che fanno la differenza per la mia comunità

Sono felice di riuscire a bilanciare la mia vita lavorativa con la famiglia mentre dirigo un team di sviluppatori di prodotti all'avanguardia nella tecnologia medica

Gestisco del team produttivo di persone amichevoli e innovative. Esploriamo le culture e viaggiamo in tutto il mondo per scoprire manufatti che ci permettono di comprendere meglio la nostra civiltà

9. Meditare

Quando si visualizzano attivamente i propri obiettivi, si passa molto tempo a pensare al futuro. Allo stesso tempo, è importante apprezzare il momento presente e il modo in cui i lavori richiesti oggi possono portarvi dove volete essere domani.

È qui che entra in gioco la meditazione. Le neuroscienze hanno dimostrato connessioni tra la meditazione e l'attivazione della mente subconscia. Questa tecnica può aiutare a concentrarsi sugli obiettivi e ad eliminare le distrazioni.

Da fare da soli o seguendo una visualizzazione guidata da un professionista. Trovate un luogo tranquillo e mettetevi comodi. Potete sdraiarvi o sedervi e scegliere una playlist rilassante, se questo vi aiuta a trovare il vostro centro.

Durante la sessione, respirate profondamente e sognate immagini mentali in connessione con i vostri obiettivi. Ad esempio, se volete ottenere una promozione, immaginatevi nell'ufficio d'angolo lavorare con i client che avete sognato.

Potete anche provare l'immaginazione guidata. Una tecnica che prevede l'uso di parole e musica per sognare scenari ottimistici legati ai vostri obiettivi.

10. Scrivere in un diario giornaliero

Uno degli esercizi di visualizzazione più utili è il diario. Vi costringe a riflettere sui vostri stati ogni giorno. Inoltre, crea una mappa e uno strumento di riferimento a cui fare riferimento per ottenere piccoli successi.

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Utilizzare Documenti ClickUp per annotare un resoconto giornaliero di ciò che è stato fatto, di ciò a cui si sta lavorando e di ciò che verrà dopo. Crea automaticamente le attività in base alle voci e le pianifica nell'elenco delle cose da fare.

Potete scegliere di rendere il processo di journaling creativo o rigido. Per un approccio creativo, considerate le vostre emozioni e scrivete l'obiettivo dei vostri sogni. Se preferite uno stile rigido, limitatevi a elencare le attività completate e le azioni da intraprendere successivamente. 📓

Come monitorare i vostri obiettivi di visualizzazione

Ci sono molti modi diversi per monitorare i vostri obiettivi di visualizzazione. Dalle tecniche di visualizzazione dei dati e app per il monitoraggio degli obiettivi a riepiloghi scritti e Sequenze, le possibilità sono infinite. Ecco alcuni modi per monitorare il vostro stato mentre visualizzate i vostri obiettivi. 🌻

Preparatevi all'esito positivo con uno strumento di project management

Ciò che rende complicata la visualizzazione è che è facile distrarsi o scoraggiarsi. L'uso di uno strumento di project management può aiutarvi a mantenere l'esito positivo. Gli Obiettivi di ClickUp consente di creare, pianificare e monitorare facilmente i propri oggetti. Che si tratti di un traguardo che cambierà la vita e che richiederà un anno o di un piccolo obiettivo trimestrale in ufficio, questa funzione vi aiuterà a terminare il lavoro. ✍️

Utilizzate la funzionalità/funzione per creare cartelle per archiviare più obiettivi in un unico posto. Qui è possibile monitorare le schede di valutazione, gli oggetti e i risultati chiave. Divideteli per i diversi dipendenti se siete un manager, o create segmenti per i vostri obiettivi personali.

Selezione di vari tipi di obiettivi da misurare in base a valute, percentuali, numeri e veri o falsi Traguardi

Con gli Obiettivi monetari, numerici e vero/falso, è possibile tenere traccia dei piccoli passaggi nel percorso verso l'obiettivo principale. Utilizzate strumenti di visualizzazione dei dati come istogrammi, mappe di calore, grafici a barre, diagrammi a barre e grafici a torta per visualizzare ulteriormente il vostro esito positivo.

Create campi personalizzati e assegnate le date di scadenza delle attività per assicurarvi di tenere sotto controllo lo stato del vostro obiettivo. È possibile impostare attività per il diario giornaliero, creare una mappa degli obiettivi e archiviare risorse educative, il tutto in un unico spazio.

Iniziare con obiettivi SMART Impostazione degli obiettivi è difficile. Spesso gli obiettivi sono vaghi o troppo specifici. Più spesso, non c'è un percorso chiaro, quindi è difficile creare passaggi più piccoli per raggiungere l'obiettivo generale. È qui che entrano in gioco gli obiettivi SMART.

via ClickUp

Il concetto di Obiettivi SMART si basa su un acronimo che stabilisce una serie di criteri per creare obiettivi reali e perseguibili. È l'acronimo di:

Specifici

Misurabile

Raggiungibili

Rilevante

Legato al tempo

Questa tecnica consiste nel creare obiettivi chiari e realistici che possono essere misurati e allegati a una sequenza temporale. Non solo le aspettative sono chiare, ma lo è anche il percorso per raggiungere gli obiettivi.

Per scrivere un obiettivo SMART, utilizzare Il modello di obiettivi SMART di ClickUp . Questo modello consente di redigere l'obiettivo, visualizzare lo stato di avanzamento e organizzare le attività in passaggi facili da gestire per ottenere un esito positivo. 🤩

Utilizzate il modello di obiettivi SMART di ClickUp per organizzarli in un sistema gestibile che supporti il vostro approccio quotidiano all'impostazione e alla realizzazione degli obiettivi

Iniziate creando un obiettivo specifico e considerate chi, cosa, dove, quando e perché avrà un ruolo nel raggiungerlo. Successivamente, sviluppate dei criteri per rendere misurabile lo stato del vostro obiettivo.

Assicuratevi che l'obiettivo sia raggiungibile e pertinente, valutare le risorse e perché questo obiettivo è importante per voi. Infine, create una Sequenza per raggiungere il vostro obiettivo e rendetevi conto del vostro operato durante tutto il processo.

Visualizzare l'esito positivo e raggiungere gli obiettivi con ClickUp

Utilizzate le tecniche di visualizzazione per avvicinarvi ai vostri obiettivi ed eliminare le distrazioni. Con queste 10 tecniche, potete utilizzare processi creativi o approcci orientati alla pianificazione per arrivare dove volete. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e iniziate a creare e monitorare i vostri obiettivi. Utilizzate la funzionalità Obiettivi per creare processi di visualizzazione. Utilizzate i modelli per creare obiettivi perseguibili e i dati per monitorare il vostro esito positivo. Automatizzate la creazione di attività per seguire i passaggi gestibili che vi porteranno all'obiettivo che avete visualizzato. ✨