Dite addio alle distrazioni: 10 modi per allenare il cervello e padroneggiare il lavoro profondo

Una domanda che fa riflettere: se non siete orgogliosi della vostra risposta, è probabile che vi rimanga poco spazio per un lavoro profondo e concentrato.

L'incapacità di fare un lavoro profondo può influire sul rendimento e bloccare la crescita della carriera, sia che si lavori in ufficio che a casa. Ma con il fascino del multitasking o della cultura del "lavoro frettoloso" negli ambienti tradizionali, la capacità di mantenere la concentrazione è spesso compromessa.

Si consideri il caso di Cal Newport , autore del bestseller Il mio lavoro: Regole per un esito positivo in un mondo distratto . Mentre molti lavoratori si affannavano nei fine settimana, lui ha conseguito un dottorato di ricerca al MIT e ha pubblicato quattro libri e numerosi articoli accademici, il tutto lasciando il lavoro entro le 17.30.

In equilibrio con il suo ruolo di professore di informatica alla Georgetown University, marito e padre di tre figli, la sua storia è una testimonianza del potere del lavoro profondo.

È chiaro che Newport ha scoperto qualcosa che può trasformare il nostro approccio al lavoro e alla vita privata. In questo articolo parleremo di 10 sane abitudini che dovremmo adottare per andare oltre le distrazioni e abbracciare una nuova era di concentrazione e produttività. 🌻

Che cos'è il lavoro profondo e da cosa dipende la produttività?

Rivisitando gli studi di Newport, la sua teoria sostiene che la vera produttività si ottiene disconnettendosi da tutti gli strumenti di comunicazione e concentrandosi su un lavoro ininterrotto per lunghi periodi al giorno: questo è il lavoro profondo per voi.

Anche se da un punto di vista pratico non è possibile completare la comunicazione con il team (ad esempio, email o riunioni), l'obiettivo è cercare di ottenere sessioni di lavoro continue e prive di distrazioni della durata di 60-90 minuti alla volta.

Al contrario, Newport fa riferimento a al lavoro superficiale come attività non impegnative dal punto di vista cognitivo e che possono essere gestite in modo distratto. Queste attività, caratterizzate dalla loro natura logistica e routinaria, creano "busyness" senza grandi sforzi e sono facilmente replicabili.

Oggi il raggiungimento dell'eccellenza non si basa più su lavori richiesti in modo superficiale. Per rimanere competitivi e costruire un portfolio professionale o creativo d'impatto, gli individui devono afferrare rapidamente concetti complessi e applicare le loro conoscenze per produrre lavori eccezionali.

Fortunatamente, l'efficacia del lavoro profondo e la sua capacità di far progredire la scuola o la carriera sono supportate dalla scienza. Questo tipo di lavoro richiede una presenza cognitiva elevata, che costruisce percorsi neurali nel cervello, rendendoci più capaci di affrontare attività complesse di pensiero critico e di risoluzione di problemi nel tempo.

4 benefici che cambiano la vita del lavoro profondo nella vostra vita professionale e personale

Il lavoro profondo è un approccio molto efficace per diversi motivi convincenti: approfondiamo l'argomento:

Comando sulle distrazioni incessanti: Gli studi indicano che possono essere necessari più di 20 minuti per ritrovare la piena concentrazione e lo slancio dopo un'interruzione. Il lavoro profondo è utile per eliminare o ridurre al minimo le distrazioni esterne, come i social media, le email e il consumo casuale di intrattenimento. Poiché ci si immerge completamente nell'attività di lavoro profondo, la produttività e la qualità del lavoro migliorano Aumento dell'appetito per attività complesse: Grazie a una pratica costante, il lavoro profondo rafforza la capacità del cervello di affrontare argomenti difficili e flussi di lavoro intricati. Come risultato, sarete meglio equipaggiati per imparare nuove abilità, elaborare informazioni e produrre risultati eccellentilavoro in modo più veloce3. **Un'estensione del beneficio precedente: il lavoro profondo aiuta a dare il cento per cento alle attività, con il risultato di ottenere risultati di alto valore. Supponiamo che vi concentriate per cinque ore di fila per elaborare una solidastrategia commerciale. Ora immaginate di fare la stessa attività in un periodo di 12 ore interrotto da attività di comunicazione o di amministratore: il vostro risultato potrebbe non essere altrettanto buono perché il vostro cervello sarebbe troppo saturo o stimolato per ideare Miglioramento dell'autostima e della disciplina: Perdere tempo con lavori superficiali, in particolare con le distrazioni, innesca un effetto domino. Ci si sente in colpa per aver mancato gli obiettivi e per non essere riusciti a prendere slancio nella vita. Il lavoro profondo, invece, vi mette sulla strada della realizzazione, che vi porterà ad avere un'esperienza di vita migliora la vostra salute mentale e ravviva il vostro spirito ## Come sviluppare una routine di lavoro profondo: 10 tecniche che danno risultati

Il lavoro profondo è diventato un'abilità difficile da acquisire a causa della nostra vita altamente digitalizzata. È difficile liberarsi dal chiacchiericcio di smartphone, email e notifiche, che ci porta a essere sempre distratti, al punto che anche un piccolo lavoro cognitivo ci svuota.

Come Cal Newport sottolinea "La capacità di svolgere un lavoro profondo sta diventando sempre più rara esattamente nello stesso momento in cui sta diventando sempre più preziosa nella nostra economia. Di conseguenza, i pochi che coltivano questa abilità e la fanno diventare il fulcro della loro vita lavorativa prospereranno"

Da fare, quindi, per coltivare questa importante abilità di vita? In tre modi:

Seguire religiosamente le best practice del lavoro profondo: non si possono fare scorciatoie: ci sono diverse tecniche consolidate (discusse di seguito) che aiutano a infondere la magia del lavoro profondo nel vostro quotidiano, e dovete fare uno sforzo consapevole per seguirle Trovate uno strumento digitale per la produttività: È possibile combattere le distrazioni digitali con app per la produttività (come ad esempioClickUp). Queste app dispongono di soluzioni integrate come il monitoraggio del tempo e delle attività per una concentrazione senza distrazioni **Siate pazienti: il vostro appetito per il lavoro profondo non si svilupperà in un giorno o in una settimana. Rispettate il modo in cui lavora il cervello umano, mantenete la coerenza con le vostre pratiche e consentite ai percorsi neurali di rafforzarsi gradualmente

Ora diamo un'occhiata ai 10 modi d'oro per intraprendere la missione del lavoro profondo! 😊

1. Dare priorità alle attività

Uno studio dell'Harvard Business Review ha rilevato che un lavoratore medio spreca fino a 41% delle ore d'ufficio su attività di scarso valore, non riuscendo a trovare il tempo per il lavoro che conta.

Imparare a stabilire le priorità è l'ABC del lavoro profondo, sia che si lavori da soli che in team. La filosofia è che il multitasking ha rendimenti decrescenti che possono innescare risultati a basso impatto. Per dare il via al lavoro profondo, è necessario:

Riconoscere le attività ad alto impatto durante la giornata

Dare priorità a queste attività

Delegare o rimandare le attività di basso valore

La definizione delle priorità assicura che una sessione di lavoro approfondita sia focalizzata su ciò che conta veramente - e possete farlo facilmente con ClickUp!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-for-Task-Management.gif ClickUp per la gestione delle attività /$$$img/

Ottimizzate il vostro tempo e le vostre risorse per un lavoro profondo utilizzando il modello di pianificazione settimanale ClickUp

Come piattaforma di gestione del lavoro tutto in uno, ClickUp vi imposta quattro bandiere con codice a colori: Urgente, Alto, Normale e Basso per evidenziare priorità nel vostro elenco di attività . Forniscono direttive chiare e cristalline, assicurando che voi e il vostro team sappiate cosa Da fare e quando. Inserendo gli elementi ad alta priorità nel vostro elenco di attività in bilico Barra di accesso rapido le attività sono sempre visualizzate e fungono da guida perfetta per la giornata.

ClickUp fa un passo in più, offrendo oltre 35+ ClickApps per personalizzare gestione delle attività per qualsiasi esigenza di lavoro. Da attività Automazioni per la gestione di noiose attività di amministratore a Campi personalizzati per il monitoraggio dei dati, vi permette di creare un ambiente stimolante per un lavoro profondo. 🌱

2. Creare rituali personali

Molti di noi hanno rituali personali, come la tazza di caffè del mattino, per iniziare la giornata. Ma che dire dei rituali personali per il lavoro profondo? Si tratta di routine uniche progettate per ottimizzare la concentrazione e la produttività. Potrebbero comportare l'impostazione di un'illuminazione ambientale specifica, l'ascolto di musica di radicamento o persino un breve esercizio di mindfulness prima di dedicarsi al lavoro profondo. 🧘

Sta a voi decidere come gestire la giornata, ma in generale la mattina può essere dedicata al lavoro profondo, poiché il cervello è più ricettivo alle richieste cognitive, mentre il pomeriggio potrebbe essere riservato alle riunioni e alle attività più leggere. Forse lavorate meglio con pause regolari o vi sentite meglio in sessioni ininterrotte più lunghe. In ogni caso, stabilite cosa funziona per voi e costruite i vostri rituali.

Il Modello di pianificazione settimanale ClickUp è un ottimo strumento per chi ha appena iniziato a lavorare in profondità. La sua interfaccia visiva permette di ottimizzare la settimana per le attività a priorità, le riunioni, i commit personali e le pause, in modo da consolidare i vostri rituali attraverso la coerenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Weekly-Planner-Template.png Modello di pianificatore settimanale ClickUp /$$$img/

Ottimizzate il vostro tempo e le vostre risorse per un lavoro profondo utilizzando il modello di pianificazione settimanale ClickUp

3. Programmare il lavoro in profondità

Creare un programma realistico infuso di rituali di lavoro profondo richiede un piano meticoloso. Scarabocchiare note non funzionerà: bisogna imparare a organizzare le attività quotidiane su un Calendario in modo efficiente e utilizzare il blocco del tempo per riservare spazi al lavoro profondo. Si tratta di impostare blocchi di tempo ininterrotti per attività importanti, il che toglie a voi o al vostro team il potere di scelta e disciplina un cervello predisposto alla distrazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/clickup-calendar-view-1400x971.png Visualizzazione del calendario ClickUp /$$$img/

Registra e monitora in modo accurato il tempo dedicato alle attività e ai progetti di ClickUp Visualizzazione del Calendario di ClickUp rende questo processo semplice ed efficiente. Da bloccando fasce orarie dedicate per le attività cognitive, è possibile bloccare le parti non negoziabili della giornata e ottenere obiettivi di produttività mantenendo un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Avete bisogno di aiuto per la programmazione? Avete a disposizione una selezione di modelli per il blocco del tempo tra cui scegliere!

Con il calendario personalizzabile di ClickUp, potete costruire un programma che si allinei al vostro ritmo quotidiano, assicurandovi di essere sempre sincronizzati con le attività. Altri vantaggi della pianificazione sono:

Stime di durata stimata per prevedere i tempi di consegna

Stati personalizzati per monitorare lo stato delle attività

Dipendenze erelazioni per programmare le attività del team in un ordine logico

Tag delle attività per migliorare la visibilità e l'accessibilità degli elementi di azione

4. Monitoraggio del modo in cui impiegate il vostro tempo

Il tempo è la vostra valuta più preziosa, e una comprensione completa della sua allocazione vi aiuterà a stabilire le priorità e a concentrarsi sulle attività ad alto rendimento . Iniziate ad annotare come trascorrete ogni ora o il lavoro richiesto per le attività. Presto emergeranno degli schemi che evidenzieranno le ore di concentrazione più profonda e i momenti in cui tendete a prendervela comoda. Utilizzate questi dati per ristrutturare la vostra giornata e ritagliarvi del tempo per il lavoro profondo durante le vostre ore di massima produttività. ⏳ Monitoraggio del tempo per i progetti di ClickUp può essere il vostro assistente virtuoso. Vi permette di registrare le ore di lavoro, di impostare stime di durata, di annotare note importanti e persino di creare reportistica e fogli di presenza dettagliati, ovunque vi troviate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Timer-Tracker-Timer-Manual-Rangge.png Funzionalità/funzione di ClickUp Timer Tracker /$$$img/

Registra e monitora in modo accurato le ore di lavoro dedicate ai progetti in ClickUp

Con L'app gratuita di ClickUp o Estensione per Chrome è possibile registrare il proprio tempo dal desktop, dal cellulare o dal browser web, il tutto sincronizzato alla perfezione. Questa funzionalità/funzione non solo aiuta a monitorare il proprio stato, ma anche a perfezionare la gestione del tempo o la strategie di miglioramento dei processi .

5. Limitare la commutazione di contesto Commutazione di contesto si riferisce alla gestione del flusso continuo di attività, messaggi ed email non correlate durante la giornata. Si tratta di un noto killer della produttività, che incide sulle prestazioni cognitive del lavoratore e perfino sulla sua capacità di gestire le attività

abbassare il loro quoziente intellettivo . La situazione è peggiore se si deve passare da un'applicazione all'altra per gestire queste attività: rallentano l'utente e compromettono le prestazioni del dispositivo 🪫

La soluzione? Cercate di completare un'attività concentrandovi a fondo prima di passare alla successiva: silenziate Slack, comunicate in modo asincrono o utilizzate notifiche personalizzate. Se l'interruzione è inevitabile, notate dove vi siete fermati per rendere più fluida la transizione.

Come unico punto di riferimento soluzione per la gestione di attività e progetti clickUp è il vostro alleato strategico nella battaglia contro il cambio di contesto, aiutandovi a conservare concentrazione per un lavoro profondo . Invece di destreggiarsi tra più app, si può gestire l'intero flusso di lavoro su questa piattaforma.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Visualize-and-Plan-ClickUp.gif ClickUp Project Management /$$$img/

ClickUp riunisce i team per pianificare, monitorare e collaborare a qualsiasi progetto, il tutto in un unico luogo Creazione di viste private all'interno di ClickUp per progettare visualizzazioni personalizzate delle attività esclusivamente per i vostri occhi. Grazie alla possibilità di raggruppare, ordinare e filtrare le attività e di impostare notifiche personalizzate, è possibile ridurre al minimo le interruzioni causate dal continuo cambio di contesto. Inoltre, la piattaforma offre una visualizzazione personalizzata delle attività Barra laterale aggiunta ai preferiti con accesso con un solo clic, che consente di segnalare le aree di lavoro visitate di frequente.

Per chi gestisce più app, ClickUp offre integrazioni native e personalizzate per centralizzare il lavoro e ridurre il tempo di buffer. Connessione con oltre 1.000 app tra cui strumenti per email, riunioni e marketing, senza dover scrivere codice!

6. Utilizzare le tecniche di produttività

Immaginate le tecniche di produttività come la vostra cassetta degli attrezzi personale per sconfiggere la procrastinazione e massimizzare il vostro potenziale di lavoro profondo. 🧰

Ecco alcune tecniche molto diffuse da esplorare:

Timer del Pomodoro : Lavorare per 25 minuti, poi fare una pausa di 5 minuti per ottenere un esito positivo. È un modo semplice ma efficace per rimanere concentrati ed evitare il burnout. Gli intervalli di lavoro del Pomodoro di ClickUp, all'avanguardia e basati sull'IA, sono stati studiati per essere utilizzati in modo mirato possono aiutarvi a rimanere concentrati e a ottenere di più in sessioni di lavoro più brevi

Box Eisenhower : Utilizzare questografico a matrice per dare priorità alle attività in base alla loro urgenza e importanza

Sistema Getting Things Done ( GTD ): è un metodo per organizzare e gestire attività, progetti e informazioni in modo tale da ridurre il disordine mentale e la confusione aumentare la produttività . Ecco il nostro guida dettagliata alla padronanza della metodologia GTD * Metodo Kanban : Visualizzare il lavoro su un tabellone con colonne che rappresentano le diverse fasi di completamento

Getting Things Done GTD è un metodo per organizzare e gestire attività, progetti e informazioni in modo tale da ridurre il disordine mentale e la confusione aumentare la produttività . Ecco il nostro guida dettagliata alla padronanza della metodologia GTD * Metodo Kanban : Visualizzare il lavoro su un tabellone con colonne che rappresentano le diverse fasi di completamento Regola dei due minuti : Se un'attività richiede meno di due minuti per essere completata, Da fare immediatamente. Questa regola riduce l'accumulo di piccole attività e libera lo spazio mentale

: Se un'attività richiede meno di due minuti per essere completata, Da fare immediatamente. Questa regola riduce l'accumulo di piccole attività e libera lo spazio mentale Mangiare la rana: Iniziate la giornata affrontando per prima l'attività più impegnativa o meno piacevole, come se steste mangiando una rana. Questa tecnica vi garantisce di non procrastinare un lavoro importante

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Sprint-Bacheca-view-1400x971.png Vista Bacheca in ClickUp /$$$img/

Mantenete il vostro team concentrato costruendo un sistema Kanban flessibile per visualizzare il vostro lavoro e migliorare il project management in ClickUp

Avete bisogno di una spinta? Potete trovare diversi modelli di produttività su ClickUp: sono basati su pratiche di produttività collaudate e possono aiutarvi a organizzare i processi quotidiani per tutto il team.

7. Ridurre al minimo le distrazioni

In un mondo saturo di notifiche, chiamate e scorrimento insensato dei social media, le distrazioni sono l'arcinemesi del lavoro profondo. La soluzione è molto simile a quella da fare con il cambio di contesto:set clear boundaries to create a distraction-free zone at work.

Spegnere le notifiche non essenziali, creare un'area di lavoro dedicata e comunicare la necessità di concentrarsi senza interruzioni sono le armi a disposizione. Abbiamo anche scoperto che programmare orari specifici per il controllo delle email e dei social media limita gli stimoli esterni durante i periodi di lavoro più intensi.

Se vi distraete in modo impulsivo, potreste voler esplorare il digiuno da dopamina per "resettare" il cervello: richiede di limitare l'esposizione a stimoli (come controllare gli aggiornamenti di stato sui social media) che innescano la produzione del neurotrasmettitore dopamina, cioè la sostanza chimica del benessere. Con il tempo, il cervello dovrebbe regolare la produzione di dopamina, aiutandovi a controllare gli impulsi. 🧠

8. Tenere le informazioni a portata di mano

Il mio lavoro richiede spesso di creare connessioni e di cercare soluzioni innovative gratis, senza i vincoli delle riunioni strutturate. Ciò significa che è necessario avere a portata di mano tutte le informazioni rilevanti, sia che si tratti di documentazione del progetto o piani d'azione, in modo da non perdere tempo a trovare ciò che serve.

ClickUp è un solido strumento di gestione della conoscenza che facilita le sessioni di lavoro più approfondite. È possibile memorizzare qualsiasi tipo di informazione in Documenti ClickUp -tutti facilmente accessibili tramite Ricerca universale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot-2023-07-25-at-1.22.06-PM-1400x909.png Ricerca universale in ClickUp /$$$img/

Cercate facilmente in tutte le attività, i documenti e i progetti di ClickUp per immergervi nel vostro lavoro

Se state lavorando su qualcosa di creativo o analitico, la piattaforma offre anche Lavagne online e Mappe mentali per aiutarvi a schematizzare i concetti, prendere rapide note e creare rappresentazioni visive dei vostri pensieri con facilità.

9. Mantenere il benessere fisico

La salute fisica e la produttività del lavoro sono interconnesse. Date priorità alla prima per migliorare la seconda.

Ecco cosa potete provare per aumentare la vostra spinta al lavoro profondo:

Considerare di incorporare un breve allenamento nella vostra routine mattutina per iniziare la giornata con maggiore chiarezza mentale

Mantenere una buona idratazione per mantenere una funzione cerebrale ottimale (quindi tenete a portata di mano la bottiglia d'acqua)

Incorporate brevi esercizi di stretching o di respirazione durante la giornata lavorativa per ringiovanire il corpo e la mente

Fate regolarmente delle brevi pause per ricaricare i livelli di energia

Alimentate il vostro corpo con cibi sani e riposate come si deve. Non si tratta solo di sentirsi bene, ma di ottimizzare le prestazioni del corpo per coltivare una profonda abitudine al lavoro

10. Impostazione e monitoraggio degli obiettivi

L'impostazione degli obiettivi è la pièce de résistance del lavoro profondo. Non basta desiderare la produttività, bisogna impegnarsi attivamente per ottenerla, dandosi dei traguardi e misurandoli in modo oggettivo.

Prima del vostro lavoro profondo, cancellate questi quattro aspetti:

Specificare i propri obiettivi : Da fare: cosa volete ottenere? Essere il più precisi possibile Impostazione delle scadenze: Queste fungono da spinta necessaria per iniziare e rimanere in carreggiata Monitorare lo stato di avanzamento: Come misurerete il vostro esito positivo? Verificate regolarmente i progressi fatti e quelli ancora da fare Celebrare le vittorie: Non dimenticate di premiarvi per le piccole vittorie ottenute lungo il percorso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11-1-1400x1149.png Monitoraggio degli obiettivi di ClickUp /$$$img/

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

Per fortuna, tutto questo è possibile e incredibilmente efficiente con Obiettivi di ClickUp rendendo il viaggio verso la realizzazione personale e professionale un viaggio senza soluzione di continuità e gratificante. 🏆

Consente di organizzare in modo ordinato gli obiettivi all'interno di cartelle facili da usare. Sia che si tratti di monitorare cicli di sprint, OKR o in profondità attività cardine del lavoro è possibile creare cartelle per garantire che ogni obiettivo abbia il suo spazio dedicato.

