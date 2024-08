10 Migliori strumenti di prioritizzazione del lavoro nel 2024

Non c'è abbastanza tempo nella giornata lavorativa per portare a termine ogni singola attività quotidiana, per non parlare di quei progetti in corso che prevedono più passaggi e blocchi. Ecco perché la definizione delle priorità nel lavoro è un'abilità incredibilmente preziosa da apprendere. Per fortuna, non è necessario essere un esperto di produttività! Esistono molti strumenti che semplificano il processo.

In questo articolo esploreremo i migliori strumenti di prioritizzazione del lavoro oggi disponibili. Ognuno di essi ha pro, contro e funzionalità/funzione uniche. Cerchiamo di individuare i migliori strumenti di prioritizzazione per il vostro team da fare per terminare il lavoro nell'ordine più ottimale possibile.

Cosa cercare in uno strumento di prioritizzazione?

Ogni team avrà esigenze diverse quando si tratta di strumenti di prioritizzazione, ma questi sono i must comuni che vale la pena tenere in considerazione quando si costruisce la propria lista.

I migliori strumenti di prioritizzazione aiutano i team:

Costruire un elenco generale di tutte le attività pianificate o di tutte le richieste di aggiornamento dei prodotti

Identificare le attività sensibili al tempo e con la massima priorità, lasciando quelle a bassa priorità per un altro giorno

Raccogliere dati e informazioni sui clienti per prendere decisioni informate

Trovare e utilizzare i propritrucchi per la produttività* Capire se hanno tempo a sufficienza per spedire un aggiornamento del prodotto in base alle risorse a disposizione

Razionalizzare ilprocesso decisionale dando priorità alle attività

Prendere decisioni strategiche sul'allocazione delle risorse e gestione del carico di lavoro* Eliminare i pregiudizi personali a favore delle metriche del mondo reale

Concentratevi sugli aggiornamenti ad alto impatto, sulle attività urgenti e sulle vittorie rapide

Semplificate il processo conmodelli di gestione delle attività* Pianificano visivamente in un modo che funziona per loro, sia che si tratti di schede Kanban o di grafici Gantt

Usare tecniche standardizzate di definizione delle priorità o costruire una propria matrice di priorità

Trovare un modo per organizzare le attività in un modo che si adatti alle loro esigenze metodologia di project management preferita -come Agile o Scrum

Vedere a colpo d'occhio cosa deve succedere per evitare blocchi e rispettare le scadenze

Da fare in fretta e nel modo più efficace possibile per svolgere lavori importanti

Utilizzate questo elenco quando lavorate su potenziali strumenti. Scoprite di cosa ha bisogno il vostro team e cosa è meno importante, quindi utilizzate questa guida per aiutarvi a trovare lo strumento più adatto a voi migliore strumento di produttività o il processo di prioritizzazione del carico di lavoro più adatto a voi.

I 10 migliori strumenti software di prioritizzazione

Il giusto priorità del progetto può aiutarvi a concentrare l'attenzione sulle attività di maggior valore e più importanti, in modo da poter lavorare meglio ogni giorno. Trovare lo strumento migliore per il vostro team non è sempre facile, ma abbiamo raccolto alcuni dei nostri preferiti per aiutarvi a prendere una decisione.

Esplorate il nostro elenco dei migliori strumenti software per la definizione delle priorità dei prodotti e delle attività oggi disponibili. Scoprite le loro funzionalità/funzione, i pro e i contro, i prezzi e le valutazioni.

decidete su cosa lavorare con il modello di matrice delle priorità di ClickUp

ClickUp è una piattaforma che può sostituire diversi strumenti del team, offrendo un luogo centrale per organizzare, comunicare e lavorare. È ideale per i team che lavorano in modo collaborativo, valorizzano la produttività e vogliono ottenere risultati migliori concentrandosi su ciò che conta.

La flessibilità delle attività di ClickUp per il project management consente di organizzare e ottimizzare le attività critiche nel modo più opportuno per il team. Imparare come assegnare le priorità alle attività sul lavoro poi sfruttare i nostri modelli per semplificare il processo.

Utilizzate il Modello di matrice di priorità di ClickUp o Modello di matrice del lavoro richiesto per l'impatto per pianificare visivamente i prossimi lavori, oppure organizzare le attività con il nostro modello Modello per Da Fare terminato . Potete anche costruire il vostro sistema personale e utilizzare le nostre semplici bandiere per aiutarvi a stabilire le priorità dei prossimi lavori.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Impostazione della priorità delle attività con il nostro sistema di bandiere facile da usare

Elenco delle attività in base alla priorità più alta, al livello di importanza e alle date di scadenza per aiutarvi a stabilire le priorità

Vedere dove si trovano gli ostacoli con l'aiuto delle dipendenze

Creare filtri personalizzati per lavorare al meglio

Potenti funzionalità/funzione di gestione delle attività per collaborare, organizzare ed eseguire i lavori in tempo

Votati di recente#1 software di project management nel 2023 da G2

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti trovano il software troppo impegnativo all'inizio, quindi ci vuole un po' di tempo per utilizzarlo al meglio

L'app mobile presenta alcuni limiti, ma la situazione sta cambiando con l'arrivo diClickUp 3.0 Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (6.600+ recensioni)

4,7/5 (6.600+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. ProdottoPiano

via Piano prodotto ProductPlan aiuta i team a ottenere un migliore della loro strategia di prodotto . Questo strumento software è stato progettato per aiutare gli utenti a creare roadmap di prodotto per attività individuali, iniziative di team e progetti aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProductPlan

Impostazione di valori e loro utilizzo per assegnare rapidamente le priorità alle attività

Sincronizzazione dei dati dagli strumenti più utilizzati

Vedere cosa sta accadendo con un semplice layout della tabella

Integrazione con gli strumenti che già utilizzate, come GitHub o Jira

Limiti di ProductPlan

Alcune funzionalità/funzione di modifica sono riservate solo all'autore del foglio, il che può risultare impegnativo per alcuni team

Alcuni utenti vorrebbero che fosse più facile condividere la panoramica con i membri del team e i team leader

Prezzi di ProductPlan

Basic: $39 per editor al mese

$39 per editor al mese Professionale: $69 per editor al mese

$69 per editor al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su ProductPlan

G2: 4.4/5 (140+ recensioni)

4.4/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 50 recensioni)

3. Scoro

via ScoroScoro è un software di gestione del lavoro all-in-one progettato per aiutare le agenzie e le società di consulenza a ottimizzare il loro lavoro. Questo strumento di prioritizzazione delle attività aiuta gli utenti a monitorare il proprio tempo, a capire se viene utilizzato in modo ottimale e a gestire i progetti nel modo più produttivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scoro

Approccio olistico alla gestione del tempo grazie ai grafici di Gantt

Collaborare alle attività e ai progetti e vedere cosa succede

Monitoraggio e analisi della redditività e ottimizzazione di Sequenza e attività

Automazioni delle attività ripetute e uso dimodelli di definizione delle priorità per i progetti e le attività

Limiti di Scoro

Alcuni utenti affermano che per utilizzare al meglio il software è necessario un corso di formazione

Cambiare la priorità o l'ordine delle attività da svolgere in giornata può richiedere molto tempo

Prezzi di Scoro

Essenziale: $28 per utente al mese

$28 per utente al mese Standard: $42 per utente al mese

$42 per utente al mese Pro: $71 per utente al mese

$71 per utente al mese Ultimo: Contattare per i prezzi

Scoro valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

4. Rivelazione

via Rivelazione Reveall è progettato con la scoperta della produttività in mente. È pensato per i team che desiderano lavorare in modo più olistico sulla strategia di prodotto e sugli insight dei clienti per offrire un prodotto e un'esperienza migliori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reveall

Un utile sistema di punteggi aiuta gli utenti a identificare le attività e i miglioramenti di maggior valore

Privilegiare i suggerimenti e gli aggiornamenti del prodotto in modo più efficace

Monitoraggio dei risultati insieme agli obiettivi di prodotto correlati

Integrazioni disponibili con lo stack di strumenti software esistenti

Limiti di Reveall

Alcuni utenti vorrebbero che il design dello strumento fosse più moderno e contemporaneo

La reportistica per i client o i team leader in un modo visivamente d'impatto può essere impegnativa

Prezzi di Reveall

Starter: $24 per utente al mese

$24 per utente al mese Business: $49 per utente al mese

$49 per utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Reveall valutazioni e recensioni

G2: 3.5/5 (1 recensione)

3.5/5 (1 recensione) Capterra: 4.7/5 (5+ recensioni)

5. Scheda prodotto

via Scheda prodotto Productboard è stato progettato pensando a team di prodotto lungimiranti. Questo strumento aiuta i team a identificare ciò che è importante per i clienti e a stabilire le priorità per la prossima realizzazione. Le funzionalità di intuizione e di definizione delle priorità contribuiscono a rendere tutto più semplice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Productboard

Organizza l'elenco delle funzionalità/funzione dei prodotti in modo razionale

Formule personalizzate di assegnazione delle priorità per dare maggior peso a ciò che conta per l'utente

Visualizzate i punteggi e date priorità alle attività in base alle informazioni sui clienti

Monitoraggio di tutti i progetti e visualizzazione del loro stato in un unico luogo

Limiti di Productboard

Il numero di scelte e di personalizzazioni può essere schiacciante per alcune persone

Alcuni utenti vorrebbero che fosse più facile fare presentazioni o condividere i dati in modo visivo

Prezzi di Productboard

Essenziale: $25 per utente al mese

$25 per utente al mese Pro: $90 per utente al mese

$90 per utente al mese Scala: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Productboard

G2: 4.3/5 (oltre 200 recensioni)

4.3/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

Controlla questi_

**Concorrenti della scheda prodotto_

!

6. airfocus

via airfocus Airfocus è un'applicazione di piattaforma di gestione della produttività progettata per aiutare i team a lavorare su ciò che conta di più. Strumenti di prioritizzazione dei prodotti come Airfocus aiutano il processo decisionale. Il suo modello di prioritizzazione è dotato di funzionalità/funzione che tengono conto del feedback dei clienti, della strategia e della priorità delle attività in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzione di airfocus

Organizzate la vostra roadmap e il vostro flusso di lavoro intorno alle attività più importanti

Utilizzo di framework di prioritizzazione integrati o personalizzati per lavorare in modo più efficace

Identificare le attività che fanno perdere tempo e le opportunità nascoste nel backlog della produttività

Sessioni di "Poker delle priorità" per stabilire le priorità delle attività e per assegnare un punteggio in modo collaborativo

limiti di airfocus

Alcuni utenti riferiscono che vorrebbero avere più opzioni di presentazione

La curva di apprendimento può essere piuttosto ripida per i nuovi utenti

prezzi di airfocus

Essenziale: $23 per utente al mese

$23 per utente al mese Avanzato: $83 per utente al mese

$83 per utente al mese Pro: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

airfocus valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

7. Aha!

via Aha!Aha! è uno strumento di prioritizzazione pensato per i team di sviluppo dei prodotti. Le sue funzionalità/funzioni consentono agli utenti di costruire facilmente roadmap di prodotto, di raccogliere idee in crowdsourcing e di gestire e ottimizzare la consegna degli aggiornamenti di prodotto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Aha!

Creazione di roadmap di prodotto ad alto contenuto visivo

Valutazione e assegnazione di priorità alle funzionalità/funzione in base ai punteggi di valore del prodotto

Creare un unico luogo in cui vedere e utilizzare gli insight dei clienti a proprio vantaggio

Semplificare la consegna con schede di flusso di lavoro che collegano i team di prodotto e di ingegneria

Limiti di Aha!

Alcuni clienti esprimono il desiderio di avere più informazioniautomazioni del flusso di lavoro funzionalità/funzione

La natura flessibile del prodotto può risultare all'inizio un po' troppo complessa

Prezzi di Aha!

I prezzi di Aha! sono suddivisi per produttività. È possibile abbonarsi alle aree della piattaforma che il team è interessato a utilizzare.

Aha! Roadmaps: a partire da $59 per utente al mese

a partire da $59 per utente al mese Aha! Ideas: a partire da 39 dollari per utente al mese

a partire da 39 dollari per utente al mese Aha! Create: Piano Free disponibile con piani a pagamento a partire da 10 dollari per utente al mese

Piano Free disponibile con piani a pagamento a partire da 10 dollari per utente al mese Aha! Develop: A partire da $9 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Aha!

G2: 4.3/5 (200+ recensioni)

4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

Compara_ Aha Vs. Jira !

8. Artigianato.io

via Craft.io Craft.io è una piattaforma di gestione dei prodotti all-in-one che aiuta i team a costruire prodotti più solidi, grazie a decisioni di sviluppo del prodotto basate su dati concreti. Le funzionalità/funzione di prioritizzazione della piattaforma consentono ai team di pianificare facilmente cicli di rilascio dei prodotti più efficaci, in modo da gestire tutte le attività in un tabellone in stile elenco delle cose da fare.

Le migliori funzionalità/funzione di Craft.io

Utilizzate facilmente il tipo di prioritizzazione che preferite, tra cui MoSCoW, WSJF, RICE e altri ancora

Utilizzate il costruttore di formule per creare il vostro sistema di prioritizzazione dei prodotti

Date peso alle aree di eccellenza non standard con punteggi di priorità specifici per i team

Pianificate i cicli di prodotto in base alla vostra priorità di ciò che è importante

Limiti di Craft.io

Alcuni utenti affermano che l'interfaccia utente può essere a volte opprimente

La piattaforma è fortemente orientata ai team di gestione del prodotto, il che potrebbe non essere adatto alle esigenze di altri

Prezzi di Craft.io

Essenziale: $49 per utente al mese

$49 per utente al mese Pro: $109 per utente al mese

$109 per utente al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Craft.io

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

9. Google Keep

via Google KeepGoogle Keep è la versione del gigante del software di un'app per prendere appunti. Anche se non ha le stesse funzionalità/funzioni di altri strumenti di prioritizzazione presenti sul mercato, Google Keep può essere un'ottima alternativa gratuita se il team è alla ricerca di qualcosa di molto leggero e facile da usare.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Keep

Scrivere e condividere le note con il resto del team in un unico luogo

Privilegiare le attività e le azioni fissando un elemento su Google Keep

Impostazione di promemoria basati sul tempo per rimanere sul monitoraggio

Si integra perfettamente con il resto della suite di prodotti Google

Limiti di Google Keep

Mancano gli strumenti tradizionali per la definizione delle priorità dei prodotti, per cui alcuni utenti potrebbero trovarlo privo di funzionalità/funzione

I punteggi e le priorità si basano su pensieri personali, piuttosto che su un sistema di punteggio sofisticato

Prezzi di Google Keep

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

10. Teams di Evernote

via Evernote TeamsEvernote Teams è la versione dell'app per la presa di note da parte dei team, progettata con l'obiettivo di favorire la collaborazione. Gli utenti possono scrivere e condividere note, lavorare in modo collaborativo e archiviare le conoscenze del team in un'unica posizione. Sebbene sia principalmente dedicata alle note e alla condivisione delle conoscenze, può essere utilizzata come strumento leggero per la definizione delle priorità o per la gestione delle attività strumento di pianificazione del progetto .

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote Teams

Collaborare più facilmente in tempo reale o in modo asincrono con note condivise

Utilizzo di modelli per costruire la propria matrice di priorità

Condivisione del processo di prioritizzazione con le parti interessate al di fuori dell'app

Costruite il vostro wiki aziendale che vi consiglia come dare priorità alle attività e agli aggiornamenti

Limiti di Evernote Teams

Non è stato concepito come uno strumento di prioritizzazione, quindi tutti i strumenti per il project management sono limitati

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più opzioni personalizzate

Prezzi di Evernote Teams

A partire da 14,99 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote Teams

G2: 4.3/5 (70+ recensioni)

4.3/5 (70+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (8.000+ recensioni)

Concentrarsi su ciò che conta con l'aiuto degli strumenti di prioritizzazione

Sia che vogliate adottare un metodo di prioritizzazione standardizzato o crearne uno vostro, questi strumenti software vi aiuteranno a Da fare. Utilizzate questa guida per trovare i migliori strumenti di prioritizzazione per il vostro team, in modo da poter assegnare le priorità al lavoro nel modo più efficace.

Se il vostro team è pronto a investire in un sistema di project management o di gestione delle attività che vada oltre l'aiuto nella definizione delle priorità, provate ClickUp . La funzionalità/funzione Priorità delle attività consente di capire facilmente a cosa lavorare e fa parte del nostro sistema completo di produttività e project management.